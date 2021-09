Samletest Den beste termosen (2021)

Åtte termoser, flere potensielle vinnere og én tydelig taper

Vi har funnet den aller beste termosen du kan kjøpe.

Se for deg scenarioet: Etter endeløse timer med trasking i minusgrader, skal du endelig sette deg ned og nyte en kopp varm kaffe. Euforien varer dessverre ikke lenge, ettersom den [sett inn foretrukket skjellsord] termosen ikke har holdt godt nok på varmen og kaffen er lunken.

Ingen liker lunken kaffe. I alle fall ikke når du forventer den varm. Men har du attpåtil tatt med det du trodde var varmt vann i termosen, for å lage en «rett i koppen»-ettellerannet, da er krisen komplett. For de krever vann over en viss temperatur. For å unngå slike fadeser, har vi testet en rekke termoser, i håp om å finne den beste av de beste.

Kjøkkenet ble til zombie-Titanic i løpet av testperioden etter ørten liten vann som måtte kokes opp.

Det skulle vise seg vanskeligere enn forventet. Ikke fordi de ikke er gode nok, men fordi det krevde sin kvinne å finne forskjellene. Helt presist krevde det et kjøkken som så ut som zombie-versjonen av Titanics heiteste scene, en sikring som gikk minst en gang om dagen og alarmer som gikk i hytt og pine fordi en eller annen termos måtte hentes ut av frysen og få målt temperaturen.

Men vi fant forskjellene. Og selv om det er veldig tett i toppen, blir jumboplassene desto tydeligere i dette selskapet.

Disse er med:

Thermos Light & Compact (1L)

Stanley Adventure (1L)

Asaklitt ståltermos (1L)

Stanley Legendary Classic (1L)

GSI Outdoors Glacier

Rast ståltermos (0,9L)

Rast gummiert (0,9L)

Heldre Vidden

I tillegg til de åtte vi har til test, vil testen utvides med i alle fall to produkter til så fort vi har anledning. Den første er Urberg Classic Termo, som vi faktisk hadde inne til test, men som ble ødelagt etter et par runder i fryseren. Der har vi bedt om et nytt eksemplar, da vi antar at vi fikk en defekt enhet. Den andre er Eagle, som vi nok må vente på en stund grunnet fraktproblemer, men vi oppdaterer så fort den er inne. Det tredje kunne vært Colemans 1 liters termos, som vi etterspurte, men som viste seg at var på vei ut av butikkhyllen fordi distributøren mente «den er for dårlig».

Asaklitt ståltermos 1.0L Rast Termos 0.9L Stanley Classic Vacuum 1L Stanley Adventure Bottle 1.0L Thermos Light & Compact 1.0L Heldre Vidden termos 1L GSI Outdoors Glacier 1L Rast Termos, Gummiert annonse Pris 100 NOK 299 NOK 399 NOK 403 NOK 245 NOK - 299 NOK 349 NOK Målt vekt 550 562 807 637 526 564 653 553 Volum 1 liter 0,9 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 1 liter 0,9 liter Høyde 31 cm 31,5 cm 35,4 cm 30 cm 31 cm 33 cm 30,3 cm 31,5 cm Temperatur målt etter 12 timer i -15°C 69,2°C 71,9°C 71,5°C 70,1°C 69,4°C 37,4°C 70,7°C 53,0°C Helletut eller helleåpning på skrukork Helletut Helleåpning Helleåpning Helleåpning Helletut Helleåpning Helleåpning Helleåpning

Slik har vi testet

Kriteriet for termosene vi har hentet inn var at de måtte romme mellom 0,9 - 1,1 liter væske. Målingene vi har gjort i denne testen vil derfor være gyldig for termoser av dette volumet og er ikke direkte overførbart til andre størrelser som samme merker kan ha produsert.

Fra en av flere runder i kjøleskapet.

Alle termosene har blitt målt regelmessig over tid, i henholdsvis et kjøleskap (6°C) og en fryser (-15°C). Fordi det å åpne og lukke termosene gjentatte ganger i løpet av en 12 timers periode kan gi varmetap, og således feil temperaturmålinger, ble de også lagt i fryseren i 12 timer over natten. Altså uten at noen verken åpnet termosene eller selve fryseren.

På denne måten kunne vi sjekke at målingene faktisk stemte, og samtidig ta høyde for vanlig bruk og hva det har å si for termosenes evne til å holde på varmen.

Kort fortalt er at det har veldig lite å si om du åpner termosen en gang iblant. Det skal mer til for at innholdet i termosen mister varmen.

Alle produsenter ber deg om å forvarme termosen før du bruker den for optimal termoeffekt. Derfor ble de også forvarmet før hver test. Men vi testet også hvor store temperaturforskjellene var når vi ikke forvarmet dem. Vi fant ingen målbare forskjeller i temperaturene ved forvarming eller ikke-forvarming.

Det er derimot ikke dermed sagt at det gjelder all form for oppvarmet væske, men kokende vann i fryseren tåler fint 12 timer uten forvarmet flaske.

I tillegg til temperaturmålingene har vi også vurdert bruk, form og materiale, pris og vekt.

Best i test: Thermos Light & Compact (1L)

Ingen termo uten Thermos. De er fortsatt særdeles gode.

Det er lite å si på evnen til å holde på varme, det gjør den, om enn i gjennomsnitt én grad lavere enn Stanley og GSI Outdoors etter 12 timer i fryseren. Men det er så marginale forskjeller at det ikke ilegges noen som helst vekt.

Designet er helt enkelt, den har en grei og romslig termoskopp, termosen passer i omtrent hvilken som helst sekk, prisen er blant de laveste og vekten likeså. Den er rett og slett veldig enkel. Men i all sin enkelhet har den én kvalitet ingen andre har. Den har en «åpne/lukke» helletut. Som fungerer.

Thermos’ helletut.

Hvis den helletuten skulle bli ødelagt er jo hele flasken ubrukelig. Men all den tid undertegnede har trykket febrilsk på den som en super-fan hvis favorittband la ut konsertbilletter for 0,5 sekunder siden, og den enda ikke har vist antydning til å ha planer om å takke for seg, så velger jeg å tro og håpe at den tåler litt «behandling».

For den helletutens eksistens gir meg så mye glede i hverdagen. Etter å ha skrudd opp og ned på alle termosenes skrukorker i en uke, kan jeg med hånden på hjertet si at det er ikke alltid like greit å skru dem av når de har ligget 12 timer - eller bare 3 timer - i iskulde. Hvis du har vært så uheldig å søle litt utenpå, og dette er blitt til is, da er det bare å ønske deg lykke til.

Men har du en helletut så er dagen reddet. Og Thermos sin, den er testens desidert beste.

9 Imponerende Thermos Light&Compact Vacuum Flask 1.0L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Enkelt og greit, veldig god termos " Fordeler Krysse av Enkelt design som passer enkelt i enhver sekk

Krysse av God størrelse på koppen

Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Lav vekt

Krysse av Ikke spesielt dyr Ting å tenke på Bytt Ståltermos kan bli ubehagelig i kulde

Stanley Adventure (1L)

Stanley Adventure er mer eller mindre samme termos som Stanley Legendary Classic. Stort sett er eneste forskjell at denne kommer uten hank. Og det er et innmari godt alternativ all den tid hanken ikke passer inn i enhver situasjon og sekk.

Det er lite å si på temperaturmålingene for Stanleytermosene, utover at denne er gjennomsnittlig 0,5 - 1 grad lavere enn Stanley Classic i løpet av en tolvtimers periode. Hvorfor vites ikke, men det er som bemerket tidligere så lite at det overhodet ikke er avgjørende. Den holder væske varmt. Lenge.

Den har derimot ikke en like bra kopp som klassikeren fra Stanley, men den er ikke noe dårlig av den grunn. Helt greit kopp, intet mer, intet mindre.

Helleåpningene for å få ut væske er greit markert på toppen av skrukorken og finnes på hver sin side. Skru den akkurat nok opp til at du tror den faller av, men lenge før den faktisk gjør det. Akkurat der heller den best. Forøvrig er denne skrukorken ganske grei når ting egentlig har frosset litt fast, fordi den har et godt grep.

Den har også et belegg utenpå termosen som gjør det mer behagelig å håndtere den når det er kaldt. Det er en kjempebonus .

Pris- og vektmessig scorer den bedre enn klassikeren, hvilket også gjør at den kommer høyere opp på listen vår.

9 Imponerende Stanley Adventure Bottle 1.0L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Stanleys termoser holder koken, lenge. " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Har et godt ytre lag som er behagelig å holde i selv i kulde

Krysse av Grei størrelse og form Ting å tenke på Bytt Innsnevringen på toppen gjør at det kan bli klønete å få den opp av fullpakket sekk

Asaklitt ståltermos (1L)

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Både første, andre og tredjeinntrykket av denne termosen var «men hvor er logoen?». Den er nesten ikke synlig. Litt som den lille kaffeflekken på duken du prøvde å sette en vase over fordi ingen skulle se den.

Ikke at logoen er viktig, men denne termosen hadde fortjent å skrike høyere at «her er jeg, se på meg!», fremfor å prøve å forsvinne i mengden. For denne termosen er ikke bare den desidert billigste termosen i testen, den er også like god til å holde på varmen som gamlekarene Thermos, Stanley og kompani. Dette her er kvalitet!

Men selv om den er oppe og konkurrerer med termos-eliten, så klarer den ikke helt riste av seg rævadilter-stempelet. Den har i likhet med Thermos en helletut. Og den har en god stråle og grei funksjon, selv om den fremstår mindre hardfør enn Thermos sin. Estetikken er derimot mye svakere. Den grønne flippen du trekker opp for å åpne helletuten gjør absolutt jobben, men det er det.

Alt i alt. Den vinner ingen designpriser, men kvaliteten er det likevel lite å si på.

8.5 Meget bra Asaklitt Vacuum Flask 1.0L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Det billige alternativet leverer sterkt! " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Enkelt design som passer fint i sekken

Krysse av Grei helletut Ting å tenke på Bytt Ståltermoser kan bli ubehagelige når de er ekstra kald

Bytt Litt bred og lav kopp

GSI Outdoors Glacier

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Det er vanskelig å beskrive hvor standhaftig denne termosen fremstår. Men jeg er overbevist om at når verden endelig har gått under så er det kun kakkerlakkene og GSI Outdoors Glacier termos som overlever. Helt uten sammenligning forøvrig.

Den er tung i bunn, den er kompakt i form og den står støtt. Tross at den fremstår ordentlig tung, så er den ikke blant de tyngste i testen, enn dog heller ikke blant de letteste.

Termoskoppen er den mest romslige i testen, og den hadde vært den beste koppen hadde vi sluppet å drikke av stålbelegg. Her hadde vi foretrukket plast, tross alt. Men den er god og romslig, og i likhet med hele denne termosen, så står den helt støtt.

Som om den ikke føltes stoisk nok allerede så er også skrukorken av det virkelig gode slaget. Den er formet som et lite tannhjul og buer litt ut fra flaskens tut. Dermed får du et veldig godt grep, selv når ting er litt sammenfrosset. Den har også intet mindre enn tre ulike helleåpninger.

Evnen til å holde på varmen er det heller ingenting å si på og den er helt der oppe i toppen på målingene.

Sist, men ikke minst, det er utrolig deilig å slippe å holde på kaldt stål. Plastbelegget som går rundt termosen er vesentlig bedre å holde i, og trekker absolutt positivt opp.

8.5 Meget bra GSI Outdoors Glacier 1L annonse 299 NOK Sjekk nå 599 NOK sitat " Solid termos som står støtt " Fordeler Krysse av Den mest stabile termosen i testen

Krysse av Stor og romslig kopp

Krysse av Behagelig ytre materiale - godt for kalde fingre Ting å tenke på Bytt Noe høyere vekt enn andre i testen

Stanley Legendary Classic (1L)

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Den gode gamle klassikeren er fortsatt en favoritt hos mange, og den er også en favoritt hos oss.

Temperaturmålingene viser at den holder veldig godt på varme over tid, og har et ganske begrenset varmetap selv etter 12 timer i fryseren. Med 71 grader celsius er kaffen reddet og humøret på topp.

Humøret blir heller ikke dårligere av at koppen enkelt lar seg skru av. Selv etter at en svær istapp har satt seg fast i den, fordi en annen termos fikk lekkasje utover hele fryseren. Fremfor å holde godt fast i en sleip og sirkulær termos, tar du bare tak i håndtaket og skrur av korken. Null problem.

Stanley Legendary Classic har i tillegg testens desidert beste kopp. Alle termoskoppene har en småtjukk kant på toppen fordi det er der rillene til skrukorken naturlig nok er. Men på Stanley sin Legendary Classic er rillene noen millimeter lenger ned, hvilket gjør at akkurat der du lener leppene for å ta en sipp er helt slank. Det er rett og slett bare mye mer behagelig å drikke av.

For å helle ut væske til nevnte vidunderkopp må du skru litt på korken. I likhet med Stanley Adventure må den skrus akkurat nok til at du tror den skal falle av, men før den faktisk gjør det. Med det menes: den ligger ikke helt i ro, den virker å flytte litt på seg når du har skrudd på den. Men den heller bra.

Så hvorfor er den ikke testvinner når alt er såpass bra? Fordi den veier mest, koster mest og det er ikke alltid like praktisk med en termos med håndtak når den skal opp og ned i en sekk. Det kan også være noe upraktisk med en innsnevret topp, fordi ekstra tøy, kopper, kar, hva-enn-du-har-i-sekken, vil legge seg rundt den. Og således gjøre den vanskeligere å dra opp.

Men er ikke det så viktig? Vel, da er dette en helt utmerket termos.

8.5 Meget bra Stanley Classic Vacuum Bottle 1.0L annonse 399 NOK Sjekk nå 498 NOK 549 NOK sitat " Den gode gamle klassikeren er helt der oppe fortsatt. " Fordeler Krysse av Holder godt på varmen over tid

Krysse av Har et godt ytre lag som er behagelig å holde i selv i kulde

Krysse av God hank å holde i

Krysse av God termoskopp Ting å tenke på Bytt Hanken er god, men gjør at termosens form blir knotete i sekken

Bytt Innsnevringen på toppen gjør at det kan bli klønete å få den opp av fullpakket sekk

Rast ståltermos (0,9L)

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Den marginalt beste på å holde på varmen er denne termosen. Det er kanskje kun snakk om 0,5 grader, men med tanke på kvaliteten i toppen er det bare å ta den lille seieren.

Begge Rast sine termoser har et slankt og enkelt design. Det gjør dem også veldig enkle å ta med seg hvor som helst. Satt sammen med de øvrige termosene fremstår Rast som ganske mye tynnere enn resten, men de er faktisk nesten helt lik Thermos i størrelse.

Pris og vekt er helt på det jevne og Rast er absolutt en god konkurrent til Thermos. De er på mange måter dønn like. Bortsett fra den, i dette tilfellet, manglende helletuten. Til gjengjeld har de to veldig stabile helleåpninger på skrukorken.

Med andre ord, vil du ha en ståltermos med skrukork? Gå for Rast.

8 Meget bra Rast Termos 0.9L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Enkelt design som fungerer helt utmerket. " Fordeler Krysse av Slank form som passer i enhver sekk

Krysse av Holder godt på varmen over tid Ting å tenke på Bytt Stålet kan være vond og sleip å holde i når det blir veldig kaldt

Bytt Ingen lukkbar helletut, du må ta av hele skrukorken

Rast gummiert (0,9L)

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

For de av oss som foretrekker å ta med oss mest mulig knasj-fargede ting på tur, bare sånn i tilfelle dette skulle bli den turen hvor alt går i dass og nødhjelpen må tilkalles og knallfarger gjør det enklere å finne deg, så ville dette i utgangspunktet vært midt i blinken. Men så er det ikke det likevel.

Vi har slitt med å forstå hva det er som er grunnen til at denne versjonen av de to termosene fra Rast får så dårlige temperaturmålinger. De fremstår helt like i størrelse, samme materialer og burde i teorien fungere like bra.

Det eneste vi har bemerket oss er at denne termosens vekt er lavere (553 gram) enn ståltermosen (562 gram). Det er ikke mye, men vi ville i utgangspunktet trodd at det var omvendt. At man rett og slett hadde lagt et gummiert lag utenpå ståltermosen, fremfor å ta bort plass på innsiden, som kan gjøre at isolasjonen fungerer dårligere.

Temperaturmålingene viser nemlig at etter 12 timer i fryseren så er Rast sin gummierte termos nede i 53 grader celsius. Det er ikke krise, vi har ikke nådd fullstendig kroppstemperatur på væsken (37 grader celsius), men den kaffen, den smaker dritt.

Den gummierte Rast-termosen er utover dette svært lik ståltermosen. Den har en skrukork med helleåpning, en smal kopp og slank form som passer enkelt i sekken.

Gummilaget utenpå termosen fungerer som utmerket anti-skli for premiekløner som undertegnede hvor alt bare «sklir ut av hendene», fargen er fantastisk og den er kjempegod å holde i når den er kald. Vi skulle så gjerne tatt denne med oss på tur, men vi foretrekker dessverre varmere kaffe.

6.5 Helt greit Rast Termos, Gummiert annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Holder på varmen en stund, men ikke i lengden. " Fordeler Krysse av Fantastisk farge og deilig gummimateriale

Krysse av Enkelt design som får plass i enhver sekk Ting å tenke på Bytt Holder ikke godt nok på temperaturen i lengden

Heldre Vidden (1L)

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Den ser bra ut, den er god å holde i, men dette ble dessverre lunkent.

Heldre stakk av med den laveste plasseringen ene og aleine fordi temperaturmålingene dumpet altfor fort. Hvis du ikke skal lenger enn en 1–3 timers tur, så kan denne termosen fungere helt fint. Men hva er poenget når de fleste andre termosene i testen holdt 80 grader celsius etter 3 timer, mot Heldres såvidt 60?

Når vi er oppe i 12 timer så er det bare å kaste inn håndkleet, for da har vi falt ned til 37 grader celsius - mot de beste på 71 grader.

5.5 Middelmådig Heldre Vidden termos 1L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Godt ytre materiale

Krysse av God størrelse på koppen

Krysse av Enkel å få plass til i sekken Ting å tenke på Bytt Dårlig på å holde på varmen over tid