Syv mesh-sett, hvorav fem støtter Wi-Fi 6, har vært satt på prøve. Fra venstre Netgear Orbi, Google Nest Wifi, Cisco Meraki Go, TP-Link Deco X60, Asus ZenWifi XT8 og Linksys MX10. Stein Jarle Olsen, Tek.no

13 Juni 2020 06:00

Oppdatert 4. mars 2021: Vi har testet Netgear Orbi RBK752. Nye sett fra Linksys og TP-Link er også på vei inn, så denne testen vil bli oppdatert igjen om ikke så altfor lenge.

Mesh-nettverk kom for alvor til forbrukermarkedet for bare et par år tilbake, og var nok en kjærkommen utvikling for dem med store boliger og dårlig wifi-dekning.

Ved å plassere flere enheter som snakker med hverandre trådløst rundt omkring i boligen vil du nemlig kunne dekke mye større arealer enn hva én enkelt enhet klarer.

Nå skriver vi 2021, og den nye standarden Wi-Fi 6 har dessuten for alvor begynt å få fotfeste i markedet. Først kom den til «vanlige» rutere, mens tiden nå også har kommet til mesh-nettverk med Wi-Fi 6.

Vi skal ikke gå dypt inn i hva som er bedre med den nye standarden (til det kan du for eksempel lese guiden vår til Wi-Fi 6 ), men nevner at båndbredden er noe økt, i tillegg til at kapasiteten skal ha blitt betydelig bedre enn før ved at systemene kan håndtere trafikk til mange flere enheter samtidig. I teorien skal Wi-Fi 6 også by på bedre båndbredde der dekningen er tynn, slik at du i praksis skal ha brukbar dekning over større områder.

En noe kostbar fornøyelse

Aberet er foreløpig, slik det gjerne er med nye teknologier, at Wi-Fi 6-utstyr ikke er spesielt billig. Det skal godt gjøres å finne en vanlig ruter med Wi-Fi 6 til under 2.000 kroner, og for mesh ser det ut som om grensa foreløpig går rundt 5.000 kroner for en pakke med to eller flere noder.

Vi har hentet inn det som stort sett er det råeste av det råeste på markedet akkurat nå, og i tillegg har vi tatt med Googles Nest Wifi og ikke minst nettverksgiganten Cisco, som varsler at de skal satse hardere på forbrukermarkedet fremover. Begge disse har imidlertid bare Wi-Fi 5-støtte, og det er dermed en god anledning til å se om du egentlig får så mye igjen i dekning og ytelse for å gå over til Wi-Fi 6.

Testutvalget ser dermed slik ut:

Product Netgear Orbi RBK852 Kit (2-pack) Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack) Linksys MX10 Velop AX MX10600 (2-pack) TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack) Asus ZenWiFi AX XT8 (2-pack) Meraki by Cisco Go GR10 2-pack Google Nest Wifi Router and 2 Points 8947 NOK 5486 NOK 4840 NOK 4499 NOK 4099 NOK 1999 NOK 3450 NOK Antall enheter 2 stk 2 stk 2 stk 3 stk 2 stk 2 stk 3 stk Wi-Fi-standard Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bånd 2 x 5 GHz, 1 x 2,4 GHz 2 x 5 GHz, 1 x 2,4 GHz 2 x 5 GHz, 2,4 GHz 5 GHz, 2,4 GHz 2 x 5 Ghz, 2,4 GHz 5 Ghz, 2,4 GHz 5 GHz, 2,4 GHz Teoretisk maksimal båndbredde 6000 Mbit/sek 4200 Mbit/sek 5300 Mbit/sek 3000 Mbit/sek 6600 Mbit/sek 1300 Mbit/sek 2200 Mbit/sek Dedikert backhaul Ja Ja Dynamisk Nei Ja, men kan deaktiveres Nei Nei LAN-porter ruter 1 x 2,5 Gbit/sek WAN + 4 x gigabit-LAN 1 x gigabit WAN + 3 x gigabit-LAN 1 x WAN, 4 x gigabit-LAN 1 x WAN, 1 x gigabit-LAN 1 x 2,5 Gbit WAN, 3 x gigabit-LAN 1 x WAN 1x WAN, 1 x gigabit-LAN LAN-porter satellitt 4 x gigabit-LAN 2 x gigabit-LAN 5 x gigabit-LAN 2 x gigabit-LAN 1 x 2,5 Gbit LAN, 3 x gigabit-LAN 1 x gigabit-LAN Ingen Annet Støtter port aggregation på to LAN-porter. Støtter port aggregation på to LAN-porter Kompatibel med andre Velop-enheter. USB-port. Kompatibel med andre Deco-enheter. Støtter AIMesh. USB-port. Modulært system. Støtter PoE. Krever Ciscos Security Gateway eller annen ruter. Nodene fungerer som smarthøyttalere. Kan bruke Google Wifi som satellitter.

I tillegg har vi tatt med testvinneren fra sist gang vi testet mesh-nettverk, som var Ubiquiti AmpliFi HD, for sammenlikningens skyld. Ubiquiti har egentlig lansert et ganske heftig Wi-Fi 6-sett som vi gjerne kunne ha hatt med, men det er foreløpig ikke i salg i Norge, så vi får eventuelt oppdatere med det etter hvert.

Slik tester vi

Boligen vi tester i går over to plan på totalt snaue 150 kvadratmeter, med en stor terrasse utenfor, en liten hage bak huset og ikke minst en murgarasje enda et nivå ned. Her er det flere soner som normalt sett har svært svak wifi-dekning, som for eksempel kontoret nede (egentlig en ombygd bod), en del av utendørsarealet og ikke minst garasjen. Dette har vi prioritert når vi har valgt plassering av de ulike nodene, og vi har testet både ute og inne.

Nettverksinntaket er - som i mange boliger - plassert i hjørnet i den ene etasjen, så vi har valgt å plassere ruteren eller hovednoden der. For settene med to noder har vi plassert sekundærnoden på barnerommet nede (Node 1 på bildet), men vi har også testet med å plassere den i kjellerstua (Node 2) for bedre dekning på kontoret - på bekostning av dekningen utendørs. Vi har også prøvd oss frem med flere alternative plasseringer, men kom frem til at det var en av disse to som ga best totaldekning.

Boligen vi tester i er omtrent 150 kvadratmeter stor, og så kommer uteareal på begge sider i tillegg. Garasjen er relativt vanskelig å nå med signaler innenfra.

Vi har i hovedsak fokusert på dekning, ytelse og ikke minst brukervennlighet. Vi har ikke testet hvor godt de ulike settene fungerer med mange enheter tilkoblet, og vi har heller ikke prøvd å kable opp nodene, men kun fokusert på den trådløse ytelsen - slik vi også tror de aller fleste ønsker å bruke disse produktene.

For anledningen har vi dessuten anskaffet en ny test-PC for å kunne teste Wi-Fi 6-ytelsen. Valget falt på en av Kompletts Khameleon P9-maskiner , som var blant de billigste maskinene vi fant med Wi-Fi 6-støtte. Den har nemlig en Intel AX200-brikke innvendig, og med det støtte for Wi-Fi 6 i 2x2. Denne kommer vi til å bruke til all nettverkstesting i overskuelig fremtid. Byttet av utstyr betyr også at resultatene ikke nødvendigvis er sammenliknbare med tidligere tester.

Testingen er gjort med programmet Tamosoft Throughput Test, som kjøres i bolker på minst ett minutt og hvor vi henter ut gjennomsnittsbåndbredden for hver test. Vi tester flere ganger på hvert punkt.

Slik ser målingene ut (men heng med videre, for et par av settene har ess i ermet).

Som vi ser er begge Netgear-settene åpenbart svært kraftige, men de har også en tendens til å dytte oss ned på 2,4 GHz-båndet mye lettere enn en del av konkurrentene. Det gjør for eksempel at båndbredden på kontoret blir veldig mager, selv om det skal sies at Orbi gjennomgående yter bedre enn konkurrentene om vi sammenlikner 2,4 GHz mot 2,4 GHz. Det har vi også opplevd i tidligere tester.

Underveis i testingen oppdaget vi dessuten at det mest påkostede Netgear-settet faktisk klarer å levere nett helt ned til garasjen kun fra stuenoden, noe ingen av de andre klarte å få til. Dermed sto vi friere til å plassere satellitten et annet sted, for eksempel for å rette opp problemet med lav båndbredde på kontoret - på bekostning av noe båndbredde på terrassen.

Også Asus har en spennende mulighet i form av at du kan deaktivere det dedikerte backhaul-båndet. Asus bruker i likhet med Netgear nemlig ett av de to 5 GHz-båndene til å håndtere kommunikasjonen mellom ruter og satellitt, men du kan velge at du i stedet skal få tilgang til dette direkte direkte til klientene.

Det har også en annen bonus, ved at dette båndet bruker 160 MHz kanalbredde - i praksis det dobbelte av hva du ellers får ut til enhetene dine. Asus sier selv at dette egner seg best hvis du har få, men båndbreddekrevende enheter, og vår testing viser også at det er betydelig mer å hente i pur ytelse om du gjør det på denne måten.

Se bare her:

Å deaktivere det dedikerte backhaul-nettet på Asus-settet er som å slippe løs beistet, og det er rett imponerende hvor mange megabit Asus klarer å dytte rundt omkring. Nesten 700 Mbit/sek ved noden i kjelleretasjen er intet mindre enn et voldsomt tall, og det er nesten overraskende hvor stor forskjell det er på de to modusene.

Det du går glipp av ved å gjøre dette er det sømløse byttet mellom frekvensbåndene, og vi ser også for oss at det kan bli utfordrende å få alt til å snakke sammen om du har mange smartenheter koblet til ulike SSID-er.

Cisco-settet er skuffende, og det virket rett og slett ikke som om de to aksesspunktene var kraftige nok til at nodeplasseringen vår fungerte spesielt godt. I hele underetasjen fikk vi 16–17 Mbit/sek, som virket å være overføringshastigheten mellom de to nodene. Her hadde altså en del av konkurrentene hundrevis av megabit. På kontoret klarte ikke Cisco å levere noe signal i det hele tatt, verken fra den ene eller den andre noden.

Oppsettet i dette huset var også vanskelig for vår tidligere testvinner AmpliFi HD, som insisterte på å la den ene noden koble til gjennom den andre noden, ikke direkte til ruteren. Det skyldes nok delvis at nodene i AmpliFi-settet er av typen du plugger rett i stikkontakten og dermed ikke står like fritt i plasseringen som de øvrige.

Google gjør det greit, men er som forventet ikke blant de kraftigste i dette selskapet. Prisforskjellen fra Google og opp til TP-Link er heller ikke enorm, med en betydelig forskjell i ytelse.

I gjennomsnitt

En siste graf for å tydeliggjøre styrkeforholdet mellom de ulike settene, nemlig gjennomsnittsbåndbredden på alle de åtte målepunktene. Denne vinner faktisk TP-Link (om vi ser bort fra Asus med den dedikerte backhaulen deaktivert), takket være at de tre enhetene sørger for 5 GHz-dekning i større omfang enn det Netgear gjør.

Det dette tallet ikke sier så mye om er dekning i ordets rette forstand, da Netgears betydelig kraftigere signal i garasjen sannsynligvis oppleves som større forskjell i bruk enn eksempelvis forskjellen på 60 og 220 Mbit/sek på terrassen gjør.

Så hvem vinner, da? Med så stor prisforskjell som det er på settene i denne testen er det i det hele tatt litt vanskelig å konkludere. Vi velger derfor å ta prisen litt ut av vurderingen, og så får du selv vurdere hvor mye du er villig til å betale.

Foreløpig må det også sies at vi ikke er helt solgt på at det er verdt å betale så mye som Wi-Fi 6 foreløpig koster. Om du ikke har mange titalls enheter som skal kobles til samtidig ville vi kanskje holdt oss til Wi-Fi 5 inntil prisen på Wi-Fi 6 har normalisert seg noe.

Da kan du for eksempel se på TP-Link Deco M4 , som gir meget god valuta for pengene til under 2.000 kroner for en trepakning - eller denne testen av rimelige mesh-løsninger .

Netgear Orbi RBK852 - rå kraft for pengene

Det er ingen tvil om at Netgears Orbi er det kraftigste av settene vi tester i denne omgang, men det skulle også bare mangle. To av disse koster tross alt godt over 9.000 kroner, som egentlig er betydelig mer enn det vi tror noen har lyst til å bruke på å sørge for god wi-fi hjemme.

Orbi er det eneste av settene som makter å levere nett helt ned til garasjen fra noden i stua, attpåtil med betydelig bedre hastighet enn de andre, og det gjør at vi i praksis kan velge mellom den originale plasseringen av satellitten eller en plassering som gir bedre dekning på kontoret. Når to enheter av disse koster betydelig mer enn tre enheter fra andre, er det viktig at hver av dem yter godt - og det gjør de definitivt.

Sammenliknet med det omtrent likt prisede Linksys-settet er det rett og slett mer krefter å hente hos Netgear, og deres dedikerte backhaul-bånd fungerer tilsynelatende også bedre enn Linksys’ «dynamiske» løsning, i alle fall i en test hvor hovedformålet er å levere flest mulig megabit til én enkelt enhet.

Netgears to enheter er ikke identiske. Niklas Plikk, Tek.no

Samtidig liker vi ikke Netgears tendens til å dytte oss over på det langt treigere 2,4 GHz-nettet så ofte, men 2,4 GHz-ytelsen er til gjengjeld meget god. Vi synes også Orbi er hakket treigere til å dytte oss mellom aksesspunktene enn enkelte av de andre, og det er irriterende på et såpass påkostet sett at vi har tilgang til så få innstillinger. Vi savner også noe så enkelt som en angivelse av om ruteren og satellitten har en god forbindelse.

Orbi er ment å være enkelt og brukervennlig, men her synes vi kanskje Netgear har dratt det litt langt. Appen har ingen funksjoner utover gjeste-wifi og foreldrekontroll, og selv om du får noe mer kontroll gjennom webportalen er det fortsatt svært begrenset hva du kan utrette her. Eksempelvis finnes det ingen mulighet for å gå bort fra Smart Connect-løsningen og få 2,4 og 5 GHz som separate nettverk, slik du kan på veldig mange mesh-løsninger. Sikkerhetspakken Netgear Armor følger for øvrig med i ett år, deretter koster det noen hundrelapper i året om du vil ha fortsatt dekning.

Blomstervasedesignet fra tidligere Orbi-sett er fortsatt delvis her, og selv om det definitivt er blitt modernisert i denne omgang, er det nok fortsatt andre mesh-sett som glir bedre inn i interiøret hjemme. Disse Orbi-enhetene er dessuten ganske store, men vi setter pris på at du i det minste får en god del ethernet-porter å rutte med og at WAN-porten kan håndtere 2,5 Gbit og dermed er klar for lynraske nettilkoblinger i fremtiden.

Totalt sett er det vanskelig å komme unna at Netgear Orbi RBK852 er det settet som byr på absolutt best dekning i testen, selv om prisen gjør at vi tror svært få vil slå til. Dette er uansett makeløs wifi for deg som helst bare vil plugge i, sette opp og være ferdig med det. Det koster bare flesk å være tidlig ute med det nyeste.

8.5 Meget bra Netgear Orbi RBK852 Kit (2-pack) annonse Sjekk prisen Sannsynligvis noe av det ypperste du kan få innen mesh-nettverk akkurat nå - men det koster Fordeler Wi-Fi 6. Meget god dekning. Bare ruteren kunne nesten dekket hele testhuset

Fire ledige ethernet-porter per enhet

Et hakk over de andre på 2,4 GHz-ytelse

Dedikert trådløs backhaul gjør at hastighetene holder seg veldig godt utover i topologien

2,5 Gbit WAN-port Ting å tenke på Dytter oss for lett over på 2,4 GHz

Veldig få funksjoner tilgjengelig i app/på nett

Nodene er ikke identiske, og således ikke kompatible med andre Orbi-enheter.

Ganske store enheter

Veldig høy prisklasse

TP-Link Deco X60 - den gylne middelvei?

TP-Link har etter hvert blitt sterke på mesh, og modellen Deco M4 viste tydelig at man kan lage god mesh som ikke koster allverden . Med X60 gjør de i praksis det samme, selv om prisklassen er en helt annen enn for M4.

Tre enheter for rundt 5.000 kroner er jo betydelig mer attraktivt enn to enheter for nærmere det dobbelte, slik tilfellet er for Netgear og Linksys, selv om det er helt i øvre sjikt av hva mesh tidligere har kostet.

Oppsettsprosessen er enkel, spesielt med tanke på at de tre nodene kommer forhåndsparret i esken. De er i tillegg identiske, så du kan bruke hvilken som helst som hovednode koblet til modemet. En ting vi kanskje skulle ønsket oss var litt tydeligere tilbakemelding på om nodene faktisk er koblet til systemet eller ei.

TP-Links noder er betydelig mindre enn de gigantiske boksene fra Linksys og Netgear. Niklas Plikk, Tek.no

Med tre noder får vi god dekning overalt, selv om noden i kjellerstua velger å koble til via noden på barnerommet og ikke direkte til ruteren oppe. Slike «daisychain»-løsninger fungerer greit, men det er ikke optimalt med tanke på responstid og latency. Tre noder gjør også at Deco-systemet sjelden trenger å ty til 2,4 GHz for å gi oss et godt signal, og det gjør at båndbreddene holder seg høye over det hele. Unntaket er kanskje i bakhagen, der Deco-systemet dirigerer oss til noden i kjellerstua og 2,4 GHz.

At X60-nodene kun har to ethernetporter hver kan nok være litt knapt for enkelte, spesielt for ruterens del, som jo da bare har én tilgjengelig for andre tilkoblinger.

TP-Link skal også ha skryt for en pen og brukervennlig app og ikke minst at de gir deg 10 års tilgang til HomeCare-tjenesten, som inkluderer antivirus på systemnivå, en avansert foreldrekontroll og QoS-innstillinger.

Alt i alt: Hvis vi hadde måttet velge og pris var en faktor, er nok dette det settet som er det mest velproporsjonerte av dem vi har testet, i alle fall om du har en bolig som er såpass kronglete utformet at du trenger tre noder.

Men om ikke Wi-Fi 6 er essensielt for deg, finnes det altså solide meshløsninger til under halvparten av prisen, så vi ville kanskje anbefalt å vente med Wi-Fi 6 til prisnivået har normalisert seg noe.

8 Meget bra TP-Link Deco X60 Whole-Home Mesh WiFi System (3-pack) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen God Wi-Fi 6-mesh uten store fiksfakserier Fordeler Wi-Fi 6. Gjennomgående god ytelse.

Kommer forhåndsparret

Pen og brukervennlig app, Homecare inkludert

Kompatible med alle andre Deco-enheter Ting å tenke på Kun to ethernet-porter per enhet

Kun ett 5 GHz-bånd gjør at hastigheten vil halveres når du beveger deg inn i nodenes dekningsområde

Wi-Fi 6-mesh koster fortsatt mer enn det smaker

NY: Netgear Orbi RBK752: Billigere, men fortsatt utmerket

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Netgears litt mer nedskalerte Wi-Fi 6-mesh er kalt RBK752 (753 i trepakning), og byr først og fremst på litt mer begrenset total båndbredde enn storebror 852. Samtidig er også prisen betydelig mer spiselig, selv om det som i skrivende stund er 5500 kroner fortsatt er mye penger for å få godt wifi-nettverk hjemme.

Designet er det samme, men 752-satellitten har kun to ethernet-porter, mot fire på 852-satellitten. Selve ruteren har også en ethernet-port mindre (tre i stedet for fire) og den har ikke 2,5 Gbit-støtte på WAN-porten. Du får dog såkalt link aggregation på én WAN- og en LAN-port også her, så du kan slå sammen to gigabit-tilkoblinger om du skulle ha et modem som er i stand til å levere det. 752 har også en litt svakere prosessor enn 852 har.

Oppsettsprosessen er velkjent fra tidligere erfaringer med Orbi, og er i utgangspunktet godt forklart og enkel å forholde seg til. Men Netgear har tidligere gitt oss en del trøbbel med å få fullført oppsettet på ordentlig vis, og det gjaldt også her. Appen påstår for eksempel at vi ikke er tilkoblet noe Orbi-nettverk i det hele tatt, og fortsetter å insistere på det i lang tid, helt til det bare plutselig, nesten på magisk vis, fungerer.

Når det først fungerer, så fungerer det imidlertid godt. Appen sjekker for nye firmwareoppdateringer, laster ned og oppdaterer automatisk, og satellitten kommer forhåndsparret, så i bunn og grunn skal det være nærmest bare være å plugge inn og kjøre på.

Den rimeligere Orbi-varianten har ikke helt det samme portutvalget som storebror. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det samme gjelder også her som for storebror RBK852: Orbi-appen er svært lite funksjonsrik, og begrenset til de absolutt aller mest grunnleggende funksjonene. Det skal sies at mer avanserte funksjoner finnes i nettgrensesnittet (orbilogin.com), hvor du kan sette opp ting som VPN, dynamisk DNS, aksesspunkt-modus og slikt. At Netgear verken i app eller på nett klarer å fortelle oss om tilkoblingen mellom ruter og satellitt er god er fortsatt ganske tåpelig, synes vi.

Ytelsesmessig likner også RBK752 veldig på RBK852. Også 752 har tre bånd, hvorav det andre 5 GHz-båndet brukes som dedikert trådløst "backhaul" mellom ruter og satellitt. Målingene våre viser også at båndbreddene holder seg svært godt selv om du beveger deg ut i dekningsområdet til satellitten.

En viktig forskjell er det dog: 752 klarer ikke å levere dekning i garasjen, slik 852-ruteren gjorde. Det gjør den ikke like fleksibel i plasseringen, og Orbi er også her litt for glad i å dytte oss ned på 2,4 GHz-båndet, etter vår mening.

I utgangspunktet skal 752 og 852 også ha samme totalkapasitet på de to 5 GHz-båndene sine, slik at det egentlig bare er på 2,4 GHz-båndet forskjellen i båndbredde ligger. Dermed er det litt vanskelig å tolke hvorfor vi får lavere maksbåndbredde på 752, men den er ikke så mye lavere at det er sannsynlig at du vil merke det noe særlig i praksis.

Totalt sett synes vi 752 er et meget godt alternativ til 852, og også bedre valuta for pengene enn hva toppmodellen er. Dekningen er såpass god at du vil kunne klare deg med to noder der en del andre sett trenger tre, og du får ikke minst dedikert trådløs backhaul som sørger for god båndbredde over store arealer.

8 Meget bra Netgear Orbi RBK752 Kit (2-pack) annonse Sjekk prisen Netgears rimeligere Wi-Fi 6-mesh er nesten like god som toppmodellen Fordeler Solid dekning, god ytelse

Forhåndsparrede enheter

Dedikert trådløs backhaul gjør at hastighetene holder seg veldig godt utover i topologien

Enkle å sette opp - når det fungerer Ting å tenke på Dytter oss for lett over på 2,4 GHz

Veldig få funksjoner tilgjengelig i app/på nett

Nodene er ikke identiske, og således ikke kompatible med andre Orbi-enheter

Ganske store enheter

Ingen 2,5 Gbit/port, ingen USB

Høy prisklasse

Asus ZenWifi XT8 - best uten mesh

Asus leverer også sin XT8 som en topakning til rundt 5.000 kroner. Oppsettsprosessen her skiller seg litt fra konkurrentene ved at du først må pare nodene ved å sette dem opp innen tre meter fra hverandre.

Asus skiller seg også fra de fleste andre ved at du får full tilgang til vanlige ruterinnstillinger også på mesh-settene deres, noe som sannsynligvis skyldes at mange Asus-rutere kan settes opp i en såkalt AIMesh-løsning med andre Asus-rutere. Det er en positiv ting, synes vi. Asus-appen er fortsatt et litt rotete kaos av Google-oversatt norsk, men det blir i det minste stadig bedre, og vi liker også at du har tilgang til mange funksjoner direkte i appen.

2,5 Gbit-porter og USB er kjekt å ha. Niklas Plikk, Tek.no

Ytelsesmålingene i «vanlig» mesh-modus er ikke de mest imponerende, men kraften i Asus-systemet kommer virkelig frem om du velger å deaktivere Smart Connect og det dedikerte backhaul-båndet mellom de to nodene. Da får du nemlig frigjort det til å kommunisere med andre enheter, naturligvis på bekostning av muligheten til å operere alle frekvensbåndene under samme SSID og muligens også litt på stabiliteten i systemet.

At du da får tilgang til 160 Mhz kanalbredde gjør at båndbredden spretter i været, og det er faktisk overraskende stor forskjell på de to modusene.

Asus sier dette er en god løsning om du har få, men båndbreddekrevende enheter, som jo kanskje er litt motsatt av hva Wi-Fi 6 egentlig representerer. Om det er et scenario som passer med ditt, er det sannsynlig at du vil klare deg like godt med et solid Wi-Fi 5-sett.

Når det er sagt, så er Asus’ dedikerte mesh-sett også kompatible med AIMesh-systemet, så du enkelt kan utvide ved å sette inn en ruter til med AIMesh-støtte. Det liker vi.

Likevel: Asus-settet er kapabelt til store ting, men du får ikke både sømløs mesh og enorme båndbredder samtidig. Om du har evne og lyst til å flikke litt selv for å få det oppsettet du vil ha er det imidlertid liten tvil om at det er mye krefter under panseret på Asus’ ZenWifi-enheter.

7.5 Bra Asus ZenWiFi AX XT8 (2-pack) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fleksibel trebåndsmesh for deg som vet hva du driver med Fordeler Wi-Fi 6. Stort sett god ytelse

Enorm båndbredde ved deaktivering av dedikert backhaul

Kompatibel med AIMesh-rutere

Veldig mange muligheter både i app og i nettportalen

2,5 Gbit-port og USB Ting å tenke på Ikke veldig imponerende i vanlig mesh-modus

Ikke like enkel og ukomplisert som en del av de andre

Appen til Asus bærer fortsatt preg av noe dårlig oversetting

Wi-Fi 6-mesh koster fortsatt mer enn det smaker

Linksys Velop MX10 - god, men i utgangspunktet for dyr

Linksys er i likhet med Netgears Orbi i en prisklasse litt for seg selv, noen tusenlapper over de fleste av konkurrentene. Linksys-settet er imidlertid ikke i stand til å nå garasjen fra plasseringen i stua, så der har Netgear et lite overtak.

Utover det er det liten tvil om at også Linksys har mye krefter å by på, men deres dynamiske backhaul, hvor systemet til enhver tid velger det optimale båndet til å håndtere trafikken mellom de to nodene, virker ikke å være like kraftig som Netgears dedikerte bånd.

Likevel: Dekningen er god og Linksys er også flinke til å holde oss på 5 GHz når vi beveger oss rundt i boligen. Til denne prisen skulle vi nok likt å se at Linksys hadde utklasset for eksempel TP-Link, som leverer tre enheter til omtrent halve prisen av Linksys’ to. Det gjør de ikke.

Du bør ha nok ethernet-porter å ta av med Linksys Velop MX10. Bare synd at ingen av dem støtter mer enn gigabit-hastigheter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

I likhet med Netgear tilbyr imidlertid Linksys et betydelig større portutvalg enn hva de fleste av konkurrentene gjør. Her får du fem ethernet-porter (hvorav en går til internett-tilkoblingen på hovednoden), men vi skulle nok gjerne sett at minst én av dem var på 2,5 Gbit/sek eller mer. Du får også en USB 3.0-port, for eksempel for tilkobling av en skriver eller nettverksdisk, som ikke er så vanlig på mesh-nettverk.

Det må også sies at MX10 er betydelig større enn tidligere Velop-enheter - denne er omtrent like stor som alle tre Google Nest-enhetene stablet oppå hverandre, og det gjør dem ikke like plasseringsvennlige som før. Når det er sagt: Om du allerede eier en eller flere Velop-noder og er ute etter en oppgradering kan du i praksis klare deg med bare én av disse (MX5), ettersom Velop-nodene er kompatible med hverandre på tvers av generasjoner og systemer.

Linksys skal også ha skryt for en svært pedagogisk oppsettsprosess og en etter hvert veldig pen og brukervennlig app som også har langt flere funksjoner enn hva Netgear tilbyr i sin. Det går an å få til begge deler, altså, selv om vi irriterer oss over kravet om å lage en konto for å få bruke appen og sette opp systemet. Det burde ikke være nødvendig.

Totalt sett synes vi også Linksys leverer godt, men vi er veldig langt unna påstanden deres om gigabit-hastigheter gjennom hele boligen. Denne var i utgangspunktet for dyr, men siden prisen har kommet ned noe siden testen først ble publisert er vi nå litt mer positivt innstilte. Derfor har vi også jekket opp karakteren et hakk.

7.5 Bra Linksys MX10 Velop AX MX10600 (2-pack) annonse Sjekk prisen God, men ikke like heftig som prisen skulle tilsi Fordeler Wi-Fi 6, meget god ytelse på kort avstand

Fem ethernet-porter per enhet

Kompatibel med øvrige Velop-enheter

Svært pen og brukervennlig app Ting å tenke på Ikke like kraftig som Netgears likt prisede Orbi

Ganske store enheter

Burde hatt minst en 2,5 Gbit-port

Veldig høy prisklasse

Google Nest Wifi - enkelt og greit

Googles meshløsning har åpenbart vært veldig populær i Norge, i alle fall om man ser på popularitetslistene hos de ulike prissammenlikningstjenestene. Det er kanskje et tegn på at menigmann verdsetter enkelhet og brukervennlighet høyere enn ren og skjær ytelse. Nå er altså den nye generasjonen her, og den har fått navnet Google Nest Wifi.

Til forskjell fra tidligere er det nå en egen ruter og to satellitter, ikke tre identiske enheter. Om du har Google Wifi fra før og vil utvide kan du bruke Nest Wifi sammen med de gamle enhetene, men da med Nest Wifi-ruteren som hovednode og de gamle enhetene som satellitter. Nest Wifi støtter heller ikke Wi-Fi 6.

At oppsettet denne gang gjøres i Google Home-appen er et litt tveegget sverd; på den ene siden er det kjekt å ha en app for alt Google, men samtidig er det mer knotete å finne frem i den enn det er i Google Wifi-appen - som forsåvidt kan brukes til å administrere Nest Wifi, den kan bare ikke brukes til å sette det opp.

I Nest Wifi-settet er det kun selve ruteren som har ethernet-porter. Satellittene har ingen. Niklas Plikk, Tek.no

Oppsettet er likevel fort unnagjort, og Googles app er pen og brukervennlig, selv om vi altså egentlig foretrekker Google Wifi-appen til den daglige oppfølgingen. Ytelsen er også akseptabel, og Nest Wifi leverer brukbare signaler til alle kriker og kroker av testboligen. Den bare kommer ikke i nærheten av båndbreddene et par av de andre gjør, men de koster samtidig betydelig mer.

Google har også et lite trumfkort i ermet, og det er at satellittene også fungerer som små smarthøyttalere. Lyden er den samme som i Nest Mini-høyttalerne, som ikke er allverdens til hifi-enheter, men det duger til litt enkel lytting, radio og podcaster.

Et minus er på den andre siden at satellittene ikke har noen ethernet-porter i det hele tatt, mens ruteren bare har to, hvorav en går til internett-tilkoblingen. Det er et minus, men også et som enkelt kan rettes opp med en ekstra switch.

Alt i alt gjør Google Nest Wifi det helt greit, og omtrent som vi forventet basert på testen vi gjorde ved lansering tidligere i år. Den prioriterer fortsatt enkelhet, design og brukervennlighet foran den heftigste ytelsen, og for mange er nok det godt nok.

Hadde vi sammenliknet med andre og billigere Wi-Fi 5-sett hadde det nok også vært tydeligere, for det er ikke overraskende at Google taper mot sett som koster to og tre ganger så mye.

7 Bra Google Nest Wifi Router and 2 Points annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Googles mesh gjør nytten, men imponerer ikke Fordeler Små og plasseringsvennlige enheter

God ytelse fra ruteren

Meshpunktene dobler som smarthøyttalere

Enkel i bruk og lett å ha med å gjøre Ting å tenke på Svakere ytelse enn en del av konkurrentene

Kun en ethernet-port tilgjengelig i hele systemet

Ikke allverdens til lyd fra meshpunktene

Få avanserte funksjoner

Ikke dedikert backhaul-bånd

Ikke Wi-Fi 6

Cisco Meraki Go GR10 - rett og slett litt for svakt

Ciscos Meraki Go-serie består av aksesspunkter (de to hvite til høyre), en såkalt security gateway og flere forskjellige svitsjer.

Ciscos Meraki Go skiller seg fra resten ved at de er rene aksesspunkter og krever en egen ruter i tillegg. Det kan være Ciscos egen såkalte «Security Gateway» eller en annen ruter, for eksempel den som nettleverandøren din leverer. De er i utgangspunktet ment for bedriftsmarkedet, men Cisco sier de fremover vil satse mer på forbrukere, og det var grunnen til at vi tok dem inn.

Oppsettsprosessen er svært enkel, ved at du scanner QR-koder på produktene i systemet ditt (som i tillegg til aksesspunktene kan være den nevnte security gatewayen og switcher av ulik størrelse) og deretter gjør appen i praksis resten av jobben. Du velger nettverksnavn og passord, og så behøver du egentlig ikke gjøre noe mer om du ikke vil. Vi setter også pris på at det følger med både monteringsbraketter og skruer for å feste aksesspunktene på veggen.

Uheldigvis for Cisco lar vi oss dessverre ikke imponere av Meraki Go-boksene til bruk som en trådløs mesh-løsning. Av alle settene var dette det settet som hadde soleklart størst problemer med å oppnå tilkobling på tvers av etasjene, noe som også vises tydelig i båndbreddemålingene. Meraki Go klarte heller ikke levere noe signal på kontoret i det hele tatt, igjen som det eneste av testproduktene.

I oppsettsprosessen heter det klart at aksesspunktene bør ha fri siktlinje til hverandre om man skal koble dem opp trådløst, men det er jo i praksis umulig om formålet er å lage en meshløsning hjemme. Det skal selvfølgelig sies at du har muligheten til å koble til aksesspunktene med kabel (og med såkalt Power over Ethernet-støtte, slik at du i praksis ikke trenger noen annen strømforsyning enn ethernet-kabelen), noe som garantert ville gitt mye bedre resultater.

Appen til Cisco er også tydelig fokusert på småbedrifter, med enkelt oppsett av funksjoner som å dele opp i flere ulike nettverksnavn, båndbreddebegrensninger, blokkering av nettsteder og liknende. Kjekt å ha hvis du driver en liten kafé og vil tilby wifi til kundene, kanskje ikke like nødvendig for bruk hjemme.

Oppsummert er det nok slik at en topakning med GR10-punktene til Cisco nok ikke er nok til å dekke testhuset på en god måte, og med tanke på at tre slike fort kommer opp i 5.000 kroner (uten ruter) er det ytterst vanskelig å anbefale privatpersoner å gå for disse. For bedriftslokaler med siktlinje mellom punktene er nok saken en helt annen.