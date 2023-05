Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Test av rimelige elsykler (2023)

Den beste elsykkelen under 25.000 kroner

Flere modeller imponerer.

Vi hadde elleve elsykler til test - fra de aller rimeligste til omtrent 25.000 kroner. Kvaliteten var jevnt over overraskende god. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mange har lyst på en ny elsykkel nå som våren har kommet. Men i tider hvor en stadig økende styringsrente, høye strømregninger og stigende matpriser henger over som en mørk sky, kan det hende lommeboken setter pris på et rimelig alternativ.

Som sesongens første samletest står derfor rimeligere elsykler på menyen, med prislapper som spenner seg fra 11.000 og opp til 25.000 kroner. Da får du en elsykkel som er sterk nok og har god nok rekkevidde til at du fint kan kose deg på tur.

For det viser seg at du i denne prisklassen kan få alt fra en helt kurant elsykkel til alternativer som imponerer sett opp mot prisen du betaler.

PS: Prisene på syklene kan variere. Prisene for denne testen ble hentet inn samtidig som testen ble gjort.

Noen ganger i året utsettes Ytre Enebakk for Teks elsykkeltester. En cocktail av lovprising og bannskap over gode og dårlige egenskaper ved syklene utbrytes på tvers av en fast rute. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvem passer disse rimeligere elsyklene til?

Generelt vil vi si at modellene som er med i denne testen kan være gode alternativer for deg som vil komme deg ut på tur, enten det er på en godværsdag eller rask tur ned på butikken – og vil ha litt bistand når motbakkene kommer.

Hvor kraftige motbakker syklene klarer avhenger av flere ting. Rytterens vekt er ofte greit å ta med i regnestykket. Våre testryttere strekker seg fra rundt 70 kilogram og godt opp over et tidels tonn. Spesielt med litt godt marktrykk blir det viktig å se nærmere på hvor mye dreiemoment motoren på sykkelen har. Dette oppgis oftest i newtonmeter (Nm).

Det viser seg at en motor med 40 Nm dreiemoment kan få selv ryttere som kaster godt med skygge opp en ganske bratt bakke, så lenge du kan gire ned og tar tiden til hjelp. Med en sterkere motor på for eksempel 80 Nm, vil bakkene forseres langt raskere, men det krever også mer batterikapasitet. Så alt henger sammen.

Vi vil likevel si at de beste i denne testen har en kombinasjon som vil gi mange en svært hyggelig sykkelopplevelse.

Slik har vi testet Vi har vurdert komfort . Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner gir et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene.

. Noen av syklene har mer polstring i salen enn andre, mens slikt som ulike holker, sittestillinger og andre funksjoner gir et inntrykk av hvor behagelig sykkelen er å bruke over tid. En ekstra hard sal kan være en utfordring for baken de første turene. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan bagasjebrett og skjermer er festet og hvor godt sykkelen generelt virker skrudd sammen. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner . Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien.

. Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er både på flatt underlag, ujevnt underlag og i bakker.

og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er både på flatt underlag, ujevnt underlag og i bakker. Så har vi også sett litt på pris kontra egenskaper. Årets test har et ganske stort spenn fra dyreste til rimeligste modell, så det er viktig å se hva du eventuelt får eller går glipp av for de tusenlappene som skiller de billigste fra de dyreste modellene. Mer +

Rock Machine Crossride E450 Momas Jason 2023 (Electric) Bird V-Frame elsykkel VA00067 Evoride Trekking Kayoba E-Legance 28" (Electric) Yosemite Elsykkel 28" 7 gir Electra Loft Go! 7D EQ Step-Thru Gavia E-City Bafang GA028 EvoBike Sport-8 SUV Control Eon Frappé FSC 261 Dame 2022 annonse Pris 24900 14990 - 19990 10999 10999 - 20999 - - 24900 Pris ved innhenting 24990,- 14990,- 13990,- 19990,- 10999,- 11999,- 22499,- 20990,- 17990,- 23990,- 24999,- Motor Sport Drive Bewo Bafang navmotor Ananda Ukjent forhjulsmotor Ukjent forhjulsmotor Ukjent navmotor Bafang M400 Ananda M131SD Ananda Steps E6100 Moment 90 Nm 60 Nm 40 Nm 60 Nm 40 Nm 40 Nm 40 Nm 80 Nm 40 Nm 100 Nm 60 Nm Kontroller Sport Drive Ukjent Ukjent Ananda LCD D10 Kayoba/ukjent (ikke skjerm) Yosemite/ukjent (ikke skjerm) Electra/ukjent (ikke skjerm) Bafang DP-C07 Velofox DM03 OLED Ananda D16 Shimano SC-E6100 Batteristørrelse (type) 500Wh (Integrert) 504 Wh (På stang) 345 Wh 522 Wh (Integrert) 374 Wh (I bærer) 360 Wh (I bærer) 250 Wh (Fast, integrert) 576 Wh (Integrert) 432 Wh (Integrert) 504 Wh 500 Wh Oppgitt rekkevidde inntil 100 km 100 km 80 km 100 km 60 km 70 km 65 km Ikke oppgitt 75 km 110 km 185 km Bremser Shimano MT200 Shimano MT200 Tektro Tektro HD-M275 Felg- og navbrems Felg- og navbrems PROMAX 330 Shimano MT200 (180 + 160) Tektro HD-M275 Shimano MT200 (180) Magura HS11 Hjul 29x1,75" 27,5x 26x1,75" 29x2,0" 28x1,5" 28x1,5" 28x1,75" 27,5x2,0" 28x" 29x2,4" 28x1,75" Girsystem Microshift Mezzu 9 gir Microshift 8 gir Shimano Tournay 7 gir Shimano Acera 8 gir Shimano Nexus 3 gir Shimano Nexus 7 gir Shimano Revo 7 gir Shimano Altus 9 gir Shimano Acera 8 gir Shimano Altus M2010 Shimano Nexus 7 Lykter AXA Blueline 30 Umerket lykt Integrert i ramme Umerket lykt Nitelite Spanninga Swingo Umerket lykt Spanninga Brio Burchel Shiny 40 Ingen lykt Spanninga Swingo Dempegaffel SR Suntour Mobie25 SR Suntour 80mm Fast gaffel Zoom Fast gaffel Fast gaffel Fast gaffel Suntour SF-20 NEX 700C HLO SR Suntour NEX DS HLO SR Suntour SF 15 XCM DS LO Fast gaffel Sykkelvekt Ikke oppgitt 23 kg 23,4 kg 28,5 kg 21 kg 23 kg 21 kg Ikke oppgitt 22 kg Ikke oppgitt Ikke oppgitt Førerlengde (rammestørrelse) 163-189 cm (17" M/ 19" L ramme) - - 175 - 195 cm - - - (M/L) 155-190 cm 160 - 195 cm (M/L) 153 - 186 (46", 50", 54") Maksimal totalvekt (maks førervekt) - 133 kg (110kg) 143 kg (120 kg) - 141 kg (120 kg) 143 kg (120 kg) 136 kg (115 kg) - 142 kg (120 kg) Ikke oppgitt Ikke oppgitt Bagasjebærer, system 25 kg - - - - 25 kg - 25 kg - - 25 kg Andre egenskaper USB-port til mobillading - App og tyverialarm - - - Håndsydde (!) lærholker - Demper med lockout, frontbærer - Frontbærer Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Control Eon fct

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fin og responsiv motor fra Ananda, med massevis av krefter (100 Nm). Denne trekker nesten hvilken som helst fører nesten uanstrengt opp selv de tyngste bakkene.

Sykkelen har godt med demping og 500 Wh-batteri. Kraftige, gode skivebremser fra Tektro stopper deg akkurat så fort som du behøver.

Control-sykkelen er solid bygget, med «oversized» ramme og helt kurante dempere foran. Du får ikke det mykeste setet, men heller ikke det hardeste. Kun vanlige runde holker trekker kjørekomforten litt ned.

Denne sykkelen leveres i utgangspunktet litt strippet for utstyr – hverken lys eller skjermer er her fra før. Men komplett sykkel med tilbehøret koster 1000 kroner mer enn de 24.000 kronene den kostet ved testøyeblikket.

En stor og fin skjerm gir deg full kontroll over motor, batteri og ytelser – og det er testens eneste sykkel med fargeskjerm. Ein slik ein «nice touch».

De voldsomme ytelsene, den utmerkede rammestivheten og sittestillingen gjør at dette er én av bare to sykler i denne testen som føles som den hadde storkost seg i test sammen med sykler i en enda høyere prisklasse. En moderne og røff design med sterke farger og integrert batteri vil falle i smak hos mange.

Ingen i testpanelet hadde vesentlige negative ting å trekke frem om denne sykkelen, og den gis dermed en av våre sjeldne toppkarakterer. Dette er en super elsykkel på budsjett.

10 Fantastisk fjerne Sammenlign Control Eon annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 10 Fantastisk sitat Testens soleklart beste sykkel. Fordeler + Råsterk motor

+ Svært responsiv

+ Solid og kraftig ramme

+ God dempegaffel

+ Gode bremser

+ Fornuftig girsystem

+ Ok batteristørrelse (500Wh)

+ Flott kjørecomputer Ting å tenke på — Må betale ekstra for skjermer og lys

— Ellers ingenting

Beste kjøp: Evoride Trekking

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Jakter du noe litt rimeligere enn Control Eon-sykkelen, så er denne modellen fra Evoride et meget godt alternativ. Her får du en sykkel som oser kvalitet i alle ledd og det er ytterst lite å sette fingeren på.

Vi liker godt hvordan dette oppsettet gir deg en solid og god sykkelopplevelse. Responsen i styringen er helt topp, samtidig som rammen er kraftig og rigid. Det gir en god kvalitetsfølelse når du skal navigere deg rundt.

Samtidig må vi si at salen som sitter på denne sykkelen er noe av det mer komfortable vi har støtt på. Denne innbyr til mange timer sykling uten noen anstrengelser.

Denne sykkelen har også en Ananda-motor, nærmere bestemt en 560-variant som gir deg 60 Nm med dreiemoment. I vår test klarer denne motoren seg overraskende godt, og har mer enn nok villighet frem til du kommer inn i de aller tyngste motbakkene. Da må du gire ned en del, men likevel får du god hjelp opp.

For tyngre ryttere så ville nok et knepp kraftigere motor vært å foretrekke, men annet enn det er dette rett og slett en knakende god sykkel, og et knallgodt kjøp til under 20.000 kroner.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Evoride Trekking annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Den beste elsykkelen vi noen gang har testet under 20.000 kroner. Fordeler + Responsiv på linje med langt dyrere produkter

+ Meget god byggekvalitet

+ Tilstrekkelig med krefter

+ Testens mest behagelige sadel

+ God demping foran

+ Fin kjørecomputer

+ Relativt stillegående motor

+ Ok+ batteristørrelse (522 Wh) Ting å tenke på — De beste har enda litt sterkere motor

3. Gavia E-City Bafang

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Også denne Gavia-modellen er en av de beste i denne testen. Her får du et lavt innsteg som vil gjøre det langt enklere å komme seg av og på sykkelen om du for eksempel har et barnesete bakpå.

Denne sykkelen er utstyrt med en Bafang-motor som yter 80 Nm. Dette gir krefter som vil gjøre de aller fleste motbakker til en lek. Selv med testpanelets tyngste ryttere gikk de bratteste bakkene enkelt.

Om vi sammenligner med Ananda-oppsettet på de to syklene over, så er denne Bafang-løsningen litt mindre presis. Den responderer noe tregere når du tråkker i gang, men er likevel betydelig bedre enn de dårligste i testen. Et lite knepp bedre respons her, så hadde denne motoren vært helt i tet.

Vi liker den oppreiste sittestillingen, og komforten er det lite å utsette på. Til prisen, som altså er rett under 21.000 kroner, får du mye valuta for pengene her.

Det er dog én ting vi ikke liker like godt. For denne sykkelen er litt vel fleksibel i ramma, spesielt for tyngre ryttere. Om du skal svinge litt raskt unna noe kommer liksom bakparten på sykkelen litt «vinglende» etter.

Alt i alt er det likevel en meget god sykkel vi har med å gjøre her. Noe bedre respons og litt stivere ramme, så hadde denne kjempet om topplasseringen.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Gavia E-City Bafang GA028 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Topp sykkel med mye kraft og gode komponenter. Fordeler + Sterk og trekkvillig motor

+ God demping

+ Jevnt over god komfort

+ Testens største batteri (576 Wh)

+ Stor og fin kjørecomputer

+ Fornuftig merkevare over det hele Ting å tenke på — Litt vinglete ramme

— Ikke fullt så responsiv som de beste

4. Rock Machine Crossride E450

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En annen sykkel som imponerer oss er denne modellen fra Rock Machine. Igjen får du en gjennomført elsykkel med lavt innsteg, og som dessuten virker mer «stiv i fisken» enn konkurrenten fra Gavia.

Vi liker mye med komforten til denne sykkelen. Du får en god sitteposisjon og styret er det lite å utsette på. Du har også en egen demper foran, samt en demper i salpinnen som kommer godt med.

For salen på denne sykkelen er alt annet enn vennligsinnet om du vil ha noe som gir komfort fra første tråkk. Med mindre du har en sykkelbukse liggende, vil vi nok anbefale deg å skifte sal på denne, noe som betyr noen hundrelapper ekstra, men som etter vår mening kan være vel investerte kroner.

Motoren som sitter i denne modellen er en Sport Drive-variant. Og det står ikke på trekkvilligheten her. Den har nok av krefter og vil med sine 90 Nm med dreiemoment trekke deg opp de fleste normale bakker uten problemer.

Men vi kunne gjerne sett for oss en litt bedre kontroll på kreftene. Du blir ofte sittende og føle at du «sykler uten kjede» med denne motoren, da den trykker til skikkelig selv på flatmark. Først når du når en skikkelig motbakke føler du at du må bistå en del selv. Men utover det er dette en god motor som ikke bråker nevneverdig mye.

Også denne sykkelen har et stort batteri som gir godt med rekkevidde. Og alt i alt en sykkel vi trygt kan anbefale deg.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Rock Machine Crossride E450 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Sterk og komplett elsykkel med litt uraffinert motor. Fordeler + Solid bygget

+ Fin og stor kjørecomputer

+ USB-lading til mobil

+ Ok batteristørrelse (500 Wh)

+ Demping i setepinnen

+ Ok frontdemper

+ Sterk motor Ting å tenke på — Svært hard sal

— Overivrig motorstyring

— Dyr i dette utvalget

5. EvoBike Sport-8 SUV

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne sykkelen fra EvoBike er også en solid og god elsykkel.

Du får en meget gjennomført sykkel hva gjelder byggekvalitet, hvor vi har lite å utsette. En kraftig ramme, fine brede dekk, demper og et solid styre gir deg en komfortabel tur selv på litt humpete, gruslagte veier.

Og den har godt med lastemuligheter. Over bakhjulet har du en solid og god bagasjebærer, samtidig som du også har en bæreramme over forhjulet. Dette kombinert med et lavt innsteg gir deg en enkel måte å laste opp og komme deg av gårde.

Men denne sykkelen er på en måte også litt gammeldags, for den leveres med en navmotor i bakhjulet. Sammenlignet med en velfungerende krankmotor, blir denne løsningen litt mer upresis. Du må forvente litt treg respons der du rekker å tråkke litt før motoren responderer, samt at den også vil trekke litt etter du har sluttet å trå selv.

Og motoren er «kun» på 40 Nm. Men likevel er det overraskende mye krefter å hente ut om du bruker girene riktig, så du kommer jo opp det meste av bakker om du tar tiden litt til hjelp. Men det er ikke til å stikke under en stol at du må hjelpe til vesentlig mer selv enn på de sterkere løsningene i denne testen.

Nå er prisen såpass hyggelig at denne motorløsningen ikke trekker så altfor mye ned. Men hadde denne modellen hatt en god krankmotor i stedet, uten at prisen hadde skutt i taket, ville dette vært en kandidat til seieren.

For resten av sykkelen er et meget gjennomført produkt.

8 Meget bra fjerne Sammenlign EvoBike Sport-8 SUV annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Flott og solid sykkel med gammeldags motorsystem. Fordeler + Solid og velbygget

+ Hendig liten kjørecomputer

+ Barends gjør sykkelturen mer behagelig

+ Ålreite gir

+ Bærer foran og bak

+ Midt på treet batteristørrelse (432 Wh) Ting å tenke på — Midt på treet batteristørrelse (432 Wh)

— Ikke spesielt sterk navmotor

— Kunne vært noe mer responsiv

6. Electra Loft Go! 7D Eq

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vil du ha en elsykkel med mye sjarm og personlighet, er dette en modell for deg. Her får du et meget gjennomført retrodesign som nok vil falle godt i smak hos mange, og den kommer som «herremodell» også.

Som med flere andre Electra-modeller vi har testet, er også denne modellen et solid stykke arbeid der ingenting «henger og slenger». Her er det orden i rekkene, og vi må si at fargen på testmodellen også kommer som et friskt pust.

Dette er sykkelen for deg som skal kose deg på tur. Nav-motoren som sitter på denne modellen er overraskende startkvikk, og har testens mest presise respons til å være en slik type løsning. Du lurer i alle fall ikke på om den er på eller ei, for motoren lager en helt spesiell lyd.

Selve sykkelen er slank og smekker, men likevel er ramma stiv og responsiv.

Med 40 Nm dreiemoment må du nok belage deg på å ta tiden til hjelp i de tyngste motbakkene, men med syv gir er det ikke noe problem å finne et som passer. Og det er uansett greit å hjelpe til litt selv ettersom det integrerte batteriet kun er på 250 Wh.

Vi må også peke på at ettersom batteriet sitter fastmontert i selve ramma, er du mer sikret mot at noen skal stikke av med det. Men det vil kanskje kunne friste noen til å gå for hele sykkelen, og du er dessuten avhengig av å ha strøm tilgjengelig der du parkerer/lader. Husk også at det lønner seg å oppbevare sykkelen i varmegrader om vinteren. Batteriene er sjelden glad i mye kulde over tid.

Alt i alt leverer uansett Electra en solid og urban sykkel som lar deg slappe av på tur. Du kommer neppe først frem, men at du har får en behagelig opplevelse er det ingen tvil om.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Electra Loft Go! 7D EQ Step-Thru annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Designsykkel som får frem smilet, men til litt stiv pris. Fordeler + Kult retrodesign

+ Meget gode bremser

+ Stiv og fin ramme

+ Velfungerende motorstyring til navmotor å være

+ Pent med helintegrert batteri

+ Kan lett forveksles med vanlig sykkel

+ Topp kvalitetsfølelse Ting å tenke på — Batteriet er bygget inn

— Testens minste batteri (250 Wh)

— Ikke den sterkeste motoren

— Testens dyreste sykkel med navmotor

7. Best av de aller billigste: Bird V-Frame

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hittil har de litt dyrere syklene i testen vist at det kan lønne seg å betale noe ekstra for en kraftigere motor og større batteri. Men det finnes også gode alternativer for deg som vil ha en noe enda rimeligere.

Denne sykkelen fra Bird gir deg godt med elektrisk sykkel for pengene. Med en prislapp på under 14.000 kroner er det mye som vil overraske deg positivt.

Under denne testen fikk vi tilsendt to ulike rammetyper. En med lavt innsteg og 26-tommers hjul (V-Frame), samt en «herremodell» for litt høyere personer med 28 tommer store hjul (A-Frame).

Begge modellene leveres med en navmotor i bakhjulet som yter 40 Nm. Denne løsningen er ikke like presis som variantene i Electra og EvoBike, men du betaler heller ikke i nærheten den samme prisen her.

Og kreftene er igjen helt greie, selv om du må belage deg på å ta litt god tid i motbakkene med lettere gir. Her kommer faktisk de mindre hjulene på modellen med lavt innsteg til sin rett, hvor du får litt mer hjelp opp bakkene.

Disse modellene har greie bremser, og har en original design. Vi liker at skjermen er felt ned i styret, og rammen i seg selv er overraskende stiv og responsiv.

Dette er den beste av de billigste modellene som er med i denne testen.

PS! Modellene er nye på det norske markedet, og en kort stund etter testens publisering kan de være vanskelige å få tak i.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Bird V-Frame 2023 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Særegen sykkel som byr på mye for pengene. Fordeler + Særegen design

+ Stilig løst kjørecomputer (innfelt i styre)

+ Relativt kompakt og stiv sykkel

+ Hyggelig pris Ting å tenke på — Svak navmotor

— Ingen demping

— Litt lite batteri

7.5 Bra fjerne Sammenlign Bird A-Frame 2023 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 13995 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Særegen design

+ Stilig løst kjørecomputer (innfelt i styre)

+ Relativt kompakt og stiv sykkel

+ Hyggelig pris Ting å tenke på — Svak navmotor

— Ingen demping

— Litt lite batteri

— Større hjul gir litt svakere trekk enn V-Frame

8. Frappé FSC 261

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Også denne modellen fra Frappé har en helt original design. Men prisen er også ganske stiv på denne, da den er blant de dyreste i testen.

Likevel får du en gjennomført og god byggekvalitet her, alt er virkelig solid og godt satt sammen.

Med denne sitter du rak i ryggen og har en behagelig tur foran deg. Denne sykkelen leveres med et stort batteri og en motor fra Shimano, en Steps 6100, som sammen gir deg testens beste rekkevidde – i hvert fall i teorien.

Motoren er stille og fin under bruk. Men som med tidligere sykler vi har testet med nettopp denne motoren, så vil ikke de bratteste bakkene gå spesielt raskt unna. Den er ikke spesielt sterk av seg, og kombinert med navgiret på denne sykkelen tar det litt tid før bakkene «sitter».

Men bor du et sted der du ikke har så veldig mange harde bakker og berg, vil denne sykkelen absolutt få jobben gjort. Og lang rekkevidde til fordel for «fjellgeitegenskaper» kan komme godt med for mange.

Du sitter som nevnt ganske oppreist, og styret som følger med gjør at du får hendene nesten på siden av knærne når du sykler. I alle fall om du nærmer deg 190 centimeter uten skoene på.

Det følger med en litt særegen bremseløsning fra Magura. Her får du klosser som settes mot felgen ved hjelp av hydraulikk. En sterk og god løsning som funker greit, men som ikke gir helt den samme stoppkraften som de beste syklene med skivebrems.

Alt i alt er dette en god sykkel, men til denne prisen hadde vi nok ønsket et knepp sprekere motor.

7 Bra fjerne Sammenlign Frappé FSC 261 Dame 2022 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En påkostet og solid sykkel med god plass til bagasje. Fordeler + Bærer foran og bak

+ Bygget som en tanks

+ God sadel med demping

+ Særdeles god rekkevidde

+ Kvalitetsmotor fra Shimano

+ Stillegående Ting å tenke på — Høy pris

— Gammeldags med batteri på bærer

— Svak motor i de bratteste bakkene

— Felgbrems er ikke like bra som skive

9. Momas Jason 2023

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Siden vårt første møte med Momas’ sykler har flere deler, deriblant bremsene, blitt oppgradert. I prisklassen fremstår den først som et fint valg, med komponenter som overgår syklene fra Biltema og Jula med mer enn de tre-fire tusenlappene som skiller.

Den nær permanente «tilbudsprisen» ned fra rundt 20.000 til 15.000 antyder også det samme; at dette er en sykkel som kunne vært dyrere.

Demperne er fra kjente SR Suntour, bremsene stopper deg fort som fy – vårt testeksemplar har bedre bremser enn det som loves i butikkens egen beskrivelse.

Men en elsykkel er en pakke. Og ingenting er mer vesentlig på slike sykler enn motoren.

Momas Jason 2023 lover 60 Nm moment, og det leverer den kanskje noen ganger. Men å få den til å gjøre det er krevende. Dette er den blant syklene som gir dårligst respons på tråkk – og da tar vi med forhjulsdrevne sykler fra Jula og Biltema. Underlig, med tanke på at krankmotorer har sensorer rett på pedalene, mens forhjulsmotorer må få med seg at du setter sykkelen i bevegelse.

Jason har forsinkelse fra start, men fungerer likevel fint de første par meterne. Mer kritisk er det at motoren ikke slutter å trekke før et sekund eller to etter at du tråkker. I lave hastigheter kan det bety understyring når du forsøker å svinge rundt på gårdsplassen – og er i alle fall kritisk hvis du tar sykkelen ut i skogen.

Og tar du det én i testlauget omtalte som «en kunstpause» i tråkkingen – senkes farten på sykkelen umiddelbart. Å «tråkke fart på» motoren igjen føles tyngre enn å sykle vanlig uassistert sykkel. Dette gjelder også om du er på flat vei. Men når den så trekker – så trekker den til slutt godt.

I en verden der andre «billigmotorer» som Ananda og Bafang har blitt langt bedre, har motor og styring hos Jason i praksis stått i ro - og kontrasten til omverdenen øker.

Så hvordan vurderer vi Momas? Med bedre motor og styring hadde den kunnet imponere og lagt seg langt høyere med sine solide utstyrsvalg ellers.

Men nå legger den seg så vidt over de billigere alternativene fra Jula og Biltema – blant annet fordi bremsene er vesentlig bedre, og vi tenker at mange vil foretrekke en mer sportslig design.

PS! Vi har de siste ukene forsøkt å få tak i Momas på kontaktadressene for presse, gjennom kundeservice og med direkte henvendelser til ansatte og sjefer E-Wheels og Kajakk og Fritid. De ønsket til slutt ikke å være med i testen. Testsykkelen er derfor ikke lånt, men kjøpt inn av Verdens Gang. Øvrige sykler er lånt fra respektive produsenter.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Momas Jason 2023 (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Bedre motor og styring hadde løftet Momas Jason flere hakk. Fordeler + Gode bremser

+ Ok batteristørrelse (504 Wh)

+ Sportslig utseende

+ Grei dempegaffel Ting å tenke på — Ekstremt dårlig motorstyring

— Ikke allverdens med krefter

10. Biltema Yosemite 28" 7 gir

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Da er vi kommet til en av de to billigste elsyklene i testen. Og selv om denne Biltema-modellen er litt «forhistorisk» med tanke på teknologi og løsninger, så vil den likevel få jobben gjort for mange.

Når vi sier forhistorisk mener vi kombinasjonen av navmotor i forhjulet med vanlige bremseklosser foran og navbrems bak. Man får en følelse av å være tilbake på en gammeldags kombisykkel med denne modellen – og det kan være noe flere setter pris på.

Motoren sitter som nevnt i navet på fremhjulet, og det gir ingen stor presisjon for når den skal slå inn. Men den er veldig forutsigbar, slik at du fint kan venne deg til det over tid.

Ulempen med at motoren sitter i fremhjulet er jo at driften skjer i samme hjul som også skal ta seg av styringen. Det er sjelden noe problem, med mindre du skal begi deg ut på en grusvei. Da kan sykkelen starte å spinne om grusen er løs, og det gir en litt risikofylt opplevelse.

Samtidig er ikke bremsene av de beste. De er på ingen måte håpløse heller, men vi er et godt stykke unna samme stoppkraft som med hydrauliske skivebremser. Og det merkes når du har fått opp farten i en nedoverbakke.

Ellers virker sykkelen godt satt sammen og har flere gir enn tilsvarende modell fra Jula. Dette kombinert med et litt mer stilig utseende med metallic lakk og praktisk kurv framme, gjør at vi syns den ekstra tusenlappen er verdt det opp til denne modellen fra Biltema.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Yosemite Elsykkel 28" 7 gir annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Biltemas sykkel trekker opp inntrykket av de enkleste. Fordeler + Svært billig elsykkel

+ Noen knepp opp designmessig fra de enkleste

+ Overraskende ok sykkelfølelse med hjulmotor

+ Behagelig sadel

+ Gir grei trekkraft Ting å tenke på — Forhjul spinner på løst underlag

— Ikke like responsiv som krankmotor

— Svake bremser

— Ingen kjørecomputer

— Lite batteri (360 Wh)

— Sliter i bakkene

11. Jula Kayoba E-Legance 28"

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kayoba-sykkelen fra Jula får jumboplass i denne testen og viser at ingen av syklene er elendige. Den er billigst i testen, og den gir deg en elsykkelopplevelse som er grei nok.

Motoren er i forhjulet og responderer når du får tatt et par tråkk. Den trekker deg ivrig avgårde på flatmark, og greit nok i oppoverbakker. Overflod av krefter får du ikke, men det er heller ikke vesentlig veikere enn noen av de andre «hjulmotorene», med unntak for Electra.

Men med bare tre navgir får du lite mulighet til å tilpasse tråkkemotstand i de verste bakkene.

Den ser også ganske spinkel ut, selv om den føles grei og fin under sykling. Her har det skjedd lite designmessig siden elsyklers tidlige dager. Det står i kontrast til Biltema som med hell har «rånet opp» designet sittn litt, og ser mer moderne ut - selv om konseptet i de to syklene er likt.

Vi merket oss at bremser og hendler var av det veike slaget, så du bør unngå å havne i situasjoner der en virkelig bråstopp kreves med denne sykkelen.

Samtidig: Har du små og få behov, som for eksempel en kosetur i uka og på relativt flatt underlag, kan Jula-sykkelen være helt ok. Selv som enkleste sykkel i utvalget, og med den laveste karakteren, leverer den sykkelturer med brukbar assistanse hvis du skal et lite stykke.

Du skal likevel ikke veldig mange tusenlapper opp før forskjellene blir store - med både mer assistanse, bedre utstyr og langt mer sykkelglede.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Kayoba E-Legance 28" (Electric) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat Julas elsykkel er grei nok til prisen, men ingen høydare. Fordeler + Svært billig elsykkel

+ Gir grei trekkraft

+ Overraskende ok sykkelfølelse med hjulmotor

+ Behagelig sadel

+ Relativt lett sykkel Ting å tenke på — Få gir

— Forhjul spinner på løst underlag

— Ikke like responsiv som krankmotor

— Svake bremser

— Ingen kjørecomputer

— Ser litt simpel ut

— Lite batteri (374 Wh)

— Sliter i bakkene

6. mai 2023, 06:00

