Samletest Den beste batteridrevne drillen (2022)

De ti beste drillene for lett og tung bruk

En hullsak på en av testens vinnere. Dette er noe av det hardeste du kan utsette en drill for, og strengt tatt noe du neppe bør plage din drill så altfor mye med. Når vi forsøker å skille klinten fra hveten i de dyreste drillklassene kan utstyret likevel være nyttig.

I en hver husholdning kommer en drill til nytte. Enten det er til å skru sammen en ny platting, borre hull eller andre oppgaver.

Vi har nå tatt inn en rekke 18 volts driller som alle har to store batterier på 5 ampere, slik at du har rikelig med krefter og utholdenhet til det aller meste som skal gjøres. Pluss at du får et kraftig nok batteri til at det kan brukes på andre maskiner fra de ulike produsentene.

Dette er driller som tilhører proffklassen, men som også vil gi en hobbybruker et nyttig verktøy i mange år fremover.

Vi har valgt å dele disse drillene opp i to kategorier. En for de som trenger en litt lettere drill til mange hverdagsoppgaver, samt noen litt tyngre maskiner for de mest krevende oppgavene.

Prisene varierer også noe, men du finner de fleste av disse fra rundt 2500 kroner og oppover. Likevel gjelder det å følge med, for bare under testperioden vår varierte prisene på enkelte driller med flere hundrelapper.

Du kjøper ikke bare enn drill, men et økosystem

Når du velger deg en drill, velger du samtidig muligheten til å skaffe flere maskiner innen samme økosystem siden batteriet som følger med også kan brukes på flere andre typer maskiner – om du holder deg til den samme produsenten.

Så er du en av mange som vil ha den samme laderen og kunne bruke de samme batteriene på flere maskiner av gangen, så kan dette være verdt å tenke på.

Drillene som er med i denne testen er på 5 ampere, og det betyr at du har batterier som er kraftige nok til at du kan velge det meste av annet utstyr som de ulike produsentene tilbyr.

Ergo kan du for eksempel slippe å kjøpe en vinkelsliper med batterier, og heller bruke de du allerede har i drillen, slik at det også koster mindre å kjøpe selve vinkelsliperen.

Merk også at flere av drillene vi har testet også kan selges løst om du for eksempel allerede har et annet produkt fra den samme produsenten med et batteri som passer.

To klasser til litt forskjellig behov

I denne testen har vi med totalt ti modeller. Rent prismessig ligger de i et beite som strekker seg fra rett under 2500 kroner og oppover.

Men som du ser av tabellene litt lenger ned så går det likevel et skille mellom disse drillene.

Et 24 millimeter stort trebor gjennom tjukt trevirke ga alle drillene mye å jobbe med. Størrelsesmessig er det innenfor det alle drillene skal klare, men ikke alle likte det på bånn pedal.

En del av drillene har et moment mellom 50 til 70 newtonmeter, og veier godt under to kilogram inkludert batteriet. Mens de sterkeste drillene kan friste med opp mot 130 newtonmeter, men da spretter også tyngden på drillen opp en god del.

Hvilken variant du trenger vil avhenge av hva du skal bruke drillen til. Består bruken din av ting som krever greit med krefter hvor vekten på drillen er avgjørende – om du for eksempel jobber med drillen mye over hodet – vil du trolig ha glede av de lettere maskinene.

Skal du derimot ha mest mulig krefter vil de sterkeste, og tyngste, gi deg en god del mer krefter for pengene. Men du må altså leve med å løfte rundt en halvkilo mer hver gang.

Et thermisk kamera viste når det ble ekstra hett.

Slik testet vi Vi starter med å se på løsningen som skal passe på drillen når den ikke er i bruk. Flere produsenter har såkalte systemkofferter som lar deg stable og henge sammen flere produkter slik at du kan bære med deg flere kasser i slengen. Vi har veid både maskinene med og uten batteri, og batteriene isolert. Vekten vil påvirke all bruk av drillen, og hver gram teller når du bruker en drill mye i løpet av en dag. Er du en håndverker som kanskje ikke trenger massivt med krefter, men setter pris på at maskinen er lett, er dette noe som kan være greit å vite. Vi ser også på selve drillens ergonomi. Ligger den godt i hånden, er vekten godt fordelt, og har du et godt grep er blant spørsmålene vi må prøve å besvare. Vi har vurdert drillenes innstillinger og andre funksjoner. Er det for eksempel enkelt å stramme chucken, er denne laget av et robust materiale, og hvordan er det å bruke andre justeringer som momentet ved skruing og retningen det skal skrus i. I tillegg har en del av drillene feste for ekstra bits og feste til verktøybelte. Innfestningen av batteriet er viktig for brukervennligheten, samt at vi tester selve laderen. Hvor raskt er den til å lade opp batteriet og støyer den mens den lader er blant tingene vi sjekker. Til en som bruker drillen mye vil rask lading være et krav, og da vil du måtte leve med litt viftestøy, mens en hobbybruker kanskje heller vil ha det stille når det lades og heller vente litt ekstra. Så er det på tide å sjekke hva drillene klarer i praksis. Hvor vi starter med å sjekke enkle ting som om den har lys, hvor dette i så fall er plassert osv. Har du for eksempel en stor hullsag, vil det være bedre at lyset på skrått fra foten på drillen, enn at den lyser rett ved avtrekkeren. For å utfordre drillene har vi gitt dem en rekke krevende oppgaver. Som for eksempel å skru inn store WAF-skruer i limtre. I tillegg har vi testet ut å lage hull med 76 og 140 millimeter store hullsager, og borret med et 16 centimeter langt trebor med 24 millimeter tykkelese i en limtredrager. Disse testene krever at drillene må jobbe hardt, og med for eksempel treborret starter vi med å kjøre drillen på den raskeste hastigheten for å fremprovosere varmegang. Dette er ikke å anbefale ved normalt brukt, hvor det er sikrere å bruke det laveste giret for de tyngste oppgave. Men for å skille klinten fra hveten har vi altså strekt strikken ved å tyne maskinene til det punktet sikringene mot varmegang bør slår ut. Og samtidig sjekke at disse fungerer, for uten dette vil drillen trolig gå i stykker relativt raskt. Vi har dessuten tatt i bruk et termisk kamera for å se hvor varm de ulike drillene ble av å drille fem hull med det store treboret på rappen. Til slutt vurderer vi hva produktet leverer av kvaliteter opp mot hva det koster deg å kjøpe en den. Mer +

Rimelig proffsegment

Milwaukee M18 BLDD2-502X (2x5.0Ah) Metabo BS 18 LT BL (2x4.0Ah) Dewalt DCD791P2 (2x5.0Ah) Panasonic EY1DD1 Bosch GSR 18 V-EC (2x5.0Ah) Milwaukee M18 CBLDD annonse Pris 3 313,- 2 399,- 2 753,- - 3 190,- 2 692,- Pris ved inntak 3490,- 2400,- (tilbud) 2750,- 4000,- 3600,- 2700,- - - - - - - Amperetimer 5 Ah 4 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah Batterier inkludert 2 2 2 2 2 2 Lader 6A 3A 4A 4,5A 4A 3A - - - - - - Oppgitt moment 82 Nm 60 Nm 70 Nm 50 Nm 63 Nm 60 Nm Vekt total 2095 gram 1747 gram 1832 gram 1878 gram 1731 gram 1838 gram Vekt batteri 720 gram 593 gram 620 gram 694 gram 603 gram 720 gram Lengde chuck og hus 177 mm 170 mm 176 mm 160 mm 171 mm 167 mm Maks bor tre 76 mm 38 mm 40 mm 38 mm 38 52 mm Maks bor stål 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 13 mm Antall momentinnstillinger 18 + 1 23 + 1 15 + 1 20 + 2 20 + 1 18 + 1 - - - - - - Hastighet trinn 1 0 - 550 rpm 0 - 600 rpm 0 - 550 rpm 0 - 530 rpm 0 - 600 rpm 0 - 500 rpm Hastighet trinn 2 0 - 1800 rpm 0 - 2100 rpm 0 - 2000 rpm 0 - 1800 rpm 0 - 1900 rpm 0 - 1800 rpm - - - - - - Beskyttet mot fukt og støv - - - - - - - - - - - - Systemkoffert Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Dessuten ... - - Tre ulike lysstyrker Digital momentjustering, elektronisk momentkutt, bitholder mellom batteri og drill - -

En hel haug ladere i drift samtidig.

Proffsegment for de tyngste jobbene

Milwaukee M18 FDD2-502X Fuel (2x5.0Ah) Makita DDF486RTJ (2x5.0Ah) Hikoki DS18DBL2 (2x5.0Ah) Metabo BS 18 LTX BL I annonse Pris 4 265,- 4 570,- 4 762,- 4 449,- Pris ved inntak 4500,- 4500,- 4300,- 5000,- - - - - Amperetimer 5 Ah 5 Ah 5 Ah 5,2 Ah Batterier inkludert 2 2 2 2 Lader 6A 9A 8A 4A - - - - Oppgitt moment 135 Nm 125 Nm 136 Nm 130 Nm Vekt total 2143 gram 2299 gram 2178 gram 2430 gram Vekt batteri 720 gram 629 gram 523 gram 990 gram Lengde chuck og hus 172 mm 176 mm 205 mm 191 mm Maks bor tre 89 mm 76 mm 76 mm 68 mm Maks bor stål 16 mm 13 mm 13 mm 13 mm Antall momentinnstillinger 14 + 1 21 + 1 22 + 1 10 + 2 - - - - Hastighet trinn 1 0 - 550 rpm 0 - 550 rpm 0 - 500 rpm 0 - 550 rpm Hastighet trinn 2 0 - 2000 rpm 0 - 2100 rpm 0 - 2100 rpm 0 - 2000 rpm - - - - Beskyttet mot fukt og støv - Ja (Makita XPT) IP56 (?) - - - - - Systemkoffert Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Dessuten ... "Elektronisk momentkutt" - Bråstoppvern Bråstoppvern, "Elektronisk momentkutt"

For de tyngste jobbene:

Råtassen: Milwaukee M18 FFD «Fuel»

Milwaukees heftigste maskin trekker det tjukke treboret gjennom uansett gir, og så mange ganger som du trenger. Akkurat hva som stopper denne drillen vet vi knapt, for den er bjørnesterk. Men den er også vesentlig tyngre enn de drillene i den letteste klassen. Du skal ha bruk for kreftene før du velger en råtass som denne, for tyngden gjør den krevende å jobbe mye med. Samtidig er den lettest blant sine likesinnede med godt over 100 Nm moment.

Dette er også drillen som bruker lengst tid på å vise at den jobber hardt i form av varme. Den blir litt lunken ganske fort, og holder seg der hvis ikke du drar på med mange av de aller tyngste jobbene på rad og rekke. Ved skikkelig høy belastning blir også denne varm - til slutt.

Det følger med en hurtiglader som stort sett ikke bråker, men heller ikke er blant de sterkeste vi har vært borti. Kjekt med den er at den også kan lade batterier fra Milwaukees rimeligere serier med 12V-batteri. Du kan sette i to batterier samtidig i laderen, og da vil den lade dem etter hverandre.

Denne drillen er mer kompakt enn verstingene fra Hikoki, Metabo og Makita, og imponerer på totalen. Det finnes knapt en jobb Fuel ikke kan gjøre.

9 Imponerende Milwaukee M18 FDD2-502X (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Sterkest i testen

Krysse av Supert håndtak

Krysse av Relativt rask lader

Krysse av Kompakt med tanke på kreftene

Krysse av Smalt og fint hus Ting å tenke på Bytt Litt knotete måte å feste avlastningshåndtaket på

2. Makita DDF486

Makitas DDF486 er nesten like kraftig og utholdende som Milwaukees sterkeste. Men den er større av vekst om du jakter en drill som skal være så kompakt som mulig og likevel behold kreftene. Selv om heller ikke denne er blant de mest ruvende.

Også denne drillen har krefter i massevis, og har en velfungerende stoppsikring om hullsagen skulle klype seg fast. Slik at du slipper å få en kilevink fra drillen som ikke har noen problemer med å «vri armen av deg».

En av fordelene du får innpass i med denne drillen er Makita sin gedigne økosystem av andre dingser som bruker de samme batteriene.

Det er lite annet å sette fingeren på hva gjelder denne drillen. Lyset sitter dog rett over avtrekkeren på drillen, hvilket gjør at den mister litt sin misjon om du for eksempel skal bruke litt større hullsager og trenger lys for å se hva som skjer.

9 Imponerende Makita DDF486RTJ (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Enormt økosystem

Krysse av Bjørnesterk

Krysse av Stoppsikring

Krysse av Kort hus og chuck Ting å tenke på Bytt Stor og kraftig

Bytt Ugunstig plassert lys

3. plass: Metabo BS 18 LTX

Metabo leverer også rikelig med krefter i denne drillen. Men det går litt på bekostning av størrelse og vekt. For det store batteriet, som er testens største, bidrar med nesten én kilo alene, og totalt passerer du 2,4 kilogram med denne løsningen.

Men drillen er god å holde i, og du har en enkel og velfungerende måte å justere momentet på maskinen via et hjul som sitter sammen med lyset i foten av drillen.

Chucken er stor og enkel å stramme, og du har i tilegg en ryddig og grei måte å feste avlastningsarmen når du trenger litt ekstra støtte. Men lengde på drillen er større enn hos Makita og Milwaukee.

Noe av det vi ikke liker med denne drillen er måten batteriet løses ut på. Knappen du må trykke ned sitter på baksiden av foten, og gjør det litt mer tuklete å løsne batteriet enn de andre drillene.

Men kan du leve med noe høyere vekt enn de andre, så er det krefter i hopetall å hente, og du har dessuten en meget velfungerende sikring mot slag om du skulle klype fast et bor.

8.5 Meget bra Metabo BS 18 LTX BL I (2x5.5Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Størst batteri i testen

Krysse av Meget godt lys

Krysse av Svært god stoppbeskyttelse

Krysse av Praktisk plassering av momentjustering

Krysse av Knall å holde

Krysse av Svært tydelig batteriindikator Ting å tenke på Bytt Testens tyngste

Bytt Knotete batteri å ta av

4. plass: Hikoki DS18DBL2

Heller ikke denne maskinen fra Hikoki, som tidligere het Hitachi, er noe dårlig maskin.

Snarer tvert i mot så er også denne en brutus som har godt med krefter på lager til å få de tyngste jobbene gjort. Likevel slo varmesikringen ut ved et par tilfeller der flere av de andre konkurrentene fortsatte.

Drillen er ingen nett modell om du tenker størrelse, med ligger likevel godt hånden med en god balanse. Du har en litt mer trå moment-justering enn de beste i testen, og batteri-indikatoren er litt sparsommelig der du kun har to dioder som forteller deg statusen.

Men utover det er dette også en meget velbygd drill som har krefter nok i massevis, og som henger godt med i svingene uansett hva slags oppgaver vi kastet mot den.

8 Meget bra Hikoki DS18DBL2 (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Svært sterk

Krysse av Stor chuck som gjør det enkelt å stramme bits eller bor

Krysse av Rask lader

Krysse av Stor og solid koffert Ting å tenke på Bytt Størst drill på alle måter

Bytt Lite informativ batteriindikator

De beste lettvekterne:

Allrounder til godpris: DeWalt DCD791P2

Blant de lettere maskinene er det denne maskinen fra DeWalt som går av med seieren. Dette er en meget god maskin som har mange gode egenskaper du vil sette pris på.

Blant annet er den sterkere enn alle de andre drillene unntatt Milwaukee sin kraftigste modell i den letteste klassen. Men forskjellen er ikke i praksis stor, og dette er en av de to modellene som klarer å dra igjennom flere hull med det kraftige treboret uten at den stopper opp eller varmesikringen slår inn.

Varmemålingene viser også at drillen har god lufting, og sjelden blir spesielt varm under normalt bruk. Selv når vi provoserer den til å «koke over» klarer den seg fint selv om den som til slutt også må ha en pause.

Drillen kommer i en grei koffert, og laderen er helt kurant med tanke på ladehastighet.

Maskinen er god å holde i, og har en liten hendig justeringsmulighet i lyset som sitter ved foten av drillen.

Her får du rett og slett en meget god drill for pengene, og samtidig gir deg gode muligheter i DeWalt sitt ganske så velfylte økosystem.

9 Imponerende Dewalt DCD791P2 (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Sterkest av i den letteste klassen

Krysse av Tåler mye last uten å bli varm sammenlignet med resten i denne klassen

Krysse av Blant de billigste i testen

Krysse av Justering av styrken på lyset Ting å tenke på Bytt Slark i batterifestet

2. plass: Bosch GSR 18 V-EC

Bosch gjør det også skarpt i denne klassen med en drill som gir deg innpass i et stort økosystem.

Drillen er dessuten svært lett og samtidig kompakt, så du har en god bruksmaskin om du vil ha noe lett håndterbart som fortsatt har rikelig med krefter å by på – selv om den henger litt etter DeWalt og Milwaukee på de aller tyngste oppgavene.

Hvis oppgavene blir svært tunge vil du være tjent med å velge en av de fire fra den største klassen. Da går varmesikringen fort på med denne maskinen. Det viser seg å være ganske vanlig for flere av disse maskinene med litt lavere moment.

Vi liker godt at maskinen har god ergonomi hvor et godt grep sikrer deg mot problemer når du skal skru. Samtidig får du med en systemkoffert som enkelt lar deg stable den sammen med andre Bosch-produkter.

Alt i alt et meget godt og sikkert valg som gir mange muligheter til å handle andre produkter fra den tyske giganten.

8.5 Meget bra Bosch GSR 18 V-EC (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Svært lett

Krysse av Enormt økosystem

Krysse av God ergonomi

Krysse av Godt lys

Krysse av Godt med krefter for størrelsen Ting å tenke på Bytt Dyrere enn flere i samme klasse

Bytt Litt svakere enn de sterkeste i denne klassen

3. plass: Milwaukee BLDD2

Når det kommer til rene krefter så viser Milwaukee nok en gang at de kan dette. For også denne modellen er råsterk sammenlignet med resten av modellene i den lettere klassen.

Det er bare DeWalt som henger med den røde maskinen, men Milwaukee sin maskin veier også en del mer enn flere av konkurrentene. Så rent vektmessig havner den litt i en slags mellomgruppe sammenlignet med de tyngste og letteste.

Maskinen har mange gode egenskaper, som en flott og tydelig batteriindikator. Drillen har et godt grep som vi liker godt, men har også en i overkant skarp retningsbryter som er skummel om drillen klyper. Ved to tilfeller fikk vi en liten rift i fingeren av denne, så her bør det en liten redesign til.

Prismessig er den også en del dyrere enn for eksempel maskinen fra DeWalt, men er totalt slettes ikke noe dårlig valg for deg som kan leve med litt mer tyngde for å få et knepp mer krefter å rutte med.

Lyset på maskinen sitter rett over avtrekkeren på maskinen, hvilket gjør at du ikke drar den samme nytten av lyset med en større hullsag, som du vil om du heller velger en maskin med lyset montert nede ved foten.

8 Meget bra Milwaukee M18 BLDD2-502X (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Masse krefter

Krysse av Flott batteriindikator

Krysse av Stort økosystem

Krysse av Bitsholder på maskinen Ting å tenke på Bytt Tyngst av de lette

Bytt Skarp retningsvelger

Bytt Dyrest i denne klassen

4. plass: Metabo BS 18 LT BL

Dette er testens billigset maskin, og den gjør seg velfortjent til et godt kjøp-merke. For dette er slettes ingen dårlig maskin, hvor du får en kompakt og fin løsning som nok vil falle i smak hos mange.

Maskinen har greit med krefter og plasserer seg i samme gruppe som Bosch når vi gyver løs på de mest brutale oppgavene. Så til de aller mest krevende situasjonene vil denne falle litt utenom.

Denne drillen leveres med 4 ampere batteri, og det gir noe mindre driftstid enn for resten, men sparer også litt på vekten. Metabo-maskinene har batteriteknologi produsenten kaller LiHD, og påstanden er at disse batteriene skal yte som større batterier. Blant egenskapene som bedrer ytelsen er større kontaktflater mellom batteri og drill, noe som bidrar til at batteriene er trege å ta av og på.

Når vi først er inne på batteriet så har dette en meget tydelig og lesbar indikator, og du får i tillegg et godt lys om du skal holde på i mørke plasser.

8 Meget bra Metabo BS 18 LT BL (2x4.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Veldig kompakt og fin

Krysse av God ergonomi

Krysse av Mye og vel plassert lys

Krysse av Fin batteriindikator

Krysse av Svært rimelig for kvalitetene Ting å tenke på Bytt Ikke like brutal som de sterkeste

Bytt Minst batteri

Bytt Knotete batteri å ta av

5. plass: Milwaukee CBLDD

Milwaukee har mange ulike modeller, og dette er den minste av de tre vi har kikket på.

Og likhetene med den mellomste modellen (BLDD2) er mange, hvor du i bunn og grunn ender opp med en ganske lik maskin der du får noe svakere moment – men også en lavere prislapp.

Selv om denne drillen er litt svakere enn de sterkeste har du fortsatt 60 Nm med krefter til rådighet, så den er slettes ikke så slapp som du kanskje tror. Den legger seg i det samme sjiktet som Bosch og Metabo på kraft. Men til de tyngste oppgavene kommer den likevel litt kort, så dette er en maskin som passer best til vanlige og lettere oppgaver.

Som i den andre Milwaukee-maskinen treffer du på problemet med en retningsknapp som kan være slem mot fingeren din om maskinen klyper seg fast. Og lyset er også plassert rett over avtrekkeren.

8 Meget bra Milwaukee M18 CBLDD-502C (2x5.0Ah) annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Kompakt og nett i utformingen

Krysse av Gir mulighet for stort økosystem

Krysse av God batteri-indikator

Krysse av Nesten like sterk som Bosch og Metabo

Krysse av Blant de lettere maskinene Ting å tenke på Bytt Mangler krefter sammenlignet med storebror i samme klasse

Bytt Ikke like rask lader som storebror

6. plass: Panasonic EY1DD1

Panasonic inntar jumboplassen i den letteste klassen, men har likevel et par ting ved seg som kan komme noen til gode.

For dette er en meget kompakt og lett maskin, selv om selve batteriet er blant de aller største rent fysisk. Likevel er dette en maskin som gjør det enkelt å komme til om du trenger en drill som bygger lite.

Samtidig har den en rekke justeringsmuligheter, slik at du bør ha alle muligheter til å finne en hastighet og funksjon som passer. I tillegg er dette den eneste maskinen i testen som har en egen gjengefunksjon, der maskinen endrer retningen du driller for hver gang du slipper og klemmer inn avtrekkeren igjen.

Maskinen har en fin presisjon i avtrekkeren, og det kan være verdt å merke seg at den også har testens beste IP-sertifisering. Så er du plaget med at det våte element tar knekken på drillen din, vil denne trolig være bedre rustet.

Men den digitale justeringsplattformen de har valgt for å velge modus og moment er litt traurig i bruk, og her hadde det ikke vært dumt med en litt mer intuitiv løsning.

Samtidig er dette den svakeste drillen i testen når vi gir den de tyngste oppgavene. Da gir den seg fort, hvor drillen blunker for at du må revurdere hva du prøver å få til.

Likevel er dette en maskin som passer lettere jobber, gjerne der du trenger litt ekstra presisjon og følelse med avtrekkeren.

7.5 Bra Panasonic EY1DD1 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign Fordeler Krysse av Gjengefunksjon

Krysse av God presisjon

Krysse av Svært fininnstilt trigger

Krysse av Vannavstøtende med sertifisering

Krysse av Kort hus og chuck Ting å tenke på Bytt Svakest i bunken

Bytt Tungvint digital innstilling

Bytt Stort fysisk bat

Bytt Ugunstig plassert lys