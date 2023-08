Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste vannkoker (2023)

På tide å bytte ut den gamle vannkokeren?

De beste modellene gir deg mange temperaturer å velge mellom.

Kamera David Johansen Auby / Tek.no

David Johansen Auby Publisert 29. aug. Lagre

Å koke vann er noe de aller fleste har behov for å gjøre i løpet av en dag, enten det er for å lage en kopp te eller for å koke opp pastavannet litt kjappere. Noen har også behov for å varme vannet til en spesifikk temperatur. Grønn te, for eksempel, skal brygges på en temperatur mellom 70-80 grader, mens barnemat og bakst krever temperaturer helt ned mot kroppstemperatur.

Men hvorfor ikke bare koke opp vann i en kjele? Å bruke en vannkoker er raskere og ikke minst en mer energibesparende måte å koke vann. For sammenligningens skyld testet vi med en Le Creuset vannkjele på en gammel komfyr med støpejernsplater.

Vi sammenlignet med en Le Creuset vannkoker. Med den tok det over dobbelt så lang tid å koke opp vannet. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

I denne runden har vi valgt ut seks ulike modeller på rundt 800-2000 kroner. Men hvorfor ikke bare sammenligne de aller billigste vannkokerne fra «Clasern» eller Biltema? Det er en god innvending, og det er godt mulig vi kommer tilbake med en test av de aller billigste modellen ved en senere anledning.

De noe mer eksklusive modellene har imidlertid utvidet funksjonalitet og flere temperaturinnstillinger å velge mellom. Enkelte kommer sågar med utvidet produsentgaranti - ikke verst på et produkt som gjerne brukes daglig.

To modeller skilte seg ut

Før vi gikk i gang med testingen trodde vi at skillet på de gode og mindre gode vannkokerne kom til å «koke ned» til tiden det tok å koke opp vann. Her tok vi grundig feil. Oppkokstiden var nemlig ganske jevn og lå mellom tre og tre og et halv minutt på samtlige modeller

Styrker og svakheter på de ulike modellene

9 Russell Hobbs Attentiv (RHK800) Bytt 8.5 Wilfa Svart Format (sort) Bytt 8 Smeg vannkoker (KLF04PBEU) Bytt 7.5 Electrolux Explore 7 (E7K1-6BP) Bytt 7.5 Bosch vannkoker 1,7 l (TWK7203) Bytt 7 Sage vannkoker (SKE825BSS) Bytt

Best i test: Russell Hobbs Attentiv

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Det er noe barnslig gøy å se vannet fosskoke i en gjennomsiktig vannkoker. Men det er ikke bare kombinasjonen av glass og rustfritt stål som heiser Russell Hobbs helt til toppen i vår test. Det må også sies at selv om gjennomsiktig kanne av glass unektelig er kult, har det sine nedsider også - som for eksempel at kalk og annet grums blir dobbelt så synlig. Attentiv må man regelmessig tørke innvendig for at den skal se presentabel ut på kjøkkenbenken.

Russell Hobbs koker vannet i en gjennomsiktig glasskanne. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Nei, det som gjør Russell Hobbs til testvinner er noe så kjedelig som «totalpakken». Vannkokeren har et veldig godt temperaturspenn på 40-100 grader og muligheten for å stille temperatur på hver femte grad - til sammen 13 valgmuligheter, med andre ord. Det gir total kontroll på alt fra tilberedning av barnemat til te- eller kaffebrygging.

Vi liker også at den hele tiden - helt ned til graden - viser temperaturen inne i kannen. Modellen har også testens smarteste hold varm-funksjon. Her kan man både velge temperatur og hvor lenge vannkokeren skal holde temperaturen (opptil 40 minutter).

Vannkokeren viser hele tiden hvilken temperatur det er på vannet. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Som eneste modell i testen har vannkokeren også oppsett for å brygge te. Vi synes ikke dette revolusjonerer brygging av te på noen måte, men at det er mulig å gjøre det direkte i vannkokeren er sikkert nyttig for noen. Rengjøringen etter tebryggingen er også ganske enkel. Her tar man bare ut tesilen og skyller kannen. Vi opplevde heller ikke at vannet hadde bismak når vi kokte opp på nytt.

Hvis det er en ting vi gjerne vil sette fingeren på så er det konstruksjonskvaliteten. Den er ikke dårlig, men vi kunne gjerne ønsket oss at den var enda litt bedre. Kannen står for eksempel litt ustødig på basen og knappen og lokket har ikke den høyeste kvaliteten. Vannkokeren er heller ikke perfekt å helle fra. Litt liten tur gjør at man må helle ganske sakte sammenlignet med flere andre modeller.

Hvis du er på utkikk etter en mindre vannkoker med bedre garanti, så vil vi anbefale Wilfa sin modell som vi har gitt utmerkelsen «Godt kjøp». Russell Hobbs modell har to års garanti, men man kan få ett ekstra år hvis man registrerer seg.

Når det er sagt så gir også denne modellen mye for pengene. Til litt over 1000 kroner får man her en stilig vannkoker med mange valgmuligheter.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Russell Hobbs Attentiv RHK800 annonse Utvalgte butikker 1099 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 1099 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En stilig vannkoker med glasskanne og med stort temperaturspenn. Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Høy kapasitet på 1,7 liter

+ Hold varm-funksjon som fungerer som den skal

+ Temperaturer mellom 40-100 grader

+ Stilig design med glasskanne

+ Mulighet for brygging av te

+ Veldig god brukervennlighet Ting å tenke på — Blir veldig varm utenpå

— Kunne hatt enda bedre konstruksjonskvalitet

Godt kjøp: Wilfa Svart Format

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Wilfa har tidligere imponert oss med både kaffekverner og kaffetraktere til gode priser. Derfor var vi nysgjerrige på om denne ganske rimelige vannkokeren kunne holde like høyt nivå.

Førsteinntrykket er godt. Dette er en slank og liten modell i helt perfekt størrelse. Kapasiteten er på 1,25 liter, noe som er mer enn nok for de fleste formål. Noen vil kanskje synes at det er for lite, og for dem finnes det mange modeller med 1,7 liters kapasitet. Vi synes imidlertid at Wilfa har truffet helt riktig. Dette er en sjelden modell som plasserer seg perfekt mellom små og store vannkokere. Det setter vi pris på.

Designet er det heller ingenting å utsette på. Selve basen er ganske tynn og tar ikke opp særlig mye plass på kjøkkenbenken. Den har én knapp for temperaturvalg og en start-knapp. Temperaturen kan stilles på enten 40, 70, 80, 90 eller 100 grader, noe som gir god fleksibilitet både til gjærbakst eller barnemat, ulike typer te og kaffe. Enkelte vil kanskje savne temperaturvalg på 95 grader siden dette av noen regnes som det ideelle ved brygging av kaffe (ulike meninger om dette), men det er ikke verre enn å la vannet stå et minutt før det brukes.

Wilfa har fem ulike temperaturvalg. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Brukervennligheten er god. Vi setter spesielt pris på at vannkokeren har doble vegger. Det hjelper på isolasjonen, og gjør at vannkokeren ikke blir så varm utenpå. Her står man aldri i fare for å brenne seg på lankene. Smart!

Det eneste vi ikke synes fungerer optimalt er hold varm-funksjonen. Den aktiveres ved hjelp av Wilfa-knappen (som også er start-knappen), men har en tendens til å deaktivere seg etter kort tid. Da må den aktiveres på nytt igjen, og noe av poenget med hold varm-funksjonen forsvinner. Her hadde vi heller foretrukket en egen dedikert knapp som man finner på en del andre modeller.

Hold varm-funksjon er kanskje viktig for noen, men vi tror garanti er enda viktigere - og på dette punktet er Wilfa overlegen testens andre modeller. Wilfa gir hele fem års garanti, der testens andre modeller kun gir to. Det er imponerende på et produkt som av mange brukes flere ganger om dagen.

Til en pris på rundt 800 kroner vil vi derfor si at dette absolutt er et godt kjøp.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Wilfa Svart Format (sort) annonse Utvalgte butikker 835 hos Elkjøp Sjekk nå 835 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 829 hos NetOnNet Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat En liten og god vannkoker med utvidet garanti. Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Temperaturer mellom 40-100 grader

+ Passer til barnemat og bakst

+ 5 års garanti fra produsent

+ Doble vegger gir god isolering og kjølig kanne

+ Slankt design, liten base

+ Relativt rimelig Ting å tenke på — Har hold varm-funksjon, men denne er uklar i bruk

— Litt lav kapasitet på 1,25 liter

Smeg KLF04PBEU

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Mange elsker designet på kjøkkendingsene til italienske Smeg. Det kan vi godt forstå. Denne vannkokeren ser unektelig flott ut og kommer i en rekke farger. Vi har testet den lyseblå utgaven.

Vi er imidlertid litt usikker på den korte, lystige melodien som spiller hver gang man setter i støpselet og når vannet er ferdig kokt. Noen vil nok synes det er koselig, andre vil bare oppleve det som irriterende. Uansett er det fint at Smeg har gått for signallyd som matcher det retro designet.

I bruk er vannkokeren fra Smeg god. Den er enkel i bruk og har noen små finesser man ikke finner på andre modeller - blant annet at man styrer temperaturvalget med en liten spak. Den både føles god i hånden og fungerer som et skudd. En annen fin detalj er lokket som åpner seg sakte. Det gjør at man aldri står i fare for å få dråper av kokvarmt vann på seg. Smeg har dessuten testens tynneste vannstråle og er kjempegod når man skal brygge håndlaget kaffe.

Med såpass mange gjennomtenkte detaljer synes vi det er merkelig at den svikter på andre områder. Vi reagerer spesielt på at kannen blir veldig varm når vi koker vann. Dette gjelder også til dels lokket. Med den klassiske lakkerte overflaten man finner på nesten alle Smeg-produkter så er det heller ikke merkelig at det blir varmt, og derfor hadde nettopp denne modellen hatt godt av isolerende dobbelvegg som blant annet modellen fra Wilfa har.

Den andre tingen vi stusser på er at temperaturvalget går fra 50-100 grader. Hvorfor ikke inkludere 40-grader, som er vanlig å bruke til barnemat og bakst? Når vi måler temperaturen etter å ha helt vannet over i en annen beholder så måler det 45 grader, så det er ikke verre enn å la vannet stå et minutt eller to, men allikevel.

Vi liker modellen fra Smeg, men et par enkle justeringer kunne fort gjort den enda bedre.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Smeg vannkoker (KLF04PBEU) annonse Utvalgte butikker 2099 hos Komplett Sjekk nå 2099 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 1887 hos WhiteAway Sjekk nå 8 Meget bra sitat Smeg leverer en god vannkoker i flott retro-design. Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Høy kapasitet på 1,7 liter

+ Hold varm-funksjon som fungerer som den skal

+ Temperaturer mellom 50-100 grader

+ Flott retro-design

+ Lokket åpner seg sakte Ting å tenke på — Blir veldig varm utenpå, også lokket blir ganske varmt

— Mangler temperaturvalg på 40 grader

Electrolux Explore 7

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Hva som ser pent ut eller ikke forblir en smakssak. Allikevel er det ikke til å stikke under en stol at denne modellen fra Electrolux ser ganske gammeldags ut - og det gjelder ikke bare formen på kannen, men også basen. Gammeldags trenger ikke nødvendigvis være feil, men vi kunne ønske at basen var tynnere og tok noe mindre plass.

Electrolux har et noe gammeldags design, men brukervennligheten var allikevel god. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Modellen kommer med syv ulike varmeinnstillinger fra 40-100 grader, så her har man gode alternativer for alt fra grønn te, kaffe eller barnemat. Fremfor å ha berøringspanel har Explore 7 fysiske knapper. Vi synes at det fungerer godt og vannkokeren er enkel å ta i bruk og lett å helle med. Kannen blir ganske varm etter oppkok, men lokket forblir lunkent.

Modellen har også hold-varm funksjon som kan holde vannet på valgt temperatur i inntil 40 minutter. Funksjonen er enkel å aktivere og fungerte som tiltenkt.

Oppsummert er Explore 7 et trygt valg som vil fungere for mange. Samtidig finnes det enda bedre modeller til omtrent samme pris.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Electrolux Explore 7 (E7K1-6BP) annonse Utvalgte butikker 999 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 990 hos Elon Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Høy kapasitet på 1,7 liter

+ Hold varm-funksjon som fungerer som den skal

+ Temperaturer mellom 40-100 grader

+ Passer til barnemat og bakst Ting å tenke på — Ganske stor beholder og base, gammeldags design

— Blir veldig varm utenpå

Bosch TWK7203

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Bosch TWK7203 er en stilren vannkoker i klassisk sylinderformet stil. Designet minner om vannkokeren fra Wilfa, bare en anelse større - ikke unaturlig, siden kapasiteten på 1,7 liter også er mer enn Wilfas 1,25 liter. Basen derimot, er tykkere, og her foretrekker vi definitivt Wilfas design siden det tar mindre plass på benken.

Det er to hovedgrunner til at vannkokeren fra Bosch ikke når helt opp. Det første er at den kun har et varmespenn mellom 70-100 grader. Det er bedre enn på noen andre modeller, men vi savner muligheten til å tilberede lunkent vann på 40 grader til barnemat eller bakst.

Den andre grunnen er berøringspanelet. Knappene er responsive og gode, men lysnivået er altfor svakt. Her må vi myse for å se hvilke innstillinger vi har aktivert.

Vi synes godt berøringspanelet på Bosch sin modell kunne hatt bedre lys. Kamera David Johansen Auby / Tek.no

Det er synd siden berøringspanelet ellers fungerer som det skal. Vannkokeren har også hold-varm funksjon som kan holde temperaturen i opptil 30 minutter.

Ellers fungerer vannkokeren fint til det den skal. Et pluss er at kannen - i likhet med Wilfa - er dobbeltisolert og derfor ikke blir så varm utvendig. Det er også verdt å merke seg at den lager en signallyd når den er ferdig: irriterende for noen, nyttig for andre.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Bosch TWK7203 1.7L annonse Utvalgte butikker 1050 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 1049 hos Megaflis Sjekk nå 7.5 Bra sitat En god vannkoker med altfor dårlig lysnivå på berøringspanelet. Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Høy kapasitet på 1,7 liter

+ Hold varm-funksjon som fungerer som den skal

+ Doble vegger gir god isolering og kjølig kanne Ting å tenke på — Kun temperatur mellom 70-100 grader

— Svakt lysnivå på berøringspanel

Sage SKE825BSS

Forrige Neste David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no David Johansen Auby / Tek.no

Velkommen til fremtiden! Med sitt spesielle design er vannkokeren fra Sage den mest «duppeditt»-aktige i testen. Vi liker spesielt knappene med lysrand. Det både ser bra ut og hjelper på brukervennligheten. Her er man aldri i tvil om hvilken temperatur som er valgt eller om hold varm-funksjonen er aktivert. Vannkokeren har - i likhet med modellen fra Smeg - lokk som åpner seg sakte. Det er fint, men ikke noe vi anser som ytterst nødvendig.

Sage har dobbel vegg på vannmåleren. Det gjør at den aldri blir vanskelig å avlese på grunn av vanndråper. Det er smart, men vi synes godt at selve kannen også kunne hatt dobbel isolering. Denne blir ekstremt varm på utsiden.

Men det er ikke derfor denne vannkokeren ikke når helt opp i vår test. Nei, det er alle signallydene. Vannkokeren gir fra seg lyd både når den settes i strømmen, er ferdig med å koke opp vannet eller tas av eller settes tilbake på basen. Til slutt blir det for mye av det gode. Da vi bestemte oss for å lage håndbrygget kaffe ble det såpass mye pipelyd at vi egentlig bare hadde lyst til å pakke hele vannkokeren bort for godt. Det er synd, fordi modellen har mye annet positivt gående for seg.

Alt i alt leverer Sage en god og pent designet vannkoker. Men vi savner sårt muligheten for å slå av alle signallydene. Vi savner også muligheten til å varme vannet opp til 40 grader som på en del andre modeller.

7 Bra fjerne Sammenlign Sage vannkoker (SKE825BSS) annonse Utvalgte butikker 2061 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 2061 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En ganske dyr vannkoker med alt for mye signallyd. Fordeler + Kjapt oppkok av vann

+ Høy kapasitet på 1,7 liter

+ Hold varm-funksjon som fungerer som den skal

+ Lokket åpner seg sakte Ting å tenke på — Ganske dyr

— Har altfor mye signallyder

— Kun temperaturvalg mellom 70-100 grader

Priser og spesifikasjoner

Product Wilfa Svart Format (sort) Electrolux Explore 7 (E7K1-6BP) Smeg vannkoker (KLF04PBEU) Bosch vannkoker 1,7 l (TWK7203) Sage vannkoker (SKE825BSS) Russell Hobbs Attentiv (RHK800) annonse Pris 829,- 990,- 1 887,- 1 049,- 1 791,- 1 099,- Ca. pris ved test 800 kr 1000 kr 1400 kr 1050 kr 2000 kr 1100 kr Kapasitet 1,25 liter 1,7 liter 1,7 liter 1,7 liter 1,7 liter 1,7 liter Wattstyrke 2200W 2400W 2400W 2400W 3000W 2400W Høyde 21,5 cm 22 cm 21 cm 26 cm 23 cm 25 cm Vekt (uten base) 980 gram 848 gram 1207 gram 1045 gram 969 gram 945 gram 360-graders base Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Materiale Rustfritt stål inne, hardplast utenpå Rustfritt stål inne, hardplast utenpå Rustfritt stål, lakkert utenpå Rustfritt stål Rustfritt stål Glass og rustfritt stål Kalkfilter Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Overoppheting- og tørrkokingsvern Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Signallyder Bytt Ja, ved ferdig oppkok Ja, ved oppstart og ferdig oppkok Ja, ved ferdig oppkok Ja, av og på base og ved oppkok Ja, ved oppkok Ekstrautstyr Bytt Bytt Bytt Bytt En pose med avkalkingsmiddel Te-sil Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi

En vannkoker har i utgangspunktet bare én funksjon, nemlig å koke vann. Og noe av poenget med en vannkoker er at det skal gå raskere enn å koke vannet i en kjele. Derfor har vi sjekket tiden det tar å koke opp én liter vann. Utgangspunktet vårt var det kaldeste vannet fra springen, som hos oss målte ganske nøyaktig ti grader.

I tillegg til det har vi testet de ulike modellenes temperaturspenn og antall varmeinnstillinger. Som kontroll har vi sjekket temperaturen med eget termometer når vi har vært usikre. Temperaturspennet er viktig siden ulike typer te skal brygges på lavere temperatur enn koketemperatur, samt at gjærbakst og barnemat krever vanntemperatur helt ned mot kroppstemperatur.

Brukervennlighet har også vært viktig. Her inngår valg av temperatur og hvor behagelig det er helle vann fra vannkokeren. Vi har også sjekket utsidetemperaturen på modellene - noe som gjerne henger sammen med om kannen er dobbeltisolert eller ikke.

Lydnivået har vi sjekket ved å måle lyden under oppkok. Desibelnivåene som er oppgitt er det høyeste vi målte i løpet av tiden det tok å koke opp vannet. Signallyder er også vurdert, selv om vi vet at det er veldig individuelt om man liker dette eller ikke.

Til slutt har vi også testet sikkerheten på de ulike modellen ved å la vannet koke helt ned - såkalt tørrkoking. Garantitiden på de forskjellige modellene er også oppgitt.

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Russell Hobbs Attentiv RHK800 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Wilfa Svart Format (sort) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Smeg vannkoker (KLF04PBEU) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Electrolux Explore 7 (E7K1-6BP) Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Bosch TWK7203 1.7L Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Sage vannkoker (SKE825BSS) Forrige Neste

Publisert 29. august 2023, 15:09