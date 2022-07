Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Isbitmaskiner 2022

Her er det mange som har vært og handlet hos samme fabrikk

Vi har testet isbitmaskiner.

Å ha en isbitmaskin i hus kan sørge for iskald drikke dagen lang, men du bør ha en fryser som backup.

Med temperaturer som tidvis har bikket 30 grader i både sannsynlige og mindre sannsynlige deler av landet, har behovet for å kjøle seg ned i hverdagen vært høyt i 2022.

Aircondition har vi testet i flere omganger, og nå er tiden kommet til en litt mindre nedkjølingsdings - både i omfang og pris - nemlig isbitmaskinen.

Klare mangler

Disse små «omvendte varmepumpene» lover å kunne ha klar en ladning isbiter på et sted mellom seks og tolv minutter, som naturligvis høres ut som en drøm om du er av typen som liker å tilbringe sommeren på balkongen med et iskaldt glass i hånden.

Men duger de egentlig til å forsyne deg med isbiter løpende gjennom dagen? Til det må vi nesten svare et rungende «njaaaa...», i hovedsak på grunn av at isbitene de produserer rett og slett ikke er veldig kalde - i alle fall ikke om du ikke sørger for at vannet de skal lages av er ordentlig kaldt.

Dermed kan du ende opp med isbiter som smelter og vanner ut drikken din uten egentlig å ha gjort den så veldig mye kaldere. Ingen av maskinene har heller noe kjøle- eller fryseelement som holder dem kalde etter at de er produsert, så om du bare lar dem stå der vil de smelte sakte, men sikkert.

Til maskinenes forsvar er det gjerne presisert i manualene at isbitene er ment å skulle etterfryses i fryseren, men vi mistenker likevel at det ikke er sånn folk flest helst ønsker å bruke dem.

Åtte isbitmaskiner har vært til test.

Det må også sies at isen de produserer er av relativt lav kvalitet. «Bullet»-isbitene de lager er frostede/hvite, som betyr at de gjerne har små ujevnheter på overflaten, som igjen betyr at mer kullsyre bruser avgårde når du har dem i drikke med bobler - med flatere drikke som resultat.

Maskinene vi har testet er disse:

Andersson IEM 2.1 Biltema Isbitmaskin Clas Ohlson isbitmaskin Cuisine Isbitmaskin Logik L12IMS21E Nordic Sense IC1212S Ismaskin Rubicson Ismaskin Wilfa Frostbitt ICE-12S annonse Pris 1 390,- 1 299,- 999,- 899,- 990,- 1 799,- 999,- 1 649,- Pris testet 1390,- 989,- 999,- 899,- 990,- 1799,- 999,- 1649,- Dimensjoner (BxDxH) 34,8 x 24,8 x 29 cm 23 x 31 x 32,5 cm 26 x 29 x 32,5 cm 34,8 x 24,9 x 32,5 cm 30,8 x 22,4 x 28,3 cm 22 x 30,5 x 32 cm 34,8 x 24,9 x 32,5 cm 37,9 x 37,3 x 27 cm Effekt 105 watt 120 watt 120 watt 105 watt 120 watt 100 watt 105 watt 100 watt Kapasitet vanntank 1,9 liter 1,8 liter 1,8 liter 1,85 liter 1,5 liter 1,8 liter 1,85 liter 2 liter Produksjon 12 kg/døgn 12 kg/døgn 12 kg/døgn 12 kg/døgn 10 kg/døgn 12 kg/døgn 12 kg/døgn 12 kg/døgn Dreneringshull Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Vaskeprogram Bytt Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt

Svært mye likt

Det skal sies at de åtte maskinene vi har testet i praksis er veldig, veldig like. Det skyldes nok at grunnteknologien er den samme, med små variasjoner i utforming, spesifikasjoner og funksjonalitet. Her gjetter vi at mange har vært på handletur hos én og samme produsent, bare med små variasjoner i utforming og noen mer eller mindre nyttige funksjoner til eller fra.

Om du går på nettsteder som selger kinesiske merker direkte, som Aliexpress eller Alibaba, finner du garantert fort mange av maskinene i vår test også under andre navn - stort sett alle produsert av selskapet Hicon.

Det viser seg blant annet ved at maskinene fra Clas Ohlson og Biltema er i praksis er identiske, og det samme gjelder maskinene fra Europris (Cuisine) og Kjell & Company (Rubicson). Fem av maskinene i testen bruker også den samme viften.

Maskinene fra Cuisine (Europris) og Rubicson (Kjell & Company) er i praksis helt like. Cuisine har kostet på seg en logo og en ekstra hvit stripe.

Et viktig element ved isbitmaskiner er at de må rengjøres grundig og ofte. Hvis du ikke sørger for at maskinene tørker opp etter bruk kan du nemlig risikere algevekst, mugg og det som verre er - noe du selvfølgelig helst bør unngå når maskinen skal lage noe som skal inn i munnen. Her er det blant annet viktig å ha en enkel måte å tømme ut overflødig vann på, som gjerne løses med en enkel liten propp i bunnen av vannbeholderen.

Ellers har vi naturligvis vurdert brukervennlighet, støynivå og ikke minst forsøkt å gjøre oss opp en slags mening om «kvalitet» på isbitene. Noe vi ikke er i stand til å vurdere i noen særlig grad er naturligvis hvor slitesterke de ulike maskinene er.

Vi har bitt oss merke i en del kommentarer rundt på produktsider i ulike nettbutikker, hvor det ofte klages over at mekanismen som skyfler isbitene fra «istappene» og ut i isbitskuffen går i stykker. Til det kan vi ikke si så mye annet enn at det i enda større utstrekning enn vanlig kan være verdt å ta vare på kvitteringen etter et eventuelt kjøp.

Alle maskinene i feltet fungerer på samme måten, ved at disse rørene fylt med kjølemiddel senkes i vann, og så former isbitene seg på utsiden. Disse maskinene produserer ni isbiter per ladning, men det finnes også større maskiner som lager flere i gangen.

Å kåre en vinner i dette feltet er nesten umulig. Det er lettere å plukke ut et par maskiner vi kanskje ikke ville valgt, i hovedsak fordi de koster mer enn konkurrentene uten at det egentlig vises i verken produksjonskapasitet, støynivå eller annet. Karakterene reflekterer også at det ikke egentlig er noen som skiller seg tydelig ut i positiv forstand.

Product Andersson IEM 2.1 Biltema Isbitmaskin Clas Ohlson isbitmaskin Cuisine Isbitmaskin Logik Ismaskin L12IMS21E Nordic Sense IC1212S Ismaskin Rubicson Ismaskin Wilfa ICE-12S Mengde kjølemiddel 29 gram 23 gram 23 gram 29 gram 20 gram Ikke oppgitt 29 gram 26 gram Temperatur vann ved start 22,3 grader 22,9 grader 21,1 grader 21,5 grader 22,5 grader 21 grader 21,5 grader 21,5 grader Tid første parti 12.05 min 10.10 min 10.00 min 9.10 min 11.10 min 7.45 min 9.20 min 8.10 min Tid typisk parti 10.00 min 8.45 min 8.45 min 9.00 min 9.30 min 8.20 min 8.10 min 8.00 min Mengde is per parti 80-84 gram 62-66 gram 56-62 gram 61-66 gram 56-62 gram 52-58 gram 60-62 gram 61-66 gram Målt støy 61 dB 62 dB 62 dB 61 dB 62 dB 57 dB 61 dB 57 dB

I testen har vi kun valgt å lage store isbiter på de maskinene som har valget mellom små og store. Tidene oppgitt i tabellen reflekterer det.

Andersson IEM 2.1

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Netonnets Andersson-merke virker å ha valgt en litt annen fremgangsmåte enn alle de øvrige maskinene i testen. Den produserer nemlig betydelig større isbiter enn resten, men bruker også litt lenger tid på hvert parti. Per time blir mengden is omtrent den samme som de beste av konkurrentene, så det blir litt smak og behag hva man vil ha.

Andersson-maskinen tar seg også mest tid av alle på det første isbitpartiet, som riktignok blir bedre enn på alle de andre. Denne er det liten grunn til å kjøre tre runder før du kan forsyne deg av isbitene. Med 29 gram er også dette blant maskinene med mest kjølemiddel ombord.

Støymessig noterer vi at Andersson-maskinen plasserer seg omtrent på samme nivå som resten av feltet, noe som for så vidt ikke er så veldig overraskende all den tid den benytter den samme viften som fire av de andre maskinene.

Ellers er IEM 2.1 fullstendig blottet for andre funksjoner. Du får ikke velge størrelse på isbitene (her kunne det jo faktisk hatt en hensikt om du ville ha en maskin som produserte litt kjappere og mindre isbiter) og du får ingen egen rensemodus. Denne lager store isbiter, det er det, men det gjør den til gjengjeld godt.

Til fullpris, som virker å være 1390 kroner, er det nok andre maskiner i feltet som muligens gir bedre valuta for pengene, men om den kommer ned til rundt tusenlappen kan det fort hende vi hadde valgt akkurat denne. Bare ikke la deg lure av produktbildet i nettbutikken til Netonnet, med store, kubeformede og gjennomsiktige isbiter.

Det er absolutt ikke det du får her.

Rubicson isbitmaskin + Cuisine isbitmaskin

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Cuisines isbitmaskin er identisk med Rubicson-maskinen, med unntak av den hvite ringen og logoen i front. Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Isbitene fra Rubicson-maskinen. Åpne fullskjerm

Akkurat som for Clas Ohlson og Biltema, så har Kjell & Company og Europris vært hos den samme produsenten og fått logoene sine satt på identiske isbitmaskiner. Alle fire og modellen fra Andersson har for øvrig den samme viften fra selskapet HKFan.

Rubicson- og Cuisine-maskinene er litt kjappere i bruk enn de fleste av konkurrentene, sannsynligvis takket være at de har oppgitt hele 29 gram kjølemiddel innvendig. En typisk isbitleveranse tar bare drøye åtte minutter, og isbitene de produserer er stort sett helt på det jevne - middels store og fyldige.

Litt finurlig er det at begge maskinene konsekvent lager én isbit som er mindre enn de åtte andre, og det må også sies at de par-tre første rundene byr på rimelig vasne isbiter som ikke egner seg til så mye mer enn å smelte i maskinen og kjøle ned vannet i beholderen. Muligens hadde det vært bedre om maskinene tok seg litt bedre tid akkurat her.

Den blanksorte lakken er designmessig helt ålreit, men den samler godt med fingermerker og støv vises veldig godt om du ikke sveiper over den med jevne mellomrom.

61 desibel fra en halvmeters avstand er helt greit støymessig: Du vil nok irritere deg like mye over disse som du vil over alle de øvrige maskinene om du har en åpen kjøkkenløsning eller på annen måte må ha maskinen i samme rom som du oppholder deg i. Noe vaskeprogram får du heller ikke, uten at det er noe veldig stort minus.

Både Europris- og Kjell & Company-maskinene er blant de billigste i testen, og sammenliknet med de øvrige tusenkronersmaskinene ville vi kanskje hårfint valgt disse. Det skyldes i hovedsak at de er hakket kjappere i selve isbitproduksjonen enn konkurrentene.

Clas Ohlson isbitmaskin + Biltema Isbitmaskin

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Clas Ohlson og Biltemas isbitmaskiner er nøyaktig de samme. Stein Jarle Olsen, Tek.no Biltemas maskin kommer med svart finish. Stein Jarle Olsen, Tek.no Isbitene fra Clas Ohlsons maskin. Åpne fullskjerm

Maskinene fra to av våre største kjeder viser seg raskt å være eksakt den samme, med unntak av den utvendige finishen, så innkjøperne hos de to har nok vært på besøk hos samme produsent. I bruk er de også identiske, så derfor vurderer vi dem sammen.

Det børstede stålet på Clas Ohlson-maskinen er hakket penere å se på enn den blanksvarte plasten på Biltema-maskinen og enkelte av de andre, men den er også en finger- og fettmerkemagnet uten like. Nå kommer du sannsynligvis til å flytte mindre rundt på maskinen enn det vi har gjort, men det er likevel greit å merke seg. Heldigvis kommer de med en liten bærehank du kan feste på.

Clas Ohlson og Biltemas maskiner lager generelt ganske små og kompakte isbiter, men de tar seg nok tid til at selv det første partiet blir brukbart. 23 gram kjølemiddel er i nedre sjikt blant maskinene i testen, og maskinene bruker også noe mer tid per isleveranse enn de aller raskeste - samtidig som mengden is per parti er helt gjennomsnittlig.

Støyen måler vi til det høyeste nivået i testen, men forskjellene er små og i praksis tror vi alle maskinene vil oppfattes relativt likt på denne fronten, så det har ikke vært utslagsgivende. Vanntankene på 1,8 liter er helt på det jevne, og det samme gjelder isbitskuffen.

De har også et slags vaskeprogram, som i praksis betyr at du skal helle en tynn eddikløsning i vannbeholderen og la programmet spyle gjennom dysene et par ganger. Forsåvidt praktisk, men ikke noe du ikke også kan oppnå ved vanlig drift av maskinen og litt eddik i isbitvannet.

Alt i alt er det lite som gjør at disse to skiller seg ut fra feltet, kanskje med unntak av prisen. De er begge blant de rimeligste i testen, med Biltemas maskin i skrivende stund en tier lavere i pris enn Clas Ohlsons maskin.

Til prisen gjør de seg definitivt ikke bort - men vi skulle kanskje ønske isbitene var litt større.

Wilfa Frostbitt ICE-12S

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Selv «merkevaren» Wilfa har nok vært på handletur hos en kinesisk fabrikk, for også denne modellen finner vi på nettsidene til Hicon. Med 26 gram kjølemiddel er den akkurat over middels i feltet, men Wilfa-maskinen utmerker seg ved å være den som bruker kortest tid per parti isbiter, med bare åtte minutter i 21–22 graders romtemperatur.

De første par settene med isbiter er imidlertid ubrukelige, så her burde Wilfa-maskinen tatt seg litt bedre tid. Fra og med sett tre begynner det å likne, og derfra og ut er det stabilt fra Frostbitt, som den heter. Isbitene den produserer er middels store, og omtrent på nivå med Clas Ohlson og Biltema - men mindre enn Andersson.

Målt støynivå er lavt, men Wilfa har litt den samme støysignaturen som Nordic Sense i at den høres litt ut som et kjøleskap som jobber hardt. I praksis blir dermed dette akkurat like påtrengende som konkurrentene, selv om de er målt til et høyere støynivå.

Vanntanken er relativt stor, men isbeholderen er ikke noe større enn på konkurrentene, så du må sørge for et jevnt uttak av is for at ikke maskinen skal stoppe med halvfull vannbeholder. Wilfa-maskinen er dessuten ikke den mest kompakte, som også kan være verdt å ta med i betraktningen om du har litt begrenset med plass der den skal stå.

Alt i alt lite å utsette på maskinen fra Wilfa, men den virker konsekvent å være noe høyere priset enn de relativt likt ytende konkurrentene. Det gjør det vanskelig å anbefale den.

Nordic Sense IC1212S Ismaskin

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Maskinen fra Nordic Sense (som egentlig er fra merket Funktion, avslører klistremerket bakpå) utmerker seg først og fremst med den store åpningen, som gjør det mulig å se ned på røret med kjølemiddel og følge med på at isbitene former seg. Det har også en annen fordel, og det er at det blir enklere å komme til for å tørke/rengjøre inni selve isbitkammeret. Det kan vi like.

Nordic Sense-maskinen er også kompakt og fin, men det betyr dessverre også at selve isbeholderen er ganske liten, så du må være forberedt på å tømme den oftere enn på konkurrentene. Som den eneste maskinen i testen har den også vifteutblåsningen plassert bakover, som betyr at du ikke bør plassere den inntil en vegg eller annen hindring. Her ville nok en sidemontert åpning, slik konkurrentene har, vært mer praktisk.

Tross at støymåleren vår noterer lave 57 desibel støy, har denne maskinen en støykarakter som låter litt mer som et kjøleskap, og forskjellen i praksis er derfor minimal. Den burde også tatt seg bedre tid med den første porsjonen med isbiter, for den er i praksis helt ubrukelig til annet enn å kjøle ned vannet i maskinen.

Ikke før den tredje-fjerde porsjonen får vi isbiter som er brukbare, men etter det går det rimelig raskt unna. Under åtte og et halvt minutt er omtrent midt i feltet i testen. Uheldigvis er det ikke allverden til is som lages i hver porsjon, og Nordic Sense-maskinen er den eneste vi aldri veide inn til 60 gram eller mer.

Dermed blir det litt knapt. Og siden «alle» konkurrentene virker å være på tilbud i disse dager blir det dermed litt for dyrt uten å fortjene det for Nordic Sense.

Logik L12IMS21E

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Logik er den eneste isbitmaskinen i testen som har en lavere oppgitt kapasitet enn 12 kilogram i døgnet (esken sier 10 kg, Elkjøps nettsider sier 12), og det vises også på tiden det tar å lage isbiter her.

Over 11 minutter på det første partiet er lenge, men til gjengjeld lager Logik-maskinen isbiter det faktisk går an å bruke. Deretter tar det imidlertid rundt ni og et halvt minutt per parti, og når partiene knapt runder 60 gram blir det litt seigt sammenliknet med resten. Isbitene den lager er følgelig også rimelig små, og maskinen oppgir bare 20 gram kjølemiddel - mindre enn alle de andre

En fordel for Logik-maskinens del er at den er relativt liten og kompakt, samtidig som den har en romslig isbeholder. Du får også en rensemodus, og det børstede ståldesignet (som nok egentlig er plast) er relativt pent og ikke minst motstandsdyktig mot fingermerker og fett - noe vi ikke kunne si om tilsvarende finish fra Clas Ohlson og Biltema.

Som for å understreke at det er mye innavl i denne produktkategorien snakker bruksanvisningen til Logik om å bytte til den lille isbitstørrelsen om du har problemer, selv om maskinen vitterlig ikke har noen mulighet til å velge størrelse på isbitene.

Ellers er det lite oppsiktsvekkende å fremheve ved maskinen fra Logik. Den er kompakt, forholdsvis rimelig, men også treigere til å lage isbiter enn de øvrige. Det må nesten være det viktigste.