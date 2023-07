Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Epilator - Best i test

Epilator: Er det mer effektivt enn barberhøvelen?

Vi har testet både epilatorer og redaksjonens smerteterskel, begge med varierende resultat.

Syv epilatorer fikk prøve seg på å fjerne hårene til testpanelet vårt. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

– Dette er jo et torturredskap!, smalt det fra en av testjournalistene der hun stod med et apparat som lovet intet mindre enn 60 hårnapp i sekundet.

For med sol, sommer og nakne legger, måtte vi jo teste en av de mest populære hårfjerningsmetodene foruten barberhøvelen. Nemlig epilatorer. Dette er altså maskiner som lover å nettopp nappe ut legghårene dine, hvilket skal gjøre at det går vesentlig lenger tid mellom hver gang man trenger tenke på å angripe pelsbeina.

Men behagelig er det ingen som har prøvd å påstå at det er. Hvilket tre av redaksjonsmedlemmene veldig bokstavelig talt fikk smertelig erfare.

Så er jo likevel spørsmålet om det fungerer, og om det har noe for seg å tåle litt smerte for å bytte ut barberhøvelen med en epilator? Svaret ligger et sted mellom «kanskje» og den ene testjournalistens frustrerte bemerkelse, etter å ha testet seks av de mest populære epilatorene på markedet:

– Det ser ut som om jeg har barbert leggene på fylla.

Noen er nemlig helt klart bedre enn andre, både på effektiv napping og smerteintensitet.

En smakebit får du i videoen under:

Testkriterier Vi valgte å hente inn noen av de mest populære epilatorene på markedet. I første omgang har vi derfor kun hentet inn seks ulike varianter. Alle har blitt testet på leggene til tre journalister, og har blitt vurdert på bakgrunn av disse kriteriene: Grad av smerte

Hvor effektiv den er til å fjerne hår

Funksjon og konstruksjon - er den praktisk å bruke?

Pris Mer + 1 / 2

8 Braun Silk-épil 9 9020 Flex Bytt 7.5 Philips BRE740 Bytt 6 Philips Series 8000 BRE700 Bytt 4.5 Braun Silk-épil 3-276 Bytt 4 Philips Satinelle Essential BRE275 Bytt 4 Remington EP7500 Bytt 3.5 Panasonic ES-EY30-V503 Epilator Bytt

Overlegen vinner: Braun Silk-Épil 9 Flex

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Ingen over, ingen ved siden av. Hvis det først skal gjøre vondt, så kan man faktisk gjøre det beste ut av det. Og det er her Braun Silk-Épil 9 Flex kommer inn.

Braun har levert flere epilatorer til folket opp igjennom årene, men ingen har antagelig vært like populær som Silk-Épil 9. Denne kommer i flere versjoner, men vi har altså testet «Flex»-varianten, som kommer med et fleksibelt hode og noe ekstrautstyr. Denne kan brukes på både våt og tørr hud, og den kan brukes under vann, slik at du kan ta den med deg i dusjen om du ønsker det.

Den er også trådløs og oppladbar, hvilket er utelukkende positivt. For det gjør det også enkelt å pakke den ned, eller ta den med seg hvor som helst, uten å stresse unødig med hvor laderen ble av.

Men viktigst av alt; den er blant de mest effektive til å fjerne hår, i tillegg til å være den minst smertefulle. Samtlige av epilatorene krever noen ekstra runder nedover leggen, for du kan ikke forvente å få med deg alt på en gang. Dermed hjelper det voldsomt at ikke epilatoren kjennes som om den river av deg huden på vei nedover - igjen og igjen. Det er riktignok også testens dyreste epilator.

Førsteinntrykket er at den har et enkelt, men elegant design, og det er kanskje også den epilatoren som ligner mest på høvelen vi alle er så glade i. Silk-Épil 9 har to hastighetsinnstillinger, og for oss som maktet å prøve den på hele leggen, var den overraskende smertefri.

De samme to funksjonene fungerer også ypperlig når du bytter om til barberingshodet. Som alle produktene i testen, lar den det være en bitteliten millimeter igjen av året når du bruker den til barbering. Så helt såpeglatt blir det ikke.

Men det er faktisk helt greit, all den tid vi faktisk slipper å barbere oss så ofte, fordi mesteparten av legghåret er borte i flere uker.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Braun Silk-épil 9 9020 Flex annonse Billigste hos Se alle priser 1890 hos NetOnNet Sjekk nå 8 Meget bra sitat Den mest effektive epilatoren vi testet. Fordeler + Kan brukes uten ledning.

+ Den epilatoren som ga best resultat.

+ God utforming.

+ Det bevegende hodet gjør at den dekker en større flate. Ting å tenke på — Dyr.

— Smertefull.

Phillips 8000 BRE740 / BRE700

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no BRE700 Vilde M. Horvei, Tek.no BRE740 Vilde M. Horvei, Tek.no BRE740

Phillips 8000-serie er også et av de dyrere produktene som er med i testen. Forskjellen mellom BRE740 og BRE700 er liten, og det eneste som egentlig skiller dem er at 740 har mer ekstrautstyr enn 700. Også disse er trådløse og oppladbare, og du kan bruke dem på både våt og tørr hud.

Foruten testvinneren, er dette den batteridrevne epilatoren som kom nest best ut i testen. Heller ikke denne var særlig smertefull å bruke, og den fjerner hår relativt effektivt selv om vi måtte kjøre den litt flere ganger enn med testvinneren.

Det som trekker den ned, er rett og slett at den er et lite hakk mer smertefull, og et lite hakk mindre effektiv enn testvinneren. Dette kan komme av at Philips 8000 ikke har det samme fleksible hodet, slik at du ikke kommer riktig så tett på huden som med maskinen fra Braun.

BRE740 har nokså mye medfølgende tilbehør. Barberingshodet imponerte oss, og tok håret nesten like godt som en vanlig barberingshøvel. I tillegg slapp vi å dra over mange ganger for å oppnå dette resultatet, som var nødvendig på enkelte andre. Det følger også med et lite hode til bikinilinjen, som har færre blader og er mer delikat.

Her ble vi ikke like imponerte som med det vanlige barberingshodet, men det ga et greit resultat. Det vi likte best var at hodet var utformet på en måte som gjorde at det føltes helt trygt å bruke uten å kutte seg på et såpass sensitivt område. I tillegg fikk vi ingen nupper i huden etter bruk.

Det som gjør BRE740 til et produkt du kan vurdere, er det medfølgende tilbehøret. Prisen, som ligger langt over BRE700 uten tilbehør, kan rettferdiggjøres når tilbehøret er såpass godt som det er.

Om du mot all formodning klarer å ta over leggene dine en runde, vil det etter vår erfaring fremdeles være hår igjen på leggen. Er du ikke forberedt på mer epilatorsmerte, kan du bytte til barberingshodet, og dra over bena med dette.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Philips BRE740 annonse Utvalgte butikker 1449 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 1440 hos NetOnNet Sjekk nå 7.5 Bra sitat En effektiv epilator, som kan enda bedre forsvares på grunn av det gode, medfølgende tilbehøret. Fordeler + Kan brukes uten ledning.

+ En av de mer effektive i testen.

+ Mye tilbehør.

+ God utforming.

+ De to hodene for barbering er effektive. Ting å tenke på — Dyr.

— Smertefull.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Philips Series 8000 BRE700 annonse Utvalgte butikker 599 hos Power Sjekk nå 829 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 599 hos Power Sjekk nå 6 Helt greit sitat Lillesøsteren til BRE740 har lite ekstrautstyr, som er det vi likte best med storesøsteren. Fordeler + Kan brukes uten ledning.

+ En av de mer effektive i testen.

+ God pris.

+ God utforming. Ting å tenke på — Smertefull.

Braun Silk-Épil 3

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Braun Silk-Épil 3 er desidert mer skuffende enn storesøsteren Silk-Épil 9. Denne kommer som en kablet variant, som vil si at du må ha den plugget i stikkontakten når du bruker den. Dette er selvfølgelig et kjempestort minus, både fordi det oppleves mye mer knotete, og du kan ikke bruke den i dusjen.

På den mer positive siden var dette den minst smertefulle av de tre kablede variantene vi testet, og i motsetning til de andre føltes ikke leggene som plukkede kyllinger etter vi var ferdige. Hva gjelder selve hårfjerningen måtte vi også her dra over en hel del ganger for å se at det minsket med hår, men ikke riktig like mange ganger som de andre med kabel.

Barberingsfunksjonen til denne modellen kan ikke beskrives som noe annet enn skuffende. Selv med flere runder over håret evnet den verken å fjerne det, eller å stusse det noe særlig. Vi valgte å teste barberingen på et litt mindre hårete område, for å gi maskinen best mulig sjanse.

Dette hadde dessverre lite til ingenting å si, tilsynelatende. Bena forble like hårete som før. I tillegg ble huden ganske tørr av å gjentatte ganger dra den lille dingsen over den.

4.5 Svakt fjerne Sammenlign Braun Silk-épil 3-276 annonse Billigste hos Se alle priser 699 hos Clas Ohlson Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Selv om Braun Silk-épil 3 var den beste av de kablede modellene, men resultatet var allikevel skuffende. Fordeler + Mer effektiv enn de andre kablede modellene. Ting å tenke på — Må brukes med ledning.

— Prisen er lav, men Philipsen i samme prisklasse er en bedre epilator.

— Upraktisk utforming.

— Barberingsfunksjonen fungerer dårlig.

— Smertefull.

Phillips Satinelle Essential

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Phillips Satinelle Essential er nok en kablet og rimeligere epilator-variant. Det skulle også vise seg at det var lite som skilte mellom modellene med ledning, både når det kommer til smerte og effektivitet. Som følge av kabelen kan heller ikke denne brukes i dusjen, og det blir mer å tenke på om du ønsker å ha den med deg på reise.

Denne måtte også brukes på området flere ganger før nevneverdig mye hår ble borte, og selv om smerten var utholdelig, opplevdes det som veldig mye jobb for lite. Etter å ha brukt Philips Satinelle Essential ble også huden mer sår og tørr enn mange av de andre epilatorene vi testet.

Barberingsfunksjonen er helt grei, lik alle andre i testen. Av en eller annen besynderlig grunn går den fra å ha to nivåer på epilatordelen, men kun ett nivå som barberingsmaskin. Greit nok. Den lar det være igjen en liten millimeter, selv når du forsøker å grave den inn i huden.

La oss også snakke litt om strømkabelen. Den kan effektivt forhindre at du kan ta med deg epilatoren i dusjen, hvor det ville vært naturlig å nappe både legger og lår, samt kanskje barbere bikinilinjen.

Med mindre dusjen din er rett ved stikkontakten, i så tilfelle er du heldig nok til at ledningen på samtlige er forholdsvis lang. Men hvis stikkontakten ikke er i nærheten, må du enten henfalle til baderomsgulvet, toalettet, eller hvis du er fleksibel nok - stående og skreve over vasken.

4 Svakt fjerne Sammenlign Philips Satinelle Essential BRE275 annonse Utvalgte butikker 599 hos Power Sjekk nå 599 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 483 hos Philips Sjekk nå 4 Svakt sitat Den kablede modellen fra Philips viste seg å være lite effektiv. Fordeler + Grei pris. Ting å tenke på — Må brukes med ledning.

— God pris, men Philipsen i samme prisklasse er en bedre epilator.

— Sår i huden etter bruk.

— Upraktisk utforming.

— Lite effektiv.

— Smertefull.

Remington Smooth & Silky EP5

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

Som første modell ut, var det mye håp og spenning i luften da Remingtons EP5 skulle testes. Disse følelsene ble likevel kortvarige da den første leggen skulle nappes. Remington skriver selv på pakningen at EP5 har «40 comfort tweezers», og til tross for at smerten i seg selv ikke var av den aller verste, gikk det en støkk i oss da legghårene til den ene journalisten satte seg fast i apparatet. Selv når epilatoren ble skrudd av og kontakten dratt ut, ble den hengende igjen på skinnleggen.

Remington er den siste av tre kablede epilatorer som ble testet. Denne skilte seg lite fra Phillips 4000, og har de samme begrensingene. Den kan altså ikke brukes i dusjen eller badekaret. Også her måtte vi bruke den flere ganger over samme område, og det tok lang tid før vi så nevneverdige resultater.

På den positive siden, er Remington den eneste av de kablede modellene med noe som ligner et ordentlig håndtak, men der stopper også fordelene.

I likhet med Philips Satinelle mister denne plutselig et nivå så fort du bruker den som barberingsmaskin. Den går altså fra null til «intens lyd som høres ut som en mini-motorsag». Likevel klarer også denne kun å kutte langt nok ned til å beholde en liten millimeter hår på leggen. Kanskje det er den nye trenden. Hvem vet.

4 Svakt fjerne Sammenlign Remington EP7500 annonse Billigste hos Se alle priser 573 hos Proshop.no Sjekk nå 4 Svakt sitat En smertefull epilator, som får et kraftig minus fordi den festet seg i huden og ikke ga slipp. Fordeler + God pris.

+ Grei utforming. Ting å tenke på — Må brukes med ledning.

— Smertefull.

— Festet seg i huden og ville ikke gi slipp.

— Lite effektiv.

— Sår i huden etter bruk.

Panasonic ES-EY30 - V: – Ren tortur

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no

– Dette er ren tortur, kommer det fra flere av journalistene som tester.

Vi hadde forberedt oss på at det kunne være forskjell mellom de ulike epilatorene hva gjelder smerte. Men at en modell skulle skille seg så mye fra de andre var en overraskelse.

Panasonics ES-EY30 ser mer ut som et torturredskap enn noen av de andre modellene med sine to epilatorhoder. Denne har 60 pinsetter fremfor mange av de andres valgte 40, men det er uvisst om dette alene er grunnen til at smerten var så mye sterkere enn hos de andre leverandørene.

Av det vi klarte å pine oss igjennom virker likevel Panasonic greit effektiv på å faktisk fjerne hårene, men det skal mye dedikasjon og høy smerteterskel til for å fullføre hele leggen, og hvert fall om du har planer om å fullføre to.

3.5 Dårlig fjerne Sammenlign Panasonic ES-EY30-V503 Epilator annonse Billigste hos Se alle priser 1399 hos Power Sjekk nå 3.5 Dårlig sitat Den ekstreme smerten som fulgte med denne modellen fra Panasonic førte til en svak karakter. Fordeler + Kan brukes uten ledning.

+ Effektiv (hvis du holder ut smerten).

+ God utforming. Ting å tenke på — Veldig smertefull.

— Dyr.

Product Braun Silk-épil 9 9020 Flex Philips BRE740 Philips Series 8000 BRE700 Braun Silk-épil 3-276 Philips Satinelle Essential BRE275 Remington EP7500 Panasonic ES-EY30-V503 Epilator annonse Pris 1890 1440 599 699 483 573 1399 Type Epilator, Trimmer, Ladyshaver Epilator, Trimmer, Ladyshaver Epilator Epilator, Trimmer, Ladyshaver Epilator, Trimmer, Ladyshaver Epilator, Trimmer, Ladyshaver Epilator Tilgjengelige farger Hvit, Rosa Hvit, Rosa Hvit, Sølv Hvit, Rosa Hvit, Lilla Hvit, Sølv, Brun, Rosa Lilla, Hvit Funksjoner Barberingsfunksjon, Massasjesystem, Eksfolierende, Egnet til ansiktet, Kan brukes i vann Barberingsfunksjon, Eksfolierende, Medfølgende bikinitilbehør, Kan brukes i vann Kan brukes i vann Barberingsfunksjon Barberingsfunksjon Barberingsfunksjon Kan brukes i vann Antall pinsetter 40 stk 32 stk 32 stk 20 stk 20 stk 40 stk 60 stk Batteridrevet Krysse av Krysse av Krysse av Nei, kablet Nei, kablet Nei, kablet Krysse av Pris 1899,- 1290,- 599,- 699,- 483,- 573,- 1399,- Åpne fullskjerm Mer +

Oppdatert 23. juli 2023, 09:19