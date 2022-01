Samletest Beste smarte ringeklokke (2021)

Den beste smarte ringeklokken

Batteritiden skulle vise seg å være den avgjørende forskjellen.

Vi hadde virkelig sansen for den første smarte ringeklokken vi testet her på Tek.no. Det var Ring Video Doorbell 3, som vi hadde inne til test i fjor sommer.

Den gjorde rett og slett det meste vi kunne forvente. Den overvåket, den varslet hvis noen ringte på, den ga oss haugevis av innstillingsmuligheter og batteritiden var ganske så god. Da vi testet den var det heller ikke en eneste konkurrent som lignet, ettersom alt annet måtte kobles til med strøm.

Men det var da, og nå har det dukket opp flere konkurrenter til Rings smarte ringeklokke. Utfordrerne heter Google Nest Doorbell (wire-free) og Arlo Wire-Free Video Doorbell. Begge er relativt nye, og er trådløse varianter av selskapets allerede eksisterende kablede produkter.

Siden vi vurderte Ring Video Doorbell 3 i fjor uten konkurrenter på markedet, kom den ekstra godt ut (8,5/10) siden det var det eneste reelle valget for mange. Med økt konkurranse i år, er det ikke sikkert at den vil få samme gode score.

La oss se hva de nye ringeklokkene kan by på!

Derfor er det lurt å ha en smart ringeklokke

Stadig flere ting i hjemmene våre blir smarte, og en smart ringeklokke har faktisk ganske mye positivt ved seg. Spesielt i «disse coronatider» hvor vi har fått flere pakker levert til døren enn noen gang tidligere, har det vært veldig nyttig.

Både fordi vi får varsler når noen nærmer seg døren, men også i de tilfellene en pakke blir levert når vi ikke er hjemme. To av ringeklokkene i testen kan for eksempel identifisere om det er en person som nærmer seg døren, eller bare nabokatten, og til og med se om personen har en pakke i hendene. Du kan deretter prate med budet via ringeklokken, og for eksempel be om at pakken skal legges igjen utenfor døren. Eller hvis du vil være ekstra avansert- låse opp smartdørlåsen din fra mobilen, få budet til å legge pakken innenfor døren, og deretter låse igjen. Hendig!

Ringeklokken kan også fungere som et sikkerhetskamera, og Google, Ring og Arlo tilbyr alle ytterligere overvåkningskameraer, som gjør at du kan ha full oversikt over hva som skjer rundt hjemmet ditt.

Alle ringeklokkene i denne testen går for øvrig på batteri, slik at de er enklere å installere, men krever også opplading i ny og ne.

Slik har vi vurdert

Det er en rekke ting man bør se etter når man skal velge hvilken smarte ringeklokke man skal kjøpe. Dette er kriteriene vi har fokusert mest på:

Er billedkvaliteten god? Er synsfeltet stort nok?

Hvor raskt får man varslinger?

Hvor gode er varslingene?

Klarer den å skille mellom mennesker, dyr og objekter?

Hvordan fungerer videolagring?

Hvor god er batteritiden?

Trenger man abonnement for å bruke de viktigste funksjonene?

Hvordan fungerer den opp mot andre smarthjemsystemer?

Har den noe slags tyverialarm?

Hvor mye koster ringeklokken?

Tre gode ringeklokker, men ingen er perfekte

Det har ikke vært lett å kåre en vinner her, for alle de tre ringeklokkene har hver sine fordeler og ulemper. Ingen av dem fremstår som direkte dårlige valg, men ingen klarer heller å levere «alt» – så kanskje må vi vente nok en generasjon før noen lager en helt fullkommen ringeklokke.

Vi merket også at alle sliter med nettverkstilkobling til tider. De er testet ut rett ved undertegnedes inngangsdør, omringet av tykke betongvegger. Med andre ord: En dødsone for husets WiFi-nettverk. Selv med en god ruter og et meshnettverk får ikke ringeklokkene alltid kontakt med nettverket, noe som trolig også skyldes svært små antenner. I praksis var det sjeldent et problem, men alle ringeklokkene mistet nettet på et eller annet tidspunkt, noen flere ganger. Vi har ikke trukket ringeklokkene mye for dette i vurderingen, men det er definitivt verdt å vite. Det har trolig også påvirket batteritiden til det negative.

Utvid tabellen nedenfor for å lese mer om vurderingene til hvert enkelt punkt:

Product Design Varsler Bildespecs Bildekvalitet Responsstid på bevegelse Sonestøtte Objektgjenkjenning Smarthjemstøtte Varsel ved demontering? Tilbyr to-faktor: Kryptert data i skyen: Deler data med tredjepart: ting låst bak betaling: Videolagring Batteritid Lydvarsel Varsel hvis den mister nettet? Ring Video Doorbell 3 Google Nest Doorbell Arlo Wire-Free Video Doorbell

BEST I TEST: Arlo Wire-Free Video Doorbell

Arlo har hatt en kablet ringeklokke i årevis, men i år slapp de endelig en med batteristøtte også. Arlo Wire-Free Video Doorbell er betydelig tykkere enn de andre smartringeklokkene i testen, og stakk såpass mye ut fra veggen at den dekket til litt for Ring-ringeklokkens kamera. Det sier både litt om tykkelsen til Arloen, men også hvor bredt sidesyn Ring-dørklokken har.

Vi liker den lysende ringen av små, hvite lysdioder rundt knappen i front, selv om det trolig er Google som trekker det lengste strået i kåringen av best design.

Men design har ikke vært særlig avgjørende i testen vår, og der Arlo skiller seg positivt ut er på de kanskje viktigste punktene: bildeutsnitt, billedkvalitet, varslinger og batteritid.

Videobildet man får fra Arloen er helt firkantet – 1536 x 1536, og den kan by på hele 180 graders synsfelt. Ring matcher dette horisontalt, men ikke vertikalt, mens Google-ringeklokkens synsfelt er merkbart smalere begge veier. Hvor viktig dette er kommer naturligvis an på hvordan inngangspartiet ditt ser ut, og hvor det er vendt, men det skader i hvert fall aldri å ha bredt synsfelt. Det gjør det lett å se mennesker lenge før de er framme ved døren, se pakker som er nede på bakken, og få full oversikt over alt som skjer rundt ringeklokken.

Vi synes også selve billedkvaliteten er god for Arloen, både på dagtid og på natten når det infrarøde kameraet slår inn.

Du kan sette opp hva slags varsler du ønsker å motta, og naturligvis koble opp ringeklokken til Arlos sikkerhetssystem hvis du har andre kameraer fra selskapet i hus.

Ringeklokken kan sende deg varslinger når den oppdager bevegelse, og kan skille mellom dyr, mennesker, pakker og andre objekter. Arloen var dog litt tregere enn Googles ringeklokke til å sende varsling. Særlig stor forskjell er det dog ikke. Det fine er også at du får se en liten videosnutt på mobilen eller smartklokken når varslingen dukker opp, så du slipper å åpne appen for å se hva slags bevegelse som ble registrert.

Den største ulempen med batteridreven ringeklokke er naturligvis at du må lade opp batteriet av og til. Arlos smartringeklokke mistet omtrent 15–20 prosent strøm hver uke under testing, noe som er ganske mye. Det er ikke like ille som Googles ringeklokke, men betydelig mer enn Ring-modellen, som bare gikk ned 10 prosent i uken. Faktorer som temperatur, hvor ofte de aktiveres og hvor god Wifi-dekning de har spiller naturligvis inn. Dermed kan det hende du vil få bedre batteritid enn det vi har fått, men forholdet mellom de tre ringeklokkene bør i hvert fall være det samme. Og vår konklusjon er vel at ingen holder så lenge som vi hadde håpet. Ring gjør det minst ille, Arlo gjør det ganske ille og Google er helt forferdelig.

Du kan kjøpe en separat høyttaler - Chime - til ringeklokken, som du kan plugge inn i et stikkontakt. Når noen ringer på kan du bestemme hva slags ringetone den skal lage, og hvor høyt volum det skal være. Både Ring og Arlo har dette, mens Googles variant bruker Nest-høyttalere til å gjøre den samme jobben.

Når batteriet begynner å gå tomt får du flere varsler. For å bytte det er du nødt til å finne frem den lille bindersaktige pinnen som følger med og dytte den inn på toppen av ytterskallet. Da popper hele fronten av, og du kommer til batteriet, som du så kan ta inn og lade med en micro-usb-kabel. Dette tar noen timer. For all del, ingen kjempejobb, men ikke noe man ønsker å gjøre særlig ofte.

Ellers vil vi gi kudos til Arlo for å støtte det aller meste av smarthjemssystemer, inkludert Apple Homekit, og for at man kan aktivere en sirene direkte på ringeklokken hvis man ser noe suspekt. Den bråker!

Merk at Arlo er litt sleipe og låser flere fornuftige funksjoner bak en betalmur, slik som sonestyring, videolagring og forhåndsvisning på varslinger. Det koster 29 kroner for ett kamera i måneden, eller 99 for uendelig antall kameraer (hvis du har mange Arlo-kameraer.

8.5 Meget bra Arlo Wire-Free Video Doorbell annonse 1 490,- Sjekk nå 1 490,- Sjekk nå 1 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Smart ringeklokke som kan gjøre det aller meste " Fordeler Krysse av God bildekvalitet

Krysse av Veldig god synsvinkel (180 grader)

Krysse av God app

Krysse av Smarte varslinger med god objektgjenkjenning

Krysse av Grei batteritid

Krysse av God smarthjemstøtte

Krysse av Fungerer godt både alene og med minihøyttaleren Chime Ting å tenke på Bytt Litt tjukk, stikker langt ut fra veggen

Bytt Sender varsler litt tregere enn konkurrentene

Bytt Flere funksjoner krever månedsabonnement

Bytt Mister Wifi-tilkobling av og til

Ring Video Doorbell 3

Vi testet altså Ring Video Doorbell 3 sommeren 2020, og syntes den gang at leverte på de fleste punkter. Enkelt oppsett, god app, grei nok videokvalitet, solid batteritid, overvåkningssoner og raske varslinger.

Nå som vi har fått sammenligne den med to nye konkurrenter er det et par ting vi vil justere, men hovedinntrykket er fortsatt positivt.

La oss begynne med det vi fortsatt liker: Den har et veldig bredt synsfelt, faktisk litt bredere enn testvinneren Arlo, mens Arlo viser litt mer i høyden. I de fleste tilfeller vil nok dette være mer enn godt nok for de fleste inngangspartier.

Varslinger kommer raskt og kontant, og videokvaliteten er på høyde med Arlo, og litt bedre enn Google.

Designet er det kanskje ikke noe å juble for, men den gjør jobben. Og med alle tre ringeklokkene på veggen var det Ring-ringeklokken som de fleste gjester ringte på. Kanskje fordi det står «Ring» på den? Eller mer sannsynlig fordi den sto nærmest døren.

Vi var aldri strålende fornøyd med batteritiden på Ring-dørklokken, rett og slett fordi Ring sier i markedsføringen sin at den skal holde mellom seks og 12 måneder. Det skjer ikke. Men sammenlignet med de andre konkurrentene er det fortsatt Ring som holder lengst, med omtrent tre måneder batteritid med relativ aktiv bruk. Arloen trenger lading etter cirka seks uker, mens Googles ringeklokke trenger gjenoppliving nesten hver tredje uke.

Den aller største grunnen til at vi har valgt å nedjustere karakteren fra 8,5 av 10 til «bare» 8, er mangelen på like gode varsler som konkurrentene. Når den oppdager bevegelse sier den bare at «noe» beveger seg foran kameraet, men den aner ikke om det er et menneske, et dyr, en bil eller om en pakke blir levert. Hvis du betaler 26 kroner i måneden får du imidlertid et bilde på varslingene som viser hva som skjer foran dørklokken din, men ikke en liten gif-video, slik både Google og Arlo byr på. Dette er dog tilgjengelig i Ring Video Doorbell 4, bare så det er sagt.

Google kommer best ut her siden de gjør det gratis, mens for Arlo krever det et betalabonnement (29 kroner i måneden).

De andre konkurrentene har også et par småfinesser som Ring ikke har. Likevel, vi synes Ring Video Doorbell 3 fortsatt er et solid produkt, men må se seg litt forbigått av de nyere konkurrentene på funksjonalitet.

8 Meget bra Ring Video Doorbell 3 annonse 1 299,- Sjekk nå 1 590,- Sjekk nå 1 599,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Kanskje ikke den smarteste, men god batteritid " Fordeler Krysse av God bildekvalitet

Krysse av Oversiktig og solid app

Krysse av Lengst batteritid

Krysse av Responsiv og rask tilkobling

Krysse av Fungerer godt både alene og med minihøyttaleren Chime Ting å tenke på Bytt Litt stor og klumpete

Bytt Mister Wifi-tilkobling av og til

Bytt Ingen objektgjenkjenning

Bytt Bare bildeforhåndsvisning, ikke video, på varslinger

Bytt Noen funksjoner krever månedsabonnement

Google Nest Doorbell (wire-free)

Akkurat som Arlo er ikke Google helt ny i ringeklokkebransjen, men det er først nå de har laget en ringeklokke som ikke trenger strømkabel. Hvis du likevel har mulighet for å koble den til strøm, kan du gjøre det. Og tro oss, det kommer du til å ville gjøre, for batteritiden er elendig. Men det komme vi tilbake til.

Vi liker designet på Googles ringeklokke, og den skiller seg tydelig ut fra de litt mer tradisjonelle konkurrentene. Den er hvit, smal og matt, og har en diger knapp med en lysende ring rundt seg for å tydeliggjøre hvor gjester skal trykke for å ringe på.

Som med andre Nest-produkter er det Google Home-appen som brukes for å sette opp ringeklokken, og selv om det er en relativt enkel affære, skulle vi helst ønsket en egen app her. Eller i hvert fall en liten opprydding i Home-appen. Det begynner rett og slett å bli svært mange ting som styres via appen, og ikke alt egner seg å være på samme sted. Og når alt er samlet så skulle vi i hvert fall ønske at man kunne finjustert hvordan ulike Nest-produkter snakker sammen.

Det fine med Googles ringeklokke er nemlig at du ikke trenger å kjøpe en separat «bjelle» slik du må med Ring og Arlo, du kan heller bruke en Nest-høyttaler til å plinge når noen ringer på døren. Men Ringeklokken ringer på alle Nest-høyttalerne dine. Helt greit hvis du har en Home Hub på kjøkkenbenken, mindre kult hvis du har en Nest Mini-høyttaler på barnerommet, som plinger på kveldstid når en pakke blir levert.

Googles ringeklokke har smalest synsfelt av de tre produktene i testen, noe man ser tydelig når de tre kameraene er satt opp ved siden av hverandre. Dette er ikke nødvendigvis så viktig hvis du ikke er ute etter å overvåke ting på siden av inngangsdøren din, men for oss, hvor gjester går mot døren fire-fem meter fra siden, er det fint med bredt synsfelt, slik at man kan se dem før de er rett foran døren. Her gjør både Ring og Arlo det bedre enn Google.

Billedkvaliteten er helt grei, også om natten, selv om spesielt Arlo gjør det bedre på detaljer. Men for enkel overvåkning holder dette i massevis.

Google Nest Doorbell (wire-free) er best av alle ringeklokker til å gjenkjenne objekter. Her får du beskjed om det går en katt forbi, om den ser et menneske og til og med om mennesket har en pakke i hendene. Vi digger også at man får et varsel hvis pakken forsvinner. For eksempel hvis du ikke er hjemme når en pakke blir levert kan du få varsel om at den blir satt igjen, men også et varsel hvis noen stjeler den. Google er også raskest til å varsle om hva den ser. Vi forstår det slik at Googles ringeklokke prosesserer bildedataen direkte på enheten, mens Arloen er nødt til å sende bildet til nettet før den vet hva den faktisk ser. Dette gjør utslag på hastigheten, og varslingene kommer konsekvent raskere fra Google enn Arlo.

Google Nest Doorbell (wire-free) er også den eneste som tilbyr noen form for gratis videoarkiv. Det gjelder riktignok bare 3 timer tilbake i tid, men det gjør i hvert fall at du kan se igjennom videoer som nylig ble lagret, i tilfelle du gikk glipp av noe. For lenger videolagring må du betale.

Med så mange finesser og superlativer skulle man kanskje tro at Google skulle vinne denne testen, og det lå de faktisk an til å gjøre. Helt til vi sjekket batteritiden på ringeklokkene. Dette gjorde vi hver fredag i tre uker, og på den siste dagen var Googles ringeklokke nesten død allerede. I løpet av tre uker var batteriet tappet til 11 prosent, cirka 30 prosent hver eneste uke. Det er elendig. Google sier «opptil 2,5 måneder», altså 10 uker, men vi klarte så vidt en tredjedel.

For å lade batteriet må du finne frem den spesielle metallpinnen som følger med ringeklokken, poppe ut klokken fra veggfestet, og koble den til en USB-C-lader. Ingen kjempejobb, men ikke noe man ønsker å gjøre hver eneste måned.

Batteriet er heller ikke utbyttbart, slik det er hos Arlo og Ring, så du kommer ikke unna problemet med å kjøpe et ekstra batteri heller. Det gjør det både lite fremtidsvennlig når batteriet svekkes i løpet av årene, og svært begrenset på kort sikt også.

Hvis du får koblet til Googles ringeklokke til strømnettet, som altså er mulig, fremstår det som et langt bedre produkt. Men med den korte batteritiden går det fra å være den beste smarte ringeklokken for alle, til å bare være god for noen.

6.5 Helt greit Google Nest Doorbell annonse 1 790,- Sjekk nå 1 790,- Sjekk nå 1 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Smart, rask og lekker, men batteritiden er rett og slett for dårlig " Fordeler Krysse av Kult design

Krysse av Raske varslinger

Krysse av Tilbyr gratis videolagring

Krysse av Smarte varslinger med god objektgjenkjenning

Krysse av Kan bruke Nest-høyttalere for å varsle når det ringer på

Krysse av Kan kobles til strøm

Krysse av Fungerer godt både alene og med minihøyttaleren Chime Ting å tenke på Bytt Elendig batteritid

Bytt Ganske smalt synsfelt

Bytt Mister Wifi-tilkobling av og til

Bytt Litt rotete app

Bytt Kan ikke bestemme hvilke høyttalere som skal fungere som ringeklokkevarsler

