Samletest Foodprosessorer 2022

Overlegen vinner: Vi har testet rimelige foodprosessorer

7 foodprosessorer kappet om seieren i vår samletest.

«Er det en sånn liten kjøkkenmaskin?» er gjerne spørsmålet hvis man nevner ordet foodprosessor i en samtale. Betegnelsen «foodprosessor» har nemlig en tendens til å forvirre, selv om de fleste forstår hva det er snakk om når de får se et eksemplar.

Og det er for så vidt riktig at en foodprosessor er en slags liten kjøkkenmaskin. Samtidig fungerer den på en ganske annen måte. I motsetning til de fleste kjøkkenmaskiner kan man med en foodprosessor nemlig tilberede ulike sauser og dipper som for eksempel hummus eller pesto.

I tillegg kan man lage mindre deiger, og da gjerne smørdeiger som ikke krever så mye elting. For deiger som krever mye elting er en vanlig kjøkkenmaskin helt klart å foretrekke.

Praktisk

En foodprosessor er i det hele tatt et av de mest allsidige kjøkkenverktøyene vi har vært borti, og derfor er den også et yndet kjøkkenapparat for de av oss som er glade i å kokkelere.

Selv om det er nyttig med en kjøkkenmaskin, kan man alltids elte en gjærdeig for hånd. Hummus eller pesto er det derimot vanskelig å få laget uten en foodprosessor.

En foodprosessor okkuperer dessuten ikke hele kjøkkenbenken, og siden den ikke er så stor er den også enklere å stue bort når den ikke er i bruk.

En foodprosessor har gjerne lavere kapasitet enn enn kjøkkenmaskin, og brukes til å lage annen type mat. Her ingrediensene til hummus.

Det finnes en rekke foodprosessorer på markedet, og for å gjøre det litt enklere å velge har vi hanket inn seks modeller til under 2000 kroner. Et annet kriterium vi satt var at beholderne (også kalt bollen) måtte være på omtrent 2 liter eller mer. Det vil si at maskinene er i medium til stor størrelse. Vi har med én maskin på under 2 liter og det er modellen fra KitchenAid, som har et volum på 1,7 liter.

Under kan du se hvilke modeller vi har hatt inne til test:

Product OBH Nordica Easy Force Point Smart Touch Braun PurEase FP3132 Kenwood Multipro Compact FDM301SS Bosch Multitalent 8 Logik Foodprocessor L500FP21E KitchenAid Foodprocessor 5KFP0719EBM annonse Pris 699,- 1 699,- 890,- 985,- 1 849,- 599,- 1 699,- Watt 700 W 1000 W 800 W 800 W 1000 W 500 W 250 W Hastighetsjustering 2 hastigheter + pulsfunksjon Gradvis, ulike programmer og pulsfunksjon 2 hastigheter + pulsfunksjon 2 hastigheter + pulsfunksjon Gradvis + pulsfunksjon 2 hastigheter + pulsfunksjon 2 hastigheter + pulsfunksjon Sikring i lokket Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Lydnivå 69 db 73 db 75 db 75 db 72 db 73 db 67 db Oppgitt/reelt volum på beholder 2,4 / 1,4 liter 3,5 / 2 liter 2,1 / 1,2 liter 2,1 / 1,2 liter 3,9 / ca. 3 liter (ikke oppgitt) 2,4 / 1,6 liter 1,7 / 1,3 liter Størrelse (HxBxL) 42 x 21 x 21 cm 51 x 19 x 21 cm 37 x 20 x 20 cm 37 x 20 x 23 cm 41 x 23 x 30 cm 42 x 20 x 23 cm 38 x 20 x 20 cm Type blader Kombinert hakke- og elteblad, ulike kutte og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutte og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutte og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutt og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutt og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutt og riveskiver. Hakkeblad, elteblad, kutt og riveskiver. Annet ekstrautstyr - Blendermugge og minihakker Blendermugge, minihakker Blendermugge Blendermugge - -

Slik testet vi

Siden foodprosessorer er perfekte til å lage dipper og smørdeiger med, har vi like gjerne gått til innkjøp av et dusin kartonger kikerter og kilovis med smør og mel.

Hensikten er selvfølgelig å lage hummus og paideig. I testingen av maskinene har vi sett på hvor enkelt det var å lage deig og dipp, om maten har fått riktig konsistens og hvor brukervennlige de ulike maskinene var.

I tillegg har vi sett på hvor stødig foodprosessorene står på benken, hvor mye plass de tar og hvor mye lyd de lager. En annen viktig faktor som vi ikke ble klar over før vi satte i gang med testingen var dette med sikkerhet under bruk.

Noe av det som skiller en foodprosessor fra for eksempel en blender eller kjøkkenmaskin er at man på en foodprosessor må håndtere veldig skarpe blader - som gjerne må tas av eller settes på avhengig av hva man skal lage. Et ublidt møte med et av disse bladene sendte faktisk undertegnede på legevakten, så her gjelder det å passe på.

Noen produsenter var flinke til å merke og pakke knivenhetene sine. Andre ikke. Denne esken lå i pakken fra Bosch.

Til sist har vi sett på ekstrautstyr. Her var det store forskjeller på modellene: på noen fulgte det ikke med nesten noe som helst, på andre fulgte det med både blendermugge og nøttekvern.

Dette med ekstrautstyr skal man naturligvis ta med en klype salt fordi det er typisk at man ikke tar dette i bruk. Samtidig kan det ha en reell merverdi. At det for eksempel følger med en blendermugge er topp hvis man bare skal lage smoothie en gang iblant.

Noen tips til bruk av foodprosessor Knivbladene på en foodprosessor er ekstremt skarpe. I motsetning til for eksempel en blender, der knivbladene gjerne er fastmontert (og dessuten ofte ikke så skarpe), er knivbladene på en foodprosessor løse. Det vil si at man må håndtere dem for hånd, og da gjelder det å passe på hvor man plasserer fingrene.

Det er forskjell på oppgitt bollevolum og reelt bollevolum. Oppgitt bollevolum er hvis man fyller beholderen helt til kanten. Det reelle volumet er til der man kan fylle opp til maksimum.

Og vinneren er...

De fleste blendere klarer å lage smoothie, og de fleste kjøkkenmaskiner klarer å elte deig. Nå har vi også fått bekreftet at de fleste - i hvert fall blant de vi har testet - klarer å lage hummus og paideig.

Vinnermaskinen gir et godt utgangspunkt for å lage for eksempel pai.

Kun to av knivenhetene (hakkebladene) hadde beskyttelse: nemlig Point Smart Touch (nr. 2 fra venstre) og Bosch Multitalent 8 (nr. 5 fra venstre)

Vi har ikke gitt noe «Godt kjøp» i denne omgang. Faktisk vil vi si at testvinner ikke bare var den aller beste maskinen, men også den der man får mest for pengene.

Under kan du se hvordan de ulike modellene gjorde det i test:

Product Tilberedning av hummus Tilberedning av paideig Brukervennlighet Allsidighet Stødighet Sikkerhet Lydnivå OBH Nordica Easy Force Point Smart Touch Braun PurEase FP3132 Kenwood Multipro Compact FDM301SS Bosch Multitalent 8 Logik Foodprocessor L500FP21E KitchenAid Foodprocessor 5KFP0719EBM

Best i test: Point Smart Touch

Forrige Neste David Johansen Auby, Tek.no Åpne fullskjerm

Point Smart Touch er en av modellene med mest ekstrautstyr i denne testen. Mens de fleste foodprosessorer kommer med kanskje et par ulike blader og et ekstra elteblad, følger det med både blendermugge og såkalt «minihakker» (til blant annet nøttehakking) her.

Vi har først og fremst testet basisfunksjonaliteten, men det er absolutt et pluss at maskinen kommer med såpass mye ekstra utstyr. Det gjør maskinen veldig allsidig, og lager man kun smoothie en gang i blant, så slipper man å kjøpe en egen blender bare for det. Til 1200 kroner er dette med andre ord et veldig godt kjøp.

I bruk er vi også ganske så imponerte. Beholderen er relativt stor (3,5 liter), så her kan man lage mye mat av gangen. Vi liker også det digitale displayet og den veldig nøyaktige hastighetsreguleringen.

Maskinen har også pulsfunksjon og et par ulike programmer å velge mellom. Det eneste vi trekker ned litt for er at låsemekanismen for å låse beholderen er veldig treg og hard i begynnelsen. Maskinen vibrerer litt når vi lager paideig, men har heldigvis sugekopper på basen.

Hummusen vi laget med Smart Touch fikk god konsistens og det på kort tid. Det samme må sies om paideigen. Maskinen klarer å trekke med seg det meste av massen, så her slipper man å stoppe maskinen underveis for å skrape ned langs sidene.

Hakkebladet på Point Smart Touch når helt ut til sidene, noe som gjorde den veldig god å lage hummus med.

Point skal også ha poeng for sikkerheten her. Sammen med Bosch er de den eneste som har beskyttelsesdeksel på knivenheten (også kalt hakkebladet). Det er hendig til oppbevaring.

Hakkebladet har riktignok en ganske ensartet farge, noe som gjør at det i begynnelsen kan være litt vanskelig å se hvor man skal plassere fingrene for ikke å skjære seg.

Alt i alt er Point Smart Touch en veldig god og ganske rimelig foodprosessor. Her får man mye ekstrautstyr for pengene, en god maskin som takler det aller meste. Den har dessuten testens aller beste brukervennlighet. Med det stikker Point av med testens topplassering.

KitchenAid Foodprocessor

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Med et volum på kun 1,7 liter har KitchenAid den aller minste foodprosessoren i denne testen. Når det er sagt så oppleves den ikke som en mini-variant.

Vi har brukt akkurat de samme ingrediensene og mengdene som på de andre modellene, og denne fikset biffen (eller rettere sagt hummusen) på en eksemplarisk måte. Vi tror faktisk at for de aller fleste vil volumet være akkurat passe.

Her kan man lage en god porsjon dipp eller en til to paideiger. Har du en stor familie med mange sultne ungdommer, for eksempel, vil vi råde deg til å se etter en annen modell - for eksempel testvinneren fra Point.

KitchenAid har et litt annet design enn de andre foodprosessorene i testen. Her festes lokket med en hengsel istedenfor at du skrur det på plass. Det fungerer fint. En liten ulempe er at det ikke er sikring i lokket, slik at maskinen kan kjøres selv om lokket er av. Allikevel tror vi nok det skal ekstremt mye til for at det skal skje en ulykke, men det er verdt å nevne.

Modellen har også et veldig smart system for oppbevaring av deler - her kan nemlig alle deler festes i selve beholderen. Det sparer plass og gjør at man ikke står i fare for å rote bort løse deler. Også på andre områder skiller modellen seg ut.

I likhet med Braun er den for eksempel den eneste i testen med mekaniske knapper. Det har sin sjarm, men vi ville nok foretrukket et godt display og hastighetsregulering isteden. KitchenAid er for øvrig den eneste modellen i testen uten sugekopper, men det må sies at den allikevel vibrerer overraskende lite.

Vi liker modellen fra KitchenAid. Den ser bra ut og den fungerer godt. Med en prislapp på rundt 1700 kroner i skrivende stund er den allikevel kanskje i dyreste laget for mange, spesielt med tanke på at man ikke får med noe særlig ekstrautstyr her.

Men hvis du har lite skapplass på kjøkkenet eller ikke trenger å tilberede så mye mat av gangen, er den helt klart et godt alternativ.

Kenwood Multipro Compact

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi testet denne modellen fra Kenwood rett etter Braun PurEase og ble veldig forvirret da vi pakket opp. Er ikke dette nøyaktig den samme beholderen som på Braun?

Jo, her var det kun navnet på beholderen som var forskjellig - til og med advarselen om at maskinen ikke kjører hvis beholderen er åpen var den samme.

Også mange av de andre delene lignet på delene fra Braun, så her er det tydelig at morselskapet Delonghi Group benytter samme deler på flere av merkene sine.

Beholderne fra Kenwood og Braun var nærmest identiske.

Akkurat det spiller selvfølgelig ingen stor rolle, men resultatet er jo at at maskinen fungerer stort sett likt som Braun sin. Noen forskjeller er det riktig nok. Kenwood kommer for eksempel ikke med minihakker.

Til gjengjeld har selve basen et mye flottere og moderne design. Her finner man ikke mekaniske knapper, men heller et flott justeringshjul. Begrepet justeringshjul er muligens ikke helt dekkende, da det kun er mulig å velge mellom to hastigheter. I tillegg har modellen pulsfunksjon.

Også i bruk fungerer Kenwood omtrent likt som Braun. Å lage hummus går ganske så enkelt, det samme med paideig. Den gjør jobben, intet mer, intet mindre. Det hadde vært en fordel om man kunne regulert hastigheten bedre. Det trekker også noe ned at maskinen bråker en del under bruk. I tillegg er det synd at man ikke kan fylle i og veie ingrediensene direkte i beholderen - her må man nemlig installere knivenheten før man fyller i ingrediensene.

Kenwood har i likhet med Braun laget en helt grei foodprosessor. Den er litt for liten, bråker en del under bruk og har også noen andre momenter som trekker ned. Men allikevel vil vi si at det er et trygt og godt kjøp.

Braun PurEase

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Noen foodprosessorer - som blant annet Point Smart Touch som også er med i denne testen - har stilige digitale displayer der man på nøyaktig vis kan stille inn hastighet eller velge program.

Braun PurEase er i den andre enden av skalaen. Her føles de mekaniske knappene som om de tilhører en kassettspiller fra det gylne 80-tallet. I og for seg ikke noe galt i det, men vi savner bedre hastighetsregulering. Her har man to hastigheter og pulsfunksjon.

Til å være en såpass enkel maskin er det derfor overraskende at det følger med så mye ekstrautstyr. Her får man alt fra blendermugge til minihakker (til å hakke nøtter eller kverne frø med). 7-i-1 står det på esken, for å understreke at denne maskinen kan brukes til det meste.

Det er mye positivt å se om Braun PurEase, men maskinen fremstår litt for enkel til å nå helt opp. Den er heller ikke den mest kraftfulle modellen. Tilberedning av hummus gikk fint, men da vi laget paideig bråket maskinen ganske kraftig, og dessuten satt det fast litt mel i bunnen av beholderen.

Det forteller at maskinen kanskje ikke er den best konstruerte. Den antagelsen fikk vi også bekreftet da vi forsøkte å måle opp ingrediensene direkte i beholderen (noe som sparer litt oppvask). På Braun PurEase var dette veldig vanskelig fordi knivenheten må settes på plass i maskinen før man fyller på med ingredienser.

Braun skal for øvrig ha ros for å komme opp med en smart løsning på bruk av knivbladet. Her sitter knivbladet fast i delen som installeres i beholderen. Dermed slipper man å håndtere kniven på egenhånd, med den risikoen det innebærer. Maskinen har også sikkerhetsmekanisme i lokket som gjør at man ikke kan skru på maskinen uten at lokket er klikket på plass.

I det hele tatt er Braun PurEase en helt grei foodprosessor med noen mangler.

Logik Foodprocessor

Forrige Neste Åpne fullskjerm

La oss ta sikkerheten først. Hva gjelder innpakning har Logik her gjort et ulogisk valg: Her er nemlig det ufarlige og butte eltebladet pakket inn i en egen pose med sikkerhetsadvarsel.

Det veldig skarpe og langt farligere hakkebladet derimot, henger fast i et par andre deler og må klikkes løs. Det burde selvfølgelig vært omvendt.

Ellers er Logik sin foodprosessor en ganske standard, liten modell. Her følger det med lite ekstrautstyr, unntatt de vanlige rive- og raspebladene. Ønsker du å blende eller hakke mindre ingredienser som nøtter eller frø, må du se etter noe annet. Utover det synes vi Logik-maskinen er en helt grei modell.

Å lage hummus gikk relativt greit, men vi skulle gjerne sett at bladene var plassert nærmere bunnen av beholderen. Her danner det seg nemlig et lag under bladene.

I denne testen har vi imidlertid sett at det ikke er så uvanlig - og heller ikke så farlig siden det ser ut til at det er den fineste massen som legger seg nederst i beholderen - dermed blir ikke sluttresultatet noe annerledes. Men det kan tenkes å ha innvirkning på resultatet hvis man tilbereder små mengder mat av gangen.

Utover det er det ikke så mye å si om Logik. En helt standard modell uten noe særlig ekstrautstyr og der forhåndsreglene rundt sikkerhet kunne vært bedre.

Bosch Multitalent 8

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ut av pakken ser Bosch Multitalent 8 virkelig til å leve opp til navnet sitt. Denne foodprosessoren fra Bosch er med sine 3,9 liter den største i testen. I tillegg kommer den med ganske mye ekstrautstyr - som blant annet blendermugge, samt de vanlige rive- og rasperedskapene. Vi savner kanskje nøttehakker, som et par av de andre modellene kommer med.

I likhet med Point Smart Touch har den dreiebryter med gradvis justering av hastighet. Det liker vi! I tillegg har den pulsfunksjon, noe som riktignok er ganske standard på de fleste foodprosessorer. Knivbladene på hakkebladet er riflete og ser annerledes ut enn på de andre modellene. Ingenting feil med det. Vi synes imidlertid det er litt rart at hakkebladet ikke har lengre blader som kunne nådd helt ut til sidene på beholderen.

Bladene på Bosch Multitalent 8 når ikke helt ut til sidene, noe som ikke gjorde den ideell til å lage hummus.

Modellen skuffer nemlig litt når det kommer til ytelse. Å lage paideig går lekende lett, men å tilberede hummus var det verre med. Jo da, hummusen får god konsistens til slutt, men det tar litt lenger tid enn på de beste modellene.

Massen skyver seg opp langs sidene på beholderen, og vi mistenker altså at det er fordi bladene ikke når helt ut til siden. Det er litt synd, egentlig, fordi man skulle tro at det er en enkel justering. Vi er også litt frustrerte over at det er vanskelig å måle opp ingredienser direkte i beholderen siden det er en smart måte å spare oppvask på.

Når det gjelder sikkerhet synes vi at Bosch har gjort jobben sin. Hakkebladet er pakket inn i en stor eske med advarsel på. Selve bladet har også et beskyttelsesdeksel man kan sette på når den ikke er i bruk. Smart! Maskinen har også sikkerhetsmekanisme i lokket.

Bosch Multitalent 8 er en foodprosessor med mye potensial, men som dessverre skuffer litt i bruk.

OBH Nordica Easy Force

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Innpakning pleier ikke vanligvis å spille så stor rolle når vi tester ymse produkter, om da ikke innpakningen er spesielt god - eller som her - spesielt dårlig. Og med det mener vi ikke bare dårlig som i knotete, men potensielt farlig.

De fleste foodprosessorer kommer med et par ulike blader, da gjerne et deigblad og et såkalt hakkeblad. Hakkebladet er ekstremt skarpt og brukes når man skal hakke eller kutte noe. På denne modellen finner man kun ett blad: et kombinert hakke- og elteblad.

Det er i seg selv litt merkelig, da man gjerne ønsker å enten elte eller hakke matten. På denne modellen fra OBH var bladet like gjerne festet sammen med et par andre løse deler, og for å få delene fra hverandre måtte det litt riving og sliting til. Å rive og slite var nok ikke den beste ideen, for det sylskarpe hakkebladet ble nemlig kjørt inn i håndflata, noe som resulterte i en geysir av blod og en tur til legevakten.

Nå er det selvfølgelig viktig å ikke undervurdere undertegnedes evne til å kløne det til. Samtidig må det være lov å etterlyse mer fornuftig innpakning av skarpe gjenstander. Hakkebladet på modellen fra testvinner Point lå for eksempel separat innpakket med knivbladene godt beskyttet av hardplast.

Med åtte sting i håndflaten var undertegnede tilbake igjen dagen etter for å forsøke på ny. Men problemene stoppet ikke her. Denne gangen var det innpakningen av beholderen som var problemet. Den var festet på motordelen med et lag plast imellom. Vi forsøkte av all kraft å klikke løs beholderen til ingen nytte. Derfor måtte vi først lirke løs plasten. Etter et kvarters tid klarte vi til slutt å få løs beholderen. Låsemekanismen løsnet noe etter hvert, men de første gangene var beholderen vanskelig å få løs.

Vi sleit fælt med modellen fra OBH. Det var lite som var «Easy» med den.

For å si det veldig forsiktig hadde vi ikke et spesielt godt førsteinntrykk av OBH Easy Force. Når vi til slutt fikk i gang maskinen fungerte den helt greit. Hummusen fikk en fin konsistens, selv om vi flere ganger ble nødt til å stoppe maskinen for å skyve massen ned langs siden. Å lage paideig gikk også fint, selv om det satt igjen litt mel i beholderen.

I tillegg til to hastighetsvalg har den pulsfunksjon, noe vi setter pris på. Den har også sugekopper, noe som gjør at den står relativt stabilt på kjøkkenbenken under bruk. Vi synes allikevel den er noe skranglete under bruk. Dette er en billig foodprosessor både i pris og i bruk.