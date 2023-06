Samletest Polar V800 mot TomTom Runner Cardio og Garmin Fenix 2

Vi kårer den beste treningsklokken

Garmin, Polar eller TomTom? Vi har satt toppmodellene opp mot hverandre.

Pulsklokker – eller treningsklokker – har tidligere kanskje vært mest forbeholdt treningsnerdene, men mange av de nyeste modellene har ikke bare blitt penere å se på, de har også blitt enklere å bruke. Dermed kan disse klokkene være aktuelle også for «mosjonister» og de som ønsker å ta treningen opp på et litt mer avansert nivå.

Mens en pulsklokke tidligere kanskje ikke kunne gjøre så veldig mye mer enn å måle pulsen din, har mange av de nye klokkene fått funksjoner vi kjenner både fra enkle aktivitetsarmbånd som Fitbit og Polar Loop, og fra mer avanserte smartklokker som for eksempel Samsung Gear 2. For eksempel kan Polars toppmodell V800 fungere som en skritteller og aktivitetsmåler gjennom hele dagen, mens Garmin Fenix 2 kan vise deg varslinger fra mobiltelefonen din.

I løpet av sommeren har vi testet tre av de mest aktuelle treningsklokkene akkurat nå: Polar V800, Garmin Fenix 2 og TomTom Runner Cardio. De tre klokkene har enkelte likheter, men også mange forskjeller.

Vi har hovedsakelig testet klokkene med tanke på løping, men vi har også sett på hvilke øvrige sportslige aktiviteter klokkene støtter – og gjort en helhetsvurdering. Hvis en klokke har støtte for mange typer aktiviteter, har vi gitt plusspoeng for det. To av klokkene i denne testen – Polar V800 og Garmin Fenix 2 – er såkalte «multisport»-klokker. Det betyr at klokken kan registrere flere ulike treningsaktiviteter som én økt – for eksempel triathlon bestående av svømming, sykling og løping. TomTom Runner Cardio finnes også i en multisportversjon, men vi har testet den rene løpevarianten.

Garmin Fenix 2. .Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Konstruksjon og ergonomi

Både Garmin Fenix 2 og Polar V800 er tradisjonelle pulsklokker med pulsbelte som spennes fast rundt brystet. TomTom Runner Cardio har imidlertid valgt en løsning med en optisk sensor som måler pulsen gjennom huden i håndleddet ditt. Vår test viser at pulsmålingen er forholdsvis nøyaktig, og det er minimale forskjeller når vi legger pulsgrafene fra TomTom og for eksempel Polar oppå hverandre. Mange vil nok synes det er en stor fordel å slippe pulsbeltet.

Alle de tre klokkene er vanntette. TomTom og Garmin ned til 50 meter, Polar V800 ned til 30 meter. I praksis spiller det liten rolle – alle klokkene er beregnet på overflatesvømming, ikke dykking.

Hvilken klokke som er penest å se på, er selvfølgelig smak og behag – men Polar V800 er den slankeste klokken med sine 12,7 millimeter. Til sammenligning er TomTom Runner Cardio 13,8 millimeter tykk og Garmin Fenix 2 hele 17 millimeter tykk. Både TomTom- og Polar-klokkene føles behagelige å ha på armen, mens Fenix 2 virker ganske stor og klumpete – selv om gummireimen er myk og behagelig nok.

Best på konstruksjon og ergonomi: Polar V800

TomTom Runner Cardio.Foto: Kurt Lekanger, Amobil.no

Brukervennlighet

Alle klokkene fungerer bra som vanlig klokke, og viser klokkeslett og dato tydelig på gode svart/hvitt-skjermer som har nattlys. De firkantede og mer høyoppløste skjermene til Polar V800 og TomTom Runner Cardio var imidlertid lettere å lese enn den runde skjermen på Garmin Fenix 2.

Alle de tre klokkene har innebygget GPS, slik at du kan se treningsturen din på et kart når du er kommet vel hjem. Klokkene finner GPS-posisjonen ganske raskt, men gjennomgående var det Polar V800 som var kjappest.

Når du er ute og trener, kan du bla mellom ulike skjermbilder som viser informasjon om blant annet puls, tempo, tilbakelagt distanse og så videre. Med Garmin og Polar kan du selv tilpasse hva slags informasjon som skal komme på de ulike skjermbildene, og informasjonen du får er gjennomgående mer avansert og mer omfattende enn det du får på TomTom. Til gjengjeld er informasjonen du får på TomTom veldig oversiktlig og tydelig. Den mest uoversiktlige er Garmin, der er det plass til lite informasjon på hvert skjermbilde, og betjeningen er også litt mer komplisert enn på de to andre klokkene.

Polar V800.Foto: Kurt Lekanger, Amobil.no

Fenix 2 er fullstappet med avanserte funksjoner, men mange av funksjonene er litt kompliserte å finne ut av, og det at klokken også reagerer vesentlig tregere enn Polar V800, trekker ned. Alt i alt er det imidlertid TomTom-klokken som er enklest å bruke – og det at du ikke trenger pulsbelte gjør også at terskelen for å ta i bruk klokken vil være lavere for mange.

Best på brukervennlighet: TomTom Runner Cardio

Treningsfunksjoner og praktisk bruk

TomTom Runner Cardio har de enkleste treningsfunksjonene, og du kan velge mellom utendørs løping eller tredemølle. Klokken har støtte for det TomTom kaller «treningsprogrammer», men som egentlig er enkle innstillinger som gjelder kun den treningsøkten du starter nå. Du kan for eksempel velge å sette mål for treningen, for eksempel at du skal løpe en gitt distanse, en gitt tid, eller forbrenne et bestemt antall kalorier. Da viser skjermen hvor langt du har igjen før du har nådd målet ditt. Andre typer «treningsprogrammer» er intervalltrening, rundetider og pulssoner.

Polar V800 og Garmin Fenix 2 lar deg velge mellom en rekke ferdige sportsprofiler, som svømming, løping eller sykling – eller multisport. Sistnevnte lar deg registrere de aktivitetene du vil gjennomføre, og så kan du veksle mellom disse, og få alt registrert som én treningsøkt. Til slutt kan du se informasjon om både hele treningsøkten og enkeltøktene, samt hvor lang tid du har brukt mellom treningsøktene.

sitat " Polar- og Garmin-klokkene har en del avanserte funksjoner som mangler hos TomTom "

Garmin Fenix 2 har bedre svømmefunksjoner enn Polar V800, blant annet ved at du kan legge inn bassenglengde og få regnet ut avstander mer korrekt. Dette er imidlertid noe som skal komme i en programvareoppdatering til V800 senere.

Polar- og Garmin-klokkene har en del avanserte funksjoner som mangler hos TomTom. Begge klokkene kan etter treningsøkten fortelle deg hvor lang tid det vil ta før du er fullt ut restituert – og klar for ny trening, men funksjonen er best på Polar-klokken. Der får du opp oversiktlige grafer både på klokken, i appen og på nettsidene, som viser treningsbelastningen over tid. V800 er også den eneste klokken som registrerer aktivitetsnivået ditt gjennom hele døgnet, så lenge du har klokken på. Dette brukes for å gi et mer nøyaktig estimat på restitusjonstiden – i tillegg til at du får skrittelling gjennom hele døgnet, og kan se hvordan søvnkvaliteten din har vært.

Polar V800 har også den beste funksjonen for å vise treningseffekt. Garmin gir deg etter treningsøkten et litt kryptisk tall for treningseffekt, som du så må inn i bruksanvisningen for å tyde. Med Polar V800 får du i tillegg en tekst som forklarer på en lettfattelig måte hva treningseffekten var (for eksempel fettforbrenning, forbedring av utholdenhet, osv.)

Etter treningsøkten viser Polar V800 deg hvilken effekt du har hatt av treningen – og du får det på godt norsk eller engelsk.

Garmin Fenix 2 har et mer avansert pulsbelte enn det som følger med Polar V800. Mens Bluetooth-beltet til V800 kun måler puls, har ANT+-beltet til Garmin i tillegg et aksellerometer. Det brukes til å gi deg avansert løpsanalyse, som å beregne antall millisekunder føttene er i bakken og hvor mye brystet beveger seg opp og ned. En annen fordel med ANT+-beltet er at beltet kan kobles til både en mobiltelefon og pulsklokken samtidig, noe som er kjekt hvis du bruker for eksempel Endomondo eller Runkeeper i tillegg til pulsklokken.

Nettjenesten og appen til Garmin gir deg svært detaljert informasjon om blant annet løpeteknikk.

Vi liker best pulsvisningen på Polar V800, hvor du tydelig ser hvilken pulssone du befinner deg i for øyeblikket. Og du kan låse en pulssone, og få varsling om du beveger deg over eller under. Dette gjør du kjapt mens du løper, ved å holde inne startknappen.

Både Garmin og Polar kan beregne omtrentlig oksygenopptak og finne ut hvor god form du er i, basert på data fra pulsbelte, alder, kjønn og en del andre parametre. Men på Polar-klokken har du et par interessante tester: én test hvor du ligger på sofaen og slapper av med pulsbeltet, og får målt gjennomsnittlig oksygenopptak, og en annen hvor du kan finne ut hvordan dagsformen din er ved å se på forskjeller i hvilepuls når du ligger og når du står. Kanskje for spesielt interesserte – men likevel nyttig. Garmin kan anslå hvilke tider du vil kunne komme i mål på ved ulike typer løp (for eksempel maraton), basert på hvor god form klokken mener du er i. Disse anslagene blir mer nøyaktige over tid, etter hvert som du bruker klokken.

Best på treningsfunksjoner og praktisk bruk: Polar V800

Polar Flow-appen og Polars nettsider gir deg en fin oversikt over både aktivitetsnivået i løpet av dagen, og treningsøktene dine. .

Nettjeneste og apper

Alle de tre klokkene har gode apper og gode nettsider. Når du er ferdig å trene, kan du se en oversikt over alle treningsøktene dine på nettet eller via tilhørende apper. De enkleste nettsidene er TomToms. De gjør nytten, men mangler en del av de mer avanserte funksjonene du finner hos Polar og Garmin. Men TomTom skal ha skryt for at treningen automatisk kan synkroniseres mot populære tjenester som Strava, Endomondo eller Runkeeper.

Polar V800 har en veldig god nettjeneste, og både appen og tjenesten har som nevnt en super funksjon for å følge med på hvor mye restitusjon du trenger. Men vi savner en eksportfunksjon (dette skal komme), slik at du kan få treningsdataene dine over i for eksempel Runkeeper eller Endomondo. Garmins nettjeneste har en god eksportfunksjon, og tjenesten har også enda mer avanserte funksjoner for å analyse treningen din enn det Polar- og TomTom-klokkene har. Både Polar og Garmin har klokker med innebygget barometer og høydemåling, slik at høydedata skal være mer nøyaktig enn på TomTom-klokken.

Best på nettjeneste og apper: Garmin Fenix 2

...og vinneren er?

Den klokken som har flest funksjoner, er Garmin Fenix 2. Her har du alt fra navigasjonsfunksjoner og magnetisk kompass, til funksjoner for å finne ut av optimale fisketider, sol- og månekalender, arealberegning, og mye annet. Men de fleste funksjonene er nok for spesielt interesserte, og navigasjon via den forholdsvis dårlige skjermen på Fenix 2 er ikke spesielt brukervennlig.

Foto: Kurt Lekanger

Fenix 2 er også litt treg, og den er på langt nær like brukervennlig som Polar V800 og TomTom Runner Cardio. Ønsker du en treningsklokke uten pulsbelte, er det TomTom Runner Cardio du må velge. Dette er en flott treningsklokke som er enkel å bruke, og som har de funksjonene de fleste trenger. Klokken selges også for rundt 2 500 kroner, og er dermed langt billigere enn Garmin Fenix 2 og Polar V800 – som koster 3500-4500 kroner.

Trenger du ikke de mest avanserte funksjonene for løpsanalyse som er i Garmin Fenix 2, er det Polar V800 du skal velge. Den har en super skjerm med god og oversiktlig informasjon, og klokken oppfører seg mye raskere enn Fenix 2. Polar V800 er den klokken vi mener er den beste, etter en samlet vurdering av funksjonalitet og brukervennlighet. Best i test går derfor til Polar V800.

For de som fokuserer hovedsakelig på løping, kan også Garmin Forerunner 620 være verdt å vurdere. Vi har kun prøvd klokken sporadisk – og ikke nok til at vi kan sammenligne den direkte med de tre modellene i denne testen. Klokken har ikke den samme kvalitetsfølelsen og kjappe og brukervennlige menyene som V800, men den er noe enklere å bruke enn Fenix 2 – samtidig som den er Garmins toppmodell innenfor løp.

Oppdatert 27. juni 2023, 14:47

