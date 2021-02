Den beste mikrobølgeovnen har en utrolig kjekk funksjon

For første gang tester Tek mikrobølgeovner – her er syv ulike modeller.

Syv mikrobølgeovner er innom testbenken for første gang. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 14 Feb 2021 06:00

Vi har etterhvert testet mye rart her på Tek, også i kjøkkenkategorien. Eksempelvis har vi allerede liggende samletester av både kaffekverner , kjøkkenmaskiner , doble vaffeljern og pizzaovner . I dag er det imidlertid en helt ny kategori som skal til pers – mikrobølgeovner. Disse durende, plingende, snurrende maskinene de aller fleste av oss har på kjøkkenbenken og tar i bruk når noe skal varmes opp – helst gjerne også litt brennkvikt.

Men de færreste har nok et veldig bevisst forhold til nøyaktig hva slags mikrobølgeovn de har, eller om den modellen de kjøpte er den som gir mest for pengene eller varmer opp raskest. Om det er dette du lurer på, er du kommet til riktig plass.

I dag titter vi nærmere på syv ulike mikrobølgeovner, i et prisspenn som i skrivende stund var fra 799 til 2299 kroner.

Product Samsung MS23K3555EW (Hvit) Samsung MS23K3515AS (Sølv) Kenwood Limited K23MSB16E (Sort) Whirlpool MCP 345/BL (Sort) Point PMW620B20 Logik L23CS13E (Sølv) Clas Ohlson SMH207E9H-P 2299 NOK 1390 NOK 1295 NOK 1990 NOK 1499 NOK 1795 NOK 799 NOK Maks effekt 800 W 800 W 800W 800W 800W 800W 700W Grillfunksjon Nei Nei Nei Ja Ja Ja Nei Varmluft Nei Nei Nei Nei Nei Ja Nei Tallerkenens diameter 28,8 cm 28,8 cm 27 cm 27 cm 27 cm 27 cm 24,5 cm Utvendige mål 49 x 34 x 27 cm 49 x 34 x 27 cm 48,5 x 36,5 x 29 cm 52 x 35,5 x 30 cm 44 x 33 x 25,5 cm 48,5 x 36,5 x 29 cm 45,5 x 35,5 x 25,5 cm Innvendige mål 31 x 31 x 19 cm 31 x 31 x 19 cm 33 x 31,5 x 20,5 cm 32,5 x 32,5 x 20 cm 30 x 28 x 18 cm 33 x 30,5 x 20 cm 29,5 x 28 x 19 cm Funksjoner Barnesikring, Dampkoking, Hurtigtining, Hold varm-funksjon Barnesikring, Hurtigtining Barnesikring, hurtigtining Hurtigtining, hurtig brødtining, sprøsteking Har ikke barnelås eller avanserte programmer Barnesikring (enkel å finne), konveksjon, hurtigtining, hold varm-funksjon Ingenting spesielt Medfølgende utstyr Glassbolle med lokk for dampkoking av grønnsaker Ingenting spesielt Ingenting spesielt Stekepanne med avtagbart håndtak, samt grillrist Grillrist Grillrist Ingenting spesielt

Som du kan se er det lite variasjon i effekten i denne priskategorien, med kun den billigste ovnen på 700 watt mens resten alle har 800 watt oppgitt effekt. Uten at vi kan skryte på oss å ha skrudd opp ovnene og sett inni (noe som for øvrig kan være veldig farlig) er det verdt å påpeke at det nok ikke er usannsynlig at flere av disse ovnene deler samme innmat.

Det er likevel ganske stor variasjon på innsiden, nærmere bestemt på volumet og på tallerkenstørrelsen. Clas Ohlsons ovn har en tallerken på kun 24,5 cm, mens Samsung har utstyrt sine ovner med tallerkener på 28,8 cm. Vi har målt både de ytre og indre målene selv, ettersom vi erfaringsmessig vet at produsenter er langt fra treffsikre på egne mål på nettsider og i manualer.

Slik har vi vurdert mikrobølgeovnene Byggekvalitet og design – Hva slags materialer er ovnene laget av? Blir de fort fettete på utsiden? Spørsmål som dette vurderer vi i denne kategorien, både ved å observere ovnene og å ta i de ulike delene. Knirkete håndtak, brukerpaneler som er kjipe å bruke eller overflater som er vanskelige å rengjøre – alle slike ting tar vi med i vurderingen vår.

Funksjonalitet – I denne kategorien tar vi for oss det rent funksjonelle ved ovnene. Hvor intuitive brukerpanelene er, hvor store glasstallerkenene er, hvor mange ekstrafunksjoner (som barnesikring) du får med, om lyden kan skrus av – og mye mer.

Oppvarming – Her tester vi rett og slett både hvor raskt og hvor jevnt ovnene varmer opp mat. I denne testen har vi testet med både en ferdigmiddag og rent vann, og kontrollert temperaturen. Ferdigmiddagene ble varmet rett ut av kjøleskapet, og de var lagret i den samme hyllen så langt unna kjøleelementene i kjøleskapet som mulig (for å minimere temperaturforskjeller). Vi har også brukt hver ovn i minst 2–3 dager til daglig bruk, og gjort oss observasjoner i den forbindelse.

Ekstrautstyr – Følger det med ekstra utstyr du kan bruke til spesielle formål? Eksempelvis har enkelte ovner ekstra utstyr for dampkoking eller grilling av mat, og noen leveres med stativer.

Pris – Til slutt spiller selvsagt prisen inn. Til syvende og sist ønsker jo de fleste av oss å få mest mulig produkt per krone.

Kunsten å måle en kjøttkake

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hvordan har vi gått frem for å teste mikrobølgeovner? Vel, først og fremst har vi brukt ovnene helt vanlig i tur orden i flere uker. Vi har tatt på flater, ristet i håndtak, trykket på knapper og sett etter fettmerker. Apropos det siste, så valgte vi helt bevisst å ikke fjerne alle fettmerker fra ovnene i bildene i denne testen, ettersom du tross alt ikke har mange andre ressurser enn her til å se akkurat dét. Vil du se ovnene i perfekt tilstand kan du jo alltids titte på produsentenes egne bilder.

Slik måler du en kjøttkake. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi ønsket imidlertid også å gjøre noen håndfaste målinger, og for å gjøre dette skaffet vi til veie følgende utstyr:

7 x Fjordland Kjøttkaker av storfe med ertestuing og poteter

Digital temperaturmåler

1 x plastbolle

7 x 5 dl vann

Med disse verktøyene gikk vi metodisk til verks for å måle hvor jevnt og hvor raskt hver ovn kunne varme opp både flytende middag og mer fast middag. Om du lurer på hvorfor vi valgte akkurat denne Fjordland-middagen, så var det en todelt grunn. Først og fremst var det fordi vi regnet med at dette er noe de aller fleste kunne finne på å kjøpe om de bare vil ha en rask og enkel middag.

Måling av temperatur i vann. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den andre grunnen var at vi også testet både lasagne og grøt, men her ble feilmarginene store og relativt ukontrollerbare. Som du sikkert vet om du har forsøkt å varme opp en større, relativt uniform masse i en mikro, så varmes enkelte deler raskere opp enn andre. Og dermed var også resultatene våre mer eller mindre tilfeldige.

Kjøttkakene viste seg å være løsningen. I denne Fjordland-middagen er det fire prosesserte kjøttkaker av mer eller mindre identisk størrelse, og ved å ta stikkprøver av kjernetemperaturen i alle fire kakene kunne vi få et gjennomsnitt som var mer eller mindre representativt for hver ovn. I tillegg tok vi notater for hver middag vi spiste, både for potetene, kjøttbollene og ertestuingen. Hver middag ble varmet i fire minutter med hurtigoppvarming, ettersom ikke alle ovnene kunne stilles inn på nøyaktig det produsenten ba om – og vi antar uansett at de færreste orker å gå inn i manualen for å fininnstille en ovn for å lage en ferdigmiddag.

Til slutt varmet vi også opp 5 dl vann vi hadde målt til akkurat 20 grader celsius i 2 minutter i hver ovn, og noterte temperaturen i vannet etter en rask omrøring:

Resultatene kan kanskje ved første øyekast se litt merkelige ut, ettersom temperaturen på vannet ikke nødvendigvis samsvarte med gjennomsnittstemperaturen i kjøttkakene. Hastighet og jevnhet i oppvarming er imidlertid ikke nødvendigvis samsvarende, og det er en myriade av faktorer som kan spille inn her. Ovnsstørrelse, plassering av elementene i ovnen, plasseringen av maten på tallerkenen og hvordan de ulike objektene ligger inntil hverandre eller fra andre deler av maten. Større masser krever mer oppvarming, og foruten direkteoppvarmingen fra ovnene vil varmen i en enkelt matbit spre seg til nærliggende mat. For å forsøke å motvirke dette plasserte vi da også maten på hver tallerken så likt som overhodet mulig, for å minimere feilkildene.

I oppsummeringene under nøster vi opp resultatene sammen med notatene vi tok under selve middagsspisingen, for å gi et helhetlig inntrykk og en vurdering av hver ovn.

Samsung MS23K3515AS – Best i test

Samsung har to mikrobølgeovner i denne testen, og det er den billigste av dem som kommer best ut i testen vår. Det er det flere grunner til. Først og fremst vil vi trekke frem at både denne og den dyrere storebroren har et av de lekreste og mest moderne designene i testen, noe som jo har litt å si for en stor dings som skal stå relativt synlig i boligen. Byggekvaliteten er også god, selv om håndtaket har noe giv i konstruksjonen.

Designet er motstandsdyktig mot fettmerker, selv på de blanke flatene. Der andre ovner nærmest fremhever fettet er overflaten her av en mer teksturert type som gjør at merkene skjules bedre. Glasset er også såpass sotet at du ikke må vaske over flatene innvendig ved det minste søl.

Ovnen er ikke den kraftigste i testen, men den varmer jevnt og raskt nok. Akkurat det med jevnt vil vi legge større vekt på enn hurtigheten, for du kan tross alt bare legge til 30 sekunder mer for å kompensere. Om en ovn steker ujevnt er det ikke så mye du kan gjøre, annet enn å ta maten ut og vende den om i flere omganger.

Ovnen har også barnelås og tineprogram, samt mulighet for å lagre favorittprogram. Kontrollpanelet er relativt ryddig og enkelt å forstå, med en liten skjerm øverst som viser klokken. Samsungs mikrobølgeovn har også den største tallerkenen i testen, som gjør det enklest å plassere ting i den.

Den har dessuten en fin funksjon: holder du inne barnelås- og stopp-knappene i 3 sekunder, skrur du av alle pipelyder. Ja, ovnen går i stillemodus. Dette lagres ikke i noen permanent lagring, så om strømmen går eller ovnen flyttes må du skru på stillemodusen igjen. Men at den i det hele tatt finnes er herlig.

Totalt sett synes vi at du for prisen, rundt 1400 kroner i skrivende stund, får veldig mye mikrobølgeovn for pengene. En klar anbefaling!

8.5 Meget bra Samsung MS23K3515AS (Sølv) annonse Sjekk prisen Soleklart mest for pengene i testen, spesielt når pipelyden kan skrus helt av. Fordeler Alle pipelyder kan skrus av

Mye for pengene

God byggekvalitet, pent og moderne design

Enkel å bruke

Ser ikke skitten eller fettete ut fort

Jevn og god oppvarming Ting å tenke på Ingen varmluft

Ingen grillfunksjon

Logik L23CS13E

På en god andreplass finner vi Logiks mikrobølgeovn, som også er relativt stilig og moderne i utseendet. Kontrollpanelet er dessuten det mest intuitive og lettbetjente i testen, med god margin. Der mange forsøker seg med både hjul og merkelige knappepuslespill har Logik gått for et veldig enkelt og veldig logisk oppsett. En kompakt knapperekke, med enkelt forståelige ikoner.

Ovnen har også en LED-skjerm med klokke, og instruksjoner for tining av ulike matvarer under. Byggematerialene er de som gir størst «premium»-inntrykk i testen, spesielt håndtaket i metall som integreres sømløst i glasset.

Som eneste ovn i testen har denne ovnen støtte for de produsenten kaller konveksjonskoking, eller «tradisjonell ovn-modus» som det kanskje bedre kan forklares som. Det betyr at vi finner en en vifte i ovnen, som sammen med grillelementet kan brukes til å for eksempel steke brød eller kaker. Kort og godt: denne ovnen oppfører seg mer som en «vanlig» ovn enn de andre mikrobølgeovnene i testen, så om du lever på en liten hybel kan det være en praktisk løsning.

Det fordrer imidlertid at du setter deg godt inn i hvordan ovnen brukes, ved å dykke ned i manualen. Som med andre ovner som har grillelement følger det også her med en grillrist, så maten kan grilles eller ristes skikkelig.

Ovnen kunne gjerne ha stekt noe jevnere, men det er på ingen måte et problem heller. I testen vår var kun én av kjøttkakene litt på den lunkne siden, mens de andre var godt gjennomvarmet.

Du kan ikke stille ovnen i noen stillemodus, og den gir fra seg fem høylytte pip om du ikke skrur den av før tiden. Selve ovnslyden er stille og lavfrekvent. Totalt sett er det mye ovn for pengene, spesielt i og med at du får både konveksjon og grill.

8 Meget bra Logik L23CS13E (Sølv) annonse Sjekk prisen Logik leverer mange funksjoner i en lekker innpakning, til en akseptabel pris. Fordeler Har grillfunksjon

Har konveksjonsfunksjon (tradisjonell ovn)

Barnesikringen er enkel å aktivere

Fint og moderne design, god kvalitet

Oversiktlige og intuitive menyer Ting å tenke på Kunne varmet opp litt jevnere

Pipelydene kan ikke skrus av

Samsung MS23K3555EW

Dette er omtrent samme ovn som testvinneren, men den er oppgradert på et par områder. Den er for øvrig også hvit langs kantene, om det skulle være av interesse.

På den mer relevante siden finner vi en hold varm-funksjon, som den billigere varianten ikke har. Men den største forskjellen, og sannsynligvis grunnen til at denne ovnen er såpass mye dyrere, er at den har støtte for dampkoking av grønnsaker.

For å få til dette må du bruke den medfølgende glassbollen, som også kommer med et lokk og en gummirist i bunnen. Vi forsøkte oss på dampkoking, men uten mye erfaring med dette fra tradisjonelle metoder kan vi ikke si så mye om den relative kvaliteten. Vi kan imidlertid stadfeste at jo da, grønnsakene var kokte de, og med litt øvelse vil du sikkert få bedre resultater enn det vi greide.

Men så var det prisen, da. Foruten de to tingene vi nevnte over kan vi ikke se nevneverdig forskjell på de to modellene, og når Samsung skal ha nesten 1.000 kroner mer for dampkoking og en ekstra knapp er vi litt usikre på om det er verdt det.

Alt vi nevnte om lillebroren gjelder også her: Jevn og god oppvarming, stor tallerken, bra design og smarte funksjoner. Stillemodusen er også på plass, og det er rett og slett en svært god mikrobølgeovn. Men gitt den prisforskjellen hadde vi heller spart en tusenlapp og gått for testvinneren, med mindre denne kommer på salg.

7.5 Bra Samsung MS23K3555EW (Hvit) annonse Sjekk prisen Samsungs oppgraderte modell gir deg dampkoking, men prishoppet kan ikke forsvares. Fordeler Du kan skru av alle pipelyder

Enkel å bruke

God byggekvalitet, pent og moderne design

Følger med bolle for dampkoking av grønnsaker

Jevn og god oppvarming

Ser ikke skitten eller fettete ut fort Ting å tenke på Ingen grillfunksjon

Ingen varmluft

Veldig dyr

Whirlpool MCP 345 (Chef Plus)

Whirlpools mikrobølgeovn MCP 345 er den største ovnen i testen. Den er imidlertid ikke den mest luksuriøse, noe vi mener spesielt synes i kontrollpanelet. Det er mye blank hardplast, og det både ser og føles litt billig ut. Ja, også er det ikke spesielt enkelt å forstå seg på.

Vi stusser litt over at selv om dimensjonene er betydelig mer omfattende enn hos Samsungene, så er glasstallerkenen mindre. Samtidig følger det med noe så kuriøst som en stekepanne med avtagbart håndtak til denne ovnen, så det forklarer forsåvidt størrelsen noe.

Stekepannen kan brukes i kombinasjon med funksjonen for sprøsteking («Dual Crisp»), men du kan også bruke den medfølgende grillristen til dette formålet. Stekepannen har andre bruksområder også, som å tine brød eller rundstykker med grillelementet og mikrobølger i kombinasjon. Vi testet dette flere ganger, og det ga bedre resultater enn å kun bruke mikrobølger fordi det motvirket at skorpen ble fuktig under tining.

Du burde imidlertid dykke ned i manualen for å forstå deg på dette, samt myriaden av andre forhåndsprogrammerte programmer her. Som sagt: kontrollpanelet er ikke spesielt intuitivt.

Ovnen var den desidert raskeste til å varme opp i testen, og varmet også jevnt. Du kan ikke skru av pipelyden (tre korte pip), og ovnen fortsetter å kjøre også etter den er ferdig for å holde maten varm (men fortsetter også å bråke). Selve ovnslyden er jevn og ikke spesielt høy.

Gitt prisen, størrelsen og det lite intuitive designet mener vi at du nok kan finne mer mikrobølgeovn for pengene enn dette, til tross for at ovnen varmer raskt. Om hastighet er det eneste du bryr deg om har Whirlpool en klar fordel, men vi mener det er fornuftig å vektlegge brukervennlighet og funksjonalitet litt høyere. Du kan tross alt alltids legge til 30 sekunder, men du kan ikke redesigne et dårlig brukergrensesnitt etter at produktet er kjøpt.

7 Bra Whirlpool MCP 345/BL (Sort) annonse Sjekk prisen En stor og romslig mikrobølgeovn, men ikke den som gir mest for pengene eller er mest moderne. Fordeler Stor og romslig

Varmer opp raskt og effektivt

Veldig effektiv sprøsteking med den inkluderte stekepannen

Grillfunksjon

Omfattende programmer og funksjoner

Stillekjørende Ting å tenke på Tar mye plass på kjøkkenbenken

Lyden kan ikke skrus av, og maskinen fortsetter etter endt tid

Forvirrende og lite intuitive menyer

Ikke det beste designet

Point PMW620B20

Points ovn er den tredje i testen med et grillelement, og også den billigste. Til 1.499 kroner er den kun litt dyrere enn Samsungs billigste ovn, men samtidig er det nettopp den sammenligningen som gjør den skuffende. Designet er veldig billig, både i utseende og i bruk. Knappene og skruhjulet oser ikke akkurat kvalitet, og det er mye hardplast. Ikke er det veldig intuitivt heller.

Døra har en knirkelyd som gir billigfølelse når den åpnes og lukkes, og håndtaket knirker også.

Ovnen varmer nokså jevnt og raskt, så slik sett er det en grei ovn. Det mangler imidlertid helt barnelås eller avanserte programmer, så selv om grillfunksjonen er her er mulighetene du får med den svært begrenset sammenlignet med de andre to med slik funksjonalitet i testen.

Skal du forstå funksjonene som er her må du dessuten dykke ned i manualen. Det er fem høye pip når ovnen er ferdig, og den er ikke veldig stille i bruk. Det finnes ingen stillemodus.

Totalt sett synes vi at designet, prisen, brukervennligheten og funksjonaliteten totalt peker mot en ovn som vi helt greid kunne levd med, men som vi nok ikke ville valgt om vi skulle åpne lommeboka og velge.

6 Helt greit Point PMW620B20 annonse Sjekk prisen Point leverer en helt grei, men også lite imponerende maskin. Fordeler Grillfunksjon og grillrist

Relativt billig

Grei og jevn oppvarming Ting å tenke på Fem høye pip som ikke kan skrus av

Ikke den mest stillegående

Ikke veldig intuitiv i bruk

Småkjip byggekvalitet

Kenwood K23MSB16E

Kenwoods ovn er veldig enkel, både i designet og funksjonaliteten. Likevel er kontrollpanelet et av de mest forvirrende vi har tatt i. Det er ikke bare ett, men to skruhjul her. Og det tar en god stund og dykking i manualen for å forstå seg på hvordan de to fungerer i tandem.

Utseendet og byggekvaliteten er preget av hardplast, og overflatene blir lett skitnet til. Det er merkbart dårligere byggekvalitet enn hos Samsungene, foruten i håndtaket. Dette er av metall, og solid og godt i bruk.

Det er ingen grill- eller ovnsfunksjon her, men det er både tineprogram og barnesikring. Sistnevnte er imidlertid ikke lett å finne frem til, i motsetning til på alle de andre ovnene i testen, og krever at du graver i manualen igjen.

Ovnen er ikke blant de stilleste i testen, men har heller ingen ulyder. Temperaturen på stekingen var også jevn og god, med god hastighet.

Men så var det mangelen på stillemodus igjen, da. Det er faktisk litt overraskende at produsenter ikke har dette høyere på prioriteringslista si, for som regel er det jo ingen krise å hente ut maten et par sekunder senere om hele husholdningen slipper å høre på øredøvende pip i etterkant. Spesielt når pipene er fem i tallet og nokså langdryge som her.

5.5 Middelmådig Kenwood Limited K23MSB16E (Sort) annonse Sjekk prisen En billig og enkel mikrobølgeovn, men det synes også på negative måter. Fordeler Billig

Godt håndtak i metall

Grei temperatur på oppvarming Ting å tenke på Lite utsøkt design, mye blank hardplast

Enkel å skitne til

Fem høye pip som ikke kan skrus av

Veldig lite intuitive menyer og barnesikring

Clas Ohlson SMH207E9H-P

Clas Ohlsons ovn er den klart billigste og klart enkleste i testen. Samtidig er også kontrollpanelet – i all sin enkelhet – svært lett å forstå seg på. Her stiller du kun inn effekten, og vrir for å velge hvor lenge du vil at maten skal varmes. Under testing målte vi tiden manuelt, ettersom vi ikke kunne stille denne ovnen nøyaktig.

Samtidig er slike skruhjul som er forsenket ned i konstruksjonen vanskelige å rengjøre, og vil over tid bli for bakteriebomber å regne. Ovnen er også liten, med en glasstallerken på bare 24,5 cm i diameter, og effekten er som den eneste i testen mindre enn 800 watt. Her får du kun 700 watt å rutte med, og betydelig mindre volum på innsiden.

Det merket vi da også i testingen, der Clas Ohlson kom ut som den klart svakeste, med spesielt kald kjerne i en av de større potetene i Fjordland-middagen. Lyden under bruk er lavfrekvent, men har også noe ujevn vibrering. Mot slutten er det ett høyt pling, og ingen piping som hos de andre. Stillemodus finnes ikke.

Om du bare skal ha en helt enkel ovn er dette et greit kjøp, men for de fleste tror vi at en større og kraftigere ovn er veien å gå.

4 Svakt Clas Ohlson SMH207E9H-P annonse Sjekk prisen En billig og heller uimppnerende ovn. Fordeler Veldig billig

Veldig intuitive innstillinger og input

Varmer relativt jevnt Ting å tenke på Gamle og lite presise menyer

Vanskelig å rengjøre dreiehjul

Billig og umoderne design

Den minste tallerkenen og minste volumet i testen

Desidert tregest oppvarming