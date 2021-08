Stortest av bærbare under 10.000 kroner

Vinneren er blant de billigste i testen.

Vi har testet seks bærbare mellom 7- og 10.000 kroner. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 8 Aug 2021 10:58

For studenter er en god bærbar datamaskin alfa og omega. August er studiestart, og om du ikke har alt klart enda er det på tide å finne deg en passende følgesvenn for de kommende årene på skolebenken.

Det er imidlertid ikke alle som synes det er like stas å bruke tid på å lete gjennom et hundretalls bærbare som butikkene tilbyr i form av alskens «back to school»-tilbud.

Derfor har vi testet seks ulike bærbare datamaskiner og sett på hvor godt de egner seg for studentlivet.

Det sagt bør maskinene som kommer godt ut i testen vår også være supre valg for andre som jobber mye på en bærbar i løpet av dagen.

Vi vil imidlertid særlig vektlegge egenskaper som batteritid, fremtidssikring, interaksjon, skjerm, kommunikasjon, vekt og pris. Alt som er ekstra viktig for en student.

Koster mellom 7- og 10.000 kroner.

Med basis i historisk salgsstatistikk for PC-markedet i august har vi vurdert maskiner mellom 7.000 og 10.000 kroner med skjermer på 13 eller 14 tommer.

Produsentene Asus, Acer, Dell, HP, Huawei og Lenovo, samt butikkene Elkjøp, Komplett, Multicom og Power, ble alle invitert til å nominere bærbare for testen. Vi har i år tatt inn alle maskinene som ble nominert og som møtte kravene våre. Flere butikker og produsenter nominerte for øvrig samme eller svært like maskiner. I testen finner du altså de bærbare produsentene og butikkene selv har aller mest tro på.

Eller som de aller mest ønsker å selge, da.

La oss se om vi er enige med dem i hvilke som er interessante.

PS: Om du synes prisklassen vi har valgt er for høy for ditt budsjett, bør du sjekke ut samletesten vår av bærbare under 6000 kroner fra tidligere i sommer . Særlig testvinneren der kan egne seg for mange på strammere budsjett. PS 2: Apples MacBook Air med M1-brikke ville vanligvis vært utenfor priskriteriene våre, men i det siste har den vært i salg mange steder til under 10.000 kroner. For mange vil den være et ypperlig valg, og du kan lese testen av den her .

Flere av målingene våre, sammenligning av kamera, samt tips til deg som vil jakte den perfekte bærbare på egen hånd, følger helt til slutt i artikkelen.

Her er de 6 deltagerne

Modell Lenovo IdeaPad 5 14" HP Pavilion Aero 13" Acer Swift 3 14" HP Envy 13" Asus ZenBook OLED 13" Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14" 7199 NOK 7995 NOK 7995 NOK 9499 NOK 9990 NOK 9990 NOK Pris ved test 7200,- 8000,- 8000,- 9500,- 10 000,- 10 000,- Skjerm 14" IPS, 16:9, 1920 x 1080 13.3" IPS, 16:10, 1920 x 1200 14" IPS, 16:9, 1920 x 1080 13.3" IPS, 16:9, 1920 x 1080 13.3" OLED, 16:9, 1920 x 1080 14" IPS, 16:10, 2240 x 1400 Prosessor AMD Ryzen 7 5700U (8 kjerner, 16 tråder) AMD Ryzen 5 5600U (6 kjerner, 12 tråder) Intel Core i7 1165G7 (4 kjerner, 8 tråder) Intel Core i5 1135G7 (4 kjerner, 8 tråder) AMD Ryzen 7 5700U (8 kjerner, 16 tråder) AMD Ryzen 5 5600H (6 kjerner, 12 tråder) Grafikk AMD Radeon med 8 kjerner AMD Radeon med 7 kjerner Intel Iris Xe Intel Iris Xe AMD Radeon med 8 kjerner AMD Radeon med 7 kjerner Minne 8 GB (3200 MHz) 8 GB (3200 MHz) 16 GB (4266 MHz) 8 GB (2933 MHz) 16 GB (4266 MHz) 16 GB (3200 MHz) SSD-lagring 512 GB 256 GB 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB Sikkerhet Fingerleser, kamera-«kill switch» Fingerleser Fingerleser Fingerleser, kamera-«kill switch» Ansiktslås, kamera-«kill switch» Ansiktslås, kamera-«kill switch» (programvare) Kommunikasjon WiFi 5, BT 5, HD-kamera WiFi 6, BT 5.2, HD-kamera WiFi 6, BT 5.1, HD-kamera WiFi 6, BT 5, HD-kamera WiFi 5, BT 4.2, HD-kamera WiFi 6, BT 5, HD-kamera Tilkoblinger USB-C, 2x USB-A, HDMI, SD-kort, hodetelefon USB-C, 2x USB-A, HDMI, hodetelefoner, strøm USB-C/Thunderbolt 4, 2x USB-A, HDMI, hodetelefoner, strøm USB-C/Thunderbolt 4, 2x USB-A, Micro SD-kort, hodetelefon, strøm 2x USB-C, USB-A, HDMI, Micro SD-kort 2x USB-C, USB-A, hodetelefon Vekt og tykkelse 1.4 kg, 1,9 cm 0.97 kg, 1.7 cm 1.2 kg, 1.6 cm 1.3 kg, 1.7 cm 1.1 kg, 1.4 cm 1.3 kg, 1.7 cm

Kjapp oppsummering av maskinenes styrker og svakheter

Før vi tar for oss hver av maskinene får du en enkel oversikt over hvordan vi har bedømt de viktigste egenskapene til hver og en. Du kan panorere tabellen mot høyre for å se alle vurderingspunktene. Tabellen er sortert på pris. Fra rimeligst til dyrest.

Klikk på «Mer» eller «Åpne fullskjerm» under tabellen for å lese detaljerte vurderinger og få bedre oversikt.

Modell Batteritid Skjerm Tastatur og pekeplate Byggekvalitet og design Minne og lagring Prosessorytelse 3D-ytelse Støy ved tung last Portutvalg Kamera Lyd Lenovo IdeaPad 5 14" Middels. Inntil 11 timer. Middels. Upresise farger. Lavest lysstyrke i testen. Null reflekser. Bra. Taster med lang vandring som er ganske lette å trykke ned. Noe «resonans»-støy. Pen belysning. Nordisk oppsett. Jevn og god pekeplate. Middels. Tykkest og tyngst i testen. Bygget i aluminium og plast. Føles ganske solid, uten å ha det mest inspirerte designet. Middels. Mye lagring, men 8 GB minne kan by på problemer når du har mange vinduer oppe samtidig, og gjør maskinen mindre fremtidssikker. Svært bra. Leverer jevnt over høy ytelse uansett oppgave og bruksområde. Toppvalg for multimediaproduksjon, modellering ol. Middels. Takler enkle spill som Fortnite, men med lavere oppløsning og bare middels god grafikk. Middels. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Bra. Middels dårlig. Ok farger og lysstyrke. Lav dynamikk og oppløsning. Middels. Greit volum. Savner mer punch fra diskanten. Ingen bass. Litt kjedelig. HP Pavilion Aero 13" Middels. Inntil 10,5 timer. Svært bra. Pluss for god lysstyrke og 16:10-forhold som gir mer plass i høyden. Flotte farger, god skarphet. Null reflekser. Bra. Godt dempede taster som likevel lager litt lyd som er ulik fra tast til tast. Amerikansk oppsett. Pen belysning. Jevn og god pekeplate. Bra. Testens letteste! Kabinett av sterkt og lett magnesium, samt plast. Godt bygget, om enn med ganske tradisjonelt design. Middels dårlig. Lagrinsplassen kan være nok for mange uten spesielle behov. 8 GB minne kan by på problemer når du har mange vinduer oppe samtidig, og gjør maskinen mindre fremtidssikker. Bra. Super ytelse til prisen og rask nok for de fleste bruksområder. Middels. Takler enkle spill som Fortnite, men med lavere oppløsning og bare middels god grafikk. Bra. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Bra. Middels dårlig. Pluss for vidvinkel og ok farger/lysstyrke. Støy, lav dynamikk, dårlig oppløsning. Middels. Klar diskant, noe tynn mellomtone. Null bass. Spiller ganske høyt. Acer Swift 3 14" Svært bra. Inntil 15,5 timer. Bra. Fine farger, god skarphet og fin lysstyrke. Null reflekser. Bra. Svært raske taster med god demping og en vanedannende lett klikkelyd. Nordisk oppsett. Noe «skitten» bakbelysning. Jevn og god pekeplate for alt unntatt pirkearbeid. Middels. Grei vekt og tykkelse. Bygget i aluminium og plast. Trekk for litt kjedelig design og at skjermen må åpnes med begge hender. Svært bra. Masse lagringsplass og minne, som gjør maskinen fremtidssikker. Høy minnehastighet øker ytelse særlig i 3D-programmer. Bra. Jevnt over helt super ytelse, men ikke førstevalget for deg som skal drive med eks. tung video- eller bildebehandling, modellering eller musikkproduksjon. Svært bra. Jevn bildeflyt med god grafikk i Fortnite og andre «enkle» spill. Bra. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Svært bra. Pluss for Thunderbolt-port. Middels dårlig. En del tydelig etterbehandling, men grei lysstyrke. Lav oppløsning og dynamikk. Middels. Klar diskant, noe tynn mellomtone. Null bass. Blir litt «skrikete» på høyeste volum. HP Envy 13" Middels. Inntil 11,5 timer. Bra. Gode farger, langt mer lyssterk enn målinger våre viser grunnet spesielt skjermbelegg. Bildet endrer seg noe ut fra betraktningsvinkel. Utsatt for reflekser. Bra. Taster med lang vandring og god demping, der enkelte lager ulike lyder. Pen belysning. Amerikansk oppsett. Jevn pekeplate som er smalere enn de andre og kan rasle ved «tapping». Bra. En av de «tyngre» i testen, men totalavtrykket er lite. Solid bygget i aluminium og glass, med elegant design. Skjermen må åpnes med to hender. Middels. Mye lagring, men 8 GB minne kan by på problemer når du har mange vinduer oppe samtidig, og gjør maskinen mindre fremtidssikker. Middels. God ytelse for de fleste «studentoppgaver», men egner seg dårligere for svært tunge oppgaver. Middels. Takler enkle spill som Fortnite, men med lavere oppløsning og bare middels god grafikk. Bra. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Bra. Pluss for Thunderbolt-port. Mangler HDMI. Dårlig. Mye støy, ISO blåses opp for mye, ansikt får kraftig rødtone, lav oppløsning. Middels. Klar diskant, noe tynn mellomtone. Null bass. Spiller ganske høyt. Asus ZenBook OLED 13" Bra. Inntil 13,5 timer. Svært bra. Klart best farger og lysstyrke i testen. Bunnløst sortnivå. Noe utsatt for reflekser. Bra. Svært stille og godt dempede taster som dessverre er avkortede i høyden. Amerikansk tastaturoppsett. Pen belysning. Glasspekeplaten er presis og svært jevn - lugger aldri! Med talltastuatur. Svært bra. Svært lett og slankest i testen. Bygget i hovedsakelig aluminium. Moderne og tøff design. Utsatt for fettmerker. Svært bra. Masse lagringsplass og minne, som gjør maskinen fremtidssikker. Høy minnehastighet øker ytelse særlig i 3D-programmer. Svært bra. Leverer jevnt over høy ytelse uansett oppgave og bruksområde. Toppvalg for multimediaproduksjon, modellering ol. Bra. Jevn bildeflyt med middels god grafikk i Fortnite og andre «enkle» spill. Middels dårlig. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Bra. Kablede hodetelefoner krever overgang (medfølger) Dårlig. Svært lav lysstyrke, dårlig fargegjengivelse, lav dynamikk, lav oppløsning. Svært bra. Best i testen. Veldig klar diskant og fin mellomtone. Ingen bass, men såpass med volum at det faktisk føles. Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14" Bra. Inntil 13 timer. Svært bra. Ekstra høy oppløsning og 16:10-forhold gir plass til mye på skjermen samtidig. Gode farger og høy lysstyrke. Null reflekser. Svært bra. Veldig raske taster med litt mindre demping og en forsiktig klikkelyd. Pen belysning. Nordisk oppsett. Glasspekeplaten er stor, presis og svært jevn - lugger aldri! Svært bra. En av de tyngre i testen, men denne aluminiummaskinen føles som en «tanks» og er virkelig solid bygget. Stilig og enhetlig design. Svært bra. Masse lagringsplass og minne, som gjør maskinen fremtidssikker. Svært bra. Leverer jevnt over høy ytelse uansett oppgave og bruksområde. Toppvalg for multimediaproduksjon, modellering ol. Bra. Jevn bildeflyt med middels god grafikk i Fortnite og andre «enkle» spill. Middels dårlig. (Lite viftestøy under lettere oppgaver.) Middels. Få porter, og ingen HDMI. Middels dårlig. Ok farger og lysstyrke. Lav dynamikk og oppløsning. Bra. Fin og klar diskant. Grei mellomtone. Null bass. Greit volum, men ville gjerne hatt den et par hakk høyere.

Acer Swift 3 14"

Acer Swift 3 14. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Acers Swift 3 klarer kunststykket å kombinere flere supre egenskaper med en lavere pris enn flere av konkurrentene.

For 2000 kroner mindre enn sammenlignbare rivaler, skilter den med testens overlegent beste batteritid. Nøyaktig brukstid vil variere ved bruk, men en hel dag på skolebenken takler denne lett.

Her finner du også masse lagringsplass og minne. Sammen med topp ytelse fra både prosessor og «grafikkbrikke» bidrar dette til at Swift 3 er en av testens mest fremtidssikre og bærekraftige maskiner. Denne holder lett koken under et femåring studium. Unntaket er om du skal drive med veldig tung film- og bildebehandling eller lignende. Da bør du vurdere en maskin med flere prosessorkjerner, som 2. eller 3.-plassen i testen vår. Også fordi disse har enda mer presise skjermer.

Enkelte maskiner ser og føles nok mer moderne ut. Ser du forbi ønsket om et spenstig design med fordyrende byggematerialer, disker denne likevel opp med god nok byggekvalitet og et design som gjør jobben.

Den delvis aluminium- og plastkonstruerte maskinen huser alle tilkoblingsporter du skulle trenge, inkludert den moderne «altspisende» Thunderbolt 4.

Skjermen kan hverken skryte av mest lysstyrke, høyest oppløsning eller annet, men den har ganske slanke rammer rundt seg og leverer god nok lysstyrke til at innholdet alltid vil komme godt frem innendørs. Fargene er fine, og et matt belegg sørger for null reflekser.

Tastaturet er et av de mer fornøyelige å taste på. Tastene er raske, godt dempet, lager lite støy og har nordisk oppsett med den vante Enter-tasten formet som en omvendt «L» snudd på hodet. Belyst er det også, selv om denne kunne vært mer presis. Det er nemlig lysere og mørkere områder på det.

Pekeplaten gjør en grei jobb, er glassfoliert og støtter alle flerfingerbevegelser og funksjoner i Windows 10.

Andre ting vi merker oss er at maskinen våkner lynraskt fra dvale, altså før du får åpnet lokket helt, og at den sjelden støyer mye. Viften våkner fra tid til annen, men da hører du bare en svak susing. Og den støyer faktisk aldri skikkelig, selv ikke under spilling eller andre tunge oppgaver.

Om vi skal pirke så skulle vi ønske skjermen lot seg åpne med en finger, og ikke ved å bruke to hender, og vi synes også kameraet leverer et bilde som ikke er 2021 og våre nye digitale samarbeidsformer verdig. Det er imidlertid nesten umulig å finne en bærbar med godt kamera. Kameraet har for øvrig ingen mekanisk eller elektronisk av-knapp.

Andre maskiner er kanskje bygget enda bedre, har friskere design og enda bedre skjerm. Den totalpakken Swift 3 leverer for pengene er imidlertid i en klasse for seg, og mer enn god nok for de aller fleste studenter.

8.5 Meget bra Acer Swift 3 14" annonse Sjekk prisen Sjekk prisen God å bruke og mest for pengene. Det smarteste valget for mange. Fordeler Lav pris

Svært lang batteritid

God skjerm

Svært behagelig tastatur

Mye lagring og minne

Topp ytelse (takler også lette spill godt)

Lite viftestøy

Nyttige tilkoblinger

Fingerpålogging Ting å tenke på Andre har lagt mer ressurser i designet

Svakt kamera (uten «av»-knapp)

Svake høyttalere

Noe «skitten» tastaturbelysning

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14"

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

På testens 2. plass finner vi nok testens «beste» maskin, uten at budsjettet tas i betraktning. Enkelte kompromiss har imidlertid selv Lenovos Yoga Slim 7 Pro, som at den mangler en dedikert HDMI-port, er nest tyngst i testen og at den som de andre har et ganske svakt kamera. Ellers er den god tvers igjennom.

Batteriet har ingen problemer med å vare en hel dag med jobb, du får plenty med både minne og lagring som gjør den svært fremtidssikker, og ytelsen er så god at du kan kjøre hvilke programmer som helst på den. Også de tunge enkelte bruker for bilde- og film-behandling.

Bare vær obs på at den lager en del hørbart viftesus når den virkelig jobber med noe tungt. Til vanlig høres den nesten ikke, om i det hele tatt.

Noe av det som løfter Lenovos Yoga Slim 7 Pro opp på 2.-plassen, heller enn en 3. plass, er at den har testens beste tastatur og pekeplate. I alle fall om du tåler at tastene ikke er helt stille.

De er veldig raske, har nordisk oppsett og et elegant baklys. Pekeplaten er veldig stor og har et utrolig glatt glassbelegg som sikrer god flyt og presisjon. Også når du er litt småklam på fingrene, der det kunne lugget på andre pekeplater. Den er også helt lydløs å «tappe» på og lager veldig lite lyd ved fysiske klikk.

Skjermen imponerer dessuten stort. Den har et 16:10-format som sikrer innholdet ditt mer boltreplass i høyden. Kombinér dette med testens klart høyeste oppløsning, og du kan enkelt plassere vinduer ved siden av hverandre for god oversikt. Bildet er også krystallklart, lyssterkt, har flotte farger og er helt fritt for reflekser.

Kameraet imponerer ingen, men gir et helt ok bilde sammenlignet med konkurrentene. Via Lenovos programvare på oppgavelinjen kan du deaktivere kameraet når det ikke er i bruk. Bare vær obs på at ansiktspåloggingen ikke fungerer når denne låsen er aktiv.

Yogaen er bygget i aluminium og føles solid som en tanks. Vi liker det enhetlige og varme designet, de slanke skjermrammene og detaljer som at skjermen kan åpnes med bare en finger.

For mange vil denne maskinen være det amerikanerne kaller «overkill». Men har du pengene og skal ha maskinen i mange år, være seg til lette eller ganske tunge oppgaver, er denne ekstremt solid og fornøyelig å støtte seg på.

8.5 Meget bra Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14" annonse Sjekk prisen Den beste maskinen i testen uavhengig av pris. Fordeler Veldig god batteritid

Ypperlig skjerm med høy oppløsning

Supert tastatur og pekeplate

Svært høy byggekvalitet - pent design

Mye lagring og minne

Topp ytelse - også for krevende oppgaver

Ansiktspålogging

Personvernbryter for kamera

God lyd Ting å tenke på En del støy under tunge oppgaver

Ingen HDMI

Svakt kamera

Asus ZenBook OLED 13"

Asus ZenBook OLED 13. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Asus stiller med testens slankeste maskin, som måler 1,4 centimeter i tykkelse. Den er også blant de letteste, med 1,1 kilo i vekt.

Kombinert med svært god batteritid er det lett å se for seg denne i manges skolebag.

Det desidert mest imponerende med ZenBook er imidlertid OLED-panelet, som leverer så sterke og levende farger at man nærmest kan føle seg lurt av andre skjermer til nå i livet når man ser den. Dette inntrykket skyldes ikke minst det bunnløse sortnivået OLED-teknologien leverer.

Panelet er det mest lyssterke i testen og skal levere 100 prosent av det såkalte P3-fargerommet. Det er nyttig for alle som skal behandle bilder eller video – og det er altså deg som trenger en god skjerm for arbeid med farger denne maskinen virkelig er interessant for.

Om ikke fargepresisjon er superviktig for deg, kan du i mange tilfeller velge en maskin som har høyere oppløsning, et annet skjermforhold eller mindre refleksjoner enn denne.

Tastaturet er også spesielt på denne krabaten. Det er det desidert mest støysvake i testen, med raske og godt dempede taster med lang vandring og pen belysning. Men, ut over å ha amerikansk oppsett med avlang Enter-tast, er det faktisk litt mindre enn normalt med taster som måler 13 heller enn de vanlige 15 millimeterne i høyden.

Resultatet er at det blir trangere å jobbe på.

Det tror vi kan frustrere en del med større hender og fingre, og deg som har tastene lagret i muskelminnet fra før. Selv undertegnede, som smugtitter på tastaturet, måtte ut og småkorrigere kurs fra tid til annen. Trolig vil mange venne seg til den ganske raskt, men noen er bare ikke interessert i slikt og kan konsentrere seg om testens 2. plass først som sist.

Pekeplaten har den samme gode og superjevne overflaten som Lenovo Yoga Slim, men er litt mindre. Den har også et skikkelig ess i ermet for deg som skal knote med tall, nemlig en integrert «numpad».

Når det kommer til spesifikasjoner leverer denne jevnt over veldig god ytelse, og har minne og lagringsplass nok til alle tenkelige formål og årene som kommer.

En bonus er at høyttalerne, til tross for den beskjedne tykkelsen på maskinen, leverer testens beste opplevelse. Ansiktspålogging er også alltid et pluss.

Det som trekker mest ned for maskinen, sammen med et litt krympet tastatur, er det dårlige kameraet. Det er lyssvakt, så du må ha et sted med godt omgivelseslys å ta videosamtalene fra i bakhodet. I tillegg må du som bruker kablede hodetelefoner hanskes med USB-C-adapter. Det følger med, men er jo ikke like hendig som om maskinen hadde hatt en hodetelefoninngang til å begynne med.

7.5 Bra Asus ZenBook OLED 13" annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Har testens råeste skjerm. Fordeler Veldig god batteritid

Skjerm med vanvittig sortnivå, lysstyrke og farger

Stille og gode taster

Svært god pekeplate (med integrert talltastatur)

Godt bygget og flott design

Lett og kompakt

Mye lagring og minne

God ytelse

Personvernbryter for kamera

Testens beste lyd

Ansiktspålogging Ting å tenke på Tastene er krympet!

Lokket er utsatt for fettmerker

Noe støy under tungt arbeid

Har ikke hodetelefonutgang

Svært dårlig kamera

HP Pavilion Aero 13"

HP Pavilion Aero 13. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Om du klarer deg med 8 GB minne er HPs nye Pavilion «Aero» ganske interessant til prisen. Du som sjelden jobber med mange programmer eller faner åpne samtidig, holder deg unna virkelige tunge programmer og som synes det er greit om maskinen skulle bli litt tregere etter de første tre-fire årene, er nok i denne gruppen.

Høres det ut som deg, da får du her en usedvanlig lett maskin på under en kilo. Huset i magnesium gjør nemlig denne både lettest i testen og svært slitesterk.

I tillegg får du en veldig god skjerm som er høyere enn vanlig, altså med 16:10-format. Det gjør det lettere å holde oversikt når du stiller to vinduer opp side ved side, og lar deg lese mer før du må rulle videre eller «bla om» i dokumenter. Panelet er også veldig lyssterkt, har gode, mettede farger og null reflekser.

Skjermrammen er dessuten veldig slank, og mens vi ikke vil si at maskinen har det aller mest spennende designet, er det både pent og funksjonelt. En detalj vi alltid setter pris på er når skjermen enkelt kan vippes opp med en finger.

Tastaturet og pekeplaten gjør en fin jobb, uten å peke seg veldig ut i hverken positiv eller negativ retning. HP bruker amerikansk tastaturoppsett, for den som bryr seg om det.

Videre finner du alle de mest aktuelle tilkoblingsportene, får enkel pålogging med fingersensor og et kamera som i alle fall leverer tålelige farger og lysstyrke.

Ytelsen fra prosessoren er mer enn god nok for studenter flest, og særlig viftestøy hørte vi relativt lite til under testingen. Selv under hard last støyet den lite.

Grunnen til at maskinen ikke havner lenger opp handler om nevnte begrensning i minnekapasitet – som gjør den mindre fremtidssikker. I tillegg har den mindre lagringsplass. 256 GB kan vel være plenty for mange nå i «strømmealderen» uten behov for mye lokal lagring, men vi synes HP er litt gniene når vi ser hva Acer gir sine kunder av maskinvare for samme pris.

Selv om batteriet vil sikre mange heldags bruk, utmerker det seg ikke spesielt i testen. Her finnes heller ingen mulighet til å deaktivere kameraet når du ikke bruker det.

Totalt sett ender Aero med å bli en maskin for deg som vektlegger lav vekt og super skjerm mest av alt. Den er altså ikke en spesielt god «allrounder».

7 Bra HP Pavilion Aero 13" annonse Sjekk prisen Kan vurderes av deg som har enkel bruk i tankene. Fordeler Veldig god skjerm

Gode taster og pekeplate

Testens letteste - under kiloen!

God ytelse

Lite støy

Godt portutvalg

Heldags batteri

Fingerpålogging Ting å tenke på Kun 8 GB minne

Halvparten av lagringen til konkurrentene

Svakt kamera (uten «av»-knapp)

Svake høyttalere

Lenovo IdeaPad 5 14"

Lenovo IdeaPad 5 14. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Lenovos IdeaPad 5 er testens rimeligste. Det skinner gjennom på tre punkter:

Du får bare 8 GB minne. Den er tyngst og «tykkest» av testdeltagerne. Og skjermen viser ikke alltid særlig korrekte farger.

Fargene er ofte pene og interessante nok, men spesielt rødfarger er helt ute å kjøre. VG-rødfargen får eksempelvis et brunstikk over seg.

Ut over det er maskinen stort sett helt på det jevne. Skjermlysstyrken er lavest i testen, men god nok for innendørs bruk. Tastaturet er behagelig å skrive på, og pekeplaten gjør alt vi forventer av den.

Designet er enkelt og tradisjonelt, men funksjonelt. Det virker solid takket være at det hovedsakelig er bygget i aluminium, og vi liker at skjermen kan heises opp med bare en finger.

Prosessoren er dessuten veldig kraftig, så det står aldri på evnen til å kna seg gjennom tunge oppgaver. Rått levert til prisen, rett og slett.

I tillegg får du fingersensor som gir sikker og rask pålogging, muligheten til å dekke for kameraet med et fysisk stengsel, og alle viktige tilkoblingsporter.

Batteriet bør holde en hel arbeidsdag ved lett bruk, men imponerer ikke særlig satt opp mot konkurrentene.

Foruten prosessorytelsen, som er overraskende god, mener vi imidlertid Acers Swift 3 vil være et mer balansert valg for de fleste. Den koster bare noen hundrelapper mer.

6.5 Helt greit Lenovo IdeaPad 5 14" annonse Sjekk prisen Ekstremt kraftig til prisen. Fordeler Heldags batteri

Godt tastatur og pekeplate

Veldig god ytelse

Godt portutvalg

Deksel foran kamera

Fingerpålogging

Billigst i testen Ting å tenke på Kun 8 GB minne

Upresise farger i skjerm

Tyngst og tykkest i testen

Noe støy ved tyngre oppgaver

Svakt kamera

Svak lyd

HP Envy 13"

HP Envy 13. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

HPs Envy-serie pleier vi stort sett å like. Det er fordi den ofte er et fint kompromiss mellom byggekvalitet og ytelse, uten at prisen setter fart som på toppmodellene.

Envyen mener vi er en av testens peneste og mest kompakte maskiner, men den fremstår likevel ikke som noe røverkjøp her.

Den fremstår snarere som ganske dyr sammenlignet mot Asus’ ZenBook og Lenovos Yoga. Begge disse er enda bedre bygget og har vesentlig bedre skjermer. Ikke minst dobbelt så mye minne, som er viktig for at maskinen skal takle fremtidens mer krevende programvare uten å sakke ned farten eller legge begrensninger på hvordan du jobber.

Ytelsen er mer enn god nok for den jevne student, men hevder seg ikke mot konkurrentene når det kommer til mer krevende oppgaver.

Vi liker at kameraet kan deaktiveres helt med et trykk på tastaturet, men selve kameraet er ganske svakt, med mye støy i bildet og har dessuten en tendens til å farge ansikter røde. I stedet for ansiktspålogging får du fingerpålogging.

Maskinen mangler HDMI-port, og vi merker oss at skjermen må «brytes opp» med to hender fremfor vippes enkelt opp med en finger som på flere konkurrenter.

Ellers leverer Envy en opplevelse på det jevne, med et tastatur med amerikansk oppsett og en pekeplate som vi gjerne skulle sett var større.

Uten at den er noen dårlig maskin, ser vi få grunner til å plukke akkurat en HP Envy når du har alternativer som HPs Aero eller Acer Swift 3 til en lavere pris.

6.5 Helt greit HP Envy 13" annonse Sjekk prisen For dyr til å hevde seg mot konkurrentene. Fordeler Heldags batteri

God skjerm

Godt tastatur og pekeplate

Veldig støysvak

Kompakt

Fingerpålogging Ting å tenke på Kun 8 GB minne

Pekeplaten kunne vært større

Mangler HDMI

Dårlig kamera

Svak lyd

Utvalgte målinger

Vi kan beskrive og synse til krampa tar oss. Noen ganger er det kanskje mer betryggende å se noen objektive grafer og målinger også før man kjøper dyr elektronikk. Under finner du resultatene fra alle målingene vi utførte på testkandidatene våre før vi konkluderte.

Her er det viktig å poengtere at den opplevde ytelsen for typiske kontorprogrammer og nettlesere er svært god hos alle maskiner. Ytelsesforskjellen mellom de seks vil altså oppleves som marginal eller klin umulig å merke ved lett arbeid.

Sammenligning av kamera

HP Aero

HP Envy

Lenovo IdeaPad 5

Acer Swift 3

Lenovo Yoga

Asus ZenBook OLED

Tips til å velge studentbærbar

Føleri er viktigere enn spesifikasjoner

De rene tekniske spesifikasjonene bør som oftest komme i andre rekke når en studentmaskin skal velges. Vi anbefaler heller at du ser på hvordan maskinen er i bruk. Og, for å få en maskin med et godt tastatur, en presis pekeplate og ikke minst en klar og lyssterk skjerm må du forbi de aller rimeligste maskinene du finner. Nettopp derfor ligger våre testkandidater i prisklassen rundt 7.000 kroner og over.

Velg en lett maskin med godt batteri

Nesten uansett hvor du studerer har du litt skolevei og gjerne vil du at maskinen skal få plass sammen med noen bøker i en ryggsekk eller i en veske. Vekten bør ikke overstige mer enn et par kilo, og om skjermen blir større enn 15 tommer kan den bli mer utfordrende å transportere.

Dessuten, enten du planlegger å henge på skolen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, eller bare noen timer om dagen, er det greit å ha en datamaskin som ikke skriker etter strøm allerede etter fire-fem timer. Det har en verdi å kunne legge igjen laderen hjemme, eller sitte et sted uten lademulighet. Vi anbefaler å velge en maskin med minst åtte timer batteridrift, men gjerne mer for litt sikkerhetsmargin ettersom alle batterier mister kapasitet med alderen.

Se etter en god skjerm

For å være effektiv når du studerer er det viktig å kunne ha flere vinduer oppe på skjermen samtidig, eller i det minste vise så mye informasjon som mulig på skjermen uten å behøve å rulle rundt eller veksle mellom vinduer. Ikke undervurder det å ha skikkelig overblikk. Derfor anbefaler vi maskiner med minimum Full-HD-oppløsning, som altså er 1920 x 1080 piksler. Se også gjerne etter skjermer med 16:10, 3:2 eller 4:3-forhold for bedre oversikt når du har flere ting oppe på skjermen samtidig.

Det kan også være greit å velge en maskin med litt større skjerm for å slippe og myse ned på den, for eksempel 13 til 15 tommer. Mindre skjermer bør i det minste være sylskarpe og ha høy kontrast. Sørg også for at skjermen har god lysstyrke slik at du ikke plages med refleksjoner.

Prioriter interaksjon

Under studiene kommer du nok til å føle skrivekrampa minst en gang. Ettersom du skal levere lange rapporter og ta mange notater er derfor tastaturet en svært viktig del av maskinen du skal kjøpe.

Her er forskjellen mellom de bærbare maskinene enorm, og ingen spesifikasjonsark i hele verden kan fortelle deg hvordan et tastatur føles. Da er det greit å vite at vi i Tek ikke gir gode karakterer eller anbefalinger til maskiner med dårlige tastaturer. Til det er tastaturene en for viktig del av den bærbare.

For noen kan det også ha stor verdi om du kan notere på skjermen med en penn. Økonomistudenter kan raskt tegne formler og diagrammer, mens gruppearbeid og idémyldring gjerne blir litt «løsere» ved å skrible ned tankene enn å sitte med punklister i Word. Ingen av maskinene i denne testen hadde berøringskjermer.

Du finner flere nyttige og mer utbroderende tips på lenken under: