Samletest Smartlys (2017)

IKEA og Philips får konkurranse – hva er det beste lyssystemet?

Vi har testet fire smarte lyssystemer.

I kampen for å innovere ser vi noen ganger produkter med «smarte» funksjoner som egentlig ikke trengs. Ting som i beste fall høres bra ut på papiret, men som i realiteten ikke har noen reell nytteverdi, utover at produsenten har noe nytt å selge.

Smarte lys er ikke en slik ting. Smarte lys kan være veldig fine.

Smarte lys, gjort riktig, er en av tingene vi synes er en reell berikelse av hjemmet. Men det handler om mer enn å bare kunne slå av og på lysene med mobiltelefonen. For all del, bare det å slippe å reise seg fra sofaen er deilig, men det er flere fordeler.

Fra venstre: Xiaomi Yeelight, Philips Hue, TP-Link og IKEA Trådfri. Kamera Kristoffer Møllevik

De kan for eksempel skru seg på om morgenen, med et mildt, varmt lys, som blir gradvis sterkere og hjelper deg å våkne mens du spiser frokosten – og omvendt før du skal legge deg. De kan skru seg av når du går og på når du kommer hjem igjen. Eller du kan få de til å gjøre mer avanserte ting som å justere fargen på lyset etter værvarslet, eller skru lyset på fullt hvis den smarte brannalarmen går.

Disse er med

Vi har valgt ut 4 konkurrenter til denne testen: Philips Hue, IKEA Trådfri, TP-Link og Xiaomi Yeelight. Sistnevnte har vi ikke sett i salg fra noen norske butikker, men skulle være enkel nok å skaffe fra utlandet dersom den viser seg å være verdt bryet. Akkurat det gjenstår å se.

Modell: Philips Hue IKEA Trådfri Xiaomi Yeelight TP-Link Antall lamper/pærer i systemet 23 10 7 4 Sokler E27, E14, GU10 E27, E14, GU10 E27 E27 Fjernkontroller e.l. 2 2 1 Bytt Bevegelsessensor Krysse av Krysse av Bytt Bytt Timeplaner Krysse av Krever basestasjon Bytt Krever basestasjon Myke overganger: Krysse av Bytt Bytt - Basestasjon Kreves Valgfri Bytt Valgfri Grensensitt Zigbee Zigbee Wi-Fi Wi-Fi Priseksempel, 3 E27 lyspærer, justerbar fargetemperatur 1282 kroner (ink. basestasjon) 880 kroner (ink. basestasjon) 480 kroner (ikke medregnet evt. frakt og toll) 1050 kroner Åpne fullskjerm Mer +

Oppdatert: På grunn av feil produktinformasjon i den billigste nettbutikken vi fant, oppga vi først en lavere pris på priseksempelet for Philips Hue. Dette er nå rettet opp og regnet om.

Slik har vi testet

Skjermbilde fra den tekniske testen. ( Kamera Skjermbilde) Bilde: Skjermbilde

Testingen har bestått av en teknisk og en praktisk del.

I den tekniske delen har vi først og fremst sett på fargegjengivelsen i ulike fargetemperaturer i det hvite lyset. Utfordringen er at øynene våre justerer seg etter lyset vi ser, så for å få en så objektiv vurdering som mulig, har vi tatt bilder med lys fra de ulike lyspærene med ulike fargetemperaturer, med samme kamerainstillinger for hvert bilde. Så har vi normalisert hvitbalansen i bildene i etterkant for å se hvor «rent» lyset er eller om pærene har filtrert bort enkelte fargenyanser. Med mer avansert utstyr kunne vi nok gått enda mer vitenskapelig til verks, men denne metoden fungerer helt fint til vår bruk.

I den praktiske delen har vi sett på hvor enkelt det er å sette opp og ta i bruk, om lyset oppleves behagelig, og sett på de mer avanserte «smartfunksjonene», som å opprette ulike forhåndsoppsett for flere pærer, og automatisering ut fra klokkeslett og eventuelt andre, mer avanserte muligheter.

Alle appene fungerer fint til de enkle oppgavene, men det er store forskjeller når vi vil gjøre det litt mer avansert. ( Kamera Skjermbilde) Bilde: Skjermbilde

Konklusjon

Alle de fire konkurrentene har noen fellestrekk.

Alle er enkle å sette opp å ta i bruk; noen er riktignok litt enklere enn andre, men ikke så mye at det er her «slaget står». Alle gir oss et fint spekter av hvitt lys, som kan være varmt uten å bli gul-/rødlig, og kaldt uten å bli for blålig. Unntak her er fargepæra fra TP-Link (LB130) som tydelig filtrerer ut noen farger når vi skifter hvitbalanse, men på hvitspekterpæra (LB120) er ikke dette noe problem.

Og dette er nok de viktigste punktene for de fleste.

Når det er sagt har vi likevel ikke vært mye i tvil om rangeringen av konkurrentene. Vi har en klar vinner, en god andreplass (dog med forbedringspotensiale), og to tydelige «tapere». De to sistnevnte er riktignok ikke så dårlige at du trenger å dukke om noen kaster dem etter deg, men har betydelige mangler som gjør at vi ikke aktivt ville oppsøkt dem heller.

Da var det nok hemmelighetskremmeri, her er resultatene:

En tydelig testvinner

Philips Hue White and Color Ambiance Startpakke E27 Richer Colors

Philips Hue er helt klart det systemet med størst utvalg av lamper og fjernkontroller, og med flest muligheter og funksjoner. Enkelt å sette opp, en god app som er kjapp i bruk og jevnt over høy produktkvalitet. Her finner du pærer til de vanligste lampesoklene i både farge- og hvitnyanseutgaver.

Hue's største styrke er de gode automatiseringsmulighetene, som ikke bare lar oss slå lysene av og på til bestemte klokkeslett, men også dempe dem og nær sømløst endre fargetemperatur. Vi kan for eksempel ha dagslyskaldt og skarpt lys når vi kommer hjem fra jobb, og få det til å endre seg til å bli svakere og varmere utover kvelden, så gradvis at vi knapt merker at det skjer. Og på den måten blir teknologien nærmest usynlig når vi får satt den opp skikkelige, noe som etter vår mening er et tegn på at den fungerer bra.

Noen mangler er det dog på de mer avanserte programmeringsmulighetene, noe de mest kravstore brukerne kanskje kan komme til å savne. Som for eksempel å få lysene til å slukke av seg selv når du går hjemmefra, men å forbli på dersom det er noen andre hjemme. For de fleste er det nok prislappen som kan bli det sureste eplet, i alle fall hvis du skal ha mange pærer og lamper - men hvis du tåler den er dette helt klart det beste systemet.

8 Meget bra
Philips Hue White and Color Ambiance Startpakke E27 Richer Colors
Helt klart det beste systemet, men et større oppsett blir raskt kostbart. Fordeler + Enkel installasjon, god app

+ Stort utvalg av sokler, lamper og styringsenheter

+ God timeplan-automasjon med behagelige, gradvise overganger

+ Mange dimmertrinn, fremstår trinnløst Ting å tenke på — Grei pris på hvitnyanse-pærene, men litt høy pris på resten

— Savner litt mer avanserte funksjoner i appen

Mye for pengene

IKEA Trådfri

Den viktigste forskjellen på IKEA Trådfri og Philips Hue, er at IKEA ikke har pærer med farger i sitt system (bare hvitnyanser), og at timeplanstyringen har et stort funksjonshull.

Oppdatert: IKEA har nå en fargepære (E27) i Trådfri-serien.

Vi kan nemlig ikke få lysene til å gradvis endre styrke eller fargetemperatur. Det å starte dagen med dempet, varmt lys som gradvis blir sterkere og mer «dagslys-kaldt» (og omvendt utover kvelden) er kanskje er den beste funksjonen til Philips Hue, men dette kan vi ikke med Trådfri. Vi kan sette opp en enkel timeplan som sier at et lys er påslått mellom for eksempel klokken 16 og klokken 22, men styrke og fargetemperatur må vi justere selv.

Men utover det er det et system som gir mye for pengene med et godt utvalg av pærer, lyspaneler og tilbehør. Og hvis du vil kan du spare noen hundrelapper på å droppe basestasjonen. Da mister du muligheten til å styre lysene fra mobiltelefonen, men IKEA har en god trådløs fjernkontroll som lar deg justere både styrke og fargetemperatur. Hvis du bor i en mindre leilighet/hybel, eller i første omgang bare skal sette opp smartlysene i noen få rom, kan det godt være at det vil fungere helt fint.

6 Helt greit
IKEA Trådfri
Det blir nok bedre når vi kan bruke andre apper og smarthus-systemer Fordeler + Rimelig

+ Enkel installasjon

+ Kommer til å fungere med ting som Philips Hue, Apple HomeKit, Google Home og Amazon Alexa

+ Kan også brukes uten appen Ting å tenke på — Funksjonsfattig app

— Lysstyringen har ikke gradvise overganger

— Appen lar oss ikke automatisere forhåndsoppsett

— Pærene kan kun kobles til én styringsenhet om gangen

For lite funksjon for prisen

TP-Link LB120

TP-Link LB120

Vi har testet 3 lyspærer fra TP-Link: Én med farget lys, én med justerbart hvitt lys (varmt til kaldt) og én med fast fargetemperatur.

Det fine med disse lyspærene er at de ikke trenger en egen basestasjon som å fungere, slik som pærene fra Philips Hue. Det betyr at du kan spare noen hundrelapper og noen minutter med oppkobling hvis du i utgangspunktet bare skal ha et enkelt oppsett; for eksempel bare en lyspære eller to i stua.

Skulle vi gått for en lyspære her, hadde vi valgt den med justerbar hvitbalanse. Her får vi et ganske behagelig lys med temperatur fra 2700K til 6500K, og det oppleves som helt fint. Overgangen fra varmt til kaldt lys er dog litt brå, og lyset går fra å være tydelig blålig til tydelig varm-hvitt, og vi savner litt flere nyanser akkurat i overgangsområdet.

Det store minuset med TP-Links smartlys, er at selv om de kan brukes uten basestasjon, trenger man en slik for å bruke funksjoner som for eksempel programmering ut fra klokkeslett. Altså, uten ruteren kan du fint bruke mobiltelefonen til å skru på eller endre lysene når du vil, men hvis du ønsker at de skal gå på av seg selv klokka 7, slå seg av klokka 9, slå seg på igjen klokka 16 og dimme seg ned til kveldsstemning klokka 20, må du ha TP-Links smartruter TP-Link SR20.

Og denne finner vi ikke i salg noe sted - ikke engang hos produsenten selv, hvor den står som utsolgt. Og uten disse mulighetene går vi glipp av minst halve poenget med et smart lyssystem. Faktisk synes vi ikke vi kan kalle lysene smarte uten disse mulighetene, bare fjernstyrte. Det er kjekt det også, men ikke helt det vi så etter i denne testen. Og når prisen på en pære med justerbar fargetemperatur er det dobbelt av IKEAs tilsvarende, er det etter vår mening ikke noe reell konkurranse.

4 Svakt
TP-Link LB120
Høy pris ift. funksjon, men du kan nok bruke den til noe om du får den kastet etter deg Fordeler + Fungerer uten basestasjon

+ Justerbar fargetemperatur

+ Enkel å installere og bruke Ting å tenke på — Litt brå overgang fra varmt til kaldt lys

— Ingen programmeringsmuligheter uten basestasjon - og den finner vi ikke i salg

— Kostbar ift. konkurrentene

— Stor

— Finnes kun med E27-sokkel

På jakt etter flere smarte dingser til huset eller hybelen? Sjekk vår «gadgetguide» for studenter »

Oppdatert 29. juni 2023, 13:03

