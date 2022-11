Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Alt-i-ett gassbrennere 2022

Alt-i-ett gassbrennere: den beste står støtt i vind

Det finnes en rekke finurlige varianter av gassbrennere på markedet, alle med sine unike kvaliteter. Noen er små, enkle og toppmonterte, andre har bredere brennflate og kommer med slange, mens noen kommer som en «alt i ett»-løsning.

Med «alt-i-ett» menes at du får med en fullstendig løsning som inkluderer et kokekar med vindskjerming og vindbekledning, hank til å holde i, lokk, og et stativ til selve gassboksen.

Etter endt testperiode elsker vi mye med dem, men de har også noen begrensninger.

For disse «alt i ett»-løsningene er kanskje ikke ment for deg som skal diske opp med retter av Michelinstjernekvalitet. De er nemlig best på oppkok av vann og vannbaserte retter (men for all del, kanskje har du tidenes suppe på gang, hva vet vi?).

Kort fortalt, skal du på turer hvor vannbaserte løsninger er en slager, under vindfulle forhold, og samtidig har en forkjærlighet for praktisk pakking? Ja, da er disse kokesystemene absolutt noe å snuse på.

Vi har i denne omgang hentet inn tre ulike modeller fra tre ulike merker, men det finnes selvsagt flere vi med tid og stunder ønsker å hente inn til test.

Disse tre har vi testet:

MSR Windburner

Fire Maple Star X2

Jetboil Flash Carbon

Slik har vi testet

Samtlige testprodukter ser noenlunde like ut. De har et kokekar som «låses» til brenneren, det følger med egne bein til gassboksen, de kommer med lokk, de har vindskjerm rundt brenneren og et tjukt stofflag rundt selve kokekaret som skjerming, samt en hank å holde i.

Likevel skiller de seg tydelig fra hverandre på flere punkter. Mens Fire Maple sin maks grense for vannmengde den kan koke opp er på 1 liter, er maksgrensen til både MSR Windburner 1L og Jetboil Flash 0,5 liter - til tross for at de annonserer at de rommer 1 liter begge to.

Vi valgte derfor å koke opp 0,5 liter i samtlige, men kontrollsjekket med MSR Windburner 1,8L mot Fire Maple, for å kunne gjøre en nærmere sammenligning med Fire Maples størrelse.

De er alle blitt testet innendørs under kontrollerte forhold, og utendørs i kraftig vind - målt til 10 m/s med opp mot 20 i kastene.

Alle de ulike kriteriene for vurdering av brennerne er som følger:

Byggekonstruksjon og brukervennlighet. Hvor godt skjermer den for vind, og hvor enkel er den å håndtere? Noen kommer også med integrerte tennere, som utvilsomt er en bonus når kokesettet rent praktisk krever å nærmest låses fast til brenneren.



Hvor godt skjermer den for vind, og hvor enkel er den å håndtere? Noen kommer også med integrerte tennere, som utvilsomt er en bonus når kokesettet rent praktisk krever å nærmest låses fast til brenneren. Står brenneren stødig? For denne typen brennere, som i praksis også er «toppmonterte», handler det vel så mye om hvor stødig de er når de er i bruk, og om det oppleves som at de vingler mye.

For denne typen brennere, som i praksis også er «toppmonterte», handler det vel så mye om hvor stødig de er når de er i bruk, og om det oppleves som at de vingler mye. Hvor mye veier brenneren? Noen liker å ha så lett oppakning som mulig på tur, og dette tas med i vurderingen.



Noen liker å ha så lett oppakning som mulig på tur, og dette tas med i vurderingen. Høy effekt = hurtig oppkok, eller? Vi har som nevnt valgt å gjøre to målinger, med hovedvekt på en måling under kontrollerte vindforhold (les: i en garasje med ventilering, men ingen vind). Dernest ble 0,5 liter kokt opp utendørs i kraftig vind.

Vi har som nevnt valgt å gjøre to målinger, med hovedvekt på en måling under kontrollerte vindforhold (les: i en garasje med ventilering, men ingen vind). Dernest ble 0,5 liter kokt opp utendørs i kraftig vind. Trenger vi å blakke oss for å få en god brenner? Pris er som alltid viktig. Skulle to produkter være helt like ellers i hvor godt de presterer og fungerer, så vil det komme det billigere alternativet til gode. Noen ganger kan vi likevel forsvare at et produkt er mye dyrere enn andre på bakgrunn av kvaliteten forøvrig.

Pris er som alltid viktig. Skulle to produkter være helt like ellers i hvor godt de presterer og fungerer, så vil det komme det billigere alternativet til gode. Noen ganger kan vi likevel forsvare at et produkt er mye dyrere enn andre på bakgrunn av kvaliteten forøvrig. Finnes det flere produkter som kan anvendes på brenneren?

Jetboil Flash Cooking System MSR WindBurner Stove System 1.0L Fire Maple Star X2 annonse Pris 1098 1378 899 Medfølgende kjeler Krysse av Krysse av Krysse av Varmekilde Gass Gass Gass Produktvekt 400 g 456 g 595 g Størrelse 1 liter (maksgrense oppkok ca. 0,5 liter) 1 liter (maksgrense oppkok ca. 0,5 liter) 1 liter Integrert tenner Krysse av Bytt Krysse av Tid oppkok 0,5 liter uten vind 2 minutter 2:22 minutter (større enhet 2:32 minutter) 2:41 minutter Tid oppkok 0,5 liter med vind 2:58 minutter (med ekstra vindbeskyttelse) 2:46 minutter 3:50 minutter Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: MSR Windburner

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvis du skal koke opp vann i kraftig vind så velger du denne. Ferdig snakket.

MSR Windburner 1L er forsåvidt ikke den kjappeste til å koke opp vann under kontrollerte forhold, til det måtte den se seg slått av Jetboil med 22 sekunder. Men det spiller ingen rolle, for koketiden ligger på knappe 2:22 minutter for 0,5 liter med vann.

Da vi kontrolltestet med MSR Windburners 1,8 liters kjele - for å kunne sammenligne med Fire Maple - tok det den 2:32 minutter med 0,5 liter vann, samt 4:30 minutter for 1 liter med vann.

Uansett var det ingen som var bedre enn den utendørs, og det er strengt tatt der vi trenger at den viser seg fra sin beste side . Og det var en krevende prøvelse, for vi satt dem til å koke opp 0,5 liter vann under vind målt til 10 m/s med opp mot 20 m/s i kastene. 2:46 minutter tok det den, uten antydning til å være påvirket av vinden.

Det var så imponerende at vi måtte prøve flere ganger for å være sikker på at vi hadde rett. Vi hadde rett. MSR Windburner er bare stabilt bra.

Men tross jubling over å endelig ha funnet noe som kan brukes på forblåste fjelltopper, så har den et par irriterende kvaliteter. Verst av alt er mangelen på en integrert tenner.

Vi kunne sett forbi tenneren under normale omstendigheter, men når det vi trenger er en brenner som gjør jobben bra i vind, så sier det seg selv at vi også må fyre opp denne brenneren under – trommevirvel – vind. For å slippe å bruke opp en hel fyrstikkpakke på å få fyr på brenneren i utgangspunktet, kunne MSR enkelt nok lagt inn en tenner. Så slipper vi å stå på fjellet og forbanna vinden, fjellet, brenneren og livet.

Håndtaket på siden av kokekaret er helt greit, men langt fra noen funksjonsvinner. Det er et tykt plastbelegg lengst inn mot kjelen, og syntetisk stoff som håndtak. Det funker, men det er det.

Plastlokket er et irritasjonsmoment hvis du føler for å ta det av midt under koking. Ikke gjør det. Det er (sjokkerende nok) varmt og det sitter altfor godt fast hvis du har festet det ordentlig.

Men de mindre heldige kvalitetene til side, brenneren er ikke bare én enkelt brenner, for MSR sin Windburner er del av et større økosystem av kjeler, steikepanner og brennere. Du kjøper deg med andre ord inn i et system av produkter som sammen gjør dem svært allsidig. Selv om du låser deg til ett system av produkter.

Da er det også enklere å svelge at MSR Windburner er den klart dyreste brenneren, for her får du samtidig mye for pengene.

8.5 Meget bra MSR WindBurner Stove System 1.0L Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2599 hos Milrab Sjekk nå sitat Brenner svært godt i vind. Fordeler + Alt kan pakkes enkelt sammen

+ Har et svært godt integrert vindskydd

+ Raskest på hurtigkoking i vind

+ Del av et større økosystem av koketilbehør

+ Plastbelegg under håndtaket

+ Lokket sitter fast når du koker Ting å tenke på — Mangler integrert tenner

— Et noe mykt håndtak (men det er avstivet)

— Klønete å få av lokket uten å brenne seg

Fire Maple Star X2

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fire Maples Star X2 er både større i volum og mer «klumpete» i utformingen enn både MSR Windburner 1L og Jetboil Flash. Men kvaliteten er det lite å si på, dessuten er den vesentlig billigere.

Og så har den testens beste hank. Borte er de irriterende stoff-hempene til MSR og Jetboil, tilbake er en stødig og god klype å holde i. Så gjør kanskje dette at den ikke vinner noen gramjegerpriser, men det den vinner er vårt praktisk anlagte hjerte.

Den har også testens enkleste lokk. Du tenker kanskje at dette er irrelevant, men etter å ha forsøkt å løfte av plastlokk som sitter bom fast, så blir du i et øyeblikk ganske fornøyd med et lokk som ikke brenner fingrene dine hver gang du prøver sjekke hvor langt på vei kokingen er. Og vi sier «i et øyeblikk», for minuset er også at Fire Maples lokk naturlig nok ikke er like tett som plastlokkene som sitter bom fast.

Men det har tilsynelatende ikke all verdens å si, for når det kommer til koketiden var den helt på høyde med øvrige deltagere i testen. For 0,5 liter tok det den 2:41 minutter å koke opp under kontrollerte forhold (4:21 minutter for 1 liter), og 3:50 minutter utendørs i god vind.

Så er den kanskje ikke en MSR Windburner som er del av et gedigent økosystem, men den kommer med separat støtte til «vanlige» steikepanner og kokekar for tur, den har innebygget tenner - halleluja - og er den desidert billigste i testen.

8 Meget bra Fire-Maple Star X2 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Rimelig inngang til hurtigkoking i vind Fordeler + Alt kan pakkes enkelt sammen

+ Koster minst av de testede

+ Kommer med ekstrautstyr for bruk på vanlige kjeler

+ Godt håndtak

+ Har integrert tenner

+ Behagelig å løfte av lokket via en silikontopp Ting å tenke på — Tyngre enn øvrige brennere (men med mer volum)

— Bruker lengre tid enn øvrige på oppkoking

— Lokket «låses» ikke til kjelen ved koking

Jetboil Flash Carbon

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den desidert letteste brenneren i testen gjør det bra, men ikke best.

For den er ordentlig kjapp på koketiden, med knappe 2 minutter under kontrollerte forhold, og rett under 3 minutter utendørs. Problemet er bare at vi sleit noe voldsomt med å få den til ikke å slukke i vinden.

For den krever utvilsomt en ekstra vindskjerm. Det hadde liksom gått så lekende lett med øvrige brennere i testen – til og med MSR som ikke engang har en integrert brenner – at vi med ett lurte på om det var oss det var noe galt med. Da Jetboils integrerte tenner ikke så ut til å reagere ved forsøk på oppfyring, skiftet vi mellom en rekke ulike gassbokser. Alle fulle, noen til og med ment for vinterstid, men uten hell. Helt til vi flyttet den ut av vinden og bak en skjermet vegg. Da først fikk vi fyr.

Greit nok tenkte vi, vind kan jo ta en fersk flamme enkelt. Men da vi gjentatte ganger gjentok operasjonen fordi Jetboil ikke har godt nok vindskydd for å holde flammen i gang (ja, flammen slukket igjen og igjen), ja, da fikk den gjennomføre siste del av oppkokingen skjermet for vinden.

Det er dumt, for hvis det var én ting vi forventet at Jetboil var skikkelig god på, så var det fyring i vind.

Den er jo ikke dårlig, den er kjempekjapp på oppkok, lett og enkel i form, og for all del en praktisk følgesvenn. Den har i likhet med MSR et plastlokk som sitter bom fast (ikke prøv å ta det av mens vannet koker) og en lettere irriterende en stoff-hempe til å holde i.

I likhet med Fire Maple har du også anledning til å legge på en adapter, eller støtte for å gjøre den kompatibel med øvrige panner og kar som Jetboil også selger. Men denne må i Jetboils tilfelle kjøpes separat.

Alt i alt en tipp-topp brenner, men den trenger altså mer vindskjerming enn øvrige i testen.

7.5 Bra Jetboil Flash Cooking System Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2199 hos Milrab Sjekk nå sitat Lettvekteren som pakker enkelt sammen Fordeler + Veier lite

+ Alt kan pakkes enkelt sammen

+ Integrert tenner

+ Raskest på hurtigkoking uten vind

+ Lokket sitter fast når du koker Ting å tenke på — Krever ly for vinden

— Håndtaket er veldig lealaust

— Ekstrautstyr for bruk på vanlige kjeler kjøpes i tillegg

— Klønete å få av lokket uten å brenne seg

