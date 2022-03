Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Hvilken høytrykksspyler rundt 2000 kroner er best?

Hendige spylere for de lettere jobbene.

Med våren dukker behovet for å styre og stelle hjemme opp. Bilen trenger trolig en etterlengtet storvask etter en sesong med saltede eller strødde veier, og terrassen behøver nok å vaskes klar til ny sesong.

Uansett hvilke behov du måtte ha, vil en høytrykksspyler hjelpe deg med å få jobben gjort.

Det en drøss med forskjellige høytrykksspylere du kan velge mellom, alt fra tusenlappen for de aller billigste til ti tusener for proffmodellene. I denne samletesten har vi tatt for oss de som ligger fra 1400 til rett over 2000 kroner. Da vi hentet inn maskinene kostet alle under 2000 kroner, men én av modellene har økt litt i pris i dagene vi har gjennomført testen.

Prisene vil altså svinge, og det finnes ofte flere ulike pakker med den samme spyleren. De kan for eksempel leveres uten noe særlig med ekstrautstyr, mens andre varianter kan inneholde ekstra dyser, skumpistol eller terrassevasker.

En rekke ulike dyser: AVAs spyler kommer med en kompakt pistolgrepsdyse, mens et par av testens andre deltakere har dyser som lar deg kontrollere trykket rett på håndtaket. Den vanligste typen er den enkle, og større tysen som kun lar deg justere bredden på strålen.

Dette er kandidatene:

Modellene vi har tatt inn koster altså mellom 1400 og 2200 kroner. De er ikke ment for de tyngste oppgavene, men fokuserer heller på å være lette og enkle produkter som du kan bruke til å spyle av sykler eller enkel rengjøring av hus og hjem.

Disse høytrykksspylerene leverer ikke like mye vann som maskiner til 3000–4000 kroner, men er til gjengjeld mye mindre og enklere å håndtere.

De fungerer helt greit til å vaske bilen din, selv om ihuga «detailers» vil ha en del mer vann – og dermed gjerne dyrere modeller. Skal du ta tyngre oppgaver, som å spyle båtens underside etter endt sesong, må du også opp i prisklasse.



Modellene som er med i testen er:

AVA P40

Biltema HPW 150

Bosch Universal Aquatak 130

Cocraft HHR 150

Husqvarna PW 235

Kärcher K3 Power Control

Meec Tools 2000 watt (009876)

Nilfisk Core 140–6 PowerControl

Stihl PE 90

Hvor lang er slangen som følger med? Det kan være avgjørende for om du når frem til vaskeplassen din med spyleren.

Derfor trenger du en høytrykksspyler

Før du skal rengjøre bør du sette deg inn i hvilke dyser du bør bruke når, og ikke minst hvilket trykk du skal bruke på de ulike overflatene.

Når du begynner å bli trygg på hvordan du bruker en slik maskin, vil den korte ned tiden det tar for eksempel å vaske huset ditt betraktelig. Så lenge maskinen gir fra seg nok vann, i tillegg til et godt trykk, vil skitten flakse av overflatene raskere og bedre enn om du står med kun en hageslange og kost for hånd.

Om du liker å vaske bil vil ekstrautstyr som en god skumkanon bli en god følgesvenn. Den gjør at du får laget et lag med såpeskum som blir hengende lenger på bilen, og dermed får bedre tid til å løse opp smuss og skit som har satt seg på lakken.

Av annet utstyr som kan komme godt med, finner du for eksempel forlengere med en vinkel på. Dette vil gjøre det enkelt å vaske for eksempel takrenner, eller spyle langt opp på veggen hvor du ellers ikke rekker opp.

En skikkelig skumkanon følger med i noen pakker, og er uansett et bedre alternativ enn den vanlige såpesprøyta som følger med de fleste variantene.

Pass på dette når du kjøper høytrykksspyler

Hvis du ikke passer på kan en høytrykksspyler fort gjøre at terrassen din ser ut som en krigssone – spesielt om du kjøper en dyr spyler som ofte kombinerer høyt trykk og mye vann. Om du i tillegg velger feil dyse, vil du fort kunne ende opp med stygge rifter og sår i treverket ditt.

Selv på harde overflater som asfalt eller betong skal man være forsiktig med å sette dysen for nære, spesielt om man bruker en rotordyse. Denne er meget kraftig, og skal i alle fall ikke brukes på bilen din.

Har du planer om gjøre unna vasken på en søndag, eller har en nabo som ikke er spesielt glad i støy, skal du dessuten tenke deg litt om med en høytrykksspyler. De bråker ikke på langt nær like mye som for eksempel en plenklipper, men er likevel høylytte nok til at de kan være til irritasjon.

Husk å sjekke hvor mye strøm spyleren du vurderer å kjøpe trekker. Ofte kan du bruke en kurs på 10 ampere, men for å være på den sikre siden burde du ha en kurs på 16 ampere. I denne testen klarer de fleste maskinene seg med en 10-amperes kurs.

Med skumkanon blir såpeskummet liggende lenger på bilen, og kjemikaliene får gjort en grundigere jobb før du spyler rent.

Slik tester vi:

Det første er hva som kreves for å komme i gang. Med det legger vi vekt på hvor mye montering som trengs før du kan starte å bruke produktet. Som regel kommer du langt med en kniv og en skrutrekker for hånd.

Når spyleren er montert tar vi en kikk på byggekvaliteten og ulike praktiske løsninger på maskinen. Hvor enkelt er det å oppbevare strømkabelen, hvordan slangen oppbevares, og ikke minst kvaliteten på denne. I tillegg vurderer vi hvor man kan gjøre av tilleggsutstyr som dyser og såpedispenser.

Vi ser også på rekkevidden til maskinene, altså hvor lang slange og kabel som følger med i esken. Det er alltid en fordel å kunne nå så langt som mulig. I alle fall nok til at du enkelt kan vaske rundt hele bilen uten å måtte flytte spyleren. Eventuelt ha nok slange til å nå helt opp til toppen av husveggen uten å måtte løfte med spyleren etter deg.

Vi sjekker også hvor mye maskinene støyer. Her har vi målt med en støyapp på mobiltelefonen, hvor denne er plassert én meter unna maskinen, mens vi kjører maskinen med vanlig flatdyse. Samtidig har vi lagt litt vekt på hvilken type støy maskinen gir. Noen er nemlig litt mer høyfrekvente og intense enn andre, som ikke nødvendigvis gir et høyere desibeltall, men som i praksis oppleves mer plagsomt og støyende.

Som det ligger i navnet så bruker disse maskinene trykk for å «trykke» vannet ut gjennom en trang dyse. Like viktig som trykket er mengden vann disse maskinene gir. For det er kombinasjonen av mye trykk og nok vann som gir deg en god spyler. Vi sjekker vannmengden med vanlig dyse, og uten, ved å samle opp alt vannet maskinen gir i en 10-litersbøtte på 10 sekunder, før vi veier innholdet og ganger opp resultatet slik at det tilsvarer antallet liter per time.

Kombinasjonen av trykk og mengden vann gir utslag på vaskeresultatet. Maskinene som er med i denne testen er laget for litt enklere oppgaver, så vi har testet disse ved å blant annet vaske bil. Da ser vi også på såpeløsningen som følger spyleren.

Resultatene:

Nilfisk Core 140-6 Ava Go P40 Stihl RE90 Kärcher K3 PC Husqvarna PW235 Bosch Aquatak 130 Cocraft HHR 150 Biltema HPW 150 Meec 2000W Støynivå (dB) Vannmengde m. dyse (l/t) Vannmengde u. dyse (l/t) Oppgitt vann (l/m Oppgitt trykk (bar) Strømforbruk (W) Stålarmert slange Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Rekkevidde slange [kabel](m) Vekt på maskin (kg) Aluminiumspumpe Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kabeloppsamler Slangetrommel Krysse av Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Krysse av Pris

Vinneren er: AVA P40 (Large Bundle)

Testens mest kompakte spyler er det AVA som leverer.

Maskinen som stikker av med seieren kommer fra AVA. Denne modellen skiller seg ut på flere områder, med blant annet en helt annen formfaktor enn de andre maskinene. Her får du en lett og hendig «koffert» hvor alt av ekstrautstyr, lanse, kabel og slange enkelt festes til maskinen. Siden dette er maskiner for de letteste jobbene er denne faktoren spesielt viktig.

Som når du spyler over sykkelen din; når du er ferdig er maskinen kompakt nok til at den kan stues vekk i en hylle i garasjen, der den tar lite lagringsplass.

Maskinen er den mest støysvake i testen, og leverer litt over snittet med vann. AVA P40 har pistolgrep som du kan velge å forlenge med en lanse, som igjen er uttrekkbar, eller bare sette dysene rett på pistolgrepet. Her får du blant annet med en justerbar normaldyse, som er hendig om du skal vaske bilen.

Denne maskinen leveres også med en helt grei skumkanon. Den gir langt mer skum enn hva de tradisjonelle såpedispenserne som de andre vaskerne har. Og du kan enkelt justere mengden såpe den gir ved å vri på tuten på kanonen, hvor det er en egen skala på toppen som indikerer hvor mye den vil gi.

Du kan også gå for en mindre utstyrspakke, og med det spare noen hundrelapper.

9 Imponerende AVA GO P40 annonse 1 495,- Sjekk nå 1 790,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " En meget kompakt og hendig spyler " Fordeler Krysse av Kompakt og hendig format

Krysse av Praktisk lanseløsning

Krysse av Justerbar dyse

Krysse av Relativt lav støy

Krysse av God rekkevidde

Krysse av Skumkanon Ting å tenke på Bytt Ikke den som gir aller mest vann

Anbefalt: Bosch Universal Aquatak 130

Maskinen fra Bosh stiller med solid konstruksjon.

Rett bak vinneren følger et kobbel på tre maskiner – som er nokså jevne, men har hver sine fordeler.

Den første av disse kommer fra Bosch, som leverer en gjennomtenkt og god vasker.

Dette er en relativt kompakt modell hvor du har gode muligheter til å holde orden i slange og kabel ved hjelp av enkle holdere. Samtidig kan du vippe ned håndtaket på vaskeren, slik at du blir sittende igjen med en slags «spylerkoffert», som du enkelt kan sette vekk når sesongen er over.

I tillegg er denne maskinen blant de aller beste i testen hva gjelder vannmengde, noe som kommer god med om du skal vaske bilen din.

Også denne maskinen har en kompakt og hendig lanse, der du har en tre-i-en-dyse og enkelt varierer mellom de ulike strålene ved å vri på dysen. Samtidig kommer maskinen med en såpedispenser som gir litt skum, akkurat som variantene til Nilfisk, Husqvarna og Stihl.

8.5 Meget bra Bosch UniversalAquatak 130 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Kompakt og full av smarte løsninger " Fordeler Krysse av Kompakt og "sammenleggbar"

Krysse av Blant de beste på vannmengde

Krysse av Solid konstruksjon

Krysse av Grei såpedispenser

Krysse av Kompakt lanse

Krysse av Grei rekkevidde på strømkabelen Ting å tenke på Bytt Kunne gjerne hatt lenger slange

Anbefalt: Nilfisk Core 140–6 PowerControl

Nilfisks maskin kommer med slangetrommel som minner litt om kabelrullen på en støvsuger.

Nilfisk er også blant de beste spylerne i denne testen. Den er nært beslektet med både Husqvarna og Stihl hva gjelder for eksempel motor og lanse, men har likevel en helt særegen design som er ny av året.

Maskinen står stødigere enn sine «brødre» fordi den luter litt bakover når du setter den fra deg. Samtidig har den en god løsning for å rulle inn slangen. Maskinen har en innebygget trommel som gjør det lett å sveive inn. En løsning som er like praktisk som den er fin å se til.

Konstruksjonen er kompakt og lett, slik at det er en maskin som er fin å ta med seg rundt. En av tingene vi likevel ikke setter så stor pris på er måten du må samle opp kabelen på. Her ville en ekstra hake til å surre kabelen opp gjort det hele ryddigere, slik for eksempel Stihl har på sin modell.

Maskinen leveres med en helt kurant såpedispenser, som ikke overraskende er nokså lik den du finner hos Husqvarna og Stihl. I tillegg har du to dyser, en normal dyse, og en roterende versjon. Begge festes enkelt til maskinen.

PS: Vi testet også modellen som har en egen fjernkontroll på pistolgrepet. Denne ligger noen hundrelapper over i pris. Og har tre styrkemoduser å velge mellom, som du enkelt styrer via to knapper.

8.5 Meget bra Nilfisk Core 140-6 PowerControl - EU annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Solid og kompakt " Fordeler Krysse av Smart løsning for å samle sammen slangen

Krysse av Står stødig

Krysse av Grei rekkevidde

Krysse av En av de bedre på vannmengde

Krysse av Kompakt design

Krysse av Grei såpedispenser som gir litt mer skum enn de dårligste Ting å tenke på Bytt Ikke den beste løsningen for å samle strømkabelen

Bytt Litt intens støyende motor

Anbefalt: Kärcher K3 Power Control

Kärcher har ingen spesielt dårlige sider i bruk - lett og ergonomisk dyse er fint, men pumpe i plast og mye rot ved lagring trekker ned.

En maskin for deg som vil ha en lett spyler med en tradisjonell, stående konstruksjon. Kärcheren er meget kompakt, og det følger med to dyser. En vanlig og en rotor.

Kompaktheten smitter over på lansen, som sammen med Bosch sin variant, er blant de mest kompakte om vi ser bort fra AVA.

Denne maskinen har en multifunksjonsdyse, og i pistolgrepet har de lagt til en hendig måler som indikerer hvilken dyse du har tatt i bruk. Den viser modus på en skala fra 0 til 3. En smart og hendig funksjon som er smått genial.

Samtidig er spyleren støysvak. Og den har et litt annerledes system for å blande inn såpe i vannet du spyler på bilen. Maskinen har en beholder nede på baksiden der du fyller på, så trekker den ut såpe og sender alt ut i lansen. Hvor de andre altså skifter ut dysene til fordel for en beholder med såpe som settes ytterst på lansen.

Blant svakhetene er at den ikke har noen «knagger» til å kveile opp slangen på. En pumpe i plast og glassfiber (N-Cor) betyr ifølge Kärcher null fare for korrosjon, men metallpumper har tradisjonelt vært forbundet med bedre slitestyrke og varighet.

8.5 Meget bra Kärcher K3 Power Control annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Lett og liten " Fordeler Krysse av Lett og hendig størrelse

Krysse av Smart visning av trykk på lansen

Krysse av Kompakt lanse med enkel justering

Krysse av Greit såpesystem

Krysse av Grei rekkevidde

Krysse av Lite støyende Ting å tenke på Bytt Ingen god løsning for å samle opp kabel eller slange.

Bytt Pumpe i plast/glassfiber

Husqvarna PW 235: Solid og kraftig

Neste maskin ut på listen kommer fra Husqvarna. Modellen har som tidligere nevnt mye til felles med både maskinen fra Nilfisk og Stihl. Men noen forskjeller er det likevel.

Mens Nilfisk har valgt en ny design med en spesiell løsning for trommelen, har denne modellen fra Husqvarna en langt mer tradisjonell utforming. Og det et er ikke mye å trekke på selve konstruksjonskvaliteten.

Denne modellen har en trommel der du kan kveile opp slangen etter bruk. Merk at du må koble fra slangen i den ene enden, fortrinnsvis den som skrues inn i maskinen. På innsiden av trommelen er det en hake som du fester den til, og etter det er det grei skuring å sveive inn slangen.

Også kabelen har en egen «knagg» på siden som du bruker til å surre sammen kabelen. Men det er ikke den aller beste løsningen.

Når det kommer til lansen, så er denne av god kvalitet, og det er enkelt å dele den, eller skifte ut dyser. Når du bruker maskinen er den ikke mer støyende enn de fleste i testen, men på samme måte som Nilfisk og Stihl, så lager også denne en spesiell lyd når du stopper å spyle. Akkurat som det er en slags ventil som slipper ut trykk.

Alt i alt er likevel dette en meget solid maskin som ikke gjør seg helt bort på noe om helst, men som likevel havner rett utenfor «pallen».

8 Meget bra Husqvarna PW 235 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Blant de beste på vannmengde " Fordeler Krysse av Best på vannmengde, selv om forskjellene ikke er enorme

Krysse av Grei såpedispenser som gir litt mer skum enn de dårligste

Krysse av Grei rekkevidde

Krysse av Kompakt og robust design

Krysse av Trommel for å samle sammen slangen Ting å tenke på Bytt Litt intenst støyende motor

Bytt Ikke den beste løsningen for å samle opp kabelen. Hadde vært bedre om den hadde samme løsningen som "broren" fra Stihl

Bytt Du må hekte av den ene enden av slangen for å få kveilet den opp.

Stihl PE 90: Også solid og kraftig

Forskjellen på Husqvarna PW 235 og denne maskinen fra Stihl er ikke store. Men noen er det.

Eksempelvis har ikke denne modellen en egen trommel for å nøste opp slangen etter bruk. Men den har til gjengjeld en bedre løsning for å surre opp kabelen. Med en ekstra «knagg» blir det lett å kveile opp kabelen og du kan feste den med en kjekk liten klips slik at den holder seg på plass.

Også dette er en maskin som gir mye vann til prisen. Og den har den samme, litt rare, lyden fra motoren som både Husqvarna og Nilfisk når du slipper opp. Men støymåleren viser at den ikke bråker noe mer enn de andre av den grunn. Faktisk er det bare AVA som knepent er enda et hakk mindre bråkete.

Stihl-modellen er som sine «brødre», solid og god bygget. Og man får en god kvalitetsfølelse av denne maskinen. Hjulene er ganske små, men maskinen ruller likevel enkelt og stabilt. Og skulle du ikke ha tålmodighet til dette, så er den heller ikke tyngre enn at du enkelt kan ta den «under armen».

Maskinen har samme type såpedispenser som sine «brødre», men vi testet også en egen skumkanon fra selskapet som fungerte meget bra. Og maskinen viste seg å være kraftig nok til å håndtere denne uten problemer.

8 Meget bra STIHL RE 90 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god høytrykkspyler " Fordeler Krysse av God vannmengde

Krysse av Grei såpedispenser som gir litt mer skum enn de dårligste

Krysse av Grei rekkevidde

Biltema HPW 150: Billig og kurant nok

Neste maskin på listen kommer fra Biltema, og er en av de rimeligste i testen. Den er etter hva vi kan se nære relatert til maskinen fra Clas Ohlson, og de to deler i så måte denne plasseringen. Biltema-maskinen gjør seg heller ikke helt bort. Men det er likevel ting som er bedre på de andre konkurrentene i denne testen.

Maskinen fra Biltema kan vise til kurant vannmengde, og den har egen trommel som gjør det enkelt for deg å kveile opp slangen. Dessuten har den en grei måte å samle sammen strømkabelen på, og du har oppbevaring av de ulike dysene.

Et problem vi stadig merket med denne maskinen er at slangen er festet til trommelen, som igjen er plassert høyt oppe på maskinen, og det gjør at den har lett for å velte om du har er litt utålmodig. Utover dette er konstruksjonen av spyleren helt grei, selv om andre konkurrenter gir en bedre kvalitetsfølelse.

Maskinen leveres med innebygget såpedispenser, på samme måte som løsningen Kärcher har. Forskjellen er at denne gir langt mindre såpe. Det kommer alltids litt såpe, men en god del mindre enn hva de beste dispenserne klarer – og det er langt unna skumkanonen fra AVA.

Den vanlige dysen som følger med er grei, men den blir til en tynn stråle om du vrir den helt mot det hardeste. Og denne, tynne strålen er vi litt usikker på hva du kan bruke til. Du må i alle fall være spesielt forsiktig om du bruker den mot underlag som treverk, for det kan fort bli merker etter denne.

6.5 Helt greit Biltema HPW 150 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Grei, men har noen mangler " Fordeler Krysse av Kurant vannmengde

Krysse av Trommel til å samle opp slangen

Krysse av Grei løsning for å oppbevare strømkabelen

Krysse av Relativt lett

Krysse av Helt grei konstruksjon ellers Ting å tenke på Bytt Bråker litt mer enn de beste

Bytt Velter lett siden slangen er festet i trommelen på toppen av spyleren

Bytt Såpedispenseren gir lite skum

Bytt Den tynneste strålen blir for voldsom

Cocraft HHR 150: Også billig og kurant

Denne modellen er ganske lik Biltemas modell, også i utseende. Og de har mange av de samme kvalitetene, men også noen av de samme svakhetene.

Igjen har du mulighet til å kveile sammen slangen i en trommel på toppen av maskinen. Og igjen er innfestningen av slangen så høyt opp med på å gjøre den litt mer veltbar om du drar litt i slangen. Men utover det er det kjekt å kunne samle slangen i en trommel fremfor å måtte kveile den for hånd rundt maskinen.

Lansen og dysene er nesten like å se på. Og lansen i seg selv er helt kurant, med deling på midten for å skifte ut de ulike dysene. Den ene er, som på Biltema, en vanlig dyse som lar deg endre fra en ganske bred stråle og ned til en tynn variant som altså kan være ganske lunefull mot spesielt myke underlag.

Det følger med en overgang som skal la deg bruke tilbehør og utstyr fra Kärcher.

Også her har du en såpedispenser som ikke fungerer like godt som de aller beste i testen. Fordelen er naturligvis at den er såpass sparsommelig med såpe at beholderen holder lenger enn de andre. Men mindre skum og såpe på for eksempel en bil, vil nødvendigvis ikke være noen fordel.

Maskinen gir ganske kurant med vann, men den støyer mest i testen, sammen med modellen fra Biltema. Den ligger eksempelvis rundt fem desibel over testvinneren fra AVA.

6.5 Helt greit Cocraft HHR 150 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Har de samme manglene som Biltema sin spyler " Fordeler Krysse av Kurant vannmengde

Krysse av Trommel til å samle opp slangen

Krysse av Grei løsning for å oppbevare strømkabelen

Krysse av Relativt lett

Krysse av Helt grei konstruksjon ellers Ting å tenke på Bytt Bråker litt mer enn de beste

Bytt Velter lett siden slangen er festet i trommelen på toppen av spyleren

Bytt Såpedispenseren gir lite skum

Bytt Den tynneste strålen blir for voldsom

Meec Tools 2000 watt (009876): Kraftig spyler som bommer på byggekvalitet

Maskinen fra Meec Tools er den største og tyngste i testen. Hadde bare byggkvaliteten vært like solid som vekten, ville denne maskinen gjort det bedre enn den ender opp med å gjøre.

Også denne maskinen har en trommel på toppen som lar deg kveile inn slangen. Problemet er at trommel går trått, og slangen har en tendens til å ville leve sitt eget liv når du prøver å samle den sammen. Dette kombinert med en skrall konstruksjon av en sveiv, gjør at den faller igjennom på kvalitet. Men vekten er ikke nødvendigvis bare noe negativt; maskinen står støtt og godt.

Trommel til slangen er vel og bra, men ikke hvis den er så treg at håndtaket ryker når du bruker den.

Selv om den feiler på en av de elementære tingene er ikke vannmengden den gir så hakkanes gal. Snarere tvert i mot så er dette en av maskinene som gir godt med vann. Når den brukes støyer den likevel litt mer enn de andre. Og har en ganske høyfrekvent motorlyd.

Maskinen har en lanse som henger med resten av konstruksjonen, og oppleves som stor og solid. Strålen kan justeres ved at du vrir på dysen. Også her får du en ekstra smal stråle, og igjen gir denne hard medfart til mye, selv om den også naturligvis kan brukes på ekstra tøffe overflater.

Denne maskinen har også en innebygget såpedispenser, men heller ikke denne fungerer spesielt godt. Det kommer noe såpe ut, men det er langt fra så mye skum som hva du får fra de beste maskinene i testen.

5.5 Middelmådig Meec Tools 2000 watt annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Bra ytelse. Men konstruksjonen henger ikke med " Fordeler Krysse av En av de som leverer mest vannmengde

Krysse av Står støtt

Krysse av Lansen er enkel å justere

Krysse av Ganske støysvak Ting å tenke på Bytt Kabeltrommelen er hard å sveive inn

Bytt Svak konstruksjon. For eksempel løsnet håndtaket på trommelen under testen.

Bytt Maskinen er en del større og tyngre enn resten