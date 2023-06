Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Best i test: Slow juicere

Vi har funnet den aller beste slow-juiceren

29. juni

Juice handler man som regel i kartong fra butikken. Om det er rimeligere å lage juicen selv enn å kjøpe den over disk kan diskuteres. Men det er lite tvil om at den hjemmelagde eliksiren smaker bedre enn det du får i pappkartongen på Rema. Det må norske forbrukere også ha fått med seg.

De fleste hjemmejuicere er såkalte sentrifugale juicere, som vil si at juicerne fungerer ved at most frukt spinnes i høy hastighet i en sentrifuge mot en finmasket sil som sørger for å ekstrahere juicen.

Slik ble testjuicen seende ut.

Samtlige juicere i denne testen bruker en annen type teknologi som ifølge produsentene gir et bedre resultat . Her knuses juicen sakte ved hjelp av en presskrue, derav begrepet "slow juicing". På denne måten oksiderer ikke juicen like raskt og den kan holde seg fint i kjøleskapet i 2-3 døgn uten å bli forringet nevneverdig.

På grunn av høy pris og lav tilgjengelighet har slow-juicere vært forbeholdt helsefanatikerne blant oss. Tidene har imidlertid forandret seg, prisene har gått ned, og i denne testen har vi sett nærmere på ni slow-juicere i prissjiktet rundt 2000 kroner.

Fordeler og ulemper med slow-juicere

Et spørsmål du kanskje stiller deg er om du i det hele tatt trenger en slow-juicer? En åpenbar fordel er at hjemmelaget juice inneholder mer næring enn butikkjuice. Juice som du får kjøpt (med unntak av ferskpresset juice på kafeer og liknende) blir pasteurisert (skånsom varmebehandling), noe som påvirker både smak og næringsinnhold.

En annen fordel er at du kan sette sammen juicen slik du selv vil, og få et resultat som passer deg - uansett om du er lidenskapelig amatørkokk eller helsefreak. Hvis du har småtroll i huset er det dessuten en fin måte å få i dem næringsstoffer.

Ulempen er at det kan være mye jobb, både å tilberede og å rengjøre i etterkant. Det kan også bli dyrt om juiceren er lite effektiv på å skvise ut maksimalt med edle dråper. Det er også en ulempe at man må skjære frukten i mindre biter før den presses. Her var det små forskjeller på testjuicerne, men én juicer skilte seg ut positivt.

Sandstrøm Slow Juicer er en horisontal juicer, altså går presseskruen horisontalt i stedet for vertikalt.

Testkriterier

Disse vanlige ulempene med juicere er utgangspunktet for kriteriene vi stiller i denne testen. En skikkelig god juicer må være enkel å rengjøre. Den må også være effektiv på det som er en juicers hovedoppgave - nemlig å produsere juice. Derfor har vi tatt utgangspunkt i nøyaktig lik mengde frukt og grønnsaker i hver enkelt test. Frukten og grønnsakene er også presset i samme rekkefølge i alle testene.

Oppskriften vi har brukt er: 100 gram eple, 100 gram agurk, 50 gram selleri, 50 gram spinat og 30 gram sitron. Spinat og selleri har vi brukt siden mange juicere typisk nok sliter med både blader og fiber. I etterkant har vi veid juicen for å måle effektiviteten på juicerne.

I tillegg til dette har vi sett på støynivå, brukervennlighet, konstruksjon, vekt, størrelse på innmatingsrøret, konsistens på juicen og tilleggsutstyr. I utgangspunktet har vi ikke lagt særlig vekt på pris siden alle juicerne ligger i noenlunde samme priskategori. Støynivået har vi målt med en app mens juicerne har gått på tomgang. Om applikasjonen vi har brukt viser nøyaktig decibel er ikke sikkert, men den viser i hvert fall et godt sammenligningsgrunnlag.

Lik konstruksjon

Juicerne i denne testen kan grovt sett deles i to kategorier: de vertikale og de horisontale. En vertikal juicer har presseskruen sin plassert vertikalt inne i maskinen. Disse maskinene tar naturlig nok mer plass i høyden enn i bredden. De horisontale juicerne opererer med en horisontal presseskrue og maskinene er lavere og bredere.

Utover dette er det store likheter på hvordan juicerne er konstruert. Alle juicerne er utstyrt med en presseskrue og et filter som separerer juicen fra fiberen. En ganske enkel konstruksjon, men små forskjeller på hvordan disse er konstruert har gitt stort utslag i vår test.

Dette er juicerne vi har hatt med:

Merke Kenwood PureJuice Pro Sandstrøm Slow Juicer Wilfa Juicemaster Panasonic Slow Juicer Point Pro Slow Juicer Kenwood PureJuice OBH Nordica Infini Juice Witt Juicepresso Grundig Slow Juicer Modelltype JMP800SI S200SJ16E SJCD-150A MJ-500 POJE5621CW JMP600 Z0255BS0 WJPR-1 SJ8640 Pris 2549 kr 1695 kr 1495 kr 1389 kr 1999 kr 1553 kr 1795 kr 1959 kr 1999 kr Type Vertikal Horisontal Horisontal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vertikal Vekt 7 kg 5,3 kg 3,7 kg 3,9 kg 3,9 kg 4 kg 4,4 kg 4,6 kg 3,9 kg Materiale Plast Plast Plast Plast Plast Plast Plast Plast Plast Innmatings-rør Stort Stort Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tilbehør 2 beholdere 2 beholdere, oppbevarings-stativ 2 beholdere 2 beholdere, sorbetsil 2 beholdere 2 beholdere, ekstra sil 2 beholdere 2 beholdere 2 beholdere, sorbetsil - - - - - - - - - Juice-mengde 68,5% 71,5% 68,5% 70,6% 64,8% 65,8% 58,2% 53,3% 61,2% Rengjøring Middels Enkel Enkel Middels Enkel Middels Middels Middels/enkel Vanskelig Blader og fiber Svært god Svært god Middels Middels God Middels God Middels Svært dårlig Støynivå 39 db 67 db 72 db 70 db 68 db 69 db 56 db 66 db 68 db Åpne fullskjerm Mer +

De tre juicerne med dårligst score på juicemengde ble testet to ganger, og prosentberegningen viser et gjennomsnitt.

Konklusjon

Slik ser en typisk filtersil på en vertikal juicer ut.

Alle juicerne i denne testen presset velsmakende juice som som vi vil påstå er bedre enn det aller meste man får kjøpt i kartong på butikken. Samtidig viser våre tester at det er store forskjeller på hvor effektive de ulike juicerne er og hvor enkelt det er å rengjøre dem. Særlig på dette siste punktet kom testens to horisontale juicere spesielt godt ut. Begge disse juicerne hadde filtre som nesten ikke trengte rengjøring. Stort sett var det bare å skylle av og sette til tørk.

Testvinneren denne gangen ble dermed ikke overraskende en horisontal juicer. Sandstrøm Slow Juicer kom best ut i vår mengdetest, den var enkel å rengjøre, og den hadde (i likhet med Kenwood Pure Juice Pro) et stort innmatingsrør. Med gjennomsiktig design var det også veldig enkelt å se om noe skulle sette seg fast inne i maskinen. Også Wilfa Juicemaster, som knabbet til seg vårt "Godt kjøp"-stempel, var en gjennomsiktig maskin. Den var også effektiv og enkel å rengjøre. Det eneste som skilte seg negativt ut var at den var mindre god på å presse blader. Den hadde også kun standard innmatingsrør.

Kenwood Pure Juice Pro er også en juicer vi ønsker å trekke frem i vår test. Den var utrolig stillegående, robust og den hadde, i likhet med testvinner, et stort innmatingsrør. Dette sparte oss mye tid ved at man kunne putte i store biter frukt og grønt. Maskinen var dessuten enkel å rengjøre til å være en vertikal juicer, men den koster noe mer enn testvinneren.

Sandstrøm S200SJ16E

Kamera SAMSUNG CSC

Sandstrøm er en av to juicere i testen med stort innmatingsrør. Ved første øyekast ser åpningen ut til å ha standard størrelse, men ved nærmere ettersyn er det faktisk mulig å presse store biter frukt og grønnsaker ved å snu på en liten skuffe plassert i enden av innmatingsrøret. Dette er en løsning som fungerer fint og vi forstår at det er en sikkerhetsmekanisme som skal hindre at forbrukeren overbelaster juiceren. Ideelt sett skulle vi allikevel sett at det var en måte å fjerne skuffen på.

Juiceren fra Sandstrøm er også én av kun to juicere i testen som har horisontal utforming. Som på alle de andre juicerne i denne testen slippes frukten ned i en åpning på toppen av maskinen. Forskjellen her ligger i at frukten presses av en horisontalt-plassert presseskrue. Instinktivt skulle man kanskje tro at det ville være mindre effektivt å presse frukten på denne måten, men våre tester viser at begge de horisontale juicerne er veldig effektive. Denne juiceren fra Sandstrøm kom aller best ut mengdetesten med 236 gram juice (71,5 prosent). Hver bidige dråpe var presset ut og avfallet var knusktørt.

Maskinen har ingen problemer med hverken spinat eller fiberrik selleri. Konsistensen på juicen var glatt og fin og nesten helt fri for klumper eller fruktkjøtt. Det er også en fordel at hoveddelen av juiceren er gjennomsiktig, slik at man lettere kan se om det eventuelt er frukt som setter seg fast i maskineriet.

De to horisontale juicerne scorer også høyt på rengjøring. Filtersilen er mindre og annerledes designet, noe som gjør at det ikke setter seg fast fruktkjøtt. Her er det bare å skylle av delene og sette til tørk. Det var befriende å slippe å skrubbe filtersilen etter bruk, noe som er veldig vanlig på slow juicere.

Det er lite å trekke for her. Det eneste må være at maskinen piper og knirker noe når den presser frukt. Lydnivået på tomgang er på stødige 67 db, noe som er midt på treet. Systemet for innmating av store biter frukt og grønnsaker kunne også vært bedre designet. Juicebeholderen som følger med er dessuten litt liten og tar kun 0,6 liter.

Utover dette kommer juiceren fra Sandstrøm knallsterkt ut. Med toppscore på testens to viktigste kriterier går denne juiceren helt til topps i vår test.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Sandstrøm S200SJ16E 9 Imponerende sitat Testvinner fra Sandstrøm er fenomenal til å juice og enkel å rengjøre. Fordeler + Best i test på juicemengde

+ Enkel å rengjøre

+ Svært god på blader og fiber

+ Gjennomsiktig design

+ Stort innmatingsrør Ting å tenke på — Ikke spesielt stillegående. Knirker litt ved bruk.

— Liten juicebeholder

Kenwood JMP800SI

Kamera SAMSUNG CSC

Kenwood Purejuice Pro er en av to Kenwood-maskiner i testen av den dyreste av dem alle. Her er det imidlertid ikke snakk om store prisforskjeller (ca 1500 kr - 2500 kr), så vi har valgt å ikke legge for stor vekt på dette.

Det merkes umiddelbart at dette er en solid maskin. Med testens høyeste vekt på 7 kg står maskinen fjellstøtt på kjøkkenbenken. Maskinen tar stor plass, men ser unektelig flott ut også. I likhet med de andre maskinene er selve hoveddelen laget av plastikk, mens filtersilen kommer i rustfritt stål og presseskruen i hardplast.

Det som er spesielt med denne maskinen er at den har dobbelt innmatingsrør der det ene røret kan ta større biter frukt og grønnsaker. På esken var det avbildet hele grønne epler, så da var det naturlig å forsøke det. Innmatingsrøret var ikke stort nok for et helt eple (middels størrelse), men etter å ha skåret det litt til fungerte det fint. Maskinen taklet utfordringen på strak arm og det må sies at det er en stor fordel å slippe å kutte frukten i mindre biter før juicing. Med denne maskinen kan man enkelt juice nesten hel frukt om man bare tilpasser noe. Med en juicemengde på 226 gram (68,5 prosent) kom maskinen også godt ut i vår mengdetest.

Denne maskinen fra Kenwood var også den desidert mest stillegående i testen. Et lydnivå på knappe 39 desibel er stille nok til å sette i gang juicingen tidlig en søndagsmorgen uten at man risikerer å vekke samboeren eller irritere naboen.

Som med alle de andre vertikale juicerne bød også denne maskinen på en del oppvask. Filtersilen krevde en omgang med børsten og det ble i det hele tatt mange deler å vaske.

Samtidig satte ikke fruktrestene seg særlig fast, så det ble mest skylling og tørking. Dette gjelder for samtlige vertikale juicere, så hvis du hater oppvask så vil vi heller anbefale Sandstrøm sin horisontale juicer.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Kenwood JMP800SI 8.5 Meget bra sitat Juiceren fra Kenwood imponerte med stort innmatingsrør og robust design. Fordeler + Stort innmatingsrør

+ Spesielt stillegående

+ Robust design

+ Svært god på blader og fiber

+ God juicemengde Ting å tenke på — Litt tungvint å rengjøre

— Dyrest i testen

Wilfa SJCD-150

Wilfa Juicemaster er den andre av testens juicere med horisontal utforming. Det vil si at presseskruen inne i maskineriet er plassert vannrett. Vår erfaring med disse juicerne er at de kommer med et par klare fordeler.

I likhet med testvinneren til Sandstrøm kommer denne juiceren godt ut av det i vår mengdetest, med et resultat på 226 gram (68,5 prosent). Den er også veldig enkel å rengjøre. Her er det ingen grunn til å dra fram skrubben, det er bare å skylle og sette til tørk. Filtersilen, som er konstruert på samme måte som på Sandstrøm, er mye mindre enn på de vertikale juicerne. Samtidig viser de seg å være veldig effektive, og det setter seg ikke fast fruktrester.

Maskinen er også i likhet med tesvinner gjennomsiktig. Det er en klar fordel å kunne se hva som foregår inne i maskineriet. Dette burde de andre produsentene lære av. Med en gjennomsiktig maskin blir det lettere å beregne hvor raskt man kan juice og hvor store biter man kan bruke.

Denne maskinen fra Wilfa takler harde grønnsaker og frukt på en utmerket måte, men har litt større problemer med spinaten. Derfor kan det lønne seg å ikke avslutte med å presse blader, men heller veksle mellom blader og hardere grønnsaker mot slutten for å forsøke å få alt gjennom systemet. Nå skal det sies at vi presset alt i en bestemt rekkefølge på alle juicerne, der vi vekslet mellom spinat og selleri mot slutten av juicingen.

Det som i størst grad skiller Wilfa sin maskin fra testvinner er at den ikke var like effektiv til å presse blader. Her var det mye spinatrester som lå igjen inne i maskinen. Maskinen kunne med fordel også hatt større beholder for juice.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Wilfa SJCD-150 7.5 Bra sitat God til å juice og enkel å rengjøre. Fordeler + Svært enkel å rengjøre

+ God juicemengde

+ Gjennomsiktig design Ting å tenke på — Høyt støynivå

— Ikke spesielt god på blader og fiber

Panasonic MJ-L500

Kamera Panasonic MJ-L500

Panasonic Slow Juicer er en av de minste juicerne i testen. Den er relativt høy, men tar lite plass i bredden - en fordel for deg som har lite plass på kjøkkenet. Juiceprosenten er høy med 233 gram (70,6 prosent).

Dessverre setter en del av fruktkjøttet, spesielt fra spinaten og sellerien, seg fast inne i maskinen istedenfor å bli presset ut. Det kommer også en del ekstra fruktkjøtt i juicen, så om man ikke setter pris på det så kan det være en fordel å sile juicen i etterkant.

Maskinen var litt kronglete å rengjøre og fiberen fra sellerien satt seg fast i både kriker og kroker. Det følger, som med alle de andre juicerne, med en børste som kom til god hjelp. Allikevel følte vi at det ble unødvendig mye oppvask i etterkant.

Denne modellen fra Panasonic er en av to juicere i testen som også kommer med egen type sil for å knuse frossen frukt til sorbet. Det fungerte helt greit, men vi har uansett ikke lagt stor vekt på denne funksjonaliteten. For de spesielt interesserte kan det nok være et pluss.

7 Bra fjerne Sammenlign Panasonic MJ-L500 7 Bra sitat Gir god mengde med juice, men støyer endel og er kronglete å rengjøre. Fordeler + God juicemengde

+ Tar liten plass

+ Ekstra filtersil for sorbet Ting å tenke på — Ikke spesielt god på blader og fiber.

— Mye rester som satt seg fast i maskinen.

— Kronglete å rengjøre.

— Høyt støynivå

POINT PRO POJE5621

Kamera POINT PRO POJE5621

Point Pro Slow Juicer er en liten og god juicer. Designmessig minner den mye om Witt sin juicepresse, bare ikke like stilig. Den er slank og lett (3,9 kg), og tar derfor opp lite plass på kjøkkenbenken.

Maskinen er enkel å sette sammen og enkel i bruk. I mengdetesten presset den 214 gram juice (64,8 prosent), noe som er helt på det jevne. Juicen hadde god konsistens med noe fruktkjøtt, men ikke sjenerende mengder. Maskinen taklet spinatbladene og den fiberrike sellerien godt, selv om det ble sittende fast litt fruktkjøtt inne i maskinen.

Blant de vertikale juicerne var Point sin juicer blant de letteste å rengjøre. Samtidig - er du allergisk mot oppvask vil vi anbefale en av de to vertikale juicerne i testen, og da spesielt best-i-test-maskinen Sandstrøm Slow Juicer.

Point imponerer ikke spesielt på noen områder, men dette er allikevel jevnt over en god juicer som kanskje passer for deg som har lite plass på kjøkkenbenken.

7 Bra fjerne Sammenlign POINT PRO POJE5621 7 Bra sitat Liten og nett juicer som gjør det godt jevnt over. Fordeler + Tar opp liten plass

+ Ganske enkel å rengjøre

+ God på blader og fiber Ting å tenke på — Middels juicemengde

Kenwood JMP600

Kamera Kenwood JMP600

Dette er den andre av to Kenwood-juicere i testen. Mens Kenwood PureJuice Pro hadde dobbelt innmatingsrør som kunne ta store biter frukt og grønt, kommer denne modellen med kun standard innmating. I det hele tatt oppleves denne modellen som en mye enklere modell enn Pro-modellen, og med en prisforskjell på kun rundt 500 kr er vi ikke i tvil om at hvis du først skal gå for en Kenwood, så burde du gå for den noe dyrere modellen.

Kenwood PureJuice er absolutt en god juicer. Den kom greit ut av det i vår mengdetest med 217 gram juice (65,8 prosent). Når det gjelder lydvolum så kom denne modellen opp i 69 db, noe som er helt på det jevne, men langt unna det overlegne resultatet til Pro-modellen på 39 db. Denne modellen oppleves heller ikke like robust, noe som også gjenspeiler seg i at den er 3 kilo lettere enn storebror.

Juiceren er som alle de andre vertikale juicerne litt tungvint å rengjøre. Det setter seg fast rester i filtersilen og vi måtte frem med børste for å få gjort rent alle delene.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Kenwood JMP600 annonse Billigste hos Se alle priser 2214 hos Proshop.no Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Denne Kenwood-juiceren er en god maskin, men kjøp heller pro-modellen. Fordeler + Grei juicemengde

+ Tar opp lite plass Ting å tenke på — Tungvint å rengjøre

— Pro-modellen til samme produsent er en mye bedre juicer.

OBH Nordica ZO255BS0

Kamera OBH Nordica ZO255BS0

Navnet til OBH Nordica Infiny Juice må nok referere til at juicen fra slow juicere generelt sett holder lenge i kjøleskapet uten forringing. Her er det i hvert fall ikke snakk om evigheter med juice som presses. Denne maskinen kom nemlig svakt ut i vår mengdetest og klarte kun å presse 192 gram (58,2 prosent) med juice. Det er nest dårligst blant de ni juicerne i denne testen.

Hovedproblemet med juiceren er at mye frukt og spesielt blader setter seg fast inne i maskineriet. Det gjør at juiceprosenten blir lav og at det dessuten blir mye å rengjøre i etterkant. Her måtte vi både skylle grundig og bruke den medfølgende børsten for å skrubbe filtersilen.

Når det er sagt så er maskinen en av testens mest stillegående med et lydvolum på 56 db. Konsistensen på juicen var også glatt og fin. Med andre ord ble mesteparten av fruktkjøttet sittende fast inne i maskinen. Det er uansett bedre enn grumsete og klumpete juice i glasset. Vi skulle bare ønske det var litt mer.

6 Helt greit fjerne Sammenlign OBH Nordica ZO255BS0 6 Helt greit sitat Stillegående juicer som dessverre scorer lavt på juicemengde og som er tungvint å rengjøre Fordeler + Stillegående

+ God konsistens på juicen Ting å tenke på — Testens nest dårligste på juicemengde

— Tungvint å rengjøre

— Mye fruktkjøtt som setter seg fast i maskinen

Witt Juicepresso

Kamera Witt Juicepresso

Ikke espresso, folkens, men juicepresso. De mest koffeinavhengige av oss kommer nok neppe til å bytte ut frokostkaffen med et glass juice, men ordspillet gir forsåvidt mening. Et glass eller to med ferskpresset juice av frukt og grønnsaker gir et skikkelig næringskick som definitivt kan minne om effekten av nytraktet kaffe.

Til tross for et flott design (maskinen har blant annet fått den anerkjente Red Dot-designprisen) kommer dessverre maskinen til kort når det kommer til juicepressing. Med snaue 176 gram (53,2 prosent) med juice var juicepresseren fra Witt den dårligste i vår mengdetest. Det som er spesielt med denne maskinen er at presseskruen og filteret er satt sammen til én del. Maskindelene er relativt enkle å rengjøre, men samtidig kan det se ut til at den fiffige konstruksjonen dessverre har hatt innvirkning på effektiviteten.

Juicen som kommer ut er klar og fin og det er lite fruktrester som setter seg fast i systemet. Dermed blir det lite søl og lite oppvask, men også dessverre lite juice.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Witt Juicepresso 6 Helt greit sitat Gir ren og klar juice, men altfor lite. Fordeler + Ren og klar juice

+ Flott design Ting å tenke på — Scorer lavest på juicemengde

Grundig SJ 8640

Kamera Grundig SJ 8640

Grundig Slow Juicer kommer i plast, som samtlige juicere i denne testen. Designmessig minner konstruksjonen til forveksling om børstet stål, men her gjelder det å ikke la seg lure. Det ser unektelig bra ut, selv om materialet er det samme som på alle de andre modellene.

Denne juiceren gjorde det litt svakt i vår mengdetest og klarte kun å presse 202 gram (61,2 prosent) med frukt, noe som er tredje svakest i testen. Det var også veldig mye frukt- og grøntrester sittende fast inne i maskinen. Det er tydelig at denne juiceren ikke er god til å presse blader. Det gjør også at det blir mye å rengjøre og ekstra søl.

Dette inntrykket ble også forsterket ved at maskinen produserte veldig lite avfall (siden det meste ble sittende fast inne i maskinen). Juicen hadde også mye fruktkjøtt og biter i seg, så her må man frem med silen om man ønsker en klar og ren juice.

Grundig Slow Juicer er også den eneste maskinen som får noe trekk for brukervennlighet. Som eneste maskin har den knappene plassert på toppen, og det er også den eneste med touch-knapper. For første og siste gang i denne testen ble vi nødt til å undersøke manualen for å finne ut hvordan vi skulle sette i gang maskinen. Touchknapper er heller ikke noe særlig hvis man er våt på hendene eller det kommer juicesøl.

Maskinen kommer dog med egen sil for å lage sorbet for de som er interessert i det.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Grundig SJ 8640 5 Middelmådig sitat En fin maskin som dessverre ikke når helt opp når det kommer til ytelse. Fordeler + Fint design Ting å tenke på — Dårlig på blader og fiber

— Vanskelig å rengjøre

— Klumpete juice

— Trekk for manglende brukervennlighet

29. juni 2023