Oppdatert 16. desember 2019. Ny sykkel: InMotion L8.

Oppdatert 24. august 2019. Vi har testet to nye sykler: HX X7 og E-wheels E2S V2. Sistnevnte erstatter den opprinnelige E2S.

Oppdatert 14. juni 2019. Vi har revidert samletesten – i praksis gjort den ny for 2019. Det er lagt til flere nye sykler, vi har gitt nye karakterer og ny rangering. Det er opprettet «arkiv» på side 2.

Allerede i mai i fjor var vi ute med vår første samletest av elektriske sparkesykler. På det tidspunktet var dette et relativt nytt fenomen, ettersom det først var i april samme år at regjeringen likestilte små elektriske kjøretøy med sykler.

Likevel skulle det ta et helt år før folk flest virkelig fikk øynene opp for hvor praktisk det kan være med såkalt mikromobilitet. Faktisk løsnet det vel ikke skikkelig før det begynte å dukke opp utleietjenester for elektriske sparkesykler i hovedstaden.

Disse små kjøretøyene kan brukes av de aller fleste, ettersom det å bevege seg fremover på to hjul er noe de fleste av oss allerede behersker. Fysikken bak det hele er jo det samme som med en vanlig tråsykkel – minus det at du slipper å tråkke på pedaler for å holde ting i gang.

Men selv om leiemarkedet for elsparkesykler i hovedstaden er ganske så bra for tiden, er ikke det å leie en sykkel hver dag nødvendigvis så smart rent økonomisk. Dessuten bor folk flest ikke i Oslo sentrum.

Så for en del mennesker vil det kunne være aktuelt å kjøpe seg sin egen elektriske sparkesykkel. Og da er det som alltid et spørsmål om hva slags modell man skal gå for.

Årets samletest demonstrerer godt hvor raskt utviklingen går i elsparkesykkelbransjen. Av modellene vi testet i fjor er det flere som av en eller annen grunn ikke lenger er med i bildet, mens andre er nær umulig å få tak i.

For omtale av «pensjonerte» sparkesykler henviser vi deg til testens side to.

Men vi har fremdeles noen modeller som også var med i fjorårets samletest. Ettersom vi nå har et større sammenligningsgrunnlag, har ikke disse nødvendigvis fått de samme karakterene og plasseringene i år som i fjor.

Angående dette nevner vi spesielt at fjorårets testvinner ikke har havnet på topp i år.

Målt rekkevidde Målt toppfart Tid «spurt» Tid «bakke» Portabilitet Ca. pris Bydue 2.0 (2018) 48 km 22 km/t 15,0 sek 12,3 sek Lav 9000 kr Evision Solid 853 Power 40 km 20 km/t 18,0 sek 21,7 sek Lav/middels 7000 kr E-twow Booster V 29 km 22 km/t 15,9 sek 17,0 sek Høy 11 000 kr E-wheels E1 (2018) 15 km 21 km/t 16,3 sek 17,7 sek Middels 3800 kr E-wheels E2S V2 ~19 km 21 km/t 15,8 sek 13,0 sek Lav 3900 kr HX X7 13 km 21 km/t 16,2 sek 17,8 sek Lav/middles 4000 kr InMotion L8 20 km 22 km/t 15,5 sek 16,8 sek Middels 5000 kr Ninebot by Segway ES1 (2018) 13 km 22 km/t 16,4 sek 24,1 sek Middels 4300 kr Ninebot by Segway ES2L 16 km 21 km/t 17,1 sek 26,0 sek Middels 5400 kr Ninebot by Segway ES2L med ekstra batteripakke 32 km 21 km/t 17,1 sek 14,8 sek Lav/middels 7400 kr Stayclassy ClassyWalk S200 20 km 21 km/t 16,5 sek 26,0 sek Lav 3500 kr Xiaomi Mijia M365 (EU-utg) ~20 km 26 km/t 15,2 sek 20,0 sek Lav 4000 kr Åpne fullskjerm Mer +

Av de ni elektriske sparkesyklene i tabellen over er tre fra i fjor, og én – Xiaomi Mijia M365 – har for høy topphastighet. Men vi har noen tall der likevel, ettersom vi i forrige måned fikk vite at nettopp denne modellen var et av de mest besøkte produktene i Prisguiden.no – uansett kategori.

Ellers ser vi at det er sykler i vidt forskjellige kategorier her, med priser fra under fire til over ti tusen kroner. Og mens topphastigheten på flatmark er relativt uniform, er det noe annet å se på hva motorer og batterier gjør med rekkevidde og ytelse i bakkene.

Det er våre egne målinger som gir disse tallene for fart og rekkevidde. Men spesielt det sistnevnte er det vanskelig å si noe helt bestemt om, siden det er mange faktorer som spiller inn. Førerens egenvekt er naturligvis veldig viktig, samt underlaget, om det kjøres mye i bakker, start og stopp, temperatur, vind og så videre.

Våre tall gjelder altså ikke nødvendigvis for alle.

Slik har vi testet

E-wheels E2S. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Alle sykler går gjennom flere tester: En test for rekkevidde og generelle inntrykk, en «spurtetappe» for å teste akselerasjon og toppfart og en «klatreetappe» for å se på kraften i oppoverbakker.

Videre vurderes vekt, størrelse, utstyrsnivå og portabilitet.

Rekkeviddetesten gikk opprinnelig i to sløyfer rundt i Oslos gater, men å bare kjøre rundt og rundt opplevdes som veldig monotont etter hvert som vi fikk prøve sykler med bedre rekkevidde.

I 2019 har vi derfor jobbet med å finne nye løyper.

Disse nye løypene har fremdeles relativt variert terreng, men det er litt mindre bakkekjøring og færre start og stopp. I tillegg er de ikke så trafikkerte, som er viktig fra et rent sikkerhetsmessig standpunkt.

Ulempen med vår nye testmetodikk for rekkevidde er at resultatene fra syklene vi testet i fjor ikke nødvendigvis er fullstendig sammenlignbare. Likevel skal ikke forskjellen være så stor at det gjør noe utslag på karakterene.

I tillegg til rekkevidde har vi spurtetappen, der vi kjører en flat strekning på 85 meter og tar tiden. Vi bruker også GPS-målinger for å notere topphastigheten.

Styrken i bratte bakker kommer fram av målingene i klatreetappen. Her kjører vi opp sykkelfeltet i Eva Kolstads gate fra Torggata.

I de tilfellene syklene har flere kjøremodi, velger vi å benytte den sterkeste modusen under all testkjøring.

Flott sykkel til fæl pris

E-twow Booster V

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testet i 2019.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Forhjul og bakhjul

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 10,8 kg

Bremser: Motorbrems foran, tråbrems bak

Lengde sammenslått: 97 cm

Mangler: Ingen

Booster V fra elspark.no er en oppgradering – den har blant annet bedre rekkevidde – fra modellen Booster S2 Plus vi testet i fjor. Navnet E-twow er kortformen av «electric two wheels», og med en pris på elleve tusen kroner er Booster V den dyreste elsparkesykkelen vi har testet hittil.

Totalt sett er den nok også den beste, men med tanke på at man tross alt får anstendige modeller til en tredjedel av prisen, vil nok et kjøp sitte langt inne for folk flest.

Det er litt synd, for denne sparkesykkelen byr på en nesten overraskende god og «leken» kjøreopplevelse. Den har en litt direkte gasspak som gjør det en smule vanskelig å kjøre veldig sakte. Men ellers er akselerasjonen god, bremsene gjør jobben sin godt og motoren har nok krefter til å trekke sykkelen ganske kjapt opp de fleste bakker. Rekkevidden på nesten tre mil skal vi heller ikke klage på – spesielt ikke på en såpass portabel sykkel.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

En hjuldiameter på åtte tommer, samt fjæring både foran og bak, gjør sitt for å suge opp mange av underlagets ujevnheter. Sånn sett er dette faktisk en av de mer behagelige elsparkesyklene vi har testet.

Det er også en helt annen kjørestil enn spakesyklene som «bremser» og regenererer strøm til batteriet når du ikke aktivt gir gass. E-twow-sykkelen lar hjulene trille fritt så lenge du ikke faktisk bremser, så i nedoverbakker kan det gå adskillig raskere enn 20 km/t.

Men uheldigvis viser ikke speedometeret noe mer enn maksimumshastigheten uansett, så vi kan ikke si noe om fartsrekorden vår. Et annet irritasjonsmoment er den ganske så høye pipelyden som kommer fra kontrollboksen hver gang vi slår sykkelen av og på – her skulle vi gjerne sett det var mulig å slå av pipingen permanent.

Vi er heller ikke spesielt begeistret for «lydhornet», som også er å betrakte som plagsom piping. I denne prisklassen skulle vi også gjerne sett bedre frontlys og gjerne en app. Heldigvis går det i det minste an å bruke kontrollboksen til å slå av og på cruisekontrollen.

Med både sammenleggbare håndtak og rattstang med høyderegulering er denne elsparkesykkelen blant de mest kompakte – supert for deg som må ha den med på slikt som et tog eller i bagasjerommet på en liten bil. Den måler ikke mer enn 97 centimeter i lengderetningen som sammenslått, så selv om vekten på elleve kilogram ikke er ubetydelig, er den likevel relativt enkel å frakte med seg. Bærehåndtak er inkludert.

E-twow Booster V er en solid og spesielt allsidig elektrisk sparkesykkel som havner øverst på vår liste.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign E-twow Booster V 8.5 Meget bra Fordeler + God rekkevidde

+ Ergonomiske håndtak

+ Svært sammenleggbar

+ Høydejusterbart styre

+ Fjæring både foran og bak Ting å tenke på — Pris

— Piping når slår av og på

— Speedometeret er upresist ved høy fart

Tung og kraftig sykkel med temperament, muskler og rekkevidde

Bydue Model 2.0

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testet i 2018. Merk at testeksemplaret var utstyrt med et 21 Ah batteri.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Forhjul og bakhjul, samt luftfylt dekk foran

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 18 kg

Bremser: Trommelbrems bak

Lengde sammenslått: 107 cm

Mangler: Ingen

Bydue Model 2.0 er den elsparkesykkelen vi har kjørt innafor regelverket som har gitt oss mest i form av fart, krefter og rekkevidde. Her har du en doning som får deg fra A til B til C og tilbake igjen uten å svette. Egentlig får du ganske mye elsparkesykkel for pengene.

Men du får naturligvis ikke i både pose og sekk. Med sin betydelige egenvekt er Bydue 2.0 en kraftig fugl som mangler sitt av «lekenheten» til mindre og lettere modeller. Og selv om den kan pakkes sammen, vil den kanskje ikke oppleves som spesielt portabel – om du da ikke verdsetter treningen du kan få ved å bære denne opp og ned trapper.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Det litt hissige gasspådraget og akselerasjonen gjør også at dette heller ikke er den alle enkleste modellen å kjøre. Du trenger ganske enkelt litt trening med den før du blir fortrolig med temperamentet.

Og selv om du kanskje kan kjøre denne i fem mil og vel så det, vil du utvilsomt ønske å ta noen pauser underveis – det sørger en litt stiv fjæring for. Vi setter derfor pris på at i hvert fall forhjulet er luftfylt.

Men de færreste kjøper da en elektrisk sparkesykkel for å kjøre milevis i strekk. Stort batteri betyr at du kan lade sjeldnere og/eller slippe rekkeviddeangsten, og når du først har lært deg å kontrollere kreftene som bor i denne sykkelen, vil den frakte deg kjapt og effektivt rundt i asfaltjungelen.

Alt i alt virker Bydue Model 2.0 som en elektrisk sparkesykkel som vil være ypperlig for mange, kanskje spesielt folk som farter mye innad i byen og ønsker en doning som holder farten i bakkene. Men skulle vi dratt den med oss daglig på slikt som tog eller buss, ville vi nok sett etter en litt mer portabel modell.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Bydue Model 2.0 8 Meget bra Fordeler + «Sykkelbremsespak»

+ Svært god rekkevidde

+ Høydejusterbart styre

+ Sparker godt fra seg i bakkene Ting å tenke på — Høy vekt

— Litt hissig

Med mulighet for ekstrabatteri

Ninebot by Segway KickScooter ES2L

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testet i 2019.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Forhjul og bakhjul

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 12,5 kg

Bremser: Motorbrems foran, tråbrems bak

Lengde sammenslått: 112 cm

Mangler: Bjelle/horn

Da vi i fjor testet ekstrabatteriet som kan ettermonteres på sparkesyklene til Ninebot by Segway, ble vi imponerte over hvor mye bedre trekkraft vi fikk i bakkene med KickScooter ES1. Men så var det dette med at den også økte topphastigheten over lovlig grense.

Ifølge importøren Witt var det da heller ingen planer om en egen fastvare (firmware) som kunne begrense toppfarten til de lovpålagte 20 kilometerne i timen (pluss/minus ti prosent). Gleden var derfor stor da vi i våres fikk høre om en ny modell kalt ES2L.

Nykommeren kan nok enklest betraktes som en KickScooter ES2 med ES1-motor. Sammenlignet med ES1 har altså ES2L bak-/bremselys, bedre ståbrett, bedre håndtak, demping på bakhjulet og RGB-belysning i alle mulige farger på undersiden av brettet. Skulle du ikke like slike «rånelys» kan de også slås av i Ninebot-appen.

Men i stedet for motoren på 300 watt som vi finner hos den vanlige ES2, har den altså fått en 250-watts utgave. Vi målte denne til å gi litt dårligere resultater enn ES1 i spurt- og klatreetappen under våre tester. Vi vet dog ikke om det er en annen motor eller fastvaren som får den til å oppføre seg annerledes.

At Ninebot har gjort noe med motor eller fastvare vil også delvis kunne forklare at vi fikk drøye tjue prosent bedre rekkevidde med ES2L kontra ES1. Andre forklaringer inkluderer ny testløype og at vi etter over ett år på elsparkesykkel kjører litt mer økonomisk.

Med mer lys og bedre demping er det ingen tvil om at ES2L er å foretrekke over ES1, men så er den også en tusenlapp dyrere.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Det store salgspunktet til ES2L er altså at den kan ta Ninebots ekstrabatteri uten at toppfarten øker. Samtidig får den langt bedre drakraft i bakkene, mens rekkevidden dobles.

Akkurat som de andre Ninebot-modellene har ES2L en app – som du faktisk er nødt til å ta i bruk for å registrere sykkelen. Uten dette får du ikke «låst opp» maksimal hastighet. Dette er litt kjedelig, men å tvinge nybegynnere gjennom en introduksjon før de bruker sykkelen er ikke nødvendigvis så dumt.

Appen gir deg en oversikt over tilstanden og lar deg «låse» sykkelen slik at den bremser og piper hvis noen prøver å flytte den. I tillegg kan du slå av og på cruisekontroll, samt velge hvor mye doningen skal «bremse» når du slipper gasspaken.

Dette betyr at elsparkesykkelen ikke triller fritt i nedoverbakker, men regenererer strøm slik elbiler gjør. Fordelen er at du slipper å bremse aktivt i særlig grad, noe som gjerne gir litt mer flyt i kjøringen.

Men vi skulle gjerne sett at motorbremsen tok litt jevnere – det blir fort litt «jo-jo»-bremsing i lange bakker. Det andre er at dersom vi glemmer oss og prøver å gi gass hvis vi triller over topphastigheten, vil sykkelen bremse opp i stedet.

Oppdatert 17.06: Ninebot har sluppet en ny fastvareoppdatering (1.5.0) som i stor grad fikser problemene med gass og brems.

Det må også påpekes at Ninebot-syklene stadig mangler bjelle. Dette kan enkelt ettermonteres, men vi skulle helst sett det følge med fra fabrikken.

Totalt sett mener vi at ES2L er en god elsparkesykkel. Den virkelige styrken ligger dog i at man kan ettermontere ekstrabatteriet om man ønsker mer krefter i bakkene eller trenger bedre rekkevidde.

Vi skal likevel ikke glemme at vi da også må legge et par tusenlapper på prisen, og ekstrabatteriet veier halvannen kilo, så sykkelen blir desto tyngre. I tillegg flytter tyngdepunktet seg litt opp og fram.

Plasseringen av ekstrabatteriet sørger dessuten for at det blir vanskeligere å få tak dersom sykkelen skal løftes og/eller bæres når den er sammenslått. Og batteriet vil naturlig nok kunne være i veien hvis du skal ha noe hengende fra kroken på styrestammen.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ninebot by Segway KickScooter ES2L 7.5 Bra Fordeler + Hendig app

+ Justerbar regenerering

+ Kan ta ekstrabatteri for bedre rekkevidde og kraft

+ Fjæring både foran og bak Ting å tenke på — Mangler bjelle

— Litt lite futt i bratte bakker (uten ekstrabatteri)

Rolig, behersket og behagelig

Evision Solid 853 Power

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testet i 2019.

Hjulstørrelse: 8,5 tommer

Demping: Forhjul og bakhjul

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 13 kg

Bremser: Motorbrems foran, skivebrems bak

Lengde sammenslått: 110 cm

Mangler: Ingen

Som navnet antyder er Solid 853 Power fra evision.no en relativt solid doning. Den har skikkelig fjæring rett på hvert av de perforerte 8,5-tommers hjulene og er ellers forskriftsmessig utstyrt med reflekser, lys og ringeklokke – samt kompass. Speedometeret er relativt nøyaktig opp til 20 km/t, etter dette kan det ikke stoles helt på.

Sykkelen har skivebrems på bakhjulet og regenerativ motorbrems på forhjulet. Dette er dog ikke noe du kan styre selv – motorbremsen slår inn straks sykkelen begynner å trille.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Til gjengjeld er bremsen satt til laveste effekt på denne modellen, så vi kommer fremdeles over 20 km/t i nedoverbakker.

Motoren har for øvrig en effekt på 350 nominelle watt, mens batteriets kapasitet er oppgitt til hele 630 wattimer. Ifølge både spesifikasjoner og våre målinger gir dette en rekkevidde på opptil førti kilometer.

Samtidig skal det nevnes at sykkelen ikke akkurat er blant de mest sprelske vi har vært borti. Om vi skulle trekke paralleller til større kjøretøy, er Evision Solid 853 Power mer å betrakte som en eldre amerikansk bil enn en ny sportsbil. Her er det stil og komfort som er poenget.

Dekkene og fjæringen gjør en ganske god jobb med å ta for seg ujevnheter i underlaget og bidrar til en jevn og behagelig kjøretur. Men vandringen i fjæringsfunksjonaliteten er ikke all verden, så store sprekker og slikt som brostein merkes fremdeles godt.

Gasspaken gir et jevnt pådrag og gjør at det ikke er vanskelig å kjøre sakte om du må det. Bremsen fungerer også godt, men vi må være ganske harde på bremsespaken før bremselyset bak gjør utslag.

Alt i alt er dette en rolig og behersket elsparkesykkel for deg som liker muligheten til å dra på langtur.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Evision Solid 853 Power 7.5 Bra Fordeler + «Sykkelbremsehåndtak»

+ Fjæring både foran og bak

+ Skivebrems bak

+ Meget god rekkevidde Ting å tenke på — Speedometeret er upresist ved høy fart

Xiaomi M365-klone #1

E-Wheels E2S V2

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Ny! Testet høsten 2019.

Hjulstørrelse: 8,5 tommer

Demping: Luftfylte dekk

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 12 kg

Bremser: Motorbrems foran, skivebrems bak

Lengde sammenslått: 108 cm

Mangler: Ingen

E-wheels E2S V2 er en klone av den populære, men ifølge norske regler for raske, Xiaomi Mijia M365. Denne har vi omtalt helt sist i denne samletesten. E2S V2 har samme design, og en god del elementer – som bakskjermen, håndtakene, gasspaken, styrerøret, lyktene og refleksene – er tilsynelatende identiske.

Samtidig er ES2 V2 utstyrt med bedre ringeklokke og speedometer på styret.

Men denne kopien har ikke den samme Segway-teknologien innabords, så vi har her en annen type motor der du aktivt må traktere bremsefunksjonaliteten. Dette fører til at de to syklene i praksis innbyr til litt forskjellige kjørestiler.

Vi har faktisk testet E2S to ganger i år, og den nyere V2 er uten tvil den bedre utgaven. Utseendemessig er disse identiske, men E2S har fått en sterkere motor, noe som fører til at den er betydelig sprekere i oppoverbakkene. Av alle de lovlige syklene vi har kjørt, er det kun Bydue 2.0 som har vært kjappere i bakketesten vår.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Foruten dette har V2 fått en app, slik at den blant annet kan låses. Cruisekontrollen er også fjernet som standard. Ifølge E-wheels skal det komme en oppdatering i høst som lar brukeren slå cruisekontrollen av og på etter ønske via appen.

Vårt største savn på den opprinnelige E2S var bedre bremsekomfort. Med V2 har bremsen blitt noen hakk mer behersket. Den krever stadig litt tilvenning, men det er nå faktisk mulig å bremse jevnere og roligere.

Én ting som dog irriterte oss, var at sykkelen også bremser ganske kraftig opp hvis vi prøver å gi gass når vi triller raskere enn «fartsgrensa» på 21 km/t. Nå er ikke det verre enn å sjekke speedometeret før man trykker inn spaken, men det burde strengt tatt ikke være nødvendig. Forhåpentligvis kommer det med tiden en fastvareoppdatering som fikser på dette.

Totalt sett er ES2 V2 uansett en fin oppgradering fra den første versjonen, og vi har derfor løftet karakteren med ett poeng. Den får også et «anbefalt»-stempel fra oss denne gangen. V2 har for øvrig helt erstattet den opprinnelige utgaven, og prisen er fremdeles under fire tusen kroner.

7.5 Bra fjerne Sammenlign E-Wheels E2S V2 annonse Billigste hos Se alle priser 3990 hos E-Wheels Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Pris

+ Har app

+ Skivebrems bak

+ Holder god fart i oppoverbakker

+ Luft i hjula gir ekstra kjørekomfort Ting å tenke på — Litt høy som sammenslått

— Litt knotete plassert ladeport

— Bremser hvis gassen brukes når den triller fort

InMotion L8 – skiller seg ut

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Ny! Testet høsten 2019.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Fjæring foran, luftfylt dekk bak

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 13 kg

Bremser: Motorbrems foran, trommelbrems bak

Lengde sammenslått: 109 cm

Mangler: Ingen

InMotion L8 er en sparkesykkel som skiller seg fra bermen på flere måter – mange av dem positive. For å starte med det rent praktiske, lar denne modellen seg pakke relativt kompakt. I likhet med testvinner E-twow Booster V kan L8 deg enkelt felle sammen styrehåndtakene, og således blir den langt enklere å få plass til på kollektivtrafikken.

En annen spesiell ting med denne modellen er at den ikke har knapper eller brytere. Den har en spak for gass og en spak for bremsing, og det er alt. Ellers er den lagd slik at den slår seg automatisk av og på ved at den står i ro eller beveger på seg. Kjørelyset slår du enkelt av og på ved å holde inne bremsen når sykkelen står stille. Vi liker denne løsningen, selv om det ikke vil være ideelt om man må trille sykkelen over lange distanser.

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

L8 skiller seg i tillegg ut ved at den er lett å få øye på med RGB-belysning i styrehåndtakene, ved bakhjulet og i rattstammen. Spesielt sistnevnte åpner for veritable lysshow med farger og rytmiske mønstre som kan styres fra sykkelens app. Heldigvis kan det slås av også.

Rent kjøreteknisk byr denne modellen på et jevnt og godt gasspådrag. Den akselererer bra og holder farten fint i de fleste bakkene – i det minste så lenge det er greit med strøm på batteriet. Topphastigheten på vårt testeksemplar var sperret på lovlige 22 km/t, og fortere går den heller ikke i nedoverbakkene. Det er jo litt spesielt når motorbremsen slår inn helt uten at vi ønsker det, men slik er det bare med InMotion L8.

Med demping foran og et luftfylt dekk bak tar den også unna de fleste små ujevnheter relativt godt. Sykkelen er ganske enkelt god å kjøre i gang og holder en nokså jevn toppfart.

Likevel er det også flere ting å trekke for her. Bremsen er en av de mer irriterende, da motorbremsen er ganske aggressiv og har en tendens til å «hogge» litt tak. Det er altså vanskelig å bremse jevnt og pent.

Ladekontakten er knotete plassert, så vi må tippe sykkelen over på siden for å se hva vi driver med når den skal lades. Med tanke på fukt er det heller ikke ideelt å ha kontakten så nærme bakkenivå.

Sykkelen er egentlig ikke tyngre enn at den kan bæres et stykke med én hånd, men rattstammen er ikke spesielt godt utformet for bæring. Og hvorfor produsenten har dyttet ut en ledning akkurat der balansetyngdepunktet er, kan vi ikke skjønne.

Rekkevidden målte vi til 20 kilometer. Det er ikke dårligst i klassen, men ikke akkurat noe å skryte så veldig av heller.

Alt i alt mener vi InMotion L8 er en god sparkesykkel, men den har altså forbedringspotensial på visse punkter.

7 Bra fjerne Sammenlign InMotion L8 7 Bra Fordeler + Godt sammenleggbar

+ Mye lys

+ Har app

+ «Sykkelbremsespak»

+ Slår seg på og av automatisk

+ Luft i bakdekket og fjæring foran Ting å tenke på — Begrenset trillehastighet

— Knotete plassert ladeport

— Litt hissig motorbrems

— Litt klønete å bære

Liten og leken

E-wheels E1

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Denne ble opprinnelig testet i 2018. I forbindelse med samletesten 2019 har vi justert tekst og karakter.

Hjulstørrelse: 6 tommer

Demping: Bakhjul

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 9,8 kg

Bremser: Motorbrems foran, tråbrems bak

Lengde sammenslått: 107 cm

Mangler: Bjelle/horn

Fra e-wheels.no har vi også en av de rimeligere elsparkesyklene i denne samletesten. Vårt testeksemplar hadde tre kjøremodi, men ble kun testet i modus nummer to, der toppfarten er innafor det som er lov. For at sykkelen skal være lovlig på offentlig vei, må den kjøpes med sperre på 20 km/t.

E-wheels E1 veier inn på rett under ti kilogram, og er enkel å klappe sammen og slå opp. Men rattstammen spinner fritt i nedfelt tilstand, noe som gjør det litt kleint å bære rundt på den. Den har også et nokså høyt tyngdepunkt, så hvis du skal ha den med deg i på trikken kan du like godt legge den på siden først som sist.

Med mindre hjul er ikke kjørekomforten helt på samme nivå som på de fleste andre syklene i denne samletesten, og kvalitetsmessig er det litt knirk og skrangling til tider. Samtidig er det knapt noen motorlyd å prate om på E-wheels E1.

Også ellers er det lite negativt å si om motor eller ytelse. Den akselererer bra og klarer bakker ganske godt. Rekkevidden er grei nok, men merk at toppfarten går noe ned etter de fire-fem første kilometerne.

E-wheels E1 har en superkinesisk app som blant annet kan brukes til å slå av og på automatisk tenning av kjørelys, samt låse sykkelen slik at motoren ikke kan skrus på uten en kode.

Den største ulempen med denne modellen er nok at den har en «cruisekontroll» som ikke lar seg deaktivere. Det kan skape noen overraskelser hvis man ikke er vant til denne funksjonen.

Men med unntak av akkurat dette føler vi at modellen generelt sett har en god miks av ytelse, størrelse og pris.

7 Bra fjerne Sammenlign E-wheels E1 7 Bra Fordeler + Har app

+ Stillegående motor

+ Pris Ting å tenke på — Cruisekontrollen kan ikke slås av

— Mangler bjelle

Forhenværende favoritt

Ninebot by Segway KickScooter ES1

Kamera Ninebot by Segway KickScooter ES1

Denne ble opprinnelig testet i 2018. I forbindelse med samletesten 2019 har vi justert tekst og karakter.

Hjulstørrelse: 8 tommer

Demping: Forhjul

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 11,3 kg

Bremser: Motorbrems foran, tråbrems bak

Lengde sammenslått: 112 cm

Mangler: Baklys og bjelle/horn

Med elektronikkprodusenten Xiaomi i ryggen, kjøpte kinesiske Ninebot opp Segway i 2015. Siden den gang har vi fått både selvbalanserende modeller og elektriske sparkesykler fra den kanten.

Mens «storebror» ES2 er for kjapp for norske forhold, er KickScooter ES1 innafor regelverket. Den har relativt store hjul og god bakkeklaring.

Motoren er ikke blant de sprekeste i oppoverbakker, men selv når batteriet begynner å bli tomt akselererer den godt og holder toppfarten på forholdsvis flate strekninger.

Men alt er ikke lysegrønt her. Det grå ståbrettet har en overflate som blir fort brun og stygg av støv og skitt, og selv om sykkelen er enkel å klappe sammen, er den fremdeles ganske lang som sammenslått – noe som kanskje ikke vil gjøre den til noe førstevalg for den som vil ha den med på banen eller toget.

Med en vekt på over elleve kilogram er det ikke noe du vil bære opp for mange trapper heller.

Rent teknisk er det også den eneste sykkelen i dette selskapet som mangler baklys, selv om den har refleks der. Bjelle har den heller ikke, men det er da grei skuring å ettermontere.

Rekkevidden er ikke blant de aller beste, men her finnes det muligheter. Den ene muligheten er å montere på et ekstra batteri, men det vil også resultere i at sykkelen plutselig øker topphastigheten til 25 km/t.

Den andre muligheten er å dra med seg laderen eller kjøpe inn en ekstra som du eksempelvis har på jobben eller hvor du enn pleier å dra.

Ninebot by Segway KickScooter ES1 6.5 Helt greit Fordeler + Justerbar regenerering + Hendig app Ting å tenke på — Mangler baklys og bjelle — Litt lite futt i bratte bakker

+ Hendig app Ting å tenke på — Mangler baklys og bjelle

— Litt lite futt i bratte bakker

Med utskiftbart batteri

HX X7 El-scooter

Kamera HX X7 El-scooter

Ny! Testet høsten 2019.

Hjulstørrelse: 8,5 tommer

Demping: Luftfylte dekk

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 12,5 kg

Bremser: Motorbrems foran, skivebrems bak

Lengde sammenslått: 109 cm

Mangler: Ingen

Med skivebrems og luftfylte hjul minner HX X7 litt om den populære Xiaomi Mijia M365, men den har en tykkere og lenger styrepinne, noe som også betyr at styret kommer høyere opp. Inni styrepinnen sitter også batteriet, og X7 har den uvanlige egenskapen at dette batteriet kan byttes ut med et enkelt håndgrep.

På den måten er det i teorien mulig å ha med seg et ekstra batteri eller to på kjøreturen. Uheldigvis byr ikke batteriet på 230 wattimer på noen spesielt god rekkevidde rett ut av esken, så hvis du planlegger langtur er du nesten nødt til å ha med et i reserve uansett.

Og slike batterier er naturligvis hverken gratis (noe under 1500 kroner) eller vektløse (1,5 kg). Og lengden er på hele 48 centimeter, så dette er ikke som nødladeren du enkelt tar med deg i håndveska.

Verdien av det utbyttbare batteriet virker derfor litt begrenset, med mindre du stadig er på tur ut av kontoret eller annen «base» hvor du alltid kan ha et oppladet batteri klart.

HX X7 mangler fjæring, så den er litt stiv, spesielt når vi skal ned fra slikt som fortauskanter. Men de luftfylte dekkene sørger for at vi ellers har en relativt behagelig kjøretur. Motoren drar ganske X7 ganske kjapt opp de fleste normale stigninger, men det finnes bedre alternativer hvis bratte bakker er hovedbekymringen din.

Sykkelen virker ellers solid og er uten skrangler eller merkbare mangler. Den har cruisekontroll og triller greit. I nedoverbakker har vi hatt den oppe i 40 km/t, så det forundrer oss ikke at den også er å få tak i med høyere hastighet.

Fartssperren som gjør at vårt testeksemplar lovlig kan brukes her i Norge, gir også et litt ujevnt drag ved maksfart, men dette er nok i stor grad en vanesak. Bremsene tar jevnt og er relativt behagelige.

Rekkevidden er som nevnt ikke all verden. På vår testrunde nådde vi kun 13 kilometer før motoren kuttet kraften i en motbakke. Vi kom en kilometer til – ved å trille den i oppoverbakkene – men da var det også helt slutt på velviljen til denne modellen.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign HX X7 El-scooter 6.5 Helt greit Fordeler + «Sykkelbremsespak»

+ Skivebrems bak

+ Luftfylte dekk gir kjørekomfort

+ Kjapt og enkelt å bytte batteri Ting å tenke på — Cruisekontrollen kan ikke slås av

— Ukurant størrelse på batteriet

Xiaomi M365-klone #2

ClassyWalk S200

Kamera ClassyWalk S200

Testet i 2019.

Hjulstørrelse: 8,5 tommer

Demping: Ingen

Lastevekt: 120 kg

Egenvekt: 13,5 kg

Bremser: Motorbrems foran, skivebrems bak

Lengde sammenslått: 108 cm

Mangler: Ingen

ClassyWalk S200 er i likhet med E-wheels E2S en Xiaomi M365-klone, men med en topphastighet som gjør at den faktisk er lovlig å bruke på veien.

Og selv om designen og mange av komponentene er like, mangler også Segway-teknologien og appen som gir Xiaomi-modellen det lille ekstra.

Byggekvaliteten virker heller ikke å være helt på samme nivå. Rett ut av esken har ClassyWalk S200 litt slark i styrestammen og på vårt testeksemplar tok heller ikke bremsen godt nok. Vi måtte ganske enkelt stramme vaieren for å få sykkelen til å klare bremsetesten. Heldigvis er dette en enkel operasjon.

Ellers oppførte sykkelen seg stort sett som forventet. I likhet med nevnte E-wheels E2S har ClassyWalk S200 en «cruisekontroll» som standard. Denne lar seg heldigvis slå av gjennom en app som ikke gjør så mye annet nyttig enn akkurat dét.

En annen ting de to sykkelmodellene har til felles er «kombinasjonsbremsen» som gjør at skivebremsen tar først og motorbremsen kommer inn etter en kort forsinkelse. Men på ClassyWalk S200 oppleves motorbremsen som mindre aggressiv enn på E2S.

Et par andre viktige forskjeller mellom E2S og S200 er at sistnevnte hverken har luftfylte dekk, speedometer eller like sterk motor. Sånn sett er ikke ClassyWalk S200 noe klart førstevalg for den som bor på steder med ekstra ujevnt underlag eller mange bakker.

Men prisen for denne modellen er det vanskelig å argumentere mot.

6 Helt greit fjerne Sammenlign ClassyWalk S200 6 Helt greit Fordeler + Pris

+ Har app

+ Skivebrems bak

+ «Sykkelbremsehåndtak» Ting å tenke på — Litt høy som sammenslått

— Litt knotete plassert ladeport

— Litt lite futt i bratte bakker

Rødt kort

Xiaomi MiJia M365

Kamera Xiaomi MiJia M365

Denne ble opprinnelig testet i 2018. I forbindelse med samletesten i 2019 har vi justert teksten.

Hjulstørrelse: 8,5 tommer

Demping: Luftfylte dekk

Lastevekt: 100 kg

Egenvekt: 12,5 kg

Bremser: Motorbrems foran, skivebrems bak

Lengde sammenslått: 108 cm

Mangler: Ingen

Som vi allerede har nevnt i omtalen av Ninebot by Segway KickScooter ES1, var Xiaomi selskapet som som gravde dypt i lommene da Segway ble kjøpt opp. Og den investeringen har selvfølgelig Xiaomi brukt til å putte Segway-teknologien i noen egenmerkede elsparkesykler.

Resultatet er en sykkel med tilsynelatende god kvalitet – selv om vi også har hørt at modellen skal være plaget av punkteringer. Det er i så fall litt leit, ettersom de luftfylte dekkene gjør noe ekstra med kjørekomforten. Dekkene skal også være svært vanskelige å bytte.

Før «Xiaomi-klonene» inntok markedet, var denne modellen også ganske alene om å tilhøre de lavere prisklassene og ha skivebrems.

Sykkelen har ikke noe speedometer, men styrings- og motorteknologien er ellers den samme som vi finner i Ninebot-modellene. Faktisk kunne vi bruke Ninebot by Segway-appen på Mijia M365 også. Den appen oppdaterte til og med elsparkesykkelens fastvare for oss. Ergo snakker vi om den samme kjørekomforten på Xiaomi-versjonen, men med en enda mer behagelig brems og mykere hjul.

I tillegg har altså Mijia M365 mer å gi, både når det gjelder akselerasjon og rekkevidde. Det eneste problemet er at den er for rask. Vi har målt topphastigheten på flatmark til 26 km/t, ergo går det litt fortere enn det som er lov i henhold til det norske regelverket.

Dette gjør at vi ikke kan gi den noen karakter.

fjerne Sammenlign Xiaomi MiJia M365 annonse Billigste hos Se alle priser 99 hos 24hShop.no Sjekk nå Fordeler + Skivebrems bak

+ Luft i hjula gir ekstra kjørekomfort

+ Justerbar regenerering

+ Hendig app

+ «Sykkelbremsespak» Ting å tenke på — Går fortere enn lovverket tillater

— Litt høy som sammenslått

— Litt knotete plassert ladeport

Elsparkesykkelens anatomi

Elsparkesykkelen er på mange måter kun en elektrifisert utgave av en vanlig sparkesykkel, altså påmontert motor og batteripakke. Men det er også noen viktige forskjeller.

Motoren brukes ikke bare for å kontrollere fremdriften, men i mange tilfeller også oppbremsingen. De aller fleste elektriske sparkesykler har nemlig en motorbrems som også rengenererer kraft som puttes tilbake i batteriet.

Dette kan dog være litt skummelt dersom du begynner dagen ned en lang bakke – systemene er ikke nødvendigvis smarte nok til å kutte ladingen selv om batteriet er fullt. En slik overladning kan resultere i en havarert sparkesykkel.

Ved bruk av den elektroniske bremsen i lange bakker kan det derfor være smart å bruke den mekaniske bremsen i tillegg – eller i stedet.

Derfor er det greit å bli kjent med denne bremsemåten også. I praksis vil det i de fleste tilfeller fungere slik at du må tråkke ned bakskjermen på sykkelen slik at den bremser direkte på det bakre hjulet. For aller mest effektiv og hurtig bremsing bruker du både motor- og mekanisk brems.

En annen forskjell fra vanlige sparkesykler er bakkeklaringen, som er spesielt høy hos modeller med store hjul og batteriet plassert i selve ståbrettet. Såpass drøy bakkeklaring gjør det langt mer slitsomt å faktisk hjelpe til med sparking.

Slik er reglene Å lovlig kjøre rundt på en elektrisk sparkesykkel krever at den oppfyller visse krav, som i hovedsak er de samme som for selvbalanserende kjøretøy. De fleste har nok allerede fått med seg at topphastigheten på motordrift derfor ikke kan være høyere enn 20 kilometer i timen. Men den norske standarden for elektriske kjøretøy tillater +/- 10% på dette punktet, så 22 km/t er innafor. I motsetning til vanlige elsykler, er det ingen krav om begrensninger i motorkraft. Et annet krav er at det skal være mulig å bremse helt ned på relativt kort avstand. Følger vi loven om selvbalanserende kjøretøy, er det snakk om 20 km/t til full stopp innen fem meter. Det er videre et påbud om at doningen er utstyrt med frontlys, baklys, reflekser og signalhorn, men det er også uttalt at det kan gis unntak fra dette kravet der det ikke er monterbart. Ifølge Samferdselsdepartementet er det opp til Vegdirektoratet å vurdere om det enkelte produkt oppfyller de kravene som er satt. Mer info finner du på Statens vegvesens hjemmesider. Mer +

Batteripakka kan også være plassert inni rattstammen, noe som ofte fører til at sykkelen er mer i balanse når du løfter den etter styret – eksempelvis over en høy fortauskant. Dette gir også mer tyngde og grep på forhjulet, som ofte også huser motoren.

Ulempen med dette er at bakparten blir veldig lett og fort kan skli ut på glatte underlag som metall eller i vanndammer. Så selv om de fleste sparkesykler tåler både litt regn og sprut, fraråder mange produsenter å bruke elsparkesyklene i regn, nettopp på grunn av faren for å skade seg selv eller andre.

Elsparkesykler flest har nemlig heller ikke luft i hjulene, men er heller utstyrt med harde, solide dekk. Fordelen er at du ikke trenger å tenke på punkteringer, men det gjør noe med komforten og veigrepet – spesielt på glatte eller ujevne underlag.

De fleste elektriske sparkesykler har også et display som både viser fart og omtrent hvor mye strøm som er igjen på batteriet. Displayet lar deg også se hvilket «gir» eller kjøremodus som er aktivt. De fleste elsparkesykler har to eller flere slike modi.

Kjøremodusen bestemmer eller begrenser motorkraft og hastighet, slik at det for eksempel blir enklere å bruke mindre av batteriet når du kjører eller holde lav fart i en gågate med mange folk.

De aller fleste av syklene i testen yter for øvrig sitt aller beste kun når batteriet er nær fulladet. Etter hvert som batteriet tappes for strøm vil med andre ord sykkelen virke mer «sliten». Det merkes på slikt som lavere hastighet i oppoverbakker og at den ikke lenger klarer å holde toppfarten.

«Arkiverte» sykler

På denne siden av finner du «gamle» tester av elektriske sparkesykler. Disse syklene er enten ikke lenger å få tak i eller har fått oppgraderinger som gjør at vår opprinnelige test ikke lenger stemmer.

For å gjøre det ryddig beholder vi likevel teksten som referanse og arkiv.

Dyr, men digg

E-twow S2 Booster Plus

Booster S2 Plus fikk vi levert fra etwow.no og er toppmodellen fra nettopp E-twow, som er kortformen av «electric two wheels». Dette selskapet lager noe såpass unormalt som elektriske sparkesykler skrudd sammen her på kontinentet – Romania for å være nøyaktig.

Med en pris på nesten ti tusen kroner er Booster S2 Plus den dyreste elsparkesykkelen vi har testet hittil. Den leveres med en toppfart på 20 km/t, men skal ifølge forhandleren også være tilgjengelig med hastighet opp mot 30 km/t for de som har planer om å bruke den på lager, fabrikk eller annet lukket område.

Også utenom det rent fartsmessige har denne sykkelen det som trengs for å være lovlig. Det er vanlige lys foran og bak – inkludert bremselys – reflekser på sidene og «lydhorn». Sistnevnte er i praksis mer en plagsom piping, men det er vissnok også innafor regelverket.

Akselerasjonen er god, bremsen gjør jobben sin og den ganske stillegående motoren trekker sykkelen ganske så raskt opp de fleste bakker. En hjuldiameter på åtte tommer samt fjæring både foran og bak gjør sitt for å suge opp mange av underlagets ujevnheter, og sånn sett er det en av de mest behagelige elsparkesyklene vi har testet. Umiddelbart virker den kanskje ikke like «solid» som Segway-modellene fra Ninebot og Xiaomi, men til gjengjeld føles den hakket mer leken.

Totalt sett byr Booster S2 Plus på en nesten overraskende god og artig kjøreopplevelse. Samtidig snakker vi om en helt annen kjørestil enn Segway-modellene som «bremser» og regenererer strøm til batteriet når du ikke aktivt gir gass. E-twow-sykkelen lar nemlig hjulene trille fritt så lenge du ikke faktisk bremser, så i nedoverbakker kan det gå adskillig raskere enn 20 km/t.

Med både sammenleggbare håndtak og rattstamme med høyderegulering er denne elsparkesykkelen blant de mer kompakte. Den måler ikke mer enn 97 centimeter i lengderetningen som sammenslått, så den er litt enklere å finne plass til enn eksempelvis testvinneren KickScooter ES1 med sine 112 centimeter. Vekten på nesten elleve kilogram gjør den ikke til den mest portable - da er Nextdrive 2.0 et bedre valg - men den kan fint bæres opp noen etasjer eller løftes opp på hattehylla på toget.

Merk bare at sykkelen har et litt kleint tyngdepunkt som ikke gjør det enkelt å bruke rattstammen som noe godt håndtak. Det er heldigvis mulig å kjøpe et bærehåndtak som ekstrautstyr, men det hadde vært fint om det hadde vært integrert – eller i det minste inkludert.

Et annet irritasjonsmoment er den ganske så høye pipelyden som kommer fra kontrollboksen hver gang vi slår sykkelen av og på – her skulle vi gjerne sett det var mulig å slå av pipingen permanent.

En siste ting som ikke er optimalt er speedometeret, som uansett hvor unna det går i nedoverbakker ikke viser noe mer enn maksimumshastigheten på 20,0 km/t. Dersom du kjører i full fart og slipper gassen, tar det også sin tid før fartsmåleren viser noe annet enn toppfarten. Speedometeret er altså ikke helt til å stole på.

Alt i alt er likevel E-twow Booster S2 Plus en sykkel som gir et solid inntrykk og legger seg høyt på vår liste.

8 Meget bra fjerne Sammenlign E-twow S2 Booster Plus 8 Meget bra Fordeler + Svært sammenleggbar

+ Fjæring både foran og bak

+ Høydejusterbart styre

+ Ergonomiske håndtak

+ Grei rekkevidde Ting å tenke på — Piping når slår av og på

— Bærehåndtak er ekstrautstyr

— Speedometeret er upresist

— Pris

Justerbar i høyden

CityBug SE

Kamera CityBug SE

Clas Ohlson kunne stille med CityBug SE, elsparkesykkelen som nok skiller seg mest ut fra de andre i denne testen, både når det gjelder design og egenskaper.

Den er uten speedometer, har ergonomiske håndtak, lar deg justere høyden på rattstanga og bremsespaken er av typen du vil kunne finne på en vanlig sykkel.

Åtte tommer store hjul og batteripakka i ståbrettet gjør at du står høyt over bakken. Kombinert med at den har testens høyeste egenvekt, er dette en sparkesykkel du aller helst vil kjøre med motorkraft.

Motoren sitter for øvrig i bakhjulet, så både motorbremsen og den mekaniske skjermbremsen virker naturlig nok kun på dette hjulet. Likevel bestod sykkelen bremsetesten vår.

Motorbremsen tar altså godt – faktisk så godt at vi sliter med å få jevn nedbremsing i nedoverbakker. Det hele blir gående litt i rykk og napp. Men foruten akkurat dette er CityBug SE ganske så god å kjøre og drar fint i bakkene. Kvalitetsfølelsen er det heller ikke noe særlig å si på.

Opprinnelig irriterte vi oss grønne over at sykkelen ikke hadde støttebein, men det finnes en løsning på dette også.

Med en vekt som bikker tretten kilogram og en viss høyde selv i nedfoldet tilstand er ikke portabillitet det første vi tenker på med CityBug SE.

Men med styret helt nedsenket er den faktisk en av de som opptar minst plass i lengden når den er slått sammen.

Vi kunne gjerne sett litt bedre rekkevidde på denne modellen, men totalt sett er dette en god og trygg pakke med alt du trenger for å komme deg rundt.

CityBug SE

Lett, men trenger litt hjelp i de brattere bakkene

Nextdrive 2.0

Kamera Nextdrive 2.0

Oppdatert 18. juni 2018: Denne elsparkesykkelen fra wrom.no ligger i en vektklasse for seg selv, for å si det sånn. Her er det tatt hensyn til vekt og portabilitet foran det meste annet, og vil nok være en sykkel vi stadig oftere får se frem og tilbake fra Oslo S og andre kollektivknutepunkt.

Den er svært enkel å legge sammen og slå opp, og vekten er ikke verre enn at du fint kan bære den rundt med én hånd og få den opp på bagasjehylla.

Med karbonramme og naturlig «fjæring» i konstruksjonen føles ikke Nextdrive 2.0 som den mest solide elsparkesykkelen i verden, men sånn blir det jo fort med lette ting – og vi har ikke hatt noe å utsette på kvaliteten.

Små hjul betyr at du bør tenke litt ekstra på underlaget og plassering av tyngdepunktet – men her er det ikke noe problem å løfte sykkelen over hindringene og rulle videre.

Merk bare at den er såpass fremtung at resten av sykkelen på sett og vis lever sitt eget liv. Prøver du å trille den med deg og forhjulet stopper i grusen, vil bakparten løfte seg, svinge rundt og straffe leggene dine. Vi regner dog med at nok avstraffelse enten vil endre på måten du triller den eller herde beina dine.

Nextdrive 2.0 er å få med et lite og et stort batteri, og vi ville helt klart gått for sistnevnte. Da får du ikke bare god rekkevidde, men også et par hakk bedre drastyrke i bakkene. Likevel er dette den elsparkesykkelen vi har testet som takler brattere bakker dårligst. Her må det litt egeninnsats til i form av sparking for å hjelpe motoren over kneikene.

På flatere partier går det langt mer radig unna, og med det større batteriet holder den også koken en god stund. At motoren på visse belastninger gir fra seg en lyd som minner litt om en gammel og hes TIE-fighter kommer du enten til å digge eller ikke.

Nextdrive 2.0

Aller best i bakken

Troll S5

Kamera Troll S5

Oppdatert 30. mai 2018: Trollbike-gjengen var litt forundret over at sykkelen vi opprinnelig testet opplevdes som tregere enn konkurrentene, så de kom over med et nyere eksemplar. Denne skal ha en litt nyere motorteknologi og være representativ for modellen de nå selger. Teksten under er derfor oppdatert med våre nye erfaringer.

Selv om den høres norsk ut, har Troll S5 fra trollbike.com like kinesiske gener som de fleste andre sparkesyklene vi har med i denne samletesten. Likevel skiller den seg fra hurven ved å stille med to motorer – ett på hvert hjul.

I tillegg til å velge mellom én- eller tomotors drift har den tre kjøremodi, og sparker godt unna når vi velger den raskeste. Med begge motorene i aksjon er den også testens beste i litt brattere bakker, mens én motor i drift så avgjort gjør seg best på flatmark.

Takket være et stort batteri er det heldigvis ikke noe problem å bruke begge motorene hele tiden. Troll S5 har også noen kjekke ekstrafunksjoner som USB-ladeport, håndtak med lys og lydhorn. Wirelås følger også med.

Men batterikapasiteten gjør også en del med både vekt og pris, og lydhornet på 85 desibel har fått en ekstrafunksjon i å si ifra når batteriet begynner å bli slitent. Det skremmer vannet både av fører og forbipasserende, og for alle med en viss sosial sans vil det være uaktuelt å bruke dette trollet i byen etter at den har begynt å pipe – selv om man egentlig kunne presset noen flere kilometer ut av den.

Batteriet er for øvrig montert under ståbrettet, som i kombinasjon med små hjul gir relativt lav bakkeklaring og lite fjæring – greit å tenke på for deg som har en del fortauskanter eller annet krevende underlag å forsere.

Foruten dette skulle vi gjerne sett en litt mer behagelig motorbrems – på vårt eksemplar opplevde vi denne som litt ujevn og brå. I tillegg nevner vi at displayet er vanskelig å lese av i sollys.

Troll S5

Oppdatert 29. juni 2023, 14:42