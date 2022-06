Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Billige fiskesett for ferskvann

10 billige fiskesett for ferskvann

Noen er langt bedre enn andre.

Finn Jarle Kvalheim og Ole Henrik Johansen 11 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Det er ferietid og sola steker. Vannet lokker og det gjør de typiske sommeraktivitetene også. Klassikeren er at noen i bilen får én lys idé; fisketur!

Men har vi utstyret med?

Her har vi samletestet ti av de vanligste stang- og snellekombinasjonene fra norske butikker og bensinstasjoner. Vi har valgt kombinasjoner for lettere fiske som ørret og abbor. Disse får du kjøpt ferdig som pakker med påspolet sene.

Enorme forskjeller

Fiskeutstyr trenger ikke å koste all verdens. På sitt billigste selges det typisk som stang og fiskesnelle med ferdig påspolet snøre, og prisene starter fra rett over 300 kroner. I disse aller rimeligste prisklassene kan det være veldig stor forskjell på kvaliteten. Og selv om det er billig er det viktig at både turopplevelsen er god, og at settet ikke er til «engangsbruk».

Det risikerer både å bli én dyr gang, og veldig mye unødvendig søppel. I denne testen har vi sett enorm forskjell fra dårligste til beste kvalitet. Der de beste settene bokser langt over sin vektklasse, mens de dårligste etter vår mening heller burde bli igjen i butikken.

Disse settene er valgt

Pakkene vi har tatt inn har omlag den samme maksimale kastevekten, rundt 25 til 35 gram. Lengden varierer noe, men også her ligger de fleste stengene rundt 6 til 8 fot.

Det betyr at dette er stenger som egner seg godt for litt lettere fiske, som for eksempel ferskvannsfiske etter abbor og ørret. Du kan jo alltids bruke dette i sjøen også, men siden kastevekten er såpass lav, så bør du styre unna de store fiskene med disse.

De fleste av pakkene kommer med snelle med sene ferdig lagt på. Tykkelsen varierer litt, fra 0,20 til 0,30 mm. Og med unntak av et sett, er alle med tradisjonell monofilament. Det betyr at bruddstyrken matcher fisketypene vi nevnte ovenfor. Men klart, skulle du få på en rugg av en ørret på 0,20 mm sene, så gjelder det å være forsiktig med å ha bremsen altfor hardt strammet.

Prismessig ligger disse settene mellom 400 og 700 kroner, og som vi har vært inne på tidligere så er dette ferdige pakker du kan finne de fleste steder rundt om i landet.

Slik testet vi Dette ser vi etter: Hva er med i pakken: Pakkene vi har testet denne gangen kommer ferdig i en og samme forpakning. Og da ser vi på hva som følger med i pakken. Det aller vanligste er at du får stang og snelle med ferdig påspolt fiskeline. Men i enkelte tilfeller får du også med et enkelt futteral, som gjør det enklere å holde stangen penere over tid. Dessuten tar vi en rask kikk på selve innpakningen. Her kan du nemlig finne praktisk informasjon som de vanligste knutene, kasteteknikk og andre tips og triks. Hvordan er snellen: Før vi setter sammen pakken tar vi en kikk på de to delene som utgjør systemet. Her starter vi med snellen. Vi ser på den generelle konstruksjonskvaliteten, som for eksempel hva slags materialer som er valgt. Det er for eksempel en fordel om selve spolen er i aluminium i stedet for plast. Det skal ikke store hakk til i en snelle før du ikke får kastet med den, og plast er lett å få hakk i. Vi ser også på hvor mange kulelager snellen har, hvor høy utveksling den har og linekapasiteten. Hvordan er stangen: Videre ser vi på selve fiskestangen. Vi vurderer håndtaket på stangen, altså om det er av skumgummi eller kork, og hvor godt grepet er. Vi ser også på innfestningen av snellen og kvaliteten på stangringene. Vi sjekker også «ryggen» i stangen, altså hvordan den bøyer seg og takler at du kjører fisk på den. Hvor godt fungerer komboen sammen i praksis: Etter å ha vurdert snelle og stang hver for seg kommer kanskje den viktigste delen; hvordan de fungerer sammen. Vi sjekker da vekt og balanse i stangen, samt hvor god den er å kaste med og sveive inn. Samtidig er samspillet mellom stang og snelle når du fisker viktig. God respons i stangen og uanstrengt innsveiving gir ofte en bedre fiskeopplevelse. Her har vi fisket både fra land og i båt, etter arter som abbor og ørret. Pris: Som vanlig betyr pris en del. Står det mellom to stenger som begge er like gode, vil en rimeligere pris telle positivt. Men samtidig så verdsettes bedre kvalitet, selv om det betyr at du må legge på en hundrelapp eller to. Mer +

- - - - - - - - Abu Garcia Cardinal Perfect, fiskesett Sølvkroken Safir Allround fiskesett, 7" Norsjø Fiskesett 210 cm Expert haspel Norsjø Fiskesett 210 cm Allround Biltema 40-491 Fiskesett Karbonfiber 210 cm Haspelsett Water Queen, 240 cm fiskesett Kinetic Vildmark Combo Haspelsett 7' 5-25 g Abu Garcia Start 6,6 fiskesett Abu Garcia Perch/Zander 6 fiskesett Daiwa Sensor Spin Combo 6", fiskesett annonse Pris 599,- 699,- 699,- 449,- 429,- 599,- - - - - Vekt stang 233g 151g 144g 149g 120g 158g 149g 125g 120g 127g Lengde stang 8"/240cm 7"/210cm 7"/210cm 7"/210cm 7"/210cm 8"/240cm 7"/210cm 6,6"/198cm 6"/180cm 6"/180cm Antall deler 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 Futteral Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krokfeste Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Håndtak Kork Foam Kork Foam Foam Foam Foam Foam Kork Foam - - - - - - - - - - Vekt snelle m. snøre 295g 230g 250g 254g 276g 294g 252g 262g 265g 247g Spolemateriale Aluminium Plast Aluminium Plast Aluminium Aluminium Plast Plast Aluminium Plast Antall kulelager 2 1 4 1 3 5 1 1 2 1 Bremse Bak Foran Foran Foran Foran Foran Foran Bak Foran Foran Umiddelbar baklås Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt - - - - - - - - - - Snøretype Mono nylon Mono nylon Multifilament Mono nylon Mono nylon Mono nylon Mono nylon Mono nylon Mono nylon Mono nylon Snøredimensjon 0,20mm 0,25mm 0,14mm 0,30mm 0,25mm - 0,25mm 0,30mm 0,25mm 0,30mm Pris ved testing 599 kr 699 kr 525 kr (tilbud, norm 699) 337 kr (tilbud, norm 450) 429 kr 599 kr 350 kr 399 kr - 345 kr

Best: Kayoba Water Queen (Jula)

Settet fra Jula har et langt og kronglete navn, men det er det eneste som er kronglete med det. Her er det gode kvalitetsinntrykk hele veien. Stangen har riktignok ikke korkhåndtak, men den er delt med polstring nederst og over snellefestet, med et parti bar karbon mellom. Det er en trendy design mange dyrere stenger har, og få av testsettene kjører.

Det er krokhempe nede ved klingen, og ved første øyekast liker vi veldig godt at bruksinstruksjoner er med. Vante fiskere kan dette fra før, men i denne prisklassen er det nok mange som prøver seg for første gang.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi liker også snellen i dette settet meget godt. Den har spole i varig aluminium og den har svært jevn og lett gange, muligens på grunn av sine fem kulelagre – et uvanlig høyt antall i denne prisklassen.

I praktisk bruk kaster vi langt med dette settet. Stangen er stiv et stykke opp, men med god snert i enden. Dermed kan vi ta i ganske godt og pælme sluken godt av sted. Samtidig får vi god følelse med napp og eventuell fisk i andre enden av snøret.

Dette er rett og slett et helt ålreit utstyr som fint kan stå ved siden av mange som koster det dobbelte uten å være «det kjipe» alternativet.

9 Imponerende Haspelsett Water Queen, 240 cm fiskesett annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Jula-settet leverer kvalitet fra langt over sin prisklasse. " Fordeler Krysse av Stang gir god kastelengde

Krysse av Krokhempe

Krysse av Snelle gjør godt kvalitetsinntrykk

Krysse av Jevn og god brems

Krysse av Instrukser på esken

Krysse av Umiddelbar baklås Ting å tenke på Bytt Stang kunne vært tredelt

Bytt Litt billige materialer i stang

Beste kjøp: Biltema fiskesett 210 cm

Biltema-settet ble en liten joker i testen. Det ser ikke så flott ut ved første øyekast, men det har mange fordeler. Noe av det som «trekker ned» er designet på stangposen settet leveres i, helt til vi tar med i betraktningen at her får du faktisk en stangpose. Og ikke bare det; den er stor nok til å romme snellen montert på stangen også. Så her trekker du bare over futteralet etter å ha (skyllet og) tørket utstyret, så er du klar til neste gang.

Dette er også det andre settet i testen som har stangdesign med oppdelt håndtak, slik det har blitt vanlig i mer påkostede fiskestenger de siste årene. Stangen er langt fra den tykkeste i testen, men den fremstår likevel ganske stiv. Likevel får vi helt ok kastelengder med ekvipasjen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

At snellen har aluminiumsspole setter vi stor pris på, men et lite nedsig er at vi synes det er litt lite fiskesnøre påspolt snellen. Det er tilstrekkelig, men heller ikke mer, og det er noen millimeter «ledig» på spolen. Når det blir for lite snøre på en fiskesnelle kan det begrense kastelengden. Snellen oppleves for øvrig også som litt i største laget for en såpass «lett» fiskestang.

Dette settet er lett å sveive og gir i likhet med vinneren av testen god følelse med det som er i enden av snøret, være seg sluk, dupp eller fisk.

Designmessig vinner ikke Biltema-settet noen skjønnhetskonkurranser, og vi stusser litt over valget av snellestørrelse. Men i praksis likte vi dette settet langt bedre en førsteinntrykket ved utpakking skulle tilsi.

8 Meget bra Biltema 40-491 Fiskesett Karbonfiber 210 cm annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Fisketuren blir bra med en meget god stang og en helt ok snelle. " Fordeler Krysse av Blant testens letteste stenger

Krysse av Finfin å kaste med

Krysse av Helt ok snelle å sveive og kjøre fisk med

Krysse av Aluspole er holdbart

Krysse av Pent designet stang

Krysse av Futteral som dekker stang og snelle er med Ting å tenke på Bytt Litt stor snellestørrelse for stangen

Bytt Litt sparsom mengde snøre påspolet

Bytt Ikke korkgrep

3. Abu Garcia Perch/Zander 6'

Abus smekreste sett er dette vesle Abbor-settet, og det gjør det meste riktig for en stang og snelle-kombo som skal brukes i ferskvann. Stangen her er seks fot lang, og gir både gode kast og god følelse med enden av snøret.

Dette er en av de mest kompakte pakkene i testen, og egner seg fint for énhåndsbruk, for eksempel ved forsiktige kast rundt og under treklynger langs små tjern og vann.

Stangen har håndtak i kork der fremre del er del av snellefestet og skrus over snellen for å holde den på plass. Konstruksjonen virker forholdsvis solid og god.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Snellen fremstår som helt ålreit og har bremsen montert foran. Det er litt slarkete baklås på den, så den ikke umiddelbart stopper opp ved belastning bakover. Det er en liten ulempe når du skal rykke til litt når fisken biter.

Men ellers er dette et ærlig og ålreit sett som gjør akkurat den jobben vi er ute etter når både abbor og små til mellomstore ørrett skal ende på middagsbordet.

Her er det forøvrig både gode fiskeinstruksjoner på baksiden av pakken, og slukfeste på stangen.

8 Meget bra Abu Garcia Perch/Zander 6 fiskesett annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Flott snelle og god stang fra klassisk kvalitetsleverandør. " Fordeler Krysse av Av de bedre snellene i testen

Krysse av Flott stang med korkgrep

Krysse av Snellespole i aluminium

Krysse av Kaster nokså langt til å være kort

Krysse av Gode fiskeinstruksjoner på baksiden

Krysse av Lett totalpakke Ting å tenke på Bytt Baklåsen på snella er ikke umiddelbar

Bytt Litt kort for tohåndsbruk

4. Daiwa Sensor Spin Combo

Førsteinntrykket av snellen dro Daiwa-pakken langt ned. Her er det emaljert plastikk hele veien – også i spolen. Og det hele ser ganske «kindereggkvalitet» ut. Her er det også kun ett kulelager i snellen.

Men stangen er stilig med karbonfiberlook og farger. Her er det myk og god aksjon i hele stangen. Ellers er det vanlig skumhåndtak og et nokså basic snellefeste, slik flertallet av de testede stengene har.

Selv om den ga et svært «billig» inntrykk overrasket Daiwa-pakken litt.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Daiwa-stangen endte opp med å bli en av de vi foretrakk. Den er lett og god å kaste med, og sluken drar langt av gårde selv om senen som er valgt er litt tykkere enn vi hadde forventet med oppgitt slukvekt for stangen ned i 5 gram.

At det kun er ett kulelager i snellen gjør den likevel ikke dårlig å sveive med. I hvert fall ikke på de første fisketurene. Derfor føles dette som et ålreit sett å fiske med, til tross for at det nokså dårlige førsteinntrykket.

Det er vanskelig å anslå kvalitet over tid, men man danner seg unektelig et inntrykk ved å se på produktene. Og for Daiwa-settet havner det inntrykket vesentlig bak de tre pallplasseringene i testen. Like fullt er det et utmerket sett å fiske med så lenge alt er i orden, så om det tas godt vare på kan det være et ålreit alternativ.

7.5 Bra Daiwa Sensor Spin Combo 6", fiskesett annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Flott fiskefølelse med utmerket stang, men bare grei nok snelle. " Fordeler Krysse av Fin å fiske med

Krysse av Kaster nokså langt

Krysse av Snelle er grei å sveive inn med

Krysse av Sprek design på fiskestangen

Krysse av God aksjon og lange kast Ting å tenke på Bytt Ekstremt plastete snelle

Bytt Ikke alu i snellespole

Bytt Ganske grov sene med tanke på slukvekt fra 5g

5. Kinetic Vildmark 7' 5–25 (Clas Ohlson)

Stangsettet fra Clas Ohlson både føles og er billig. Her det plast fra innerst til ytterst på snellen, kun ett kulelager og en slarkete frontbrems. Stangen er tredelt, som er et utmerket utgangspunkt, men også den føles billig når det kommer til resten.

Responsen i stangen er litt nummen sammenlignet med de beste, og du får ikke den samme gode følelsen som flere av de bedre pakkene gir deg.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Snellen er ganske storvokst, men er overraskende lett og enkel å bruke. Selv med litt tyngre sluker på så er det enkelt å sveive inn, og når vi har på fisk virker også bremsen helt kurant.

Så i denne pakken stikker snellen seg ut som det mest positive, mens stangen faller litt igjennom sammenlignet med de beste i testen.

7.5 Bra Kinetic Vildmark Combo Haspelsett 7' 5-25 g annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Greit nok sett til grei nok pris. " Fordeler Krysse av Tredelt stang er lett og fin å gå med i skogen

Krysse av Fin å kaste med

Krysse av Snelle fungerer godt, tross billigfølelse Ting å tenke på Bytt Føles svært billig

Bytt Snellespole i plast

6. Norsjø Expert Haspel 210cm (Europris)

Den mest påkostede stangen fra Norsjø og Europris ga oss det aller beste førsteinntrykket, men sviktet litt da det gjaldt. For her er det et utstyr som overbeviser designmessig.

Alt ser riktig ut, med en passe slank tredelt stang. Her er det kork i håndtaket og et enkelt og solid snellefeste. Og snellen er laget i pen, matt plast uten den lite flatterende «emaljen» mange av leverandørene har valgt. Det er hele fem kulelager i snellen, som for sikkerhets skyld også har aluminiumsspole og tynt multifilamentsnøre. Bare snøret alene kan ganske ofte koste flesk.

«Ut av esken» ser alt ut til å være gjort så riktig som mulig, og vi hadde denne som favoritt til å vinne – frem til vi faktisk fisket med den, og måtte moderere inntrykket.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her er testens tregeste snelle. Til tross for alle sine kulelager føles det nærmest som om snellen motarbeider innsveiving. Hvis vi jaktet på en ergometersykkel for venstrehånden var jo dette ganske utmerket, men til fiske er det leit å miste følelsen med enden av snøret.

Men det er egentlig kun på sveivingen den svikter, selv om det er viktig nok. Det syltynne og sterke snøret gjør at vi kaster svært langt, selv med lave slukvekter. Og stangen er helt utmerket.

Med en prislapp som også ligger omtrent midt i hopen er dette et sett som nokså enkelt kunne kuppet hele testen. Men når det er vanskelig å vite om man har satt seg fast, fått fisk eller bare sveiver på en tom krok forsvinner en del av kosen.

7 Bra Norsjø Fiskesett 210 cm Expert haspel annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Tidenes førsteinntrykk senkes av en snelle som er altfor treg å sveive med. " Fordeler Krysse av Snelle fremstår som god kvalitet

Krysse av Eneste med multifilament

Krysse av Svært langtkastende

Krysse av Finfin kvalitetsstang

Krysse av Tredelt stang er fint ved forflytning i kratt

Krysse av Krokfeste på stangen Ting å tenke på Bytt Treg snelle svekker følelse med fisk og agn mye

7. Abu Garcia Cardinal Perfect 8

Neste stang på stigen kommer fra Abu Garcia, og faller litt mellom to stoler for oss. Snellen som følger med er ikke spesielt god å sveive med, og virker langt billigere og mindre raffinert enn den som følger med pakken fra selskapet som pryder pallen.

Samtidig er stangen ganske så storvokst av seg, og minner mer om en ganske robust sjøstang som burde holdt dobbelt så mye kastevekt. Men det har den altså ikke. Så den er litt unødvendig stor og klumpete etter vår mening.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Når det er sagt så er dette en god stang å kaste med. Og den har en god balanse som gjør at du får god presisjon. Samtidig er det kork i håndtaket som gir deg et godt grep uansett forhold.

Stangen er dessuten tredelt, slik at den er kurant å få med seg når du skal ha med stanga i sekken på tur.

Med en litt bedre snelle og et nettere ytre, hadde også denne stangen vært med på å krangle om podiumplasseringene.

7 Bra Abu Garcia Cardinal Perfect, fiskesett annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " En ålreit pakke med litt under middels snelle rettet mer mot saltvann enn mot ferskvann. " Fordeler Krysse av Tredelt stang er praktisk

Krysse av Pent utført stang med korkegrep

Krysse av Aluminiumsspole på snellen

Krysse av Grei kvalitet snellefeste

Krysse av Fin "Ikea-instruksjon" for fisking bakpå Ting å tenke på Bytt Voldsomt kraftig stang

Bytt Dårlig brems på snelle

Bytt Låser ikke umiddelbart bakover

8. Sølvkroken Safir Allround

Sølvkroken var leverandøren vi egentlig forventet ganske mye av. Gjennom mange år har merket vært store på sluk og tilbehør, men også på nettopp fiskesett, enten man har frekventert sportsbutikk eller bensinstasjon.

Men Sølvkroken Safir-settet er både ett av testens dyreste, og temmelig middels på opplevd kvalitet. For også her er hele snellen i plast, og den lager en del sjenerende lyd under helt vanlig gange. Noe av «greia» med å fiske i et stille vann er jo nettopp stillheten.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Som i flere pakker er det stangen som trekker opp, men snellen som trekker ned. Og både en bråkete ujevn brems og en fislete raklete sveiv gjør opplevelsen dårligere.

Selve stangen leverer myk helaksjon og kaster presist og fint. Men snellefestet er også av de enkleste med veikest utseende i testen og her er hverken krokholder eller korkehåndtak.

I praksis fungerer dette helt greit, men uten å overbevise nevneverdig på noen punkter gir den oss ikke rom for storskryt. Spesielt ikke når vi tar med at prisen er blant de høyeste i testen.

6.5 Helt greit Sølvkroken Safir Allround fiskesett, 7" annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Et helt greit fiskesett i plast som burde kostet litt mindre. " Fordeler Krysse av Tredelt fiskestang

Krysse av Lettvekter på totalen (drøyt 400g)

Krysse av Lett å kaste presist med

Krysse av Stangfutteral følger med Ting å tenke på Bytt Snelle føles billig

Bytt Plastspole er lite varig

Bytt Kaster ikke så langt

Bytt Dårlig følelse med agnet

Bytt Testens dyreste føles ganske billig

9. Norsjø Allround 210 cm (Europris)

Nest sist finner vi denne kombinasjonen fra Norsjø. Og grunnen til det er at den mangler mye av de kvalitetene som den andre Norsjø-stangen har. Deriblant en god følelse i stangen når du fisker.

Stangen har et helt kurant grep, og snellefestet er også helt innafor, men den blir likevel litt nummen i følelsen når du fisker med lettere spinnere og sluker. Det er med andre ord ikke lett å kjenne når mindre fisk er på hugget, eller om er i ferd med å sette deg i bunnen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Snellen er heller ikke blant de beste hva gjelder byggekvalitet. Her er det plast i spolen og den har en del dødgang før den går i baklås. Men i bruk er den likevel grei nok å sveive med, og du kaster helt kurante lengder.

Alt i alt er dette en helt brukbar stangpakke, men vi savner mer kvalitet og følelse på stangen, samtidig som snellen virker i billigste laget selv om den er kurant å sveive med.

5 Middelmådig Norsjø Fiskesett 210 cm Allround annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Billigfølelsen tar litt overhånd med det enkleste Europris-settet. " Fordeler Krysse av Svært lav pris

Krysse av Fungerer greit nok Ting å tenke på Bytt Billige materialer

Bytt Under middels brems og fiskefølelse på snellen

10. Abu Garcia Start 6,6'

Siden Abu Garcia er en stor aktør, har de flere sett hos flere av Norges største kjeder og varehus. Start-settet selges hos kjeden som også har testvinneren, Jula.

Men for en kontrast, både mot testvinneren og mot Abus egen besteplassering på pallen.

Her er snellen tvers gjennom i plast, og den fremstår som skikkelig usolid. Vår snelle laget en liten skrapelyd med plast mot plast når vi sveivet inn. Det kan være en defekt med akkurat det testede settet, men kvalitetsinntrykket her er likevel ikke all verden. Heller ikke av bremsen som lager svært høylytt og «hul» tikkelyd når spolen slurer.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

En kort, stiv stang som ikke kaster fryktelig langt trekker ikke opp inntrykket, slik stengene gjør for flere av de andre pakkene i testen.

For et sett som tross alt heter «Start» er det finfint med instrukser bakpå esken. Og mange vil nok si at til 4–5 hundrelapper er dette ganske ok saker for junior. Men etter vår mening kan du få så mye bedre for pengene. I den øvre enden av testskalaen vil minstemann ha et fiskesett som kan vare noen år, og det vil være godt nok for hvem som helst.

Her er det rett og slett spart for mye penger.

3.5 Dårlig Abu Garcia Start 6,6 fiskesett annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Dette settet hadde vi latt stå igjen i butikken. " Fordeler Krysse av Veldig "passelig" allround-lengde (198 cm)

Krysse av Pent integrert snellefeste i håndtak

Krysse av Fiskeinstruksjoner bakpå Ting å tenke på Bytt Testens desidert kjipeste snelle

Bytt Stiv stang som kaster kort

Bytt Ujevn bråkete brems

Bytt Hvor mange fisketurer holder dette til?