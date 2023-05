Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Test av mobilkamera (2016)

Hvilken mobil har det beste kameraet på markedet?

Finn Jarle Kvalheim 19. mai 2016, 16:36 Lagre Lagre artikkel

Innledning og modellutvalg

Hver vår slippes det nye toppmodeller fra mange av de store mobilprodusentene, og akkurat nå står den hardeste konkurransen på kamerafronten. Hvilken av denne vårens toppmodeller tar best bilder?

Utvalget vi har tatt med er likevel litt todelt. Vi har nemlig også tatt med noen av de beste kameramobilene som har vært med oss siden i fjor høst. Det innebærer at vi tar med oss telefoner fra Microsoft, Apple og Huawei som ikke er helt ferske, men likevel hører til de mistenkte når vi skal finne den beste kameratelefonen.

Testingen er gjort med stativ i sterkt dagslys og i mørke. I tillegg har vi tatt innendørsbilder i middels belysning, og håndholdte bilder med full automatikk. Vi har også sett på hvilken telefon som tilbyr mer enn bare god bildekvalitet, siden noen er enklere å bruke, mens andre gir tilgang til flere muligheter.

Dette er telefonene som er med:

Vi valgte å ta med nye iPhone SE fremfor fjorårets iPhone 6S, rett og slett fordi de deler kamerakonstruksjon. De to telefonene skal i utgangspunktet ta kliss like bilder, og vi lar derfor minstemann iPhone være representant for begge. Den største utgaven er også med, fordi den har optisk bildestabilisering som kan påvirke kvaliteten.

Huawei Mate 8 har ikke fått noen skikkelig oppfølger ennå, men har tidligere overbevist under fotografering i skarpt lys. Derfor er den med også her, sammen med Microsofts Lumia 950 XL. Det kommer ikke nye Lumia-modeller hver dag, så vi tok den siste toppmodellen de lanserte.

En modell enkelte kanskje vil savne er Huaweis Nexus 6P. Den har vi valgt å hoppe over i denne omgang, rett og slett fordi utvalget allerede er stort, og vi vet av erfaring at 6P neppe vil hevde seg helt i toppen.

Det beste mobilkameraet

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

Kamera Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

De aller beste mobilkameraene:

Også et godt valg

Huawei P9

Kamera Huawei P9

Etter å ha testet kameraene på samtlige mobiler i en rekke ulike scenarioer – fra håndholdte bilder av dyr til selfies tatt i mørket – var det én telefon som virkelig skilte seg ut.

Vi skal vel innrømme at vi hadde en liten mistanke om at Samsungs Galaxy S7 ville stikke av med showet. Og i noen tilfeller hadde vi rett. I mørket er den svært vanskelig å slå, men det vi kanskje ikke hadde ventet oss var at den var så jevnt god på alle utfordringene. Den sliter litt med kattepels, men utover det er den mobilkameraet vi ville helst vil ha i lommen nesten uansett situasjon.

En overraskende tredjeplass

LG G5

Kamera LG G5

Huaweis P9 overrasket litt i samletesten, etter å ha gjort det litt midt på treet da vi testet den tidligere i år. En mulig forklaring er en stor kameraoppdatering som nylig har kommet til den. Oppdateringen ser ut til å ha gjort susen, og P9 tar høyst brukbare bilder i nesten alle situasjoner. Den stiller dessuten med et par ekstra fiffige funksjoner, slik som en utrolig effektiv nattbildemodus og et eget sort-hvitt-kamera.

Den nye LG G5 viser seg å også være en allsidig telefon. G5 tar gode bilder i de fleste forhold, men i noen deltester sank den ned til midten av haugen. At den likevel krysser målstreken til en finfin tredjeplass skyldes vidvinkelkameraet som under riktige forhold kan gi en fantastisk ekstraverdi til telefonen. Det er bare så synd at det skal ganske mye lys til før vidvinkelkameraet er godt nok.

Et spørsmål som gnager i bakhodet for både Huawei P9 og LG G5 er om de to telefonene virkelig kunne truet Samsungs triumfferd dersom produsentene ikke hadde brukt både penger og plass på en ekstra kameramodul.

... Og den kjipeste

På en litt uventet jumboplass finner vi Sonys Xperia X. Den sliter med å eksponere bilder riktig, den kan ta gigantiske bilder uten å gi deg flere detaljer tilbake og ved flere anledninger bommet den ganske tydelig på fargegjengivelsen. De store bildefilene den tar i full oppløsning gjør også at kameraappen er til dels treg.

Til Xperia X' forsvar var ingen av bildene i testen lagt opp for å teste den prediktive autofokusen. Dermed kan det tenkes den er riktig telefon å ha i noen situasjoner. Problemet er likevel at den faller gjennom i de fleste andre situasjoner.

Hopp til deltestene (klikk på bildene)

Best i sola

Best i mørket

Best på selfie

Best på selfies

Selfier! De siste årene har vi alle gjort oss skyldige i mer eller mindre selvopptatte bilder til publisering i sosiale medier. Ingen anledning er for stor, og ingen for liten. Enten vi står foran Eiffel-tårnet, eller bare tar oppvasken, skal det dokumenteres. Men hvilken telefon gjør jobben best?

Det blir stadig mer fokus på dette hos mobilprodusentene, og for enkelte modeller rivaliserer frontkameraet kvaliteten til hovedkameraet på baksiden. En forholdsvis ny trend er ulike blitsløsninger på forsiden av telefonen også. For mange av telefonene betyr det en skjerm som kan lyse svært kraftig ved visning av hvitt.

Beste selfiemobilen

LG G5

Kamera LG G5

En fallgruve her er at flere av telefonene ikke ser ut til å ha noen form for regulering av skjermlyset når det er svært mørkt. Dermed oppnår man et kraftig lys

Ingen av telefonene i denne testen har LED-belysning på forsiden, selv om det finnes slike varianter også. Typisk har også selfie-fokuset kanskje vært aller tyngst for telefonene på midten av prisstigen, mens vi her befinner oss i aller øverste felt. Det betyr likevel ikke at telefonene vi tar for oss er dårlige på området. I stedet drukner gjerne funksjonaliteten litt i modellens enorme arsenal av øvrige funksjoner.

Flere av telefonene har moduser som skal gjøre oss mobilbrukere penere. De ulike «Beauty Mode»-løsningene har imidlertid en tendens til å få hud til å se ut som plast, og på sitt drøyeste kan de levere resultater som går voksdukker en høy gang. Vi har valgt å se bort fra disse. Dersom man trenger et filter som enten ødelegger realismen eller tilfører et kunstnerisk snitt er uansett de sosiale nettverkene våre fulle av slike verktøy, enten vi snakker om Snapchat eller Facebook.

Forrige Neste HTC 10 iPhone 6S Plus Xperia X Åpne fullskjerm

Oppsummert:

Alle telefonene gjør det bra i lyset, men har LG G5 et overtak på resten? Resultatet er knivskarpt, og med god dybdeskarphet. En sterkt medvirkende årsak til selfieveldet på nettet er jo nettopp at vi dokumenterer besøk til ulike steder, og da er det kjekt om også bakgrunnen synes godt. Himmelen er utbrent, men det får våge seg. G5 har ikke skjermblits i vanlig forstand, og klarer seg også greit uten.

Trykker du på blitsikonet under fotografering lyser området rundt forhåndsvisningen opp i hvitt, men den blinker ikke, slik resten gjør. Dermed kan du få noe lysere bilder uten å bli helt blendet av telefonen.

I stummende mørke gjør Apples iPhone 6S Plus det best. Den så ut til å regulere skjermbelysningen etter behov. Men det kan også hende den rett og slett ikke får til å lyse kraftigere. Uansett var resultatet noenlunde passelige mengder lys, og i nesten fullstendig nattmørke ble resultatet godt nok.

Samsungs Galaxy S7 gjør det meget bra i dagslys, og helt greit i stummende mørke. Skjermblitsen blir svært lys, men ikke helt umulig å se på, slik som vi opplevde enkelte av konkurrentene.

iPhone SE: Elendig!

Hovedkameraet på iPhone SE er like bra som på iPhone 6S, men frontkameraet er det samme som i iPhone 5S. Det ga elendig resultat. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Når iPhone 6S Plus gjør det såpass godt er det kanskje litt uventet at iPhone SE gjør det så dårlig i denne disiplinen. Årsaken er imidlertid ganske enkel. Den deler frontkamera med iPhone 5S, som nå er flere år gammel. iPhone SE tar et ålreit bilde i dagslys, men hva hjelper det når den totale oppløsningen er på 1,2 megapiksler?

Telefonen har skjermblits, akkurat som flere av de andre. Men det hjelper ikke så mye når kameraet er lavoppløst og ikke særlig lysfølsomt. Det du får ut er en ansamling støy i frimerkestørrelse. Her er det verdt å nevne at en vanlig full-HD-skjerm kan vise rundt to millioner piksler, eller to megapiksler om du vil. Dermed vil selfien fra iPhone SE oppta litt over halvparten av bildepunktene i en slik skjerm. Har du 4K-skjerm, sa du? Den har rundt åtte millioner piksler å briske seg med, og iPhone SE-selfien er et knøtt midt på skjermen.

Microsofts Lumia 950 XL klarer seg ganske greit i dagslys, men bildekvaliteten blir til grøt når mørket faller på. Her vil du få store problemer så fort skumringen setter inn. Men en telefon som gjør tjeneste deler av døgnet er fortsatt bedre enn en som leverer ubrukelige resultater døgnet rundt. Lumiaen havner dermed nest sist.

Forrige Neste HTC 10 Huawei P9 Xperia X Åpne fullskjerm

Beste håndholdte bilder

Beste ekstrafunksjoner

Det er på tide å ta en nærmere titt på ekstrafunksjonene som bor i enkelte av disse telefonene.

Som vi allerede har nevnt på de tidligere deltestene har LG G5 sannsynligvis den aller nyttigste av ekstrafunksjonene vi har hatt med å gjøre. Den har nemlig et ekstra vidvinkelkamera som åpner opp for langt flere bildemuligheter. Problemet er at det ikke funker like godt når mørket faller på.

For deg som vil ta vide bilder

LG G5

Kamera LG G5

Ulempen med det er at så fort du blir vant til å bruke vidvinkelkameraet litt, vil du se muligheter nærmest overalt. Og selve bildemulighetene forsvinner ikke når det blir mørkt, men det gjør altså LGs evner til å ta bildene du vil ha. Det er riktig så irriterende, selv om løsningen er utmerket i godt lys.

Men LG er ikke alene om å ha noen ekstra verktøy i bagasjen. Den er faktisk heller ikke alene om å ha to kameralinser på baksiden. Det har Huaweis P9 også. Den bruker imidlertid det ekstra øyet til noe ganske annerledes. Her er det snakk om et gråskalakamera som kan ta ganske stilige sort-hvitt-bilder.

For deg som er glad i sort-hvitt

Huawei P9

Kamera Huawei P9

Det skal være usagt om resultatet faktisk blir bedre enn å bare ta monokrome bilder med det vanlige hovedkameraet, men det som er sikkert er i hvert fall at undertegnede stort sett ikke tar sort-hvitt-bilder, selv om muligheten har vært til stede i flere telefoner. Huawei P9 har endret på det. Den ekstra kameralinsen er om ikke annet en konstant påminnelse om at; Hmmm! Kanskje et sort-hvitt-bilde kunne vært stilig?

Ekstrakameraet skal også kunne hjelpe hovedkameraet til å ta skarpere bilder. Effekten av det er vi litt tvilende til, da vi under den vanlige testen merket få forskjeller på bildet med fingeren over sort-hvitt-linsen. Det hører med til historien at nettopp P9 ganske nettopp fikk en oppdatering som skulle forbedre nettopp kamerafunksjonen, og i de vanskeligste omgivelsene ser den ut til å ha gjort nettopp det.

LG G5s to kameraer har faktisk noe for seg. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Noen av telefonene her lar deg stille på svært spesifikke og til dels tekniske innstillinger. Men vi dveler ved Huawei P9 litt til, og tar like gjerne med oss Mate 8 i samme slengen.

Begge disse telefonene har nemlig en helt forbausende bra nattmodus. Den gjør alle de innstillingene du helst ville gjort manuelt for deg. Her får man samme effekt som når man skrur lukkertiden opp og ISO-en ned til fornuftige verdier, for en telefon gjerne ISO 400 eller mindre.

Huawei P9 har også to kameraer på baksiden, men begge har samme brennvidde. Kamera # 2 kan brukes til å ta bilder i sort-hvitt, og skal angivelig også hjelpe kamera # 1 til å ta skarpere bilder. Dette merket vi imidlertid ikke noe særlig til. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gitt at det du skal fotografere står i ro, og du har noe å stable telefonen opp mot, er det bare å sette den i gang, og se på at den tar et bilde som blir gradvis lysere på skjermen. Den gir seg som regel ikke før eksponeringen er tilnærmet perfekt. Det er ikke mange som går rundt med stativ til telefonen sin, og det er heller ikke mange som tukler i de virkelig avanserte innstillingene, men vurderer du en Huawei, bør du definitivt ta en titt på akkurat denne knappen dersom du liker stemningsfulle landskapsbilder. En stein eller en grein, eller hva som helst, til å lene telefonen mot lar seg stort sett enkelt oppdrive.

At P9 kommer ut som nest best i denne testen skyldes både at den rett og slett tar gode bilder, og at den kan gjøre slike små kunststykker som dette.

Fire av telefonene i denne testen har proffmoduser som lar deg velge svært detaljerte innstillinger for kameraet, og i tillegg lar deg fotografere i RAW. Det siste handler om å få informasjonen så direkte og ukomprimert fra kamerabrikken som mulig. Her blir bildefilene digre, men til gjengjeld blir også mulighetene til å redigere dem drastisk bedre.

Disse telefonene har proffmodus og mulighet for RAW:

Samsung Galaxy S7 (Edge)

LG G5

Microsoft Lumia 950 (XL)

HTC 10

Vi liker svært godt mulighetene proffmodusen gir i disse telefonene, fordi det er mulig å trikse seg frem til et akseptabelt bilde der automatikken kommer til kort. Kommer din egen magefølelse og kunnskap til kort, har du enda et halmstrå å klynge deg til siden RAW-filen gir det større frihet til redigering.

Når det er sagt er dette funksjoner de færreste henter frem til daglig, og selv om noen av telefonene er ganske pedagogiske i sin visning av disse alternativene, er det en fordel med en viss fotointeresse før du begynner å dra i spakene. En grunnleggende forståelse av hvordan ISO og lukkertid påvirker bildet ditt er sannsynligvis det viktigste.

Men siden folk flest, oss inkludert, stort sett benytter telefonene i pek-og-skyt-modus har vi lagt mer vekt på de «enkle avanserte» løsningene enn de helmanuelle.

Totalvinneren

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

Kamera Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

19. mai 2016, 16:36

