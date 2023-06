Samletest Treningsarmbånd (2013)

Vi kårer det beste treningsarmbåndet

Disse passer på at du får nok aktivitet i løpet av dagen.

Kurt Lekanger 13. desember 2013, 06:00

Treningsarmbånd

Selv om alle vet at man bør holde seg i aktivitet for å holde kroppen i form, synes mange det er vanskelig å finne motivasjon. Men kanskje et treningsarmbånd er det som skal til for å få deg opp av sofaen?

Vi kaller det treningsarmbånd – men egentlig er «aktivitetsmonitor» en mer passende betegnelse. Dette er nemlig et armbånd som i løpet av dagen og natten kontinuerlig logger hvor aktiv du er, og hvor godt du sover om natten. Via en nettside eller en app på mobiltelefonen kan du til enhver tid se blant annet hvor mange skritt du har gått, hvor mange kalorier du har forbrukt og hvor mange timer søvn du har fått.

I løpet av året har vi testet tre ulike treningsarmbånd; FitBit Flex, Jawbone Up og Polar Loop. De tre armbåndene har mange likheter, men det er også en del forskjeller. Hvilket du bør velge, avhenger litt av hva du synes er viktigst. To av armbåndene støtter for eksempel vekking med vibrasjoner, mens kun det ene støtter pulsmåling. Vi har ikke tatt med Nike Fuelband – siden Nike har valgt å ikke ta inn dette armbåndet til Norge.

Vi skal først gi deg en rask gjennomgang av de viktigste funksjonene, fordelene og ulempene med de tre armbåndene – før vi på neste side kårer en vinner.

Fitbit Flex

Fitbit har tidligere laget en annen type «aktivitetsmonitor», Fitbit One, som festes med klips i beltet. Fitbit Flex er en slags videreutvikling av denne. I likhet med Fitbit One er Flex en liten plastdings med innebygget elektronikk som registrerer bevegelser.

Selve registreringsenheten festes inni et mykt gummiarmbånd, og tas ut når du skal lade den. Armbåndet har du på deg døgnet rundt, og det er vannavstøtende slik at du kan bruke det når du går, løper eller sykler i regnvær.

Alle bevegelser, aktiviteter og søvn registreres og synkroniseres mot PC-en eller trådløst via en iPhone- eller Android-app. Noe av det som er virkelig bra med Fitbit Flex er at du kan registrere ikke bare skritt, men også legge inn hva du spiser – og på den måten følge med på hvor mange kalorier du får i deg i forhold til hva du forbrenner. Kombinert med mulighet til å legge inn mål for vektreduksjon, kan armbåndet være et nyttig verktøy for de som ønsker å passe vekten. Fitbit Flex kan kobles opp mot populære treningsapper, som Endomondo eller Runkeeper, og automatisk registrere aktivitetene dine i disse tjenestene.

FitBit Flex har en god vekkefunksjon, som vekker deg med forsiktige vibrasjoner om morgenen.

Jawbone Up

Jawbone Up er et forholdsvis tynt og lett elektronisk armbånd som døgnet rundt registrerer alle bevegelsene dine ved hjelp av innebygde sensorer. På den måten kan du i løpet av dagen få vite om du er i nok aktivitet, i tillegg til at armbåndet registrerer hvor rolig eller urolig du sover om natten.

Mens både FitBit Flex og Polar Loop synkroniserer trådløst med mobiltelefonen, må Jawbone Up synkroniseres ved at du fjerner en liten plasthette i enden av armbåndet og plugger en minijack-plugg inn i hodetelefonutgangen på mobiltelefonen. Dette fungerer enten du har iPhone eller en Android-mobil. Armbåndet kommuniserer med en app på mobiltelefonen din, og det er i denne appen du får oversikt over hvordan aktivitetsnivået ditt har vært.

Jawbone har ingen nettsider med oversikt over aktivitetene dine, slik som Fitbit Flex og Polar Loop. Men appen gir deg god oversikt. I appen kan du sette opp mål for hvor mange skritt du mener du bør klare i løpet av dagen, og for hvor mye søvn du mener du bør ha. Så kan du følge med om du klarer å nå målene.

Appen holder også oversikt over kaloriforbruket ditt, slik som Fitbit Flex. Dette gjøres ved at du legger inn det du spiser i løpet av dagen.

Jawbone Up har også en vekkefunksjon som overvåker hvor urolig du sover, og passer på å vekke deg når du sover som lettest – men senest på det tidspunktet du har stilt inn.

Polar Loop

Legger du vekt på utseende og design, er Polar Loop det treningsarmbåndet som kanskje skiller seg mest ut i positiv retning. I stedet for billig og enkel design i gummi, er Polar Loop laget i matt svart, myk plast med detaljer i skinnende blankt metall. Armbåndet festes med en skikkelig låsemekanisme lik den du finner på mange armbåndsur.

Dette armbåndet skiller seg litt fra de to andre i testen. For det første har Polar Loop ingen vekkefunksjon – dette er kun et armbånd for å registrere aktivitetsnivået. Og for det andre er dette det eneste treningsarmbåndet i testen som kommer med et pulsbelte. Det betyr at armbåndet ikke bare kan registrere alle skrittene du går, du kan også sette på deg pulsbeltet når du har tenkt å ta deg en løpetur eller en sykkeltur, og så få registrert dette som en treningsøkt – med pulsgrafer med soneinndeling og det hele.

Dette er også det eneste armbåndet i testen som har et LCD-display som viser tekst. Ved å trykke på en knapp på armbåndet får du opp informasjon om hvor mange skritt du har gått, hvor mange kalorier du har forbrent, hva klokken er, samt hva du må gjøre for å nå det som er et anbefalt aktivitetsnivå for dagen. Du kan for eksempel få beskjed om å jogge en halvtime eller gå en time.

Armbåndet synkroniseres trådløst mot en iPhone-app. Dessverre finnes det ingen Android-app ennå, men du trenger ingen app for å bruke tjenesten. I stedet kan du bruke den medfølgende kabelen til å synkronisere mot PC-en, og få all statistikken på Polars nettsider.

Alt i alt er Polar Loop et bra produkt, men vi mener det gjenstår litt før programvaren er helt på topp.

Alle de tre treningsarmbåndene vi har testet er gode produkter, men ingen av dem er perfekte.

Fitbit Flex har en av de beste oversiktene over aktivitetsnivå, trening og både kaloriinntak og -forbruk.

Fitbit Flex er det armbåndet som har de beste funksjonene når det gjelder registrering av kosthold og kontroll av kaloriforbruk, og som er best for deg som vil sette deg ulike mål – for eksempel å gå ned i vekt. Armbåndet gjør mye av det samme som Jawbone Up, men det er en stor fordel at det synkroniseres trådløst via Bluetooth 4.0 Low Energy – noe Jawbone Up ikke har. Fitbit Flex har også virkelig gode nettsider som gir deg enda mer informasjon enn det du får i appen – mens Jawbone Up helt mangler en slik oversikt på nettet. En vibrerende vekkefunksjon trekker også opp.

Jawbone Up er imidlertid det armbåndet med den beste vekkefunksjonen. Du velger når du senest vil bli vekket, så begynner armbåndet å vibrere når du sover som lettest – i for eksempel maksimalt en halvtime før «siste frist» for vekking. Jawbone Up har god registrering av både aktiviteter på dagtid og av hvor mye og hvor godt du sover. Armbåndet er imidlertid litt i dyreste laget, og etter at to i redaksjonen har brukt det daglig over en periode på noen måneder har begge armbåndene gått i stykker. Fitbit Flex og Polar Loop virker som mer robuste produkter, selv om vi ikke har hatt mulighet til å teste disse like lenge som Jawbone Up ennå.

Polar Loop scorer bra på tøft utseende, men mangler vekkefunksjonen. Men i likhet med de to andre logger det aktiviteter i gjennom hele døgnet. Du registrerer ikke når du går og legger deg, som på de to andre, men i stedet registrerer armbåndet automatisk at det er en rolig periode som antagelig er søvn. Polar Loop er det eneste armbåndet som kommer med pulsbelte. Så snart du setter på deg pulsbeltet, forstår armbåndet at du har tenkt å trene – og begynner å logge en treningsøkt med grafer som viser pulsen din over tid. Du får beskjed om hva som var effekten av treningen, og armbåndet kan også i løpet av dagen fortelle deg hvor lenge du må jogge, gå eller bare være i aktivitet for å nå det som er et anbefalt aktivitetsmål. Det er ikke mulig å sette egne mål, slik du kan med de to andre armbåndene.

Konklusjon

Det beste treningsarmbåndet for folk flest vil antagelig være Fitbit Flex. Det har de mest omfattende funksjonene – uten at det blir komplisert å bruke, du kan sette egne mål, og du har en vekkefunksjon som fungerer godt.

Vil du ha et armbånd som også fungerer som en enkel pulsklokke, og som er et stilig armbånd som også forteller deg hvor mye klokken er, så kan Polar Loop være et bra alternativ. Vi savner enkelte ting i programvaren, og synkronisering mot iPhone-appen feiler ofte. Totalt sett mener vi likevel dette er et godt produkt, med en kvalitetsfølelse på selve produktet som ligger helt i toppsjiktet.

Her er en oversikt over noen av de viktigste funksjonene på de tre armbåndene:

Fitbit Flex Jawbone Up Polar Loop Registrering av skritt Krysse av Krysse av Krysse av Kaloriteller Krysse av Krysse av Krysse av Registrerer tilbakelagt distanse Krysse av Krysse av - Registrerer søvn Krysse av Krysse av Krysse av Vekkefunksjon Krysse av Krysse av - Pulsmåling - - Krysse av Display på armbåndet Kun lysdioder - Krysse av App iPhone / Android iPhone / Android iPhone Nettside med oversikt Krysse av - Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

