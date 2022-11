Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Beste spill-PC jul 2022 (15.000 kroner)

Elkjøp tar råsterk seier

Butikkene konkurrerer igjen om å gi deg best spill-PC for pengene.

PC-ene fra Elkjøp, Power og Multicom. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nå vi har sjekket innboksen vår den siste tiden har det ikke vært tvil om hva den jevne Tek-leser har ønsket seg fra oss til jul:

En ny kåring av «Beste spill-PC».

Ikke så rart kanskje, siden vi må helt tilbake til påske for å finne den forrige!

Vi ville i utgangspunktet vente til nyåret, slik at en ny generasjon grafikkort og prosessorer skulle dukke opp i alle maskinene. Men da glemte vi nok litt alle som ønsker seg noe bra å game på nå, og som ikke alltid vil vente på det neste beste.

Så, her er den, en ny kåring der vi lar butikkene konkurrere i å levere den beste spill-PC-en under 15.000 kroner.

Klarer de å levere høyere ytelse nå enn forrige gang? Er Power klare for å holde revansjesugne rivaler unna, eller hviler de på laurbærkransen de fikk i forrige kåring? Vi håper på det siste, for både Elkjøp og Multicom – som er utfordrere – har kvesset klørne siden sist!

Komplett rakk dessverre ikke å delta denne gang.

PS: Du kan se alle målingene våre nederst i testen.

Dette er deltagerne

Power Elkjøp Multicom annonse Pris 13499 14995 14999 Pris ved test 13.500 kroner 15.000 kroner 15.000 kroner Modell Asus ROG Strix GA15 G15DK PCSpecialist Vortex G50XS Multicom Inno3D A825R Gaming Operativsystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Grafikkort Asus RTX 3070 (8 GB) Zotac RTX 3070 (8 GB) Inno3D RTX 3060 Ti (8 GB) Prosessor AMD Ryzen 7 5800X (8 kjerner) Intel Core i5 13600KF (6+8 kjerner) AMD Ryzen 5 5600X (6 kjerner) Minne 16 GB (DDR4, 3200 MHz) 16 GB (DDR4, 3600 MHz) 16 GB (DDR4, 3600 MHz) Lagring 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) Kommunikasjon WiFi 6, BT 5 WiFi 6, BT 5 WiFi 6, BT 5 Brikkesett «Modifisert» B550 (mATX) B660 (ATX) B550 (ATX) Kabinett Standard (ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Strømforsyning 700 Watt (80+ Bronze) 750 Watt (80+ Gold) 600 Watt (80+ Bronze) Åpne fullskjerm Mer +

Oppsummert om maskinene

Spillytelse Prosessorytelse Minne og lagring Støy Kjøling Oppgraderingsmulighet Bygg og design Elkjøp Multicom Power Åpne fullskjerm Mer +

Trykk på «Mer» eller åpne tabellen i fullskjerm for mer detaljerte vurderinger.



1. plass: Elkjøp

Og seieren går til.....Elkjøp!

I denne runden var det lenge to maskiner som utpekte seg, men Elkjøps «bygge-PC» fra PCSpecialist kalt «Vortex G50XS» trakk det lengste strået.

Det er fordi maskinen leverer den råeste ytelsen i testen, og er svært fremtidssikker.

Ombord finner vi et Nvidia RTX 3070 signert Zotac med to vifter og god kjøling. Det er ikke det eneste 3070-kortet i testen, men her har det med seg en skikkelig kraftig prosessor i form av Intels Core i5–13600KF.

Den er helt fersk på markedet, og det er skikkelig kult å se at Elkjøp allerede utnytter den for å sementere testresultatet, der denne har en ytelse som banker de to andre AMD Ryzen-baserte modellene. Både med alle kjerner i sving, og isolert for én kjerne, som gjerne sier mer om spillytelsen.

Med mindre du spiller enkle e-sport-titler i lav oppløsning vil ikke prosessorråskapen nødvendigvis utgjøre stor forskjell i bildeflyten du får, men 13600KF gir deg uansett en ekstra fremtidssikker PC, og åpner for at du får høyere ytelse i andre oppgaver enn bare spill også.

Med RTX 3070 og en 3600KF i sving takler denne maskinen skikkelig krevende titler som Cyberpunk 2077 i 1440p-oppløsning, og lettere titler som Overwatch 2, Fortnite, Apex og så videre i 4K-oppløsning med topp grafikk.

Vi anbefaler det ikke, men du kan også dyppe tåa i 4K-spilling for mer krevende titler dersom du er villig til å enten fire på grafikkdetaljene, eller benytte deg av oppskalering som DLSS der det støttes. Vi målte 45 FPS da vi oppskalerte Cyberpunk 2077 til 4K-oppløsning med alt av detaljer på maks.

Men det er ikke nok å ha topp ytelse. Heldigvis for Elkjøp scorer maskinen deres bra på andre viktige områder også.

Til tross for at prosessoren blir svært varm når vi tyner den maksimalt er temperaturen dens «innafor» spesifikasjonene, og både luftflyt i kabinett og temperatur for grafikkort er fine.

Den kanskje største innsigelsen mot maskinen er at viftene suser hørbart hele tiden, selv når maskinen er helt i ro. Heldigvis er det rom for at du selv kan justere ned hastigheten på viftene uten at det vil være uforsvarlig eller gå utover ytelse. Under spilling støyer ikke maskinen veldig mye mer enn man kan forvente, men om du er allergisk mot støy bør du være litt obs, og beredt til å justere viftehastighet selv.

Om du velger riktig PC kan du nesten se på den som en investering. Det er fordi en god PC kan bygges videre på og oppgraderes med kraftigere enkeltkomponenter senere. Og også på dette punktet er denne maskinen suveren.

Det er masse plass i kabinettet til større grafikkort, kraftigere prosessorkjøler eller radiator, og SSD-er. Dessuten er strømforsyningen på 750 watt, svært effektiv og kommer med fire PCIe-strømkabler. Det betyr at maskinen i praksis kan utstyres med et RTX 4080 eller et av AMDs kommende toppkort.

Hovedkortet har plass til mer minne og en ekstra M.2-SSD, og det har «OK» med USB-utganger samt en USB-C-port. Vi savner sistnevnte fra frontpanelet, dog. Der finner du kun to USB-A- og lydutganger.

Kabinettet er solid nok og har et stort vindu som lar deg oppleve ganske intens RGB-belysning.

Selv med nye grafikkort et sted i det ikke «aaalt» for fjerne er denne saken et godt og fremtidssikkert kjøp.

9 Imponerende Lagre Sammenlign PCSpecialist Vortex G50XS (Elkjøp) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 14995 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En svært fremtidsrettet totalpakke med god spillytelse. Fordeler + Rå spillytelse

+ Kraftig prosessor

+ Svært fremtidssikker med mange utvidelsesplasser og stor strømforsyning

+ Integrert WiFi 6 og blåtann

+ Rask lagring og mye minne

+ Pent og solid kabinett Ting å tenke på — Alltid hørbar viftesus

— Høy prosessortemperatur

2. plass: Multicom

2.-plassen går til PC-en vi fikk en «bromance» med straks vi startet den opp.

Hvorfor?

Fordi du ikke kan høre at den er på!

Det eneste som avslører at Multicoms gaming-PC er klar for dyst er at det stilige Meshify C-kabinettet – som er kjent for god luftflyt – fylles av akkurat passe mengder RGB-lys samt at viftene beveger på seg.

Det er undervurdert å sende e-post, surfe eller strømme video uten å høre PC-en i det hele tatt. Og ekstra imponerte blir vi når det viser seg at denne svarte boksen knapt hever røsten når vi hiver full last på prosessoren dens.

Ikke før vi fyrer i gang spill hører vi viftene, og da gjør ikke denne særlig mer ut av seg enn den nærmeste rivalen gjør bare den er «på».

Og ikke har den høye temperaturer heller, bare så det er sagt.

Fordømt imponerende, og vi vil påstå at dette en god kandidat for enkelte støyallergiske gamere – bare du er obs på et par ting...

Som at denne riggen har en litt knapp strømforsyning. Den gir ut maks 600 watt, og er ikke blant de aller mest effektive. Dermed kan du ikke regne med å hive de kraftigste grafikkortene, som RTX 4080 eller RX 7900XT inn her. Det er også verdt å tenke på at strømforsyningen bare kommer med to PCIe-strømkabler, og at noen grafikkort krever flere for å fungere – men da er nok allerede strømkapasiteten et problem.

I tillegg kommer vi ikke utenom av maskinen ikke når helt opp til rivalene når det kommer til spillytelse. Her finner du et Inno3D RTX 3060 Ti-grafikkort heller enn et kraftigere RTX 3070. Det trenger ikke gjøre altfor mye for bildeflyten ved 1440p, men gjør i alle fall 4K-spilling uaktuelt. Selv med oppskalering.

Prosessoren er en Ryzen 5600X. Den gjør en helt fin jobb i de fleste tilfeller og i grafikktunge spill, men kan bli en begrensende faktor i enkelte lettdrevne titler der du spiller med godt over 120/144 FPS og lave grafikkinnstillinger.

Zen 3-plattformen som brukes her gir blant annet mulighet til å oppgradere prosessoren til en 5800X3D, som er an av de beste spillprosessorene på markedet.

Hovedkortet lar deg installere mer minne og har et ledig spor for M.2 PCIe-SSD. Kabinettet har også plass til inntil fem 2,5-tommers SSD-er, og inntil en 280 mm radiator om du vil kaste inn vannkjøling – noe det imidlertid ikke er behov for med dagens prosessor, dog.

Kabinettet har som nevnt god luftflyt, det er enkelt å rense støvfiltrene, og det har en veldig god byggekvalitet med verktøyløs tilgang til innsiden.

Vi liker at glasspanelet er sotet, slik at RGB-lysene ikke blir for intense.

Om du kan leve med noe lavere spillytelse nå, og vet at du uansett aldri skal ha deg et entusiastgrafikkort, er dette en ganske fremtidssikker maskin som gir gode forutsetninger for å snekres videre på i årevis.

8 Meget bra Lagre Sammenlign Inno3D A825R (Multicom) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En god og ekstremt stille spill-PC. Fordeler + Ekstremt støysvak

+ Fin spillytelse

+ Rask lagring og mye minne

+ Integrert WiFi 6 og blåtann

+ Elegant og solid kabinett

+ Pene temperaturer

+ Flere utvidelsesmuligheter Ting å tenke på — Ikke like god spillytelse som konkurrentene

— Strømforsyning begrenser valg av grafikkort

3. plass: Power

Etter å ha imponert stort i forrige runde går Power rett og slett ganske på snørra med sin Asus-baserte spill-PC denne gang.

Det er veldig tydelig hva de prøver med sin RTX 3070- og Ryzen 7–5800X-baserte maskin til 13.500 kroner:

Å danke ut rivalene med ekstrem ytelse for pengene.

En slik taktikk har fungert i enkelte av de tidligere kåringene våre, men det er skikkelig høyrisiko å gå så «all in» på ytelse og pris som Power gjør her.

For da er det nesten «alltid» noe som er nedprioritert, og gjett om det er tilfelle her!

Denne maskinen bråker nemlig som et uvær. Den holder nesten aldri fred, og plager den deg ikke med høyfrekvent jamring er det bare fordi viftene har spunnet opp som for å teste akselerasjonen sin når den ikke jobber med noe annet. Selv om støymålingen vår for «Kontorbruk» ikke ser så gal ut, er den misvisende. Dette er maskinen som høres desidert best i testen, uansett oppgave.

Ved prosessorlast uler det såpass i viftene at de høres gjennom lukkede dører, og også når du spiller sliter dempede hodetelefoner med å holde støyen ute. Det er nesten komisk, men mest trist at maskiner som dette overhodet produseres, da kjøleløsningen deres helt klart ikke er dimensjonert for noe i nærheten av ytelsen komponentene skal levere. Ingen i designteamet dens har skjenket en tanke til hvordan det er for kjøperen å bruke denne greia hver dag.

Om ikke støyen hadde tatt fullstendig fokus, kunne vi trukket litt for svake fremtidige oppgraderingsmuligheter – fordi kabinettet er trangt og fullt av metallrammer som hindrer deg i å skifte ut komponenter på en enkel måte – men likevel gitt en slags tommel opp for deg som bare vil ha «mest for pengene» nå.

Det er helt umulig her, og uansett ikke ønskelig ettersom du fortsatt ville slite med et hovedkort med få utvidelsesmuligheter og porter, og et kabinett der du aldri kan montere noe annet enn små 90 mm-vifter eller noe som trekker frisk luft inn fra front.

Konkurrentene gjør det uansett helt unødvendig å anbefale denne maskinen for noen. For ikke bare er en av dem kraftigere, den koster bare litt mer, og kan da også skilte med kvaliteter som god kjøling og topp fremtidssikring.

Utvid budsjettet en smule og styr unna.

5 Middelmådig Lagre Sammenlign Asus ROG Strix GA15 (Power) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 13499 hos Power Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Sterke enkeltprestasjoner tynges av ekstrem støy og få oppgraderingsmuligheter. Fordeler + Rå spillytelse

+ God prosessorytelse

+ Rask lagring og mye minne

+ Integrert WiFi 6 og blåtann Ting å tenke på — Ekstremt støyende

— Svak kjøleløsning

— Vanskelig å bygge videre på

— Få USB-porter og utvidelsesspor.

Målinger

Om testen Vi vurderer hver maskin med særlig tanke på spillytelse, fremtidige oppgraderingsmuligheter og kjøling. Også helhetlig bygg/design spiller inn. Vi har testet spillytelsen i ett svært krevende spill (Cyberpunk 2077) med teknologier som strålesporing og DLSS/FSR aktivert, samt i ett populært «lettdrevet» spill (Overwatch 2). Testene er gjort ved 1440p- og 4K oppløsning med høyeste detaljnivå. Ved siden av spillytelse har vi målt prosessor- og lagringsytelse, hvor mye maskinene støyer og hvor effektiv kjølingen til grafikkortet og prosessoren er. Multicom, Digital Impuls, Power, Elkjøp og Komplett fikk forespørsel om å være med i kåringen, med to ukers leveringsfrist. Maskiner som deltar i testen må koste under 15.000 ved publisering. Butikkene kan benytte eventuelle logoer de oppnår i testen i inntil tre måneder etter publisering, men kun så lenge prisen er den samme som eller lavere enn ved publisering. Butikkene er oppfordret til å ha god tilgang på maskinen som meldes på kåringen vår, men hverken vi eller butikkene kan garantere tilgjengelighet utover den aller første perioden testen er ute. Mer +

