Samletest Test av toppmonterte brennere

Sommerens store favoritt: Toppmonterte brennere

Vi har funnet en favoritt i mengden.

Toppmonterte brennere er sommerens beste venn. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Vi har testet gassbrennere med slange, og vi har testet brennere som kan bruke bensin. Men undertegnedes klare «favoritt-sommerdings» har latt vente på seg; nemlig toppmonterte brennere.

En presisering må selvsagt til. Multifuel er best på vinterstid, og gassbrennere med slange tåler vinden bedre. Men det ingen av disse kan skilte med er at du får plass til dem i lommen. Hvis du da skal pakke så lett du overhodet kan, for eksempel hvis du skal på sykkeltur med oppakning, så betyr den vekten og plassen enormt mye.

Minuset er selvsagt at du har større behov for ly for vinden, for de er ekstra værutsatte når de står såpass høyt opp. Altså, en brenner med slange står nært bakken og er enklere å beskytte mot vinden, men en toppmontert brenner står naturlig nok oppå selve brenneren. Den der vindskjermen du bruker til andre brennere kan du stort sett bare droppe, for den blir for lav. Skaff derfor enten høyere vindskjerm, eller finn et sted i ly for vinden.

Det bør derfor si seg selv at skal du på fjelltur – med eller uten sykkel – bør du helt klart vurdere om ikke en brenner med slange likevel er best. Skal du derimot til skogs, eller du vet at du har godt nok vindskjerm, da er det ikke noe som er så enkelt som en toppmontert brenner.

Og velkommen skal du være, kjære sommerdings!

Dette har vi vektlagt i testen Alle brennerne har i praksis samme funksjon: de monteres på toppen av en gassbeholder. Ferdig snakket. Men så skilles de ad ved at noen har tennere, noen har tre eller fire armer, andre har større kokeflate og så videre. I tillegg har de ulik vekt, ulik oppgitt effekt, ulik pris, og varierer på en hel rekke andre små og store detaljer. Vi har blant annet vurdert følgende: Byggekvaliteten til brenneren

Brukervennlighet

Stabilitet

Vekt

Pris

Innpakking

Høy effekt = hurtig oppkok, eller? Vi har valgt å gjøre to målinger, med hovedvekt på en måling under kontrollerte vindforhold (les: i en garasje med ventilering, men ingen vind). Så veide vi opp én liter med vann og kokte opp i en kjele med lokk, for å unngå all mulig form for vindbevegelser. Men vi valgte også å utfordre brennerne ved å ta de ut, og varme opp halvannen liter vann med lokket på. Dagen for test var det 13°C, med gjennomsnittlig vind på 3,4 m/s, hvorav kraftigste vindkast skal ha blitt målt til 8,5 m/s av Yr.no Mer +

Primus Mimer Stove Soto Amicus With Stealth Igniter MSR PocketRocket Deluxe Coleman FyreLite FireMaple FMS - 102+ annonse Pris 269 469 799 269 299 Effekt 2800 W 3030 W 3200 W 3600 W 3200 W Innebygget tenner Bytt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Varmekilde Gass Gass Gass Gass Gass Produktvekt 227 g 81 g 80 g 77 g 132 g Målt vekt 203 g 78 g 83 g 75 g 131 g Oppkok 1 liter vann inne 3:25 min 4:03 min 3:40 min 5:15 min 3:20 min Oppkok 1 liter vann ute 3: 41 min 5:11 min 3:39 min 6:03 min 5:01 min Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: MSR PocketRocket Deluxe

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no MSR PocketRocket Deluxe. Vilde M. Horvei, Tek.no MSR PocketRocket Deluxe. Vilde M. Horvei, Tek.no MSR PocketRocket Deluxe.

Den er blant de letteste toppmonterte brennerne i testen, den pakkes lett, har en egen tenner og står stødig. Det skal ikke så mye mer til for å glede et sommerhjerte.

Den lå også stabilt på mellom 3:40 og 3:50 minutter for oppkok av en liter vann, henholdsvis inne og ute. Det betyr selvsagt ikke at den er noe mer eller mindre beskyttet mot vind enn andre. Men når den i både lette vindkast og vindstille omgivelser presterer så stabilt godt, så blir man faktisk imponert. Spesielt når den ikke engang er brenneren med høyest oppført effekt.

Det er også veldig lett å bøye opp og ned armene, uten at den bevegelsen går på bekostning av stabiliteten. Den to liter store kjelen står trygt og stødig, uten fare for å kvelve. Det er fint, for jo større gassbeholder du har med deg, desto høyere er også brenneren montert, og med det er faren for kvelving hakket større.

Den kommer også med egen tenner. Og selv om vi har opplevd at den brenneren kan ryke etter noen års aktiv bruk, så er det fortsatt en kjempebonus å slippe å styre med lighter og fyrstikker – spesielt med toppmonterte brennere som allerede er såpass vindutsatte. Så skal det sies at MSR sin tenner-knapp er av det litt teite slaget, fordi den har en flipp som er «så der» praktisk å trykke på. Men det er pirkete detaljer ingen egentlig bryr seg om så lenge du faktisk har en tenner.

Den kommer også med en liten og tett oppbevaringspose. Alt er vidunderlig, bortsett fra prisen. Den er høy. 800 kroner for en liten sommerdings er en del. Men den gir til gjengjeld mye glede.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign MSR PocketRocket Deluxe annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1999 hos Milrab Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Alt bare fungerer så godt og enkelt Fordeler + Kjelene står stabilt

+ Pakkes kompakt uten at armene blir hengslete

+ Kommer med egen brenner

+ Veier svært lite

+ Kommer med egen beholder Ting å tenke på — Koster mye

Godt kjøp: Firemaple FMS- 102+

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Firemaple FMS- 102+. Vilde M. Horvei, Tek.no Firemaple FMS- 102+. Vilde M. Horvei, Tek.no Firemaple FMS- 102+.

Den lille oransje boksen rommer en deilig enkel brenner. Som er billig.

Av samtlige brennere er kanskje denne den aller enkleste å bøye ut armene og pakke sammen etterpå. Det er null fiksfakseri. Dra ut armene, bøy tilbake, putt i esken. Ferdig.

Boksen er også typisk Firemaple, med stive vegger som selv ikke undertegnede klarer å ødelegge i sekken. Sånn sett er det jo en forsikring, men problemet er heller at den firkantede boksen tross alt heller ikke passer overalt. For eksempel i en stresspakket sykkeloppakking hvor hver lille dumme centimeter teller.

Likevel, den får jo den ekstra lille plassen, for det er så såre enkelt med en deilig brenner og en stabil fot nederst mot selve brenneren. Så er det kanskje ikke den som tålte all vind i verden, for det tok den fem minutter å koke opp en liter vann utendørs, men under vindstille omgivelser gikk det fint på 3:20 minutter.

Klarer du sørge for litt vindskjerming, så får du i alle fall en tipp-topp toppmontert brenner for under 300 kroner. Det er innafor.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign FireMaple FMS - 102+ annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Så enkelt som dette kan det faktisk gjøres Fordeler + Kommer med tenner

+ Kommer med egen beholder

+ Bred fot

+ Superenkel montering og demontering

+ Koster svært lite Ting å tenke på — Beholderen passer ikke overalt - er en boks

— Tennerhodet fremstår noe skjør og utsatt

Primus Mimer Stove

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Primus Mimer Stove. Vilde M. Horvei, Tek.no Primus Mimer Stove. Vilde M. Horvei, Tek.no Primus Mimer Stove.

Den er rar, la oss starte der. Typisk Primus å skulle være han der gamle bestefaren som mener at dilldall er tull, og at man må tenke kvalitet over kvantitet, og så kommer drassende med et beist av en brenner.

Vi hadde sukket oppgitt enda høyere, hadde det ikke vært for at den jo, tross alt, er veldig god. Tid på oppkok er mellom 3:25- og 3:41 minutter, i henholdsvis vindstille og lette vindkast.

Minuset er likevel at hvis gassboksen nærmer seg tom, og derfor ikke har like mye vekt, så kan denne brenneren bli innmari topptung. Grunnen er at den har vesentlig større brennflate enn de øvrige. Dette gjør jo også at den brer seg bedre utover kjelen enn alle andre. Kvalitet, ville nok bestefar sagt.

Så får det heller våge seg da, at den hverken kommer med egen tenner, eller innpakningspose. For den er jo skrudd sammen til å tåle det meste. Den fremstår faktisk såpass kompakt og «kvalitetsaktig», at undertegnede hadde hatt null problem med å bare slenge den i sekken helt uten å pakke den inn. Og dét skjer nesten aldri.

Ikke koster den all verdens heller. Vi har funnet den ute til alt fra 250–450 kroner, så hold dere til den laveste summen og ta med en fersk gassbeholder på tur.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Primus Mimer Stove annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Typisk bestefars-innovasjon: holder i hundre år Fordeler + Den er svært robust

+ Godt skruhjul for å justere styrken

+ Bred brennflate

+ Lite fare for skade Ting å tenke på — Kan bli topptung

— Har ikke egen tenner

— Kommer ikke med egen beholder

Soto Amicus med tenner

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Soto Amicus med tenner. Vilde M. Horvei, Tek.no Soto Amicus med tenner. Vilde M. Horvei, Tek.no Soto Amicus med tenner.

Soto har vært en favoritt hos oss i tidligere tester, og serverer nok en gang svært godt. Den når likevel ikke helt opp denne gangen.

Grunnene er enkle. Først og fremst var ikke målingene så gode som forventet. En ting var at den brukte fem minutter på å koke opp en liter vann da den var værutsatt, en annen ting var at den brukte fire minutter da den sto inne - uten vind. Det er jo selvsagt kun snakk om 30 sekunder forskjell fra andre i testen, men her teller de små tingene, tross alt.

Den andre grunnen er konstruksjonen. I likhet med denne toppmonterte brenneren har Sotos øvrige brennere også fremstått lette og tynne. men der dette kan ha vært en fordel for andre, mer kompakte produkter – slik som multifuel og brenner med slange – så trenger virkelig ikke en toppmontert brenner å bli mer puslete og skjør enn den allerede er. Her er liksom trikset heller å få en liten spinkel greie til å fremstå solid. Og det klarer ikke Soto her.

Armene er ustødige når de er montert, og man er til dels redd for at de skal knekke når du «brekker» dem ned i demontert tilstand.

Så redder den seg litt ved at den tross alt har en tynn, liten tenner, men den koster også rundt 450 kroner. Det er ikke like mye som testvinneren, men du får heller ikke like mye tilbake.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Soto Amicus With Stealth Igniter annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Svært liten og nett brenner Fordeler + Kommer med tenner

+ Pakkes enkelt sammen

+ Kommer med egen beholder Ting å tenke på — Armene blir for hengslete

Coleman FyreLite

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Coleman FyreLite. Vilde M. Horvei, Tek.no Coleman FyreLite. Vilde M. Horvei, Tek.no Coleman FyreLite.

Den funker jo helt greit, koster ikke all verdens og veier minst av samtlige brennere i testen. Men det fulgte også med en liten dose irritasjon ved første prøvetesting.

Det tok nemlig litt tid og bannskap før vi skjønte at du ikke kan vri om armene når du har strammet brennerhodet ordentlig fast. Så fort vi skjønte at du måtte skru hodet litt opp, bøye ut armene, og så skru hodet helt fast, gikk alt så mye bedre. Det gjør jo at den kan pakkes forholdsvis flatt, men det er jo ærlig talt en tåpelig og mest av alt frustrerende mekanikk.

Så fort du har kommet over at brennermekanikken er litt irriterende, så oppleves den ved første øyekast som stabil. Hovedsakelig fordi foten er så tett. Men så fort du har satt toliterskjelen på toppen og fyrer opp, fremstår hele greia rimelig lealaus. Kjelen står rett og slett ikke støtt.

Da hjelper det heller ikke at du må inn under med fyrstikker i mangel på tenner. Ei heller at den trengte over fem minutter på å koke opp en liter vann innendørs, og seks minutter ute med noen få vindkast.

Så kommer den kanskje med en pose, koster lite, og er enkel nok. Men det er liksom ikke nok, når andre gjør så mye mer.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Coleman FyreLite annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Den er enkel nok, men den er også enkel å irritere seg over Fordeler + God tykkelse på foten

+ Veier svært lite

+ Kommer med egen beholder Ting å tenke på — Klønete montering/demontering

11. juni 2023, 12:30

