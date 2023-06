Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest SSD-er under 1000 kroner

Vi har testet ti SSD-er til under tusenlappen

Her er våre rimelige favoritter til jul... eller egentlig når som helst.

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

27. juni

Ti SSD-er i test

Det finnes jo en rekke forskjellige SSD-er på markedet med tanke på både ytelse, formfaktor og kapasitet, men i dag vil nok de fleste finne at en disk på rundt 240 GB er en passe størrelse for operativsystem, installerte programmer og ofte brukte filer.

En 2,5-tommers SSD – som med sin vanlige størrelse og grensesnitt kan benyttes til mange forskjellige typer datamaskiner – vil således være et førstevalg for mange som er ute etter å kjøpe ny PC eller bare vil ha litt mer fart ut av sin gamle.

Men selv om det akkurat skulle være en slik SSD du er ute etter, er det mange å velge mellom. For å hjelpe deg med å finne ut av hvilken modell som er riktig for deg, har vi hanket inn og testet ti forskjellige SSD-er til under tusen kroner.

Ikke noe (alle) produsentene ønsker

For en rettferdig sammenligning måtte alle SSD-ene vi tok inn ha en kapasitet på 240 GB, eller være så nærme dette som mulig. Det var også et poeng at vi kun tok inn disker i de rimeligste prissegmentene.

Uheldigvis er det ikke så mange av SSD-produsentene som vil ha noe blest rundt deres «dårligere» SSD-er – de vil at vi helst skal skrive om de dyrere og heftigere modellene. Kun Kingston og SanDisk var sporty nok til å frivillig stille med sine billigste SSD-er.

De fleste av de andre produsentene «kunne ikke skaffe» eller kom aldri tilbake til oss med et anstendig svar.

Det er derfor på sin plass å rette en takk til vår huslige IT-avdeling, nettbutikken Komplett og Digital Impuls i Oslo for å være greie nok til å låne oss SSD-er til test.

Skiller 200 kroner

Fra den rimeligste til den dyreste SSD-en vi har testet skiller det omtrent 200 kroner. Dette høres ikke spesielt mye ut, men selv i dette relativt beskjedne spennet i pris har noen av produsentene fått på plass flere modeller som på sett og vis konkurrerer med seg selv.

Disse er med: Kingston SSDNow UV400, Crucial MX300, Samsung 850 Evo, HyperX Savage, OCZ TL100, SanDisk SSD Plus, Intel 540s, Samsung 750 Evo, HyperX Fury og Corsair Force LE. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Ett eksempel på dette er Samsung, som både selger sin 850 Evo og den rimeligere 750 Evo til under tusenlappen. En annen aktør er Kingston, som ved siden av sin rimeligere SSDNow UV400 også selger to dyrere alternativer under HyperX-merkenavnet.

I tabellene under har vi samlet noen av de viktigste egenskapene for SSD-ene i denne testen. Ett klart fellestrekk er at standardhøyden for 2,5-tommers SSD-er ligger på 7 millimeter, mens den typiske harddisken pleide å være 9,5 millimeter høy.

Corsair Force LE Crucial MX300 HyperX Fury HyperX Savage Kingston SSDNow UV400 Kapasitet 240 GB 275 GB 240 GB 240 GB 240 GB Minneteknologi TLC TLC MLC MLC TLC Oppgitt hastighet 560 MB/s les og 530 MB/s skriv 530 MB/s les og 500 MB/s skriv 500 MB/s les og 500 MB/s skriv 560 MB/s les og 530 MB/s skriv 550 MB/s les og 490 MB/s skriv Format og grensesnitt 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s Garanti 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år MTBF 1,5 millioner timer 1,5 millioner timer 1 millioner timer 1 millioner timer 1 millioner timer TBW 60 TB 80 TB 641 TB 306 TB 100 TB Vekt 48 gram 44 gram 62 gram 98 gram 57 gram Åpne fullskjerm Mer +

Intel 540s Series OCZ TL100 SanDisk SSD Plus Samsung 750 Evo Samsung 850 Evo Kapasitet 240 GB 240 GB 240 GB 250 GB 250 GB Minneteknologi TLC TLC TLC TLC TLC Oppgitt hastighet 560 MB/s les og 480 MB/s skriv 550 MB/s les og 530 MB/s skriv 530 MB/s les og 440 MB/s skriv 540 MB/s les og 520 MB/s skriv 540 MB/s les og 520 MB/s skriv Format og grensesnitt 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s 2,5", 7 mm, SATA 6 Gb/s Garanti 5 år 3 år 3 år 3 år 5 år MTBF 1,6 millioner timer 1,5 millioner timer Ukjent 1,5 millioner timer 1,5 millioner timer TBW Ukjent 60 TB Ukjent 70 TB 75 TB Vekt 59 gram 38 gram 32 gram 42 gram 41 gram Åpne fullskjerm Mer +

De fleste SSD-er i denne prisklassen har TLC-minne (Triple Level Cell), men vi ser også at de to HyperX-diskene har MLC (Multi Level Cell) som gjør at de skal tåle flere overskrivninger før minnet tar kvelden. Dette er tallet som er knyttet mot TBW – «Total Bytes Written».

Likevel skal vi ikke la oss skremme av grensen på 60 terabyte heller, ettersom dette ved normal bruk vil være mer enn nok til at garantitiden vil gå ut først. En disk kan skrives til med nærmere 55 gigabyte hver bidige dag i tre år før vi kommer til seksti terabyte totalt, eller 41 gigabyte i fem år dersom vi ser på Samsung 850 Evo og dennes grense på 75 TB.

TBW-grensa betyr jo heller ikke at disken automatisk vil konke ut når tallet passeres – det er snarere slik at dette er garantert så lenge SSD-en også er innafor garantitiden i antall år. Og som så mye annet kan en SSD fint leve lenge etter at garantitiden er passert.

TLC og skrivebufferen

Men det er ikke bare antall overskrivninger som er ulempen til en del TLC-minne, her kan det også bli rene ytelsesproblemer under skriving av større datamengder. Dette er en jobb denne typen minne klarer med varierende hell – noen SSD-er får ting unna med relativ god hastighet, mens vi hos andre snakker om en skrivehastighet som er under det selv vanlige snurredisker klarer å levere.

For å bøte på dette problemet bruker de fleste SSD-produsenter litt vanlig DRAM og/eller opererer med en del av selve SSD-en som en buffer. Denne tar til seg det du først skriver til disken og sprer det utover minnet i passe tempo etterpå.

Men under skriving av store datamengder vil bufferen fylle seg opp, og etter det ender vi opp med en ytelse som for noen TLC-SSD-er er ganske begredelig.

I figuren over har vi til venstre skriving fra systemdisken vår til HyperX Savage, som vi kan se er jevn hele veien. På høyre side har vi tilsvarende operasjon på OCZ TL100, og selv om den starter på omtrent samme hastighet, fylles bufferen fort opp og ytelsen går snart ned på et helt annet nivå.

I vårt testregime gjenspeiles dette under testen «intern kopiering», der vi først legger drøye 30 GB med data på testobjektet, og deretter måler tiden det tar å lage en kopi av de dataene på den samme disken.

Under en slik operasjon kan forskjellen være på flere minutter.

Dersom kontinuerlig skriving av store datamengder er noe du vet SSD-en din skal gjøre en del av, er det så avgjort et poeng i å se på tallene for akkurat den testen.

Men hvis du i hovedsak bare skal ha SSD-en som en enslig disk i din bærbare er det som regel ikke noe poeng i å se seg blind på ytelsestester. Under slikt som spilling og normal databehandling vil selv de kjappere SSD-ene bare kunne spare deg for tideler eller noen få sekunder, og vil ikke være noe du vil legge merke til.

PCMark 8 Storage benchmark forteller oss hvor mye kjappere datamaskinen blir med forskjellige SSD-er. Som vi ser i tilfellet over er det ikke nødvendigvis så stor forskjell å snakke om.

Flere testresultater finner du på neste side.

Kingston HyperX Savage SSD 240GB

Helt på topp i denne samletesten har vi satt HyperX Savage. Den har vært på markedet i omtrent ett år og kan godt kalles testens best kledte SSD. HyperX Savage troner ikke helt på topp i alle ytelsestestene, men holder seg alltid i toppsjiktet – hvor det uansett ikke er all verden som skiller de beste kandidatene.

I motsetning til de fleste andre SSD-ene i dette selskapet benytter denne SSD-en seg av det litt mer robuste MLC-minnet, noe som betyr at den skal tåle tøffere enn normal bruk.

Med i esken får du en fôringsramme som gjør at SSD-en kan få en høyde på 9,5 millimeter, samt en 3,5-tommers brønnadapter. I tillegg får du en kode til programvaren Acronis True Image HD, som da kan hjelpe deg å klone innholdet fra din gamle disk dersom du ikke ønsker å installere alt på nytt.

Alt dette gjør også HyperX Savage til en av de dyreste SSD-ene i sammenligningen. Med metallkroppen sin er den heller ingen lettvekter – hvis hvert gram i laptopen teller bør du merke deg at den veier over tre ganger så mye som testens letteste kandidat.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Kingston HyperX Savage SSD 240GB 9 Imponerende Fordeler + Robust MLC-minne

+ God ytelse

+ Kloneprogramvare medfølger

+ Sprek design Ting å tenke på — Litt høy vekt

Samsung 850 EVO 250GB

Samsung 850 Evo er ikke bare storebroren til 750 Evo i betegnelse og spesifikasjoner, den er også en eldre modell – som på tross av dette er utstyrt med Samsungs mer avanserte V-NAND-minne.

Denne SSD-en er én av to i denne samletesten som skilter med fem års garantidtid fra fabrikken. Modellen skiller seg også fra lillebror ved å kunne tilby større kapasiteter og varianter. 750 Evo finnes kun som 2,5-tommer og opp til 500 GB kapasitet. 850 Evo får du i form av 2,5-tommer, M.2 og mSATA – der førstnevnte kan gi deg opptil 4 TB å jobbe med.

Så er det selvfølgelig dette med ytelsen, der den holder en svært jevn og god fart uansett hva du setter den til å drive med. Dette er en SSD du ikke blir skuffet over, selv om kanskje må betale et par ekstra hundrelapper i forhold til 750 Evo for den.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung 850 EVO 250GB 8.5 Meget bra Fordeler + Fem års garanti

+ Svært god ytelse Ting å tenke på — Ingen spesielle

Crucial MX300 275GB

Crucial er merket til minnebrikkeprodusenten Micron, og med 275 GB å by på er MX300 den SSD-en her som har høyest kapasitet. Den er langt fra raskest når det kommer til oppgitt og målt sekvensiell toppfart, men holder seg likevel med fint selskap når vi ser på hva den takler i praksis.

Når vi i tillegg kan plukke opp denne til en relativt rimelig penge – faktisk fant vi denne SSD-en til testens aller laveste pris – er Crucial MX300 en SSD som kommer høyt opp på vår liste.

At Crucial i tillegg har lagt med en kode til kloneprogramvaren Acronis True Image HD og en fôringsramme til 9,5 millimeter, teller også positivt.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Crucial MX300 275GB 8 Meget bra Fordeler + Kloneprogramvare medfølger

+ 275 GB gir litt ekstra kapasitet

+ God ytelse Ting å tenke på — Ingen spesielle

Samsung 750 EVO SSD 250GB

Når vi ser på de faktiske ytelsestallene er Samsung 750 Evo en gjenganger sammen med storebror 850 Evo. I de fleste tilfellene følger disse to hverandre tett. 750 Evo er imidlertid gjerne et par hundre kroner rimeligere, og det er det en grunn til.

Den har en annen type TLC-minne enn sin litt mer påkostede slektning, noe som er med på å gi den kortere garantitid. I tillegg har den bare halvparten så stor RAM-buffer. Den ene forskjellen vi i praksis merket var at ikke denne SSD-en ikke klarte å ta imot mye data fra systemdisken vår uten å måtte sette ned farten – noe 850 Evo i dette tilfellet klarte fint.

Derfor gjør den altså ikke en like god jobb når det kommer til kontinuerlig skriving av større datamengder, men dette er jo ikke nødvendigvis typisk bruk. I de aller fleste tilfeller vil du derfor ikke merke forskjell på om du har en 750 Evo eller 850 Evo under karosseriet.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Samsung 750 EVO SSD 250GB 8 Meget bra Fordeler + Stort sett svært god ytelse Ting å tenke på — Ikke like kjapp som 850 Evo ved skriving av store datamengder

Kingston HyperX Fury 240GB SSD

Kamera Kingston HyperX Fury 240GB SSD

HyperX Fury har vært på markedet i to år, og drar således ikke nytte av de nyeste teknologiene. Men akkurat som testvinneren HyperX Savage benytter den seg av MLC-minne – og ifølge spesifikasjonene skal akkurat Fury takle uanstendig mange overskrivninger.

Hvis du av en eller annen grunn skulle ha behov for å daglig skrive veldig mye data til SSD-en, burde Furys TBW-grense på 641 TB kunne friste deg. I ren ytelse er dog HyperX Fury i de fleste tilfeller på den nedre halvdelen i dette selskapet.

Unntaket er intern kopiering, ettersom dette er en SSD som er i stand til å takle skriving av større datamengder uten at ytelsen går i kjelleren. En fôringsramme til 9,5 millimeter følger med i esken.

7 Bra fjerne Sammenlign Kingston HyperX Fury 240GB SSD 7 Bra Fordeler + Robust MLC-minne Ting å tenke på — Ikke den beste generelle ytelsen

Corsair SSD Force Series LE 240GB

Kamera Corsair SSD Force Series LE 240GB

Force Series LE er Corsairs nyeste og rimeligste SSD. Den kan by på noen av testens raskeste sekvensielle lesehastigheter, noe som totalt sett gir den en ytelse som faktisk er ganske god.

Ser vi på hva den gjennom livet orker av overskrivninger – altså TBW-tallet, ligger dog dette litt under normen for SSD-er på denne størrelsen.

Men til vanlig bruk hadde vi ikke hatt noen spesielle betenkeligheter rundt å gå for denne modellen, i hvert fall ikke dersom vi hadde kommet over den til en god pris.

7 Bra fjerne Sammenlign Corsair SSD Force Series LE 240GB 7 Bra Fordeler + Stort sett god ytelse Ting å tenke på — Ikke av de raskeste ved skriving av store datamengder

Intel 540s SSD 240GB

Kamera Intel 540s SSD 240GB

Intel 540s Series er Intels nyeste bidrag i det rimeligere segmentet, og det er et bidrag som ikke akkurat imponerer med god ytelse. Men hvis du er ute etter et ekstra trygt valg blir 540s plutselig et mer logisk alternativ.

Denne SSD-en kan skryte av å ha testens høyeste tall når det kommer til typisk tidsintervall mellom feil (MTBF), og Intel har dessuten gitt oss fem års garanti rett fra fabrikken. Hvor viktig dette er kan jo diskuteres ettersom vi kan argumentere med at norsk kjøpslov gir oss fem års garanti uansett. Men samtidig sier det jo litt om hvor mye produsenten selv stoler på sitt produkt.

Intel opererer heller ikke med noen TBW-grense slik Samsung gjør – 850 Evo har fem års garanti eller 75 terabyte TBW, hva enn som kommer først – så da må vi jo bare regne med at SSD-en skal kunne takle det du gjør med den under den tiden.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Intel 540s SSD 240GB 6.5 Helt greit Fordeler + Fem års garanti Ting å tenke på — Laber ytelse under skriving av store datamengder

Kingston SSDNow UV400 240GB

Kamera Kingston SSDNow UV400 240GB

Kingston – som også står bak HyperX – har vært lenge i SSD-gamet, og UV400 er den nye satsingen i lavprissegmentet. Derfor holder også denne SSD-en en lavere pris enn sine HyperX-slektninger.

I skrivende stund er det dog ikke nødvendigvis mer enn en femtilapp opp til HyperX Fury. Men den nyere Kingston UV400 kan faktisk i mange tilfeller by på et lite hakk bedre ytelse, og en TBW-grense på 100 TB er veldig bra når vi snakker TLC-minne.

Punktet UV400 faller litt gjennom på er skriving av store datamengder, ettersom ytelsen virkelig lider når skrivebufferen er fylt opp.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Kingston SSDNow UV400 240GB 6 Helt greit Fordeler + Relativt høy TBW-grense Ting å tenke på — Laber ytelse under skriving av store datamengder

SanDisk Plus 240GB

Kamera SanDisk Plus 240GB

Med sine 32 gram er SanDisk SSD Plus testens letteste disk, men bortsett fra denne egenskapen finner vi ikke en eneste god grunn til å velge Plus fremfor de fleste andre SSD-ene i testen.

Disken kan i teorien ha lavere feilrate eller takle mer bruk enn flere av de høyere rangerte SSD-ene, men vi har våre tvil ettersom SanDisk ikke oppgir dette på produktets hjemmesider og ellers ikke har kommet tilbake til oss på dette punktet.

Det betyr ikke at du trenger sky denne modellen som pesten – til vanlig og daglig bruk vil du trolig ikke merke store forskjellen fra de andre – men det er altså mulig å plukke opp bedre SSD-er til lavere pris.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign SanDisk Plus 240GB 5.5 Middelmådig Fordeler + Lav vekt Ting å tenke på — Litt laber ytelse under skriving av store datamengder

Toshiba OCZ TL100 240GB

Kamera Toshiba OCZ TL100 240GB

Siden OCZ ble kjøpt av Toshiba er denne nye modellen også kjent som Toshiba OCZ TL100. Med tiden vil den helt erstatte OCZ Trion 150, som ligger i nøyaktig samme prissegment.

Vi er ikke helt sikre på hvor Toshiba vil med sin OCZ TL100, men de er i hvert fall langt unna noen topplassering – selv i billigsegmentet. Oppgitt ytelse er slett ikke verst, men som vi kan se av PCMark 8-tallene er den likevel i den aller tregeste enden av skalaen.

Den kan heller ikke imponere oss med en spesielt høy TBW-grense.

Også OCZ TL100s hovedproblem er at du kan få bedre alternativer for pengene du må gi for den.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Toshiba OCZ TL100 240GB 5 Middelmådig Fordeler + Lav vekt Ting å tenke på — Laber ytelse under skriving av store datamengder

Ytelse

Som vi nevnte på forrige side er det viktig å ikke se seg altfor blind på kun én type testresultater. Vi har derfor testet med både vanlige SSD-testprogrammer – som ofte presser SSD-ene unormalt hardt og gir overdrevne forskjeller, samt PCMark 8 Storage Test. Sistnevnte prøver å simulere SSD-ytelsen under «vanlig» bruk.

Vi begynner like godt med testprogrammet ATTO, hvor vi får en god pekepinn på maksimal overføringsytelse. Her ser vi ganske jevn leseytelse, mens det for skriving er et litt større spenn.

Anvil's Storage Utilities gjør flere målinger og serverer en totalsum basert på lesing og skriving av forskjellige typer og størrelser data.

Ønsker du å se de nøyaktige resultatene med IOPS og responstider finner du disse her for: Corsair Force LE, Crucial MX300, HyperX Fury, HyperX Savage, Intel 540s, Kingston SSDNow UV400, OCZ TL100, Samsung 750 Evo, Samsung 850 Evo og SanDisk SSD Plus.

PCMark 8s Storage Test følger et lese- og skrivemønster som er typisk for kjøring av et par spill, kontorprogrammer fra Microsoft og kreative programmer fra Adobe. Således kan vi også få et inntrykk av hva slags forskjeller vi kan forvente under kjøring av «vanlige» applikasjoner.

Resultatene er oppgitt i sekunder, og lavere resultat er bedre. Altså, jo kjappere SSD, jo fortere blir den ferdig med jobben. Mer om PCMark 8 og Storage-testen finner du via FutureMarks hjemmesider.

Den totale poengsummen er beregnet ut av resultatet av de enkelte testene. Det gjenspeiles altså at det er ganske liten forskjell mellom de fleste av disse SSD-ene under vanlig, praktisk PC-bruk.

PCMark 8 Storage Test kalkulerer også båndbredden, og her ser vi større forskjeller. Dette tallet blir kalkulert ut av hvor mange byte som blir lest og skrevet delt på hvor mye tid kontrolleren har minst én oppgave i køen. Med andre ord vil båndbredderesultatet bli høyere når disken er mer effektiv med å få unna lese-/skriveoppgaver som køer seg opp.

I denne forholdsvis primitive testen lager vi en kopi av en mappe med ti ISO-filer på til sammen 30,9 GB. Dette skjer internt på disken som testes, og vil si disse 30,9 gigabytene skal leses fra og skrives til testobjektet samtidig. Her får vi 50/50 prosent lesing og skriving.

Denne operasjonen vil vi naturligvis ha unna så fort som mulig, og her ser vi store forskjeller med tanke på at dette er SSD-er som stort sett ligger i samme prisleie. Grunnen til de store forskjellene er at TLC-minnets ytelse varierer såpass når skrivebufferen er fylt opp.

Oppdatert 27. juni 2023, 16:07

