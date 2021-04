Enklere og sunnere enn frityrgryta: Vi har testet rimelige airfryere

En airfryer lager fritert mat med mye mindre olje enn en vanlig frityrgryte. Vi har testet åtte rimelige modeller. David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 13 Apr 2021 18:37

Frityr er godt! Men visstnok ikke like godt for hjerte- og karsystemet ditt – sies det, i hvert fall. Fra vitenskapelig hold er det riktignok uenighet om hvor usunt frityrstekt mat faktisk er (mye avhenger dessuten av hva slags olje man bruker). Men akkurat den diskusjonen skal vi la ligge i denne omgang.

En ting vi kan være enige om er at frityr kan være knotete å holde på med – i hvert fall mer knotete enn en airfryer. For er det noe vi har lært av denne testen er at det å lage mat i en airfryer må være en av de mest lettvinte måtene å tilberede mat på – kanskje kun utkonkurrert av mikrobølgeovnen ( som vi også gjorde en samletest av nylig ).

For de som ikke kjenner konseptet: en airfryer er en maskin som lar deg «frityrsteke» mat med lite eller ingen olje. Maskinen har et innebygget varmeelement i tillegg til en vifte som sirkulerer den varme luften. Kort fortalt fungerer den litt på samme måte som varmluftsfunksjonen på stekeovnen din, bare mer kompakt og effektiv. Av størrelse varierer maskinene en del, men de største modellene tar opp cirka like mye plass som en kjøkkenmaskin.

De er dessuten relativt lette i vekt og derfor enkle å stue vekk hvis man ikke har plass på kjøkkenbenken. Mer om kaloriene du sparer med airfryer og oppskrifter finner du hos våre kolleger i Vektklubb og Godt .

Et fullverdig måltid i en og samme maskin: Vi friterte fisk, pommes frites og brokkoli med ost i vår airfryer-test. David Johansen Auby, Tek.no

I denne omgang har vi for øvrig satt øvre prisgrense til 2000 kroner, og vi vil også vurdere å teste mer påkostede airfryere på sikt. Dette er airfryerne vi har testet:

Products Philips Airfryer Essential Clas Ohlson Airfryer 2,5 liter OBH Nordica Easy Fry Deluxe Andersson AFR 2.1 4,5L Princess Aerofryer XXL Point Air Fryer 4,5L Cuisine Airfryer 5L OBH Actifry Extra Type Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Airfryer Actifry Effekt 1400W 1300W 1400W 1500W 1700W 1800W 1700W 1280-1520 W Kapasitet 4,1 L 2,5 L 4,2 L 4,5 L 5,2 L 4,5 L 5 L 1 kg Omkrets/høyde 86/29,5 cm 79/32 cm 88/33 cm 94/35 cm 102/36 cm 100/36 cm 102/33,5 cm 111/23 cm Temperatur 60-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 80-200 - Timer Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Opptil 60 min Display Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Varme/gjenværende tid Gjenværende tid Forhånds. prog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Lydvolum 49 db 48 db 53 db 50 db 54 db 52 db 49 db 52 db Lokk Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Lukket Transparent Tilbehør - - - - Bakeform Pizzapanne og stekekurv Bakeform Måleskje og avtakbart filter

Enkelt, men variert

Fish and chips. Deilig frityrstekt fisk og pommes frites servert i et kremmerhus av fettglinsende avispapir. Bare tanken gir vann i munnen. Kunne den fettfrie varianten være like god? Vi måtte prøve. For å supplere med litt grønnsaker laget vi også brokkoli overdrysset med parmesanost i airfryerne. Vi vet, det er ikke riktig tilbehør til fish and chips, men tanken bak er at brokkoli er en grønnsak som kan smake fantastisk eller bli ganske kjip (du vet, overkokt og på grensen til grå) avhengig av tilberedning. Brokkoli har dessuten potensial til å bli riktig så crispy!

Fisken – eller «fishen» om du vil – tilberedte vi selv med melblanding, egg og panko (kjøpt i butikk). Her kunne vi selvfølgelig bare gått for frosne fiskepinner, men vi tror at at hjemmelaget frityr er en bedre utfordring for maskinene. Pommes fritesen var imidlertid av det ferdiglagde slaget. Det vi så etter i tilbereding av maten var hvor godt tilberedt maten ble (crispy på utsiden, myk på innsiden), men også hvor mye egeninnsats det krevde for å få den crispy.

I denne testen er det med syv airfryere og en såkalt Actifry-modell. Begge fungerer som en slags frityrgryte med sirkulerende varm luft istedenfor olje, men Actifry har den fordelen at den blant annet har automatisk roteringsfunksjon. Om du er interessert i forskjellene på de ulike teknologiene er det verdt å lese vurderingen av OBH Actifry Extra lenger ned i testen.

I tillegg til dette har vi blant annet sett på lydnivå, touchskjerm og display, generell brukervennlighet, varmeinnstillinger, hvor enkelt det var å ta ut maten og om maskinen hadde timer eller alarmfunksjon for å minne deg på å snu maten. Vi sjekket også hvor enkelt det var å vaske maskinene, men fant ut at det var små forskjeller her.

Alle unntatt én modell hadde avtakbar frityrkurv. David Johansen Auby, Tek.no

Dette lærte vi av å lage mat i airfryere:

Bruk litt mer olje (og eventuelt sunnere olje) enn du hadde tenkt. Her skrytes det i bruksanvisninger og på forpakninger av å bruke så lite olje som mulig, men vi opplevde at resultatet, i hvert fall på pommes frites, ble bedre når vi var litt rause med oljen. Ellers har maten en tendens til å bli litt tørr.

Rist godt med jevne mellomrom for at maten skal bli jevnt fritert, spesielt når du tilbereder pommes frites. Dette står ofte i manualen, men det kan ikke presiseres nok ganger.

Friter i flere omganger, og ikke alt på en gang. Resultatet blir bedre, selv om det tar lenger tid.

Husk å kjør ny maskin uten mat en god runde først. Her luktet det svidd plast den første runden.

En airfryer friterer bedre enn ovnen din, men dårligere enn frityrgryta di. Fettglinsende frityr er elsket og hatet, men har nok kommet for å bli. Men en airfryer er ikke noe dårlig alternativ.

Små forskjeller

I denne testen av åtte airfryere (en er teknisk sett en «Actifry»-modell») var det små forskjeller. De fleste maskinene ga et godt resultat på maten, og hadde vi blindtestet ville vi neppe sett eller smakt forskjell. Innvendig ligner også maskinene veldig på hverandre. Dermed koker det hele ned til brukervennlighet, funksjonalitet og eventuelt pris.

Testvinneren stakk av med seieren ikke bare fordi den leverte et godt resultat på maten, men også fordi den var behagelig å bruke. Den hadde dessuten et slankt og kompakt design som ikke tok opp for mye plass på kjøkkenbenken.

Som i så mange andre tester ville vi fått drømmeproduktet vårt om vi hadde lekt Dr. Frankenstein og satt sammen vår egen modell. Alle funksjonene og egenskapene vi ønsker oss er representert her, bare ikke i samme produkt. Testvinneren var den som kom nærmest.

Products Brukervennlighet Avtakbar frityrkurv Alarm for å snu maten Mulighet for å sette temperatur Lydnivå på sluttalarm Rengjøring Tilbereding av pommes frites Tilbereding av grønnsaker Tilbereding av fisk Philips Airfryer Essential Veldig god Ja Nei Ja Normal Enkelt God God God Clas Ohlson Airfryer 2,5 liter God Ja Nei Ja Normal Enkelt God God God OBH Nordica Easy Fry Deluxe Veldig god Nei Ja Ja Normal Enkelt God God God Andersson AFR 2.1 4.5L God Ja Nei Ja Normal Enkelt God God God Princess Aerofryer XXL Middels Ja Nei Ja Normal Enkelt God God God Point Air Fryer 4,5L Middels Ja Nei Ja Høy Enkelt God God God Cuisine Airfryer 5L God Ja Nei Ja Svært høy Enkelt God God God OBH Actifry Extra Dårlig Ja Nei Nei Normal Enkelt Svært god Svært god Middels

Best i test: Philips Airfryer Essential

David Johansen Auby, Tek.no

Philips Airfryer Essential er den mest brukervennlige og mest behagelige airfryeren i testen. Maskinen har et intuitivt menysystem der man enkelt og raskt kan slå av og på (noe som også resetter timeren) eller sette program. Her er det ikke noe kluss eller forvirring og alt virker med en gang. Modellen har ingen typiske irritasjonsmomenter som vi har sett på så mange av de andre maskinene. Når maten er klar kommer det tre forsiktige pip og maskinen slår seg av automatisk. Sånn skal det gjøres!

Med en kapasitet på 4,1 liter og en omkrets på 88 cm er maskinen liten i forhold til hva den kan fritere av gangen. Det minimale designet gjør at maskinen tar opp lite plass på kjøkkenbenken og at den ser bra ut. Vi liker også at varmen kan settes helt ned til 60 grader (i motsetning til 80 på de andre modellene).

Dette gjør at maten kan holdes varm på en lavere temperatur enn de andre maskinene, og at man kan varme opp eller tine mat mer skånsomt hvis man skulle ønske det. Når det gjaldt kvaliteten på maten var det ingenting å utsette. Fisken ble jevnt fritert og pommes fritesen og brokkolien var akkurat slik den skulle være.

Det eneste vi savner på modellen er alarmfunksjon og eventuelt litt ekstrautstyr, som for eksempel bakeform. Ellers er Philips Airfryer Essential en svært god og brukervennlig maskin. Modellen kommer også i analog utgave (modell HD9200/90) med knotter istedenfor touch-display og uten ferdiginnstilte programmer.

8 Meget bra Philips Airfryer Compact Essential HD9252/90 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En modell som var veldig behagelig i bruk og som ga et godt resultat på maten. Fordeler Godt resultat på maten

Svært god brukervennlighet

Størst spenn i varmenivå (60-200 grader)

Avtakbar frityrkurv Ting å tenke på Ikke alarmfunksjon

Clas Ohlson Airfryer luftfrityrkoker 2,5 liter

David Johansen Auby, Tek.no

Denne airfryer-modellen fra Clas Ohlson har testens minste stekekurvkapasitet på 2,5 liter. Det er ganske lite, men fungerer helt fint til én person. Maskinen tar liten plass på kjøkkenbenken, og med sine 79 cm i omkrets og 32 cm i høyden er den testens minste. Modellen er for øvrig den eneste med ledningsskjuler som gjør at man kan skjule det meste av ledningen ved oppbevaring.

Displayet på modellen fungerer godt og veksler mellom gjenværende tid og temperatur. Vi liker også at det telles ned sekunder gjennom hele steketiden (de fleste andre modellen teller ned kun det siste minuttet). Modellen har ingen typiske irritasjonsmomenter, men vi savner alarmfunksjon.

I skrivende stund koster modellen rundt 800 kr og er med det den billigste i testen. Clas Ohlsons Airfryer er en god modell som vil fungere godt som et førstegangskjøp hvis du er nysgjerrig på airfryere. Hovedinnvendingen er at den er liten, så ønsker man å tilberede mye mat på en gang eller om man er flere enn én person i husholdningen ville vi nok gått for en annen modell.

7.5 Bra Clas Ohlson Airfryer 2,5 liter annonse Sjekk prisen En god og rimelig, men ganske liten airfryer. Fordeler Godt resultat på maten

Tar opp lite plass

Billigst i testen

Avtakbar frityrkurv Ting å tenke på Lav kapasitet (2,5 liter). Passer til én person.

Ikke alarmfunksjon

OBH Nordica Easy Fry Deluxe

David Johansen Auby, Tek.no

OBH Nordica har to svært forskjellige modeller med i denne testen: Easy Fry Deluxe og Actifry Extra. Vi foretrekker førstnevnte av flere grunner. For det første er Easy Fry Deluxe den eneste modellen i testen med alarm for å minne deg på å snu eller riste maten. Alarmen kan settes på 5, 10 eller 15 minutter. Det ideelle ville vært om alarmen også hadde den funksjonen at den kunne settes på halvparten av oppgitt tid, siden mange oppskrifter anbefaler å snu maten halvveis, men vi er glad for at modellen i det hele tatt har alarm. Easy Fry Deluxe er dessuten rimeligere enn Actifry Extra og vi opplever den både som enklere i bruk og som en generelt bedre modell.

På Easy Fry Deluxe er vi spesielt imponert over det kompakte designet og touch-panelet med både av/på og start/stopp-knapp som gjør den enkel å resette samt sette i pausemodus. Alt i alt er dette en nesten komplett airfryer, hadde det ikke vært for en større mangel: den har ikke avtakbar frityrkurv. Dette er noe alle de andre modellene i testen har og først trodde vi at vi hadde misforstått konstruksjonen.

Men i manualen står det anbefalt at man skal ta ut maten med en stekespade eller skje. Dette høres kanskje ikke ut som noe stort problem, men det ble merkbart mer knotete å ta ut pommes frites og brokkoli. Vi forsøkte allikevel å tømme kurven, men problemet er at denne har en løs plate nederst som gjør dette til en risikabel affære. Til tross for denne ene skavanken vurderer vi OBH Nordica Easy Fry Deluxe som en god og brukervennlig modell.

7.5 Bra OBH Nordica AG401DS0 Easy Fry Deluxe annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En skikkelig god airfryer med én stor mangel: avtakbar frityrkurv. Fordeler Godt resultat på maten

Har alarm for å minne deg på å snu maten

God brukervennlighet Ting å tenke på Man må ta ut maten med stekespade eller skje

Andersson AFR 2.1

David Johansen Auby, Tek.no

Denne airfryeren fra Andersson (som er butikkjeden NetOnNet sitt eget merke) har ett eggformet design og 4,5 liter stekekurvkapasitet. Kapasiteten er altså den samme som på modellen fra Point, men med en noe slankere midje.

Maten er det ingenting å utsette på og touch-panelet er intuitivt og fungerer som det skal. Vi liker også at panelet er plassert på en skråflate oppe på maskinen. Modellen har som de fleste andre i denne testen avtakbar frityrkurv. Men dessverre har den ingen alarmfunksjon som minner deg på å riste eller snu maten, så dette må man passe på selv.

Vi stusser også litt over at maskinen ikke slår seg av med en gang timeren går til 0, men at den fortsetter å sirkulere luften (varmen slås av) en god stund etterpå. Poenget er at maten skal holdes varm, men venter man for lenge vil den bare bli tørr.

Vi hadde foretrukket at maskinen bare slo seg av, så kan man eventuelt sette på igjen selv. Med en pris på rundt tusenlappen vurderer vi Andersson AFR 2.1 som en god og ikke minst rimelig modell.

7.5 Bra Andersson AFR 2.1 4.5L annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En god og rimelig modell med grei kapasitet. Fordeler Godt resultat på maten

Avtakbar frityrkurv Ting å tenke på Ingen alarmfunksjon

Princess Aerofryer XXL

David Johansen Auby, Tek.no

Denne modellen fra Princess ligner designmessig på modellen fra Point: som et stort sort egg. Design vil alltid være en smakssak, men vi synes den ser i overkant stor ut på kjøkkenbenken. Men, så må det også nevnes at modellen med sine 5,2 liter har størst volum i testen. Det er mer enn Point, selv om de to maskinene har rundt samme utvendige størrelse. Til en pris på cirka 1000 kr får du her dessuten mye kapasitet for pengene.

Maskinen har avtakbar frityrkurv, noe som gjør det enkelt å ta ut maten. Dessverre har den ikke alarmfunksjon, så her må man sette på halvtid, snu maten og så sette på igjen. Eventuelt følge godt med på tiden selv. Vi var ikke spesielt imponert over kombinasjonen av touch-panel og justeringshjul. Dette var forvirrende i begynnelsen og opplevdes ikke som noen optimal løsning i forhold til hva vi har sett på de andre maskinene. Unødvendig komplisert, rett og slett.

Utover det er denne modellen fra Princess en god og rimelig modell med stor kapasitet. Maskinen kommer utstyrt med bakeform.

7 Bra Princess Aerofryer XXL Modell 182055 annonse Sjekk prisen En god airfryer som tar mye plass på kjøkkenbenken. Fordeler Godt resultat på maten

Avtakbar frityrkurv Ting å tenke på Ikke alarmfunksjon

Tar mye plass på kjøkkenbenken

Point Air Fryer 4,5L

David Johansen Auby, Tek.no

Denne modellen fra Point minner om et stort sort egg. Med 100 cm rundt midjen har den nest størst omkrets i testen, bare overgått av modellen fra Princess. Forskjellen er at Princess har noe mer kapasitet (Princess rommer 5,2 liter). Vi er ikke så glad i det sorte eggdesignet hverken på Point eller Princess, men heldigvis er ikke denne testen noen skjønnhetskonkurranse. Problemet er egentlig ikke designet i seg selv, men heller inntrykket av at de to modellene tar opp veldig mye plass på kjøkkenbenken.

Modellen fra Point har dessuten flere irritasjonsmomenter. For det første piper den fryktelig høyt. Det er helt i orden med noen pipelyder for å signalisere at maten er klar, men denne minner mer om pipingen fra en brannalarm enn et kjøkkenapparat. For det andre mangler maskinen en reset-knapp, noe som vil si at tar man ut en porsjon mat to minutter før tiden, så vil maskinen automatisk begynne med to minutter igjen neste gang man setter den i gang.

Ser man bort ifra designet og disse irritasjonsmomentene er Point Air Fryer en helt ok modell. Den avtakbare indre kurven gjør at det er enkelt å ta ut maten og touch-panelet er responsivt og fungerer fint. Som de fleste andre modellene i denne testen har den dessverre ingen alarm-funksjon. Maskinen kommer med litt ekstrautstyr (pizzapanne og stekekurv), noe som kommer godt med.

7 Bra Point Air fryer POAF9202 annonse Sjekk prisen God airfryer med irriterende pipelyd og endel ekstrautstyr. Fordeler Godt resultat på maten

Kommer med pizzapanne og stekekurv

Avtakbar frityrkurv Ting å tenke på Tar mye plass på kjøkkenbenken

Irriterende høy pipelyd

Ikke alarmfunksjon

Cuisine Airfryer 5L

David Johansen Auby, Tek.no

Når man får kommentarer fra andre i husholdningen om høy pipelyd når man har kjøkkendøren igjen, da vet man at lydnivået er feiljustert. Å henge seg opp i pipelyder på elektriske apparater virker kanskje smålig, men når de ikke kan skrus av og er såpass enerverende som her, så er det på sin plass å kommentere det.

Modellen piper seks høye ganger når man slår den av og når man slår på. I tillegg piper den når man velger fra touch-skjermen.

Men er du av typen som virkelig ikke bryr deg om høye pipelyder i tide og utide så vil denne modellen fungere helt fint for deg. Dette er en ganske god airfryer helt på det jevne. Modellen har nest størst stekekurvkapasitet i testen og en overkommelig pris på rundt tusenlappen. Den har avtakbar stekekurv, men dessverre ingen alarm som minner deg på å snu maten.

Modellen selges eksklusivt på Europris.

6.5 Helt greit Cuisine Airfryer 5L 1700W annonse Sjekk prisen En god airfryer med veldig høy alarmlyd. Fordeler Godt resultat på maten

Avtakbar frityrkurv

Nest størst kapasitet i testen Ting å tenke på Veldig høye pipelyder

Ikke alarmfunksjon

OBH Actifry Extra

David Johansen Auby, Tek.no

OBH Actifry Extra er den eneste såkalte actifry-modellen i testen. Actifry er en teknologi utviklet av produsenten Tefal og modellene kjennetegnes av å ha automatisk roteringsfunksjon og frityrkurv/beholder uten sprinkler. Det gjør at den passer ypperlig til å tilberede mat med saus som for eksempel wok. Vi var veldig imponert av roteringsfunksjonen som ga det beste resultatet ved tilbereding av pommes frites og på grønnsakene.

Roteringsfunksjonen gjør at denne maten ble jevnere fritert sammenlignet med de andre modellene. Men pass på, tilbereder du pommes frites eller grønnsaker som lett går i stykker, så kan det være lurt å skru av roteringsfunksjonen halvveis så ikke maten blir oppstykket. Resultatet ble altså bra, men samtidig la vi merke til at de tilmålte minuttene vi satt av til hver rett ikke holdt for å lage ferdig maten på denne maskinen. Matlagingen tok altså noe lenger tid. Heldigvis hadde modellen – som eneste i testen – gjennomsiktig lokk, noe som gjorde at det ble enkelt å følge med på stekeprosessen.

Her slutter dessverre lovordene for OBH Actifry Extra. Maskinen ga nemlig det helt klart dårligste resultatet på fisken og var den eneste som friterte ujevnt. Dessuten tok det noe lenger tid å få fisken ferdig. Modellen er også den eneste i testen der man ikke kan sette ønsket temperatur selv og det er heller ikke mulig å se hvilken temperatur maskinen holder til enhver tid.

Det er en helt klar ulempe, spesielt hvis man bare ønsker å varme opp på lav temperatur (for eksempel tining). Maskinen ble også veldig varm under bruk. Ja, den har såkalt «cold zone» på underdelen, men overdelen ble veldig mye varmere enn på de andre modellene. Modellen kommer for øvrig ikke med ferdiginnstilte programmer. Vi opplevde ikke at dette var noe stort savn, men det kommer helt an på hva du skal bruke maskinen til.

Det som kanskje trekker mest ned er at denne maskinen, i motsetning til de andre i testen, ikke stopper å fritere etter at den har signalisert at den er ferdig. Vi forsøkte med pommes frites som ble stående til den var på grensen til brent. Her må man med andre ord passe på selv og skulle man komme til å ikke høre signalet kan maten fort ende opp litt mer crispy enn tiltenkt, for å si det forsiktig. Modellen har termostat og såkalt overopphetingsvern som vil beskytte mot at maskinen begynner å brenne, men denne bruker lang tid på å slå inn.

Vi lot en porsjon pommes frites stå i to timer uten at vernet slo inn, og da var maten nesten sort, så her anbefales det å passe på.