Samletest Beste billige hodelykt (2023)

Vi har funnet den beste «billige» hodelykten

Nå oppdatert med åtte nye modeller.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Vilde M. Horvei og Ole Henrik Johansen Oppdatert i går 17:00 mer Lagre

Oppdatert november 2023 med fem nye hodelykter: Ledlenser HF6R Core, Ledlenser HF4R Core, Ledlenser Neo 5R, Ledlenser Neo 3, og Iiglo 580

Da vi testet hodelykter i en høyere prisklasse, og oppdaget at ingen av dem var direkte dårlige, stilte vi oss samtidig spørsmålet: «men er det så stor forskjell mellom prisklassen over og under tusenlappen?»

Det korte svaret er ja. Det lange svaret inkluderer et sammensurium av oppgitte sukk, gledesutbrudd, overraskende designgrep og hodelykter som minner om deler av et Star Trek-kostyme.

For det som er det tydeligste skillet mellom de to kategoriene er at den lavere prisklassen er et større sjansespill. Det oppleves litt som å stikke fingeren i været for å velge retning i livet – det kan gå kjempebra, men det kan også rakne fullstendig i sømmene. Slik det gjorde for i alle fall én av lyktene.

I tillegg er det tydeligere at disse lyktene har større begrensninger på hvilken typer turer de fungerer best på. Noen er for eksempel helt ubrukelig på skøytetur, hvor alt er svart, svart og mer svart. Samtidig kan de være utmerkede hodelykter for løping på enkle stier.

Med andre ord, fremfor at du skal stå i butikken og putte fingeren i været, så har vi testet en rekke hodelykter i prisklassen (ca.) 300 – 1000 kroner. Så slipper du å bli skuffet når lykten du trodde var en god lykt til skituren, er bedre som løpelykt i delvis opplyst terreng.

Disse hodelyktene er testet:

Silva Explore 4

Petzl Swift RL

Petzl IKO Core

Nitecore NU32

LMNTS Aurora 2000

Iiglo hodelykt

Asaklitt hodelykt

Black Diamond Storm 400LM

Black Diamond Spot 350LM

Fenix HL18R

Fenix HM23

Lumonite Vector

Lumonite Pizel

Olight H17S

Silva Terra Scout

Ledlenser HF6R Core

Ledlenser HF4R Core

Ledlenser Neo 5R

Ledlenser Neo 3

Iiglo 580

Disse hodelyktene er tidligere testet, men utgått fra produksjon:

Olight H17R

Testkriterier Uavhengig prisklasse er det en rekke kriterier vi vurderer før sluttkarakteren gis: Lysstyrke: Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle.

Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle. Brukervennlighet: Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis hodelyktens innstillinger er like enkle å forstå som strømavtalene i Norge. Det enkle er ofte det beste. Ikke gi oss tusen innstillinger som er vanskelig å behandle når det er kaldt og mørkt.

Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis hodelyktens innstillinger er like enkle å forstå som strømavtalene i Norge. Det enkle er ofte det beste. Ikke gi oss tusen innstillinger som er vanskelig å behandle når det er kaldt og mørkt. Batteritid: At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Så må vi selv utvise noe skjønn med tanke på hvor lenge man kan forvente at en lykt skal klare «full guffe» som innstilling. Men de bør holde ut litt i alle fall.

Da vi gjennomførte test av de siste nye hodelyktene i desember 2022, fikk vi ikke målt batteritiden før testen ble publisert på bakgrunn av teknisk svikt i utstyret. Vi oppdaterer når teknikken er på plass. I mellomtiden har vi lagt til oppgitt batteritid fra produsentene.

At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Så må vi selv utvise noe skjønn med tanke på hvor lenge man kan forvente at en lykt skal klare «full guffe» som innstilling. Men de bør holde ut litt i alle fall. Da vi gjennomførte test av de siste nye hodelyktene i desember 2022, fikk vi ikke målt batteritiden før testen ble publisert på bakgrunn av teknisk svikt i utstyret. Vi oppdaterer når teknikken er på plass. I mellomtiden har vi lagt til oppgitt batteritid fra produsentene. Ladetype: Batteriet bør selvsagt også lades opp på forhånd. Dette er ikke det viktigste kriteriet, men det hjelper på humøret om den kan lades opp ved hjelp av en av de hundre USB-C-laderne, eller til nøds mikro-USBene, som vi uansett allerede har liggende. Kabler forsvinner. Og kommer lykten med en proprietær lader, ja, da kan du banne på at den blir borte vekk akkurat den dagen du trenger den. Det trekker følgelig også ned om det ikke finnes integrerte lademuligheter på hodelykten.

Batteriet bør selvsagt også lades opp på forhånd. Dette er ikke det viktigste kriteriet, men det hjelper på humøret om den kan lades opp ved hjelp av en av de hundre USB-C-laderne, eller til nøds mikro-USBene, som vi uansett allerede har liggende. Kabler forsvinner. Og kommer lykten med en proprietær lader, ja, da kan du banne på at den blir borte vekk akkurat den dagen du trenger den. Det trekker følgelig også ned om det ikke finnes integrerte lademuligheter på hodelykten. Verdi for pengene: I flere tilfeller handler det også vel så mye om hvor mye lys du får for pengene. Vi er ikke interessert i å betale i dyre dommer for noe som ikke innfrir, og det er neppe du heller. NB: Merk at testbildene på de nye lyktene kan variere noe fra de vi tok første gang vi testet lykter. Denne gangen hadde vi mer snø enn første gang. Men vi har prøvd etter beste evne å gjenskape de samme slik at det skal være enkelt å sammenligne alle lyktene. Det er brukt de samme avstandene og innstillingene på kamera som i den første runden med testing. Mer +

Slik testet vi Vis innhold Slik har vi testet Lysstyrken måles ved å sette opp et lerret med målelinjer (det er 40 cm mellom hver av de mindre målepunktene), hvor vi kan se hvilken form og styrke lyset har. Hodelyktene festet på et isopor-hode for mest mulig riktig posisjon. Deretter måler vi lyset ved hjelp av en lysmåler som står midt i krysset av mållinjene to meter unna hodelykten. Lysmåleren måler lux fremfor lumen, hvilket vil si at den ikke måler mengden lys som skilles ut fra lyskilden (lumen), men mengden lys som treffer en flate (lux). Det vil derfor være en forskjell mellom oppgitt lumen og målt lux. Det bør også regnes med noe variasjon i målingene våre, altså at selv ved måling på 500 lux, vil det riktige svaret ligge et sted mellom 490 og 510 lux. Begge stativene står i samme høyde, og alle lyktene blir festet på det samme punktet. Selv om flere lykter har mulighet for både skarpsyn og bredt, valgte vi å måle lysstyrken med utgangspunkt i deres mest intense lys. Så ser vi hvor mye lysstyrke de ulike styrkemodusene gir, som du kan se i resultatene nedenfor. Lystest mot lerret og refleks Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullegardinsmenyene. Åpne fullskjerm Ledlenser HF4R Core Iiglo 580 Ledlenser Neo 5R Ledlenser HF6R Core Ledlenser Neo 3 Black Diamond Spot 350LM Black Diamond Storm 400LM Fenix HL18R Fenix HM23 Lumonite Pixel Silva Terra Scout Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 lm LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #19 Ledlenser HF4R Core Iiglo 580 Ledlenser Neo 5R Ledlenser HF6R Core Ledlenser Neo 3 Black Diamond Spot 350LM Black Diamond Storm 400LM Fenix HL18R Fenix HM23 Lumonite Pixel Silva Terra Scout Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 lm LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #19 Lystesten mot lerret kan kun fortelle oss så mye. Men de må også testes i et par andre, mer praktiske målinger. For den ene testen har vi plassert en person med refleksjakke 20 meter unna hodelyktene. Kameraet er plassert like ved hodelykten, med samme lukkertid og blender. Den reflekskledde (og forfrosne) personen sto også på samme sted i bildetakingsperioden. Bildene under er kun beskåret og ikke justert på noen som helst annen måte. Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullegardinsmenyene. Åpne fullskjerm Ledlenser Neo 5R Iiglo 580 Ledlenser HF4R Core Ledlenser Neo 3 Ledlenser HF6R Core Black Diamond Spot 350 LM Black Diamond Storm 400 LM Fenix HL18R Fenix HM23 Lumonite Pixel Lumonite Vector Olight H17S Silva Terra Scout Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 LM LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #21 Ledlenser Neo 5R Iiglo 580 Ledlenser HF4R Core Ledlenser Neo 3 Ledlenser HF6R Core Black Diamond Spot 350 LM Black Diamond Storm 400 LM Fenix HL18R Fenix HM23 Lumonite Pixel Lumonite Vector Olight H17S Silva Terra Scout Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 LM LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #21 Vi ønsket også å se hvor mye farger og omgivelser de ulike hodelyktene fanger opp. Derfor plasserte vi isoporhodet ca. 25 meter unna en graffitimalt vegg. Bildene er tatt på likt vis og resultatene kan du se i billedgalleriet nedenfor. Lystest mot fargerik vegg Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene. Åpne fullskjerm Ledlenser Neo 3 Ledlenser HF4R Ledlenser Neo 5R Ledlenser HF6R Iiglo 580 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Bilde #9 Bilde #10 Bilde #11 Bilde #12 Bilde #13 Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 LM LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #21 Ledlenser Neo 3 Ledlenser HF4R Ledlenser Neo 5R Ledlenser HF6R Iiglo 580 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Bilde #9 Bilde #10 Bilde #11 Bilde #12 Bilde #13 Asaklitt Led Head Torch Iiglo Headlamp 2000 LM LMNTS Aurora 2000 Nitecore NU32 Olight H17R Petzl IKO Core Petzl Swift RL Bilde #21 Iiglo Headlamp 2000LM Silva Explore 4 NiteCore NU32 Asaklitt 36-6069-000 Led Petzl Swift RL Petzl IKO Core Olight H17r LMNTS Aurora 2000 Fenix HL18R-T Fenix HM23 Black Diamond Spot 350LM Black Diamond Storm 400LM Lumonite Pixel Silva Terra Scout XT Lumonite Vector Olight H17S Ledlenser HF6R Core Ledlenser HF4R Core Ledlenser Neo 5R Ledlenser Neo 3 Iiglo 580 annonse Pris 1 249,- 349,- - 300,- 905,- 689,- - 449,- 524,- 329,- 384,- 489,- 499,- 299,- 729,- - 629,- 599,- 644,- 364,- 311,- Maksimal lysmengde oppgitt (lumen) 2000 lm 400 lm 550 lm 450 lm 900 lm 500 lm 550 lm 2000 lm 500 lm 240 lm 350 lm 400 lm 250 lm 300 lm 500 lm 600 lm 800 lm 500 lm 600 lm 200 lm (400 lm boost) 580 lm Maksimal lysmengde målt (lux) 990 lux 260 lux 630 lux 1943 lux 681 lux 460 lux 536 lux 2500 lux 250 lux 150 lux 560 lux 740 lux 318 lux 108 lux 540 lux 517 lux 1395 lux (boost) 975 lux (boost) 330 lux (550 lux, boost) 282 lux (560 lux, boost) 1600 lux Minste lysmengde målt (lux) 50 lux 10 lux (måleren klarte ikke fange opp) 91 lux 5 lux 2 lux 37 lux 400 lux 23 lux 0,8 lux 15 lux 16 lux 31 lux 14 lux 54 lux 95 lux 3,5 lux 12,8 lux 10 lux 11 lux 11,5 lux Produktvekt oppgitt (m/batteri) 70.2 g 88 g 76.4 g 325 g 100 g 79 g - - 96 g 43 g (uten batteri) 86 g 92 g 62 g 84 g 77 g 109 g 126 g 72 g 104 g 97 g 95 g Batteritid fra høyeste styrke til den slår seg av (flere justerer seg ned i styrke for å holde ut lengst) 2 t, 22min Avhenger av AAA-batteriene. Med batteriene som kom med: 12 t + 12 t + 6 t 2 t, 10 min 7 t 2 t, 5 min 5 t 3-4 t (oppgitt av produsent) 8 t (oppgitt av produsent) (måling mangler, men avhenger av batteri) (måling mangler, men avhenger av batteri) 2 t (oppgitt av produsent) (måling mangler, men avhenger av batteri) 2 t (oppgitt av produsenten) ikke oppgitt 3 - 60 t (oppgitt av produsent) 2,5 til 35 t (oppgitt av produsent) 4 - 35 t (oppgitt av produsent) 3 - 20 t (oppgitt av produsent) 2,5 - 5,5 t (oppgitt av produsent) Oppladbart batteri (tilsluttet/integrert) Krysse av Ja, men da må man ha oppladbare AAA-batterier. Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krever 1 AA-batteri 3 AAA-batterier 3 x AAA Ja, proprietærlader Krever 3xAAA eller Silvas hybridbatteri Ja, proprietærlader Krysse av Ja, proprietærlader Ja, proprietærlader Ja, proprietærlader Bytt Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Iiglo hodelykt

Forrige Neste

Det er en del produkter som nok har latt seg kraftig inspirere av hverandre. Blant disse er Iiglo, som er mistenkelig lik HC65-modellen fra Nitecore, som vi testet i forrige hodelykttest.

Det gjør jo ingenting så lenge det funker, og i Iiglo sitt tilfelle gjør det dét. Den er også billigere enn Nitecore og klarer å kare seg helt til toppen av testen, på tross av å ikke ha den best målte lysstyrken.

Den måler «kun» 990 lux, mot andre i testen som når helt til 2500 lux, og holder bare ut i 2,5 time på høyeste styrke, mot andre som holder ut i over 12 timer. Så, har det endelig klikket for oss? Svaret er komplisert.

I løpet av noen uker har vi trykket på et tyvetalls hodelykter, hvorav mange krever en kombinasjon av dobbelttrykk, enkelttrykk, en spasertur til Mordor og et pust fra Magica fra Tryll for å få riktig innstilling. Vi har blendet oss selv nok til å vurdere å ringe øyelegen, og vi har hatt hodelykter som bokstavelig talt har falt fra hverandre.

Når vi da endelig finner en hodelykt som sitter godt, er enkel å justere og gir oss et godt og stabilt lys. Ja, da skjer det noe med psyken.

For denne lykten er ikke bare usedvanlig behagelig på, den er også stabilt god. Den har flere dioder som til sammen gir deg det mest fleksible lyset i denne testen. Du får bra lysstyrke på både nær- og fjernlysinnstillingene, og samtidig også mulighetene til å kombinere disse.

Hodelyktfestet kommer også med gode justeringsmuligheter på reimene. I tillegg har disse et godt grep på innsiden av reimen, slik at den også holder seg godt på plass om du heller vil ha lykten festet på en hjelm.

Lykten har nesten to og en halv time brukstid på maks effekt, hvor du får maks lysstyrke i rundt et kvarter, før den dimmer ned et hakk for å unngå overoppheting. Kanskje ikke all verdens, men justerer man ned lyset holder den ut betydelig lenger.

Av alle lyktene i testen, er dette utvilsomt den vi ville tatt med oss på de mest mørklagte utfluktene i kupert terreng.

Meget bra fjerne Iiglo Headlamp 2000LM annonse Utvalgte butikker 999 hos Komplett Sjekk nå Meget bra sitat Enkel i bruk, solid lys og behagelig hodereim. Fordeler + Behagelig å ha på

+ God lysstyrke

+ Muligheter for både nær- og fjernlys

+ Enkelt å justere på innstillingene

+ Har batteriet i selve lykten Ting å tenke på — Ikke den lengste batteritiden

Anbefalt: Lumonite Vector

Forrige Neste

For det første, kudos til Valostore sine iherdige (og irriterende) reklamer, som føles som de er «overalt». Markedsføringen fungerte nok til at vi til slutt tok dem inn til test.

Og til det andre, de løy ikke da de påstod at lyktene deres er skikkelig gode og praktiske. For det er de faktisk. Det betyr ikke at alle faller i smak, men konseptet med en slank lykt som både kan brukes som hodelykt og tas av og anvendes som lommelykt er faktisk genialt.

En ting er nemlig å bruke lykten til ski-, skøyte-, spaser- og løpeturer, en annen ting er å ta dem med på overnatting i telt på vinterstid. Vi er jo helt avhengig av den hodelykten, selvsagt. Men det er en ekstra luksus å kunne ta av hodelykten og bruke den som lommelykt når du bare skal leite etter ett eller annet i teltet, som i god vinterteltingsånd (med spesielt én vimsekopp i redaksjonen), er overfylt og sånn passe kaotisk.

Men så er spørsmålet om den lyser godt nok til en slik telttur, eller om den er bedre som hverdagslykt som kan brukes til å lyse opp hvor den kvikklunsjen du la nederst i sekken, faktisk ble av. Og vi heller nok mot det siste.

For Lumonites Vector har ikke høyere målinger enn 540 lumen på det sterkeste. Det er ikke krise, men det er heller ikke best. Litt som med prisen på gildet - den er ikke blant de billigste, men heller ikke de dyreste. Og hvis du overlever at den har en proprietær lader, så er dette en helt grei lykt.

Bra fjerne Sammenlign Lumonite Vector annonse Utvalgte butikker 999 hos Kjell & Company Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 729 hos Valostore Sjekk nå Bra sitat Kraftig og hendig hodelykt til prisen Fordeler + Blant de kraftigere i testen

+ Lett og kompakt

+ Kan enkelt klipses ut og brukes som for eksempel håndholdt

+ Sitter godt på hodet takket være en ekstra stropp over hodet Ting å tenke på — Proprietær lader

— Kunne gjerne hatt litt bredere lyskjegle

Anbefalt: Olight H17S

Forrige Neste

Da vi på starten av året testet Olights H17R, kritiserte vi den blant annet for å ha trykknappen på undersiden av lykten, som resulterte i at lyset forsvant når vi prøvde å justere den. Med oppfølgeren Olight H17S er dette problemet løst. Og vi er hakket mer fornøyd med lykten bare med den enkle justeringen.

Lykten har tre innstillinger fra nederst til øverst, samt et SOS-signal i morse. I tillegg har den et rødt lys bak på batteriet som indikerer hvor mye som er igjen. Det samme lyset er også til dels synlig for dem som kommer bak deg. Vi sier til dels, for det er et svakt blinkende lys, ikke et strobelys.

Selve hodebåndet er behagelig å ha på og lysstyrken er anstendig med sine 517 målte lux på det høyeste og 95 på det laveste. I praksis opplevde vi likevel at lyset fremstod klarere og bredere enn andre lys i testen, som målte høyere lux.

Den er ikke den billigste i billigklassen, og ligger ute til tusen spenn, men den er til gjengjeld enkel å bruke og gir et godt lys.

Bra fjerne Olight H17S Bra sitat En kompakt og god allrounder Fordeler + Lett og kompakt

+ Eget, rødt markeringslys på batteripakken

+ Lyser ganske så bredt

+ Komfortabel å ha på Ting å tenke på — Kunne gjerne hatt litt mer "langlys"

Anbefalt: Petzl Swift RL

Forrige Neste

Vi hadde få forventninger til denne lykten. Den virket så enkel, så lite «ekstra». Men dens manglende «ekstra» er også det som gjør den så god.

Den forsøker ikke å være fryktelig spesiell. Den har et kompakt lyktsystem (med batteri) plassert i pannen, et bånd med dobbeltbånd bakerst for bedre passform, og enkle lysjusteringer. Superenkelt.

Og det funker så bra. Reimen som følger med er behagelig å ha på, og holder lykten forbausende godt på plass, selv uten noen reim som går over toppen av hodet.

Lykten gir et behagelig lys, og er en av de lyktene som kan skilte med muligheten for å ha både nær- og fjernlysmodus, som kan brukes separat eller kombineres.

Under vår testperiode var dette en av lyktene som egnet seg best til å gå på skøyter med litt fart, hvor kombinasjonen av kraftig fjernlys og mye nærlys virkelig kommer til sin rett.

Trenger du en enkel, god lykt som ikke gjør så innmari mye ut av seg annet enn å bare funke? Ja, da er Petzl Swift RL en god kandidat.

Bra fjerne Sammenlign Petzl Swift RL annonse Billigste hos Se alle priser 905 hos Proshop.no Sjekk nå Bra sitat Enkle innstillinger, greit lys og uten noe ekstra «dill» Fordeler + Sitter behagelig på hodet

+ Mulighet for både nær og fjernlys

+ Har batteriet i selve lykten Ting å tenke på — Ikke så lang batteritid

Ledlenser HF6R Core

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ledlenser har sendt oss flere modeller i denne prisklassen, men favoritten er nok HF6R Core.

Den har god lysstyrke, batteriene er oppladbare og båndet som holder lykten på plass er komfortabelt. Hva mer kan man ønske seg av en forholdsvis enkel hodelykt?

Det er likevel et par ting som trekker ned. Knappen du slår av og på med er ganske liten og hard å trykke på, og er spesielt vanskelig å håndtere med votter.

Lyset i denne lykten er naturlig og hvitt, altså får du ikke noe grønnskjær slik Neo-serien fra samme selskap virker å ha over hele fjøla.

Men det er et ganske kompakt lysbilde du får servert. Med andre ord er det ikke for mye som lyses opp i bredden nært deg som de beste i denne testen, men du har til gjengjeld en kraftig «spot» som når ganske langt.

Lykten er i utgangspunktet en litt stor klump, men et godt pannebånd som er splittet på bakhodet gjør at ting sitter godt likevel.

Alt i alt en lykt vi fint kan anbefale deg.

Bra fjerne Sammenlign Ledlenser HF6R Core annonse Billigste hos Se alle priser 629 hos Skitt Fiske Sjekk nå Bra sitat God styrke og behagelig hodebånd Fordeler + Bra lysstyrke

+ Godt hodebånd som holder lykten bra

+ Har mulighet for rødt lys Ting å tenke på — Har en ordentlig hard justeringsknapp

IIglo 580

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den er ikke den netteste, letteste eller sterkeste i testen. Men for femhundre kroner er den neimen ikke et dumt kjøp.

Den har et bånd over hodet, som sørger for at den småklumpete lykten ikke oppleves tung. Den har i motsetning til flere i testen kun én diode. Men denne kan du til gjengjeld justere hvorvidt du ønsker å anvende som flom- eller spotbelysning.

Velger du sistnevnte får du også en styrke på 1600 lux. Det er neimen ikke dumt i denne prisklassen. Lykten er i tillegg oppladbar, slik at du ikke trenger å kjøpe nye batterier når energien begynner å ebbe ut.

Lyset i lykta er ikke blant de mest naturlige, og har et ganske distinkt blå/lilla-preg sammenlignet med den beste Iigloen i testen. Men vi foretrekker ofte dette fremfor grønnskjæret du får fra Neo-modellene. Unntaket er når snøen forsvinner og det grønnaktige lyset faller på stier, da kommer disse mer til sin rett.

Alt i alt er dette en lykt som gir deg mye for pengene.

Bra fjerne Sammenlign Iiglo Headlamp 580LM Bra sitat En hel del lykt for forholdsvis lite penger Fordeler + Svært sterkt spotlys

+ Godt hodebånd

+ Enkel å skru fra spot- til flomlys Ting å tenke på — Flomlyset er svakt

Nitecore NU32

Forrige Neste

Nitecore sin NU32 kan virke noe forvirrende med to knapper på toppen, og en kombinasjon av nær- og fjernlys som nærmest fikk oss til å rive av oss håret. Men da vi hadde fått kontroll på hårrivingen, viste det seg at denne lykten neimen ikke var så dum likevel.

Den har kanskje ikke det sterkeste lyset, men langt fra det svakeste heller. På det meste ble den målt til 630 lux, og ligger således nesten likt med Petzl Swift RL. Men i tillegg kommer den med røde markeringslys, hvilket kan komme godt med om du vil holde en lav profil når du, for eksempel, driver med nattfiske.

Reimen på lykten er god og solid, og ikke minst helt kurant å justere. Lykten i seg selv er svært lett, tross at batteriet sitter i samme beholder som lykten. For øvrig måtte vi gi opp å måle hvor lenge denne lykten slår påslått. Etter 18 timer har vi registrert den som «12 timer +».

Hvorfor vi likevel ikke vil ta en fartsfylt skøytetur med denne, når vi ønsker det med Petzl Swift RL? Fordi nærlys og fjernlys ikke kan være på samtidig. Du kan derfor velge mellom bruken av ytre eller indre dioder, ikke begge samtidig. Og dermed mister du mye lys når du er i fart.

Men skal du på spasertur, eventuelt løpetur på sti? Absolutt. Kjør på med Nitecore NU32!

Bra fjerne NiteCore NU32 Bra sitat Grei og gjennomført hodelykt Fordeler + Kommer med nødlys

+ Veldig lang batteritid

+ Har batteriet i selve lykten Ting å tenke på — Justerer seg selv automatisk ned i lysstyrke, umulig å velge bort

— Må velge mellom nær og fjernlys - ikke begge kombinert

Black Diamond Storm 400lm

Forrige Neste

Dette er lykten som farger skogen i rødt, hvitt og blått. Og grønt. Supert på jakt. Nesten. For vi har fortsatt til gjengjeld å forstå nøyaktig hvilke dobbelt-, enkelt- og trippeltrykk som skal til for å få til mirakelet. Eller, sagt med en av testjournalistenes ord, da vi først lot oss imponere av innstillingene, for så å bli like uimponert over de samme innstillingene:

– Jeg skjønner jo ikke hvordan jeg får det til, for jeg står bare her og trøkker som en idiot.

Særlig intuitive innstillinger er det ikke. Den har to knapper på toppen, samt en hypersensitiv venstre vegg, som slår seg av og på litt som den vil. Det er selvsagt kun delvis sant, men det skal ikke mer til enn at du har fingeren litt feil og «vips», så er lyset slått av igjen.

Den ømfintlige veggen er forøvrig breddelyset ditt, og således en nyttig innstilling å gjøre deg kjent med. Vi ble derimot overrasket over at ikke lyset opplevdes bedre enn det gjorde da vi tok den med ut på praktisk test, for den har en ganske anstendig lysstyrke for prisklassen. 740 lux målte vi, og den ser bra ut på bildene også, men i praksis blir lyset for grønnaktig til at de gode kontrastene blir tydelige, i alle fall på snø. Og breddelyset forsvinner litt.

Helt grei billiglykt. Enkelt og greit.

Bra fjerne Sammenlign Black Diamond Storm 400LM annonse Billigste hos Se alle priser 489 hos Brattsport.no Sjekk nå Bra sitat En ganske kraftig hodelykt til pengene. Fordeler + Blant de kraftigere på lysstyrke

+ Behagelig å ha på

+ Flere moduser Ting å tenke på — Litt knotete justeringer

— Litt grønnskjær

Petzl IKO Core

Forrige Neste

Prisen for det mest spesielle utseende går til denne hodelykten. Den har en del begrensninger for bruk, men én ting er den ordentlig god til: Løpeturer.

For den føles fjærlett. Og ingenting er mer irriterende enn en hodelykt med tjukke, svette bånd rundt hodet når du er ute på løpetur. Med denne glemmer du fort at du har på deg en hodelykt i det hele tatt.

Du trer den bare over hodet, strammer den oransje strikken ved å dra i tråden bak batterikassen, trykker et par ganger på knappen over lykten, og av gårde løper du.

Batteritiden er så som så. Den holder ut i hele syv timer, men vi håper du har kommet deg i hus innen dens siste time. For på dette tidspunktet har den justert seg så kraftig ned at du muligens kryper hjemover for å kunne se hvor du er.

Den er også ganske klønete å lade opp. Du må nemlig hente ut batteriet som ligger inni beholderen bak.

Iko Core er heller ingen lysstyrkevinner. Den ligger langt der nede. men hvis det du trenger er en lykt på delvis opplyste stier, til nettopp løpeturen? Ja, da er ikke denne lykten så dum.

Bra fjerne Sammenlign Petzl IKO Core annonse Billigste hos Se alle priser 688.71 hos Duab Sjekk nå Bra sitat Egner seg best til løping Fordeler + Veldig lett og nett konstruksjon, som sitter svært behagelig på

+ Lang batteritid Ting å tenke på — Noe svakt lys

— Klønete å ta inn og ut batteriet fra beholderen

Ledlenser HF4R Core

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Har du et litt stramt budsjett og har sansen for Ledlenser HF6R, vil denne lillebroren gjøre mye av den samme jobben til en hyggeligere pris. Men noen forskjeller er det greit å merke seg.

Blant annet er båndet som holder denne hodelykten på plass litt enklere enn den du finner på storebroren. Så vi syns ikke den sitter like godt, ettersom selve lykten fremstår tyngre og mindre stabilt festet. Den vil derfor være litt mer utfordrende å løpe med.

Du får også den samme harde, lille knappen som kan være litt styr å bruke med votter og hansker på.

Lyset denne gir deg er naturlig nok svakere enn hos storebroren, men like hvitt. Noe som gjør at du fint kan gå mange timer i snøen uten at det blir irriterende eller slitsomt å se på.

Helt greit fjerne Sammenlign Ledlenser HF4R Core annonse Billigste hos Se alle priser 599 hos Opplevsport.no Sjekk nå Helt greit sitat Grei nok lykt til en grei nok pris Fordeler + Helt grei lysstyrke

+ Har mulighet for rødt lys Ting å tenke på — Har en ordentlig hard justeringsknapp

— Lykten fremstår litt tung på hodet

LMNTS Aurora 2000

Forrige Neste

Vil du ha en hodelykt med et noe unikt utseende, så er denne modellen fra LMNTS noe å merke seg.

De to diodene som holder hus i to sylinderformede skall, gjør at hele lykten ser ut som ugleøyne. Med den naturlige konsekvens at den for lengst har skiftet navn til «Uglen» internt i redaksjonen.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Uglens lysstyrke er (tilsynelatende) den absolutt kraftigste i denne testen. Med solid margin. Men det er dessverre en sannhet med modifikasjoner. For selv om den midterste kjeglen måler 2500 lux, så lyser alt utenfor den innerste kjeglen knappe 200 lux.

Kort fortalt, den lyser kjempegodt på en liten flekk der fremme, men breddelyset er fryktelig dårlig.

Også denne modellen har et markeringslys bak på batteripakken, som gjør at du også syns når du står med ryggen til.

Konstruksjonen er det for øvrig lite å utsette på, den fremstår ganske solid. Lykten er veldig komfortabel å ha på seg, og brukervennligheten er helt topp.

Med mulighet for justering av lyset ville også dette vært en lykt som ville havnet flere plasser opp i testen. Men et så konsentrert lysfelt begrenser bruksmulighetene en hel del.

Helt greit fjerne Sammenlign LMNTS Aurora 2000 annonse Billigste hos Se alle priser 699 hos BondeKompaniet Sjekk nå Helt greit sitat Kult design, men det sterke lyset er begrenset til et lite område Fordeler + Testens sterkeste lysstyrke

+ Kult design

+ Grei batteritid Ting å tenke på — Lyser kun sterkt i et begrenset område, området rundt er svakt

— Ingen mulighet til å justere mellom nær og fjernlys

Lumonite Pixel 250lm

Forrige Neste

Miniatyrvarianten av Lumonites hodelykt er mest av alt søt og enkel. Men i praksis blir den nesten litt for simpel.

Den er i likhet med Lumonite Vector formet som en avlang enkel hodelykt, som også kan tas av for å brukes som lommelykt. Den koster ei heller all verdens, og er således en mer tilgjengelig lykt for mange. Til gjengjeld har den heller ikke de beste målingene, men 318 lux for rett over 300 spenn skal lommeboken fint klare.

Men så er det den praktiske bruken, da. For som lommelykt er den sikkert grei for ungene, men de samme ungene vil potensielt, i likhet med redaksjonens minst organiserte personer, prestere å legge den lykten fra seg på kjempelure steder. Og borte er den, for den er neimen ikke store greiene.

Som hodelykt er den god og lett på hodet, enkel i bruk og med kun justeringer opp og ned. Intet mer, intet mindre, men det er heller ikke noe dilldall med den, og for det får den pluss i boken. Men så går det også an å betale nesten det samme for en lykt med mer «oomph» og litt mindre risiko for «lure plasseringer».

Helt greit fjerne Sammenlign Lumonite Pixel annonse Utvalgte butikker 699 hos Kjell & Company Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 499 hos Valostore Sjekk nå Helt greit sitat Har arvet mange egenskapene til storebror Fordeler + Ikke blant de aller kraftigste i testen

+ Liten og nett

+ Kan enkelt klipses ut og brukes som for eksempel håndholdt Ting å tenke på — Proprietær lader

— Kunne gjerne hatt litt bredere lyskjegle

Forrige Neste

Black Diamond Spot 350 lm

Den har nesten de samme innstillingene som Black Diamond Storm, minus det grønne og blå lyset. Den har vanlig lys med flere innstillinger som du kan dimme opp og ned, samt et rødt lys med samme funksjon, i tillegg til et hysterisk rødt blinklys, og en ømfintlig venstreside som slår av og på lyset som den vil.

Den har derimot ikke samme lysstyrke, og kan kun skilte med 560 lux målt (mot Storm sine 740 lux) på det sterkeste, og knappe 15 lux på det svakeste. Det er jo ikke all verdens, men som flere andre i denne testen koster den heller ikke så mye. 300 kroner er en mer enn anstendig nok pris for en så enkel lykt, all den tid den er god å ha på hodet og forholdsvis enkel å bruke – forutsatt at du blir venn med den der venstresiden som slår på det ekstra lille lyset, såklart.

Det er rett og slett en god billiglykt til prisen, og i en tid hvor alt er litt ekstra dyrt, så er kanskje denne et greit alternativ hvis du kun trenger den til enkle turer.

Helt greit fjerne Sammenlign Black Diamond Spot 350LM annonse Billigste hos Se alle priser 384 hos Brattsport.no Sjekk nå Helt greit sitat Kurant og god hodelykt Fordeler + God lysstyrke

+ Behagelig å ha på

+ Flere moduser Ting å tenke på — Knotete justeringer

— Litt grønnskjær

Fenix HM23

Forrige Neste

Den er vanvittig enkel å bruke. En knapp justerer opp og ned tre ganger, og det var det.

Men lysstyrken er langt fra fantastisk, og kan kun skryte av 150 lux målt på det beste. På det laveste gav lykten fra seg så lite lys at måleren slo seg av - 0,8 er det magiske tallet.

Til rundt 400 spenn er lykten grei nok, men det er så langt vi strekker oss. Den funker til små turer i enkelt terreng, men utover dette må man opp i pris for å få noe ordentlig ut av det. På et barns hode i en akebakke gav den fra seg så lite lys at nevnte unge bad pent om å slippe å ha den på seg (les: «jeg gidder ikke ha den på») fordi den ikke lyste noe særlig og var «i veien».

Så der har du det. 400 kroner med kun ok lys, men et godt bånd og en enkel bruk.

Helt greit fjerne Sammenlign Fenix HM23 annonse Billigste hos Se alle priser 329 hos Skitt Fiske Sjekk nå Helt greit sitat Kompakt og enkel Fordeler + Kompakt og lett

+ Enkel i bruk

+ Behagelig å ha på

+ Mer konsentrert lysfelt enn den andre Fenix-en i testen Ting å tenke på — Er ikke blant de mest lyssterke

— Har en begrenset lyskjegle

Fenix HL18R-T

Forrige Neste

Dette er lykten med det beste strammesystemet. Du kjenner dem kanskje som sykkel- eller løpeskostramming, eller som den gudegaven de er på ungenes fotballsko. Uansett, vi kan vel alle enes om at livet blir litt enklere med BOAs strammesystem, og den gjør jobben også på hodelykten.

Det som derimot ikke ble noe enklere med denne lykten, var å få på både bredde- og nærlys samtidig. For det går etter sigende ikke an. Hvis det er noe helgenialt vi ikke har forstått her, så beklager vi. Vi har nemlig trykket og styrt på med så mange dobbelt-, trippelt- og langtrykk vi klarte tenke oss frem til, uten å klare å få på begge lysene samtidig. Det er dumt, for nærlyset er fint, men det blir jo helt klart bedre av å kunne se både rett fremfor deg og i bredden.

Styrkemessig er den heller ikke sånn kjempemye å skrive hjem om. 250 lux til 450 kroner er ganske pinglete. I alle fall når andre i testen kan skilte med samme pris og det dobbelte i lysstyrke.

Helt greit fjerne Sammenlign Fenix HL18R-T annonse Billigste hos Se alle priser 524 hos Skitt Fiske Sjekk nå Helt greit sitat En helt kurant og grei hodelykt

Fordeler + Kurant å bruke til gåturer

+ Behagelig å ha på

+ Lett og kompakt

+ Flere moduser Ting å tenke på — Ikke blant de mest lyssterke

— Kan ikke slå på alle tre diodene samtidig

— Langt gulere lys enn resten i testen

LedLenser Neo 5R

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Neo-serien fra LedLenser er liten og nett. På godt og vondt.

Det er litt lystyrke å hente ut av denne modellen, men sammenlignet med de kraftigste i denne testen inngår du likevel et kompromiss for å beholde lykten liten og enkel.

Vi liker at den er såpass nett, noe som gjør at den behagelig å ha på seg over tid. I tillegg er Neo 5 oppladbar, noe som er et pluss i vår bok. Men det er litt begrenset bruk om du også vil ha sterkt lys på forholdsvis mørke skogsstier. Du har godt nok med lys på nært hold, men selv om den skal kunne levere både spot- og flomlys, så blir det lyset langt der borte rimelig svakt.

Samtidig er lyset i denne lykten litt grønt, noe man merker godt når man går i snø sammenlignet med flere av de andre lyktene i denne testen.

Helt kurant figur lykt, og vi tror mange vil like verdien av å ha den så lett som den er. Men samtidig vil nok mange savne litt mer futt til denne prisen.

Helt greit fjerne Sammenlign Ledlenser Neo 5R annonse Billigste hos Se alle priser 644 hos Proshop.no Sjekk nå Helt greit sitat En veldig lett og nett hodelykt Fordeler + Så lett at den nesten ikke merkes på hodet

+ God justeringsknapper

+ Helt åpenbart en lykt for løping Ting å tenke på — Ikke allverdens med lys

Silva Explore 4

Forrige Neste

Denne lille lykten fra Silva gir fra seg helt greit med lys, men dét er dét.

Den veier omtrent ingenting, og båndet er komfortabelt å ha på seg over tid. Reimen er enkel å justere, og den sitter tross alt såpass godt at du kan ta den med på joggetur.

Betjeningsknappen sitter på siden av lykten, og den slår seg på med full styrke med en gang. Problemet er at styrken er såpass begrenset at den ligger på sisteplass i målingene våre. Dermed har den særdeles begrensede bruksområder.

Den er heller ikke oppladbar, hvilket følgelig trekker ned. Istedenfor bruker den tradisjonelle AAA-batterier. For all del, du kan lade batteriene utenom, og kan hende du vil ha den med som nødlykt på tur skulle noe skje og du har ekstra batterier. Men 260 lux? Vi tipper nattesynet ditt omtrent gjør samme nytten.

Som ekstralys på kortere stiturer i delvis opplyst terreng fungerer den derimot vesentlig bedre. Men til litt mer fartsfylte øvelser som for eksempel ski, sykkel eller skøyter finnes det langt bedre alternativer.

Helt greit fjerne Sammenlign Silva Explore 4 annonse Billigste hos Se alle priser 349 hos Hylte Hunting & Outdoor Sjekk nå Helt greit sitat Svakt lys, men lett lykt Fordeler + Enkel å bruke

+ Føles lett på hodet

+ Har batteriet i selve lykten Ting å tenke på — Ikke oppladbar, bruker vanlige AAA-batterier

— Svak lysstyrke

— Ingen mulighet til å justere mellom nær og fjernlys

Ledlenser Neo 3

Forrige Neste Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no Ole Henrik Johansen / Tek.no

Den er liten, nett og koster ikke allverden. Men det blir liksom for lite av lykt også.

Den skal ha for å tilby muligheten til å bytte batterier. For noen ganger faktisk det eneste løsning - å lade opp hodelykten med en nødlader på fjellet er ikke alltid et alternativ.

Lykten har også mulighet for signallys på batteriet, som er nyttig når man er ute og vil bli sett. Selve lykten er også liten og hendig, men den er dessverre også ganske tannløs når det kommer til lysstyrke sammenlignet med mange i denne testen.

Den er rett og slett grådig svak. Den lyser knappe 282 lux på det sterkeste, med mulighet for en ekstra «boost» som varer i ti sekunder. Denne boosten ligger på 560 lux.

Dette er en lykt som i all hovedsak er best til å ha på pannen for å lyse litt når du skal sove i telt, eller om du går turer i skogen på kveldstid. Men noe særlig utover det er det ikke nok lysstyrke til, noe som igjen gjør at den ikke blir noe særlig mer enn grei nok i dette selskapet.

Middelmådig fjerne Sammenlign Ledlenser NEO3 annonse Billigste hos Se alle priser 364 hos Proshop.no Sjekk nå Middelmådig sitat Liten, nett og for lite lys Fordeler + Svært nett og hendig hodelykt

+ Behagelig hodebånd

+ Enkel justeringsknapp Ting å tenke på — Den har for svakt lys rett og slett

Silva Terra Scout

Forrige Neste

Terra Scout er en miljøsatsning for Silva, og er laget av hamp og resirkulert plast. Alt dette er vel og bra, men det er ikke ensbetydende med en god hodelykt av den grunn.

Lysstyrken er blant de absolutt svakeste, og når så vidt opp til 150 lux målt. Det er ikke så mye lykt, men den koster heller ikke særlig mye. Faktisk er den blant de aller billigste i testen.

At den har lav lysstyrke betyr ikke alltid at den er dårlig, men vanligvis at den har ekstremt store begrensninger på hva den faktisk kan brukes til. Silva Terra Scout er helt OK hvis du bare skal gå litt på tydelig markerte stier i et enkelt terreng, men du bør ikke forvente å se store detaljer og tydelige kontraster, for det er ikke denne lykten i stand til overhodet.

Men som en komfortabel lykt med enkle innstillinger, er den helt grei på lite krevende turer - selv om vi helt klart vil anbefale å påspandere seg selv en litt dyrere lykt og få mer igjen for pengene.

Middelmådig fjerne Sammenlign Silva Terra Scout XT annonse Billigste hos Se alle priser 299 hos Braasport AS Sjekk nå Middelmådig sitat Et miljøvennlig og billig alternativ til gåturer Fordeler + Enkel konstruksjon

+ Enkel å bruke

+ Komfortabel å ha på seg Ting å tenke på — Svak lysstyrke

Asaklitt hodelykt

Forrige Neste

Det er også flere hodelykter i denne testen som trolig har latt seg inspirere av hverandre. Asaklitt ligner eksempelvis veldig på LedLenser, som vi også fikk et godt inntrykk av i forrige test.

Men det som innledningsvis startet positivt – den har tross alt testens nest beste lysstyrke på hele 1943 lux – endte med å gi begge testjournalistene grå hår. For denne lykten er nok et bevis på at sterkt lys er langt fra nok.

Selve lykten og batteriet er festet med magneter mot reimen, en løsning som på papiret virker smart, men som takket være svake magneter faller fullstendig sammen.

Star Treks «Borg» ringte og ville ha ansiktet sitt tilbake. Eventuelt lim for å feste Asaklitts hodelykt sammen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Under testperioden var det slettes ikke uvanlig at en liten «hump» i isen var nok til at skøyteturen tok en dramatisk vending. Med lykten hengende og dinglende foran øyet kunne vi fort bekrefte at det vi måtte ha bygget opp av mørkesyn for kvelden effektivt var kortsluttet.

Likeledes kunne vi oppleve at batteriet plutselig hang og dinglet som en rivekule rundt ørene. Da hjelper det liksom ikke så mye at batteriet holder ut i seks timer.

Det var ikke sjeldent at vi vurderte å fiske frem superlimet og lime disse delene fast en gang for alle. Da ville vi i så fall gå glipp av muligheten til å bruke lykten med sykkelfestet som følger med, men ærlig talt. Det ville vi gladelig ofret.

Lykten er kanskje billig, men vi betaler heller mer for en lykt som lyser foran oss, fremfor rett i øyet.

Svakt fjerne Sammenlign Asaklitt 36-6069-000 Led annonse Billigste hos Se alle priser 299.9 hos Clas Ohlson Sjekk nå Svakt sitat Kraftig hodelykt som trenger å limes for å fungere godt Fordeler + Veldig god lysstyrke

+ God batteritid Ting å tenke på — Konstruksjonen faller fra hverandre pga veldig svakt magnetfeste

— Innstillingsknapp bak, på batteriet

— Vanskelig å justere frempartiet

Olight H17R

Forrige Neste

Olight kom strålende ut i vår foregående test av litt dyrere hodelykter, så vi hadde en del forventninger også til deres mindre søsken. Det er noen vesentlige forskjeller blant dem, men den innfrir på mye, denne også.

Hodelykten har enkle justeringsmuligheter. Trykk på den magiske blå knappen og «voila», du har lys i tre nivåer. Det er ikke all verdens med lys, det ble målt til 560 lux på det sterkeste, men det holder til enkle turer.

Det kan være litt uvant å ha knappen plassert under selve lyskilden, som også gjør at du «skygger» for lyset om du vil justere noe mens du er i fart.

Koblingen fra batteri til lykt. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Du må dessuten være obs på at du flytter kabelen fra batteriet i takt med at du strammer eller løsner reimen på lykten.

Batteritiden er ikke krise, men den er ikke blant de beste heller. Etter to timer på maks, takker den for seg. For å lade den opp igjen må du lokalisere hvor i alle dager du la den dumme, proprietære laderen. Denne har nemlig verken USB-C eller til nøds mikro-USB.

Uansett, den kommer med et eget rødt markeringslys, bak på batteriet. Dette er jo aldri feil.

Alt i alt en god lykt, men når ikke like langt opp som sine dyrere navnebrødre.

Bra fjerne Olight H17r Bra sitat Kompakt og kurant hodelykt Fordeler + Behagelig på hodet

+ Enkle innstillinger

+ Markeringslys bak Ting å tenke på — Klønete innstillingsknapp

— Krever proprietærlader

— Ingen mulighet til å justere mellom nær og fjernlys

