STOR SAMLETEST: Vi har testet seks ulike varianter av trenings-og smartklokker. Alle disse seks er gode klokker, og heller ikke så ille på pris. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Veslemøy Wedum 13 Jan 2021 14:30

For mange er det å komme seg ut i løpeskoene ofte en større bøyg enn julevasken. Heldigvis finnes det motivasjon og håp der ute.

I et virvar av uendelige treningskamerater har vi testet seks trenings- og smartklokker som alle ligger i et levelig prissegment. Utgangspunktet for denne testen har vært å prøve ut treningsklokker som lommeboken tåler og som puls og helse vil nyte godt av.

Disse er med i testen:

Hvorfor trenger du en treningsklokke?

En treningsklokke er for mange en god inngang til en livsstilsendring. Med det mener vi at svært mange ofte mangler motivasjonen til å komme seg ut, ikke har kompetansen til å komme i gang og ikke vet helt hvordan og hvor man skal begynne. Mange har kanskje ikke trent noe fra før og synes dermed dørstokkmila kan bli i overkant tøff.

En annen enkel motivasjon med en treningsklokke er muligheten til å se avstand på turene du tar. Å ha GPS og kunne telle kilometer, se rute i kart, velge ruter i varmekart eller lage nye ruter, er en enorm glede. Kanskje er du på reise og har ikke tid til å sette deg inn i Google Maps for å bli kjent.

Da kan en treningsklokke i noen tilfeller skape ruter for deg basert på formen din, du kan lage dem selv i appen eller velge ut fra varmekart basert på andre brukere. Det er unektelig motiverende å se i etterkant hvor langt du har løpt og kanskje ta samme rute dagen etter for å knuse egne rekorder.

En smart treningsklokke er ikke bare noe som kan gi deg veiledning på trening. De er i dag såpass avanserte at de også kan gi deg nyttig helseinformasjon og nyttige tips på hvordan du kan forbedre søvn, pusteteknikk, restitusjon og ikke minst ytelsen din. Alt dette kombinert kan gi deg et glimrende treningsår og liv, og for noen en skikkelig livsforandring.

Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Hvorfor skal du ikke kjøpe en treningsklokke?

For mange kan en treningsklokke bli mer et mas og jag enn glede. Det er jo faktisk en del ting som må være på plass før du faktisk trykker på start og kommer deg ut på veien.

De skal være koblet sammen med en app på telefonen din, de skal være ladet opp med batteri, kanskje vil du også ha et pulsbelte du må huske å bruke – og i noen tilfeller fungerer de kanskje ikke optimalt. Sist, men ikke minst koster de ofte litt mer enn hva du tenker det er verdt.

Til syvende og sist er det jo du som kjenner din egen kropp best og hva du kan prestere. Kanskje er det unødvendig å ha en klokke som overvåker søvnen din til enhver tid og forteller deg hvordan du egentlig har det?

For mange er halve gleden med trening at det skjer helt på fri vilje, uten tikkende klokker som maser om makspuls eller forteller deg at du har sittet stille altfor lenge.

Slik har vi testet Samtlige klokker har blitt testet i flere ulike sportsmoduser og over en periode på seks dager. De har blitt brukt 24/7 for å gi et best mulig bilde av batteritid og korrekte analyser. Klokkene har blitt brukt til både innendørs trening, da hovedsaklig på tredemølle, men også ute i variert vær og på lange turer. En av de viktigste faktorene som får mest ris og ros er de optiske pulsmålerne som er plassert på undersiden av urskivene. Samtlige klokker i denne testen har slike pulsmålere og de er interessante å teste av den enkle grunn at de eliminerer, eller KAN eliminere, behovet for en ekstern pulsmåler dersom de fungerer optimalt. Klokkene i testen ligger i et mellomsjikte hva gjelder pris, og regnes som såkalte midrange-modeller. Prisen varierer ved publisering på mellom 1800 og 5000 kroner, men var hakket nærmere da vi tok dem inn til test på tampen av 2020. Toppmodeller som for eksempel Garmins Fenix-serie er ikke tatt med, da de både har dyrere funksjoner (sollading, navigasjon etc.) som henvender seg til en mer avansert bruker. Disse planlegger vi å ta for oss i en fremtidig samletest for de som er ute etter det aller, aller beste. De aller første klokkene på markedet som kom med slike målere fikk ikke all verdens ros, spesielt på raske intervalløkter, da det er ganske mye som kan gi feilmargin på testen. Alt fra svette på hud, hår, kulde/varme og ikke minst hvor godt klokken passer på hvert enkelt håndledd. Det var, og for så vidt er, store individuelle forskjeller på hva som passer hver enkelt. Generelt vil vi si at det er viktig å prøve klokken på deg selv dersom du vurderer å kjøpe, slik at du vet den faktisk sitter og passer. Deretter har vi sett på hva slags analyser klokken kan gi deg underveis i treningen og etter. Hvilke funksjoner de tilbyr som gjør dem ekstra brukervennlige og smarte, samt design, komfort og ikke minst batteritid. Alle klokkene vi har testet reklamerer med treningsveiledning, stressmonitorering og oversiktlig helsestatistikk i tilhørende apper. Vi har derfor testet klokkene over tid, natt og dag, for å se hvor godt dette faktisk fungerer. GPS er for mange et «must have» når de kjøper en treningsklokke fordi det for mange er selve definisjonen på motivasjon å se hvor langt du har løpt, hvor mye lenger du klarer neste gang og ikke minst: Hvor mye raskere du blir.

Etter å ha testet alle seks klokkene kan vi si at det er ingen av variantene i denne samletesten som fremstår som noe dårlige kjøp. I alle fall ikke om motivasjonen din er å komme i gang og ikke bruke altfor mye av januarbudsjettet ditt.

Det skiller en del på testvinner og den med lavest score, samtidig kan dette være forskjeller som ikke betyr så mye for en fersk mosjonist som ikke er ute etter de helt store analysene i etterkant.

Best i test: Garmin Forerunner 745

INGEN TID Å MISTE: Med denne klokken får du full løpsdynamikk underveis, gode analyser i etterkant og en meget god klokke. Den vil være tilfredsstillende for deg som er mosjonist, samtidig som den vil utvikle deg som ønsker å starte med trening. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Her har du en klokke som potensielt kan bli din nye bestevenn i 2021. I alle fall om du har satt som nyttårsforsett å komme i bedre form. Fullspekket med funksjoner og bra batteritid er det ikke mye å utsette på denne klokken. Er du i tillegg en person som liker å drive med forskjellige typer aktiviteter, er denne et klart førstevalg.

Design og komfort

Ved første øyekast er dette en svært pen klokke. Garmin overdriver ikke farger og skjerm, men den har god lesbarhet i all slags vær og forhold, samt at den har mulighet til å ha lys på under aktivitet. Den er lett og slank og føles heller ikke klumpete på armen.

Klokken er utrolig lett og sitter som støpt på hånden. Den tar ikke mye plass, enda den har så mye å fortelle. Klar bonus. Dessuten kan du skifte reimer i et utallig antall farger og ulike typer, så du kan omtrent matche denne til ethvert antrekk.

Skjermen har ikke touch, som en del andre modeller i denne testen. Til gjengjeld har den gode fysiske knapper som er svært responsive og gode å bruke.

Urskivene kan du tilpasse i det uendelige, både forhåndsinnstilte analog vs. digitale skiver, men du kan også laste ned andre via Garmin Connect IQ og appen. Du kan til og med lage egne urskiver ved bruk av private bilder.

FARGEKODE: Nytt på denne modellen sammenliknet med tidligere 745, er den gule fargen de har lagt rundt den mest brukte og viktigste knappen på klokken. Den er også fargekoden på selve skjermen slik at du lettere kan bruke den og ikke trykke feil. Smart! Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Garmin Forerunner 745 er spekket med ulike funksjoner. Så fort den er koblet til Garmin Connect Mobile App er det bare å begynne og utforske. Her får du pushvarsler som du selv velger og justerer, enten det er av nyhetsfunksjon, e-post, tekstmeldinger eller Snapchat.

I tillegg kan du legge inn korte SMS-svar slik at du kan svare på det mest nødvendige fra klokken, enten i aktivitet eller uten. Og ja, alt dette kan skrues helt av om du blir stresset av for mange varsler. Klokken kan også settes i «søvnfunksjon» og lydløs i tidsrom du selv velger, for eksempel på nattestid.

Aktivitetsmåleren er ganske fullspekket med alt fra «body battery», stressmåling, bevegelsesovervåkning og søvn. Sistnevnte er veldig god og fungerer bra i å gi deg oversikt over REM-søvn/lett søvn osv. Den beregner kaloriforbruk, skritt, etasjer og intensitetsminutter.

KROPPSBALANSE: Enten du har restituert dårlig eller bra over en periode vil klokken fortelle deg status på nivået ditt. Det kombinert med ytelse gjør at du til enhver tid vet hva du kan bruke - og når! Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Treningsfunksjoner og profiler

Klokken har fra start et antall treningsprofiler innlagt. Herunder alt fra løping til svømming, fotturer, sykkel, kajakk, roing, styrketrening og langrenn – for å nevne noen. Dessuten kan man laste ned flere gratis fra Garmin Connect IQ. En funksjon som også er verdt å nevne med Forerunner 745 er multisportfunksjonen som lar deg eksempelvis kombinere ulike økter i en og samme økt, eksempelvis styrkeøkt og sykkel.

En annen smart funksjon er Garmin Coach. Dette er treningsopplegg du kan laste ned fra samme app, der du selv kan sette mål og ønsker for treningen din. Dersom målet ditt er å løpe en mil på en gitt tid kan du selv plotte inn data for dette og få veiledning og treningsopplegg tilpasset din profil som deretter lastes inn på klokken.

Da trenger du ikke lure på hvilken intervalløkt du skal kjøre fra en gang til neste, da du blir veiledet med treningsplanleggeren i appen og på klokken. Har du dessuten brukt klokken over lang nok tid til at den kan beregne formen din, vil du få dagens forslag på økt automatisk, og som du selv velger om du vil gjennomføre. Vi testet sistnevnte og det fungerer overraskende bra om du er lei av å finne på øktene selv.

Vi nevner også kort løpsdynamikk der klokken gir deg varsler underveis på fart og om du ligger i ønsket tempo. Her kan du selv legge inn tid og ønsker skreddersydd.

En annen praktisk funksjon med klokken er muligheten for å lage intervalløkter direkte på den. Mange klokker har ikke denne funksjonen annet enn i app som du må forhåndslage og laste over på klokken. Her kan du altså lage de på stedet i klokken og starte rett på moroa.

HELSEOVERSIKT: Her får du oversikt over syklus, alt av kondisjonstester og restitusjon samt prestasjonene dine. Motiverende, og ikke minst oversiktlig. Foto: Skjermdump Garmin Connect / Veslemøy Eineteig Wedum.

Analyse

I appen vil du få full oversikt over hvordan treningsøkten din har vært. Både med fart (snitt og maks), makspuls og pulssoner, kaloriforbruk og så videre. Appen er ikke den aller beste (vi likte Suuntos app best), men den gir en veldig god oversikt over det meste du trenger.

Som nevnt over er søvnanalysen og målingene her veldig gode om du bruker klokken 24/7 med pulsmåleren under håndleddet aktiv. En annen kjekk funksjon for kvinner er at du også kan overvåke menstruasjonssyklus og loggføre syklusperioder.

Det ble også i en av de siste oppdateringene i appen mulighet for å stoppe treningsmålingene på klokken om du er syk og av den grunn ikke får trent slik du pleier over en lengre periode.

Konklusjon: Mye funksjon for pengene!

Dette er en multisportsklokke med en rekke svært gode funksjoner. Som lillebror til 945 er dette en klokke vi ikke føler mangler på noen vesentlige punkter. Ja, klokken koster litt, men denne svikter deg hverken på trening eller tur.

Den gir deg alt du trenger, og mer til, av informasjon underveis i trening og etter. Dette er ikke en klokke du kjøper om du kun er ute etter en enkel aktivitetsmåler, men vil du ha tilnærmet full pakke for en rimelig pris er dette et knallkjøp.

8.5 Meget bra Garmin Forerunner 745 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fullspekket og lett treningsklokke, fort en ny bestevenn! Fordeler Lett

Brukervennlige menyer

Garmin Pay

God skjerm

Løpsdynamikk

God søvnanalyse

Garmin Coach / treningsassistent

Svært god GPS - nøyaktig! Ting å tenke på Noe begrenset batteritid

Skjerm fryser til ved lange økter (over 2-3 timer)

Polar Ignite

PUSHER DEG: Ignite fra Polar har en fin funksjon som heter FitSpark. Her får du treningsveiledning som skal hjelpe deg opp og fram. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

En lett og pen klokke, med bra GPS og treningsveiledning. Svært god pulsmåler og en pen skjerm med klare farger.

Design og komfort

Ved første øyekast er denne både beskjeden, tar ikke mye plass, veier lite (bare 35 gram) og kommer i totalt fire ulike fargekombinasjoner. Reimene kan dessuten byttes ut og kombineres med en mengde forskjellige farger.

Den sitter som støpt på håndleddet og tar ikke mye plass. Det passer bra for lange langrennsturer innover fjellet da du kanskje vil pakke den inn under en jakke eller vott. Det kan være irriterende med klokker som klumper. Denne gjør ikke det.

GOD Å SE PÅ: For det første er det informative felt du får opp under trening med denne klokken. For det andre er det pene farger og en stor skjerm. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Som alle andre i denne testen kan også denne klokken kobles sammen med telefonen din slik at du får alt av varsler synkronisert. Innkommende anrop, SMS, e-post og alt du måtte ønske. Klokken har støtte for over 100 ulike treningsformer, og dersom treningssenteret ditt i tillegg er koblet til Polar Club kan du i enkelte gruppetimer få vist din egen puls på skjerm, eksempelvis spinning. Dette har vi ikke fått testet ut av naturlige årsaker, men det kan være en kjekk bonus for mange.

I tillegg har klokken en rekke smarte funksjoner som hjelper deg på veien om du tar dem i bruk. Du kan utføre rene treningstester som er lagt inn, få treningsveiledning (denne fungerer faktisk veldig godt), egne løpeprogram, svømmeberegninger og bli bedre på pusteøvelser.

Ignite gir deg også døgnkontinuerlig søvnovervåkning som kan fortelle deg mer om hvordan du ligger an på restitusjon. Som hos en del av de andre klokkene, og som begynner å bli ganske vanlig nå, kan du også lære deg pusteteknikk med enkle øvelser klokken guider deg gjennom.

OVERSIKT: I appen til Polar får man utrolig mye god informasjon. Du kan følge søvnsyklus og virkelig få full helse - og treningsoversikt. Litt rotete i starten å skille mellom alt, men når man har lært det så sitter det. Mye nyttige tips og triks også! Foto: Skjermdump PolarFlow / Veslemøy Eineteig Wedum

Analyse

Også denne klokken gir deg en fullverdig oversikt over hvordan formkurven din enten forbedrer seg eller ikke. Løpsdynamikk og VO2 Max, altså oksygenopptaket ditt, får du også frem, noe som forteller deg om hvor effektiv treningen din er.

Polar Ignite gir deg like mye informasjon om hvordan du ligger an mentalt som fysisk. Det kan være fint for dem av oss som kanskje ikke trenger en klokke til ren logging av aktivitet, men til flere deler av hverdagen.

I appen Polar Flow får du både dagbok over hvordan treningen din ligger an, hva du bør jobbe med og hvor du bør ta det med ro. Appen er kanskje litt komplisert med mye informasjon ved første øyekast, men det er gode beskrivelser på alle felt slik at du kan lære underveis. Til sammenlikning er dette løst ganske mye bedre enn i Garmins app.

FitSpark er også verdt å nevne her. Dette er en treningsveileder med ferdigproduserte treningsprogrammer tilpasset din form og utvikling. Ganske likt det man ser i Garmin Coach, med unntak av at dette allerede ligger klart og ikke noe du trenger sette opp fra start. Disse programmene guider deg gjennom økten og for dem som ikke orker tenke selv i forkant eller under, men få beskjeder underveis, er dette en stor bonus.

PULSSONER: Man får mye god informasjon om økten man har hatt, og pulssoner er enkelt å lese. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Konklusjon

Kort fortalt: dette er en fullgod treningskamerat og venn i hverdagen. Søvnanalysene fungerer svært godt, og treningsveilederen var en veldig positiv bonus. Dessuten er den utrolig pen å se på, sitter godt og er ikke prangende.

Vi hadde noen misvisende GPS-målinger under testen som kan være irriterende nok, men alt i alt er dette en veldig god klokke. Ignite har heller ikke funksjon for multisport, altså at du kan endre treningsøkt underveis om du for eksempel har sykkel kombinert med styrke. Dette er en klokke som passer de aller fleste «vanlige» utøvere.

8 Meget bra Polar Ignite annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Den beste fra Polar og en klokke som passer alle Fordeler God optisk pulsmåler

Lett

God batteritid

Pent design

Gir god info om treningseffekt, progresjon og belastning

FitSpark med innebygde treningsprogram

Gode farger og kontraster Ting å tenke på Noe misvisende GPS

Mangler støtte for flere funksjoner (Pay, musikk, Strava Live, ruter og løyper))

Ikke støtte for multisportfunksjon

Garmin Venu SQ

TAR LITEN PLASS: Garmin Venu SQ er ikke store klokka, men du blir definitivt tilfredsstilt dersom det du er ute etter er å øke ytelse og få farger og motivasjon. Foto: Velsemøy Eineteig Wedum

En klokke som overrasker. Den ser enkel og nærmest for lett ut til å gi noe som helst, men det gjør den. Og ikke så rent lite heller.

Design og komfort

Dette er en klokke som lett kan forveksles med kanskje først og fremst Apple Watch. Det trenger ikke å være en dårlig ting, all den tid vi vet svært mange kjøper sistnevnte. Men ikke la deg lure, klokken er først og fremst for trening.

Det første man kan sette pris på er vekten. Den veier 37,6 gram, så her kan man ikke skylde på tungt ekstrautstyr om farten uteblir. AMOLED-skjermen er svært god, og til og med animasjonene på den er gode. Også her er det Gorilla Glass som gjør den slitesterk og solid, uten at vi har fått testet akkurat det i praksis. Huset er i rustfritt stål og klokka er rett og slett pen å se på.

Fordi den er lett sitter den også svært godt rundt håndleddet. Den kommer i fire ulike fargevarianter, samt at reimene kan vaskes og skiftes ut.

FLOTTE FARGER: Skjermen er en fryd å se på. I tillegg er klokka hverken for stor eller for liten på hånden. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Venu SQ måler alt det du trenger å vite om treningen din, om du ikke er toppidrettsutøver. Her har du 20 forhåndsinnstilte sportsprofiler, men kan også laste ned flere i Garmin Connect om ønskelig. Den sporer aktivitetene dine 24/7, måler puls, oksygenmetning og gir deg hjelp til både pust og avkoblingsøvelser.

Alt i alt er denne klokken definitivt påkoblet for å yte døgnet rundt, om du ønsker. Dessuten får du styrt musikken fra klokken og kan blant annet koble til din egen Spotify slik at du kan laste ned musikk til klokken og dermed ikke trenger telefonen med deg ut på tur.

Som med de andre Garmin-modellene har også Venu mulighet for Garmin Coach som vi skrev om tidligere i testen, der du kan få gratis treningsopplegg tilpasset din egen form og oppsett du selv setter opp i appen.

Analyse

I appen til Garmin får du fullstendig oversikt over øktene du har hatt, og skal ha. Enten du bruker treningsopplegg tilpasset deg selv eller sykler ut på måfå. Pulsmåleren på håndleddet er med deg hele vegen og denne er overraskende nøyaktig til å tilhøre en så slank klokke.

Også i historikken på klokken får du umiddelbart etter trening opp alt du trenger å vite om tempo, kalorier forbrent og kart på ruten din. Når det er sagt er nok denne klokken mer helsefokus-orientert enn den har avanserte treningsfuksjoner og analyser, men det kommer helt an på hvor spesifikk du vil at din nye klokke skal være.

Konklusjon

Dette er en rimelig, men likevel avansert nok klokke. Vi ble overrasket over både batteritiden, som er svært god, skjermen som er både pen og god å se på samt all informasjon den gir deg. Dessuten et stort bonus at den kommer i flere ulike varianter og føles lett og nærmest usynlig på.

7.5 Bra Garmin Venu Sq annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Stilig, lett og svært god batteritid - mye for pengene her! Fordeler God skjerm

Lett og liten klokke

Pen å se på

Svært god batteritid

God optisk pulsmåler

Nøyaktig GPS

Garmin Pay

Aktivitetsmåling, søvnanalyse og treingsbelastning

Mange aktivitetsprofiler Ting å tenke på Litt liten skjerm som kan være vanskelig å lese på, samt trykke

Mangler en del datafelt (barometer, høyde)

Suunto 7

HEATMAP: En av Suuntos store fortrinn er varmekartene, som du ser på urskiven på bildet og som kan velges som bakgrunn, men også selve funksjonen i seg selv. Den gir deg oversikt over populære ruter slik at du ikke engang trenger tenke selv, bare løpe. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Ved første øyekast er denne klokka iøyenfallende av flere grunner. Den er pen å se på, har et elegant design og en fargeskjerm som minner mer om en ekslusiv LCD-skjerm du kunne hatt på veggen enn en smart treningsklokke.

Design og komfort

Fargene popper nærmest ut av skjermen og den er utrolig god å se på. Touchskjermen er svært responsiv og produsert i Gorilla Glass. Som navnet tilsier er det svært slitesterkt og riper ikke spesielt lett. Det skal også nevnes at det finnes tre knapper på høyre side som gjør at den er enkel å bruke uten å måtte fjerne votter i kulda eller slite med skjerm i regn.

Suuntos klokker har lenge vært kjent for å være enorme. Denne er riktignok stor, men betraktelig slankere enn mange av de eldre modellene. Dessuten sitter den som støpt på hånden, noe som igjen gjør funksjoner som den optiske pulsmåleren svært nøyaktig. Liker du beskjedne klokker som ikke stikker seg frem er likevel ikke denne klokken noe for deg, på godt og vondt.

GOD SKJERM: Fint lite å utsette på skjermen, i alle fall om du liker den både stor og fargerrik. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Suunto 7 kombinerer alle Suunto Sports funksjoner med operativsystemet Wear OS fra Google. Det beste fra to verdener vil mange si, mens vi kanskje vil hevde at det er litt forvirrende. Når det er sagt: Alle er på Google, alle kan Google og mye av det du bedriver tiden din til finnes på Google. Det gjør at denne klokken med rette kan følge hverdagen din.

Kombinert med Suunto sitt eget system der du får avansert informasjon om din egen trening og belastning gjør det at du neppe går glipp av noe vesentlig. Dessuten er det praktisk med Google Pay, som gjør at du kan betale for nærmest hva som helst, når som helst (dette fungerer ikke i Norge enda. For øyeblikket er dette tilgjengelig kun dersom du er i Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sveits, Italia, Polen, Russland, Spania, Storbritannia eller USA).

Her får du inn alt av varsler koblet med telefonen, enten det er nyheter eller SMS. Du kan personalisere det meste og lytte til musikk som du styrer fra håndleddet. Det ligger forhåndsinnstilt over 70 sportsfunksjoner, men det er for eksempel ikke mulig å lage seg intervaller «on the go». Dette må skapes i appen og lastes over, som føles noe tungtvint.

Så skal det sies at etter to dager med smartklokkefunksjon, trykking og feiling, så måtte vi faktisk ut på tur uten klokke. Det vil si at to aktive dager med klokken koblet til telefonen, med alt det innebærer, pluss én sykkeløkt, gjorde at klokka ikke hadde mer batteri. Det er ikke et trekkplaster om du er ute etter en treningsvenn.

SUGER BATTERI: Det koster å ha stor skjerm med masse farger. Batteriet holdt i to dager på maks ytelse. Det er for dårlig. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Analyse

Du kan selv velge hva slags datafelt du vil vise under selve økten. Fra utgangspunktet har du tre ulike å velge mellom, men du kan tilpasse disse selv i appen om du vet nøyaktig hva slags informasjon du vil se og ikke under trening. I etterkant lastet alt raskt over i Suunto Sport-appen, og her kan du studere dine egne prestasjoner i det uendelige.

Appen er veldig god, både lett å bruke og pen og se på. Dagboken i appen gir deg totaloversikt over ruten du har vært på, kaloriforbruk, puls, treningseffekt og beregnet restitusjonstid. Dessuten er en annen kjekk detalj at den vil foreslå ruter for deg for å forbedre tid og ytelse.

Det bør få litt plass at Suunto 7, som resten av Suunto-familien, er langt framme i skoene hva gjelder ruter og rutevalg. De har også varmekart som viser deg ruter som er populære (denne kan også velges som urskive), noe som er topp om du for eksempel er på et nytt sted du ikke er så kjent.

Ruteplanleggeren vil foreslå alternativer for deg basert på andre brukere. Dette har vi testet ut og det er faktisk ganske så gøy å velge seg en rute og dra ut på måfå for å bli guidet av klokken. Fin måte og utforske både nye og eksisterende steder på om du har gått lei av den samme gamle mila.

Sist, men ikke minst: den optiske pulsmåleren viste seg å være pinlig nøyaktig, også på de raskere intervalløktene. Vi sammenliknet to klokker på samme økt i denne testen, der den andre varianten ble brukt med pulsbelte. Det var så å si ingen feilmargin mellom de to og Suunto 7 responderte utrolig godt på de raske temposkiftene og puls. Det i seg selv er utrolig flott og betyr at man ikke bør behøve ekstra pulsbelte selv om man vil ha det pinlig nøyaktig målt under trening. Bonus!

RUTEVELGER: Dette er om mulig den beste funksjonen med alt av Suunto: ruteplanlegger og varmekart. Her slipper du tenke selv. Løp andre sine ruter, lag egne, her er det kun fantasien som begrenser deg. Foto: Skjermdump Suunto Sport / Veslemøy Eineteig Wedum.

Konklusjon

Dette er rett og slett en vanvittig rå smartklokke, for den er kanskje først og fremst det. Likevel er den proppet med treningsanalyse og muligheter. Denne klokken passer like godt til yngstemann eller -kvinne i huset, som resten av familien.

Pulsmåleren på håndleddet bør dessuten tilegnes et stort pluss da den fungerte utrolig godt også under raske økter, der liknende funksjoner har en tendens til feilmargin.

Den er fin både til fest og til svette løpeturer. Er du derimot ute etter en klokke som følger deg på mange timer i skog eller på sykkelsetet, så vil nok batteritiden sette en stopper for loggingen din.

7 Bra Suunto 7 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Vanvittig skjerm, flotte farger og spekket klokke - dog forsvinner batteriet fort! Fordeler Svært god fargeskjerm

Responsiv skjerm og touch - lite feilmargin

Svært god pulsmåler på håndledd

Lett i vekt

Varmekartfunksjon

Google-støtte

Svært brukervennlig og god app Ting å tenke på I overkant stor

Batteritid

Kan ikke lage intervaller og skjermtilpasninger direkte (må lages i app)

Rotete med flere menyer (Google og Suunto Sport)

Krevende skjerm i kaldt og vått vær

Polar Vantage M

PERFEKT STØRRELSE: Denne klokken er hverken for stor eller for liten. Skjermen har god oppløsning, men den sitter ikke like godt på håndleddet som endel av de andre. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Her kommer lillebroren til den litt mer avanserte Vantage V. Det trenger ikke bety så mye dersom du ikke er ute etter den raffeste modellen. Klokken er et godt alternativ, selv om den sitter litt stivere og skjermen er noe tregere.

Design og komfort

Vantage M er noe tykkere enn for eksempel modellen Ignite. Denne tar mer plass på hånden, og den sitter heller ikke spesielt godt. Den føles stiv, og det påvirker i første omgang følelsen, men også den optiske pulsmåleren som dermed ikke sitter like limt på som de andre modellene. Likevel får den pluss for å være både lett og pen å se på. Den har ikke touchskjerm, men i stedet fem fysiske knapper. Når det er sagt oppleves skjermen treg, og knappene tunge/seige å bruke. Skjermen i seg selv er god å se på med tanke på kontrast.

Klokken kommer i tre ulike farger. Reimene kan også skiftes ut, om ønskelig.

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Vantage M har mange av de samme funksjonene tilgjengelig som Ignite (som vi også har testet her). Du får søvnanalyse, løpeprogram, treningsveiledningen fra FitSpark og det ligger inne 130 ulike sportsprofiler å velge mellom. Du kan koble den til telefonen din og få samtlige smartvarsler rett inn på klokken.Du kan derimot ikke laste ned apper til denne som med en del andre, om du skulle trenge det. Det betyr at man heller ikke kan tilpasse urskiver og sette den opp helt etter ønske, selv om det kanskje ikke er et stort minus for mange.

Også her har du kontinuerlig pulsmåling på håndleddet, men vi opplevde ved å bruke denne konstant at batteritiden ble ganske redusert. Klokken har heller ikke treningstestfunksjonen som Ignite har, om det skulle være en «deal breaker». Ei heller har den musikkstyringsmuligheter eller ruteplanlegger som Suunto, eksempelvis.

SITTER IKKE LIKE GODT: Den føles mer stiv og ubehagelig på enn mange av de andre vi har testet. Dette gjør blant annet pulsmåling utfordrende. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Analyse

Polar Vantage M er spekket med mange av de samme analysefunksjonene som Polar Ignite. Historikken i klokken etter trening gir deg god oversikt over hvilke pulssoner du har svettet deg gjennom, samt at du får bra veiledning på hvordan du kan forbedre ytelsen din. Det, kombinert med restitusjonsovervåkningen din når du sover, gjør alt i alt at klokken kan fortelle deg ganske mye om hvordan du ligger an.

Under intervalløkten vi kjørte i denne testen var ikke pulsmåleren på håndleddet spesielt nøyaktig, men dette kan ha med å gjøre at den heller ikke sitter spesielt godt på. Dette kan igjen være en erfaring som kun rammer testpersonen og vi tar høyde for at den kan sitte bedre på andre. Den mangler også de litt mer avanserte løpsdataene som mange av de andre modellene skimter med.

Konklusjon

Polar Vantage M er en allsidig allroundklokke for deg som kanskje er førstegangskjøper av en treningsklokke. Den vil gi deg mye, og kanskje litt mer enn det. Om du ikke er spesielt opptatt av pulsmåling døgnet rundt vil du ha en klokke du ikke trenger å lade spesielt ofte og som vil gi deg god veiledning gjennom treningsperiodene dine.

6.5 Helt greit Polar Vantage M annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Allsidig og pen klokke spekket med sportsprofiler, men mangler endel funksjoner som storebror V har. Fordeler Stor og klar skjerm

Kan skifte ut reimene

Gode knapper

Elegant design - en pen klokke

OK batteri om du ikke måler puls 24/7

Mange sportsprofiler

FitSpark treningsveileder Ting å tenke på Ikke musikkstyring

Ikke barometer

Ikke den beste skjermen med tanke på lys

Sitter ikke spesielt godt på

Ikke veldig responsiv skjerm - treg

Suunto 3

ENKEL: Suunto 3 er ingen banebryter når det kommer til funksjoner, men den gjør det aller viktigste om du for eksempel skal kjøpe din aller første treningsklokke. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

En liten og enkel variant, som dog oppleves litt for lett hva gjelder funksjon. Er du derimot ute etter en billigere klokke som likevel gir deg treningsmotivasjon uten de store analysene kan dette være en klokke for deg.

Design og komfort

STIKKER OPP: Den er lett og liten, men stikker noe opp fra hånden. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Den er først og fremst liten og lett, og om litt tykkere enn Polars varianter, som denne kanskje kan minne mest om i design. Den kommer i ganske mange ulike fargevarianter og flere av disse er ganske så pene. Vi har testet den sorte varianten i denne utgaven.

Den sitter godt på hånden, men stikker noe høyere opp fra håndleddet. Det gjør at det kanskje ikke er den stiligste av klokkene, ei heller den mest avanserte.

NOE BLASS: Skjermen og fargene oppleves noe bleke i forhold til mye annet i denne testen. Dog er informasjonen den gir god, dog noe begrenset. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Smartfunksjoner og aktivitetsmåling

Suunto 3 har flere multisportsfunksjoner som løping, sykling, svømming, fotturer og så videre. Totalt er det 70 forhåndsinnstilte moduser i klokken.

Under trening er i grunn puls, avstand og tid det du får, og her kommer det største minuset med denne klokken: Den har ikke innebygd GPS. Klokken pares med appen til Suunto og deretter må du ha med deg telefonen ut på løpetur dersom du skal få GPS og måling av ruten din.Denne fungerte ikke spesielt bra under test, faktisk veldig dårlig, og oppga en rute på 17 km som i utgangspunktet var 11. Forholdsvis stor feilmargin.

Ifølge produsentens hjemmeside kan dette skyldes flere ting, blant annet at turen vi foretok var i et område med noe dårligere telefondekning samt at man visstnok vil få bedre GPS-signal ved flergangsbruk og kalibrering.

Utover det vil du få mobilvarsler så lenge den koblet til appen. Klokken har også 24/7-måling av aktivitetsnivået ditt og følger også søvnsyklusen din. Adaptiv treningsveiledning er også med i Suunto 3, og skal vi tro brukerne selv og feedback de har gitt Suunto, fungerer denne tålelig bra. Når det er sagt er dette beregninger den gjør utelukkende på formen klokken din har registrert, du får ikke mulighet til å tilpasse dette ytterligere selv.

ENKEL: Bra med fargekontraster gjør at informasjonen klokken gir deg underveis er enkel å lese. Her får du både klokke, tidtaker og puls. Dette kan du redigere om du vil ha andre visninger. Foto: Veslemøy Eineteig Wedum

Analyse

Klokken gir deg ikke all verden i selve urskiven, men i appen har du mulighet til å følge alt av treningsanalysen din. Har du vært ute og løpt vil du få en god oversikt over pulssoner, tid, kaloriforbrenning og den totale belastningen.

Suunto 3 gir deg også en oversikt over stress og restitusjonsnivå, samt skritt og generell helsestatistikk. Hverken mer eller mindre.

Konklusjon

Dette er en rimelig men fullgod treningsklokke om du ikke er opptatt av de helt store kvantesprang. Det at klokken ikke har innebygd GPS oppleves som et enormt stort minus, og kombinert med at den har få tilpasninger i klokken i seg selv blir dette testens svakeste variant. Når det er sagt, for mange er det viktigste å begynne et sted med en klokke som motiverer og får deg over dørstokkmila, i så fall er dette en vinner både i funksjon og pris.