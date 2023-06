Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste hårføner (2023)

Fra dusjen til tørt hår: Den beste hårføneren

Vi har tørket håret med syv toppmodeller.

Hvilken er best? Dette er et utvalg av de syv fønerne vi testet på håndkletørt hår. Kamera Åsa H. Aaberge, Tek.no

For de fleste av oss er det viktigste med en hårføner, at håret tørker kjapt etter dusjen.

Likevel er det ikke tiden det tar å tørke håret som skiller fønerne vi har testet. Tiden er faktisk ganske lik, men andre faktorer skiller dem.

Som med mye annet, finnes det et bredt utvalg hårfønere. I denne testen har vi valgt ut toppmodellene fra syv merker som alle føres hos flere forhandlere i Norge.

Fønerne har tilsvarende utgangspunkt hva gjelder funksjoner og styrke.

Dette er fønerne vi har testet, og slik vurderer vi dem:

9 Dyson Supersonic Bytt 8.5 Panasonic EH-NA98 Nanoe & Duble mineral Bytt 8 GHD Helios Bytt 7.5 Remington ProLuxe You Bytt 7 OBH Nordica Björn Axén Tools Ultimate Experience Bytt 6 BaByliss Pro Digital 6000E Bytt 5 Philips MoistureProtect HP8280 Bytt

Før du føner: Tips fra frisøren

En føner er ikke bare en føner, sier frisør ved Stas og Hår Bryn i Trondheim, Siv Oldervik, til Tek.

– Jeg ville valgt en lett og stille føner, en med litt trykk så håret tørker raskere uten av du trenger å svi håret med maks varme, tipser hun.

Om tilbehør

De ekstra tuppene er ofte det som avgjør hvordan føneren funker på ditt type hår, bruk dem.

– Med tuten får du samlet luften mer og du har mer kontroll på føningen og får dessuten glattere hår. Diffuseren kan for eksempel brukes til å roe håret ned om du har krøller, sier Oldervik.

Kald-funksjonen, som de fleste fønere har, kan brukes til å «låse» sveisen, om du for eksempel vil ha bøy i luggen.

Ekstra produkter og triks

Ofte er det de ekstra produktene eller annet tilbehør som utgjør den store forskjellen på håret når du føner, og ikke selve føneren. Det være seg stylingprodukter og børster.

– Det beste er å dele håret inn i seksjoner og starte bak. Del inn og føn i den retningen håret skal ligge, men gjerne føn til motsatt side for ekstra volum i skillen, sier Oldervik.

Har du lyst på mye volum kan du fyre løst og bare blåse håret tørt. Sliter du med fett hår, så føn håret med en gang det er nyvasket og avslutt med tørrsjampo, tipser frisøren.

– Bruk varmebeskytter. Husk å fordele varmebeskyttende og eventuelt andre produkter over det hele. Velg produkter som passer til ditt ønske, som volum, å samle krøller eller få mer tyngde.

Børster er viktig for hvilket resultat du vil ha.

– Bruk rundbørste for volum og bølger, eller føn håret glatt med en flat børste. Skal du ha ekstra volum i rundbørste-føn, klips eller rull opp håret. Har du brusete hår bør du føne med en god fønbørste, tipser Oldervik.

Best i test: Dyson Supersonic

For Teks tester tar det drøye 6 minutter å føne håret helt tørt med Dyson sin føner, noe som gjør den til en av de raskeste i testen. Kamera Tek.no

Dyson Supersonic er i en klasse for seg selv. Dette er en ekte luksusføner.

For det første er den liten og nett i designet og umiddelbart enkel i bruk. Føneren kommer med flere munnstykker, tydelig presisert for ulike hårtyper, effekter og funksjoner. Man kan kjapt og enkelt skifte munnstykke under føn, takket være en fiffig magnet. Alt som gjør kjedelige ting som å føne håret lettere, får et stort ja takk fra oss.

Og nevnte munnstykker gjør at Dyson sin føner skiller seg ekstra mye fra testkonkurrentene. For eksempel, du har kanskje opplevd at etter du føner håret popper brusete, små babyhår frem? Samme her. Vi setter derfor ekstra pris på det buede munnstykket, ment for å gå over disse småhårene, såkalte «flyaways», og roe dem ned.

Den gjør jobben på alle tre hårtyper testet.

Forrige Neste Tek.no Skal vi trekke noe på design, er det kanskje at knappene for de ulike luftfunksjonene kunne vært nede på håndtaket og ikke oppe på hodet, men det blir pirk i det store bildet og har lite å si for funksjon og bruk. Tek.no Testperson 3 har krøller og bruker føner til å roe ned eller glatte håret ut, her er Dyson sin testet øverst på venstre side med hodet tilpasset til nettopp dette, og man kan se tydelig effekt. Tek.no Denne tuppen er utviklet for å fjerne små babyhår og brus, og er genial til å gå over håret med etter føn for å unngå brusete sveis.

Det meste med Dyson sin føner oppleves gjennomgående «smooth». Også lyden er mykere enn de øvrige vi testet, selv om den ikke er imponerende stille.

Dessuten er det veldig deilig at en føner med så mye tilbehør ikke fyller en halv baderomsskuff under oppbevaring. Føneren kommer nemlig med en boks, egnet til å oppbevare alle fem munnstykker og føner samlet.

Passer for: Hadde ikke Dyson Supersonic vært så dyr, hadde nok de fleste med behov for føner hatt glede av denne. Men fønerens pris er så stiv at du skal føne mye for at det er verdt det.

Vi mener derfor at den passer best for deg som bruker føner til ikke bare å tørke, men også vil style, eller som bruker føner ofte, eksempelvis i jobbsammenheng.

Vi vurderer altså at Dyson Supersonic passer ekstra godt om du ønsker å oppnå noe mer enn bare tørt hår. For testperson tre med krøller, var Dyson sin hårføner en wow-opplevelse. Hun ønsker med føn å glatte eller roe ned krøllene, og med eget munnstykke dedikert nettopp til dette, og tilegnet hårtypen, gjør Dyson-føneren jobben enkel og kjapp. Har du derimot kort, glatt hår, eller bare vil tørke og ikke akter å bruke mer ett munnstykke, ville vi kanskje ikke tømt lommeboken for en Dyson.

Følger med: Fem munnstykker, eske til oppbevaring.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Dyson Supersonic annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5190 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat I en (kostbar) klasse for seg selv Fordeler + Liten og lett

+ Rask og effektiv

+ Fem ulike tupper, som funker

+ Veldig god på ulike typer hår

+ God luftstrøm Ting å tenke på — Stiv pris

— Til denne prisen kunne den vært enda stillere

Anbefalt: Panasonic NA98 Nanoe & Duble mineral

Forrige Neste VG En kraftig føner fra Panasonic med teknologi og effekter som skiller seg ut. VG

Dette fremstår umiddelbart som en solid føner, med en luftstrøm som kjennes kraftig på en behagelig måte, og teknologi som skiller seg ut. Selve føneren er litt stor, men med sammenleggbart håndtak tar den mindre plass ved oppbevaring.

Flere typer fønere skal angivelig tørke håret kjappere uten munnstykke, fordi munnstykkene gjerne bidrar til å konsentrere luften mot spesifikke områder av håret. Dette er en av dem, opplyser bruksanvisningen.

Dropper du munnstykket, blir håret noe kjappere tørt, om det er formålet, men likevel foretrekker vi å bruke munnstykker med Panasonic-føneren. Med konsentratoren etterlates håret mykt og fyldig etter føn, ikke brusete og tørt som man av og til kan oppleve.

Vi opplever dette som en ypperlig føner særlig om man ønsker volum. Selv med konsentratoren på er det enkelt å føne og style segmenter av håret, uten at det blir flatt.

Med flere funksjoner utover å tørke håret, skiller Panasonic seg ut. Dette panelet viser hvilken funksjon som er i effekt. Kamera Tek.no

Panasonic har videre lagt til et panel på siden hvor man kan svitsje mellom varm luft, veksling (varm/kald) og kald, og modus rettet mot hodebunn og hud. Det varmeste nivået er veldig varmt, og umiddelbart tenker vi at vi skulle ønske at den kalde funksjonen var enda litt kaldere.

Men denne føneren har en hendig funksjon nettopp her; den kan selv justere effekten basert på luften i rommet du er i, med såkalt «nanoe»-teknologi. Dette er en unik funksjon i testen. Og den er gull når den funker. I varme rom slipper man å bli overrumplet av for varm luft fra føneren.

Men minuset er at det er ikke alltid teknologien trer i kraft, og ifølge Panasonics egne veiledninger, kan funksjonen ha variabel effekt på hårtyper som krøller, kraftig, bølgete hår og kort hår. Vi anser likevel det som et pluss at funksjonen, som skal bidra til å ivareta hårets naturlige fukt og styrke, finnes.

Videre er «scalp» og «skin»-modusene til Panasonic unike i denne testen. Dette er funksjoner som skal være skånsom mot ansiktet eller hodebunnen. En svalere luft kan benyttes for å tørke og fjerne fukt i hodebunnen, og den er super. Fukt kan for eksempel gjøre hodebunnen tørr og flassete, som igjen ikke er bra for håret. «Scalp»-funksjonen bidrar også til at håret føles noe mindre fett ved røttene. Ansiktsfunksjonen brukes til å blåse i ansiktet for å slippe den tørre følelsen huden kan få etter føn, dette er også en god tilleggsfunksjon, om enn ikke nødvendig.

Passer for: Dette en føner vi opplever at passer veldig godt til alle testede hårtyper, den er effektiv og enkel å bruke, og vi liker den særlig godt fordi den gir bra volum.

Følger med: To munnstykker, diffuser og konsentrator.

Obs, denne modellen bytter i disse dager kode, nåværende heter NA98. Vi fikk tilsendt den som heter NA9J, men har fått bekreftet fra produsent at modellene er like foruten ekstra diffuser på NA9J.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Panasonic EH-NA98 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Føneren for deg som vil ha volum Fordeler + Håret føles mykt og fyldig etter føn

+ Sammenleggbart håndtak

+ Temperatur på luft regulerer seg automatisk

+ Tilleggsfunksjoner for hud og hodebunn Ting å tenke på — Nokså stor

— Noe kostbar

GHD Helios

Forrige Neste Tek.no Testperson 1 brukte ca. 7 minutter på å føne håret tørt med GHD sin føner, men føneren er god. Tek.no

GHD sin føner kjennes kraftig ved første blås, og det føles som den «tar» veldig godt. Vi føner noen minutter på den varmeste funksjonen, som rett og slett blir litt for varm i lengden. Det er nok meningen at det skal være varmt, men det er litt vel varmt. Da er det fint at føneren har tre varmefunksjoner, og at det er et merkbart skille mellom disse.

Vi bruker nivå to hele tiden ved tørking, som gir en passelig temperatur og tørker håret på drøye syv minutter på testperson én. Dette er en god føner som føles profesjonell, stødig, og gir frisørsalong-følelse. Håret føles glatt og mykt etter føn - særlig ved å bruke konsentrator-munnstykket.

Der GHD kommer til kort er på det noe generiske og litt klumpete designet og mangel på ekstra munnstykker. Selv om føneren kjennes lett på hånden og er god å holde i, kan GHD med fordel jobbe litt for å komprimere føneren, synes vi.

Den kommer med en konsentrator, men man må kjøpe ekstra «diffuser» om man ønsker det separat, og det er litt tåpelig når føneren i seg selv koster drøye 1500 kroner. Særlig sammenlignet med de øvrige testede fønerne, som alle har diffuser inkludert.

En god ting med GHD Helios-designet dog, er at den kommer i flere farger, så man kan fint velge en for sin smak. Det er også fint med hempen som man kan henge opp føneren med på en knagg på badet.

Passer for: Deg som vil ha en solid allroundføner. Føneren er jevnt over veldig god på alle tre hårtyper testet, og glatter krøllete hår uten at man må bruke andre verktøy enn en børste i tillegg. GHD sin føner er også fin om man vil forme håret ved å bruke kald luftstrøm for å låse sveisen, både for vipp på lugg på testperson én og i lengdene på testperson to med kort hår.

Følger med: Et munnstykke, diffuser må kjøper separat.

8 Meget bra fjerne Sammenlign GHD Helios annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Denne føneren gir frisørsalong-følelse Fordeler + Kjennes kraftig med god effekt

+ Glatter ut håret ved ønske

+ Lett og god å holde Ting å tenke på — Lite ekstra for prisen, diffuser-topp må kjøpes i tillegg

— Kunne gjerne vært mer komprimert

Remington ProLuxe You

Forrige Neste Tek.no Utseendemessig er Remington ProLuxe You nokså generisk, men den har flere funksjoner som gjør at den skiller seg ut. Tek.no

Remington har laget en av testens raskeste fønere. På testperson en med funksjonen «Quick Dry» på høyeste varme og hastighet av totalt tre nivåer, ble håret tørt fra håndkletørt på i underkant av seks minutter.

For både testperson to og tre føltes «full guffe» for varmt, og middels til laveste temperatur var foretrukket. Remington har en teknologi på føneren som gjør at temperaturen skal justeres og tilpasses ditt hår, denne funker helt greit, men det er også deilig at man kan skru den av og manuelt selv styre temperaturen.

Et LED-panel viser modus og effekt. Man svitsjer mellom dem ved å trykke på øverste knapp. Kamera Tek.no

Remington har ulikt noen andre av test-fønerne, et snertent LED-display på baksiden av fønerhodet, hvor man med en knapp kan stille inn etter ulike funksjoner. Det setter vi pris på.

Vi føler at håret blir i nesten overkant glatt ved å bruke konsentratorene på testperson en. Dette er dog ikke nødvendigvis en dårlig ting, dersom du ønsker å oppnå rettere hår ved føn. Resultatet etterlater også minimalt med krusete småhår.

Passer for: Dersom formålet med å føne håret for deg er å glatte det, er Pro Luxe prima. På både testperson en og tre glattes håret uten hjelp av børste.

Følger med: Tre munnstykker: diffuser og to konsentrator-tuter.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Remington AC9800 PROluxe You annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1399 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Veldig god særlig om du ønsker et glattere resultat Fordeler + Veldig kjapp og effektiv føn

+ En liten LED-skjerm gjør det enkelt å svitsje mellom ulike effektene

+ Innafor pris Ting å tenke på — Skiller seg ikke nevneverdig ut ved design.

OBH Nordica Ultimate Experience Hairdryer

Forrige Neste Tek.no Tek.no Den runde tuppen er myk og skal ha en stimulerende effekt på hodebunnen.

OBH-føneren skiller seg ut i testen med flere ekstra effekter.

Føneren har for det første sammenleggbart håndtak, som gjør den lettere å oppbevare. For store fønere tar plass og det er irriterende, særlig på et lite bad eller om man vil reise med føneren. Siden OBH sin føner er ganske stor i seg selv, er det supert å kunne klappe den sammen.

En annen morsom ting med OBH er at den har et mykt diffuser-munnstykke som skal gi volum og attpåtil virke stimulerende på hodebunnen ved føn, ingen andre av testfønerne har myke tagger på sin diffuser. Denne massasjefunksjonen fungerer likevel ikke særlig bra på langt hår, da vi opplever at håret hekter seg litt i taggene, men på kort hår er det en deilig bonus. Føneren har også innstillinger som skal beskytte håret, men dette er det vanskelig å se umiddelbar effekt av.

Testperson en og tre følte vi fikk noe brusete hår, men det roer seg med produkter og ved å bruke det smaleste konsentratormunnstykket som ifølge bruksanvisningen er ment for å rette håret. En ione-generator skal motvirker statisk elektrisitet og gir håret ekstra glans, så her avhenger det nok noe av hårtype.

OBH bruker videre litt lengre tid, med nærmere syv og et halvt minutt på testperson en.

Passer for: Deg som vil tørke håret med en kraftig føner som du kan klappe sammen, med massasje-tupp som skal øke blodsirkulasjonen i hodebunnen – en funksjon som er særlig god om du har kortere hår.

Følger med: Tre munnstykker. To konsentratorer skal bidra til henholdsvis rett og «bouncy» hår og en diffuser for volum og massasje.

7 Bra fjerne Sammenlign OBH Nordica Björn Axén Tools Ultimate Experience Hairdryer annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Den eneste føneren i testen med massasjetupp Fordeler + Sammenleggbart håndtak

+ Kraftig effekt

+ Kjennes solid

+ Massasje-tupp Ting å tenke på — Opplevde noe brusete hår

— Noe drøy pris

Babyliss Pro Digital

Forrige Neste Tek.no Fra håndkletørket hår til tørt tar det nærmere syv minutter. Tek.no Babyliss sin føner kommer med diffuser, som er det store hodet og konsentrator, som er den smale.

Det er ikke noe nevneverdig å si på designet til Babyliss, hverken positivt eller negativt, den ser ut som en vanlig føner, men den skiller seg fra øvrige ved at den kjennes overraskende lett, noe som er positivt. Den er faktisk testens letteste, og det er deilig å slippe melkesyre i armen når man føner håret.

Man skal bruke «speed II» for å tørke vått hår, ifølge bruksanvisningen, så vi gjør det. Luftstrømmen fra den varmeste funksjonen er nokså varm, så vi foretrekker nivå to. Med knapper på håndtaket, som også er ganske smalt og litt buet, og dermed lett å holde, er det enkelt å navigere og svitsje mellom nivåene når det trengs.

Babyliss føner kjappere enn flere av de testede fønerne, med cirka seks og et halvt minutt på testperson en. Det er deilig. Føneren samler krøllene til testperson tre fint, når det er ønsket resultat.

Babyliss-føneren er en standardføner, og ikke så mye mer enn det, opplever vi. Det er lite som gjør at den skiller seg ut rent funksjonsmessig, men faktorer som at den føles lettere og mer solid gir den et forsprang til Philips sin under her.

Passer for: Deg som ønsker en enkel, lett og grei føner, med god effekt og grei pris.

Følger med: To munnstykker: Diffuser og konsentrator.

6 Helt greit fjerne Sammenlign BaByliss Pro Digital 6000E annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1099 hos Elkjøp Sjekk nå 6 Helt greit sitat Testens rimeligste og letteste alternativ Fordeler + Lett

+ God, rask luftstrøm

+ Overkommelig pris Ting å tenke på — Få ekstra effekter som gjør at den skiller seg ut

Philips Moisture Protect

Forrige Neste Tek.no Philips skiller seg ut med rosa design. Tek.no

Philips-føneren føles veldig rolig og snill, den er stillegående og luftstrømmen kjennes mildere enn flere av de øvrige. Men det er flere ting som ikke er særlig imponerende med denne. For det første er den blant fønerne som bruker lengst tid på å tørke håret til testperson en.

Føneren skilter med å ha en effekt som skal bevare hårets fukt, kalt «moisture protect», men det er vanskelig å bedømme om den fungerer uten å bruke føneren over lengre tid. Ved å teste den ser eller kjenner vi ikke noen umiddelbar forskjell på selve håret når «moisture»-funksjonen er påskrudd versus når den ikke er det.

Vi opplever videre at føneren ikke hjelper med å glatte ut krøller ved bruk av konsentrator-munnstykket, men etterlater krøllene med en brusete tekstur. Vi tester også med kaldluft, men Philips sin kaldluft blir aldri skikkelig kald sammenlignet med de øvrige fønerne.

Videre er denne føneren litt stor og underlig utseendemessig. Det som er litt rart er at Philips har en mer fancy, komprimert fønervariant, men den føres ikke i norske butikker.

Når det kommer til design er det mulig at Philips har ønsket å skille seg ut med det litt 80-talls og noe snuppete uttrykket. Skille seg ut gjør de, og mulig dette er en smakssak, men vi synes de bommer litt. Den rosa, blanke plasten gjør at føneren ser litt billig ut. Men dette er diskutabelt alt etter estetisk preferanse, og effekten er jevnt over grei nok og prisen innafor.

Passer for: Deg som ønsker en føner som er rosa og er helt grei.

Følger med: To munnstykker, diffuser og konsentrator.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Philips MoistureProtect HP8280 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Fint valg om du vil ha en føner som ikke ser helt generisk ut Fordeler + Funksjon som skal bidra til å ivareta hårets fukt

+ Overkommelig pris

+ Rolig lyd Ting å tenke på — Stor og kjipt design

— Føles noe spak

— Blåser ikke skikkelig kaldt

Slik har vi testet

Hver føner er testet av tre testpersoner med ulikt hår. Testperson 1, undertegnede, med langt og tykt hår, har testet hver føner minimum tre ganger. Testperson 2 har kortere herreklipp med tynnere, finere hårstrå, og 3 har skulderlangt hår med krøller. Testperson 2 og 3 har testet hver føner en gang.

Hver føner er testet en og en, like etter dusj i håndkletørt hår.

Dette har vi vurdert:

Siden de fleste bruker føner for å få håret tørt fortest mulig, veier førerens evne til å faktisk tørke håret tungt i denne testen. Vi har også vurdert hvor enkel føneren er i bruk.

Videre er design, vekt, lyd og tilleggsutstyr, som effekter for styling, samt hvordan håret ser ut og kjennes etter føn, vurdert. Selve stylingresultatene veier ikke like tungt da dette varierer etter ønsket styling og viktigst av alt; hårtype, lengde, klipp og øvrige stylingprodukter.

Priser og spesifikasjoner

Product Dyson Supersonic Panasonic EH-NA98 GHD Helios Remington AC9800 PROluxe You OBH Nordica Björn Axén Tools Ultimate Experience Hairdryer BaByliss Pro Digital 6000E Philips MoistureProtect HP8280 annonse Pris 4790 2459 1648 1151.25 1879 1039 1199 Effekt 1600 W 1800 W 2200 W 2400 W 2000 W 2200 W 2300 W Hastighetsinnstillinger 3 stk 3 stk 3 stk 3 stk 3 stk 3 stk 2 stk Varmemodus 4 stk 4 stk 2 stk 3 stk 3 stk 2 stk 3 stk Tilgjengelige farger Sort, Hvit, Sølv, Grå, Blå, Gull, Rosa, Lilla Sort, Gull, Rosa Sort, Hvit, Sølv, Blå, Rød, Gull, Rosa, Lilla Sølv, Grå, Lilla Sort Sort, Sølv, Grå, Blå Hvit, Gull, Rosa, Lilla Inkludert tilbehør Diffuser, Smalt munnstykke (konsentrator), kam, anti-frizz, mildere luft Diffuser, smalt munnstykke (konsentrator) Smalt munnstykke (Konsentrator) Diffuser, to stk munnstykke Diffuser, to stk konsentrator Diffuser, Smalt munnstykke (konsentrator) Diffuser, Smalt munnstykke (konsentrator) Ledningslengde 2.6 m 2.7 m 3 m 3 m 3 m 2.8 m 2.5 m Vekt 0.65 kg 0.55 kg 0.78 kg 0,84 kg Ikke spesifisert. 0.443 kg 0.92 kg Cirkapris når testet 4800,- 2600,- 1650,- 1400,- 2150,- 1100,- 1100,- Åpne fullskjerm Mer +

11. juni 2023, 06:00