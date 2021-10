Samletest Det beste pulsbeltet (2021)

Vi har funnet det aller beste pulsbeltet

Om du trener noenlunde seriøst, eller som meg, liker å tro at du trener seriøst, kan du ha stor nytte av å måle puls under trening. Pulsmåling kan både måle fremgang i treningen og hjelpe deg med å styre treningsintensiteten. Det er nemlig ikke nødvendig å hoste blod etter hver økt. Det finnes derimot mange produsenter og enda flere modeller. Vi har de siste ukene svettet mye i de mest populære typene.

Hvorfor skal du ha pulsmåler?

De aller fleste moderne treningsklokker og smartklokker har innebygget pulsmåler i håndleddet. Til å måle hvilepuls og hverdagens stress fungerer det helt fint, men til trening av en viss intensitet er ikke de innebygde pulsmålerne nøyaktige nok. Du må selvsagt selv vurdere om det er verdt å bruke de ekstra hundrelappene på mer nøyaktig pulsmåling. Vi har i alle fall sett på de beste som finnes i det norske markedet.

De innebygde pulsmålerne i håndleddet bruker en optisk sensor som rett og slett skanner hvordan blodet flyter gjennom blodårene dine. De tradisjonelle pulsbåndene til å ha rundt brystet bruker elektroder på samme måte som EKG som måler pulsslagene direkte fra brystet. Sistnevnte har både mindre feilmargin og mindre sjanse for brukerfeil eller passformproblematikk.

Disse har vi testet

Product Polar H10 Polar Verity Sense Polar H9 Garmin HRM-Pro Garmin HRM-Dual Suunto Smart Heart Rate Sensor annonse Pris 784 NOK 849 NOK 745 NOK 995 NOK 499 NOK 749 NOK Målemetode EKG Optisk EKG EKG EKG EKG Tåler vaskemaskin Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Krysse av Internt minne Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Krysse av Kan brukes til svømming Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Krysse av

Slik har vi testet

I denne testen har vi hovedsakelig testet pulsmålerne koblet til treningsklokker fra samme produsent. I de fleste tilfellene gir dette deg enda mer data og en sømløs tilkobling. Men vi har også testet de på kryss og tvers overalt hvor det er mulig, og sett at det fungerer helt fint.

Du kan miste noen avanserte funksjoner på denne måten, men hvis det viktigste er å måle puls kan du fint bruke en Garmin-klokke med et Polar-pulsbelte. Eller bruke en iPhone eller Apple Watch med valgfritt pulsbelte, for å nevne noen eksempler.

Disse kriteriene er vurdert ekstra nøye:

Passform og justeringsmuligheter

Tilkoblingsmuligheter

Funksjoner, og hvorvidt disse betinges av spesielle klokker eller apper

Om de kan brukes i vann

Vedlikehold og levetid

Merk at dette ikke er en test av produsentenes klokker, apper eller plattformer generelt. Her ser vi på brukeropplevelsen av pulsmålerne, og i utgangspunktet bare det. Målerne er i all hovedsak testet under løping, men passform, funksjoner og øvrig brukeropplevelse er i stor grad den samme til sykling, langrenn eller andre idretter.

Noen ord om håndleddspuls

I flere uker har jeg trent med to eller tre klokker og pulsmålere samtidig. En av tingene som jeg har hatt ekstra fokus på er å sammenligne den interne pulsmålingen på håndleddet med de mer nøyaktige EKG-målingene man får fra brystbåndene.

Håndleddspuls har et seiglivet rykte på seg for å være unøyaktig og kanskje til og med dårlig. Min erfaring i denne testen er at håndleddspulsen har blitt vesentlig bedre de siste årene. Spesielt Polars Vantage V2 og Garmins Fenix 6, begge dyre toppmodeller, har overrasket positivt. Suunto leverer også godkjent under rette forhold. Under relativt rolig trening uten store pulsvariasjoner kan håndleddspulsen nesten måle seg med EKG. Nesten.

I det øyeblikket du setter opp intensiteten blir håndleddspulsen mer og mer unøyaktig. Det er logisk nok. Trener du intervaller vil ofte starten og slutten av dragene lide av at den optiske målingen er treg, og den vil også være unøyaktig i de høyeste pulssonene. Det er opp til deg å avgjøre om det fungerer godt nok, eller om du er såpass inspirert av Ingebrigtsen-familien at du vil måle terskelpuls med stor nøyaktighet.

Merk at spesielt håndleddspuls, men også brystmålere, er avhengig av å sitte godt for å måle riktig. Det vil være individuelle forskjeller på hvilke bånd, stropper og andre målere som passer din kropp og din trening best.

Best i test: Garmins HRM-Pro kan alt unntatt å vaskes

Garmins pulsmålere er godt brukt og godt likt, og nylig slapp de sin siste versjon, HRM-Pro. Denne HRM-serien inkluderer også modellene Run, Swim og Tri, og alle har de litt ulike funksjoner. Kort fortalt kan Pro-modellen alt det de andre kan til sammen, og ganske mye mer. I tillegg til å måle puls, skrittfrekvens og å beregne løpsform, har den fått egne funksjoner for langrenn. Pro-modellen har endelig også bluetooth-tilkobling, slik at du kan koble den til mobilen, en Apple Watch eller til utstyr som Swift du kanskje bruker på tredemøllen din.

HRM-Pro gir deg mest data av alle pulsmålerne i testen. Nå som beltet også har fått bluetooth og intern lagring, er det langt på vei det komplette pulsbelte. Med intern lagring menes at du kan bruke pulsbeltet uten klokke, og så synkronisere pulsdataen senere. Merk at du trenger en Garmin-klokke for å få maksimalt ut av HRM-Pro. De aller mest nerdete dataene, som løpsdynamikk forsvinner om du synkroniserer dette beltet med en Polar-klokke eller Apple Watch. Har du derimot en Garmin-klokke er løpsdynamikken avansert og morsom. Her briljerer Garmin med noen av løpeverdenens mest spennende tall for oss mosjonister. Spørsmålet er nok heller om du trenger å vite hvilken vertikal oscillasjon du har på løpetur? Beltet er testens dyreste, og det er ikke sikkert det rettferdiggjør prisen for deg, avhengig av hvordan du bruker det.

Garmins HRM-Pro er en drøm for deg som elsker data. Løpsanalysen kan potensielt være noe å sette pris på. Den har også nylig fått lignende modus for langrenn.

På linje med de beste i testen kan beltet brukes i vann, og avhengig av hvilken klokke du bruker gi deg egne moduser for svømming, sykling og så videre.

Der HRM-serien briljerer med data skiller den seg negativt ut fra alle de andre i testen gjennom at den ikke kan vaskes i vaskemaskinen. Samtlige andre i testen har en «hjerne» du kan kneppe av selve stroppen. Her sitter hjernen fast, og instruksjonen sier at du skal skylle av pulsbeltet etter hver økt, og håndvaske det etter hver 7. treningsøkt. Lykke til med å holde tellingen. Alle de andre beltene i testen slenger du i vaskemaskinen.

Litt typisk er det også at testens beste pulsmåler er det som gir mest gnagsår. Det er individuelt hvordan dette passer på ulike kropper, men området foran på HRM-Pro er testens stiveste. Det har relativt skarpe og harde kanter, og det er spesielt på undersiden av pulsbeltet at jeg opplever at det skjærer litt inn i huden. Jeg har opplevd det samme med andre målere fra HRM-serien før. Det er verdt å bruke god tid på å finjustere passformen, noe som heldigvis er lett. Jeg løser gnagsårproblemene med bitte litt sportstape på midten av brystet, men skulle ønske jeg slapp den ekstra utfordringen. Det er ikke sikkert du vil oppleve det samme, og derfor trekkes ikke pulsbeltet nevneverdig for at jeg har fått noen gnagsår.

Batteritiden er oppgitt til ca. et år med jevnlig bruk, og med litt knoting med en skrutrekker og litt tålmodighet kan du skifte batteriet selv.

HRM-Pro er et soleklart valg om du har en Garmin-klokke, er villig til å betale det lille ekstra og er lidenskapelig opptatt av data. Du må kanskje regne med noen gnagsår i starten, men testvinneren kan definitivt være verdt både det og den høye prisen.

9 Imponerende Garmin HRM-Pro annonse 995 NOK Sjekk nå 1090 NOK 1449 NOK sitat " Soleklar 10er hvis det var litt mer behagelig " Fordeler Krysse av Det komplette pulsbelte med tanke på funksjoner

Krysse av Kan "alt" - nå også med analyse av langrenn

Krysse av Gir mest data å dykke ned i for en nerdete løper Ting å tenke på Bytt Kan ikke vaskes i vaskemaskinen

Bytt Fronten på beltet er stivt og skarpt, det kan gi gnagsår

Polar H10 er testens mest behagelige

De aller fleste av gode funksjoner du allerede har lest om i testen er også tilgjengelige i Polars aller beste pulsbelte, H10.

H10 kan kobles til to bluetooth-enheter samtidig. Den kan også brukes i vann, har intern lagringsplass og har bonusen at den kan vaskes i vaskemaskinen (Garmin, vi ser på dere igjen).

Polars H10 kommer med en bryststropp som kanskje er testens mykeste og mest behagelige. Stroppen har flere små gummiknotter på innsiden for å sørge for at det ikke beveger seg, selv om dette egentlig ikke er et problem med noen av de andre heller. I all hovedsak er selve beltet mykt og fleksibelt, og føles bedre å ha på over tid. H10 har en litt annen festemekanisme enn de fleste andre. Der de andre bruker en krok, har H10 en plast-lås som minner litt mer om hvordan du fester en sykkelhjelm, men ikke like stor. Det tok litt ekstra tid å venne seg til å kneppe den opp, og låsen blir sittende litt keitete til under armen. Det er også en litt større fare for at den harde plastikken kan føre til et og annet gnagsår helt i starten.

Det er verdt å merke at du må via Polars mobilapp for å låse opp enkelte funksjoner, som å tillate to bluetooth-tilkoblinger. Når det er sagt er tilkobling av pulsmåleren til både app, Polar-klokker og andre klokker sømløs og enkel, sånn som med alle målerne i denne testen.

Eksempler på data du får fra H10 via Polars egen app.

H10 mangler den avanserte løpsdynamikken, men byr på det Polar kaller «ortostatisk test”» Kort fortalt måles pulsen din for å analysere hvordan trening påvirker kroppen og hvordan du bør restituere. Du må ha en kompatibel klokke fra Polar for å bruke denne funksjonen, og den krever at du tar på deg beltet og legger deg ned for å måle puls. Polar mener du bør gjøre dette jevnlig for å få mest ut av funksjonen.

H10 er Polars toppmodell, og det beste valget hvis du har en Polar-klokke og vil ha flest funksjoner. Den mangler derimot den avanserte løpsberegningene og en del av dataen som Garmins HRM-Pro har, men er til gjengjeld mer behagelig. Polars toppmodell er også noe billigere enn Garmins toppmodell.

8.5 Meget bra Polar H10 annonse 784 NOK Sjekk nå 899 NOK 899 NOK sitat " Testens mest behagelige " Fordeler Krysse av Veldig behagelig stropp rundt brystet

Krysse av Kan brukes uten klokke eller telefon med internt minne

Krysse av Dobbel bluetooth og svømming gjør det til et komplett pulsbelte Ting å tenke på Bytt Låsemekanismen kan gnage og er litt vanskelig å åpne

Bytt Mangler noen avanserte funskjoner for å nå helt opp

Garmin HRM-Dual gir deg pulsmåling – og that’s it

Der Garmins HRM-Pro er tettpakket med data og analyse er HRM-Dual en mye mer nedstrippet versjon fra samme produsent. Dual-båndet kan koble til to bluetooth-enheter samtidig – derav navnet. Det er den langt fra alene om i denne testen, og hovedmålet med å velge dette båndet må være å spare noen kroner hvis du ikke trenger internt minne eller avansert løpsdata.

Utseendemessig minner både «hjernen» og stroppen om de gode gamle Garmin-pulsmålerne som var vanlige for noen år siden. Stroppen er testens vanskeligste å justere, og har en løsning som gjør at du må trekke og skyve unødvendig mye for å få riktig passform. Etter litt knoting sitter beltet godt på min kropp, og “hjernen” stikker mindre ut av kroppen enn Garmins PRO, som er litt mer klumpete.

Pulsbeltet kan slenges i vaskemaskinen, så lenge du husker å ta av «hjernen». Denne kan heller ikke brukes i vann, og har som nevnt ikke innebygget internminne. Batteritiden er derimot enestående, og er oppgitt til å være i minst tre år. Batteriet kan skiftes hjemme.

Dette er på mange måter Garmins lillebror, og du kan komme unna med omtrent halve prisen fra HRM-Pro. Det gjør dette til et godt kjøp.

7 Bra Garmin HRM-Dual annonse 499 NOK Sjekk nå 499 NOK 579 NOK Fordeler Krysse av Mye pulsbelte for pengene

Krysse av Dobbel bluetooth-tilkobling til denne prisen er veldig bra

Krysse av Lang batteritid Ting å tenke på Bytt Ikke internminne eller svømming

Bytt Vanskelig å få riktig passform

Polar H9 er en god lillebror

Selv om H10 er et glimrende pulsbelte, vil også Polar deg muligheten til å spare noen kroner på å droppe noen funksjoner, og lillebroren har fått navnet H9.

Det du går glipp av ved å nedgradere til H9 er for eksempel innebygget lagring. Her må du altså koble måleren til en klokke eller en telefon. Bryststroppen har heller ikke de små gummi-knottene for å holde båndet bedre på plass rundt kroppen din. H9 har ikke plast-låsen Fra H10, men en mer tradisjonell krok, noe denne testeren foretrekker. Den myke stroppen som gjør H10 til testens mest behagelige pulsmåler er nesten like god på H9.

Ellers kan den fortsatt slenges i vaskemaskinen og du kan bytte batteri selv her også. Pulsbeltet er fint for deg som liker Polars stropp best og i hovedsak vil spare penger på å få pulsmåling og ikke så mye mer. I skrivende stund er derimot prisforskjellen så liten at det nesten ikke er noe poeng å tenke på. Med H9 er du ikke like avhengig av å koble den til en Polar-klokke, da den vil fungere like godt med en Apple Watch eller en helt annen klokke.

7 Bra Polar H9 annonse 745 NOK Sjekk nå 786 NOK Fordeler Krysse av Myk og behagelig stropp rundt brystet

Krysse av Kan mye av det samme som sin storebror, inkludert svømming Ting å tenke på Bytt Mangler internminne

Bytt Er ikke SÅ mye billigere enn H10

Polar Verity Sense er ikke som de andre

I motsetning til alle EKG-målerne i denne testen som måler puls rundt brystet, er Polars Verity Sense en litt mindre dings du fester rundt armen, og er i stedet optisk. Det er samme teknologi som sitter innebygget i moderne treningsklokker, og nettopp derfor var jeg spent på nøyaktigheten.

Polar Verity Sense er på mange måter testens positive overraskelse. I motsetning til undertegnedes varierende erfaring med innebygd pulsmåling i håndleddet er Verity Sense svært nøyaktig. Veldig ofte viser den nøyaktig det samme som et brystbelte, og i svært sjeldne tilfeller avviker den med mer enn et par pulsslag. Den faller derimot litt igjennom på responstid. Optiske sensorer bruker lengre tid på å måle større pulsendringer. Om du starter et intervalldrag eller på andre måter endrer intensiteten raskt, vil Verity Sense bruke 5–10 sekunder ekstra på gi deg nøyaktige målinger.

Om du synes et halvstramt bånd rundt brystet er ubehagelig kan Verity Sense være en velsignelse. Det myke båndet kan sitte rundt over- eller underarmen, og kan lett justeres. Etter et par økter med litt gnagsår rundt bicepsen ble alt ganske behagelig etter hvert.

Skjermbildene er fra en lang løpetur i variert intensitet med Garmins HRM-PRO rundt brystet og Polars Verity Sense rundt armen. Garmins data er øverst. Verity Sense overrasker positivt og er et godt alternativ.

Verity Sense kan pares med en Polar-klokke eller en hvilken som helst annen løpeklokke. Den kan på linje med de fleste i testen også brukes uten klokke, og lagrer inntil 600 timer(!) med pulsdata du senere kan synkronisere med f.eks. en mobiltelefon eller en klokke. Den har også fått støtte for dobbel Bluetooth-tilkobling, som gjør den svært anvendelig.

Der alle andre beltene i testen har utskiftbart batteri kan denne lades med medfølgende USB-adapter. Det følger også med en egen klips til svømmebriller, da sensoren også kan brukes i vann. Tar du av selve måleren kan stroppen også vaskes i vaskemaskinen.

Verity Sense er et glimrende alternativ til bryststroppene, hvis du aksepterer at den optiske målingen har noen svakheter. Du går også glipp av noen avanserte data sammenlignet med f.eks. HRM-Pro. Den er et veldig godt valg om du f.eks. bedriver innendørsidrett og vil måle puls og intensitet uten at GPS eller kontinuerlig tilkobling til en klokke er viktig.

7 Bra Polar Verity Sense annonse 849 NOK Sjekk nå 949 NOK 949 NOK sitat " Den store overraskelsen " Fordeler Krysse av Nøyaktig til å være en optisk måler

Krysse av Supert alternativ til stropp rundt brystet

Krysse av Myk strikk som er lett å justere

Krysse av Overveldende mye intern lagringsplass

Krysse av Lades med USB Ting å tenke på Bytt Optisk måler mangler litt av nøyaktigheten til brystmålerne

Bytt Måler i all hovedsak "bare" puls

Suunto Smart Heart Rate Sensor utfordrer de store

Produsenten Suunto er en god utfordrer til de to større, og også de har laget en god pulsmåler. Suuntos Smart Heart Rate Sensor har et litt annet design, og er den eneste «hjernen» som stikker litt utenfor selve stroppen. Ikke på noe tidspunkt i testingen har det hatt noe å si.

Suuntos pulsmåler får riktignok sine ekstrapoeng for å ha innebygget minne, slik at du kan bruke det uten klokke eller mobil. Men her er det viktig å bemerke at du må ha en Suunto-klokke av relativt nyere dato for å bruke funksjonen. Utover det kan du fint bruke beltet med en Apple Watch eller helt andre klokker.

Avhengig av funksjoner i klokken har det funksjoner for svømming, triatlon, og en rekke andre idretter.

Pulsbeltet er lett å justere i størrelse, også mens du har det på. Det er en liten bonus. Det kan også vaskes i vaskemaskinen.

Suuntos pulsmåler er et godt valg til Suunto-klokken din, men er i utgangspunktet ikke noe naturlig valg å kjøpe frittstående. Beltet følger i all hovedsak uansett med klokkene.

6.5 Helt greit Suunto Smart Heart Rate Sensor annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Gjør jobben om du er i universet " Fordeler Krysse av Internminne (krever visse Suunto-klokker)

Krysse av Kan brukes i vann Ting å tenke på Bytt Kan ingenting som ikke de andre kan, men koster ganske mye

Bytt En del funksjoner avhenger av at du har en relativt ny Suunto-klokke