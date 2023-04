Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste polaroidkamera (2023)

Fang unike øyeblikk: Vi har testet polaroidkameraer

Det dyreste er ikke alltid det beste.

Fire kameraer har vært inne til test. Fra venstre: Canon Zoemini S2, Lomography Lomo´Instant Automat, Polaroid NOW+ og Fujifilm Instax 12 mini. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hannah Alvestad 29. april 2023, 12:30

Mobilkameraet og andre digitale bildeløsninger kan fort føre til et hav av bilder som blir både bortgjemt og bortglemt. Ved hjelp av et polaroidkamera kan du fange unike øyeblikk og få dem printet ut umiddelbart.

Instantkameraer, eller polaroidkameraer som de kanskje er bedre kjent som, er kameraer som skriver ut bilder umiddelbart etter bildet er tatt. Med disse kameraene blir ingen bilder helt like.

Til tross for den «gammeldagse» måten å ta bilder på, er flere av dem allikevel modernisert i stor grad, som gjør dem interessante selv med digitaliserte produkter på markedet.

Til denne testen har vi hentet inn de fire mest aktuelle polaroid-kameraene på markedet, men bare ett av dem er fra Polaroid selv.

Dette er produktene vi har testet:

Product Polaroid Now+ Gen 2 Lomography Lomo'Instant Automat Fujifilm Instax Mini 12 Canon Zoemini S2 annonse Pris 1057 1377.63 846 1729 Tilgjengelige farger Sort, Hvit, Grå, Blå Sort, Hvit, Blå, Grønn Hvit, Blå, Grønn, Rosa Hvit, Blå, Gull, Grønn, Rosa Filmstørrelse 79x79 mm 54×86 mm (Instax Mini) 54×86 mm (Instax Mini) 5.08 x 7.62 cm Lukkertid 1/200 - 1 s 1/250 - 8 s 1/250 - 1/2 s Ikke oppgitt. Strømforsyning USB-C CR2 AA Micro-USB Bluetooth Krysse av Bytt Bytt Krysse av Åpne fullskjerm Mer +

Slik har vi testet

Vi har tatt bilder på dagtid og på kveldstid, innendørs og utendørs. Vi har testet de forskjellige funksjonene de forskjellige kameraene tilbyr, og det medhørende tilbehøret til de forskjellige.

Fotopapiret til disse polaroidkameraene er enkelt fortalt små plastkort som er belagt med såkalte sølvhalider. Et sort-hvitt-papir har ett lag, mens fargepapir har tre lag som reagerer med blått, grønt og rødt lys. Når du trykker på utløseren eksponeres filmen for lys, og så «aktiveres» kjemikaliene i papiret og starter selve fremkallingsprosessen.

Det er viktig å være klar over at polaroidkameraer ikke vil kunne oppnå de samme resultatene som et digitalt kamera, og er vurdert på det grunnlaget. Ettersom polaroidkameraer ikke er egnet for avansert bruk, har vi også tatt dette i betraktning når vi har gitt vår vurdering.

Fotopapir kommer med en kostnad på alle modellene, som varierer fra rundt 8,50 til 20 kroner per bilde. Det er kun mulig å kjøpe pakker med flere fotopapir i, og det er heller ikke mulig å fylle på kameraene med kun ett fotopapir av gangen.

Du må dermed sette ganske stor pris på muligheten til å «fremkalle» direkte: Vanlig bildefremkalling hos Cewe koster for eksempel fra 1,39 kroner per bilde, om du bestiller 151 bilder eller over.

Av kameraene i testen er det Polaroid (nummer to fra høyre) som tar de største bildene. Resten er relativt like i størrelsen, og kameraet fra Lomography bruker også samme papir som Instax-kameraet til Fujifilm. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

8 Fujifilm Instax Mini 12 Bytt 7 Polaroid Now+ Gen 2 Bytt 6 Lomography Lomo'Instant Automat Bytt 5 Canon Zoemini S2 Bytt

Best i test: Instax 12 mini

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Instax 12 mini ligger rett under en tusenlapp i pris, og ser svært lik ut som de foregående modellene. Også den nyeste modellen blir levert i spreke farger.

Designet gjør det enkelt å navigere i kameraet og dets funksjoner, som gjør det svært enkelt i bruk. I tillegg gjør designet kameraet enkelt å holde, og den medfølgende kamerastroppen sikrer deg ekstra.

Instax 12 mini bruker to AA-batterier, og det følger med et sett i esken. Fotopapir følger ikke med, men er lett tilgjengelig hos flere forhandlere, og prisen ligger på rundt 200 kroner for to kassetter med 10 bilder - altså rundt ti kroner per bilde. Det er omtrent midt på treet: Litt dyrere enn Canon, men en del billigere enn Polaroid.

Kameraet kommer med kun to funksjoner; en standardfunksjon og en funksjon for nærbilde. Sistnevnte er dog ikke en zoom-funksjon, men en funksjon som gjør det mulig å sentrere objektet i bildet når du tar bilde fra en avstand på 30 til 50 centimeter.

I tillegg er kameraet utstyrt med et lite speil rett ved siden av linsen på fremsiden, som gjør det mulig å se deg selv når du skal ta selvportrett. Kameraet kan holde en «kassett» på ti bilder om gangen, og det er en teller på baksiden slik at du kan se hvor mange bilder du har igjen.

Bilder tatt med Instax mini 12. Fargene kommer godt frem på dette kameraet, selv i forskjellige omgivelser. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Spesielt lyse omgivelser er en utfordring for Instax 12 mini, og lyse områder brenner lett ut og blir bare en stor hvit flekk på bildet. Allikevel har vi evnet å få noen bilder som er eksponert riktig. Det er nettopp sterkt lys som påvirker bildekvaliteten i størst grad.

Kameraet sliter også med detaljene i mørket. Instax 12 mini har en tendens til å få en halvmørk kveld til å se ut som en svart natt, noe som kan være lurt å ha i bakhodet. Til tross for dette fanger kameraet opp farger på en fin måte, og bildene er omtrent så gode man kan forvente av et kamera til under en tusenlapp.

Instax tilbyr appen «Instax Up!» for å digitalisere bildene du tar. Dette er dessverre ikke stort mer enn en skannefunksjon på mobilen, og kan sammenlignes med å ta bilde av et bilde, og kvaliteten blir deretter. Her kan du fokusere mobilkameraet over bildet du ønsker å digitalisere, og appen vil klippe det til for deg, og lagre det i appens fotoalbum. Du kan også justere på denne klippingen slik at den blir nøyaktig.

Alt i alt er Instax 12 mini det beste alternativet dersom du ønsker et polaroidkamera, takket være fine bilder og svært god brukervennlighet.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Fujifilm Instax Mini 12 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 999 hos Power Sjekk nå 8 Meget bra sitat God pris og god bildekvalitet er en kombinasjon som sjeldent slår feil. Dessuten enklest å bruke Fordeler + Enkel å bruke

+ God pris

+ Tar greie bilder

+ Pent design Ting å tenke på — Sliter med å ta like gode bilder i spesielt mørke og spesielt lyse omgivelser

— Få funksjoner

— Følger ikke med fotopapir

— Dyrt fotopapir

Polaroid NOW+

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Polaroid er opprinnelsen til begrepet «polaroid-kamera» og dermed var forventningene til deres Now+ høye.

Designet til denne minner om de første polaroidkameraene, noe som kanskje er stiligere i teorien enn i praksis. Kameraet er nemlig ganske vanskelig å holde, og ergonomien kunne definitivt vært bedre. Det mest positive med designet er at det gir muligheten for større bilder enn de tre andre i testen kan skilte med.

I esken får du med to sett med fotopapir; ett med hvite rammer og ett med rammer i forskjellige farger. Det finnes også et sett med linser/filtre i forskjellige farger, som du kan bruke til å få andre toner i bildene dine.

Også dette kameraet har en medfølgende stropp for ekstra sikkerhet, og vi liker dessuten at kameraet har innebygget batteri og lades med USB-C. Batteriet skal holde til omtrent 15 pakker med film, altså 120 bilder.

Med dette kameraet kan du virkelig leke deg. Selv om selve kameraet ikke har mange funksjoner, tilbyr Polaroid-appen muligheter som minner om et moderne kamera. Du kan enkelt koble kameraet mot appen via Bluetooth, og dermed bruke telefonen som en selvutløser, hvor du kan velge tidtaking på 1-12 sekunder, eller bare ta bildet umiddelbart.

Double Exposure-funksjonen gir deg muligheten til å mikse to bilder sammen i ett, for å skape en kul effekt. Dette fungerte ikke like godt i praksis som vi hadde håpet, men det er allikevel en funksjon verdt å teste ut. Det finnes i tillegg en stativmodus og en portrettmodus, hvor førstnevnte er ment for kveldsbilder av landskap, og gir lenger lukkertid.

NOW+ byr på spennende funksjoner, her har vi blant annet testet portrettmodus og double exposure-modusen. Bildene har fine detaljer, men er litt svake i farger. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Portrettmodusen fungerer på samme måte som på mobiltelefoner, og tar fokuset vekk fra bakgrunnen. Dessverre ble portrettet vi tok nokså ufokusert i sin helhet, til tross for at det var plassert stillestående.

Appen lar deg stille inn parametre som blenderåpningen og lukkertiden etter eget ønske. Denne funksjonen gir deg muligheten til å lage unike bilder, og appen selv anbefaler deg å teste mulighetene.

Bildene til Polaroid NOW+ er dessverre under forventningene. De kommer ut blasse i fargene og med en retro-look over seg. Heldigvis kan du skru opp lysstyrken et hakk når du skanner bildet inn i appen, noe som fungerer ganske godt. Detaljene i bildet er dog svært gode. Bildene blir finest dersom de tas utendørs i dagslys.

De medfølgende linsene er ikke stort å skryte av, hvor majoriteten av dem kun gjorde bildene enda svakere i lys og farger. Samme gjelder dessverre enkelte av funksjonene, hvor endret blenderåpning gjorde svært lite for bildet i praksis.

Prisen på Polaroid sitt fotopapir er spesielt uhyggelig, til nesten 20 kroner per ark.

Vi testet de forskjellige linsene på NOW+, og det var svært varierende resultat. I all hovedsak ble bildene mer utydelige, men de fikk og en mindre «retro-følelse» over seg. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Det er også verdt å nevne at filmen er svært følsom, og den bør legges forsiktig ned og ikke beveges særlig mye på før den er ferdig fremkalt. Dersom den får for mye bevegelse, kan det føre til at bildene blir ødelagt. I tillegg tar det nokså lang tid før bildene er ferdig fremkalt.

Polaroid NOW+ byr på mange spennende muligheter, men gjennomføringen er dessverre ikke helt der vi ønsket den skulle være. I tillegg er de svært dyre fotopapirene et minus i seg selv. Bildene har fine detaljer, men de svake fargene og det varierende resultatet gjør at denne modellen ikke står helt til forventningene.

7 Bra fjerne Sammenlign Polaroid Now+ Gen 2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Moderne vri på Polaroidkamera og store bilder med gode detaljer. Fordeler + Store bilder

+ Enkel å bruke

+ Modernisert med funksjoner i app

+ Lading med USB-C

+ Tripodfeste

+ Mye tilbehør

+ Gode detaljer i bilder Ting å tenke på — Vanskelig å holde

— Svake farger i bilder

— Ikke alle funksjonene i app fungerer som håpet

— Veldig sensitiv film

— Ingen "selfie-speil"

— Det dyreste fotopapiret i testen

Lomo’Instant Automat

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Testen av Lomographys Lomo’Instant Automat begynte dårlig. Kameraet bruker nemlig to såkalte CR2-batterier, og det følger ikke med batterier i esken. Dermed ble det en tur til nærmeste elektronikkbutikk.

Designet er også litt upraktisk, for eksempel med en plassering av bildeknappen som ikke føles helt naturlig. Det følger heller ikke med en kamerastropp av noe slag, så her må man være forsiktig.

Noe som er kjekt er hybridfunksjonen til linsehetta, som ikke bare beskytter linsen, men også fungerer som en selvutløser, med eller uten tidtaking. Denne funksjonen kan vise seg å være nyttig om en også vil benytte seg av stativfestet, og ta bilder uten en fotograf bak kameraet. Vær obs på at selvutløseren også krever et batteri (CR1632, en type knappcellebatteri) som ikke følger med.

Lomography har valgt å ikke lage eget fotopapir til denne modellen, og heller gjøre den kompatibel med Fujifilms fotopapir. Dermed følger det heller ikke med papir i esken. Der finner du imidlertid en del annet tilbehør: Klistrelapper, fester til å feste dem sammen, magnetklistrelapper som gjør bildene kjøleskapsvennlige, og noen små stativ laget i papp. Sistnevnte er riktignok ikke stort å skryte av.

Det finnes tre forskjellige funksjoner på kameraet: Auto, MX og «bulb mode». Bulb mode er en funksjon som gjør at du kan selv bestemme lukkertiden ved å holde inn bildeknappen. Maksimal lukkertid er 30 sekunder.

MX-knappen gir deg muligheten til å ta flere bilder i ett, altså kan du ta tre bilder, og når det blir skrevet ut vil alle bli mikset sammen i ett bilde. I tillegg er det mulig å stille inn hvor sterk du ønsker at blitsen skal være, og å skru blitsen helt av.

Som forventet er lys det største hinderet til Lomo’Instant Automat, og spesielt lyse omgivelser som dagslys og sterkt taklys spiller den ikke på lag med. Dette fører dessverre til at bildene brenner ut.

Lomo´Instant Automat tar greie bilder, men avhenger seg mye av at lyset ikke er for sterkt eller for svakt. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Skal du ta bilder utendørs med denne modellen bør du være forberedt på at resultatet kanskje ikke er imponerende. Personer blir seende spesielt underlige ut, hvor det gjerne er store forskjeller mellom ellers ganske like hudtoner. Farger kommer heller ikke frem på en veldig imponerende måte, noe vi kanskje forventet da kameraet kostet mer enn Instax 12 mini, og benytter seg av samme film.

Til tross for dette fungerer Lomo’Instant Automat til å ta greie bilder, det avgjørende er å treffe det riktige lyset.

Til denne modellen leveres det også en mobilapp, men med svært få funksjoner. Appen tillater deg enkelt og greit å ta bilde av bildene dine, med en indikator for å sentrere dem når du tar dem.

Når bildet er tatt, klipper ikke denne appen til bildene, som får oss til å betvile om det i det hele tatt er vits i å velge appen over kamerappen på telefonen.

Alt i alt står appen i stil med opplevelsen av kameraet - noe halvveis.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Lomography Lomo'Instant Automat annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6 Helt greit sitat Litt dyrere og litt svakere enn Instax 12 mini, men fremdeles en verdig konkurrent Fordeler + Enkel å bruke

+ Tar greie bilder i riktig lys

+ Tripodfeste

+ Klistrelapper, magnetklistrelapper og plastfester følger med Ting å tenke på — Sliter med å ta gode bilder i "feil" lys

— Dyrt for kvaliteten

— Ikke standard AA eller AAA-batterier, som heller ikke følger med

— Følger ikke med batteri til selvutløser

— Litt upraktisk å holde

— Følger ikke med ark

— Dyrt fotopapir

Canon Zoemini S2

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Canon sin Zoemini S2 skiller seg ut fra de andre kameraene i denne testen, dette er også et helt vanlig digitalkamera. Kameraet har nemlig et minnekortspor, som gir deg muligheten til å lagre bildene du tar digitalt. Bildene tas med åtte megapiksler, og kommer ut i jpeg-format.

Det er ingenting som indikerer ved første øyekast at dette er et polaroidkamera; designet er stilig og det ser mer ut som et vanlig, litt stort, digitalkamera. Det er også et svært praktisk design, ettersom kameraet enkelt å holde og betjene. Dersom du er kjent med et digitalkamera vil du enkelt kunne forstå dette kameraet og.

Dessverre er prisen ikke like stilig, og kameraet ligger på nesten 1800 kroner, men heldigvis følger det med en pakke på 10 fotopapir til denne prisen. Kameraet har i alle fall innebygget og oppladbart batteri, men dessverre er det mikro-USB og ikke USB-C som benyttes til lading.

Dette er mer enn kun et kamera med umiddelbar utskrift, det er også en liten printer som du kan skrive ut bilder ved hjelp av mobilappen Mini Print. Utover dette har ikke appen noen særlig funksjoner som henger sammen med kameraet, men du kan bruke den til å lage kollasjer med bilder fra albumet på mobilen din.

Zoemini S2 har tre forskjellige bildemoduser; vanlig, livlig og sort/hvitt. De to sistnevnte presterer ikke som forventet, da fargene blir veldig ekstreme i livligmodus, og sort/hvitt er mer lik sepia. Det som går igjen i alle tre bildemodusene er at kvaliteten ikke er spesielt god. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Bildene kommer ferdig fremkalt når de skrives ut på Zoemini S2, men det tar litt tid før bildet er ferdig skrevet ut. Som konkurrentene har også denne modellen noen funksjoner, blant annet skille mellom landskap, portrett eller auto. Linseområdet på kameraet har en speilfunksjon som gjør det mulig å se deg selv om du skal ta en «selfie».

Du kan velge om du ønsker hvit ramme rundt bildet eller ikke. I tillegg kan du ta bilder enten uten filter, med livlig-filter eller sort/hvitt-filter. Filtrene er ikke like spennende som de kanskje virker, livlig-filteret var mer rosa enn livlig. Sort/hvitt-filteret fungerte dessverre ikke slik et typisk sort/hvitt-filter gjør; det lignet mer på et sepia-filter, med brune toner tittende frem.

Aller viktigst å nevne om Canon sitt polaroidkamera er bildekvaliteten. Bildene kommer ut ganske pikselerte, og ikke spesielt pene. Det ser ut som lysstyrken er skrudd opp, på bekostning av kvaliteten. Resultatet blir litt finere når bildene er tatt utendørs enn innendørs, men det strekker allikevel ikke helt til opp mot konkurrentene.

Dersom du velger å ta bilder med minnekort i stedet for direkte utskrift, blir resultatet noe bedre. Det underlige vi la merke til var endringen i kvalitet mellom versjonene med og uten hvit ramme.

Bildet blir automatisk lagret i begge formater, dersom man velger rammefunksjonen, men bildene ser ganske ulike ut. I tillegg er ikke kvaliteten spesielt imponerende her heller, bildene blir helt greie.

Til tross for at Zoemini S2 er det eneste kameraet i testen som er mer enn bare et polaroidkamera, leverer ikke dette kameraet opp til forventningene av et kamera til nesten 1800 kroner. De tre store funksjonene kameraet har virker til å ha gått på bekostning av det aller viktigste - bildekvaliteten.

Funksjonene blir da kun interessante i teorien, hvor kameraet i praksis ikke strekker helt til, derav den lave karakteren.

Åpne fullskjerm Hannah Alvestad, Tek.no Hannah Alvestad, Tek.no

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Canon Zoemini S2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Lite og nett multifunksjonskamera som skiller seg ut - men utskriftskvaliteten er dårlig. Fordeler + Pent design

+ Enkel å bruke

+ Behøver ikke vente på fremkalling etter bildet er skrevet ut

+ Kan brukes som mobilprinter

+ Følger med ark

+ Kan brukes som et digitalkamera Ting å tenke på — Dårlig bildekvalitet

— Bruker en stund på å skrive ut

— Filter fungerer ikke som de bør

— Veldig dyr

— Dyrt fotopapir

29. april 2023, 12:30

