Samletest Beste kaffetrakter 500 - 1000 kroner

Vi har testet syv rimelige kaffetraktere

Tre av kaffetrakterne skiller seg ut som smaksvinnere.

Noen traktere er bedre valg enn andre. Det beviser denne trioen, fra henholdsvis Russell Hobbs, OBH Nordica og Melitta.

For mange av oss er kaffe det som hjelper oss med å gni søvnen ut av øynene på morgenen, konsentrere oss om en oppgave på jobb eller det naturlige å sette frem når vi får besøk. Gjerne med noe annet godt til.

Men, for flere er også kaffe skikkelig kos som en drikk helt for seg selv.

Tidligere har vi både testet kaffekverner, som legger grunnlaget for enhver god kopp kaffe, og vi har funnet de beste kaffetrakterne over 1500 kroner som sikrer optimalt brygg.

Etter å ha tatt for oss toppmodellene spurte vi oss imidlertid om ikke billigere traktere kunne diske opp med like god kaffe.

Så nå, før høsten med rufsevær og mørketid er over oss og vi trenger det sorte gullet vårt mer enn ellers, er vi klare med en test av traktere alle har budsjett til.

3 traktere er smaksvinnere

Vi har tatt for oss syv traktere mellom 500 og 1000 kroner som enten har ligget høyt på bestselgerlistene til prissammenligningstjenester, eller som butikker satser stort på.

Trakterne er testet med fokus på riktig bryggetemperatur, smak (både ved brygging av en liter og en kopp), brukervennlighet og funksjoner.

Størst forskjell på smak fant vi mellom trakterne som er godkjent av ECBC (European Coffee Brewing Centre) i Oslo, og de som ikke var det.

Vi fant større forskjeller på smaksprofilene til trakterne i denne budsjettrunden, enn da vi testet «toppmodellene» mot hverandre. Tre av trakterne i denne testen leverte merkbar bedre kaffe enn resten, som gjerne kan måle seg med de mye dyrere testvinnerne fra forrige test.

Se hvilke traktere vi snakker om like under!

Disse trakterne er testet

Produkt OBH Nordica Blooming Melitta Excellent 5.0 Point POCM501WH Russell Hobbs Elegance Bosch Styline Braun KF7020 WMF Bueno Cromargan annonse Pris 990,- 739,- 799,- 799,- 699,- 1 139,- 559,- Effekt 1430 W 1525 W 1800 W 1600 W 1160 W 1000 W 760 W Kapasitet 1,25 liter 1,25 liter 1,25 liter 1,25 liter 1,25 liter 1,5 liter 0,75 liter ECBC-godkjent Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Avtakbar vanntank Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Timerfunksjon Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Bytt Slå av varmeplate Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Auto-av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kabeloppbevaring Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Dryppstopp Manuell Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Bredde 280 mm 265 mm 192 mm 290 mm 255 mm 200 mm 204 mm Dybde 150 mm 160 mm 240 mm 160 mm 250 mm 210 mm 135 mm Høyde 345 mm 335 mm (425 mm med lokk åpent) 418 mm 355 mm (495 mm med lokk åpent) 350 mm 360 mm (530 mm med lokk åpent) 312 mm (470 mm med lokk åpent) Utførelse Matt sølv eller sort aluminium med plastdetaljer, glasskanne Blank sort eller hvit plast, glasskanne Sort, hvit, sølv plast Børstet stål og plast, glasskanne Sort blank plast, glasskanne Sort blank plast, glasskanne Sort matt plast, børstet aluminium, glasskanne Pris ved test 1000 kroner 800 kroner 800 kroner 800 kroner 700 kroner 700 kroner 600 kroner

Styrker og svakheter ved trakterne

Utvid tabellen for å se detaljerte beskrivelser, eller åpne i fullskjerm for best oversikt!

Produkt Temperatur Tidsbruk Smaktest 1 liter-brygg Smaktest 1 kopp-brygg Støy Brukervennlighet Tilpasninger Byggekvalitet Design Rengjøring Plasseringsvennlighet OBH Nordica Blooming Melitta Excellent 5.0 Point POCM501WH Russell Hobbs Elegance Bosch Styline Braun KF7020 WMF Bueno Cromargan

Best i test: OBH Nordica Blooming

OBH Nordica Blooming. Finnes også i matt sort.

Alle de tre topplasseringene i testen har forutsetningene på plass for å lage veldig god kaffe. Hvem av dem som lager den aller beste for akkurat deg kommer nok an på personlig preferanse og type kaffe.

Ved siden av å brygge med korrekt temperatur og levere brygget på passe tid, merket vi oss uansett hvordan akkurat OBH Nordicas Blooming leverte det beste litersbrygget i vår smakstest. Brygget var balansert og rikt, med mange nyanser, fin syrlighet og stor sødme. Ettersmaken var også behagelig.

Hemmeligheten til dette gode resultatet ligger dels i navnet på trakteren. Blooming. Det betyr «blomstring» på norsk, og er et velkjent begrep i kaffeverdenen.

Med et trykk på «Blooming-knappen før brygging, tar trakteren et halvt minutt pause i bryggeprosessen like etter start. Slik gis den malte, og nå våte kaffen, tid til å kvitte seg med karbondioksid som har ligget innesperret i den siden brenneprosessen. Ved å «avgasse» kaffen på denne måten, før hoveddelen av bryggingen skjer, oppnår man en jevnere ekstraksjon. Du kan se effekten av avgassingen ved at det bobler i kaffegruten – om kaffen er fersk i alle fall.

Dette er så vidt vi vet første gang en blooming-funksjon er tilgjengelig på en automatisk kaffetrakter, der man ellers har måtte brygge kaffen manuelt med en V60 eller Kalita-type brygger for å oppnå det samme.

Vi testet også trakteren uten blooming-funksjonen aktivert. Det ga en god kopp, men med en anelse mindre sødme. Dette bekrefter for det første at blomstring-prosessen har noe for seg, men illustrerer i like stor grad at funksjonen kunne vært «standard» på trakteren. Det ville kanskje gjort den vanskeligere å markedsføre?

Trakteren besto også testen for brygging av en enkelt kopp med glans, selv om 2.-plassen i denne testen var enda et knepp bedre akkurat der.

Ut over å levere varene i smakstestene, vil vi fremheve den god gode byggekvaliteten i metall og glass, i tillegg til matt plast. Materialvalget gjør trakteren lett å holde ren. Det attraktive designet gjør det dessuten lett å ha den fremme på kjøkkenbenken, og vi liker spesielt den stilige karaffelen, som også er god å helle av.

Trakteren er den eneste i testen med en manuell dryppstopp. Det er en ekstra ting å huske på, men til gjengjeld lekker den aldri. Trakteren er også veldig plasseringsvennlig og har dønn presise markeringer i vanntanken.

Den lager også lite støy mens den trakter.

Selv om trakteren vinner testen vår, har den forbedringspotensial. Det er en veldig kjedelig designbegrensning at blooming-funksjonen bare fungerer om du trakter over 500 milliliter av gangen. Det er også synd at på-bryteren går tilbake til opprinnelig posisjon straks den er aktivert, for det hindrer deg i å gi trakteren «timer»-funksjon med en smartplugg.

Ellers fremstår OBH Nordica Blooming som en svært god kaffetrakter som lager like god kaffe som mye dyrere maskiner, er enkel å bruke og tar seg svært godt ut på kjøkkenbenken. Tommel opp!

9 Imponerende OBH Nordica Blooming annonse 990,- Sjekk nå 1 199,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Lager knallgod kaffe med «håndbrygg-metoden», ser stilig ut og er enkel i bruk. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Støyer lite

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Nyttig «blooming»-funksjon

Krysse av God byggekvalitet, stilig design

Krysse av Lett å holde ren

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Blooming-funksjonen fungerer bare over 5 dl

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Melitta Excellent 5.0

Melitta Excellent 5.0. Finnes også i hvit.

God kaffe disker også Melittas Excellent 5.0 opp med, og det til en rimeligere pris enn testvinneren.

For literbrygget noterte vi oss god balanse, med fin syrlighet og behagelig ettersmak, men hakket lavere sødme enn testvinneren.

Trakteren har en egen modus for mindre mengder (inntil en halv liter), og for oss leverte den virkelig varene med testens beste enkeltkopp. Vi vil beskrive den som «leskende», med topp balanse mellom syrlighet og sødme, og god fylde.

Trakteren ser pen ut og har et funksjonelt design, men vær obs på at den blanke, mørke plasten er som en magnet for fettmerker og at den raskt får småriper i seg etter rengjøring. Støv kommer også raskt til syne. Den hvite modellen vil trolig eliminere disse problemene.

Det er ikke noe stort problem at trakteren er bygget nesten utelukkende i plast, men testvinneren føles definitivt mer solid og vi synes mekanismen for å trekke ut filterholderen er litt kinkig. Her må du holde inne et håndtak av plast mens du drar ganske hardt, og vi liker ikke ergonomien eller presisjonen dette gir.

Ellers vil vi trekke frem at trakteren lager desidert minst støy av alle i testen, med bare litt godt hørbar surkling helt mot slutten. Til tross for at lokket til vanntanken vinkles skrått oppover, er trakteren plasseringsvennlig ettersom den er såpass lav fra før. Markeringene på vanntanken er dessuten presise og lette å se, med belysning for å gjøre det lettere å trakte kaffe på mørke morgener når du vil unngå flombelysning på kjøkkenet.

Karaffelen er god å helle av og enkel å rengjøre. Den automatiske dryppstoppen fungerer også godt.

Trakteren kan ikke tidsinnstilles ved hjelp av en smartplugg. Men, om du ikke trenger den funksjonen, og kan se forbi den ganske middels byggekvaliteten, er det ingen andre traktere i testen vår som leverer så god kaffe så billig som Melitta Excellent 5.0.

8.5 Meget bra Melitta Excellent 5.0 annonse 739,- Sjekk nå 799,- Sjekk nå 970,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Har full kontroll på små og store brygg, raskt og enkelt. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Støyer svært lite

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Nyttig funksjon for enkeltkopper

Krysse av Pen design

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Middelmådig byggekvalitet

Bytt Blank plast tåler mindre og krever stadig rengjøring

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Russell Hobbs Elegance

Russell Hobbs Elegance.

Den tredje trakteren du bør vurdere om du prioriterer smak og kvalitet er Russell Hobbs Elegance.

I denne ligger alle forhold til rette for å brygge en topp kopp kaffe, og vi merker oss at den er raskest av samtlige traktere i testen til å nå en stabil temperatur på mellom 92 og 96 grader, som er optimal bryggetemperatur.

Vi vil beskrive literbrygget dens som bra, med behagelig ettersmak, men også noe høyere syrlighet og noe lavere sødme enn de to alternativene over.

Enkeltkoppen var god og leskende, med fin balanse. Vi savnet noe sødme sammenlignet med trakteren fra Melitta, som har eget program for dette.

I tillegg til å lage god kaffe har Russel Hobbs-trakteren en stor fordel: innebygget timerfunksjon.

Du kan dermed programmere den til å ha kaffen ferdig til du våkner, eller kommer ut av dusjen på morgenen, som er utrolig praktisk. Funksjonen er veldig lett å bruke. Så lett at det ikke gjør så mye at trakteren ikke husker klokkeslettet mellom hver gang den har vært strømløs og du da må stille inn klokken igjen. Det går kjemperaskt.

Karaffelen er god å helle av, dryppstoppen fungerer godt og vi er enige med produsenten i at trakteren ser veldig elegant ut. Den er også godt bygget, med en miks av metall og plast med «krom»-utseende.

Det eneste negative med designet må være at den blanke overflaten kan bli full av fettmerker om du ikke passer på. Du må også regne med å gå over den med en klut for å fjerne støv litt oftere enn hos andre traktere i testen, om du vil at den skal se pen ut.

Om du har overskap bør du sjekke at du har plass til at lokket til filterholderen kan åpnes fullstendig (495 mm).

Den lager ellers godt hørbare slurpelyder gjennom hele bryggeprosessen og er ikke blant de stilleste trakterne. Vi må også bemerke at markeringene i vanntanken ikke er helt presise, men overestimerer innholdet med rundt fem prosent.

I sum gir Russel Hobbs Elegance deg alt du trenger for å lykkes med å lage en god kopp kaffe, og bør være førstevalget om du er like opptatt av enkelhet og fleksibilitet som av god smak.

8.5 Meget bra Russell Hobbs Elegance annonse 799,- Sjekk nå 799,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Lager god kaffe til du står opp, med timerfunksjon. " Fordeler Krysse av Lager god kaffe

Krysse av Brygger med rett temperatur

Krysse av Rask

Krysse av Nyttig og enkel timerfunksjon

Krysse av Brukervennlig

Krysse av Pen design og godt bygget Ting å tenke på Bytt Lager litt lyder under brygging

Bytt Ikke helt presise merker på vanntank

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Ikke program for små mengder

Bytt Overflaten kan bli skitten

Bytt Ikke for deg med overskap

Point POCM501

Point POCM501. Finnes også i sølv og blank sort.

Like utenfor pallplass finner vi trakteren fra Point, som er Power-kjedens egen trakter. Denne skiller seg fra de øvrige trakterne i både form og funksjon.

Her kokes nemlig vannet opp i selve vanntanken, før det så får renne ned til kaffen i filterholderen like under. Dette gir god kontroll over temperaturen på vannet, som ligger på omtrent 92 grader, men det fører også til ganske lang total traktetid. Dette er ikke trakteren for deg som har det travelt. Den effektive traktetiden, fra vannet er kokt opp og begynner å renne, til kaffen er klar, er likevel «innenfor».

I vår smakstest leverer den et godt resultat når vi brygger en hel liter, og er sammenlignbar med smaksprofilen til trakteren fra Russell Hobbs over.

Ved brygging av bare én kopp merker vi oss imidlertid at denne er mindre balansert og noe overekstrahert, med en tørrere avslutning og mindre sødme enn ønskelig.

Med et godt nok resultat for litersbrygg kunne trakteren vurderes av deg som stor sett skal bruke den til nettopp det, og som setter pris på at den tar opp veldig lite plass i bredden.

Kabeloppbevaring på baksiden er også smart for en ryddig kjøkkenbenk, en stor vanntank gjør den lett å rengjøre, karaffelen er god å helle av og dryppstoppen fungerer godt.

Trakteren støyer veldig lite, og du hører den bare når vannet koker opp, som det gjør tre-fire ganger under bryggeprosessen.

Men, Point-trakteren har også en del særheter ved seg. Den er høy, så har du overskap må den trekkes frem hver gang du skal fylle vann. Mekanismen for å åpne og lukke filterholderen er også dårlig designet, der den krever at du holder igjen trakteren med en hånd når du lukker den for at den ikke skal velte rundt på seg. Når du skal kaste et nylig brukt filter med våt kaffegrut må du dessuten regne med søl, da det svinges ut fra trakteren og over kjøkkenbenken, uten en mekanisme som holder tilbake drypp.

Selv om trakteren kan levere god kaffe, synes vi ikke den er brukervennlig nok. Du må dessuten tenke nøye på plasseringen. Når den heller ikke er best på noe, eller kommer med noen «ekstra» funksjoner, er den vanskelig å anbefale.

6.5 Helt greit Point POCM501 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Et alternativ for deg som har mer plass i høyden enn bredden. " Fordeler Krysse av Lager gode litersbrygg

Krysse av Brygger i hovedsak med rett temperatur

Krysse av Støyer lite

Krysse av Grei byggekvalitet

Krysse av Lett å holde ren

Krysse av Tar lite plass i bredden, og har smart kabeloppbevaring Ting å tenke på Bytt Takler små brygg dårligere enn andre

Bytt Treg

Bytt Ikke for deg med overskap

Bytt Regn med søl ved kasting av filter

Bytt Dårlig designet mekanisme for åpning/lukking av filterkurv

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Ikke program for små mengder

Bosch Styline

Bosch Styline.

Bosch Styline bruker veldig lang tid på å nå rett bryggetemperatur, og mens den lager helt ok kaffe – enten du ber den brygge en liter eller bare en kopp – oppleves den ikke så balansert og god som brygget testvinnerne produserer. Her noterer vi oss for mye syrlighet, for lite sødme og en tørrere munnfølelse ved brygging av både en liter og én kopp. Da hjelper det ikke å være raskest av dem alle.

Trakteren er veldig plasseringsvennlig, og enkel å bruke.

Vi liker også at håndtaket for å åpne filterholderen er det samme du bruker for å ta med deg filteret for å dumpe kaffegruten i søppelet. Dette er også den eneste trakteren i testen med avtagbar vanntank, som kan være ekstremt praktisk fordi du kan fylle den rett fra springen fremfor å gå veien om et litermål – eller gud forby – den skitne karaffelen med rester av kaffeoljer som langsomt vil finne veien til maskinens interne komponenter.

Bosch kaster imidlertid sjansen til å bli testens mest brukervennlige og praktisk trakter på sjøen ved å innføre sine helt egne mål på vanntanken fremfor å bruke standard desilitermål. 1 liter er ifølge Bosch 7 store kopper. Forveksle dem for all del ikke med de 15 små koppene de har laget mål for (kun) på karaffelen – som de tydeligvis mener du bør bruke for å fylle den avtagbare vanntanken! Det gir ikke mening, og det er ikke brukervennlig.

At vi opplever at det kan renne fra filteret når det skal tømmes, og at dryppstoppen ikke gjør jobben sin med mindre karaffelen fjernes veldig forsiktig, gjør ikke situasjonen bedre.

Støymessig forvandles dessuten trakteren til et udyr den siste stunden av traktingen, der den begynner å hvese som en drage og smelle som fyrverkeri. Akkurat så lenge og så høyt at den enkelt kan vekke den som sover i rommet ved siden av.

Det som forsegler vurderingen er designet i sort, blank plast, som får fingermerker, synlig støv og påfølgende stygge mikroriper omtrent før den er ute av esken.

5.5 Middelmådig Bosch Styline annonse 699,- Sjekk nå 699,- Sjekk nå 949,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Trakteren med halvutnyttet potensial. " Fordeler Krysse av Rask

Krysse av Avtagbar vanntank

Krysse av Brukervennlig design

Krysse av Plasseringsvennlig Ting å tenke på Bytt Lager middelmådig kaffe

Bytt Når ikke riktig bryggetemperatur

Bytt Støyer voldsomt mot slutten av bryggingen

Bytt Bruker ikke standardmål

Bytt Svak dryppstopp

Bytt Enkel byggekvalitet

Bytt Overflaten blir raskt skitten og stygg

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Ikke program for små mengder

Braun KF7020

Braun KF7020.

Etter å ha testet denne trakteren er det fristende å spørre seg hvorfor Braun i det hele tatt tilbyr kaffetraktere på det norske markedet, i konkurranse med så mange andre bedre produkter.

Kaffetraktere får de nemlig ikke til, noe testen vår av denne modellens «storebror», kalt Braun MultiServe, viste oss tidligere i år.

Med den mindre avanserte KF7020 går de i mange av de samme fellene:

Som å implementere en timer-funksjon som er umulig å forstå uten oppslag i manualen, bruke ikke-standardiserte mål, gjøre det unødvendig kronglete å kvitte seg med brukte filter, og designe trakteren så de utelukker alle med overskap på kjøkkenet.

Trakteren er bygget i hardplast som føles hul, og designet med elementer av blank plast som straks plukker opp fettmerker, blir støvete og deretter ripete.

Fyllingen av den interne vanntanken skjer ved å løfte topplokket, som må vinkles de fulle 90 gradene opp for å komme til. Fyllehullet er lite, og posisjonert lengst fra deg. Vel nede i det er det en trappestige med tall som fungerer som mengdeangivelse, men denne er vanskelig å se og dessuten ikke standardisert. 1 liter vann er ifølge Braun noe midt mellom 6 og 8 «kopper».

Når kaffen er traktet ferdig – noe du vet den er fordi trakteren har fyrt av noe alvorlig med smell og hveselyder – er det vanskelig å fjerne filteret uten å bli veldig varm på fingrene takket være små hanker. Du må bruke kraft for å trekke det opp, gjerne med begge hender. Det må også «stappes» på plass igjen, noe som er ukomfortabelt uten gode håndtak. Vær også på vakt for en ustabil dryppstopp.

Kaffen er selvsagt viktigst, og her kommer trakteren ut på delt jumboplass. Vannet når aldri opp til de anbefalte 92–96 gradene for bryggingen og traktetiden er altfor lang. Samlet ga dette en overekstrahert og bitter kaffe, som etterlot munnen tørr. Dette gjaldt både for litersbrygget og da vi trakter kun én kopp med funksjonen for mindre mengder.

Vi så for øvrig den samme tendensen til å lage for sterk kaffe med storebroren «MultiBrew», så det er tydelig at dette er slik Braun mener kaffe skal smake. Vi er altså ikke enige med dem i hva som er en god kopp kaffe.

Trakteren redder seg noe inn med lav pris og en timerfunksjon som husker klokkeslett mellom strømavbrudd. Men dette er uansett ikke trakteren for deg som først og fremst ønsker god kaffe. Og trenger du timer er trakteren fra Russell Hobbs et overlegent alternativ.

4.5 Svakt Braun KF7020 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " Brygger dårlig kaffe og er vanskelig å bruke. " Fordeler Krysse av Har timerfunksjon

Krysse av Eget program for små mengder Ting å tenke på Bytt Lager dårligst kaffe i testen

Bytt Brygger ikke med rett temperatur

Bytt Svært treg

Bytt Støyer kraftig mot slutten av bryggingen

Bytt Svært kronglete å bruke

Bytt Vanskelig betjening av timerfunksjon

Bytt Dryppstopp lekker

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Middels byggekvalitet. Utsatt for riper

Bytt Ikke for deg med overskap

WMF Bueno Cromargan

WMF Bueno Cromargan.

WMF Bueno-trakteren var en liten «joker» som snek seg med i testen da vi falt for det kompakte designet og syntes den så ganske så sjarmerende ut. Den ligger dessuten høyt på popularitetslistene til prissøketjenester.

Den desidert største fordelen trakteren har er at den er veldig mye mer kompakt enn de andre i testen. Den kunne dermed tenkes å gjøre nytten i husholdninger som sjelden trakter en hel liter kaffe av gangen, men nøyer seg med alt fra en kopp til 0,7 liter, som er makskapasiteten dens.

Den tar jo veldig liten plass på kjøkkenbenken, og får til og med plass i mange kjøkkenskap for oppbevaring om den ikke brukes daglig.

De viktigste testene våre gikk imidlertid ikke i favør av trakteren.

Temperaturmålingen vår viste at den brygger med altfor lav temperatur på mellom 80 og 85 grader. Den bruker også veldig lang tid.

Ikke overraskende førte den svake bryggeteknikken til at trakteren ikke leverte på smakstestene våre heller.

Vi fant at både literbrygget og enkeltkoppen var overekstrahert, med for mye syrlighet som grenset til det bitre og en tørr ettersmak. Vi savnet sødme i koppene, og plasserer den på delt jumboplass sammen med trakteren fra Braun.

Med såpass svake resultater i smakstesten hjelper det ikke at den er praktisk for mange med liten plass.

Vi syntes dessuten ikke den innfridde på byggekvaliteten eller designet – som virket mer forlokkende på PR-bildene enn i virkeligheten. Det er ingen krise, men i virkeligheten både ser og føles trakteren billigere og enklere ut enn forventet.

Angivelsen av mål er også veldig rar, der en kopp er 1,4 desiliter. Dryppstoppen er ustabil og trakteren hveser og surkler noe alvorlig avslutningsvis.

Totalt sett er altså ikke denne trakteren noe særlig annet enn kompakt. Og det tror vi ikke holder selv for de som ikke drikker så mye kaffe. De kan heller vurdere en manuell håndbrygger, som tar enda mindre plass og lager mye bedre kaffe, både til en eller 10 personer.

4.5 Svakt WMF Bueno Cromargan annonse 559,- Sjekk nå 559,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Liten og kjekk trakter som skuffer smaksmessig. " Fordeler Krysse av Svært kompakt og plasseringsvennlig

Krysse av Enkel å betjene Ting å tenke på Bytt Lager dårligst kaffe i testen

Bytt Brygger med alt for lav temperatur

Bytt Svært treg

Bytt Støyer mot slutten av traktingen

Bytt Bruker ikke standardmål

Bytt Ustabil dryppstopp

Bytt Ingen mulighet for timerfunksjon

Bytt Ikke mulig å slå av varmeplate

Bytt Enkel byggekvalitet

Slik har vi testet Vi har brygget to runder med hver trakter. En gang for litersbrygg, og en for en enkelt kopp. Ved litersbrygget har vi brukt 60g kaffe malt etter «butikkstandard», og for 1-koppbrygget har vi valgt 250 milliliter vann til 15g kaffe, malt noe finere enn butikkstandard. Kaffen vi har brukt under testingen er «Coffee of the World» sin «Mount Kenya», en fruktig medium brent kaffe med mye aroma, høy syrlighet og tydelig munnfølelse. For traktere med flere program har vi benyttet standardprogrammet, eller evt. såkalte «Gold»-program hvor tilgjengelig. Disse skal følge ECBC-standarden for bryggetid og temperatur. For brygging av enkeltkopper har vi benyttet egnet program om det har vært tilgjengelig. Vi har sammenlignet henholdsvis fire og tre kopper mot hverandre, og notert ned smaksprofiler. Traktere som har fått graderingen «Svært bra» eller «Bra» etter smakstesten vår har alle stort potensial, med kun marginale forskjeller seg imellom. Vi har benyttet en «EasyLog» fra Lascar Electronics for å kontinuerlig følge med på og logge temperaturen under bryggeprosessen. Måleren har en feilmargin på 2,5c, som er godt nok til at vi kan avsløre om trakterne ligger utenfor de 92 til 96 celsius ECBC legger til grunn for sine anbefalinger for bryggetemperatur og som er en standard å strekke seg etter i bransjen. For støymåling har vi fått hjelp av et desibelmeter til å logge den presist fra 20 centimeter avstand, men også i stor grad vurdert den opplevde støyen under bryggingen. Mer +

