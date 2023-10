Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste automatiske kattemater og drikkevannsfontene (2023)

Test av automatisk kattemater

Gjør katteholdet enklere med app og WiFi.

En automatisk kattemater kan forenkle hverdagen, og gjøre det lettere for naboen å passe katten. Her er redaksjonskatt Kosmos og en rimelig og knallgod kattemater fra Cleverio. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 14:00 Lagre

Automatiske forstasjoner eller drikkevannsfontener kan forenkle både hverdagslig kattehold, og reisene dine. Du behøver ikke fylle på mat og skifte vann like ofte, og blir varslet når det er på tide med påfyll. Vi har testet seks slike dingser, alle med hver sin app og noenlunde overkommelig pris.

Er de noe tess?

Svaret er at de kan være overraskende gode. De kan gjøre det vesentlig enklere for naboen å passe stuetigeren din mens du er borte, og fôrmengden kan holdes konstant og på fornuftig nivå for deg som omgås en «chonker» til daglig.

Ikke en erstatning for pass

Smatt! Mat. Mat overalt! Til venstre skimtes Xiaomis smarte vannfontene, til høyre Catits Pixi-mater. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Siden en katts hjernecelle ofte ikke er tilstrekkelig til å omgås nye omgivelser og andre dyr på fornuftig vis kan det være enklere å la den være hjemme.

Men det er likevel fint om naboen som passer den slippe å måle presist antall gram tørrfor, eller fylle vannbollen hver dag.

For de fleste dyreeiere er det en selvfølge, men i en test av denne typen automatikk føles det obligatorisk å påpeke at dyr etter loven skal ses til minst en gang i døgnet.

Disse hjelpemidlene kan forenkle kattepasset, de erstatter det ikke.

Fordeler ved automatisk kattemater

Instructions unclear: - Hvilken skal jeg velge? - Den du liker best, kjære pelsball. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Gode kattematere og fontener betyr at foringstid skjer automatisk, og at vann kan stå seg i flere dager mellom hvert skift.

Katten får en fast mengde mat til faste tider, som kan gjøre slutt på både tigging og overspising - slik noen katter er plaget med.

Og den som passer på kan slippe tvil om det er nok eller for lite i bollen. I stedet kan de konsentrere seg om å passe på katten.

Appen kan fortelle at ting går sin vante gang, og om det er tilstrekkelig mat igjen. Den kan også informere når filter bør byttes, eller la deg sette i gang renseprosesser.

Fordeler ved vannfontene

En vannstasjon med kullfilter som regel holde vannet rennende og prima i opp til en uke.

Katter skal helst ha friskt vann to ganger i døgnet - til tross for at dyret selv synes restevannet rundt dusjavløpet fortjener terningkast 6. Med en vannstasjon er det ikke så farlig om det går et par dager mellom hvert vannskift. Bare ikke la det gå lenger enn en uke, eller tiden produsenten opplyser at vannet holdes friskt. Sørg og for å bytte filter jevnlig - hvis ikke du bytter vann daglig og bruker stasjonen uten.

Mange katter foretrekker rennende vann, og bytter du svært ofte er filtrering mindre viktig.

Ulempen for både vannfontener og forautomater er at de som regel trenger deler som må byttes jevnlig, for ikke å bli skitne eller slutte å ha den rensende funksjonen de skal ha. Det er altså noe vedlikeholdskostnad ved disse.

Slik vurderer vi Hvor stabil er den? Forautomater kommer i forskjellige kalibre, og noen er mer pålitelige enn andre. Vi tester automatene med to typer for. Ett «enkelt» for fra Hill’s, med små, runde kuler. Dette bør selv den dårligst utformede forautomat klare å dispense. Ett litt vanskeligere for får vi fra Royal Canin. Fit 32 er små Fruityloops-aktige ringer, som dvaskere matstasjoner har en tendens til å sette i vrangstrupen. Det er naturlig nok viktig at det alltid kommer mat i bollen, ellers mister automatikken sin nytteverdi. For vannfontener er der et svært viktig med et «restreservoar» til å drikke fra dersom strømmen skulle gå. Det ene tilsynet i døgnet loven betyr at katten kan gå tørst ganske lenge hvis ikke fontenen har en nødmekanisme som dette. Er den lett å gjøre ren? Spesielt for drikkevannsfontenene som krever hyppig vedlikehold er rengjøring et viktig aspekt. De dårligste fontenene kan få et lag av alger på seg om det er vanskelig å komme til, det selv om vannet filtreres og er i bevegelse. Pluss i boka hvis alt sammen går i oppvaskmaskinen eller er lett tilgjengelig med børste. Jo lettere det er å koble fra kabler eller dele innretningen jo bedre. Alt dette gjelder også i en grad for forautomater, selv om det ikke er like viktig og renhold kan gjøres litt sjeldnere. Byr appen på ekstra nytteverdi? Hvis du skal automatisere kattens matplass bør det vel være noe mer i det enn bare at det er en maskin som mater og vanner det tandre monstrumet. For eksempel kan du få varsel om at det er tomt for mat, eller at det er lenge siden du har byttet vann. Kanskje kan automaten ta bilder av katten når den spiser? Integreres den mot andre deler av smarthjemmet kan det hende du kan be Google om å mate katten? Slike ting er bonus, eller nice to have, og hvorfor ikke når du først kjøper dyre gadgets til pelsdyret. Hva koster den i drift? Filter og noen ganger deler til slanger og pumper er blant tingene du må handle underveis. Slikt selges som regel som tilbehør til både matstasjoner og vannfontener. Her er pris og varighet viktig. Inkludert i esken Noen av deltakerne kommer med fler og færre filtre oppi esken. Noen blir levert uten strømforsyning - riktig nok henter de fleste strøm fra USB, og mange har nok en slik fra før. Men likevel, vi verdsetter «komplett produkt» litt mer enn «hvor er den ekstra laderen vi hadde?». Smarte detaljer/ «one more thing» Er det noe ekstra du kan få ut av hver maskin? Eksempelvis finnes det smartmatere der ute som kan bidra til lek med katten, eller gi en slags kommunikasjon med stemme. Dette kan være ulikt fra maskin til maskin. I tillegg til å vurderes mot hverandre legges også egen erfaring med eldre modeller av forautomater og kattefontener til i miksen. Det finnes dyrere og rimeligere varianter av flere av de som er med i testen - her har vi tatt noen av de mest aktuelle, med prislapp rundt tusenlappen per stykk. Mer +

9 Xiaomi Smart Pet Food Feeder Bytt 8 Cleverio PF100 smart forautomat Bytt 7.5 Catit Pixi Smart Feeder Bytt 6.5 Nedis smart forautomat Bytt

Best i test: Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Hvem skulle trodd at det som først og fremst er en mobilprodusent er så god til å mate katter? Fra utpakk til oppsett og bruk viser Xiaomi at det meste er tenkt gjennom.

Her gir selve kattemateren et solid og godt inntrykk, med ekstra tykk plast og deler som føles sammensatt på en god måte. En kraftig magnet forbinder matskål og foringsautomat, og det er oppskriftsmessig en metallbolle oppi plastholderen som du kan løfte ut for enkel rengjøring.

Bollen er skrådd ned mot midten, sånn at det alltid oppleves som det er mat i den for katten. Katter liker det typisk ikke hvis de må jakte på maten i ring rundt en tom midte i matskålen.

Vi liker at maskinen selv opplyser i app om hvilke typer og størrelser fôr den er best egnet til å servere. Stjerneformet og halvmåneformet fôr er ikke å anbefale, siden det kan kile maskinen. Ingen av de andre maskinene i testen tok slike forbehold. En god oversikt over former og størrelser gjør det også lettere å vite hva du kan bytte til i fremtiden.

Jeg har tidligere erfart at fôrautomater ikke har likt standardmaten jeg gir katten - som for ordens skyld er Royal Canin Fit32 - formet som små ringer. Xiaomien hadde ikke, og skal ikke ha, problemer med vanlige kuler eller ringer av mindre størrelse.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Vi liker at lokket er tettet med pakning - selv om automaten nødvendigvis ikke er tett i bånn. Det hjelper i hvert fall mot konstant gjennomlufting, som er fint siden det er en del fett i tørrfôr som kan harskne.

Du kan også løfte ut selve fôrbøtta fra inni automaten, dersom du for eksempel foretrekker å fylle den på boden, mens matstasjonen står på kjøkkenet.

I tillegg er det en avfuktingsbrikke som også skal bidra til å hindre oksidasjon (harskning) av maten i lokket - den koster mellom 60 og 70 kroner i måneden å holde «nybyttet» - fyller du fôr oftere, uten at det blir liggende så lenge i dispenseren er det ikke sikkert denne er så nødvendig.

Appen er svært gjennomført, og er den eneste vi har prøvd som nærmest setter opp en livsstilsplan for katten. Den ønsker å få vite katterase, alder og vekt - i tillegg til næringsinnhold på maten. Deretter setter den opp en plan med et antall serveringer i døgnet. Du kan justere på disse selv, og du kan også mate manuelt både fra appen og fra selve maskinen.

Til å koste ned mot 1200 kroner i de tusen nettbutikker er dette en vanvittig gjennomført maskin. Skal vi klage på noe er det kanskje disse tre tingene; vedlikeholdsprisen (60 kr/mnd) er nokså stiv til å «bare» være daglig mating som det ellers er gratis å gjøre selv.

I tillegg er strømforsyningen en batterieliminator med «rundplugg» - som ikke er like bent frem å få tak i som USB-laderne vi alle har hauger av. Når Xiaomi først lager en næringsbasert fôringsplan, kunne de også hatt oversikt over innholdet fra de viktigste store produsentene som Hills, Royal Canin og Purina, for å nevne noen. Men de to siste «ulempene» er aller mest flisespikk.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Xiaomi Smart Pet Food Feeder annonse Billigste hos Se alle priser 1194 hos Proshop.no Sjekk nå 9 Imponerende sitat Solid bygget, smart app og riktig pris. Xiaomi gjør nesten alt rett. Fordeler + Flott design

+ Velbygget

+ Metallinnlegg i matskålen

+ Tett lokk

+ Flott informativ app med gode funksjoner

+ Lett å flytte matskålen ved behov

+ Fornuftig pris på selve maskinen Ting å tenke på — Lite tilgjengelig strømforsyning

— Litt dyr i drift (60-100 kr/mnd i fuktsluker/filter)

— Ingen høyttalerfunksjoner/lokking

— Ikke kamera

2. Cleverio PF100 Smart Forautomat

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Cleverios kattemater er en relativt velbygget, smart og billig sak - den kan kjøpes fra bare 800 kroner. Da får du også en ganske ok maskin, selv om deler av den har et visst billigpreg.

For eksempel kan du fjerne toppen av maskinen for å fylle den et annet sted, men her får du hverken løs bøtte som du løfter ut - eller pakning i toppen som holder maten bedre adskildt fra frisk luft og foringsplassens strabasiøse elementer - hva de måtte være.

En holder for fuktslukere er det dog integrert i toppen her.

Men du kan tross alt ta med deg fordispenseren hvis du vrir på den så den løsner fra basen. Selve matskålen er dessuten også i to biter, og adskillbar fra automaten. Som i Xiaomis maskin er det en metallskål oppi plast, og også her ledes maten inn mot midten, sånn at katten slipper å sette snuta i bånn uten å finne mat.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Maskinen er nokså enkel, og i likhet med alle de andre har den ikke hatt problemer med det «vanskeligste» fôret jeg gir katten. Det enklere utformede ekstrafôret jeg gir katten, Hill’s Stomach and Skin, har fått hvile i den vanlige bollen ved siden av i hele testperioden.

Appen er stabil og fin.

Det følger ikke med strømforsyning her, men i stedet baserer matstasjonen seg på en USB-kabel, der du stiller med laderen fra før. Det fungerer greit, og garanterer også at det er lett å bytte strømforsyning skulle den ryke.

Du kan sette opp en matrutine med et antall serveringer per dag, og du kan velge omtrentlig størrelse på de serveringene i appen. Ved hjelp av knappene på selve automaten kan du også lese inn stemmen din, så pelsdyret får en beskjed når maten er servert. Kanskje ekstra praktisk om du er på tur og katten ser på den litt sketchy naboen som passer den med både flyører og skepsis.

Kort fortalt er Cleverios matstasjon enkel og god, og de viktigste fysiske egenskapene er på plass.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Cleverio PF100 smart forautomat annonse Billigste hos Se alle priser 799 hos Kjell & Company Sjekk nå 8 Meget bra sitat Billig og god, og kan rope på kjæledyret når maten er klar. Fordeler + Stemmeopptaksfunksjon

+ God skål med metallinnlegg

+ Pen design passer inn

+ Ålreit og stabil app

+ Får strøm fra standard USB

+ Billigste kattemater i testen Ting å tenke på — Ingen tetting i lokk

— Leveres uten USB-strømforsyning

— Ikke spesielt kjæledyrrettet app

— Vridning for å løsne matreservoar vrir fort hele maskinen

3. Catit Pixi Smart Feeder

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Catit er the grand old Cats i denne testen. De har drevet med matstasjoner, fontener og andre «dingser» til katten siden 1999 - så lenge at de faktisk gir ut sitt eget blad (!).

Likevel er det bare en «grei nok» mater de leverer. Den føles nokså billig i bygget i ganske tynn plast. Det er heller ingen fuktsperre i topplokket og matskålen er også nokså enkel.

Testkatt Kosmos liker dog at den er forholdsvis lav, til tross for sitt plastige utseende. Og Catit vet tydeligvis godt at katter ikke liker en tom bunn i skålen, så metallinnlegget med skråning inn mot midten er på plass her også.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Catit Pixi-appen virker å være nært beslektet med Smart Life-appene, og er forbausende lite dyrerettet til tross for at dette er et selskap som utelukkende lager produkter for dyr.

Appen virker helt fint, men den har ingenting ekstra, så som forslag til foringsplan, stemmeopptak til å rope på dyret eller annet krimskrams som enkelte andre byr på.

Samtidig er Catits enkelhet av det gode. Også de har fuktsluker i toppen, men leverer sine egne trepakninger med vanlige fuktkuler av typen du gjerne finner inn i esken TV-en ble levert med. En sånn har du i lokket på forautomaten mens den står fremme, så sikrer du at luftfuktigheten ikke tar knekken på kattematen før den er spist.

En trepakning med slike fuktslukere koster den gilde sum av 29 kroner i skrivende stund. Det gir en månedlig driftskostnad på under 10 kroner.

Du kan også løfte toppen av selve maskinen for enkel fylling et annet sted.

Det er absolutt ingenting galt med Catit Pixis forautomat. Den virker som beskrevet, den har USB C-strømforsyning og den har et søtt lite katteansikt på front. Noen katter vil like den lave plasseringen til matskålen, mens andre (mer langbeinte dyr) foretrekker den høyere opp.

Men den er også nokså anonym - og føles litt billig i utførelsen. Den har ikke noe ekstra. Samtidig selges den typisk mellom 1200 og 2000 kroner i innkjøpspris. Og avstanden opp til beste deltaker, med betydelig mer tillitvekkende byggekvalitet, smartere løsninger og mer «dyrepreg» i det store og hele - blir derfor lang.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Catit Pixi Smart Feeder annonse Billigste hos Se alle priser 1199 hos CoolShop Sjekk nå 7.5 Bra sitat Gjør jobben, enkelt og greit Fordeler + Ganske kompakt

+ Lav skål - for dyr som liker det

+ Metallinnlegg i skålen

+ Noenlunde tett lokk

+ Artig, kattete design

+ Billig i drift (29 kroner for 3 mnd med fuktslukere)

+ Stabil og god app Ting å tenke på — Lav skål - for dyr som ikke liker det

— Føles ganske billig i kvaliteten

— Litt raklete feste av matskål i automaten

— Ingenting ekstra i appen (Catit har laget slikt siden 1999)

4. Nedis Smart Forautomat

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Nedis er ett av de mer aktive og rimelige smarthjemmerkene i Norge. Du har sikkert sett dem i form av alt fra smartpærer til fjernstyrte kontakter. Forautomaten går inn i samme Smart Life-app som resten av utvalget bruker.

Men denne er testens «skuffelse» med tanke på fysisk utforming. Her er det absolutt ikke brukt en krone ekstra. Hele automaten er relativt «plastete» og billig i kvaliteten, og matskålen - den er en flatbunnet liten plastbolle uten metallinnlegget som resten gir.

Dermed blir maten liggende litt hulter til bulter - og fyller du ikke skålen godt og grundig, er sjansene store for at katten forlater mye av porsjonen langs randene på skåla.

Som en litt avrundet sak ellers ser den mindre steril ut enn de andre materne, og har designmessig mest til felles med «lekenheten» til Catit-matstasjonen.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jeg har ved noen anledninger opplevd at den minimale mengden per «porsjon» mat som slenges ut av Nedis-materen i praksis blir til 0. Altså at omdreningen som materen gjør inni maskinen av og til ikke tar med seg mat. Dette er ikke noe stort problem - for med både Nedis og Cleverio er det lurt å sette minimum 5–10 «porsjoner» for å gi katten en normal mengde mat.

Men det er likevel litt spennende at appen hevder mat har blitt servert, når det likevel kan ha kommet ingenting ut av maskinen.

Selv om vi rangerer Nedis i bunnen av dette utvalget skal den fortsatt ha skryt for standard USB-basert strømforsyning, og at den ikke har kilt seg på det vanskeligste fôret. Jeg har tidligere støtt på dyrere maskiner enn denne som ikke har likt Royal Canons «fruityloops»-formede kattemat.

Den gjør altså jobben, men du kan få så mye bedre for nesten samme pris.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Nedis smart forautomat annonse Utvalgte butikker 1199 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1029 hos Proshop.no Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Her er det spart litt i overkant på et produkt som ikke er billigst i klassen. Fordeler + Stabil og god app

+ Plass til mye mat

+ Kompakt

+ Bruker strøm fra standard USB Ting å tenke på — Ingenting kjæledyrekstra i appen

— Flat plastskål samler ikke maten på midten

— Ikke tett rundt lokket

— Litt uforutsigbar fôrmengde ved servering (kjørte seg dog aldri fast)

Vi prøver to smarte drikkefontener

Vi har foreløpig kun fått inn to drikkevannsfontener til test, og tar dem med her i første omgang. Etter hvert er målet å teste flere, og å gjøre det til sin egen samletest. Vi kårer ikke noen best i test av disse i første omgang, men nøyer oss med karakter og et anbefaltstempel til én av dem.

Merk at undertegnede har prøvd et utvalg slike tidligere utenom testsammenheng. Så tross få i testutvalget vet vi en del om hva som er viktig.

8.5 Xiaomi Smart Pet Fountain Bytt 7.5 Catit Pixi Smart Drinking Fountain Bytt

Xiaomi Smart Pet Fountain

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Lager Xiaomi et produkt som ikke er gjennomtenkt? Noen der borte er i hvert fall både glad i katter og kjent med deres behov. Jeg har hatt mange drikkevannsfontener tidligere, og med unntak for litt høye løpende filterkostnader gjør Xiaomis fontene slutt på de fleste irritasjonsmomenter.

Fontenen er i tre deler. Selve basen med logikk og teknikk - deriblant WiFi - er én del, bollen til vannet er én del - og bare en løs bolle. Toppen sitter fast i motoren med en utskiftbar slange, og kobles til elektronikken ved berøringspunkter bak - den bare legges oppi bollen.

Dermed løfter du enkelt ut bollen når du skal skifte vann og vaske den. Toppen med drikkeflate og selve fontenefunksjonen løfter du bare av den igjen - så slipper du en vask full av annet mikkmakk mens du vasker og fyller.

Det koster i skrivende stund 180–250 kroner for en tomånederspakke med filtre til denne stasjonen. Da får du to vannfiltre, du får to pumpefilter og ett nytt rør til pumpen.

Dermed er intervallet satt - hver annen måned er alt som er umulig å vaske blitt skiftet. Og i motsetning til mange slike produkter - kan du faktisk åpne så godt som hele pumpen. Her kan du gjøre ren selve impelleren som flytter vannet.

En liten bit gjennomsiktig plast på forsiden av automaten viser effektivt hvor mye vann som er igjen, og når noe bør gjøres - for eksempel filterbytte eller vannskift viser automaten det ved at en rød diode lyser i den gjennomsiktige åpningen.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er ikke unødvendig mange deler i toppen heller. Kun et enkelt drikkebrett, med en liten «dal» i seg, sånn at om pumpen stopper er det fortsatt vann igjen til katten. Det er fint hvis sikringen går et par timer mellom tilsyn når du er borte, for eksempel.

Dette er også en særdeles stillegående drikkevannsfontene. Den spruter ikke vannet noe sted, men lar det sildre - og i bunnen av «dalen» ligger filteret og sørger for at det renner stille og rolig ned i reservoaret igjen.

Xiaomi har ikke gjort i nærheten av like mye spennende på appfronten med drikkevannsfontenen sin som med forautomaten. Men dette er likevel topp saker - så lenge en driftskostnad på 90–120 kroner måneden er innafor. Da kan du bytte vann på pelsdyret fire ganger i måneden i stedet for omtrent 60 (hver 12. time).

I min tid med de to vannfontene har testdyret også gjort sin klare mening kjent. Sakte og stillesildrende vann fra Xiaomi-fontenen foretrekkes langt over «sprutefontenen» fra Catit Pixi-serien. Kosmos hadde klager og ville «talk to the manager» i dagevis etter byttet fra Xiaomi til Catit. Selv om han med en viss motvilje stadig drikker også av Catit.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Xiaomi Smart Pet Fountain annonse Billigste hos Se alle priser 551 hos Proshop.no Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Stort mer praktisk blir ikke en drikkevannsfontene, men Xiaomis koster litt i vedlikehold. Fordeler + Svært enkelt vedlikehold

+ Motor og smartdel skilles fra vannbollen

+ Tar opp lite plass og ser pen ut

+ Bringer vannet opp i høyden - for katter som liker det

+ Ekstremt støysvak

+ Billig å kjøpe (fra 500 kroner)

+ Fin og stabil app

+ Synlig om det er tomt for vann, og varsler med lys for hendelser

+ Beholder vann i toppen ved strømbrudd Ting å tenke på — Koster knappe 100 kroner mnd i filter/vedlikehold

— Hold elektronikken tørr og ren for å ikke få kontaktproblemer

— Ingen ekstrafunksjoner, som UV-rens av vann etc.

Catit Pixi Smart Drinking Fountain

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Catit har laget vannfontener i åreveis. Derfor er det litt rart at deres variant har veldig mange deler - samtidig som alle sitter noenlunde godt fast i hverandre. Det betyr at veldig ofte vil hele fontenen med stort og smått ende opp i vasken når det er tid for vannskift og rengjøring.

For eksempel er det et eget bittelite «sprutemunnstykke» som skal settes nedi ikke én men to forskjellige toppdeler som ligger klin inntil hverandre.

Dette er unødvendig komplisert. Én toppdel er mer enn nok, og mange vannfontener trenger ikke at vannet faktisk spruter for å gjøre jobben sin. Den lille delen er dessuten lett å miste oversikt over i rengjøring av fontenen.

Pumpen er skrudd fast med kabel i veggen til hele fontenen. Du kan ikke løfte ut noen innerdel for enkel vask og rengjøring. Ergonomien her er rett og slett litt urutinert, i mangel av et bedre ord.

Denne drikkevannsfontenen har det billigste filterholdet jeg har vært borti - hvert filter varer i opptil en måned, og en trepakk av dem koster 79 kroner. Under 30 kroner i måneden i driftskostnad er meget bra.

Forrige Neste Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Appen varsler når vann eller filter må skiftes. Du kan starte UV-lys som dreper bakterier en time i slengen. Den har også varsling om at pumpen må rengjøres.

Hvis strømmen går blir det liggende en slump vann i skålen, slik at katten kan klare seg noen timer til du får flippet sikringen.

Testkatten protesterte i starten da det ble byttet til Catiten, og den langhårede tigeren blir ofte våt i manken når han må bøye seg ned over kantene for å drikke.

Catit Pixi Smart Drinking Fountain er likevel en positiv opplevelse samlet sett. Billig filterhold og UV-rensing av vannet er topp.

For karakterens del er det synd ergonomien er blant de mindre gjennomtenkte jeg har opplevd. Men for noen kan det jo trekke opp at selve fontenen er utformet som et kattehode og har søtt design som kan fås i flere farger.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Catit Pixi Smart Drinking Fountain annonse Billigste hos Se alle priser 1098 hos CoolShop Sjekk nå 7.5 Bra sitat Stilig og med smarte idéer - men bommer på noen grunnleggende ting. Fordeler + Billig i drift (179 for 6 mnd filter)

+ Jevnlig UV-bestråling av vann for hygiene

+ Artig design og synlig varsellys i "kattebarten"

+ Beholder vann i toppen ved strømbrudd

+ God og stabil app gir beskjed ved filterbehov Ting å tenke på — Motor, skål og toppdel henger sammen

— Toppdel i to ulike deler (metall og plastunderlag)

— Bråker/lager sildrelyder

— Litt spinkelt bygget

— Ikke like lett å vedlikeholde som Xiaomi (filtersett uten pumpeslange, pumpe uten åpning for rengjøring eller dedikert filter)

Vil du sammenligne? Velg produktene du er interessert i og se hvordan de skiller seg. 9 / 10 Sammenlign Sammenlign Xiaomi Smart Pet Food Feeder 8 / 10 Sammenlign Sammenlign Cleverio PF100 smart forautomat 7.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Catit Pixi Smart Feeder 6.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Nedis smart forautomat 8.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Xiaomi Smart Pet Fountain 7.5 / 10 Sammenlign Sammenlign Catit Pixi Smart Drinking Fountain Forrige Neste

