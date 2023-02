Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest De beste turskøytene 2023

Stor test av turskøyter: Disse gjør idyllen på isen komplett

Hvilken turskøyte er best?

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Oppdatert februrar 2023 med modellen Lundhags T-Skate turskøyte inkludert binding.

Selv om det er kaldt ute og strømprisen er hissigere enn normalt, har stadig flere klart å sklitakle dørstokkmilen og kommet seg ut i skog og mark. Hengekøyer er blitt skogens hårpynt, padleturer er like vanlig som sykkelturer, og «alle» skal ut på isen med turskøyter.

Turskøyter har vært med oss i en årrekke. Friluftsfolk sverger til dem, men det er først i senere år at fenomenet også er blitt allemannseie. Og det er ikke rart, for det er ren balsam for sjelen å gå over islagte, speilblanke vann, hvor du hører en blanding av vind og den velkjente «raslelyden» av skøytestålet som sklir over isen.

Selv ikke da isen skar mellom beina på den ene testjournalisten, og den andre lo så kroppen ristet fordi kollegaen fikk rakettmotor i retning «langt vekk fra skåret», var idyllen og euforien mulig å briste.

Men hvilke skøyter skal man kjøpe, og er noen av dem bedre enn andre?

Vi hentet inn et utvalg turskøyter, samt ulike bindinger for å finne svarene.

Vår innledende tanke var å lage en samletest med de ulike skøytene. Men etter timer, dager og uker på isen innså vi at forskjellene egentlig handler mer om hva du ønsker bruke skøytene til enn kvaliteten. Derfor er denne testen like mye en guide som en samletest.

Forrige Neste Ole Henrik Johansen, Tek.no Turskøyter med staver gir god fart og kan minne litt om å stå på skøyteski. Ole Henrik Johansen, Tek.no Turskøyter på islagte vann er rett og slett helt rått Åpne fullskjerm

Disse skøytene er med:

Zandstra NIS Isvidda Flex Lundhags T-Skate med BC-binding Zandstra Delta med BC-binding FreeWind turskøyter Freewind Turskøyter Med Binding annonse Pris 2195 1749 1949 2169 999 1439 Bindingsystem Rottefella, inkl NIS og Salomon Rottefella og Salomon Rottefella og Salomon Rottefella og Salomon Rottefella og Salomon Rottefella, Salomon og «Snowboard-binding» for sko Skøytelengden til testskøyten oppgitt 49,5 cm 54 cm 50 cm 48,7 cm 46 cm 46 cm Vekt 367 g 421 g 651 g inkludert bindingene 370 g 334 g 657 g Bredde på «skøyteplattform» 4,2 cm 5 cm 4,2 cm 4,2 cm 4,8 cm 4,8 cm Høyde fra isen (ca) 4,25 cm 3,6 cm 3,8 cm 4,3 cm 3,9 cm 3,9 cm Tilgjengelige skøytelengder 40, 43, 45, 48 cm 45, 50, 55 cm 40, 45, 50, 55 cm 40, 43, 45, 48 cm 46 cm 46 cm (passer til skostr 38 - 45) Åpne fullskjerm Mer +

Skøytene kan monteres med ulike bindinger. Noen bindinger passer til fjellskisko, som vi i denne testens tilfelle fikk låne fra henholdsvis Fjellsport og XXL. Andre passer til langrennskisko, og noen igjen kan du stroppe rundt fjellskoene dine.

Prismessig spenner de seg fra rundt 1700 kroner og opp mot cirka 3000 kroner. Og da kommer støvler og annet utstyr i tillegg.

Turskøyter kommer i flere former og farger. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Slik testet vi: Vis innhold Slik testet vi: De siste tre ukene har vi gått mange turer på disse skøytene. Siden disse skøytene kan brukes med ulike bindinger og støvler, noe du kan lese mer om i teksten under, så har vi altså tatt disse med på mange turer. Testen er utført utelukkende på naturis, hvor vi har gått turer på Våg og Langen, to vann i nærheten av Ytre Enebakk og Siggerud hvor det måkes og høvles kilometervis med trasé. I tillegg fikk vi lurt oss ut en tur før det første snøfallet, hvor vannet var et gigantisk speil. Dessverre har vi ingen bilder av denne turen. Under testperioden har vi også variert mellom de ulike bindingene, for å få en bedre forståelse av hvordan disse påvirker skøytene. I tillegg har vi variert turene med og uten vanlige staver. I tillegg har vi demontert de ulike løsningene for å finne ut av hvor vanskelige eller enkle de er å montere. Og ikke minst hvor gode fleksible justeringsmuligheter du har.

Disse løsningene kan du velge mellom Vis innhold Tydelig forskjell i tykkelsene på skøytebladet. Fra venstr: Kunstløpskøyte, FreeWind turskøyte med binding for vanlige sko, Hockeyskøyte Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no Hockey- og kunstløpskøyter har - i tillegg til å være ment for helt spesifikk type aktivitet - tykkere skøyteblad enn turskøyter. Turskøytenes tynnere blad gjør at du enklere kan tilbakelegge lengre distanser uten alt for mye anstrengelser. Du får en skøyte som er mer retningsbestemt, men som samtidig ikke nødvendigvis svinger eller responderer like raskt som en hockeyskøyte. Turskøyter kommer dessuten i ulike lengder, alt ettersom hvor stor sko du har. Hvor lange de trenger å være kan variere noe, så det kan lønne seg å sjekke hvilke skostørrelser skøyten er tiltenkt før du handler. Det finnes også flere varianter av turskøyter, selv om de i utgangspunktet er forholdsvis like. Viktigst er hvilke bindingsløsninger som passer deg best: Skøyter med vanlige langrennsbindinger, vil ofte være enkle å justere, og gir en sporty og rask opplevelse. Langrennsbindinger krever derimot mer balanse av deg som skøyteløper, fordi langrennssko stort sett ikke er like stive som fjellskisko, og derfor kan oppleves «vinglete». Ordentlig stive skøytesko er smart. En av skøytene støtter dessuten NIS-systemet som lar deg klipse på bindinger uten å måtte skru de fast. Her ser du vanlige langrennsbindinger øverst (NIS), og fjellskibindinger (BC) i bunnen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no Et stødigere alternativ vil være å velge fjellskibindinger. Både bindinger og støvler er da bredere og stivere, og gir deg en mer stabil skøyte. Disse kalles oftest BC-bindinger. Støvlene er bedre å gå på om du for eksempel må gå litt mellom ulike vann, da de ofte har en normal såle, hvilket langrennssko sjelden har. Samtidig er disse støvlene ofte varmere å ha på seg over tid. Som du kan se så har alle skøytene festemuligheter for vanlige BC-bindinger (fjellski), men med varierende antall justeringsmuligheter. Zandstra NIS (røde) i har i tillegg støtte for NIS-systemet som lar deg klipse på vanlige langrennsbindinger. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no En tredje variant er å velge bindinger som lar deg spenne fast en vanlig sko til skøyten. Stive sko er også her en kjempefordel. Da vil du bruke mindre krefter på å holde balansen, samt være bedre rustet skulle du ha uflaks og sette skøytene i en sprekk i isen. Denne løsningen er helt utmerket hvis du skal på tur til fots, men skal passere noen islagte vann underveis og helst ikke vil ha med deg ekstra skisko i tillegg. En ulempe er at du ikke får «klappfunksjonen» som løsningene med skibindinger gir, så du får lavere hastighet. Men fortsatt god nok for de aller fleste. Flere produsenter har en slik løsning, men i denne testen har vi prøvd ut FreeWind sin variant.

Sikkerheten kommer alltid først - husk dette før du går på isen Vis innhold Isbrodder er noe du alltid bør ha med deg på isen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no Det kan være fristende å sette ut på en glassblank innsjø, men før du setter på deg skøytene er det viktig å pakke med deg et par ting. Først og fremst bør du ta med isstaver. Disse har kraftige metallpigger i enden som du kan bruke til å «stikke» hull i isen med. Er isen tynn vil du enkelt kunne stikke staven igjennom isen på med et kraftig stikk. Må du gjenta operasjonen flere ganger indikerer det at isen er tykkere og mest sannsynlig sikker. Er uhellet ute er ispigger helt essensielt. Dette er et verktøy som du skal ha hengende rundt halsen, eller festet lett tilgjengelig. Å komme seg opp av isen uten noe å «hogge» seg fast i er tilnærmet umulig. Det er alltid smart å tenke at isen aldri er helt trygg. Det lønner seg også ha med en kasteline som du kan feste på armen eller ha lett tilgjengelig på for eksempel sekken. Denne kommer til nytte om du skulle falle igjennom, og trenge en hjelpende hånd opp av vannet, hvor du enten kan kaste linen til de som står på isen, eller de på isen kan kaste den til deg. En sekk er også veldig greit å ha med seg. I denne kan det være greit å ha et sett med tørre klær som du pakker inn i en vanntett pose. Og gjerne noe varmt å drikke i en termos. Sjekk ut Tek sin termostest her. Og samtidig ha noe i sekken som gjør at den flyter. Husk at det lønner seg å ha en skritt-stropp på sekken som hindrer den i å flyte opp over nakken din om du havner i vannet. Hjelm er viktig. Uansett type, er det alltid bedre enn ingenting. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no Og så kommer den enkleste måten å beskytte hodet ditt, skulle du tryne på isen - for du kommer til å tryne på isen - nemlig hjelmen. Selv om du er en aldri så dreven skøyteløper vil du før eller senere oppleve at skøytene går ned i en sprekk i isen, og da er det veldig fort gjort å falle. Hjelmer som både er litt tett, og som beskytter hele hodet er klart best, men helt ærlig, alt er bedre enn ingenting. Så bruk en sykkelhjelm om du har det. Og en ting til; gå aldri alene. Vær alltid flere. Sprekker i isen er ikke turskøytenes beste venn, men noe du likevel må regne med. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Testen kort oppsummert:

9 Zanstra N.I.S Bytt 8.5 Isvidda Flex Bytt 8 Lundhags T-Skate Bytt 8 Zanstra Blade Bytt 7.5 Freewind turskøyte Bytt 7 Freewind turskøyte m/binding Bytt

Best i test: Zandstra NIS

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er skøyten vi liker best i denne testen. De koster en del, men den har til gjengjeld de enkleste bindingsløsningene av alle inkludert.

Det er den eneste skøyten hvor du kan bruke Rottefella sitt NIS-system, hvor du klipser på langrennsbindinger. I tillegg har du også et eget spor hvor du kan legge inn en skive med gjenger på for å heller skru på BC-bindinger.

Dette gir deg stor frihet til å ganske raskt «sko» om disse skøytene utifra hva du skal bruke dem til. Er du en av mange som vil trene på skøyter, men også ha de med på tur i fjellheimen? Da får du i både pose og sekk med denne modellen.

Prismessig er skøytene blant de dyrere løsningene, alle de gode justeringsmulighetene veier godt opp for dette.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Zandstra N.I.S. med binding annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Den mest allsidige løsningen som gir flest valgmuligheter Fordeler + Støtte for NIS-system

+ Meget god og robust skøyte

+ Gode justeringsmuligheter også utenom NIS-systemet

+ Kommer i flere skøytelengder Ting å tenke på — Litt stivere i pris enn de andre

Mye for pengene: Isvidda Flex

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er en god og solid pakke hvor du får et par skøyter som egner seg godt til BC-bindinger. Prisen er heller ikke avskrekkende, og du får skøyter pluss Rottefella-bindinger til under et par tusenlapper.

Skøyten har testenes bredeste «plattform» til å feste bindingene, samt at de løfter deg minst mulig over isen. Denne kombinasjonen gir deg en stødig og fint opplevelse og du risikerer mindre «overtråkk» om du er fersk på skøyter.

Dette var testens lengste av de modellene vi fikk tilsendt, og lengden gir god retningsstabilitet, men noe mindre rapphet om du vil svinge rasket.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Isvidda Flex annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En billig pakke inkludert binding som holder god kvalitet Fordeler + Hyggelig priset med binding

+ God kvalitet

+ Lav høyde til isen

+ Kommer i flere skøytelengder Ting å tenke på — Ingen NIS-binding

Anbefalt: Lundhags T-Skate m/BC-binding

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En skøyte som også er et trygt og godt valg er denne modellen fra Lundhags. Her får du en fin pakke med skøyte og BC-binding i skrivende stund til under to tusen kroner – som er en robust og fin løsning for deg som vil gå lange turer med stabile skøyter.

Du får denne skøyten i en rekke lengder, men du har ikke fullt så mange justeringsmuligheter som for eksempel på testvinneren. Du har to ulike posisjoner å velge mellom på selve bindingen, der du kan forflytte bindingen noen få centimeter bakover. I alle fall våre testeksemplarer levertes med bindingen montert lengt mulig frem, slik at støvelen står omtrent midt på skøyten.

Den ene turen vi var ute hadde det lagt seg litt frost på isen. Da lager disse skøytene en litt spesiell lyd. Ikke noe sjenerende eller noe sånt, bare litt uvant sammenlignet med resten av modellene i testen.

Alt i alt en ryddig og fint pakke vi uten problemer vil anbefale deg.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Lundhags T-Skate NNN BC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Lundhags er en gjennomført og robust turskøyte Fordeler + God og robust turskøyte

+ Greit priset inkludert binding

+ Kommer i flere lengder Ting å tenke på — Mindre justeringsmuligheter enn den beste i testen

— Ingen NIS-bindinger

Anbefalt: Zandstra Delta

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Disse ligner mye på Zandstra NIS-modellen, men har ikke de samme muligheten til å bruke bindinger du klipser på (NIS-system). Men skøyten har det som kalles Delta Fit All, et system som likevel gir god fleksibilitet når du skal feste bindinger til skøyten.

Likevel er det en robust og god skøyte som passer godt sammen med BC-bindinger for deg som vil ta lengre turer på isen, hvor kombinasjonen gir deg en solid og stødig løsning som innbyr til lengre turer med god komfort.

Prismessig legger disse skøytene seg noe høyere enn for eksempel Isvidda og Freewind.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Zandstra Blade with Bindings annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En solid turskøyte som har gode justeringsmuligheter Fordeler + Meget god og robust skøyte

+ Fleksibelt system for å skru fast bindinger

+ Kommer i flere skøytelengder Ting å tenke på — Koster noe mer

— Ingen NIS-binding

Anbefalt: FreeWind

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har fått inn to ulike typer skøyter fra FreeWind. Den ene kommer med bindinger til vanlige sko, mens den andre krever at du fester bindinger fra Rottefella eller Salomon, lik de øvrige skøytene i testen.

Turskøytene for vanlige sko er en god og velfungerende turskøyte hvor du slipper ganske rimelig unna ettersom det ikke kreves en ekstra skisko for å gå på skøyter. Bindingene er enkle å justere, og samtidig enklere å spenne på seg. Denne skøyten kommer også med mulighet for å feste på vanlige skibindinger.

Den andre turskøyten, som krever skibindinger, er en god skøyte som har noen færre justeringsmuligheter enn for eksempel Zandstra NIS, men støtter likevel de vanligste mulighetene som for eksempel tradisjonelle BC-bindinger.

Freewind er testens billigste, men etter vår mening slettes ikke noe dårlig valg om du vil ha en rimeligere innstegsbillett til turskøyter.

7 Bra fjerne Sammenlign Freewind Turskøyter Med Binding annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Turskøyte med mulighet for å feste på vanlige sko Fordeler + Kurante bindinger til å feste rett på skoene

+ Rimelige

+ God kvalitet

+ Kan både brukes til skofeste, og skibinding Ting å tenke på — Kommer kun i én lengde

— Ingen NIS-binding

7.5 Bra fjerne Sammenlign FreeWind turskøyter annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Billig inngangsbillett til turskøyter Fordeler + Rimelige

+ God kvalitet Ting å tenke på — Kommer kun i én lengde

— Ingen NIS-binding

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Zandstra N.I.S. med binding Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Isvidda Flex Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Lundhags T-Skate NNN BC Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Zandstra Blade with Bindings Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Freewind Turskøyter Med Binding Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse FreeWind turskøyter Forrige Neste

Mer om SkøyterTur