Samletest Beste lydplanke med Dolby Atmos (2021)

Ordentlig hjemmekino i stua: Vi tester lydplankene som gir den fulle Atmos-opplevelsen

Fem påkostede lydplanker både med og uten subwoofer og bakhøyttalere har vært til test. Nivået var imponerende høyt.

Da vi testet rimelige og kompakte lydplanker tidligere i høst, lovet vi at vi skulle komme tilbake med en test også av mer påkostede løsninger før året var omme. Det rakk vi med et nødskrik, men nå har vi vært gjennom fem nye lydplanker, noen av dem med tilhørende subwoofer og/eller bakhøyttalere.

Prisklassen blir dermed også en helt annen enn sist, med priser fra 12.000 til godt over 20.000 kroner for fulle pakker med subwoofer og bakhøyttalere. Dette er altså produktene for deg som vil ha hjemmekino - eller bare kraftig oppgradert TV-lyd - uten å måtte fylle stua med høyttalere.

Felles for alle produktene vi har testet er at de støtter Dolby Atmos-formatet, som enkelt fortalt legger til høydekanaler og -informasjon i lydbildet, som i teorien skal kunne gjøre lyden langt mer omsluttende enn med «vanlig» 5.1-lyd - og som i praksis skal være i stand til å plassere lyden rundt deg i rommet litt uavhengig av hvor mange høyttalere du har.

Slik leser du tallrekkene

Det gjør også at vi har fått inn et ekstra siffer i tallrekka som angir antall kanaler et surroundanlegg kan gjengi, hvor det nye siste-sifferet sier noe om antall høydekanaler.

Dermed kan du få smått elleville rekker som Samsungs «11.1.4», som betyr at du totalt har 11 vanlige surroundkanaler foran og bak, en subwoofer og totalt fire høydekanaler. I Samsungs tilfelle betyr det at selve lydplanken har to oppadfyrende høyttalere, samtidig som hver av de to bakhøyttalerne har en oppadfyrende driver.

11-tallet kan dekrypteres på denne måten: Lydplanken i seg selv har totalt fem kanaler - en senterkanal, to stereokanaler og to sidefyrende kanaler. I tillegg har hver av de to bakhøyttalerne tre kanaler - to sideveis og en fremover, som totalt gir 11. JBL og Klipsch er på sin side «5.1.4»-systemer, som betyr at de ikke har sidekanaler verken foran eller bak, men de har de samme fire høydekanalene og kommer med subwoofer.

Klipsch-subwooferen er den desidert største i denne testen, og den er til gjengjeld så stor at det ikke nødvendigvis er så lett å plassere den. Fra venstre Samsung, Sony, Klipsch og JBL.

Mer og mer Atmos

Atmos-innhold begynner for øvrig å bli ganske vanlig på tvers av strømmetjenestene. Det er nok fortsatt lenge til vanlig kringkastet TV vil komme med Atmos-lyd, men du finner en god del av det hos for eksempel Netflix, Disney+, Apple TV+ og flere.

Formatet er selvfølgelig mest effektivt i en kino hvor du kan få den servert med hundrevis av kanaler, men det har definitivt også noe for seg i hjemmekinoen - og det er ingen tvil om at også en lydplanke kan servere overbevisende kringlyd, i alle fall når den blir hjulpet av gode bakhøyttalere.

Netflix-farsotten Squid Game er et eksempel hvor Atmos-lyd definitivt tilfører noe til opplevelsen. Det er nesten så vi er fristet til å se serien på nytt med Atmos-utstyr etter dette.

Skal du ha Atmos-lyd fra TV-en til planken må du for øvrig ha en TV med en HDMI-port som støtter såkalt eARC - Enhanced Audio Return Channel. Denne har høyere båndbredde enn den gamle ARC-standarden, og er påkrevd for å få overlevert Atmos-signalet til høyttaleren.

Okei, nok om det. I tabellen under kan du se plankene vi har testet. Det må for øvrig nevnes at vi også hadde planlagt å ha med Sennheisers Ambeo-planke, men en litt uheldig rekke hendelser gjorde at vi ikke fikk det til i denne omgang. Vi skal imidlertid oppdatere med den så raskt vi får til på nyåret - og forhåpentligvis også Philips Fidelio B97.

Merk at JBL, Klipsch og Samsung har levert fullverdige pakker med subwoofer og bakhøyttalere, mens prisene for Sonos og Sony under kun er for lydplanken. Vil du ha disse med tilhørende subwoofer og bakhøyttalere vil det koste cirka 20.000 kroner for Sonos (med rimeligste bakhøyttalerløsning, som er Ikeas Symfonisk-bokhyllehøyttalere) og nærmere 30.000 kroner for Sony.

Product JBL Bar 9.1 Klipsch Cinema 1200 Samsung HW-Q960A Sonos Arc Sony HT-A7000 annonse Pris 11 888,- 19 990,- 8 990,- 9 990,- 14 990,- Pris testet 11.990 kr 19.990 kr 14.990 kr 9990 kr 14.990 kr Dimensjoner lydplanke (B x D x H) 884 x 120 x 62 mm 1372 x 157 x 75 mm 1226 x 136 x 83 mm 1142 x 116 x 87 mm 1300 x 142 x 80 mm Subwoofer Krysse av Krysse av Krysse av Nei (men kan kjøpes i tillegg) Nei (men kan kjøpes i tillegg) Bakhøyttalere Ja, trådløse. 10 timers batteri Ja, trådløse (men krever strøm) Ja, trådløse (men krever strøm) Nei (men kan kjøpes i tillegg) Nei (men kan kjøpes i tillegg) Dolby Atmos Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Antall kanaler 5.1.4 5.1.4 11.1.4 5.0.2 7.1.2 Taleassistent Bytt Bytt Bytt Ja, Amazon Alexa eller Google Assistant Bytt Tilkoblinger HDMI inn/ut, optisk, USB 2 HDMI inn/1 ut, optisk, minijack, ekstra sub-utgang, ethernet 2 HDMI inn/1 ut, optisk HDMI inn, ethernet 2 HDMI inn/1 ut, optisk, minijack, USB Bluetooth Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Krysse av Trådløst Airplay 2, Google Cast Spotify Connect, Google Cast Airplay 2, Spotify Connect Sonos multirom, Airplay 2, Spotify Connect Airplay 2, Google Cast, Spotify Connect Fjernkontroll? Krysse av Ja, bakbelyst Krysse av Bytt Krysse av

Slik har vi testet De ulike lydplankene er testet med en rekke typer innhold, både med og uten Atmos-lyd, i en vanlig stue. Produktene som leveres med bakhøyttalere er testet med dem, mens de produktene hvor dette er ekstrautstyr og hvor vi har fått levert bakhøyttalere og eller subwoofer i tillegg er testet både med og uten. I tillegg til generell lydkvalitet i film, serier og TV har vi vurdert oppsett, brukervennlighet, funksjoner og også lydkvaliteten til musikkavspilling. Pris er i utgangspunktet sekundært, men prisnivået tas også med i totalvurderingen av et produkt. Mer +

Jevnt høyt nivå

Generelt må det sies at nivået i denne testen har vært uvanlig høyt. Normalt setter vi som testjournalister pris på at det er stor variasjon og enkelt å peke ut en vinner, men denne gang er det egentlig ingen som peker seg ut i veldig negativ retning.

Alle er gode på sine områder, men de har likevel noen særegenheter som kanskje gjør at de passer for litt ulike brukere. Vinneren blir derfor den vi tror vil passe for flest.

Samsung HW-Q960A: En komplett og meget god pakke

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Samsungs system har to middels store bakhøyttalere og en kompakt subwoofer. Selve lydplanken er imidlertid ganske dyp. Stein Jarle Olsen, Tek.no Q960 sammen med en 75-tommers TV. Stein Jarle Olsen, Tek.no Samsungs bakhøyttalere har sidekanaler i tillegg til en frontkanal (altså bakkanal, sånn egentlig) og høydekanal. Resultatet er et vanvittig omsluttende lydbilde. Åpne fullskjerm

Samsungs mest påkostede lydplanke er en meget solid pakke, men det mest imponerende er egentlig surroundeffekten de totalt 15 kanalene klarer å skape. I «Rødt lys, grønt lys»-sekvensen i den første Squid Game-episoden klarer Samsung å plassere skuddlydene rundt oss på alle kanter, og i flere omganger så testerne på hverandre og smilte og pekte fordi effekten var så enorm. Dette er rett og slett settet du skal velge om du vil ha kinofølelsen i en lydplanke hjemme.

Oppsettet gjøres i SmartThings-appen til Samsung, og er nesten på Sonos-nivå hva gjelder enkelhet. Planken dukker opp umiddelbart, subwooferen og bakhøyttalerne er forhåndsparet og wifi-oppsett er utført på bare noen sekunder. Veldig bra. Når oppsettet først er gjort har du stort sett tilgang til alle innstillinger direkte på telefonen, og om du har en nyere Samsung-TV vil også lydplanken være tettere integrert mot TV-en enn noen av de andre - inkludert muligheten til å bruke TV-høyttalerne sammen med lydplanken.

Selve planken er relativt stor og kanskje ikke voldsomt tiltalende om du er opptatt av det designmessige, med avkuttede hjørner som huser de sidefyrende høyttalerne. Her var den lille planken vi testet i sist omgang betydelig mer tiltalende. Planken er imidlertid ganske lav, så det bør i det minste ikke by på problemer å plassere den under TV-en om du ikke har en veldig lav TV.

Bakhøyttalerne er «trådløse» i den mening at du ikke trenger signalkabel fra lydplanken, men du må likevel ha strømforsyning for hver av dem. Det gjør dem litt mer utfordrende å plassere enn de batteridrevne bakhøyttalerne fra JBL, og kan være verdt å ta med i betraktningen om du har et rom hvor du ikke har lyst eller anledning til å plassere «permanente» bakhøyttalere.

Nøytral og ganske forsiktig

Lyden Samsung leverer er slik vi etter hvert kjenner fra koreanerne: Svært velbalansert og ganske nøktern i fremtoningen. Samsung fokuserer sterkt på detaljer i lydbildet, og kan i likhet med Sonos og Sony nesten bli litt vel skarp i enkelte scener. Misforstå oss rett, det er plenty av kraft i Samsung-systemet også, men det er en litt mer forsiktig og lite «flashy» form for kraft hos Samsung, i motsetning til for eksempel barbaren fra Klipsch. Stemmer er skarpe og fine, lydbildet er stort og luftig og ingenting får lov til å overdøve noe annet. En egen dialogmodus kan også aktiveres om du vil ha enda mer klarhet, men den må etter vår erfaring brukes litt med omhu.

Grunninnstillingen for subwooferen er relativt forsiktig, men du kan velge å justere opp med fjernkontrollen eller appen. Også bakhøyttalerne er stilt inn til å gi en ganske forsiktig surroundeffekt, men disse kan du av en eller annen grunn ikke justere opp manuelt. En egen romscannefunksjon som startes fra appen kalibrerer lyden til rommet ditt, og virket for oss å justere opp bakhøyttalerne (plassert en snau meter bak sitteposisjonen) noe.

Som nevnt tidligere skiller Samsungs bakhøyttalere seg fra konkurrentene ved at de i tillegg til en høydekanal også har to sidekanaler, som definitivt bidrar til at det føles ut som om lyden omslutter deg i 360 grader. I A Midnight Sky føles det som om helikopterne drønner over oss, mens vi føler oss midt i handlingen i Squid Game. Det er heller ingenting i veien med lyden fra vanlig TV her - Samsung tegner stort og bredt, selv om det bare er snakk om en enkel stereomiks, og dialog er skarp og fin.

Samsungs balanserte lyd er også utmerket til musikk, og denne kunne fint gjort nytten som musikksystem i en normal stue, i alle fall om du ikke er langt over gjennomsnittet opptatt av lyd. Her får du kun stereomodus, og ikke noe valg for å kjøre lyd fra alle høyttalerne, så er det nevnt.

Dette er nok løsningen som er best til flest, i alle fall om du vil ha den fulle pakken med bakhøyttalere og subwoofer og tar prisen med i beregningen. Vanlig pris på 15.000 kroner er ikke avskrekkende sammenliknet med konkurrentene, men de som kjøpte denne til 8.990 kroner under Black Week gjorde i alle fall et kupp. Anbefalt!

9 Imponerende Samsung HW-Q960A annonse 8 990,- Sjekk nå 8 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Samsungs flaggskip er nærmest uten svakheter " Fordeler Krysse av Voldsom surroundeffekt takket være opp- og sidefyrende høyttalere både foran og bak

Krysse av Balansert og fin lyd som passer til det meste, også musikk

Krysse av Samsungs SmartThings-app er god og brukervennlig

Krysse av Kompakt subwoofer

Krysse av Ekstra finesser om du har en nyere Samsung-TV

Krysse av To HDMI-innganger pluss en HDMI med eARC

Krysse av Egen romkalibrering Ting å tenke på Bytt Subwooferen er litt veik sammenliknet med enkelte av konkurrentene

Bytt Bakhøyttalerne krever strømforsyning

Bytt Ingen taleassistent

Bytt Ganske kjedelig design

Klipsch Cinema 1200 - et råskinn av en lydplanke

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Klipsch Cinema 1200. Stein Jarle Olsen, Tek.no Klipsch-planken er den bredeste av alle i testen. Den er nesten like bred som en 75-tommers TV. Stein Jarle Olsen, Tek.no Klipschs fjernkontroll har bakbelysning og egen bevegelsessensor. Åpne fullskjerm

Du skjønner det med en gang du ser eska, og enda mer når du åpner opp og ser den vanvittige subwooferen som åpenbarer seg: Dette er en lydplanke hvor det ikke akkurat er holdt igjen på kreftene. Klipsch Cinema 1200 leverer også et vanvittig trøkk, og selv med bassen på nivå 0 (på en skala fra minus seks til pluss seks) er det nesten så vi ramler av sofaen når helikopterne i starten av filmen A Midnight Sky drønner forbi.

Klipsch-planken holder ikke igjen på noe, verken på bass eller diskant. Dette er kort fortalt en hjemmekinoløsning for deg som aldri plages av at du synes kinolyden er for høy. Det er rått, brutalt og kanskje også litt i overkant, men det skulle kanskje også bare mangle når planken er akkompagnert av en subwoofer med et 12 tommer stort og nedoverrettet element og mulighet for å koble til ytterligere en kablet subwoofer både til selve planken og til den eksisterende subwooferen.

Cinema 1200 tegner opp et stort og flott lydbilde, selv om Samsung-planken nok tegner enda litt bredere på grunn av de sidefyrende høyttalerne. Slike har ikke Klipsch, verken foran eller bak, og det merkes.

Dette er likevel skarpt, detaljert og med høy intensitet, og vi må skru ned bassen helt til minimum før det begynner å likne for eksempel på Samsung. Bor du i leilighet og bryr deg om hva naboene synes om deg er dette sannsynligvis ikke produktet for deg, i alle fall ikke om du liker å se film eller spille med litt volum. I det hele tatt er nok dette en pakke som kanskje passer best for deg som har en kjeller du kan innrede med et eget hjemmekinorom, både på grunn av utseendet, dimensjonene og lyden. Og om du først har det er kanskje spørsmålet om en lydplanke egentlig er det du er ute etter.

Når det er sagt er det åpenbart kvaliteter i Klipsch-systemet. TV-lyden får et massivt hopp med denne planken, med et stort og flott lydbilde og klar og fin dialog. Med en litt nedskrudd bassgjengivelse blir også totalopplevelsen riktig god her, men til vanlig bruk er det nesten så vi skulle ønsket oss at det fantes enda større muligheter til å tøyle subwooferen.

Ellers får du levert med en fjernkontroll med baklys og bevegelsessensor (!), som lyser opp hver gang du tar i den. Det er kjekt (selv om sensoren kanskje er i overkant aktiv og reagerer selv om du bare setter et glass på bordet), og fjernkontrollen lar deg også styre de aller fleste funksjoner ved hjelp av en liten skjerm (les: et antall lysdioder) foran på planken.

Totalt sett er Klipsch Cinema 1200 en helt vanvittig lydplanke, både på godt og vondt. Til en vanlig stue vil nok den voldsomme subwooferen være til hinder, både størrelses- og lydmessig, så dette er nok en pakke for litt spesielt interesserte. Men om du har plass, penger og litt baller er det store lydopplevelser i vente.

9 Imponerende Klipsch Cinema 1200 annonse 19 990,- Sjekk nå 19 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Den mest vanvittige lydplankeløsningen vi har testet - på godt og vondt " Fordeler Krysse av Gigantisk subwoofer gjør dette til en virkelig kraftpakke

Krysse av Klar og skarp dialog

Krysse av God Atmos-effekt, oppadfyrende kanaler både foran og bak

Krysse av Ganske pen tilhørende app

Krysse av Funksjonsrik fjernkontroll med lys og bevegelsessensor

Krysse av Mulig å koble til flere subwoofere

Krysse av Innganger for det aller meste

Krysse av Trekabinett gir en mer eksklusiv følelse Ting å tenke på Bytt Gigantisk subwoofer som kan være vanskelig å plassere

Bytt Selve planken er også veldig bred - må nesten ha 70 tommers TV eller større

Bytt Ingen sidekanaler verken foran eller bak

Bytt Bassgjengivelsen blir litt i overkant for en del bruksområder

Bytt Ingen taleassistent

Bytt Fjernkontrollsensoren er veldig følsom

Sonos Arc - kongen av brukervennlighet

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Arc sammen med lillebror Beam. Åpne fullskjerm

Sonos er litt som Apple i hvordan de lager produktene sine, med en egen vilje til å droppe funksjoner som andre kanskje anser som viktige - i enkelhetens tjeneste. For selskapets lydplanker betyr det for eksempel at de ikke har bluetooth-tilkobling, de kommer uten fjernkontroll og de har kun en enkelt HDMI-port.

Når det er sagt, så er det ekstremt enkelt å sette opp en Arc, i alle fall om du allerede er investert i Sonos-systemet. Sonos-appen registrerer at det er en ny enhet i nærheten, spør om du vil sette den opp og ber deg holde telefonen inntil et punkt på planken for at de skal hilse på hverandre og utveksle detaljer. Det blir knapt enklere enn dette, så Sonos skal ha honnør for det. Det samme gjelder å legge til subwoofer og bakhøyttalere.

Akkurat som for lillebror Beam er det stemmer og dialog som er Sonos-plankens fremste kvalitet. Den er rett og slett voldsomt god på å fremheve senterkanalen i lydbildet, som gjør at det blir lett å høre hva som blir sagt nærmest uansett hva som foregår rundt. Det er en veldig god egenskap, all den tid det vi nok bruker et slikt produkt mest til rett og slett er å se helt vanlig TV.

Sonos’ fokus på stemmer er nesten så stort at det blir litt mye av det gode innimellom, og iblant kan det rett og slett bli litt for skarpt - og dermed tendere mot ubehagelig å høre på. Planken er ellers flink til å plassere lyd og effekter i rommet foran deg, men Atmos-effekten er kanskje ikke like god som på enkelte av konkurrentene - tross at du kan jekke opp styrken på de oppadfyrende høyttalerne ved hjelp av appen.

Planken i seg selv leverer også ålreit med trøkk, men uten subwoofer blir det naturlig nok litt veikt når det kommer til den absolutte dypbassen. Med bakhøyttalere (vi brukte Ikeas Symfonisk-bokhyllehøyttalere, som er det rimeligste alternativet til rundt en tusenlapp per stykk) blir likevel filmopplevelsen ganske god, og så kan du altså vurdere å legge til en subwoofer til 8000 kroner i tillegg.

Samtidig: Med full pakke føler vi at du får mer for pengene både hos Samsung, Klipsch og til dels også JBL. Ingen av bakhøyttaleralternativene til Sonos-oppsettet har høydekanaler, og for samme pris eller mindre får du enten langt mer «oomph» hos Klipsch eller mye mer omsluttende lyd hos Samsung.

Det Sonos tjener på er den nevnte enkelheten. Planken fungerer sømløst med Sonos’ multiromssystem, den gjør stort sett alltid som den skal og lyden er i typisk Sonos-stil svært nøktern og velbalansert, som gjør den godt egnet både til TV, film, spill og musikk.

For sistnevnte er Arc også en klar oppgradering fra den rimeligere Beam, med mer punchy bass og klarere diskant. Litt rart - og potensielt irriterende - er det at du ikke kan fullstendig deaktivere bakhøyttalerne under musikkavspilling, dog. Sonos’ Trueplay-romkalibrering er også på plass her, men den er fortsatt kun tilgjengelig på iOS-enheter - og Sonos har enda ikke fått på plass støtte for iPhone 13. Det begynner å bli på tide.

Til prisen er det ingen tvil om at Arc er en utmerket lydplanke, og den vil nok absolutt gjøre nytten i et hjem som ikke behøver en stor subwoofer og 360-graders lyd. Hvis det er den store hjemmekinoopplevelsen du er ute etter, bør du imidlertid se på konkurrentene.

8.5 Meget bra Sonos Arc annonse 9 990,- Sjekk nå 9 990,- Sjekk nå 9 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " Allsidig og fin planke for deg som bare vil ha noe som fungerer " Fordeler Krysse av Sonos er en mester på klar dialog

Krysse av Helt OK Atmos-effekt

Krysse av Svært brukervennlig både å sette opp og bruke

Krysse av Flott lyd til musikk

Krysse av Innebygget taleassistent

Krysse av Ganske pent design til en lydplanke å være

Krysse av Egen romkalibrering Ting å tenke på Bytt Ingen ekstra tilkoblinger, alt må foregå med ARC/eARC

Bytt Ingen bluetooth

Bytt Den tilhørende subwooferen er dyr

Bytt Ingen alternativer for bakhøyttalere med høydekanaler

Bytt Ingen fjernkontroll

JBL Bar 9.1: God lydplanke med avtagbart triks

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no JBL Bar 9.1 kommer med avtagbare og batteridrevne bakhøyttalere. Det kan kanskje være egenskapen som gjør at du får overtalt din bedre halvdel til å installere surroundanlegg i stua? Stein Jarle Olsen, Tek.no Slik ser planken ut med bakhøyttalerne tilkoblet. Stein Jarle Olsen, Tek.no Bakhøyttalerne festes med magneter, og lader når de er tilkoblet selve lydplanken. Du kan også bruke en USB-C-kabel til å holde liv i dem om du skal ha et ordentlig filmmaraton. Åpne fullskjerm

JBL kom godt ut i testen av mer kompakte lydplanker, og også selskapets mest påkostede modell er god. Med en pris på 12.000 kroner for et fullt sett med planke, subwoofer og bakhøyttalere er dette også det rimeligste av de fulle settene vi tester i denne omgang.

JBL har også et triks vi tidligere også har sett hos blant annet Philips, og det er at bakhøyttalerne er batteridrevne og både kan brukes som bakhøyttalere og som en del av selve lydplanken når du ikke trenger bakhøyttalere. At du ikke trenger å tenke på hvor du har strømforsyning til bakhøyttalerne gjør JBL-planken langt mer praktisk for mange.

Batteritiden er for øvrig oppgitt til 10 timer, så du kan bruke dem ganske lenge i strekk før du må lade, og om du skulle ha en ordentlig maratonøkt kan du også koble dem til en helt vanlig USB-C-lader for å holde dem i live lenger.

Lyden er slik vi kanskje forventer fra JBL: Varm, basstung og behagelig. Dette er nok lyd som mange vil like, både til film, TV og musikk. Den medfølgende subwooferen er imidlertid ganske brummende i fremtoningen, og allerede på nivå tre av fem synes vi den rett og slett blir overveldende og litt i utakt med resten av systemet.

Nivå to er passe, og selv der får du bra med trøkk i actiontunge scener. JBL-planken har ingen sidekanaler foran, slik Samsung har, og lydbildet blir derfor merkbart smalere. Atmos-effekten er imidlertid ganske overbevisende, med egne oppadfyrende drivere både i lydplanken og bakhøyttalerne som gir god omsluttende virkning.

Enten du lytter på Atmos-innhold eller ei har for øvrig JBL-planken en egen Atmos-innstilling som kan settes til lav, middels eller høy og angir hvor mye romfølelse planken prøver å lage med innholdet den får servert. Her synes vi faktisk du nærmest kan la planken stå på High, for effekten fungerer godt enten du ser på nyhetene, fotballkamp, film eller hører på musikk.

Den lager luft i lydbildet og legger til en dimensjon i høyden som sjelden er til skade for opplevelsen. Du kan også justere nivået på bakhøyttalerne med fjernkontrollen (Av-Lav-Medium-Høy), som er praktisk ettersom du kan plassere dem så fritt og kanskje vil prøve deg frem til hva som fungerer best.

Litt irriterende er det kanskje at JBL-systemet insisterer på å ta i bruk alle høyttalerne uansett hva det er du lytter til (og uansett hvilken Atmos-innstilling du bruker). Lyd fra alle kanter på Dagsrevyen er ikke nødvendigvis ønskelig, og eneste løsning er å velge å «mute» bakhøyttalerne eller fysisk plugge dem i lydplanken.

Et ankepunkt mot JBL Bar 9.1 er kanskje at JBL ikke er veldig framme i skoene på det som ikke handler om ren og skjær lyd. Det finnes ingen tilhørende app, og for å koble den til nett må du enten bruke Apples Airplay-høyttaler-oppsett eller Google Home-appen. Samtidig gjør det også lydplanken ganske enkel å operere når du først har fått satt den opp, så det er i det minste noe.

Bare en enkel HDMI-port er nok også et lite minus for noen, men ellers er både JBLs varme lyd og bakhøyttalerløsningen ganske lett å like.

Obs: I første versjon av denne testen skrev vi at JBL-planken ikke har romkalibrering. Det stemmer ikke. Vi beklager feilen.

8.5 Meget bra JBL Bar 9.1 annonse 11 888,- Sjekk nå 11 990,- Sjekk nå Sammenlign sitat " En god pakke, spesielt for deg med litt begrenset plass " Fordeler Krysse av Varm, behagelig lyd

Krysse av Avtagbare og batteridrevne bakhøyttalere gir fleksibel plassering

Krysse av God Atmos-effekt

Krysse av Kraftig subwoofer gir mye trøkk

Krysse av Fjernkontrollen lar deg endre de fleste innstillinger Ting å tenke på Bytt Ikke like klar dialog som på enkelte av konkurrentene

Bytt Litt begrenset lydbilde i bredden - ingen sidefyrende elementer

Bytt Subwooferen blir litt i overkant løssluppen på høyere nivåer

Bytt "Tvinger" lyd i alle høyttalere også for musikk i stereo

Bytt Ingen app, litt begrensede muligheter

Sony HT-A7000: God planke som ikke nødvendigvis trenger basskasse

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Også Sonys lydplanke er ganske voksen i størrelse. Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Sonys topp-lydplanke selges i likhet med Sonos Arc frittstående, og så kan du supplere med subwoofer og bakhøyttalere om du ønsker det. Her må vi med en gang advare mot at det blir en ganske kostbar affære, ettersom lydplanken i seg selv koster 15.000 kroner.

Den lille subwooferen SW3 koster 5000 kroner, mens den mer påkostede SW5 koster 8000. Bakhøyttalerne RS3S setter deg tilbake ytterligere 5000 kroner, så totalt havner du da et sted mellom 25.000 og 28.000 kroner - hvis du da ikke finner noen form for pakketilbud, selvfølgelig. Det er en god slump penger.

Det sagt, så er Sony-lydplanken absolutt kapabel på egen hånd. Den tegner først og fremst et større Atmos-lydbilde enn for eksempel Sonos Arc, og har også en innebygget subwoofer som gir en større bunn i lydbildet enn hva de fleste andre enkeltstående lydplanker klarer å levere.

Høydekanalene projiseres for eksempel lenger ut i rommet, og det gir en mer omsluttende opplevelse - selv om surroundeffekten naturlig nok ikke blir den helt store uten bakhøyttalere. Det må også nevnes at de tilhørende bakhøyttalerne ikke har oppadfyrende kanaler, så du får ikke egne høydekanaler bak og må lene deg på høydekanalene fra lydplanken - som etter sigende skal være fire stykker. Resultatet er godt, men ikke helt på Samsung-nivå hva gjelder høyt og bredt lydbilde.

Sony-planken er ellers svært detaljrik, men nesten helt på grensa til å bli i overkant skarp om du skrur opp volumet til du nærmer deg kinofilmvolum. Uten subwoofer er også A7000 hakket svakere til å skille ut stemmene i den travle åpningsscenen i A Midnight Sky, men dette bedrer seg når vi kobler til subwooferen og gir planken litt enklere arbeidsforhold. Til vanlig TV er dessuten Sony-planken utmerket. Den tegner stort og luftig, med masse trøkk og klar dialog.

A7000 ble dessverre levert til oss uten fjernkontroll, og siden den er påkrevd for å få opp systemmenyen, koble til wifi og annet, velger vi å ikke sette karakter på planken foreløpig. Vi konstaterer inntil videre bare at Sony-planken er veldig kostbar, og det uten at du egentlig får så voldsomt mye igjen for det sammenliknet med de rimeligere pakkeløsningene fra konkurrentene.

