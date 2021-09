Samletest Solcellelamper med nødlader

Vi har testet: Solcellelamper med nødlader ment for tur

En solcelledrevet nødlader med lykt høres ut som enhver langturs våte drøm. Hva kan vel gå galt med tre hendige produkter i ett?

Det er ikke første gangen vi tester nødladere med solcellepanel, og det blir trolig ikke den siste. For vi synes genuint at ideen om å kunne ta med seg en solcelleladet nødlader med på tur, som i denne testens tilfelle også er en lampe, er avsindig genialt.

Problemet er bare at denne typen systemer nok ikke fungerer optimalt - enda.

Det flommer ikke akkurat over av produkter i denne kategorien, men vi fikk i første omgang inn tre ulike modeller: Bright sendte oss Sunbell 80 og Move Smart, mens vi fra Goal Zero fikk Torch 500.

De har alle vidt forskjellig design og kvaliteter, men det var også det som gjorde dem interessante til en slik samletest.

Bright Move Smart, Goal Zero Torch 500 og Bright Sunbell 80

Bright Move Smart er en hendig liten sak som kan stå på bordet, henge i taket og har et eget feste på baksiden til mobiltelefonen.

er en hendig liten sak som kan stå på bordet, henge i taket og har et eget feste på baksiden til mobiltelefonen. Goal Zero Torch 500 kan brukes som både lommelykt og lyspanel, og skal i tillegg være vanntett!

kan brukes som både lommelykt og lyspanel, og skal i tillegg være vanntett! Bright Sunbell 80 er stor i form, men kan både henge som en lampe, stå på bordet, eller ta av selve lykten og bruke den som lommelykt.

Slik testet vi

Fra en oppvarmingstur og «hvordan-best-feste-solcellepanelene»-test dagen før vi tok laderne med til 2000 meterstopper i steikende sol.

Siden solcellelampene i praksis er tre produkter i ett - nødlader, solcelle og lampe - har vi også testet dem på tre forskjellige vis. Vi har målt kapasiteten deres som nødladere, vi har sett hvor effektivt de tar til seg solstråler for å lade seg opp, og vi har testet hvor lenge de holder som lamper.

Men fordi de tre produktene også har såpass ulik fasong og funksjonalitet, tok vi dem med oss på helgetur med camping i bil, som også inkluderte en 10 timers fottur i høyfjellet i strålende sol, samt avslapping ved base-camp. Dette for å teste funksjonalitet på varierte typer turer, samtidig som de fikk nok sollys til å lades opp.

Håpet var at alle de tre produktene ville sluke til seg nok sol i løpet av dagen, så vi kunne ha lys og strøm når kvelden ankom. På det viset ville jo faktisk produktene kunne vært gode turkamerater som ikke trenger noe oppmerksomhet, bortsett fra at man må huske å henge dem på sekken.

Konklusjonen først: en underutviklet produktkategori

Den korte versjonen av historien er at slik ble det ikke. Ingen av testproduktene er gode nok. Ikke i nærheten. Det lange svaret har flere sider og med forbehold.

Målingene våre, som du finner nederst i artikkelen, viser at de generelt er veldig svake, og at ingen av dem har nok kapasitet til å lade opp en mobil til 100 prosent.

Spørsmålet vårt har likevel vært hvorvidt de kan være nyttig på tur. For eksempel turer hvor du uansett slår av telefonen fordi du skal spare på strømmen, og således ikke behøver å fullade den, men gi den en boost en gang i blant. Dette forutsetter selvsagt at de lader fort nok opp med solcellepanelet.

Ingen av disse produktene ladet derimot noe særlig på en 10 timers solskinnstur i høyfjellet, hengende utenpå sekken. Når de fikk stå i ro i solskinnet krevde de å bli flyttet rundt på slik at de til enhver tid fikk helt direkte sollys, før de uendelig mange timer seinere klarte lade nok til at det var verdt å bruke dem til noe som helst. Og gud forby at det kom en sky, da var det bare å belage seg på en lang, lang dag.

Et siste håp var lampedelen av produktene. Hvis vi gav opp håpet om både nødlader og solcellelading, kunne de i det minste brukes som turlykt?

Tja, er svaret på det. Det er svært varierende hvor lenge lyset på hver enkelt holder på maksnivå. Det går fra fire på den korteste, til tolv timer på den lengste. Men det er også vesensforskjell i lysstyrke mellom dem, hvorav den laveste ligger på 100 lm og den høyeste på 300 lm. Skrur du ned lysstyrken får du vesentlig bedre batteritid, men da går jo også den praktiske bruken ned.

Og så er det den rent praktiske turdelen til sist. De er upraktiske på tur. Selv om de har noen unike kvaliteter ved seg, som vi absolutt setter pris på, så er kapasiteten deres for svak til å praktisk brukes på tur.

Illustrasjonsbilde. Sunbell 80 ligger ikke til lading på dette bildet, da den må kobles til med en kabel som ligger gjemt under panelet.

Du kan skaffe store solceller til en campingbil og vanlig bil. Da er det like greit å bruke denne til å lade opp nødlamper og nødladere, fremfor en nødladerlampe som krever mer enn den gir.

På tur i skogen må du regne med at trærne dekker til en del for direkte sollys, med mindre du finner et vann og legger deg helt riktig for å få direkte sollys hele dagen. På fjelltur er dette enklere, men erfaring tilsier at med mindre du har hviledag på langtur, så sitter du ikke i ro i mellom 8 og 23 timer (på det beste) og kan vinkle solcellepanelet helt riktig for å lade opp.

Skal du på hyttetur som ikke har strøm (de blir det også færre og færre av), så kan det absolutt være en mulighet for at disse nødladerlampene endelig kommer til sin rett. Men det er en begrenset bruksmulighet. Hytte med strøm? Da kan du i alle fall lade dem opp og bruke dem som koselig lykt utpå kveldingen.

Vil du bare begrense strømbruken din og ha den som fast nattlampe? I så fall kan de potensielt være gode tiltak. Spesielt Sunbell 80 og Move Smart. Torch er derimot bedre som en nødlampe hvis du du trenger et skarpt flomlys for å lyse opp i kjelleren, bilen seint på natten, eller andre mørklagte steder du trenger skarpt lys der og da. Men den holder ikke i mange timer.

Prismessig er ingen av produktene hårreisende, men når du både får gode nødladere og teltlykter, som til sammen både veier og koster mindre enn solcellevariantene, så er valget vårt ganske enkelt.

Bright Sunbell 80 Bright Move Smart Goal Zero Torch 500 Pris 722 NOK 591 NOK 548 NOK Oppgitt mAh 3000 mAh 2200 mAh 5200 mAh Oppgitt Wh 7,5Wh 9.6Wh 18,7Wh Målt Wh 6,18Wh 8,33Wh 11,55Wh Lumen på maks 150lm 100lm 300lm (500lm med både spotlys og flomlys samtidig) Lumen på lavest 5lm 5lm 150lm (250lm med både spotlys og flomlys samtidig) Oppgitt lystid (antall timer på maks) 5 + (3 med solcellelading) 10 + (7 med solcellelading) 3 (med flomlys) Målt lystid (antall timer på maks) 6,5 12 4 (med flomlys) Vekt (gram) 535 343 374

Minst dårlig: Bright Sunbell 80

Bright sin Sunbell 80 er formet som en god og romslig lampe du kan henge i taket eller la stå på et bord. Lampeskjermen er avtagbar og dens bestanddeler som batteri/lykt kan brukes separat.

Sunbell 80 med lykten plassert rett i solcellepanelet. Kabel stikker ut.

For å lade med solcellepanel må du - bokstavelig talt - rive av bunnen. På innsiden er en kabel som du plugger i lykten. Lykten i seg selv er ikke vanntett, men det er solcellepanelet. Dermed kan panelet henge utenfor hytten/ utenpå sekken, med en totalt tre meter lang kabel inn til batteri/lykt.

Bilde av både kabel og inngang.

Den er en fleksibel variant som både kan lyse opp små rom eller skape god stemning inne, men samtidig også brukes som en lykt når man må ut i mørket. Du kan også utelukke lampeskjermen fullstendig og koble den direkte på solcellepanelet.

I utgangspunktet er systemet i sin helhet altfor stort til å faktisk kunne tas med på ren skogstur med overnatting. Til det er den både for stor og for tung (535 gram).

Den fungerer derimot godt i en bil som trenger litt ekstra lys, eller som bordlampe ute. For ikke å si at undertegnede ble svært glad i den avtagbare lampen som ble med på doturer i mørket.

Lyset har tre styrker og holder i seks timer på sterkeste styrke, med lysstyrke på 150 lm. Det er ikke all verdens, men du bruker nok de svakere styrkene oftere. Likevel er det lite tid før du må lade opp igjen med et solcellepanel som krever å lade hele dagen for de få timene med lys.

Produsenten oppgir en ladetid på mellom 10 og 15 timer i solen, noe som kanskje stemmer hvis lampen står i perfekt sollys under perfekte forhold. Men i praksis kan du fint legge på langt flere timer, noe som gjør solcelledelen av produktet nokså ubrukelig.

Som nødlader fungerer den heller ikke særlig godt, siden den har dårligst kapasitet av de testede lampene. Det eneste som redder Bright Sunbell 80 er rett og slett den kreative utformingen.

Ja, den er stor, men den er også langt mer fleksibel i bruk enn de andre. Og dette alene gjør at vi anser den som den minst dårlige i testen.

5.5 Middelmådig Bright Sunbell 80 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Kreativt design, men dårlig kapasitet " Fordeler Krysse av Spennende design

Krysse av Kan enkelt nok henges på en sekk ved å ta av solcellepanelet

Krysse av Har en lommelykt som kan kobles fra

Krysse av Solcellepanelet tåler lett regn Ting å tenke på Bytt For stor for en rekke turer

Bytt Lav batterikapasitet

Bytt Klarer kun seks timer på høyeste lysstyrke

Bytt Tar lang tid å lade med solcellepanel

Goal Zero Torch 500

Goal Zero sin Torch 500 er i praksis formet som en lang stang med en lysstripe på toppen og solcellepanel på undersiden. I tillegg har den spotlys på ene enden.

Den har en imponerende lysstyrke som kan justeres i tre nivåer hvorav det laveste nok gjør seg best for kos og hygge. Og bra er det, for på det sterkeste holder den i knappe fire timer, og tar som de to andre veldig lang tid å lade opp.

Men sterkeste styrke er til gjengjeld 300 lumen, mot 100 og 150 på de to andre laderne. Og batteriet har høyest kapasitet blant de testede. Til gjengjeld opplevde vi at det smale solcellepanelet ikke gjorde den en eneste tjeneste og viste seg å slite med å lade.

På grunn av formen på Torch 500 passer den oppi enhver sekk, og kan ligge praktisk tilgjengelig både på en liten hylle på hytten eller i bilen.

Den er også vanntett og kommer med lovnader om å tåle 30 minutter på 1 meters dyp. Vi la den i vasken i 15 minutter. Den lyste like godt etterpå som før den ble forsøkt druknet.

Den er derimot ikke et produkt vi ville tatt med oss på biltur for kosens skyld. Lysstripen lyser én vei og det er oppover. Den har bein man kan sette den litt opp med, men det beste den da klarer er å vippe ene eller begge sidene.

Har du derimot lyst til at den skal lyse litt mer ut i rommet, viser det seg at dens vektfordeling har mest lyst til å ligge flatt ut eller skrått nedover. Du kan selvsagt sette den loddrett, med fare for at den faller ned kommer du borti den.

Den har også et solcellepanel som bruker et vondt år på å lade. I løpet av en titimers tur i solsteik, hengende utenpå sekken, klarte den å lade opp nok til å lade telefonen i hele ti minutter. Ikke så rart kanskje, når produsenten oppgir at det tar drøye 23 - 46 timer å lade den via solcellepanelet.

Det nærmeste kos man kommer med denne er spotlysmuligheten, som er fin å ta med nå man må på do i tussmørket. For den er god! Den enkle staven ligger støtt når du legger den fra deg og gir fra seg veldig godt lys.

Goal Zero Torch 500 blir neppe med oss på vår neste skogtur. Det er nok heller sannsynlig at den blir pakket med som nødlys for å lyse opp hvis vi fikk motorproblemer på veien, eller dekket punkterte. Og da kan den faktisk være grei skulle krisen være total.

5 Middelmådig Goal Zero Torch 500 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Fungerer til nødssituasjoner. " Fordeler Krysse av Tålelig batterikapasitet

Krysse av God lysstyrke

Krysse av Både lommelykt og flombelysning

Krysse av Er vanntett Ting å tenke på Bytt Tar veldig lang tid å lade via solcellepanel

Bytt På sterkeste lysstyrke holder den kun ut i fire timer

Bytt Vanskelig å plassere utenpå en sekk

Bright Move Smart

Førsteinntrykket av Move Smart er unektelig positivt, da den er skikkelig sjarmerende i all sin enkelhet.

Den har et bredt solcellepanel med lys og mobilholder bak. Du kan sette den opp med en fold, eller henge den i taket. En favoritt hos oss er å bare stille den med lyset inntil veggen.

Hvis den blir stående på full styrke holder den i 12 timer og er testens beste på lystid. Men det er et stort forbehold her, for den skilter kun med 100 lumen, mot Torch 500 sine 300 lumen.

Mobilholderen ser praktisk ut, men er neppe i bruk særlig lenge siden batterikapasiteten er såpass svak.

Selv om mobilholderen bak er fin til å holde telefonen oppe mens du lader den, har den litt begrenset verdi. Nødladeren har nemlig såpass lite kapasitet at det ikke tar lang tid før både batteriet er tomt, og du like gjerne kan fjerne mobilen igjen.

Solcellepanelet lader ikke spesielt godt, men opplevdes bedre enn Goal Zero sitt panel på tur. I løpet av en 10 timers høyfjellstur i steikende sol ladet sistnevnte opp til å kunne lade telefonen i 10 minutter, mot Move Smart som holdt ut en stund lenger. Derimot kan vi ikke med sikkerhet si om det er fordi den faktisk er dårligere eller om den ene bare fikk en bedre vinkel mens den hang på sekken.

Dermed blir konklusjonen den samme for Move Smart som de andre produktene i testen: Solcelleladingen er såpass ineffektiv og treg, at du nesten er nødt til å lade den med strøm uansett.

Hadde den hatt bedre batterikapasitet, vært vanntett (som Torch 500) og et bedre solcellepanel, hadde dette blitt vurdert som potensiell nødlader på tur med sekk. Rett og slett fordi den har en god størrelse på panelet og henger greit utenpå sekken.

Men når det er såpass variabelt om de faktisk lader i solen, byr det på mang et problem i et land som har utsagn som «det var mye vær i dag» som del av dagligtalen.

5 Middelmådig Bright Move Smart annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Praktisk form, men innmaten strekker ikke til. " Fordeler Krysse av Smart og enkelt design

Krysse av Mobilholder bak panelet

Krysse av Lyser tolv timer på høyeste lysstyrke

Krysse av Kan festes på sekken Ting å tenke på Bytt Lav batterikapasitet

Bytt Tar lang tid å lade med solcellepanel

Bytt Er ikke vanntett

Skuffende praktisk erfaring

Vi har selvsagt også målt kapasiteten deres som nødladere, og testet hvor lenge lyset holder på sterkeste og svakeste styrke.

For å unngå en lang avhandling om hvordan vi tester nødladere, kan du heller sjekke ut denne testen hvor vi går mer i dybden. Kort fortalt måles de gjentatte ganger med multimetere og en gitt last på 1A, og regner ut gjennomsnittet fra målingene. I vanlige nødladertester settes så resultatene opp mot vekt, pris, prosentvis kapasitet og reell kapasitet (målt vs. produsentens oppgitte tall). Det har vi også her, men summen av alt inkluderer også andre elementer for å nå konklusjonen. Blant annet hvor godt de fungerer som lykt og solcellepanel.

Batterikapasitet forklart Batterikapasitet oppgis gjerne i mAh (milliamperetimer), men denne verdien tar ikke hensyn til spenningen (V) i batteriet. Wh (wattimer) tar denne verdien med i regnestykket, og beregnes ved å dele mAh-verdien på 1 000, og gange dette med spenningen. Slik: V * (mAh / 1 000) = Wh Wh-verdier kan direkte måles mot hverandre, og ideelt sett burde dermed både mobil- og nødladerprodusenter benyttet denne verdien – noe de ikke gjør i stor grad i dag. Mer +

Resultater fra målingene

Det hører til sjeldenhetene (les: det skjer aldri) at laderne når opp til produsentenes oppgitte kapasitet. Avviket, som vi har beskrevet ganske grundig i tidligere tester, er derimot ikke allverdens for Sunbell 80 og Move Smart.

Disse har begge høy kapasitet målt opp mot det oppgitte, men de er samtidig veldig små og det er ikke utypisk for veldig små ladere å ha høyere målt kapasitet (spesielt ikke om de også har lav ut-effekt).

Som nevnt tidligere er ikke kapasiteten til disse nødladerne spesielt stor. Praktisk sett vil det si at Sunbell 80 vil kunne lade opp kanskje 25 prosent av en gjennomsnittlig telefon, Bright Move Smart muligens 35-40 prosent og - med litt godvilje og mye omtrentlig beregning - 70 prosent med Torch 500.

Det er altså et godt stykke fra tidligere nødladertestvinnere, som er listet under denne testens tre produkter i tabellen under.

Vi forsøkte å måle tid for opplading med solcellepanel, men på grunn av det svært varierende været viste dette seg å være tilnærmet umulig. Når de fikk stå i ro i solskinnet skulle det ikke mer enn en liten sky til for at målingene våre ble helt ubrukelig. I alle fall til å kunne oppgi konkrete tall for det. Dermed er produsentenes egne oppgitte tall vårt eneste utgangspunkt.

Sunbell 80: 10 - 30+ timer, avhengig av været

Torch 500: 23 - 46 timer, avhengig av været

Move Smart: 10 - 30+ timer, avhengig av været

Hva gjelder lampedelen av produktet målte vi hvor lenge de lyste på maksnivået.

Sunbell 80: 6 timer (150 lm)

Torch 500: 4 timer (300 lm)

Move Smart: 12 timer (100 lm)

Fordi det var så varierende tidshorisont ville vi finne ut av hvorvidt de i det minste holdt vesentlig lenger på lav styrke. Samtlige stod på i godt over et døgn før vi gav oss. Til gjengjeld oppgir produsentene at de kan stå på i alt fra 50 - 160 timer. Med lysstyrkeforskjeller mellom 5 - 150 lm.