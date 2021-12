Finn hunden med GPS

Vi tester sporingsbrikker for den firbente.

Enten du har hund eller katt risikerer du før eller siden å ha det samme problemet; hvor er den hersens krabaten jeg er så glad i? Heldigvis finnes det produkter som kan hjelpe til med det også.

Vi snakker om små GPS-brikker som du henger i halsbåndet.

Enten katten ikke har kommet inn etter avtale, og det kaldt og mørkt ute, eller hunden så noe som løp avsted, og sleit seg mens du var på tur. Årsakene til at kjæledyra våre blir borte er mange. Men med GPS-brikke i halsbåndet er du potensielt langt tryggere på å finne igjen den firpotede kompisen din. Konseptet er forholdsvis enkelt; man kombinerer et batteri, en mobilsender og en GPS-mottaker i samme produkt, og oppå der kobles det til en internettjeneste gjennom skyen som parer dataene fra GPS-en med et kart, og overfører løpende.

Alle disse produktene lar deg se hvor du er på kartet, og gir deg i tillegg en prikk nummer to - som er kompisen din. De beste gjør det svært lett å finne pelsdyret - samme hva som er årsaken til at det har havnet på avveie.

Denne gangen har vi testet seks ulike produkter fra fire forskjellige leverandører. To av leverandørene har levert brikker for katt i tillegg til for hund. Hovedårsaken til at ikke alle brikkene vurderes som gode nok for katt er at to av dem rett og slett er for fysisk store for katter flest.

Skulle du eie en fjelløve står du noe friere i valg av sporingsbrikke.

Produktene som er med er følgende:

Weenect Cats

Weenect Dogs

Tractive for katt

Tractive for hund

Mitt Spor fra Telenor & DyreID

Minifinder for hund

Testteamet diskuterer testmetodikk.

Slik tester vi: Alle brikkene er installert og koblet til sine respektive apper. De er ladet flere ganger og brukt til sporing på flere turer for å se hvor tett brikkene har fulgt oss på kartet, og om de har mistet dekning i grisgrendte strøk. Vi har dessuten vurdert vekt og størrelse på de ulike brikkene, samt om de er del av et større økosystem med viktige hensyn. For eksempel kommer en av dem med flere ulike tilbehør som kan øke nytteverdien, mens en annen er koblet opp mot Dyreidentitet - organisasjonen som holder styr på ID-brikkene som settes i nakken på hunder og katter hos norske veterinærer. Brukervennlighet og enkelhet for de respektive appene har vært vurdert, i tillegg til hvor «ferdig» og polert tjenesten har virket - et område vi har sett ganske store forskjeller på. Det er også noen forskjeller i brukervennlighet rundt lading og hvordan brikken tas av fra og festes på halsbåndet igjen ved lading. Til sist har vi lekt «gjemsel» ved at hundefører og appbruker har skilt lag, og sporet opp hverandre ved å følge appen. En ting som har vært vanskelig å vurdere for hundebrikkene er batteritid - der appene og brikkene virker på ulike måter. Noen apper aktiverer livesporing bare ved at du ser på kartet inni appen, mens andre går i permanent «strømsparing» inntil du ber dem om å gå i livemodus. Dette gjør det svært vanskelig å vurdere batteritid presist. Mer +

Tampen brenner. Varmere. Varmere. Fant dere! - Vi gjorde søk med alle de ulike tjenestene, og alle gjorde nytten, men noen var enklere å finne frem med enn andre, og de beste gjør det enklere å finne et dyr i bevegelse, eller for deg som ikke er så kartvant.

MiniFinder Atto GPS for hund Telenor Mitt Spor GPS for hund Weenect Dogs GPS for hund Tractive GPS Dog Weenect Cats GPS for katt Tractive GPS-sporingsenhet for katt annonse Pris 2 349,- 790,- - 399,- - 399,- Vekt 39 gram 26 gram 26 gram 30 gram 26 gram 30 gram Festemåte Leveres med halsbånd Gummifutteral for halsbånd Gummifutteral for halsbånd Klips og strikk Gummifutteral for halsbånd Klips og strikk Størrelse 6,5 x 3,5 x 1,6 cm 5,5 cm 5,7 x 2,3 x 1,3 cm 6,8 x 2,7 x 2 cm 5,7 x 2,3 x 1,3 cm 6,8 x 2,7 x 2 cm Vanntett Ja, IP67 Krysse av Ja, inntil 1 meter Krysse av Ja, inntil 1 meter Krysse av Oppgitt batteritid Ikke fastsatt Ikke fastsatt Inntil 3 dager Inntil 7 dager Inntil 3 dager Inntil 5 dager Terrengkart Bytt Ja gratis, Statens kartverk Ja, kjøpes utenom Bytt Ja, kjøpes utenom Bytt Andre faktorer Detekterer bjeff Koblet mot DyreID, kan logge helsedata mot aktivitet Spiller av lyd, fungerer som telefon Sosialt nettverk for hund/eier, aktivitetsoversikt Spiller av lyd, fungerer som telefon Sosialt nettverk for katt/eier, aktivitetsoversikt Tilgang kan deles Bytt Krysse av - Krysse av - Krysse av Pris abonnement Abo inkludert 79 kroner Fra 38 kroner (3 år av gangen) Fra 44,60 i måneden (2år av gangen) Fra 38 kroner (3 år av gangen) Fra 44,60 i måneden (2år av gangen) Omtrent pris enhet 2300 kroner Fra 590 for DyreID-kunder (790 ellers) Rundt 630 kroner ink mva. + frakt/fortolling Fra 400 kroner Rundt 630 kroner ink mva. + frakt/fortolling Fra 400 kroner

Slik er størrelsen på de ulike sporerne sammenliknet med en vanlig kompakt lighter fra en kjent norsk næringskjede.

Best til hund: Weenect Dogs

Testhunden Gunnar venter på å bli funnet ved hjelp av sporingsbrikke.

Weenect ser ved første øyekast ut som et meget enkelt system. Men den er gjennomtenkt og god, og vinner på noen viktige områder. For det første er størrelsen på selve enheten svært kompakt - det gjør at den er egnet til så vel de minste hundene, som større krabater. Vi synes også halsbåndfestet er utmerket, siden det er i tykk silikon og sitter svært trygt fast på hunden selv om den for eksempel skulle rulle seg rundt.

Her er det funksjoner for å ringe til halsbåndet og for å lage lyd. Begge deler kan brukes for å trene opp hunden til å reagere når dere er ute på tur. Det er dessuten mulig for noen som finner hunden å komme i kontakt med eieren fra halsbåndet som i praksis fungerer som en telefon hvis noen trykker på knappen.

Forrige Neste Weenect gjør det superenkelt å se hvor du er på vei og hvor den firbeinte er. Løfter du på «leppen» i bunnen ser du også hvor lenge det er siden GPS-en har pinget - men du ser det ikke konstant under søk, slik du gjør hos Mitt Spor. Uansett den totalt beste søkeopplevelsen og tjenesten for hund. «Premium»-kart byr på topografiske kart eller relativt detaljerte områdebilder - i praksis det som ser ut som de tetteste satellittbildene, der du kan se stier og store steinformasjoner der du går. Åpne fullskjerm

Sporingsfunksjonen når du søker etter hunden er den enkleste og mest intuitive av dem alle; en prikk viser deg hvor du er, med en «søyle» som viser retningen du er på vei. Gå noen meter og se til at søylen peker i retning av poten - hundens posisjon - og fortsett til du er fremme. Hvis du er i kompleks geografi og har høyeste nivå abonnement kan du bruke terrengkart sånn at du ikke ryker på juv eller vanskelige områder. Men bare til vanlig «markabruk» er standardkartet greit nok.

Vi liker svært godt at kartet viser utgangspunktet for deg og hunden fra du åpner appen og begynner å gå etter dyret. Dermed ser du hvor hunden har vært og får et visst inntrykk av retningen den ferdes i, og du får også se ditt eget startpunkt.

Den kanskje viktigste ulempen her er at tjenesten ikke i utgangspunktet er rettet mot Norge, og derfor må kjøpes i nettbutikk utenfor våre landegrenser - men den fungerer fint her, forutsatt at det er Telia-dekning der du bruker den. Appen er også relativt funksjonsfattig sammenliknet med de mest omfattende tjenestene - like fullt er det gjennomtenkte og gode funksjoner som er på plass, og få gimmicks du ikke har bruk for.

Du finner Weenect her.

8 Meget bra Weenect Dogs GPS for hund annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Weenect Dogs er kompakt, sitter godt på halsbåndet og er veldig lett å spore. " Fordeler Krysse av Bitteliten - passer små hunder

Krysse av Toveiskommunikasjon med mobil

Krysse av Meget god sporingsfunksjon

Krysse av Faller ikke av halsbåndet til en vilter hund

Krysse av Terrengkart er tilgjengelig Ting å tenke på Bytt Kan ikke bytte batteri

Bytt Litt spartansk app

Bytt Telia-dekning

Supre kart, middels app: Telenor Mitt Spor

Mitt Spor fra Telenor og DyreID er ålreit av flere årsaker - en av dem er at tjenesten fungerer i Telenors mobilnett - noe vi opplevde som en fordel fordi den innimellom var mer tilgjengelig litt lenger uti «bushen» enn Telia. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfelle over hele landet.

Vi liker også at den er koblet inn mot dyreregisteret i Norge, og dermed blir enda en måte å koble eier og hund på hvis bikkja dukker opp på et sted den ikke hører hjemme.

Appen i seg selv er litt kronglete og lager av og til uventede feilmeldinger. Vi slet også litt med å holde brikken ladet. Telenor opplyser at de er i ferd med å oppdatere både app og brikker. Dermed vil kronglete deler av appen formodentlig bedre seg noe - selv om det er «greit nok» allerede i dag, og det skal også komme en løsning på at brikkene lader seg ut. Erfaringsmessig låter dette som en noenlunde enkel fiks som vi stoler på at vil fungere greit når kommer - det handler tross alt bare om å sette GPS-brikken i dvale etter at batteriet har nådd 100 prosent.

For brikker som har problemer med dette i dag er den midlertidige løsningen å lade i 1,5 timer, til fullt, før den tas av ladeplaten.

Forrige Neste De utmerkede kontrollene i Mitt Spor-appen viser deg når posisjonen sist ble oppdatert - det er svært nyttig for et dyr som er i konstant bevegelse. Her ser du også batteristatus, og hvis du trenger det får du turkart fra Statens kartverk. Topografiske kart fra Statens kartverk er kostnadsfritt tilgjengelig. Åpne fullskjerm

Samtidig er Mitt Spor unik på flere vis. For det første har den terrengkart med høydekoter fra Statens kartverk. Det gir uslåelig detaljerte kart her i Norge - få kjenner landet bedre. Du kommer altså ikke til å gå deg fast med denne appen selv om bikkja di rømmer langt til fjells der du må gå den riktige ruta for å ikke bli stoppet av terrenget.

Vi elsker dessuten at appen viser presist antall sekunder fra forrige «ping» fra GPS-en. Om ikke den lille frekkasen har satt seg fast i noe på sin utforskerferd vil som regel ikke en rømt hund stå helt i ro hele tiden - og å vite hvor lenge det er siden forrige posisjon er en udiskutabel fordel, som gjør oppsporingen tryggere. Hvis du vet at det er 30–40 sekunder siden forrige posisjon ble gitt blir du neppe så overrasket over at pelsen ikke er akkurat der markøren angir.

I sporingsmodus liker vi også godt den presise pilen som peker vei mot hunden og at det sjelden er lenge siden forrige lokasjon ble gitt. Selv en relativt aktiv hund bør være greit mulig å snike seg innpå med Mitt Spor. Så får vi heller tilgi at appen stadig virker litt uferdig, og våre middels ladeopplevelser.

7.5 Bra Telenor Mitt Spor GPS for hund annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign Fordeler Krysse av Terrengkart fra Statens kartverk

Krysse av Bruker Telenor-dekning som er bedre enn Telia enkelte steder

Krysse av Kraftig silikonlomme som ikke faller av halsbåndet

Krysse av Smart tidsangivelse for siste GPS-ping ved søk

Krysse av Koblet mot DyreID-registeret Ting å tenke på Bytt Ganske stor

Bytt Noen bugs

Bytt Telenor-dekning

Solid økosystem: Tractive

Før vi gjorde søketestene var Tractive brikken som sjarmerte mest. Den har en gjennomført og svært brukervennlig app, og den har et stort økosystem av tilbehør rundt seg. Vi elsker at du kan kjøpe ekstrabatteri til denne sporeren, slik at du alltid har strøm i bakhånd når du skal på tur med hunden. Blir turen lang, eller du skal til en hytte uten strøm kan du ta med deg flere batterier. Det er også ulike halsbåndtilbehør du kan kjøpe.

Selve appen er svært omfangsrik, og den gir sjelden eller aldri feilmeldinger. Sporingen er også presis og uten nevneverdige «problemer» den heller, men det er likevel en av de mest grunnleggende sporingsopplevelsene av de fire. For eksempel roteres ikke kartet i Tractive automatisk basert på din og hundens posisjon. Du får heller ingen form for retningsangivelse eller pil som viser hvor du er på vei i forhold til hunden.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En «AR-modus» er bygget inn her, som kan gi deg en pil i retning av hunden, slik at du kan gå den veien, men den fungerer ikke på under 50 meters avstand, så da må du frem med kartet igjen. Vi noterer oss også at å aktivere «Live»-modus i tjenesten tar ganske lang tid, der de andre tjenestene som regel er klare til å hjelpe deg på flekken. Det kan gi frekke Fido det forspranget han trenger til å gjøre ugagn.

Til sist er det halsbåndfestet som er spesielt verdt å nevne. Denne brikken bruker enten et feste som tres inn på halsbåndet, eller noen strikk som tres rundt halsbåndet. Det fungerer greit nok om hunden tilbringer det meste av tiden sin på beina. Men for hunder som stadig vekk ruller rundt og åler seg på ryggen er det fort gjort at brikken faller av. Det kan være enten strikkene som slites ut av hakkene sine, eller knappen som løser ut brikken fra holderen som trykkes inn.

Tractive er det mest gjennomførte og ferdige produktet i testen, men har samtidig også noen av de største svakhetene sammenlignet med resten. Her får du også kun et helt vanlig gatekart, rett nok fra Open Street Map (OSM) - det betyr at du ikke kan forvente noen særlig hjelp til å finne frem i terrenget av sporingsappen. Litt kan du imidlertid få ved å aktivere satellittkart.

6.5 Helt greit Tractive GPS Dog annonse 499,- Sjekk nå 29990 Sjekk nå 399,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Tractive har best app og økosystem, men middels sporingsegenskaper og sitter ikke så godt som den burde. " Fordeler Krysse av Kan bytte batteri

Krysse av Lett å ta av og på halsbåndet

Krysse av Mest gjennomført app

Krysse av Rimelig i innkjøp Ting å tenke på Bytt Strikkfester er ikke tillitvekkende

Bytt Sporing kunne vært tydeligere

Bytt AR-funksjoner er mest en gimmick

Bytt Ikke terrengkart

Bytt Telia-dekning

Kronglete og uferdig: Minifinder

Skal vi vedde på om vi må logge inn igjen nå? Slik var livet med Minifinder. Svært ofte var kontoen forsvunnet som dugg for solen idet appen skulle åpnes. Dette er også den kanskje enkleste tjenesten. Den har en prikk for dyret og en prikk for deg. Å finne Pluto handler om å forsøksvis få de to prikkene til å møtes - men du har ingen indikasjon i form av piler eller kartorientering for om du er på riktig vei.

Det er i det hele tatt relativt knapt med funksjoner i Minifinder. Du kan dele tilgang på brikken med venner eller familie etter behov, og du kan sette opp geogjerder, slik at du eller andre blir varslet når hunden forlater et visst område. I tillegg kan du bruke en «live» gateorientering, men denne opplevde vi som mindre nyttig.

Forrige Neste Dette bildet møtte oss stadig vekk når vi forsøkte å åpne applikasjonen. «Live» gateorientering Åpne fullskjerm

Ellers er dette den fysisk største sensoren i testen, og den har såpass tynne fester at den kommer med sitt eget medfølgende halsbånd. På grunn av størrelsen er den ikke spesielt godt egnet for de minste hundene. Dette var en av de to brikkene vi slet en del med å holde fulladet under testen. På den annen side har vi heller aldri klart å finne ut av hvordan man slår av sporingsbrikken. Batterisparing er med andre ord ikke valgfritt.

Tjenesten er langt fra håpløs, men i dette selskapet gjør den kun det absolutte minimum, og den er litt kronglete til det også - selv om vi ikke hadde noe problem med å finne testhunden Gunnar i skogen med denne løsningen heller. Ser vi til konkurrentene får du en langt bedre totalpakke enn her, og mindre hodebry med app som fungerer halvveis.

4 Svakt MiniFinder Atto GPS for hund annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign Fordeler Krysse av Sitter bom fast i halsbåndet

Krysse av Fungerer greit nok

Krysse av Lar deg dele sporingsinformasjonen Ting å tenke på Bytt Svært buggete app som stadig logger ut

Bytt Svakest sporingsopplevelse

Bytt Ikke terrengkart

Bytt Telia-dekning

Bytt Vanskelig å skru av

Bytt Krever sitt eget halsbånd

Bytt Få funksjoner

Best for katt: Tractive

For en katt er det litt andre hensyn som er viktige enn for en hund. Det gjør at tredjeplassen vår for hund stiger opp til førsteplass for katt. Det handler om flere ting - men blant annet er det fordi du kan kjøpe flere batterier sånn at sporeren alltid er ladet. Det er supergunstig for et dyr som har langt mer autonomi fra deg som eier, eller slave når vi snakker katt, og som gjerne vil ut på helt absurde tider av døgnet. Der ute kan den finne på å være lenge av gangen - så da bør den ha «full tank» på GPS-en før den forlater. Har du flere batterier er dette så enkelt som et kjapt skifte rett før kjetta jumper ut døra.

I tillegg har Tractive både et slags sosialt nettverk for katter og deres slaver, i tillegg til aktivitetssporing. For et kjæledyr du ikke aktivt lufter selv kan det være svært vanskelig å få med seg endringer i aktivitetsnivået, eller om dyret er passivt eller aktivt i utgangspunktet. Med Tractive får du raskt se om statistikken går opp eller ned. Hvis aktiviteten til katta synker brått uten forklaring kan det være et hint om å se på kosthold, aktivisering eller rett og slett ta en tur til dyrlegen.

Forrige Neste Tractive gi et slags sosialt nettverk til dyret som registreres. Der kan du fylle på med bilder og informasjon. Det ser mer fancy ut enn nødvendig - men dette er også et nettverk av brukere som potensielt kan kjenne igjen rabagasten om den kommer bort. Kanskje ekstra nyttig for frittgående katt. Siden man vanligvis ikke lufter katten selv kan det være nyttig å vite hvor aktiv den er. Det lar deg tilpasse egen aktivisering, mat og eventuell sjekk hos dyrlegen. Akkurat hvor nyttig det er å «gamifye» aktivitet i Tractive er mer usikkert. Åpne fullskjerm

At brikken er enkel å ta av og på halsbåndet opplever vi som en fordel når det ofte må byttes batteri på den, men også her er den potensielle ulempen at katten kan rulle rundt og miste brikken - dog vil den nok oftere bli hengende under halsen der den har mindre fare for å falle av sammenliknet med for hunder der brikkene gjerne festes oppå ryggen på seletøy.

Vi skulle gjerne sett enda bedre sporing når du må leite opp dyret - men det «sosiale nettverket» som omfatter relativt mange brukere både lokalt og nasjonalt gjør at tjenesten faktisk til en viss grad kan hjelpe andre med å kjenne igjen din katt hvis den er på avveie. Og hvis katta plutselig blir lat på sine turer og tykk på sofaen inne - vet du hvorfor ved å se på historikken, og har plutselig valg du kan ta med tanke på fôr, aktivitet og eventuelt veterinær. Tractive leverer rett og slett mer enn bare sporing for katteeiere. Unnskyld, slaver heter det.

8 Meget bra Tractive GPS-sporingsenhet for katt annonse 399,- Sjekk nå 399,- Sjekk nå 599,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Tractive for katter gir deg full oversikt over kattens uteliv. " Fordeler Krysse av Sosialt nettverk muliggjør at andre gjenkjenner katten

Krysse av Du får enkel oversikt over kattens aktivitetsnivå

Krysse av Du kan ha ferske batterier klare når katten vil ut

Krysse av Kompakt og grei for de fleste katter

Krysse av Grei batteritid 3-4 dager Ting å tenke på Bytt Middels sporingsopplevelse også her

Bytt Ikke terrengkart

Bytt Telia-dekning

Også svært god: Weenect Cats

Weenect Cats gir en svært utmerket sporingsopplevelse også for katt, og fungerer nokså likt her som for hund. Det betyr at du får en prikk som er deg, og en pote som er pus. En søyle fra din prikk viser hvor du er på vei, og poten viser hvor pus rusler rundt. Det er nokså lett å finne ut hvor katten er, selv om vi gjerne skulle sett denne metoden kombinert med hundebrikken Mitt Spors konstante visning av «treghet» på posisjonen - en katt flytter seg typisk fort og ofte.

Du får en slags aktivitetslogg, men den er langt fra like omfattende som hos den beste. Den har heller ikke det sosiale aspektet med bilder, profiler og informasjon som gjør at Tractive kan bidra til at andre finner nettopp din pus.

Samtidig er dette den mest kompakte sporingsbrikken av dem alle, og spesielt for deg som har en ganske kompakt katt kan dette være ett av få alternativ som ikke tynger for mye.

Forrige Neste Som med hund er sporingsvisningen for Weenect Cats særdeles god. Du ser om du er på vei i riktig retning eller ikke. Brikken lar deg lage lyd eller ringe direkte til halsbåndet. Inni undermenyene står det og hvor lenge det er siden sist posisjon. Noen av disse funksjonene er mer nyttige for hunder. En slags aktivitetslogg får vi for dyret her også, men langt fra så detaljert og «spennende presentert» som hos Tractive, der man får lyst til å titte innom daglig. Åpne fullskjerm

Batteritiden holder gjerne rundt tre dager, og sporingsbrikken er tett. Dermed slipper du å lade den for ofte. Men den må likevel lades, og det er irriterende at du ikke bare kan bytte batteri på den, slik du kan med Tractive.

Weenect Cats gjør jobben på en god måte, og også når du sporer en katt kan du få terrengkart, slik du kan på testvinneren for hund. Men samlet sett blir det en litt veik verktøykasse når Tractive er så god som den er. Vi undres også litt over at ikke Weenect har kommet lenger. For fem år siden ga vi brikken 10/10 fordi den imponerte - men både ytelse og forventningsnivå for slike produkter har gått oppover siden. I dag er den fortsatt grei nok, men ikke like imponerende lenger.

7.5 Bra Weenect Cats GPS for katt annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Færre funksjoner, men fortsatt god - passer for de minste kattene. " Fordeler Krysse av Terrengkart er tilgjengelig

Krysse av Intuitiv og fin kartsporing

Krysse av Grei batteritid - rundt 3 dager

Krysse av Mest kompakt av alle

Krysse av Sitter svært godt på halsbåndet Ting å tenke på Bytt Du kan ikke bytte batteri

Bytt Litt funksjonsfattig

Bytt Telia-dekning

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Weenect Dogs GPS for hund Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Telenor Mitt Spor GPS for hund Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Tractive GPS Dog Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse MiniFinder Atto GPS for hund Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Tractive GPS-sporingsenhet for katt Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Weenect Cats GPS for katt Forrige Neste