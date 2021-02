Hodetelefonene som fungerer både til (hjemme-)kontor og fritid

Med alle videosamtalene mange av oss sitter i nå for tiden er det viktigere enn noen gang med gode hodetelefoner og ikke minst en god mikrofon. Vi har testet fem par hodetelefoner som skal fungere godt både til jobb og fritid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Vi tester mange trådløse hodetelefoner her på Tek.no, men de aller færreste av vanlige forbrukerhodetelefoner er spesielt gode når det kommer til telefonsamtaler. Rene kontorhodetelefoner er på sin side gode til telefonsamtaler, men kanskje ikke så gode på musikk og støydemping.

Går det an å få begge deler? Ja, skulle det vise seg. Flere av hodetelefonprodusentene har nemlig bakgrunn i kontorprodukter, og de leverer gjerne også mer jobbfokuserte varianter av sine vanlige forbrukerhodetelefoner.

Med disse får du vanligvis med en liten USB-pinne du kan koble til PC-en, slik at du får mulighet til å være tilkoblet både en mobil og en PC/Mac samtidig - og det mer pålitelig enn hvis begge deler skulle vært gjort med bluetooth, slik noen hodetelefoner kan.

Noen er i tillegg «sertifisert for Microsoft Teams», som blant annet betyr at de skal fungere med Teams umiddelbart når du kobler dem til, i tillegg til at de skal ha en dedikert Teams-knapp på hodetelefonene, blant annet. Også ikke-sertifiserte hodetelefoner vil høyst sannsynlig fungere utmerket, men med dette merket får du noen ekstra forsikringer om Teams er din bedrifts foretrukne løsning.

Vårt perspektiv i denne omgang har vært å se på disse hodetelefonene fra en vanlig hjemmekontorists synspunkt. Formålet har vært å finne frem til hodetelefoner som fungerer like godt på hjemmekontoret som på fritiden, og vi har eksempelvis ikke vurdert mulighetene for IT-avdelingen til å bedrive sentralisert administrasjon av hodetelefonene, slik man kanskje ønsker i store selskaper. Det vi tester er altså ikke de beste kontorhodetelefonene, men de beste hodetelefonene til bruk både til jobb og fritid.

Dette er hodetelefonene vi har testet:

Product Jabra Evolve2 85 UC Stereo Plantronics Voyager 8200 UC Cisco Headset 730 Wireless Logitech Zone Wireless Sennheiser EPOS Adapt 660 MS 3655 NOK 2888 NOK 3636 NOK 2127 NOK 4084 NOK Pris når testet Cirka 3700 kroner 2890 kroner Cirka 3650 kroner Cirka 2250 kroner Cirka 4000 kroner Hodetelefondesign Over-ear Over-ear On-ear On-ear Over-ear Aktiv støydemping Ja Ja Ja Ja Ja USB-dongel Ja, USB-A Ja, USB-A Ja, USB-A Ja, USB-A + USB-C-adapter Ja, USB-A Bluetooth-kodek AAC Aptx AAC, Aptx, Aptx HD - AAC, Aptx Type mikrofon Innebygd + utfellbar Innebygd Innebygd Utfellbar Innebygd Batteritid (oppgitt) 37 timer musikk, 24 timer samtale 24 timer musikk, 20 timer samtale 25 timer musikk, 20 timer tale 14 timer 30 timer Vekt 286 gram 289 gram 216 gram 180 gram 227 gram

Vi har som vanlig vurdert både lydkvalitet og aktiv støydemping, men lagt mye større vekt enn vanlig på talekvalitet og også testet i flere typer omgivelser - både på et simulert kontor og i støyete omgivelser utendørs. Vi har også testet hvor godt hodetelefonene håndterer bytting mellom enheter, som er et element vi vet mange er opptatt av når vi tester hodetelefoner til vanlig.

Avbrytes for eksempel musikkavspillingen på telefonen for hver gang du får en varsling på Slack på PC-en? Og hva skjer om telefonen din ringer mens du sitter med hodetelefonene på i et Zoom-møte på PC-en? Slike ting har vi forsøkt å ta rede på.

Aktiv støydemping har vært et kriterium i utvelgelsen. Hodetelefonene må komme med USB-dongel og hvis de har mikrofonbom må den være innfellbar slik at hodetelefonene også kan brukes på fritiden. I tillegg til de utvalgte modellene har vi også tatt med Sonys WH-1000XM4 som referanse i tabellen under, siden den er vårt førstevalg for vanlige trådløse hodetelefoner for tiden.

Slik vurderer vi de ulike modellene:

Product Lydkvalitet Samtalekvalitet Handoff Støydemping Batteritid Portabilitet Komfort Jabra Evolve2 85 UC Stereo Meget god. Engasjerende og ganske veloppløst. Mangler kanskje litt luftighet og ro versus de beste. Med mikrofonen utfelt er samtalekvaliteten utmerket, og den beste i feltet utendørs. Jabra tillater litt mer bakgrunnsstøy inne, men det gjør også at stemmen fremstår som klarere. Litt mer grøtete med den innebygde mikrofonen. God. Oppfører seg stort sett som de skal, men demper en pågående videosamtale om det ringer på telefonen. God. Ikke så imponerende på typisk flystøy, men bedre på kontoret. I sum ganske bra. Meget god. Meget god. Kan foldes sammen, og det følger med et kjekt etui med plass til både hodetelefoner, kabler og dongel. God. Noe høy vekt, men mykt skinn og godt med polstring gjør dem likevel relativt komfortable. Plantronics Voyager 8200 UC Meget god. Dynamisk, basstungt og ganske luftig. God. Demper mye bakgrunnsstøy, men stemmen blir også litt grøtete når det er mye støy rundt. HD-samtale må aktiveres spesifikt. God. Musikk-/medieavspilling på telefonen avbrytes av Slack-meldinger på PC-en, men musikken spiller videre etterpå. Demper videosamtalen på PC-en om det ringer på telefonen. Middels. Svak på flystøy, noe bedre på typisk kontorstøy. Liten forskjell på støydemping på og av. Ville ikke kjøpt for støydempingen. God. Men mikro-USB er gammeldags i 2021. Middels. Klokkene kan foldes 90 grader, men ikke knekkes innover. Kun tøypose, ikke ordentlig etui. Middels. Mykt "skinn" rundt ørene, men polstringen over hodet kunne vært mykere og tykkere. Noe høy vekt for lang tids bruk. Litt vonde med briller. Cisco Headset 730 Wireless God. Litt for introverte ut av eska, men Cinema-modusen åpner opp, og da blir resultatet ganske bra. Meget god. Demper imponerende mye omgivelsesstøy, og det gjør det behagelig for motparten. Ørlite grøtete om det blir veldig støyete rundt. God. Oppfører seg stort sett akkurat som de skal, men demper lyden i videosamtaler om det ringer på mobilen. For å bytte medielyd må du stort sett først lukke programmet på PC-en eller mobilen. Middels. Den aktive støydempingen står nok egentlig ikke så mye tilbake for de andre, men on-ear-formen gjør at totalen likevel ikke blir like god. Helt grei. God. Veldig bra at de oppgir gjenværende samtaletid når du skrur dem på. Meget god. Kan ikke foldes sammen, men hodetelefonene er kompakte og det følger med et flott etui. Kjekt med et ekstra lite rom for USB-dongelen. God. Mykt skum rundt ørene, men litt lite polstring over hodet. Kunne nesten klemt litt hardere, for de faller av om du lener deg frem. Logitech Zone Wireless God. Krever litt equalizer-hjelp, men da blir også disse ganske underholdende. Avrundet og myk diskant og ganske pen bass. God. Ikke fullt like fyldig som de beste når det er stille rundt, men demper godt med omgivelsesstøy og klarer å skille ut stemmen godt. God. Oppfører seg akkurat som de skal, og motparten i en videosamtale kan fortsatt høre deg om telefonen din ringer samtidig. Ringelyden kunne kanskje vært dempa litt mer. Middels. Demper de laveste frekvensene greit, men imponerer ikke. Støydempingen knitrer dessuten om du beveger raskt på hodet. Middels. Et lite pluss for trådløs lading. God. Hodetelefonene er små og kompakte, og kan i tillegg knekkes innover. Ikke etui. God. Lette og med mykt skinn rundt ørene, men polstringen over hodet er minimal. Sitter litt løst. Sennheiser EPOS Adapt 660 MS Meget god. Tilsynelatende likt PXC-550 II. Veloppløst, luftig og balansert. Bunnsolide uten å være spektakulære på noen måte. Middels. På nivå med Jabra og Cisco når det er stille rundt, men slipper gjennom altfor mye av omgivelseslyden når det er støyete rundt. Digital forvrengning på stemmen når biler kjører forbi, for eksempel. God. Den beste håndteringen av at det ringer på telefonen mens du sitter i en videosamtale. Men musikkavspilling på telefonen avbrytes av enhver lyd på PC-en, som for eksempel Slack-varsler. Det er mildt sagt irriterende. God. Er nok den beste i feltet utenom Sony, men mangler litt på den dypeste flybrummingen mot de beste. Meget god. Men mikro-USB er gammeldags i 2021. Meget god. Foldbare i flere ledd gjør at de blir meget kompakte, men etuiet kunne kanskje vært litt mer påkostet. Meget god. Svært lav vekt, myke puter og nok polstring. Klemmer kanskje litt hardt i starten, men det går seg til. Sony WH-1000XM4 Meget god. Er nok de mest underholdende å lytte til i dette selskapet. Strammere bass og skarpere diskant enn før er begge plusser i våre øre, men forskjellene ned til de andre er små. Middels. Akseptabelt når det er stille inne, men ingen god opplevelse for motparten når det blir støyete. Demper lite av omgivelsene og grøter til stemmen vår. Middels. Bytter godt mellom enheter, men har iblant store problemer med å rute lyden riktig etter at det blir lagt på. Meget god. Kanskje den beste der ute til å fjerne den mer ujevne støyen, og nesten på nivå med Apples AirPods Max på fly. Meget god. Meget god. Kan både foldes og knekkes sammen, og det følger med et fint etui. Meget god. Myke puter, godt med polstring og ganske lav vekt.

Best til formålet: Jabra Evolve2 85

Jabra Elite 85h kommer med utfellbar mikrofon, men kan også brukes med mikrofonen innfelt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hodetelefonene kan både foldes innover og knekkes sammen, slik at de blir rimelig enkle å frakte med seg. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Etuiet har til og med en liten flik som holder den bittelille USB-dongelen fast. Stein Jarle Olsen, Tek.no

De litt gimmick-aktige funksjonene fra Elite 85h, som at hodetelefonene ikke hadde noen på-knapp, er borte på Evolve2 85. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mikrofonen felles ut i to ledd, men er rimelig diskré når den ikke er ute. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Modellen vi helst ville hatt av dem vi har testet er nok Jabras Evolve2 85. Forbrukermodellen Elite 85h var allerede svært godt omtalt av oss her i Tek, og Evolve-modellen tar det hele noen steg videre for deg som bruker hodetelefonene mye til video- og telefonsamtaler.

Designmessig er nok ikke Evolve2 85 de mest spennende hodetelefonene, men de klarer i alle fall kunsten å integrere en utfellbar mikrofon på en måte som gjør dem fint brukbare både på kontoret/hjemmekontoret og ute på gata. Samtalekvaliteten med mikrofonen utfelt er også den aller beste blant hodetelefonene vi har testet, enten vi er inne eller ute. Jabraene fremkalte et «oi!» fra motparten da vi befant oss ute på en trafikkert vei med biler som kjørte forbi bare et par meter unna - de demper nemlig omgivelsene på en svært overbevisende måte, samtidig som stemmen vår bevares godt.

Inne på vårt simulerte (og bråkete!) kontor tillater Jabraene riktignok litt mer omgivelsesstøy enn hva enkelte av konkurrentene gjør, men samtidig gjør det også at stemmen fremstår skarpere, så det er et litt tveegget sverd. Evolve 85h kan også brukes til samtaler selv med mikrofonen innfelt, selv om resultatet da er noe mindre overbevisende. De demper ikke omgivelsene like godt og stemmen fremstår som noe mer grøtete, men det er i det minste godt å ha muligheten.

Om du irriterer deg over at du ofte blir forstyrret mens du snakker i telefonen har Jabraene også innebygget opptattlys som aktiveres automatisk i en samtale, enten det er på telefonen eller i Google Meet eller liknende. Du kan imidlertid heldigvis også velge å skru det av om du ønsker det.

Lyden er fortsatt solid - vi har ikke 85h for hånden for å sammenlikne direkte, men Evolve2 85 høres omtrent identisk ut etter det vi kan høre. Det betyr en velbalansert og ganske fyldig lyd uten noen store minuser. Diskanten er rimelig veloppløst uten å være spektakulær på noen måte, og vi kunne kanskje ønsket oss litt mer luft og plass i lydbildet, men det er for småpirk å regne. Dette er lyd undertegnede hadde vært storfornøyd med å gå rundt med i hverdagen, selv om det er et lite minus at ikke Aptx-kodeken er støttet. Det kan gi visse utfordringer med synkroniseringen av lyd og bilde på Android-enheter, blant annet.

Den aktive støydempingen er kurant uten å helt klare å matche de aller beste, som Sony og Apple. Spesielt den laveste brummingen fra vår simulerte flystøy er tydeligere hos Jabra enn hos et par av de andre, men de tar igjen på å være gode på kontor- og utestøy, så resultatet blir likevel ikke så verst. Om du sitter i åpent landskap vil vi tro du synes Jabraene er en forbedring fra det meste annet, om du ikke sitter med Sony WH-1000XM3 eller 1000XM4 på fra før.

Elite 85h har fått litt kritikk for dårlig kompatibilitet med PC, men det løser Evolve2 med den medfølgende dongelen. Vi synes også de håndterer bytting mellom enheter på en stort sett god måte, selv om du må finne deg i at du blir dempet i video- eller talesamtaler på PC-en om telefonen ringer samtidig.

Batteritiden er ellers utmerket, og Jabraene lader med USB-C eller i den medfølgende ladedokken. Om vi skal peke på et lite uromoment er det kanskje at mikrofonbommen ikke virker å være veldig solid, og det er kanskje mulig å se for seg at det vil være mulig å ødelegge den ved mer eller mindre uforsiktig bruk.

Alt i alt synes vi likevel Jabraene er de som løser oppgaven med å smelte sammen jobb- og fritidsbruk på best måte, og stikker dermed av med seieren. De har god lyd, utmerket samtalekvalitet, topp batteritid og kan ikke minst tilpasses på de fleste områder.

8.5 Meget bra Jabra Evolve2 85 UC Stereo annonse Sjekk prisen God lyd, god støydemping og utmerket talekvalitet fra Jabra Fordeler Svært god talekvalitet med mikrofonen utfelt

Engasjerende og fyldig lyd

Sammenleggbare, praktisk etui

Kurant aktiv støydemping

Meget god batteritid

Håndterer flere tilkoblede enheter godt

Kan også brukes til samtaler med mikrofonen innfelt Ting å tenke på Litt mer grøtete samtalekvalitet med mikrofonen innfelt

Ikke like god støydemping som Sony og Apple

Kanskje ikke så elegant med callcenter-mikrofonen på gata

Demper lyden din i videosamtaler om det ringer på telefonen samtidig

Ingen Aptx-støtte

En god nummer to: Cisco 730 Wireless

Ciscos hodetelefoner byr på det meste man kan ønske seg i et on-ear-par. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utover mediekontrollene på siden av hodetelefonene finner du egentlig bare tre knotter her: Av/på/paring, støydemping og en dempeknapp for mikrofonen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Cisco-hodetelefonene kommer i et pent etui, og vi liker at de har plass til USB-dongelen bak en borrelås. De øvrige kablene finnes i en lomme på baksiden. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Cisco 730 Wireless har ikke utfellbar mikrofon, men leverer utmerket samtalekvalitet likevel. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Førsteinntrykket av Cisco-hodetelefonene var kanskje ikke det beste, med litt ullen lyd og en on-ear-form som ikke akkurat innbyr til støydemping i toppklasse. Disse har imidlertid vokst på oss i testperioden, hovedsaklig på grunn av at Cisco tilbyr svært god samtalekvalitet i et ganske diskré og kompakt format.

730 har ingen utfellbar mikrofon, slik Jabra har, men heller en liten forlenging på øreklokkene som peker ned mot munnen. Resultatet er meget godt. Ciscoene demper omgivelsesstøy nærmest som ingen andre, spesielt innendørs, og det gjør det svært behagelig for motparten å føre en samtale med oss.

Det skal sies at Jabraene nok gjengir stemmen vår ørlite skarpere enn det Cisco gjør, men Ciscoene er imponerende gode til at mikrofonen her jo er litt lenger unna munnen - og bedre enn hva Jabra klarer uten mikrofonen utfelt. De oppfører seg rimelig likt når det kommer til bytte mellom enheter. Det betyr altså at de stort sett gjør akkurat som de skal, men at mikrofonen din dempes i videosamtaler på PC-en hvis det samtidig ringer på telefonen. Ikke noe stort minus, men likevel verdt å notere.

Lyden er som nevnt litt ullen og innelukket slik standardinnstillingen er ut av eska, men Cinema-innstillingen i Cisco-appen både åpner opp lydbildet betraktelig og skarper opp diskanten noe, slik at resultatet faktisk blir ganske bra. Bassen er fast og kontant og det hele er i det hele tatt både engasjerende og ganske veloppløst og detaljert. Til on-ear å være blir dette faktisk veldig bra. Et pluss er også at de støtter både AAC og Aptx/Aptx HD, sistnevnte som de eneste i testen.

Et minus ved hele formfaktoren er naturligvis at de ikke isolerer mot omverdenen så veldig godt, som betyr at de både lekker en del lyd og at støydempingen ikke får noe gratis, passiv demping.

Den aktive støydempingen her står nemlig ikke noe særlig tilbake for de øvrige i testen, kanskje med unntak av Sony, men totalen blir likevel ikke like god siden de ikke omslutter øret. Passformen er også litt i løseste laget - de faller lett av om du skulle finne på å lene deg fremover, for eksempel, men er ellers lette og komfortable å ha på og har greit med polstring over hodet.

Batteritiden er kurant, og vi liker at de oppgir gjenværende samtaletid i antall timer når du skrur dem på. Knappene på den høyre øreklokka fungerer godt, og det følger med et fint etui for transport. Kjekt også at Cisco har lagt inn en liten avdeling til USB-dongelen.

Alt i alt et godt par hodetelefoner både for jobb og fritid fra Cisco. Tenk nå hva de kunne gjort med around-ear-formatet.

8 Meget bra Cisco Headset 730 Wireless annonse Sjekk prisen Fordeler Rimelig god lyd i Cinema-modus

Støtter både AAC, Aptx og Aptx HD

Utmerket samtalekvalitet, selv i støyete omgivelser

Grei batteritid

Enkle å kontrollere

God håndtering av flere enheter samtidig Ting å tenke på On-ear-formen gir ingenting gratis når det kommer til støydemping

Sitter litt løst på hodet

Demper lyden i videosamtaler om telefonen ringer

Ganske dyre

Gode til kontoret - litt mindre gode ellers: Epos Adapt 660

Epos Adapt 660 ser identiske ut med Sennheisers forbrukermodell PXC 550-II utvendig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Adapt 660 må sies å være et svært minimalistisk par hodetelefoner. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det følger med et enkelt, men pent, etui. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten når det blir støyete rundt er Epos-hodetelefonenes akilleshæl. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sennheiser har lagt kontor- og gamingproduktene sine under det danske underbruket Epos, og Adapt 660 er i praksis den mer kontorrettede versjonen av Sennheiser PXC 550-II, som vi har gitt god kritikk tidligere. Med unntak av Epos-logoen på siden og det faktum at det følger med en USB-dongel for tilkobling til PC-en er det tilsynelatende lite som skiller de to utvendig - inkludert det faktum at de ikke har noen på-knapp.

I stedet vrir du dem rett og slett ut for å skru dem på, som må sies å være en litt underlig løsning uten så veldig mange åpenbare fordeler. En fordel er imidlertid at Adapt 660 er svært lette hodetelefoner, som stort sett kan oversettes direkte til høy komfort. De har myke puter rundt ørene og mer enn nok polstring over hodet. Veldig bra. De klemmer kanskje litt i hardeste laget i starten for brillebrukere, men dette går seg til etter hvert som bøyla slipper litt taket.

Støydempingen hevdes å ha blitt «adaptiv» siden sist, som betyr at de skal lære seg etter hvert hva som er støy og hvordan man skal dempe dem best mulig, men det må sies at vi hører liten forskjell fra PXC 550-II. Det sagt, så var de allerede relativt gode på støydemping, og Epos-settet er også blant de absolutt beste i dette feltet, kun slått av Sony.

Talekvaliteten er også meget god, men kun så lenge det er stille rundt deg. Epos-settet demper nemlig veldig lite av omgivelsene, og det gjør det vanskelig å få med seg hva vi sier om det skjer mye rundt. Støydemping på mikrofonen virker å være nærmest ikke-eksisterende, og det gjør både støyete kontorlokaler og bymiljøer til problemer for Adapt 660. Det er rett og slett ikke noen spesielt god opplevelse å sitte i andre enden her, og om det blir mye støy introduserer hodetelefonene dessuten en viss digital forvrenging på stemmen. Det var dermed ganske lett å kjenne igjen Epos-settet selv om motparten ikke visste hva jeg snakket i, og i denne sammenhengen var ikke det en god ting.

Adapt-settet er ett av få som beholder mikrofonlyden i en videosamtale samtidig som det ringer på telefonen, og de har også den beste håndteringen av selve ringelyden - kun som en diskré «vibrasjon» som ikke overdøver det du ellers har på øret. Samtidig er dette også de eneste som tilsynelatende prioriterer medielyd fra de to enhetene helt likt, slik at enhver varsling på PC-en vil bryte inn og pause lyd fra for eksempel Spotify eller Youtube på mobilen.

Det er veldig irriterende, spesielt siden musikken ikke starter igjen etterpå, slik den gjør hos Plantronics. Løsningen blir naturligvis å skru av lydvarslene, men det er jo heller ikke ideelt. Den tilhørende appen har heller ingen mulighet for å endre på dette, som er synd.

Lyden er i likhet med PXC 550-II flott. Sennheiser leverer en balansert, veloppløst, luftig og fin lyd som er solid over det hele uten å være spektakulær på noen måte. Andre leverer nok mer engasjerende lyd, men Adapt 660 er litt mer nøktern og korrekt i fremtoningen. Batteritiden på inntil 30 timer er dessuten utmerket, men det føles gammeldags at de bruker microUSB til lading. Etuiet som følger med er dessuten det samme som til PXC 550-II, og er kompakt og fint, men ganske enkelt når hodetelefonene koster så mye som disse gjør.

Oppsummert er det mye å like med Epos Adapt 660, men de gjør ikke det viktigste godt nok, nemlig å sørge for uproblematiske telefonsamtaler.

7.5 Bra Sennheiser EPOS Adapt 660 MS annonse Sjekk prisen Fordeler Solid lydkvalitet: Balansert og veloppløst

Støtter både AAC og Aptx

God talekvalitet når det er stille rundt deg

Relativt god støydemping

Sammenleggbare, etui følger med

God batteritid

Kanskje den beste håndteringen av innkommende samtaler om du allerede sitter i en videosamtale på en annen enhet

Lav vekt og høy komfort Ting å tenke på Medielyd på telefonen avbrytes av enhver varsling på PC-en

Svak demping av omgivelsesstøy - ikke behagelig for motparten

Må vris for å skru dem av

Litt lavt maksvolum ved bruk med dongel

Jevnt over greie: Plantronics Voyager 8200 UC

Plantronics Voyager 8200 UC er kontorversjonen av Backbeat Pro 2, og likner både i lyd og utseende. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det smarte rullehjulet består, og du får også andre mediekontrollere på den ene øreklokka. Stein Jarle Olsen, Tek.no

MicroUSB føles litt avleggs, og Plantronics-hodetelefonene føles litt som et leketøy både i farge- og materialvalg. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Plantronics-hodetelefonene har nok den spenstigste signalfargen i dette utvalget. Vi synes kanskje ikke det er voldsomt vellykket. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Kun en tøypose følger med, ikke et ordentlig etui. Hodetelefonene er heller ikke sammenleggbare. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten i hodetelefonene fra Plantronics (eller Poly, som de vel nå heter) slo oss umiddelbart som under enhver kritikk, men det viste seg etter hvert at de hadde dårligere forutsetninger enn resten å jobbe med. Plantronics har nemlig valgt å deaktivere wideband-tilkobling til mobiler som standard, slik at det du får servert er en mye mer komprimert lydstrøm enn på resten.

Med wideband aktivert (i PLT Hub-appen) ble det betydelig bedre, og selv i til dels ganske støyete omgivelser fremstår Voyager-hodetelefonene som rimelig gode - kun et lite hakk bak de to beste, som altså er Jabra og Cisco. De demper ganske mye av omgivelsesstøyen, og det er behagelig for motparten, men om det blir ordentlig bråkete rundt deg blir de så ivrige at også stemmen kan forsvinne litt i algoritmene.

Plantronics-hodetelefonene pauser i likhet med Epos-hodetelefonene musikk på telefonen om du får en Slack-melding eller annen varsling på PC-en, men de starter i det minste musikken igjen etterpå, så det er litt mindre irriterende. Hadde pausen vært enda litt mindre hadde kanskje dette vært den optimale løsningen, men slik det er nå er den akkurat så lang at det blir litt irriterende. Vi hadde nok skrudd av lydvarslinger her og, og mikrofonen din dempes også her i videosamtaler om det ringer på telefonen.

Voyager 8200 er er i praksis den mer kontorrettede versjonen av Plantronics Backbeat Pro 2, og det høres på lyden. Dette er fyldig, basstungt og engasjerende, men samtidig ganske åpent og luftig. Mangel på AAC-støtte er riktignok et visst minus.

Støydempingen er på sin side ikke mye å skryte av. Voyager er de hodetelefonene i testen som demper minst, og det er i det hele tatt liten forskjell på støydempingen på og av. De er nok hakket bedre på å dempe typisk kontorstøy enn de er på fly, men disse ville vi nok ikke kjøpt for støydempingens del. Sånn sett føles også de ulike støydempings-innstillingene noe poengløse.

Voyager 8200 kan vendes innover, men de kan ikke legges videre sammen, så de er ikke like lette som en del av konkurrentene å ta med seg. Det følger dessuten kun med en tøypose til oppbevaring, ikke noe etui. Det er synd. Batteritiden er kurant, men mikroUSB føles litt gammeldags - riktignok mer forståelig her enn hos Epos, siden disse ble lansert for et par år siden.

Det er egentlig lite galt med Plantronics Voyager 8200 UC, men de utmerker seg heller ikke positivt i noen spesiell retning. Lyden er god, samtalekvaliteten er godkjent, men støydempingen er ganske svak og de er kanskje heller ikke akkurat noen designbomber. Du trår dog ikke veldig feil om du velger disse, og de koster dessuten ikke spesielt mye mer enn BackBeat Pro 2 nå til dags.

7.5 Bra Plantronics Voyager 8200 UC annonse Sjekk prisen Fordeler Fyldig og god lyd

Smart rullehjul for volumjustering

Demper mye omgivelsesstøy under samtaler

Støtter Aptx

Stort sett god håndtering av flere kilder samtidig Ting å tenke på Du må inn i appen for å aktivere HD-tale

Svak støydemping

Demper i overkant mye når det er bråkete rundt deg, stemmen blir lett grøtete

Kun tøypose, ikke etui. Ikke sammenleggbare

Mikro-USB til lading

Demper lyden din i videosamtaler om det ringer på mobilen

Kanskje mer kontor enn fritid: Logitech Zone Wireless

VG

VG

VG

VG

VG

Testens billigste sett kommer fra Logitech, og må sies å være en relativt rimelig inngang til kategorien vi tester. Uheldigvis kommer det også med visse kompromisser, hvor batteritiden kanskje er det fremste. 14 timer er litt snaut når enkelte av konkurrentene nærmer seg 30, og det følger heller ikke med noe etui for oppbevaring.

Noe som imidlertid følger med er en USB-C-adapter, som er kjekt. Zone Wireless er også det eneste settet i testen som støtter trådløs lading i form av en Qi-plate på den høyre øreklokka. Det skal også sies at hodetelefonene kan knekkes sammen, så de blir veldig kompakte og enkle å pakke i sekken.

Samtalekvaliteten er dessuten ganske ålreit. I stille omgivelser merkes kanskje at mikrofonen til Logitech ikke er i stand til å gjengi helt den samme fylden og dynamikken som de beste, men den klarer å isolere stemmen vår godt og demper også godt med omgivelsesstøy når det er bråkete rundt. Absolutt godkjent her, altså, men i motsetning til hos Jabra kan du ikke bruke mikrofonen om ikke bommen er vippet ned - mikrofonen dempes automatisk når du vipper den opp.

Logitech Zone Wireless er ett av få sett i testen som beholder mikrofonen aktiv om det ringer i telefonen mens du er i en videosamtale på PC-en. Det ringer riktignok høyt i hodetelefonene, så det er ikke bare-bare å få med hva som eventuelt blir sagt. De lar seg heller ikke avbryte om du spiller musikk fra mobilen og det spretter inn en varsling på PC-en, som er bra.

Støydempingen er ganske grunnleggende - kanskje hakket bedre enn hos Plantronics, men de tar til gjengjeld igjen med å ha en viss passiv støydemping som Logitech-hodetelefonene ikke har. Støydempingen «spraker» dessuten en del om du beveger fort på hodet her, som er en smule irriterende.

Lyden er nok kanskje den minst imponerende i testen, med en litt i overkant avrundet diskant og et litt lite luftig og stort lydbilde. Equalizeren i Logitech-appen hjelper riktignok litt, så resultatet blir ikke så aller verst, men dette er nok det settet vi ville valgt sist om lydkvaliteten var hovedkriteriet.

Totalt sett er det ikke noe i veien med Logitech Zone Wireless, de bare er heller ikke utpreget gode på noen områder. Om bruken hovedsaklig skjer på kontoret, gjør imidlertid disse absolutt det viktigste godt.