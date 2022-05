Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Fulldempede elsykler (2022)

Elsyklene som tar seg frem overalt

Dette er de beste elektriske fulldemperene.

Elsykler finnes i mange ulike typer, og skal du ut på tur i skog og mark vil en fulldempet sykkel være svært hendig. Spesielt om du har tenkt deg litt utenfor allfarvei hvor røtter og andre hindre venter.

Vi har nå testet syv fulldempede elsykler som alle kan betegnes som innstegsmodeller til denne type sykler. Likevel får du mye av det du ellers ville ønske deg, som meget kraftig motor og stort batteri for god rekkevidde.

Prislappen strekker seg fra rundt 48.000 kroner opp til rett over 60.000 kroner for de modellene vi har fått inn.

PS: Vi har spurt mange produsenter om sykler til test, men som i fjor er tilgangen ganske utfordrende.

Slik tester vi Vi har vurdert komfort . På fulldempede sykler får du som oftest saler som bør brukes sammen med en sykkelbukse. Sykler du uten vil du raskt oppdage et dypt savn etter dette om du befinner deg på en humpete sti med flere kilometer hjem. Samtidig ser vi på sittestilling, hvor gode holkene er og hvordan den generelle ergonomien er.

. På fulldempede sykler får du som oftest saler som bør brukes sammen med en sykkelbukse. Sykler du uten vil du raskt oppdage et dypt savn etter dette om du befinner deg på en humpete sti med flere kilometer hjem. Samtidig ser vi på sittestilling, hvor gode holkene er og hvordan den generelle ergonomien er. Vi har vurdert syklenes byggekvalitet . Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan demperne er og hvor god kommunikasjonen mellom demper og resten av rammen fungerer. Samtidig vurderer vi kvaliteten og funksjonen på gir og bremser.

. Som for eksempel hvor robust og stiv rammen føles, hvordan demperne er og hvor god kommunikasjonen mellom demper og resten av rammen fungerer. Samtidig vurderer vi kvaliteten og funksjonen på gir og bremser. Vi har også tatt med eventuelle andre funksjoner. Noen modeller kan for eksempel kobles trådløst mot smartmobilen, slik at du kan oppgradere sykkelens systemer eller hente sensordata den andre veien. Så er det selve sykkelen og hvordan denne presterer. Her har vi syklet på ulike underlag for å skape oss et inntrykk av hvordan de er på: Flate strekninger . Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t. Her kan det være kjekt å ha muligheten til å låse bak- og fordemperen for å ikke få for mye bevegelse mens du sykler.

. Her har vi både prøvd oss frem på asfalt og grus, og dannet oss et bilde av hvor enkelt du klarer å holde toppfarten på rundt 25 km/t. Her kan det være kjekt å ha muligheten til å låse bak- og fordemperen for å ikke få for mye bevegelse mens du sykler. I skog og mark . Disse syklene er designet og konstruert for få deg trygt rundt på utfordrende stier og i skogen. Her ser vi på hvordan demperne fungerer, hvor vi på forhånd har justert komprimering og lufttrykk slik at «innstillingene» er så like som mulig. Samtidig sjekker vi og regulerer lufttrykket i dekkene slik at også disse er like. I tillegg blir det en vurdering på andre egenskaper som hjelper deg igjennom terrenget. Hvordan er sittestillingen, fremkommelighet, krefter og respons i motor og presisjonen i girene. Alt som skal til for å komme seg rundt i terrenget på en god måte i samspill med demperne.

. Disse syklene er designet og konstruert for få deg trygt rundt på utfordrende stier og i skogen. Her ser vi på hvordan demperne fungerer, hvor vi på forhånd har justert komprimering og lufttrykk slik at «innstillingene» er så like som mulig. Samtidig sjekker vi og regulerer lufttrykket i dekkene slik at også disse er like. I tillegg blir det en vurdering på andre egenskaper som hjelper deg igjennom terrenget. Hvordan er sittestillingen, fremkommelighet, krefter og respons i motor og presisjonen i girene. Alt som skal til for å komme seg rundt i terrenget på en god måte i samspill med demperne. Hvordan er syklene i bakker? Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning – også i krevende stier og steinrøyser. Her har vi tatt i bruk blant annet den lokale terrengløypa som må sies å by på en rekke utfordringer.

Dette er en av de viktigste funksjonene for en elsykkel, og der den også trengs mest for de som vil slippe å slite seg ut. Vi har testet både med korte og bratte bakker, men også ved å sykle lengre strekninger med vedvarende og ganske bratt stigning – også i krevende stier og steinrøyser. Her har vi tatt i bruk blant annet den lokale terrengløypa som må sies å by på en rekke utfordringer. Så har vi også på pris kontra egenskaper. Fulldempede sykler er blant de dyrere syklene du kan kjøpe selv om vi har tatt for oss modellene som starter på nedre del av prisskalaen. Mer +

Elride Widlar IX Birk E-Furious LTD 2022 (Electric) Cube Stereo Hybrid 140 29 HPC Race CX Rock Machine Blizzard INT E70-297 2021 (Electric) Olympia EX900 Sport Besv TRS 1.5 Birk E-Furious annonse Pris 51 999,- 56 900,- 47 899,- 52 900,- - - 47 900,- Pris ved innhenting 51.999,- 56.900,- 47.999,- 52.900,- 61.000,- 51.000,- 47.900,- - - - - - - - Motor Bafang M500 Shimano EP8 Bosch CX Shimano EP8 Oli Sport Shimano EP8 Shimano EP8 Moment 100 Nm 85 Nm 85 Nm 85 Nm 85 Nm 85 Nm 85 Nm Kontroller Bafang Shimano SC-E7000 Bosch Kiox, Ebike System 2 Shimano SC-E7000 Oli Shimano SC-E5003 Shimano SC-E5003 Batteristørrelse 740 Wh 720 Wh 625 Wh 635 Wh 900 Wh 630 Wh 630 Wh Bremser Tektro Orion M375 Shimano XT Shimano BR-MT520 Shimano BR-MT6120 Shimano BR-MT6120 Shimano BR-MT420 Shimano BR-MT420 Skivestørrelse 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203/180 mm 203 mm 203 mm Hjul 27,5 x 2,8" 29 x 2,6" 29 x 2,6" 29 x 2,50" + 27,5 x 2,60" 29 x 2,6" + 27,5 x 2,8" 29 x 2,6" 29 x 2,6" Girsystem Shimano XT, 11 gir Shimano XT, Shimano Deore XT, 12 gir Shimano Deore, 10 gir Shimano Deore, Shimano Deore, 11 gir Shimano Deore, 11 gir Fjernstyrt seteregulering Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av - - - - - - - Dempegaffel foran SR Suntour AION BOOST RockShox ZEB Select RockShox 35 Silver DVO Diamond Air RockShox 35 Gold RockShox 35 Gold RockShox 35 Gold Dempervandring foran 150 mm 160 mm 140 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm Demper bak SR Suntour EDGE LOR-8 RockShox Delux Select RockShox Deluxe Select+ Jade X Coil RockShox Deluxe Select+ Trunnion RockShox Delux Select RockShox Delux Vandring bak 125 mm 150 mm 150 mm 140 mm 150 mm 150 mm 150 mm Lock out Ja, på styret for foran + bak Ja, foran Ja, foran og bak Ja, foran Ja, foran og bak Ja, foran Ja, foran - - - - - - - Sykkelvekt 27,9 kg 26,3 kg 25,1 kg 24,1 kg 27,9 kg 26 kg 26 kg Andre egenskaper - Bluetooth, appstøtte Bluetooth, appstøtte, tyverisikring - - - -

Best og et fantastisk kjøp: Cube Stereo 140

En fulldemper er aldri en «billig» sykkel, men hvordan Cube greier å få så vanvittig mye ut av hver krone når de lager sykler begynner å bli et mysterium. Her får du en prima Bosch CX-motor med masse drag. Du får den tøffeste styringsenheten vi har vært utsatt for – der du kan ta av hele computeren og se på statistikken din etter at du er ferdig med å sykle.

Motoren er den eneste i testen som frikobler skikkelig godt når du vil tråkke på selv. Shimano-syklene i testen har en tendens til å føles som motvind når du når 25 kilometer i timen, mens med Cube kan du tross alt jobbe det din egen sykkelmotor tillater etter at den elektriske har gitt seg.

Vi liker de kraftige og effektive bremsene på denne sykkelen, og at den har lås på demperne (lock out) både foran og bak.

Bosch-motoren er nesten litt for ivrig i bakker og utfordrende terreng, der sykkelen noen ganger har lyst til å sprette fremover. Det er upraktisk når du prøver å finne en linje i komplisert topografi. Men det løses greit ved å sette Bosch-systemet i «Mountain Bike»-modus. Da blir den litt mindre overivrig på avtrekkeren og gir deg tid til å plassere og snirkle sykkelen rundt angripende trær og steiner på stien.

At denne sykkelen hørte hjemme helt i toppen ble forholdsvis tidlig klart, og inntrykket gjentok seg gjennom flere turer i ulikt terreng og med ulike førere.

9.5 Imponerende Cube Stereo Hybrid 140 29 HPC Race CX annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Her får du virkelig mye fulldemper for pengene. " Fordeler Krysse av Svært trekkvillig motor

Krysse av Beste tilgjengelige girsystem

Krysse av Påkostet sykkelcomputer

Krysse av Takler alle typer terreng

Krysse av Gode bremser

Krysse av MTB-modus roer ned motoren for vanskelige partier

Krysse av Lås på demperne foran og bak (lock out)

Krysse av Grei å tråkke også forbi der motoren gir seg Ting å tenke på Bytt Mindre batteri enn noen av konkurrentene (625 Wh)

Bytt Slås på dempegaffel av Birk E-Furious LTD

Nest best: Birk E-Furious LTD

En motor som er omtrent like trekkvillig som den i Cuben finner du i Birks E-Furious LTD. Rett nok heter det Shimano her, og du får ikke den samme fine frikoblingen når motoren gir seg som hos Bosch. Men så er det vel også nokså sjelden du har bruk for å ferdes fryktelig raskt med en sykkel av denne typen.

Det du får som langt på vei rettferdiggjør en hårete pris er et større batteri og særdeles gode dempere.

Birk-syklene og Besv-bidraget er egentlig «trillinger» med samme ramme, om enn noen nyanseforskjeller i delene som er satt på. Det er synlig ned til at alle tre har den samme USB-C-porten på rammen, og Besv-klistremerke ved kranken.

E-Furious LTD utmerker seg ved å være den best utstyrte av disse. Shimano XT er det rund baut, både på gir og bremsene som gjør at sykkelen nesten kan stoppe i fritt fall. Her bør du ikke ta i for hardt hvis du ikke mener det.

Det store 720 Wh-batteriet gjør at batteriprosentene daler sakte, selv med tung rytter og utfordrende terreng.

På tvers av ulike sykkelturer i forskjellig terreng var det ikke alltid E-Furious LTD fremsto som aller best, men den var aldri svakere enn et andrevalg, og i noen av turterrengene – spesielt med mye oppoverbakke – glimret denne sykkelen med supre egenskaper.

9 Imponerende Birk E-Furious LTD 2022 (Electric) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Birk E-Furious LTD leverer varene, men den koster. " Fordeler Krysse av God og trekkvillig motor

Krysse av Særdeles presis respons på tråkk

Krysse av Meget kraftige dempere som jobber godt

Krysse av Beste tilgjengelige girsystem

Krysse av Stort batteri (720 Wh)

Krysse av Takler alle typer terreng godt

Krysse av Svært gode bremser Ting å tenke på Bytt Ikke låsbar bakdemper

Også anbefalt: Birk E-Furious

Birk E-Furious er «lettversjonen» av LTD-sykkelen over. Her byttes XT-giringen ut i vanlige Deore-gir, og både batteri og fordemper blir noe slappere. Men hovedsaken – nemlig syklefølelse og motor forblir den samme.

Det betyr at denne litt rimeligere tassen også er en av våre favoritter i utvalget. Den er svært allsidig, enten det er harde motbakker eller bratte nedoverbakker. Den trekkvillige motoren er veldig passelig giret til sykling i ulent terreng. Den trekker mer enn nok til at du tar deg frem, og den trekker heller ikke så voldsomt at den drar deg inn i problemer.

For deg som er litt høyere eller bredere, som to av testpanelet, kan det gi mening å spytte i de ekstra tusenlappene opp til modellen over med sine antakelig noe mer holdbare, kraftigere frontdemper.

Like fullt jobber demperne i denne sykkelen godt både med lette og tyngre ryttere, og sykkelen har en behagelig sittestilling som passer sykling i alle typer terreng, eller bare til grusveipendling, om du vil.

8.5 Meget bra Birk E-Furious 2022 (Electric) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En knallbra allroundsykkel til stibruk. " Fordeler Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av God både når det går oppover og nedover

Krysse av Svært responsiv

Krysse av Gir god følelse med underlaget

Krysse av Slår så godt som aldri nedi Ting å tenke på Bytt Batteriet ikke blant de største

Bytt "Bare" vanlig Deore-giring

Bytt Mykere dempede sykler kan være mer behagelige

God, men kostbar: Besv TRS 1.5

Sist ut av Besv-trillingene er «originalen» fra den danske sykkelprodusenten. Alle i testpanelet hadde problemer med å skille den fra Birk E-Furious, og det er ikke så veldig rart. Utstyrsmessig er de to syklene så godt som like, og når også rammen viser seg å være en Besv-produksjon i Birk-modellene, blir dette så godt som samme sykkel.

Forutsigbart nok liker vi dermed også denne sykkelen godt. Den har Shimano EP8-motor som trekker alt du trenger, uten å ta i for hardt. Demperne jobber godt, og sittestillingen er god.

Batteriet er mindre enn i den heftigste Birken, og til gir og bremser må du klare deg med vanlig Deore fra Shimano. Ikke noe stort tap, men like fullt hakket ned fra den grommeste modellen.

Vi rangerer den under Birks rimeligste modell rett og slett fordi den vil være dyrere i innkjøp uten at den byr på nevneverdig mer for de pengene. Finner du et godt tilbud er det likevel all mulig grunn til å slå kloa i denne – den er stadig vekk meget god.

8.5 Meget bra Besv TRS 1.5 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Samme sykkel som rimeligste Birk, men til en høyere pris. " Fordeler Krysse av Trekkvillig motor

Krysse av God både når det går oppover og nedover

Krysse av Svært responsiv

Krysse av Gir god følelse med underlaget

Krysse av Slår så godt som aldri nedi Ting å tenke på Bytt Batteriet ikke blant de største

Bytt "Bare" vanlig Deore-giring

Bytt Mykere dempede sykler kan være mer behagelige

Bytt Litt høy pris i testtidspunktet

Fantastisk nedover: Rock Machine Blizzard

Rock Machine Blizzard hadde tidlig lyst opp i teten, siden det er en helt fantastisk sykkel når det ikke blir for bratt. Selv om motoren er den «vanlige» EP8-maskinen fra Shimano og girene er Deore, opplever vi denne som svært trekkvillig. Sannsynligvis noe som skyldes at den har et mindre bakhjul enn mange av de andre syklene i testen.

Denne er satt opp med såkalt «Mullet»-geometri. Mullet er navnet på 80-tallets hockeysveiser, og viser til at det er ulik størrelse på hjulene foran og bak. Det kan gi noen fordeler, kanskje spesielt når det bærer nedover. Mer presisjon med et lite bakhjul og «humptålighet» med et stort forhjul er også egenskaper som hører sykkeloppsettet til.

En ulempe med akkurat Rock Machine Blizzard er at den blir veldig lett foran, samtidig som den er så trekkvillig bak. Dermed har den veldig lyst opp på bakhjulet i bakker. Vi opplevde å måtte gire og trå ganske presist for å ikke miste styringen i de bratteste områdene, og da vi syklet bakkeløyper med sykkelen var denne en av de som ga oss flest stopp.

Samtidig er den ekstremt lett å plassere i skogsstiene og bekkefarene så lenge det ikke er så bratt. Skal du bare svinse forbi hindringer rett bortover, eller nedover, er dette en av de artigste syklene å gjøre det på. Bakdemperen gir også en behagelig duvende sykkelfølelse på humpete områder.

Samtidig kan det nesten bli litt for mye gynging bak i de virkelig humpete partiene, så vi hadde ønsket oss lock out til bruk på mindre utfordrende områder og vei.

8 Meget bra Rock Machine Blizzard INT E70-297 2021 (Electric) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Nydelig når det går nedover. " Fordeler Krysse av Fantastisk å sykle bortover eller nedover

Krysse av Lett og presis å plassere i sporet

Krysse av Duvende demping som "flyter"

Krysse av Presis og kraftfull motor Ting å tenke på Bytt Svært lett foran - uegnet for bratt klatring

Grei, men uraffinert: Olympia EX900

Den italienske sykkelprodusenten Olympia lager sine egne motorer, og denne sykkelen er utstyrt med en sånn. Det er dessuten testens andre deltaker med «Mullet»-geometri – større forhjul enn bakhjul.

Motoren er en kraftig 85 Nm-historie som trekker krefter fra testens største batteri. Det er på hele 900 wattimer. Dermed gikk batteriprosenten besynderlig sakte ned på Olympiaen, til tross for at vi i testen syklet flere mil med hver sykkel. Her snakker vi rekkevidde.

Girmessig får du Shimano Deore XT her, et hakk over de vanlige Deore-løsningene. Vi liker at dette er en av tre modeller i testen som har demperlås, eller lock out, både foran og bak.

Det er masse krefter her og sykkelen trekker godt, men den har relativt treig motorrespons, og alle testerne la merke til at Olympiaen noen ganger trakk «et halvt tråkk» videre etter at vi ga oss. Det kan være nok til å havne i periferien. For denne typen sykler er det ekstra viktig at de adlyder og stopper akkurat når føreren vil.

I det store og hele en helt ok sykkel, men med en prislapp som tipper nord om 60.000 kroner får du veldig mye bedre fulldemper for en god del mindre penger.

7.5 Bra Olympia EX900 Sport annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Kraftfull men litt lite responsiv når det gjelder. " Fordeler Krysse av Masse styrke i motoren

Krysse av Enormt batteri (900 Wh)

Krysse av God kjørecomputer med fargeskjerm

Krysse av Mullet-design er behagelig når det går nedover Ting å tenke på Bytt Upresis motorstyring

Bytt Krever noe mer aktiv giring i utfordrende terreng

Hverken fugl eller fisk: Elride Widlar IX

Selv om ingen av syklene i denne testen er dårligere, er jumboen i utvalget nokså klar. Elride har kommet godt ut i våre tester før, men akkurat Widlar sliter vi litt med å plassere. Bokstavelig talt; sykkelen oppleves som den tyngst håndterbare i testen og den kjennes stivere og litt vanskeligere å velge spor med i løypa.

Hver av turene denne ble utsatt for ledet til kommentarer fra rytterne om svette hender og slitne armer, fordi vi måtte holde oss ekstra godt fast. En av testerne kommenterte også at han ikke fikk selvtilliten til å tråkke på skikkelig med denne.

Like fullt er det en nokså greit utstyrt sykkel til prisen.

Her får du det som på papiret er testens sterkeste motor, en Bafang-variant med 100 Nm. Hva som reelt er sterkest er vanskeligst å si, men konkurransen blir nok hard mot Boschen som sitter i testvinneren.

Som med Olympiaen merker vi tregheter med å stoppe for dette motorsystemet, og vi irriterer oss ofte over at sykkelen er litt lav i kombinasjon med lange pedaler som støtt slår nedi underlaget – alle rytterne opplevde det langt oftere med denne enn med resten av utvalget.

Det er lås på demperne både foran og bak, som gjør sykkelen hakket bedre egnet også for slettere vei. Og kanskje er dette mer en «grusvei pluss»-sykkel enn en fullblods fulldemper. Den er i hvert fall mer krevende enn de andre å slenge rundt når terrenget blir hårete.

6 Helt greit Elride Widlar IX annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " For tung og upresis for krevende terreng. " Fordeler Krysse av Fin på skogsveier og ujevnt underlag

Krysse av Presis og god giring

Krysse av Demperlås foran og bak (lock out) Ting å tenke på Bytt Føles tung å håndtere i løypa

Bytt Slår ofte nedi humper og hindringer

Bytt Upresis motorrespons

Bytt Mindre effektiv demping enn resten av syklene