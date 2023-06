Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Hørselvern med Bluetooth og DAB+ (2018)

Det beste hørselvernet koster halvparten av «Proff»-modellen

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 11. juni 2018, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Sommer er ikke bare ferie, men også tid for endeløs plenklipping og hagestell, maling eller renovering av uteområdet. Så kommer høsten med vedkløyving, og vinteren med snørydding. Foruten slitet er fellesnevneren her de rimelig tankeløse eller støyende aktivitetene.

Og lite passer vel bedre når du arbeider enn å ha favorittmusikken- eller podcasten på øret, noe som kanskje bare kan overgås av fred og ro fra støyende maskiner.

Om du er på utkikk etter noe som kan redusere støyen og servere god musikk har vi noe for deg, nemlig en test av hørselvern med innebygget DAB+ og Bluetooth.

Med et hørselvern med DAB+ og blåtann kan gressklippersesongen eller høstens vedkløyving bare komme. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi har bare funnet tre hørselvern på det norske markedet som oppfyller kravet om DAB+-radio og har muligheten for å hente musikk fra telefonen din via blåtann. To stammer fra Sahaga og heter henholdsvis Pop@work Pro og Pop@work BT, mens det siste, som for øvrig har svært mye til felles med sistnevnte, kommer fra Jula og heter Blue Wear.

Vi vil finne ut hvilken av dem som gjør den beste jobben med å dempe støy og spille musikk, og selvsagt ha i mente de av oss som ikke er profesjonelle kontorister året rundt, men heller tømmerhuggere, snekkere eller bønder – som denne testen bør være ekstra relevant for.

I tabellen nedenfor har vi oppsummert alle de viktigste egenskapene og merknadene vi har gjort oss etter prøving av hørselvern i felten.

Modell Pop@work Pro Pop@work BT Blue Wear Pris 2100,- 1300,- 1000,- Støydemping Middels Bra Bra Byggekvalitet Bra Middels Middels Komfort Svært bra Bra Svak Betjening Middels Middels Middels Lydkvalitet tale Bra Bra Bra Lydkvalitet musikk Middels Middels Middels Lydstyrke Middels Bra Bra DAB+-signal Bra Bra Bra Blåtann-rekkevidde Svak Bra Bra Lydnivå Middels Bra Bra Åpne fullskjerm Mer +

«Proffen» møter tvillinger til halv pris

De tre hørselvernene i testen spenner stort i pris og henvender seg nok til ulike personer og situasjoner. Med prislappen på 2100 kroner har imidlertid Pop@work Pro mye å bevise satt opp mot de omtrent halvparten så dyre alternativene, Pop@work BT og Blue Wear. Disse rimeligere modellene har dessuten mye å gjøre opp seg imellom. Om vi ser forbi det ytre skallet, og navnet, er dette nemlig så godt som et og samme hørselvern. De små forskjellene deres kommer vi straks tilbake til.

Testdeltakerne: Julas «Blue Wear», Sahanga Pop@work Pro og Sahanga Pop@work BT. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det viktigste når du skal kjøpe hørselvern kan vi vel trygt slå fast er at de reduserer kraftig støy, enten den kommer fra gressklipperen, vedklyveren eller traktoren. Men gode hørselvern alene får du for bare noen få hundrelapper, og for å vinne denne testen må det også diskes opp med radio og trådløs musikkstrømming av høy kvalitet.

Slik er Pop@work Pro

Og allerede på disse to viktige områdene skiller hørselvernene i testen lag. Pop@work Pro, altså «Proff»-hørselvernet vårt, viser seg nemlig å ha tydelig svakere støydempingsegenskaper enn de to rimeligere kandidatene som koster nesten tusen kroner mindre. Dette kommer av at øreklokkene ikke klemmer like stramt rundt ørene og er et par hakk større. Dette gir langt høyere bærekomfort, men da til prisen at proffheadsettet ikke fungerer helt optimalt i de mest støyende omgivelsene. Vi brukte det mens vi klippet gresset med en bråkete sitteklipper på maks effekt og opplevde en tydelig støyreduksjon, men konkurrentene var merkbart bedre.

Pop@wotk Pro er litt større og tyngre enn alternativene, og støydempingen et par hakk svakere, men de er svært behagelige å ha på. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Noe som forsterker problemet er at proffhørselvernet spiller ved ganske moderat maks-volum både under radiolytting og musikkstrømming fra telefon. Tanken er nok god – for ifølge manualen oppfyller hørselvernet ørten myndighetskrav og reguleringer for volumkontroll for å sikre at selv tunge brukere skal ha litt hørsel igjen til de blir gamle. Sammen med svakere støydemping oppleves imidlertid musikken for lite engasjerende. Tidvis kan det være vanskelig å følge med i alle partier av en låt, og selv på maks volum ønsker man ofte å guffe på flere ekstra hakk. Slik begrensningene er nå får du ikke muligheten til det selv når favorittlåta flyter forbi deg i lufta.

For podcaster og tale på radio er ikke volumbegrensningen et like stort problem, dog. Selv om klokkene ikke demper støy helt like bra som de andre slipper svært lite av lyden du har på dem ut. P4 er altså helt innafor å lytte til uten at du blir satt utafor av jobbkameratene (men du avsløres jo raskt av låtinformasjonen i skjermpanelet!).

«Proffen» har også et annet problem enn støydempingen og generelt lavt volum. Det viser seg nemlig at rekkevidden er svært begrenset når vi strømmer musikk fra telefonen vår. Med de rimeligere konkurrentene kan vi bevege oss minst 16 meter fra kilden før blåtannsignalet viser tegn på å falle ut, mens Pop@work Pro konsekvent mister forbindelsen ved 8-metersmerket. Målingen er utført med fri sikt uten fysiske hindringer mellom, så inne i bygg kan rekkevidden være enda svakere, noe som begrenser deg til å i beste fall gå inn i naborommet før forbindelsen kutter. Særlig viktig er denne begrensningen selvsagt for deg som ikke alltid går med telefonen i lomma.

Her er likevel ting mer nyanserte enn det først kan virke som. Proffen slår tilbake med flere unike egenskaper de to andre mindre påkostede hørselvernene kan se langt etter.

Blant annet leverer den på lovnaden om høyere byggekvalitet, der vi ser at materialene er mer solide, ledningene og metallbøyle tykkere og bryterne fastere. Høyere vekt er en konsekvens. Å ha over en halv kilo ekstra på hodet er én ting om du sitter stille på en gressklipper eller i en traktor, men kan være noe annet om du beveger deg mer.

Hørselvernet tåler også en vannsprut og fuktighet ettersom alle innganger er beskyttet av gummideksler. Det er også tydelig at dette er myntet på deg som bruker hørselvernet mye hver dag, for ved siden av at øreputene er utskiftbare er de også av høyere kvalitet enn hos de rimeligere modellene.

Der vi ikke har målt driftstiden godt nok til å konkludere selv, mener produsenten at Pop@work Pro skal holde det gående i inntil 20 timer på en opplading, som for øvrig tar fire timer. Det er omtrent dobbelt så lang driftstid som konkurrentene.

Slik er «budsjett-tvillingene»

Selv søsken som er produsert på samme tid og samme sted er sjelden helt like, men det forandrer ikke hvor de kommer fra og hva de er laget av. Så er også tilfelle med Pop@work BT og Julas «Blue Wear». Her er det bare øyet som bedrar deg, og etter testingen er konklusjonen klar: de er klin like på innsiden.

De små forskjellene i utførelse og design er likevel nok til at vi fant gullungen blant dem, og det utslagsgivende ble til slutt komforten. Pop@work BT er nemlig mye mer behagelig å bære for langt flere personer enn Blue Wear. Dette kommer av at førstnevnte har en hakket større hodebøyle, slik at vi med middels eller store hoder også kan ha dem på uten å konstant føle hvordan ørene våre nærmes heises opp og trykkes inn mot skallen. Forskjellen er nesten ikke synlig, selv ved direkte sammenligning, men tilbakemeldingene fra tre testpersoner lyder på samme vis: Blue Wear sitter for stramt og oppleves som for lite.

På alle andre områder er de to budsjetthørselvernene som nevnt identiske. Byggekvaliteten er helt ok for noe som koster omtrent en tusenlapp, men vi har ærlig talt ikke store forventninger til at noen av dem overlever dersom de skulle falle på riktig underlagfra mer enn hoftehøyde. Det er nemlig brukt hard plast over det hele, så den notoriske ulykkesfuglen bør vurdere den mer hardføre Pro-modellen med sine gummierte og støtabsorberende klokker først som sist.

Alle hørselvernene leverer tilfredsstillende signalkvalitet når vi lytter til et utvalg radiokanaler. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ifølge manualen spiller Blue Wear høyere enn begge utfordrere. Det er vanskelig for oss å måle dette, men i praksis hørte vi i alle fall ikke forskjell på Pop@work BT og Blue Wear. Som nevnt tidligere spiller Pop@work Pro lavere enn begge de andre dog, og da særlig under strømming av musikk fra telefon.

Vi opplever at begge budsjettalternativene spiller «høyt nok». Når vi lytter til dem uten støy rundt forstår vi hvorfor de ikke gir oss et ekstra hakk på volumbryteren, selv om vi av og til kunne ønsket oss dette mer redskapen i gang rundt oss. Vi sliter likevel aldri med å høre det vi spiller av, noe vi kan takke den gode støydempingen for. Justert riktig slipper nemlig klokkene på disse hørselvernene gjennom svært lite støy og dette går for øvrig begge veier slik at lyden du spiller av ikke høres ut.

Fungerer på samme måte

Markedet for DAB+ er jo i seg selv ganske begrenset i all den tid vi i Norge har gått i bresjen for innføringen før andre land. Da kommer det kanskje ikke som noen bombe at de tre hørselvernene alle kommer fra samme fabrikk og sannsynligvis er designet av samme kar.

Derfor oppfører de seg også likt og opererer på nøyaktig samme måte, selv om navigasjonsknappene har en litt annen plassering hos Pop@work Pro-modellen.

Umiddelbart liker vi knappeoppsettet til budsjettmodellene bedre enn Pop@work Pro, ettersom skjermen her kommer som et tydelig skille mellom knapper med ulike funksjoner. Hos Pro-modellen er det i alle fall uten trening vanskeligere å føle seg frem til rett knapp på første forsøk. Knappene er større her, og mens vi mot slutten av testperioden begynte å få følelsen av hvor de var skulle vi gjerne følt større forskjell på dem. Et par av knappene for eksempel vært ruglete, eller gropen mellom dem dypere.

De mest brukte tastene er uansett neste/forrige radiostasjon/låt som er å finne på samme «side». På budsjettmodellene bytter du mellom DAB+ (eller FM-modus)- og blåtannmodus med en egen knapp i hardplast, mens Pro-modellen har en gigantisk senterknapp som er lett å treffe. For å aktivere bass-modusen holder du ikke «Enter»-knappen i et par sekunder.

Volum-bryteren, som også fungerer som av/på-knapp, er godt plassert og enkelt å betjene selv med tykke hansker på seg hos alle modellene.

Når du etter hvert vil vende deg til navigasjonen er alle hørselvernene svært brukervennelige. Første gang du slår dem på søkes DAB+-kanalene automatisk inn for deg, og når du setter dem i blåtannmodus blir de automatisk søkbare for telefonen din eller koblet til dersom du allerede har paret dem.

Varierende lydkvalitet

Vi kan bare melde om gode mottakerforhold for DAB+ i vårt utendørs testområde i Eiker-bygdene. Vel inne i VG-bygget i Oslo faller signalet, men vi traff ikke på noen radiokanaler som ikke lot seg spille av. For strømming til blåtannenheter takler budsjettmodellene avstander på 16 meter, mens proffmodellen Pop@work Pro sliter allerede etter halvparten.

Om du spiller musikk fra mobilen bør du styre unne Pop@work Pro, som bare har halvparten av konkurrentenes rekkevidde. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selve lydkvaliteten er identisk mellom hørselvernene. Den er helt super for podkaster og tale på radio, men når vi spiller musikk kommer vi ikke på mange tradisjonelle hodesett som leverer svakere. Musikklyttning «må» nemlig foregå med bassmodus aktivert om du ikke vil ha en svært platt opplevelse, og bassen til disse klokkene er lite å skryte av der den er både masete, buldrende og svak. Lydkvaliteten er grunnen til at ingen av hørselvernene får de høyeste karakterene av oss, uten at den er ubrukelig av den grunn.

Normalmodus gjør seg godt til podkaster og snikksnakk på radio, mens vi bassmodusen bør kobles inn når du lytter til musikk – selv om dette er en type påtrengende buldrebass som ville fått stryk i hodetelefoner med fokus på lydkvalitet.

Hørselvernene kommer med mikrofon slik at du kan ta imot telefonsamtaler. Selve talekvaliteten er god og det er lett å høre stemmen i den andre enden, men vi opplever en konstant tikkelyd i bakgrunnen som ikke går bort selv når vi ikke snakker. Denne er ganske lav, men høy nok til å bli distraherende. Denne tikkelyden hører vi på både budsjettmodellene og proffmodellen, så det er nok brukt samme mikrofon her.

Modell Pop@work Pro Pop@work BT Blue Wear Vekt 545 gram 390 gram 390 gram Oppgitt driftstid Inntil 20 timer 8 til 10 timer Inntil 12 timer Oppgitt ladetid 4 timer 4 timer 4 timer Blåtannrekkevidde (fri sikt) 8 meter 16 meter 16 meter Åpne fullskjerm Mer +

Mest for pengene og beste allrounder

POP@work BT Headband

Sahaga Pop@work BT er ikke mange hundrelappene dyrere enn testens rimeligste og nesten dønn like hørselvern, Blue Wear. Det skiller seg likevel ut på ett viktig område, nemlig komfort. Dette hørselvernet sitter tett på, men uten å presse unødvendig mye og har såpass rom for regulering av størrelse at det passer til de aller fleste hoder. Det eneste vi etterlyser for bedre bærekomfort er enda litt bedre polstring i hodebøylen, men dette er noe vi ville hatt fra alle hørselvernene i testen.

Demping av støy tar Pop@work BT på strak arm og utkonkurrerer faktisk storebroren. Med støyen ute av verden ligger alt til rette for å nyte musikk fra radio eller telefon, og vi opplever både signalkvalitet på DAB+ og blåtannstrømming som god. Rekkevidden for blåtannforbindelsen er som nevnt dobbelt så lang som for Pop@work Pro.

Lydkvaliteten er ikke noe å hoppe i taket for, men HiFi-nerdingen får du heller ta når du er ferdig med jobben.

Lydnivået kunne vært et hakk høyere, men med tanke på at dette hørselvernet er laget for å være på mange timer av gangen er det kanskje greit at produsenten har satt grensen der den er.

Pop@work BT er det beste av de to budsjetthørselvernene og leverer godt nok for de aller fleste bruksområder uten å koste skjorta.

7.5 Bra fjerne Sammenlign POP@work BT Headband 7.5 Bra sitat Passer de fleste hoder og lommebøker. Beste allrounder. Fordeler + Lang blåtann-rekkevidde

+ Passer de fleste hoder (men ikke de største)

+ God støydemping

+ Godt DAB+-signal ute Ting å tenke på — Middels byggekvalitet

— Vanskelig å føle seg til riktig betjeningsknapp

— Tikkelyd under samtaler

— Noe skuffende lydkvalitet for musikk

Best i mindre støyutsatte områder

Pop@work Pro DAB+ Bluetooth hørselvern

Dette er hørselvernet for deg som trenger flere finesser enn budsjettalternativene leverer. Da det ikke lydisolerer like godt som Pop@work BT eller Blue Wear er det imidlertid ikke førsttevalget for de med svært høy støy rundt seg. Musikken kan som en konsekvens drukne mer i støyen og oppleves dermed ikke som så engasjerende. Podkaster og taleprogrammer er unntaket da stemmer høres bedre enn musikk.

Dette hørselvernet har imidlertid overlegen bærekomfort. Putene er mykere og av høyere kvalitet, klokkene er større og hodebøylen kan reguleres slik at den passer til alle hodestørrelser. Også store hoder.

Byggekvaliteten er dessuten skrudd opp et par hakk, og disse vil nok tåle uhell og røffere behandling bedre enn budsjettalternativene. Dette er også eneste alternativ for deg som er utsatt for mye fuktighet eller vannsprut.

Det største problemet med Pop@work Pro, som ikke virker å ha vært et bevisst valg fra produsenten, er den elendige blåtannrekkevidden. Strømmer du musikk fra telefonen din kan du ikke gå mer enn maksimalt åtte meter unna (i friluft) før signalet stopper opp. Konkurrentene stiller med dobbelt så lang rekkevidde.

Konklusjonen blir at dette er hørselvernet for deg som trenger noe mer solid og sprutsikkert, og jobber i litt mindre støyutsatte områder slik at du kan prioritere den beste komforten. Produsenten skryter også av dobbelt så god driftstid som konkurrentene, uten at dett er noe vi har fått sjekket med sikkerhet.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Pop@work Pro DAB+ Bluetooth hørselvern 6.5 Helt greit sitat Passer proffene som ikke jobber i de mest støyutsatte områdene. Fordeler + Komfortable og passer flere hodestørrelser

+ Solid byggekvalitet

+ Solid bygget

+ Tåler fuktighet og vannsprut

+ Utskiftbare puter

+ Skal gi lengre driftstid enn konkurrentene

+ Godt DAB+-signal ute Ting å tenke på — Dårlig rekkevidde for blåtann

— Svakere støydemping enn konkurrentene

— Tunge

— Vanskelig å føle seg til riktig betjeningsknapp

— Lav lydstyrke

— Dyre

— Tikkelyd under samtaler

— Noe skuffende lydkvalitet for musikk

Mindre og trangere enn Pop@work

Blue Wear 002200 Headband

DIsse oppfører seg på akkurat samme måte som testvinneren, men oppleves som langt mindre komfortable å bære på seg. Særlig over tid. Det kommer av at de er fysisk et par hakk mindre og presser hardere både over hodet og rundt ørene. Blue Wear er dermed kun et alternativ for deg som har et mindre hode, som til gjengjeld kan spare noen hundrelapper i forhold til Pop@work BT og få sammen funksjoner.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Blue Wear 002200 Headband 6 Helt greit sitat For trange rundt hodet. Ellers som Pop@Work BT. Fordeler + God støydemping

+ Lang blåtann-rekkevidde

+ Godt DAB+-signal ute Ting å tenke på — Vanskelig å føle seg til riktig betjeningsknapp

— Middels byggekvalitet

— Passer ikke for middels/store hoder

— Tikkelyd under samtaler

— Noe skuffende lydkvalitet for musikk

11. juni 2018, 06:00