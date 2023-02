Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste trådløse gamingheadset (2023)

Gamingheadset: de beste trådløse modellene

Vi har funnet et for enhver smak og budsjett.

Når du spiller er det kanskje aller kjipeste du kan gjøre å bruke de innebygde høyttalerne i skjermen eller laptopen din. Du får «en million» ganger bedre lyd og innlevelse om du tar på deg et par hodetelefoner.

Spiller du med andre bør du ha en mikrofon også, og da er gamingheadset veldig praktiske. De har jo mikrofon bygget inn, og kommer ofte med andre nyttige muligheter som chatmiks - der samtaler og spillyd kan justeres - eller omsluttende 3D-lyd som kan gi deg en fordel i skytespill.

I denne testen har vi sett nærmere på 9 trådløse gamingheadset i prisklassen rundt 1000 til 4000 kroner.

Ingen av headsettene er best på «alt», men vi har funnet mange gode modeller både til deg som er mest opptatt av lydkvaliteten, som heller setter mikrofonlyden først, deg som bare liker åpne eller lukkede modeller, og for deg som ønsker aktiv støykansellering. Du vil få se flere «åttere» i denne testen, men de har altså alle hver sine fordeler og ulemper.

Om du har vært innom testen vår tidligere, har vi nå oppdatert den med Sony Inzone H9 og JBL Quantum 910.

OBS: Vi har også testet kablede gamingheadset under 1000 kroner. Disse er mye rimeligere, men du mister altså den trådløse friheten.

Disse gamingheadsettene testet

Modell SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Sony Inzone H9 Astro Gaming A50 Gen 4 JBL Quantum 910 Epos GSP 670 Corsair Virtuoso RGB Wireless Razer Nari Ultimate Logitech G935 Lightsync Corsair HS80 Wireless annonse Pris 3950 3495 2790 2495 2639 1990 1499 1799 1589 Pris ved test 3750,- 3500,- 2800,- 2500,- 2500,- 2000,- 1800,- 1700,- 1600,- Type Lukket Lukket Åpent Lukket Lukket Delvis lukket Delvis lukket Delvis lukket Åpent Vekt 340 gram 330 gram 365 gram 420 gram 405 gram 390 gram 440 gram 375 gram 370 gram Konstruksjon Plast med metallbøyle Plast Plast Plast Plast med metallbøyle Metall med plastdetaljer Plast med metallbøyle Plast med metallbøyle Plast med metalldetaljer Bøyle og puter Bøyle: Stoffbånd. Puter: Kunstskinn Bøyle: Kunstskinn/minneskum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoff/minneskum. Puter: Stoff Bøyle: Kunstskinn/minneskum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoff/minneskum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Kunstskinn/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoff/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Kunstskinn/skum. Puter: Kunstskinn Bøyle: Stoffbånd. Puter: Stoff Plass til øret (HxBxD) 56 x 42 x 23 mm 67 x 40 x 25 mm 52 x 40 x 24 mm 60 x 47 x 23 mm 76 x 46 x 31 mm 58 x 58 x 21 mm 67 x 56 x 26 mm 72 x 50 x 24 mm 58 x 41 x 28 mm Oppgitt brukstid Inntil 22 timer Inntil 32 timer Inntil 15 timer Inntil 39 timer Inntil 20 timer Inntil 20 timer Inntil 20 timer (8 med lys + Hypersense) Inntil 12 timer Inntil 20 timer Lading Basestasjon, USB-C USB-C Basestasjon, Micro-USB USB-C Micro-USB USB-C Micro-USB Micro-USB USB-C Utskiftbart batteri Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Tilkobling Basestasjon, blåtann USB-adapter, blåtann Basestasjon USB-adapter, blåtann Kompakt USB-adapter, blåtann USB-adapter Kompakt USB-adapter USB-adapter Stor RF-sender Element, frekvensområde (trådløst) 40 mm, 10 - 22.000 Hz 40 mm, 5 - 20.000 Hz 40 mm, 20 - 20.000 Hz 50 mm, 20 - 40.000 Hz Ukjent, 10 - 23.000 Hz 50 mm, 20 - 40.000 Hz 50 mm, 20 - 20.000 Hz 50 mm, 20 - 20.000 Hz 50 mm, 20 - 40.000 Hz Mikrofontype Uttrekkbar Vippes opp for demping Vippes opp for demping Vippes opp for demping Vippes opp for demping Avtakbar Uttrekkbar Vippes opp for demping Vippes opp for demping Aktiv støykansellering Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt RGB-lys Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Programvare SteelSeries GG, Sonar Audio Sony Inzone HUB Astro Command Center JBL Quantum Engine Sennheiser Gaming Suite Corsair iCue Razer Synapse Logitech G Hub Corsair iCue Passer/finnes også for PC, PS, Switch (egen versjon for Xbox) PC, PS5 PC, PS (egen versjon for Xbox) PC, PS, Switch (Xbox med kabel) PC, PS PC, PS PC, PS, Xbox, Switch PC, PS, Xbox, Switch PC, PS Åpne fullskjerm Mer +

NB: Alle gamingheadsettene er testet på PC, men mange fungerer med, eller har alternativer for, konsoller som Playstation, Xbox eller Switch. Se tabellen!

Merk at vi ikke har testet den oppgitte batteritiden. Det er også begrenset hvor mye fokus vi legger på støyfiltrering for mikrofonen lenger. Både AMD og Nvidia har nå egne apper for dette. De støtter alle moderne RTX- og RX-grafikkort, og lener seg på kunstig intelligens for å fjerne støy bedre enn de fleste hodetelefonprodusenter klarer selv i sin programvare.

Med AMD-grafikkort kan du aktivere Noise Suppression i Radeon Software.

Har du Nvidia-grafikkort kan du laste ned deres «Broadcast»-app her.

Styrker og svakheter ved gamingheadsettene

Modell Lydkvalitet Mikrofonkvalitet Komfort Konstruksjon Betjening Programvare Astro Gaming A50 Gen 4 Corsair HS80 Wireless Logitech G935 Lightsync Epos GSP 670 JBL Quantum 910 SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Sony Inzone H9 Razer Nari Ultimate Corsair Virtuoso RGB Wireless Åpne fullskjerm Mer +

Tips: Utvid tabellen ved å trykke på fullskjermsymbolet oppe til høyre for å få bedre oversikt og lese delvurderingene våre.

En liten lydordbok: dette betyr begrepene vi bruker Sidetone: headsettene spiller av din egen stemme fra mikrofonen. Her er poenget å gi deg større kontroll over hvor høyt eller lavt du egentlig snakker. Du kan alltid justere volumet på egen stemme om denne funksjonen er på plass. Den er særlig grei å ha for lukkede og halvlukkede headset. Chat-mikser (eller et lignende navn): Lar deg justere chatlyd, eller lyden fra kommunikasjonsprogram som Discord og lignende, uavhengig av selve spillyden. Fint hvis du trenger å skru ned lagkameratene når du er siste overlevende på teamet og trenger «radiostillhet», eller hvis dere er i et ekstra bråkete spillområde og du sliter med å høre de du spiller med. Det er rett og slett ikke alltid det passer så godt å pause spillet for å besøke innstillingene! Mer +

Best i test: Astro A50 Gen 4 - Toppmodell med «hifi-lyd»

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

For en opplevelse Astro A50 Gen 4 leverer! Lyden er krystallklar, dynamisk og helt uten overaktiv brumlebass enkelte andre hodetelefoner rettet mot spillere har. Faktisk måtte vi sjekke en ekstra gang at A50 er beregnet på spillere, for lydprofilen har mye mer til felles med det som tilbys for Hi-Fi-entusiaster.

Det er gode nyheter for deg, for da har du plutselig et headset som er like herlig å bruke til spill, film, chat, og musikk. De forhåndslagrede «EQ»-ene i programvaren var gode å ha for å finne lyden som passer til ulke situasjoner.

På høyre klokke kan du justere chatmiks, veksle mellom Dolby- eller stereo-lyd, og skifte mellom favoritt-EQ-ene dine. Du slipper dermed å rote i programvaren mens du spiller.

Programvaren byr likevel på flere muligheter, og det er blant annet fint å kunne justere sidetone og mikrofonsensitivitet der. Det siste hjelper med å få frem stemmen din, og kamuflere pustelyder. Du kan detaljjustere filtreringen av omgivelsesstøy, og vi synes mikrofonen fjerner dette på en god måte samtidig som den ikke endrer stemmen vår i så stor grad.

Strømsparefunksjonen er genial. A50 merker det når du ikke har dem på hodet, og går i hvilemodus. Plukk dem opp igjen og de slår seg på umiddelbart. En egen basestasjon virker kanskje bare fordyrende, men det er veldig kjekt å ha et sted hvor klokkene kan hvile og lades når de ikke er i bruk.

Vi har sansen for det minimalistisk og litt røffe designet. Det er bygget i plast, men har overbevisende byggekvalitet.

De er gode å ha på i flere timer av gangen takket være tykk stoffpolstring under bøylen og myke stofføreputer. Om vi skal pirke kunne polstringen vært litt bredere. Du kan bytte både denne – i en bredere – og putene – i syntetisk lær som gjør dem «lukkede» – men da gjennom et dyrt oppgraderingssett.

Hva med ulemper? Vel, har du skikkelig voksne ører eller stort hode er dette kanskje ikke hodetelefonene for deg.

A50 er jo også helt «åpent». Den åpne profilen bidrar til at du ikke blir klam rundt ørene og kan høre din egen stemme når du snakker. Men, andre kan jo foretrekke at lyden holder seg inne i klokkene.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Astro Gaming A50 Gen 4 PS4/5 og PC annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 4089 hos Komplett Sjekk nå 4095 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat Fantastisk lyd, god på stemmer, komfortabelt og åpent - testers personlige favoritt. Fordeler + Klar og dynamisk lyd med Hi-Fi-vibber

+ Lett og komfortabelt

+ God og funksjonell mikrofon

+ Dokkingen gjør det lett å lade

+ Åpen profil hindrer svette ører

+ Chatmix

+ Stilig design Ting å tenke på — Basestasjonen er ikke like portabel som en USB-dongel

— Lekker lyd

— Polstringen i bøylen kunne vært bredere

— Ikke for veldig store hoder/ører

Godt kjøp: Corsair HS80 - Testens beste mikrofon

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Corsair HS80 imponerer oss av særlig to grunner. Den greie prisen, og mikrofonen.

Mikrofonen setter nemlig en ny standard ingen av konkurrentene når opp til. Den bevarer mye av dynamikken og dybden i stemmen vår, og gjør den uanstrengt å lytte til.

Med et justerbart og bredt stoffbånd, samt god plass til ørene i dybden, er HS80 et av de desidert mest komfortable i testen, selv om de presser litt mer mot kinnene enn enkelte andre.

Stoffputene er gode, og puster bra. Siden klokkene er åpne isolerer de ikke særlig for inn- eller utstrålt støy, men det er en smakssak hva du liker eller trenger her.

For de med stort hode kan det være at HS80 ikke passer, og det finnes absolutt headset der klokkene har plass til større ører. Generelt bør dette likevel passe de fleste.

Byggekvaliteten er helt på det jevne, og selv om de i hovedsak er laget av plast er det tøffe detaljer i metall også. Vi testet den hvite modellen og slapp unna fettmerker og støv.

Lyden er «helt fin». Bare noe tynnere og med mindre dynamikk enn testens andre budsjettalternativ, Logitech G935. De har også mindre bass. I spill oppleves imidlertid lyden som god, og du får et fint lydbilde enten du spiller med eller uten simulert surround.

Corsair har integrert Nvidias AI-baserte støyfiltrering rett i iCue-programvaren sin. Verken støvsugeren vår, en halvmeter unna, eller det mekaniske tastaturet vårt, var mulig å høre etter at vi slo på støyfiltreringen. Riktig nok med høy intensitet som gikk noe utover dynamikken til stemmen vår. Men, det skal støye veldig før du må trikse like mye med lyden. På støyfiltrering er de best i testen, men ærlig talt kan rivalene få til det samme ved å bruke Nvidia eller AMDs AI-støyfiltreringsapper.

iCue lar deg tilpasse RGB-belysningen i den lille Corsair-logoen på hver av klokkene. Batteritiden er oppgitt til inntil 20 timer, noe som er relativt bra, og du kan lade med en USB-C-kabel.

Justering av «sidetone» gjorde liten forskjell. Dette er heldigvis ikke et stort problem, da hodetelefonene er åpne og du egentlig ikke trenger hjelp til å regulere stemmevolumet.

Corsair tilbyr bare en ganske enkel equalizer. Vil du ha avanserte tilpasningsmuligheter må du betale. Selskapet holder prisen hemmelig til du har gitt dem epost-adressen din, men et google-søk avslører at vi snakker om 20 dollar. Dette er en skikkelig uting. Vi klarte oss uansett greit uten de ukjente «Pro»-funksjonene.

De mange positive egenskapene vil for de fleste klart veie opp for de få negative, og til prisen synes vi du får mye for pengene her.

HS80 kan ikke riktig måle seg med lydgjengivelsen til Logitechs G935 Lightspeed, som er vårt andre budsjettvalg, men til en enda rimeligere penge og med en merkbart bedre mikrofon er de et interessant alternativ.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Corsair HS80 Wireless annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Mye for pengene. Komfortable, funksjonsrike og med klart best mikrofon i testen. Fordeler + Testens beste mikrofon

+ Komfortable å ha på

+ Pent design og god byggekvalitet

+ Enkle å betjene

+ Programvare med mange funksjoner

+ Blir ikke så varme som andre for ørene Ting å tenke på — Andre har mer dynamisk lyd

— Lekker en del lyd

— Begrenset equalizer (kan låses opp med Visa-kortet...)

Godt kjøp: Logitech G935 Lightsync - Best lyd for pengene

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Sammen med Corsairs HS80 er Logitech G935 de trådløse spillhodetelefonene i testen som «gamere flest» bør kjøpe om de vil ha alle de viktigste funksjonene og god komfort uten å blakke seg. Dette er ikke best i klassen på noen områder, men helt i nærheten flere steder.

Først og fremst må vi skryte av lyden. For større dynamikk, oppløsning og dybde i lydbildet skal du lete godt etter for å finne til denne prisen. Riktig nok kan vi plassere G935 et knepp under Astro A50, GSP 670 og Arctis Nova Pro for musikk, men for spilling merker du så godt som ingen forskjell.

De merkbare forskjellene finner du i konstruksjonen og delvis i mikrofonen. Logitechs toppmodell har noe knirking i plastdelene som vi ikke opplevde hos alternativene, og mens mikrofonen er god nok til stemmer, imponerer den ikke når det kommer til filtrering av bakgrunnstøy via Logitech-appen. AI-programvare fra AMD eller Nvidia kan imidlertid forbedre resultatene her.

Ellers kan også disse bæres i timevis uten å bli sliten. Selv om du vil måtte justere bøylen litt frem og tilbake med jevne mellomrom for å avlaste. Putene gir svært god plass til ørene, og sitter tett og godt uten å være stramme. De blir litt varme etter en stund, men slik er det med alle skinnputer.

Vi har sansen for at batteriet er utskiftbart og at RF-senderen kan tas med i headsettet. Vi er skeptiske til alle de programmerbare makro-knappene som sitter tett sammen på den samme «klokka» (hvem bruker disse?), men justering av chat-volum, demping og på-bryteren er i alle fall samlet i topp og bunn.

Batteritiden er oppgitt til «inntil» 12 timer, noe som ikke imponerer veldig.

Samlet sett er G935 et «røverkjøp» for deg som bryr deg aller mest om lyd og komfort.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Logitech G935 Lightsync annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 1995 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Mye for pengene! Omtrent matcher testvinnerne på flere områder. Fordeler + Svært god lydkvalitet både for musikk og spill

+ Sitter bra på hodet - store, myke øreputer

+ God passiv støydemping

+ RF-sender får plass i headsettet

+ Utskiftbart batteri

+ Mikrofonen takler stemmer bra Ting å tenke på — Hodebøylen kunne vært bredere

— Noe knirkelyder i konstruksjonen

— Forvirrende med mange nesten like knapper på klokkene

— Lav oppgitt batteritid

Epos GSP 670

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Epos’ spillorienterte GSP 670 trykker hardere på «bass-pedalen» enn flere andre hodetelefoner, men lykkes svært godt. Det er fordi bassen kontant, og bare slår til der det gir mening. Ellers er lydbildet både klart og engasjerende gjennom hele spekteret, fra høyfrekvente til nevnte dype toner.

Disse klokkene gir noe av den beste lyden i testen, men om du har en forkjærlighet for action-filmer eller liker å kjenne hvert pistolskudd i spill, er disse ekstra aktuelle. Klokkene er passivt dempet gjennom kraftige skinnputer. Disse sitter ganske tett og kan presse litt mer mot kinnene enn noen liker.

Med programvaren EQ kan du tilpasse lyden slik at den blir enda mer som du vil ha den, og du kan veksle mellom profiler rett fra hodesettet. Fra programvaren kan du også justere støyfiltreringen til mikrofonen, som reduserer tastaturstøy svært bra, sidetone og «noise gate» for å hindre at lagkameratene dine hører pusten din.

Mikrofonen er god, og plukker opp og stemmen din med god dynamikk og «sjel».

På hodesettet finner du et stort og solid volumhjul med behagelig motstand i seg. En svakhet er at hodetelefonene slås av når volumet når null prosent, og du gis ingen fysisk tilbakemelding på når dette skjer. Et mindre hjul styrer chat-volumet, og ellers kan du faktisk pare opp mot en blåtann-enhet så du kan svare på telefonsamtaler mens du spiller eller lytte til musikk fra mobilen.

GSP 670 er tunge og de klemmer merkbart mer mot hodet enn andre headset i denne testen. Særlig fra sidene. En bred og godt polstret hodebøyle, samt store, dype og myke skinnputer gjør dem likevel behagelige å spille med lenge av gangen, men andre sitter altså mer «umerkelig» på.

Vi merket oss at hodetelefonene har et mye svakere tilkoblingssignal enn de andre i testen. For å frembringe hakking er det nok å forme hendene under hver av klokkene hvor mottageren sitter, selv om vi sitter nær senderen. Normalt er jo ikke dette noe problem, men spaserer du mer enn fem-seks meter unna eller har på deg noe som blokkerer den frie «sikten» til klokkene kan det bli det.

Det er for øvrig kronglete å oppdatere fastvaren på hodesettet, ettersom du må gjøre det individuelt for hodesett, programvare og RF-sender. Vi måtte forsøke tre ganger før vi fikk det til.

Når det er sagt leverer Epos’ hodetelefoner svært engasjerende lyd. Mikrofonen er god, og alle de viktigste funksjonene er på plass. Liker du en kraftig og bestemt bass er disse et veldig interessant alternativ. De passer også større hoder og ører, er kraftig passivt støydempet.

Er du usikker på om du takler at disse kan presse en del mot hodet vil JBL Quantum 910 være en mulighet, selv om de på sin side er tyngre.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Epos GSP 670 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2695 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Engasjerende lyd, god mikrofon og passiv støydemping. Fordeler + Dynamisk og engasjerende lyd med "punch"

+ God mikrofon

+ Kan kobles til mobiltelefon med blåtann

+ Fokusert og tydelig betjening

+ Lett tilgjengelig justering av chatmix

+ Testens beste passive støydemping

+ Superkompakt RF-sender Ting å tenke på — Kort rekkevidde

— Kan slås av ved uhell

— Den passive støydempingen kan oppleves for kraftig

— Tungvint å oppdatere fastvare

— Tungt, og kan klemme rundt ørene

JBL Quantum 910

Forrige Neste Tek.no Tek.no Åpne fullskjerm

JBL Quantum 910 legger seg blant toppsjiktet når det kommer til lydkvalitet. I stereomodus disker det opp med en klar diskant, fyldig mellomtone og en bass som gjør litt ekstra ut av seg - uten å bli slitsom.

Stereomodusen leverte også godt i spill, der det var lett å høre hvor ulike lyder kom fra, med fin balanse mellom kraftige eksplosjoner og mer metallklingende pistolskudd. De «omsluttende» lydopplevelsene, «DTS X» eller «QuantumSphere 360» imponerte i demoen, men i praksis foretrakk vi stereomodusen i Halo Infinite. Det ble forvirrende med alle nyansene når kampen ble intensivert og vi hadde behov for svært klare tegn på hvor fienden kom fra.

Mikrofonen har godt volum og leverer på det jevne, men har merkbar komprimering. Den når ikke opp til Corsair HS80, som har mer naturlig stemmegjengivelse.

Appen gir en haug av justeringsmuligheter, men kunne hatt færre forstyrrende visuelle effekter og en bedre oversettelse.

Du får flere EQ-innstillinger å velge mellom. Vi likte «Long session»-EQ-en, som gjør lyden en anelse mindre intens for lange spilløkter, men anbefaler «High End Boost»-EQ-en for musikk.

Du kan ikke justere støyfiltreringen til mikrofonen i appen, men må støtte deg på løsninger fra AMD eller Nvidia, noe vi tenker er like greit.

Den aktive støydempingen Quantum 910 kommer med er helt super til å fjerne viftesus og lavfrekvente lyder. Når skinnputene også gir passiv støydemping reduseres støy betydelig. Om du vil ha en linje åpen til omverdenen kan du slå på «talk trough»-funksjonen, men da forsterkes alle lyder, så det er bare en god idé for korte beskjeder.

For lukkede headset er justerbar sidetone et «must». Her fungerer dette bra, selv om støykanselleringen dessverre blir slått av ved bruk.

Klokkene har ulike lyssoner som kan settes opp i hvilke fargekombinasjoner du ønsker, og med en rekke effekter. Vi likte RGB-en godt, selv om mange nok vil tenke det er prangende.

Hos oss begynte headsettet å gnage mot hodebunnen etter en halvtime. Det skyldes nok den høye vekten på 420 gram som vi syntes ble litt vel tungt i lengden. Headsettet har likevel en bred bøyle som fordeler vekten jevnt, og om vi justerte litt på den av og til hadde vi ingen problemer med økter på en til to timer. Det finnes likevel mange lettere klokker som flere vil kunne bære komfortabelt lenger av gangen enn disse.

Kunstskinnputene er på sin side skikkelig behagelige, og selv om de sitter tett kan de brukes med briller. Det blir litt klamt etter en stund, så regn med å «lufte ut» fra tid til annen. De har god plass til selv store ører, enten de er lange eller «utstående».

Selve byggekvaliteten er helt fin, og vi liker at du kan justere både volum, chat-mix, støydemping, talk trough med mer rett fra headsettet. Det betyr mange knapper å forholde seg til, men med litt trening blir det veldig praktisk. Dessverre er det bare den inkluderte USB-C-kabelen som når inn til ladeporten. Et utrolig merkelig og upraktisk designvalg.

Til 2500 kroner leverer JBL god lyd og enormt med funksjonalitet for pengene. De er ikke aller best på noe, og treffer ikke oss helt med den omsluttende lyden sin. De er også ganske tunge, men komfort er en veldig individuell ting. Totalt sett er de et fint, rimeligere alternativ til Steelseries Arctis Nova Pro, og særlig om sistnevnte blir for små for ørene dine.

8 Meget bra fjerne Sammenlign JBL Quantum 910 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 2495 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Funksjonsrikt headset med god lyd. Høy vekt merkes under bruk. Fordeler + Supre til både spill og musikk

+ God mikrofon

+ Aktiv støykansellering

+ Stilig design

+ Mange innstillinger rett på headsettet

+ Lang oppgitt batteritid

+ Lekker lite lyd

+ Blåtann Ting å tenke på — Tunge å ha på over tid

— Kun medfølgende USB-C-kabel kan brukes

— Skinnputer gir klamme ører

— 3D-lyden falt ikke helt i smak

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Arctis Nova Pro Wireless er en skikkelig multikunstner. De frister med god trådløs lyd for PC-brukere, samt blåtann og aktiv støykansellering for bruk på farten. I tillegg kan disse være koblet til flere kilder, som en PC, mobil og en spillkonsoll.

Selve byggekvaliteten er veldig god, selv om Nova Pro hovedsakelig er bygget i plast. Vi liker at de ikke ser så «gaming»-aktig ut, og at mikrofonen kan skjules i den ene klokken. Da er det mer aktuelt å bruke dem på farten.

Lyden er veldig god. Nova Pro spiller klart, med god dynamikk og passe dybde så de leverer en engasjerende musikkopplevelse. De spiller også høyt (uten EUs volumbegrensning). Et mulig problem, som vil plage noen mer enn andre, er at de under noen omstendigheter suser litt på høyere volum. Likevel er dette blant klokkene med klart best lyd i testen.

I spill skaper de et veldig godt lydbilde også. Det er lett å høre hvor skritt kommer fra, og lyden er såpass dynamisk at pistolskudd er høyfrekvente, mens rakettkastere, slag og eksplosjoner «føles» tunge og slagkraftige.

Mikrofonen er ikke helt på nivå med den til Corsairs HS80, men gjør en god figur der den formidler stemmer på en ganske naturlig måte og med god styrke.

Vi brukte Clearcast AI-en i programvaren for å filtrere ut støy som tastaturklimpring og støvsuging fra testopptaket vårt, og kan melde om ganske gode resultater, selv om vi vil hevde Nvidia og AMD gjør dette enda bedre med sine AI-apper.

Nova Pro gir deg svært mange justeringsmuligheter. Equalizeren er god å ha, sidetone fungerte godt, og chatmix var lett å justere via den dedikerte kontrollenheten, der du kan nå omtrent alle innstillinger fra uten å forlate spillet.

Kontrollenheten lar deg også skifte mellom lyden fra en konsoll eller en PC, og den lader det av de to batteriene du ikke bruker. Å «hot swappe» batteri er gjort på 10 sekunder. Slik har du i praksis inntil 40 timer batteri tilgjengelig.

Du kan koble headsettet til telefonen din med blåtann samtidig som du spiller på PC, og spilllyden dempes automatisk om du får en samtale.

Vi foretrakk å den aktive støykanselleringen på, særlig fordi den ikke gir følelsen av å befinne seg i et vakuum som enkelte andre med denne funksjonen. Støykanselleringen kan ikke konkurrere med Sony eller Bose sin, men den hjelper med å fjerne omgivelsesstøy som viftesus.

Komforten vil være ekstremt «hit og miss». Ørene mine mistrives skikkelig med disse på seg, der de kom i klem inntil de steinharde elementene. De begynte å pulsere og verke etter en halvtime. Dette kunne vært løst ved å gjøre klokkene litt dypere, eller ha tykkere «padding» inni dem. To andre i Tek-redaksjonen, med mindre ører, hadde ikke samme problem.

Undertegnede har ikke veldig store eller utstående ører, så dette er et headset du bør prøve på deg før du kjøper, eller handle fra en nettbutikk med gode returordninger.

Som hos andre headset med skinnputer blir ørene raskere varme og klamme.

Dette er et veldig dyrt headset, og vi skulle ønske passformen og designet var bedre tilpasset flere type ører. Men, om det passer deg og du har budsjettet, er Nova Pro stappet med funksjonalitet, smarte løsninger og veldig god lyd.

8 Meget bra fjerne Sammenlign SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 3990 hos Komplett Sjekk nå 3995 hos Elkjøp Sjekk nå 8 Meget bra sitat Spekket med funksjoner og super lyd. «Hit or miss» på komfort. Fordeler + Svært god lyd for musikk og i spill

+ God mikrofon

+ Blåtann for mobilstøtte

+ Aktiv støykansellering

+ God bærekomfort

+ Høy byggekvalitet og stilig design

+ Smart "hub" for raske innstillinger og batterilading

+ Utskiftbare batterier med lang driftstid

+ Lekker lite lyd

+ Kan være koblet til flere lydkilder Ting å tenke på — Voksne ører kan klemmes mot klokkene. Komforten er "hit or miss"

— Blir raskt klamt for ørene

— Støykanselleringen kunne vært bedre

— Svært dyre

Sony Inzone H9

Forrige Neste Tek.no Tek.no Åpne fullskjerm

Sony kjenner vi godt til fra deres XM-serie støydempende hodetelefoner. Nå entrer de markedet for spillhodetelefoner med «Inzone»-serien. Denne har også aktiv støydemping, men har fått samme designspråk som Playstation 5 og selvsagt innebygget mikrofon.

Vi har testet H9-utgaven, som er sjefsmodellen i den nye serien, og med en pris på 3500 kroner er den blant de dyreste i testen vår.

Da er det litt kjedelig at lyden aldri når opp til de beste. For musikklytting blir diskanten vel avmålt, og mellomtonen flat og pregløs. Bassen høres mer enn den merkes og burde vært strammere.

Dette blir heldigvis mye mindre merkbart i spill - som jo er det viktigste. I Halo Infinite merker vi at klokkene gir god stereoseparasjon. Vi liker også «spatial»-modusen, der vi fikk en mer finmasket følelse av hvor lydene kom fra.

Kanskje savnet vi litt mer «trøkk» når vi opererte de tyngste våpnene, men ellers var dette en god opplevelse. Litt rart er det imidlertid at klokkene ikke har en egen Equalizer for spill i programvare, men kun musikk.

Da vi kobler H9 opp til en PlayStation 5 blir lyden umiddelbart flyttet over til hodetelefonene, og via konsollens lydinnstillinger kan vi sette opp 3D-lydinnstillingene.

I spill som Ratchet and Clank: Rift Apart får 3D-miksen virkelig skinne, med tydelig retning i lydbildet når vi hører eksplosjoner, fiender og rop fra alle kanter. Her fremstår også det litt ubalanserte lydbildet nesten som en fordel, med tunge bassdrønn og skarpe laserlyder i toppen av diskanten.

Mikrofonen har godt med volum og er svært klar. Vi kunne absolutt levd fint med den, men savner samtidig noe av varmen og det «menneskelige» fra HS80, som fortsatt er i en klasse for seg på mic-kvalitet. Om du vil justere støyfiltrering må du bruke AMD sin Noise Suppression- eller Nvidias Broadcast-app.

Sidetone er på plass, og aktivert imiterer headsettet følelsen av at det ikke er passivt dempet på en veldig naturlig måte - helt uten at stemmen forsterkes inn som fra en «ropert» - slik som av og til er tilfelle.

Den aktive støykanselleringen er også veldig kjekk for å fjerne sus fra grafikkort eller konsoll, selv om det må nevnes at den ellers ikke kan konkurrere mot Sonos XM-serie på dette feltet.

Det er supert å kunne justere chatmix rett fra hodetelefonene, sammen med volum, støykansellering og «talk through», som er det du oftest vil justere uten å hoppe ut av spillet. Knappene har ulik form som gjør det lett å treffe riktig.

H9 sitter komfortabelt på hodet, selv om vi må justere på dem etter en times tid for at de ikke skal gnage. Kunstskinnputene er myke, presser ikke mot kinnene og det går fint å bruke briller med dem. Klokkene har plass til større ører, men merk at de ikke er like dype som andre, og har en liten «tut» i midten som i verste fall kan «poke» deg på feil sted.

Med allright byggekvalitet, et stilrent design som matcher Playstation 5 perfekt, god spillyd, en over gjennomsnittet god mikrofon og egenskaper som chatmix og aktiv støydemping er H9 et anstendig alternativ for konsolleiere. For primært PC-bruk ville vi heller valgt Arctis Nova Pro for sin høyere lydkvalitet, eller JBL Quantum 910 for en mye lavere penge.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Sony Inzone H9 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 3495 hos Komplett Sjekk nå 3495 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Svært dyre, men funksjonsrike og komfortable. Et allright valg for PS5-eiere, men ikke førstevalg for PC. Fordeler + God lyd i spill

+ Svært klar mikrofon

+ Aktiv støykansellering

+ Design som skapt for PS5

+ Lang oppgitt batteritid

+ Mange innstillinger rett på headsettet

+ Lekker lite lyd

+ Blåtann Ting å tenke på — Dyre

— Andre er bedre for musikklytting

— Konstruksjonen virker litt enkel

Razer Nari Ultimate

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Wow! Når musikken spiller på Razers Nari Ultimate vibrerer hodeskallen i takt med den.

Det viste seg at det var Razers «Hypersense», en haptisk tilbakemeldingsfunksjon, som var aktivert. Forferdelig for musikk, men faktisk veldig artig for skytespill! Denne «rumble»-funksjonen for ørene øker «kraften» i skuddene dine, uten at du trenger høyt volum. Det føles skikkelig «bad ass» å levere et avgjørende skudd med pumpehagla når du kjenner ladningen gå av.

Ellers er stereo-lyden fornøyelig nok, men Nari mangler dynamikk og er aldri spennende å lytte til.

Nari Ultimate støtter «Spatial»-lyd, som lager et 360-graders lydmiljø rundt deg og skal overgå virtuell 7.1-surround. I starten fungerte dette helt supert, men vi endte med å slå av funksjonen.

Ved volumjustering og lytting hørte vi nemlig kraftig skurring fra elementene. Dette dukket plutselig opp og kunne henge igjen lenge av gangen. Litt «googling» viser at flere med headsettet har slitt med skurring, tilsynelatende uten at dette har blitt fikset. Synderen virker å være THX Spatial-modusen, for når vi slår av denne reduseres problemer markant.

Mikrofonen har helt middelmådig kvalitet. Vår største innsigelse er at støyfiltreringen ikke filtrerer ut støy overhodet, men heller får stemmen din til å høres ut som en «AI» i ferd med å gå tom for strøm.

Fra hodetelefonene er det lett å gjøre justeringer, som chat-volum eller demping av mikrofonen. Vi liker også at det er plass til den kompakte RF-senderen i dem.

Bærekomforten er god, til tross for høy vekt og voksen størrelse. Det kan gå inntil et par timer før det begynner å gnage, og da trenger du bare flytte stoffbåndet litt for å avlaste punktet som er sårt. Putene av imitert skinn har en slags kjølegel mot øret som reduserer problemet med klamhet. Det er positivt at hodetelefonene passer både store hoder og ører godt, men hos undertegnede ble putene så store at det ble glipper med luft under øret.

Ut over selve bøylen av metall, putene og polstringen, er Nari konstruert av plast. Vi har ikke lyst til å miste det i bakken, men det er ganske fleksibelt. Designet på vårt «Overwatch»-eksemplar er jo rimelig glorete, men det er greit å påpeke at Nari også kommer i en sort versjon.

Hypersense-modusen er veldig artig i spill, bærekomforten god og prisen hyggelig nok, men en ustabil «Spatial»-modus med skurring og dårlig støyfiltrering for mikrofon trekker ned.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Razer Nari Ultimate annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Artig «rumble»-funksjon veier ikke opp for lyd- og mikrofonproblemene. Fordeler + Veldig artig «rumble»-funksjon i spill

+ Komfortable å ha på - tross vekten

+ Putene har avkjølende effekt

+ Enkel betjening av funksjoner rett fra headsettet

+ Plass til den kompakte RF-senderen i «klokka» Ting å tenke på — Av og til skurring i stereo og ekstrem skurring med surround

— Ikke så god mikrofon

— Ikke spesielt raffinert byggekvalitet

— Svak passiv støydemping

— Store og tunge - kan skli rundt på hodet

Corsair Virtuoso SE

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Corsairs «luksus»-hodetelefoner har lyd det absolutt er mulig å nikke anerkjennende med til. Den blir imidlertid masete på høyt volum. Til prisen leverer Logitechs G935 bedre.

Mikrofonen fanger opp stemmer godt.

Corsair får prisen for testens desidert «strammeste» og mest elegante design. Byggekvaliteten er også svært høy. Med unntak av noen få nødvendige deler av gummiert plast eller bøyle og puter i imitert skinn, er alt metall. Med diamantslipte kanter. Stilig!

Dessverre er ikke komforten god. Bøylen gir plass til store hoder, men er hard og burde vært bedre polstret for å jevne ut trykket over hodet fremfor på et lite område. Samtidig ligger ørene presset mot innsiden av klokkene, som er veldig grunne og hard. Dette kan bli direkte vondt i lengden og vil være en solid «dealbreaker» for mange, for undertegnede har ikke spesielt utstående ører, altså.

Når det kommer til funksjoner savner vi justering av chatmix. Programvaren, iCue, er tung (nesten en gigabyte) og lite intuitiv. Hos oss maste den konstant om fastvareoppdatering, men hodetelefonene ville bare ikke oppdateres.

Når et flott ytre er alt Virtuoso virkelig kan skryte av i forhold til de andre i testen kommer de ikke så langt. Karakteren farges av at vi alltid smiler lettet når vi tar disse av oss, selv om komforten selvsagt kan oppleves forskjellig fra person til person.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Corsair Virtuoso RGB Wireless annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 1859 hos Komplett Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Velbygget og superelegant, men vondt å ha på. Fordeler + Svært solid bygget i metall

+ Flott design

+ God lyd

+ Grei mikrofon Ting å tenke på — Hard hodebøyle som gnager

— Ørene presser mot innsiden av de grunne klokkene

— Ingen chatmix

— Funksjonsfattig og tung programvare

Utgåtte modeller Vis innhold SteelSeries Arctis Pro Wireless Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm Oppdatering 16.07.2020: Vi har testet et nytt eksemplar. Også her hører vi tydelig mer hvit støy enn fra alle de andre hodetelefonene i testen. Dette virker dermed å være en generell svakhet ved SteelSeries toppmodell. Likevel setter vi opp karakteren fra den opprinnelige 6,5/10 til 7/10. Det skyldes at vi ved å aktivere «Volume Limiter» i programvaren fant at den nevnte hvite støyen ble redusert betraktelig slik at den kom ned på nivået til enkelte av de andre testdeltakerne. Bakgrunnssuset er der altså fremdeles, men det oppfattes ikke lenger som en «fullstendig dealbreaker» slik vi opprinnelig mente. Det negative med dette grepet at at maksimalt lyttevolum reduseres noe, men vi mener hodetelefonene uansett spiller høyt nok med volumbegrensningen på. Og andre hodetelefoner har altså enda lavere nivå av hvit støy uten å måtte fikle i innstillingene. Opprinnelig tekst følger: SteelSeries’ trådløse toppmodell har faktisk ganske god lydgjengivelse og lysten til å øke volumet litt ekstra er alltid her. Dessverre lider Arctis Pro av svært hørbart sus, eller hvit støy. Både når du ikke har på lyd, og når lyden ikke er spesielt høy som i rolige og stemningsfulle partier i spill. Dette inntreffer også på andre trådløse hodetelefoner, men her er det helt umulig å overse. Såpass med hvit støy er en «dealbreaker» for oss. Skikkelig kjipt, for sammen med svak filtrering av tastaturstøy fra mikrofonen er dette er faktisk det eneste negative vi har å si om Arctis Pro Wireless. Ja, kanskje ut over at SteelSeries selv flere ganger har avslørt at toppmodellen deres er overpriset ved dagens prisnivå på 3.300 kroner, da. Settet har nemlig vært satt ned til godt under 2.000 kroner ved minst syv anledninger bare det siste året, og tre ganger vært så langt ned som til 1.500 kroner! Det tyder på fete marginer, det! (Uten at vi hevder dette ikke også gjelder for andre.) Vi sier det slik at dette er et mulig greit kjøp om det kommer på tilbud igjen til rundt 2.000 kroner. Frem til da er det bare de to testvinnerne som tåler en prislapp over 3.000 kroner. Mens du venter på tilbudet, som statistisk sett ikke er langt unna, kan vi fortelle at Arctis Pro er veldig, veldig behagelig å bære i timevis. Det er takket være den smarte stoffbøylen som sikrer jevn fordeling av trykk på hodet ditt. Putene av stoff er også supermyke og har svak støydempende effekt. Her har vi dessuten testens mest fleksible headset. Dette tåler røff behandling. Takket være blåtann kan du bruke dette trådløst på en rekke enheter og snakke i telefonen samtidig med at du spiller. Ekstra sans har vi dessuten for at batteriet er utskiftbart, og i pakken følger det med to! Ekstrabatteriet lader du i den lille basestasjonen som følger med, slik at du alltid har kapasitet for hånden. Skiftet gjøres på to sekunder gjennom et magnetisk lokk på høyre klokke. Nevnte basestasjon har for øvrig en OLED-skjerm og lar deg justere flere av de samme innstillingene som også er tilgjengelig gjennom programvaren eller direkte fra hodetelefonene. Vi ser ikke helt nytten av dette. 7 Bra fjerne Sammenlign SteelSeries Arctis Pro Wireless 7 Bra sitat Superkomfortabelt og funksjonsrikt, men med enkelte svakheter du ikke finner hos testvinnerne. Fordeler + Isolert sett er lyden god

+ Mulig testens høyeste bærekomfort

+ Stoffputer som hindrer svette ører

+ God byggekvalitet og ekstremt fleksibelt

+ Utbyttbare batterier med lading i basestasjon

+ Enkel betjening rett fra headsettet

+ Kan kobles til mobiltelefon med blåtann Ting å tenke på — Volumbegrensning må aktiveres for å unngå kraftig hvit støy

— Lite dynamikk i stemme gjennom mikrofon

— Mikrofonen sliter med filtrering av tastaturstøy

— Delvis åpent, så lekker jo en del lyd

— Fremstår overpriset til fullpris HyperX Cloud Flight S Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm Lyden i Cloud Flight S er ganske god og gjør jobben til både film, musikk og spill. Vi merker oss litt hvit støy, eller sus i bakgrunnen – og særlig ved moderat volum og oppover, men dette oppleves ikke som et veldig stort problem. Mikrofonen er blant testens beste, med naturlig opptak av stemme og lite bakgrunnsus. Den kunne imidlertid vært bedre til å filtrere ut tastaturstøy, og programvaren har ingen justering av dette heller. Apropos programvare. «Ngenuity», som den heter, krasjer konstant og førte på ett punkt til at tekst til denne testen gikk tapt. Du finner dessuten få justeringsmuligheter og ingen EQ eller mulighet for filtrering av bakgrunnstøy. Programmet er riktig nok i beta-versjon, men det er ingen unnskyldning når det er ditt eneste valg. For sikkerhets skyld undersøkte vi om vi var alene om å oppleve problemer, men som det skulle vise seg: I skrivende stund har Ngenuity-appen i Windows Store totalt 1,5 av 5 stjerner. Kun 12 prosent av brukerne har gitt appen mer enn to stjerner. Det er klar tale. Blant det du kan justere finner du «sidetone», justering av chat-volum, aktivering av virtuell surround-lyd og tilpasning av de fire hurtigknappene på venstre øreklokke. De kan blant annet programmeres til å dempe lyden, hoppe over låter eller justere mikrofonsensitiviteten. Bare programmet nå lot oss gjennomføre valgene våre før det krasjet... Vi liker at Cloud Flight S er kompakt og har et minimalistisk design. Byggekvaliteten er fin, og de er svært komfortable å bære lenge av gangen takket være lav vekt og god demping i hodebøylen og øreputene. Fordi putene er av imitert skinn og omslutter øret demper de lyd utenfra og innenfra, men det blir også raskt varmt der inne. Du kan kjøpe til en QI-ladestasjon ettersom Cloud Flight S støtter trådløs lading. Denne er testet og fungerer supert, men er dyrt ekstrautstyr og derfor ikke med i vurderingen. HyperX Cloud Flight S har god lyd, en mikrofon som tar vare på stemmen din og svært høy bærekomfort. Ekstremt ustabil programvare, noe susing og den bedre lydgjengivelsen til det rimeligere Logitech G935 bidrar likevel til å senke karakteren. 6.5 Helt greit fjerne Sammenlign HyperX Cloud Flight S annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Komfortabelt og med god lyd, men elendig programvare ødelegger. Fordeler + God lyd

+ God mikrofon som bevarer dynamikken i stemmen

+ Svært lette og komfortable å ha på

+ Støtter QI-lading (ekstrautstyr)

+ Lang oppgitt batteritid

+ God passiv støydemping Ting å tenke på — Programvaren krasjer ofte og har få innstillinger

— Mikrofonen kunne filtrert bort tastaturstøy bedre

— Noe hvit støy ved høyere volum

— RF-sender i "full" størrelse