Samletest Håndholdte støvsugere (2019)

Disse kan erstatte den vanlige støvsugeren din – vi tester produsentenes toppmodeller

Kamera David Auby Johansen, Tek.no

David Johansen Auby Oppdatert 30. juni

12. april: Testen er oppdatert med OBH Nordica Air Force 460.

For mange er det et mas å drasse frem støvsugeren, plugge den i stikkontakten, bare for å oppdage at man så vidt ikke når frem inn til kroken på kjøkkenet.

Med en trådløs, batteridrevet støvsuger slipper man å tenke på rekkevidde. Det er dessuten fint å slippe å trekke støvsugeren rundt på gulv, tepper og over dørkarmer.

Sist vi testet håndholdte støvsugere lå prisene stort sett mellom 1000 og 3000 kroner. Dyson skilte seg den gang ut med støvsugere til rundt regnet det dobbelte av dette.

Siden sist har Dyson lansert en ny, og har i tillegg fått konkurranse fra flere andre selskaper i prisklassen. Støvsugerne vi tester i denne omgang koster dermed alle rundt 6000 kroner, med unntak av Roidmi F8-støvsugeren fra kinesiske Xiaomi – til halve prisen.

Spørsmålet blir naturligvis hvordan disse mer kostbare modellene kan måle seg med budsjett-modellene, og hva man eventuelt får om man går opp en priskategori eller to.

En åpenbar forskjell denne gangen sammenlignet med de billigere modellene er at disse kommer med ganske mye mer ekstrautstyr. Mens de billigere modellene (med noen hederlige unntak) først og frem egnet seg for gulv og tepper, kan samtlige av disse modellene støvsuge både lister, karmer og møbler. Her blir det et spørsmål om behov og vaner. Samtidig, ekstrautstyret begrenser seg stort sett til ekstra munnstykker, så det alene rettferdiggjør ikke prisen.

Dette er støvsugerne vi har testet:

Type batteri 2-i-1 Trinnvis styrke Munnstykker LED-lys Ladestativ Vekt i gram Pris testet Bosch Unlimited Li-ion Krysse av 2 trinn 3 stk Bytt Veggstativ 2960 5995 kr Dyson V10 Absolute Li-ion Krysse av 3 trinn 6 stk Bytt Veggstativ 2870 6290 kr Electrolux Pure F9 Animal Li-ion Krysse av 3 trinn 5 stk Krysse av Veggstativ, men står også av seg selv 4090 5790 kr Philips Speedpro Max Li-ion Krysse av 3 trinn 2 stk Krysse av Veggstativ 2780 5490 kr Xiaomi Roidmi F8 Li-ion Krysse av 2 trinn 5 stk Krysse av Veggstativ 2580 2990 kr OBH Nordica Air Force 460 Li-ion Krysse av 2 trinn 9 stk Krysse av Veggstativ 3160 3999 kr Åpne fullskjerm Mer +

Slik har vi testet

Den viktigste innvendingen mot håndholdte støvsugere er batteritiden. Derfor har vi testet modellene både på høyeste og laveste effekt. Vi har latt maskinene gå uten å støvsuge (det samme gjorde vi i forrige test) for å gjøre det så rettferdig som mulig. Det gjør nok også at tidene jevnt over er noe bedre enn ved normal bruk, men her er det styrkeforholdet mellom de ulike modellene som er det aller viktigste.

Dyson-støvsugeren kommer med en liten haug av ulike munnstykker. Se for øvrig tilbehøret som kommer med alle støvsugerne i bildegalleriet nederst i saken. Kamera David Auby Johansen, Tek,no

Siden alle modellene kommer med ekstra munnstykker har vi i denne omgang utvidet testområdene litt. Vi har forsøkt å komme til mer inn i kriker og kroker og også gått løs på møblementet. I tillegg til dette har vi i, i likhet med forrige gang, forsøkt å støvsuge ris på teppe og på parkett. Dette tester både sugeevne, men gir også en indikasjon på hvor mye støv som blåses unna.

Andre viktige faktorer for oss har vært hvor mye støvsugerne veier, hvor godt de ruller på harde underlag og på tepper - og hvor fleksible de er. Her er det faktisk ganske stor forskjell på de ulike modellene. Hvor bevegelig munnstykkene er har mye å si for hvor enkelt det er å komme til i hjørnene. Enda viktigere enn fleksibilitet er hvor godt munnstykkene håndterer hår. Under vår forrige test var det her store forskjeller, og testvinneren fra Philips kunne skilte med en unik fotpedal som fjernet hårdottene på et blunk. Ingen av denne testens modeller, inkludert Philips, har denne funksjonen.

Heller ikke denne gangen har vi lagt så stor vekt på størrelsen på støvkammeret. Det er på disse modellene svært enkelt å tømme støv. Vi har heller ikke lagt så stor vekt på om maskinene kan stå av seg selv. Vi tror uansett at de aller fleste stuer vekk støvsugeren sin når den ikke er i bruk, og da spiller det mindre rolle om den kan stå av seg selv eller om den kommer med feste.

Dette var testresultatene:

Batterikapasitet maks/min Volum God på hår Opptak ris i gram Bosch Unlimited 15/45 min * 58 dB Middels 94/100 Dyson V10 Absolute 9/45 min 67 dB Svært god 92/100 Electrolux Pure F9 Animal 19/70 min 70 dB Middels 92/100 Philips Speedpro Max 26/71 min 65 dB Dårlig 95/100 Xiaomi Roidmi F8 10/48 min 64 dB God 72/100 OBH Nordica Air Force 460 14/28 min 67 dB Dårlig 90/100 Åpne fullskjerm Mer +

* Kommer med to avtagbare batterier.

Jevnt over best – Bosch Unlimited

Bosch BCS 1TOP

Alle som har et forhold til Bosch-produkter kjenner også til Bosch-batteriene. Disse avtakbare batteriene finner man på utallige Bosch-produkter - alt fra skrumaskiner til elektriske gressklippere. Dette gjør deg naturligvis bundet til produsenten, men samtidig er det også unektelig veldig praktisk. Denne støvsugermodellen fra Bosch kommer med to avtakbare batterier og en hurtiglader. Det gjør at man kan lade det ene batteriet mens man støvsuger, noe som i praksis gjør at støvsugeren har ubegrenset batterikraft (derav «Unlimited»). En annen fordel er at man kan lade batteriet selv om støvsugeren er stuet vekk.

Batteritiden per batteri er i seg selv ikke spesielt imponerende. Samtidig spiller det ikke så stor rolle når man kan veksle mellom to batterier. Støvsugeren har også en imponerende sugekraft, noe som ble godt demonstrert da vi testet med riskorn på teppe. Hele 94 gram lå igjen i støvkammeret. Samtidig la vi merke til at det lå igjen endel teppehår i munnstykket. Maskinen er med andre ord ganske hardhendt på tepper - spesielt tykke varianter.

På vinnermodellen til Bosch følger det med to avtagbare batterier. Det gir tilnærmet uendelig brukstid. Kamera David Auby Johansen, Tek,no

Munnstykket er heller ikke spesielt godt på hår generelt sett, men støvsugeren er heller ikke den verste i testen. Til støvsuging av sofa og møbler fungerer den kun helt greit. Det følger med tre munnstykker til sammen, og ingen av disse oppleves som optimal på møbler. Her kunne Bosch med fordel ha inkludert flere varianter.

I en test er det alltid en eller to modeller, enten det er snakk om elektriske tannbørster eller elsykler, som umiddelbart «føles» mer riktig ut i bruk enn de andre. Det betyr ikke nødvendigvis at de alltid er testvinnere, men de burde kanskje fått sin egen utmerkelse for komfort eller lignende. Bosch Unlimited er et slikt type produkt. Støvsugeren er smidig og ergonomisk. Den er utrolig lett å skyve på og det fleksible munnstykket gjør at man lett kommer til i alle kriker og kroker. I tillegg er støvsugeren den mest stillegående i hele testen.

Hvis vi skal sette fingeren på noe så er det mangelen på gode munnstykker. Standard-munnstykket som følger med for alle typer gulv er rett og slett ikke godt nok egnet for tepper, synes vi.

Ser man bort ifra det er dette en svært god støvsuger som på grunn av et smart batterisystem, svært god sugeevne og kjempegod komfort kåres til best i test.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Bosch BCS 1TOP 8 Meget bra sitat Bosch Unlimited er komfortabel, stillegående støvsuger med kjempegod sugekraft. Fordeler + Kommer med to stk avtagbare batterier

+ Svært god sugeevne

+ Svært komfortabel i bruk (ruller godt på både harde og myke overflater)

+ Fleksibel, lett å komme til overalt

+ Stillegående Ting å tenke på — Litt hardhendt på tepper

— Kunne kommet med flere munnstykker

— Middels på opptak av hår

Utrolig kraftig, men med små irritasjonsmomenter

Dyson Cyclone V10 Absolute

I vår forrige test av håndholdte støvsugere testet vi to Dyson-modeller. V10s forgjenger V8 er fremdeles i salg, til en langt lavere pris enn V10. Spørsmålet blir derfor om oppgraderingen er verdt de ekstra tusenlappene, og hva som utgjør forskjellen på de to modellene.

Dyson lover blant annet batterikapasitet som er 50 prosent bedre enn forgjengeren V8. I vår batteritest, der vi både testet på høyeste og laveste effekt, viser det seg at dette dessverre ikke stemmer. Mens V8-modellen kunne skilte med åtte minutter på maks hastighet og 41 minutter på laveste, så kommer V10 i mål på henholdsvis ni og 45 minutter. Det er noe høyere, men langt fra så mye som lovet. Allikevel, dette er ikke noen dårlig batteritid, spesielt med tanke på den enormt kraftige sugekraften. V10 har også tre nivåer, mot V8s to.

Dyson-støvsugerne er gode, men har også en del irritasjonsmomenter - blant annet at man er nødt til å holde inne knappen for å støvsuge. Kamera David Auby Johansen, Tek,no

Dyson hevder også at støvsugeren klarer å filtrere ut 99,97 prosent av alle urenheter i luften, og partikler helt ned på 0,3 mikrometer blir plukket opp. Det er absolutt mulig. Vår test på teppe, både med ris og hår, viser i hvert fall utrolig gode resultater. I likhet med V8 er denne modellen suveren når det kommer til hår. Munnstykket som er ment for harde underlag sluker hårballer på eksemplarisk vis. I vår test av ris på teppe klarte Dyson 92 av 100 gram. Det er overraskende at støvsugeren ikke gjør det enda bedre, og vi tror det er fordi mange riskorn spretter unna fordi det ikke fungerer så godt å støvsuge bakover med en Dyson. Når det kommer til sugekraft er det åpenbart at denne modellen har fått en oppgradert motor i forhold til V8.

Dyson V10 fungerer godt både på teppe og harde underlag. Allikevel er det når vi skal støvsuge møbler at modellen virkelig kommer til sin rett. Ikke bare er støvsugeren utrolig kraftig, men også selve kvaliteten på munnstykkene er veldig god. I det hele tatt er støvsugerne til Dyson utrolig allsidige. En Dyson-støvsuger kan du bruke til alt, enten det er støvsuging av møbler eller om du skal ta en vårrengjøring av bilen.

De gamle irritasjonene som vi skrev om i forrige test er dessverre der fremdeles. Også på denne modellen må man holde inne knappen for å støvsuge. Det er helt meningsløst og litt slitsomt i lengden. De håndholdte støvsugerne til Dyson er i tillegg skikkelig dårlige til å støvsuge bakover. Det vil si at man må skyve maskinen fra seg for best resultat. Med støv og hår går det greit, men det blir raskt mer utfordrende på smuler, småstein og liknende.

V10 er noe bedre enn sin forgjenger. Den har litt bedre batteritid og har enda kraftigere motor. Men det må sies at dette ikke akkurat er noen budsjett-støvsuger. Med en pris på rundt 6500 kroner er den testens dyreste. Til sammenligning får man nå V8 til i underkant av 4000 kr. Det er ikke noe dårlig alternativ om du ikke absolutt må ha siste skrik.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Dyson Cyclone V10 Absolute annonse Billigste hos Se alle priser 6623 hos ComputerSalg Sjekk nå 8 Meget bra sitat Støvsugerne fra Dyson må prøves. God på det meste, til tross for noen småirritasjoner. Fordeler + Utrolig god sugekraft

+ Svært god på å støvsuge hår

+ Veldig allsidig. Spesielt god på møbler

+ Svært god på på tepper og parkett Ting å tenke på — Middels batterikraft

— Støvsuger kun en vei

— Man må holde inn knappen for å svøvsuge

God, men litt for tung

Electrolux PF-91-ANIMA

I vår forrige test av håndholdte støvsugere var det en Electrolux-modell som kom seirende ut. En av hovedgrunnene til det var en enkel, men genial pedal man kunne tråkke på for å fjerne hår i munnstykket. Vi hadde håpet at denne pedalen også var å finne her. Modellen har tross alt «Animal» i navnet. Dessverre er denne funksjonaliteten ikke å finne, og vi er virkelig usikre på hvorfor denne modellen er spesielt tilpasset bruk på dyrehår.

Modellen fra Electrolux er den eneste i testen med justerbar lengde. Den er også den eneste av støvsugerne som kan stå av seg selv. Det er to gode funksjoner vi også gjerne skulle sett andre modeller ta i bruk. At støvsugeren kan høydejusteres gjør at den tar mindre plass, og at den kan stå av seg selv gjør den enklere å stue bort.

I vår batteritest kom støvsugeren svært godt ut. Med 70 minutter på laveste nivå var den nest best. Når vi kjørte den på maks effekt derimot, klarte den kun 19 minutter. Det er absolutt godkjent, men viser hvor stor forskjell det er på maksimum og minimum effekt på denne støvsugeren. Heldigvis har modellen tre hastighetstrinn, noe som gjør at man fint kan regulere styrken.

Det første man legger merke til når man tar i bruk denne Electrolux-modellen er hvor lett den ruller - både på tepper og parkett. Den har også et veldig fleksibelt munnstykke, noe som gjør at det er enkelt å komme til overalt. I vår test med ris på teppe gjør maskinen det svært bra med 92 av 100 gram. Dette er en maskin med god sugekraft, ingen tvil om det. Hvis man skal sette fingeren på noe så må det være at munnstykket er ganske smalt. Her kunne man med fordel ha utvidet bredden noe.

Også på møbler fungerer støvsugeren fint. Modellen kommer med munnstykker som er tilpasset både karmer og møbelstoff. Utfordringen når det kommer til støvsuging av møbler kommer ikke med funksjonaliteten, men med selve vekten på støvsugeren. Modellen veier i overkant av 4 kg. Det gjør at den er ganske tung å løfte. Det er en ulempe også ved standard rengjøring hvis man må løfte støvsugeren over karmer og liknende.

Electrolux Pure F9 Animal hadde hatt godt av en fotpedal for å fjerne hårene som setter seg fast i munnstykket. Den kunne også med fordel ha vært litt lettere. Nå føles den mer som en standard støvsuger, bare uten ledning.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Electrolux PF-91-ANIMA annonse Billigste hos Se alle priser 7250 hos Proshop.no Sjekk nå 7.5 Bra sitat En allsidig og god støvsuger, men kunne med fordel vært lettere. Fordeler + Justerbar lengde

+ Kan stå av seg selv

+ Fleksibel og komfortabel i bruk

+ Svært god batteritid

+ God sugekraft Ting å tenke på — Middels opptak av hår

— Tyngst i test. Veier i overkant av 4 kg.

— Ikke den beste på møbler på grunn av vekt.

— Smalt munnstykke.

Kraftig og smart, men for tung

Philips FC6823

Kamera Philips FC6823

Denne modellen fra Philips er i likhet med Electrolux merket med «Animal», noe som betyr at den skal være spesielt god til å støvsuge dyrehår. Det følger med to munnstykker, et standard og et for møbler og hår. For å ta standardmunnstykket først, så setter det seg dessverre fast store mengder hår i det.

Man merker også at støvsugeren er ganske hardhendt på teppe. Det er mye struktur på undersiden av munnstykket, noe som gjør at støvsugeren er ganske tung i bruk. Det merker man spesielt på tepper, men også på parkett. Det andre munnstykket er bedre på hår, men samtidig er det for lite til å støvsuge større områder.

Denne modellen fra Philips har blant annet testens beste batteritid på 71 minutter på laveste effekt og 26 på høyeste. Det er nok til å støvsuge hele huset i en omgang hvis rydde-kallet skulle komme over deg. Kombinert med en veldig god sugekraft, spesielt på høyeste effekt, er dette en maskin som er til å stole på hvis man ønsker å støvsuge ekstra grundig. Philips Speedpro slukte alt vi matet den med stor vellyst (det eneste problemet er som nevnt at hår setter seg fast i munnstykket).

I tillegg til dette har modellen testens beste og mest pålitelige batteriindikator. Som eneste maskin oppgir den prosent. Dette er en nyttig funksjon som gjør at man alltid vet om man trenger å lade eller ikke før bruk. En annen fin funksjon er LED-lyset. Det høres overflødig ut, men i kriker og kroker på et litt rotete og mørkt rom er det ikke så dumt.

Dessverre er det slik at Philips Speedpro ikke er den mest behagelige støvsugeren i bruk. Den er som nevnt tung, spesielt på tepper. Det standard store munnstykket er ikke spesielt fleksibelt, noe som gjør det utfordrende å komme til i hjørner.

Denne modellen fra Philips er generelt altfor tung i bruk, og standardmunnstykket som følger med fungerer dessverre særlig godt hverken på harde eller myke underlag. Det er synd, fordi selve sugeeffekten til støvsugeren er svært god.

7 Bra fjerne Sammenlign Philips FC6823 7 Bra sitat Svært god sugeeffekt, men svært tung i bruk og skulle gjerne kommet med flere munnstykker. Fordeler + Svært god sugeeffekt

+ God batteriindikator

+ Best batteritid i test Ting å tenke på — Hardhendt på teppe.

— Svært tung i bruk.

— Kommer med kun to munnstykker

— Ikke fleksibelt munnstykke

Fleksibel, men med middels ytelse

OBH Nordica Air Force 460 EO9282NO

Kamera OBH Nordica Air Force 460 EO9282NO

Denne støvsuger-modellen fra OBH Nordica kan enkelt plasseres i kategorien «allrounder». Med hele ni ulike munnstykker er det meningen at den skal fungere til det meste. Her har vi et eget munnstykke for sofa og møbler, ett for fjerning av dyrehår, ett til kanter, ett til lister og ett som kan brukes på vanskelig tilgjengelige steder (som bak radiatoren).

I denne testen har vi lagt vekk på standard munnstykke, munnstykke for hår og munnstykke for møbler. Men det er selvfølgelig bare positivt at støvsugeren kan brukes til det aller meste. Førsteinntrykket når vi setter i gang er godt. Modellen er behagelig i bruk og den ruller lett både på harde og myke overflater. LED-lyset på fronten av munnstykket gjør det dessuten enkelt å se hvor man ikke har kommet skikkelig til.

Når det kommer til munnstykket er det dessverre slik at det ikke er spesielt fleksibelt, noe som gjør det utfordrende å komme til i hjørnene. På støvsuging av tepper fungerer modellen greit. Den er skånsom på teppet, men har en tendens til å sette seg fast – spesielt på tynnere tepper. I ris-testen klarte den 90/100 gram, noe som absolutt er godkjent.

Verre var det da vi testet med ris og andre større partikler på parkett. OBH Nordica Air Force er en av disse modellene som bare kan støvsuge én vei. Fremover fungerer den godt, men på vei tilbake skyver den smusset bakover i stedet for å suge det opp. Heller ikke på dyrehår imponerte denne modellen. Munnstykket som følger med spesielt for dyrehår fungerer rett og slett ikke spesielt godt – her setter det seg fast store mengder hår.

Til å støvsuge sofa fungerer modellen helt på det jevne, og munnstykket som følger med er av standard type. Dette kan nok sies å være symptomatisk for denne modellen: en helt ok støvsuger som ikke utmerker seg på noe som helst måte.

Batteritiden er dessuten med sine 28 minutter på laveste hastighet også testens desidert dårligste (ladetiden er riktignok ned mot 3 timer, så det hjelper). Modellen fra OBH Nordica er både ergonomisk og kommer med en rekke ulike munnstykker, men dessverre skuffer den når det kommer til batteritid og ytelse.

Det skal imidlertid nevnes at den også koster betraktelig mindre enn konkurrentene.

6 Helt greit fjerne Sammenlign OBH Nordica Air Force 460 EO9282NO 6 Helt greit sitat En støvsuger på det jevne, men med svak batterikapasitet. Fordeler + Mange ulike munnstykker

+ Behagelig i bruk - ergonomisk Ting å tenke på — Testens dårligste batterikapasitet

— Dårlig på dyrehår

— Ikke fleksibel - vanskelig å komme til å hjørner

— Støvsuger kun én vei

Billig, men også mindre effektiv

Xiaomi Roidmi F8

Kamera Xiaomi Roidmi F8

Roidmi er et underselskap av giganten Xiaomi som spesialiserer seg på husholdningsprodukter.

Førsteinntrykket av støvsugeren er at dette kan minne litt om en Dyson-støvsuger. Ikke nødvendigvis noe feil i det. Modellen kommer med samme type «soft roll» som Dyson har, og også visuelt sett har den en del likheter.

Men hvordan er støvsugeren i bruk? Vi tester først på parketten. Her fungerer det fint med den myke rullen inne i munnstykket. Dette designet har den fordelen at det ikke setter seg noe særlig hår fast i munnstykket. Vi får også inntrykk av at det meste av støv og skitt suges opp.

Hovedproblemet er vektfordelingen der munnstykket og nederste delen av støvsugeren er mye lettere enn resten. Det gjør at støvsugeren skjener en del når man støvsuger. Det blir noe bedre etter litt prøving og feiling, men sluttresultatet er dessverre en noe ustødig opplevelse.

Det er først når vi tester med ris på teppe at vi får en indikasjon på hvor lite effektiv denne modellen er sammenlignet med de andre. Det trenger ikke bare ha med sugeevne å gjøre, men faktum er at kun 72/100 gram suges opp. Det er et veldig svakt resultat, også sammenlignet med de rimeligere modellen i vår forrige test. Heller ikke på batterifronten imponerer Roidmi F8. Den lover 55 minutter på normal bruk, men går i kun 47 minutter i vår test. Det er dessuten uten at støvsugeren er i bruk, så her hadde vi forventet bedre.

Xiaomi Rodmi F8 er en helt ok støvsuger. Samtidig er det et produkt som ser bedre ut enn det det er. Støvsugeren er vinglete, den har harde børster for støvsuging av møbler.

Støvkammeret er veldig lite og helt umulig å tømme uten å stikke fingrene oppi for å løsne skitten. Alt i alt finnes det mange mye bedre støvsugere til samme eller lavere pris på markedet.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Xiaomi Roidmi F8 6 Helt greit sitat Fungerer godt nok, men er vinglete og har ikke den sterkeste sugeevnen. Fordeler + Billigst i testen

+ God på dyrehår Ting å tenke på — Vinglete og ustødig i bruk

— Ikke den beste sugeevnen

— Middels batteritid

— Harde børster på de ekstra munnstykkene

Konklusjon

Denne testen har flere gode modeller, men ingen som overbeviser helt. Bruker man opp mot 6000 kr på en støvsuger, så forventer man også resultater deretter. I vår forrige test av støvsugere testet vi flere budsjett-modeller som fint kunne målt seg med de beste støvsugerne i denne testen. Går man til innkjøp av en relativt dyr støvsuger burde man også ha helt spesielle behov. Har du bil eller behov for å støvsuge dine nedstøvede møbler vil vi helt klart anbefale modellen fra Dyson. Samtidig synes vi at batterikraften på denne med fordel kunne vært bedre. Den krever dessuten en lite intuitiv støvsugestil for å få fullt utbytte av den ekstraordinære sugekraften.

Flere av modellene i testen smykker seg med å være spesielt gode på dyrehår. Derfor er det spesielt skuffende å se at testvinner fra forrige gang – en støvsuger til godt under halve prisen – er bedre på dette enn samtlige modeller i denne testen. Hvorfor Philips ikke har gjenbrukt sin smarte og velfungerende pedal for fjerning av hår er vanskelig å forstå.

Bosch går av med seieren på grunn av en smart batteriløsning og overlegen komfort. Den har også en svært god sugekraft. Samtidig må det sies at denne modellen ikke er spesielt mye bedre enn de beste modellene i budsjettkategorien - derfor kan det være lurt å tenke seg om i hvert fall to ganger før du går til innkjøp av en håndholdt støvsuger i denne prisklassen.

Se for øvrig tilbehøret som følger med de ulike støvsugerne i bildegalleriet under.

Forrige Neste David Auby Johansen, Tek,no Xiaomi Roidmi F8 kommer med godt med ekstrautstyr. Børstene er dessverre litt harde. David Auby Johansen, Tek,no Dyson-støvsugeren kommer med en liten haug av ulike munnstykker. Se for øvrig tilbehøret som kommer med alle støvsugerne i bildegalleriet nederst i saken. David Auby Johansen, Tek.no OBH Nordica Air Force 460 kommer med et enormt utvalg munnstykker og tilbehør.

Oppdatert 30. juni 2023, 15:54