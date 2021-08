Oppdatert: Vi tester en ekstrem nødlader

Men kan PRB X måle seg mot de andre ni laderne?

Hvordan står PRB X seg mot røkla? Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 1 Aug 2021 13:00

06.06.2021: La til Andersson PRB X.

For kort tid siden gjorde vi en ny og oppdatert test av små nødladere , og i dag er det tid for en oppfrisket test av store nødladere. Dette er den kategorien der vi har testet desidert flest ladere opp gjennom, og vi har funnet mange gullkorn i tidligere tester.

Siden vår hittil siste test i 2019 har det imidlertid skjedd mye på nødladerfronten. På den tiden var det nokså uvanlig å ha både hurtiglading, PD-lading, pass-through og USB Type-C til en rimelig pris, men i dag er situasjonen omtrent snudd på hodet. Fra og med nå tester vi rett og slett ikke ladere som ikke kan skrive under på de fleste av disse punktene, og hovedgrunnen er at de aller fleste nå kan by på disse spesifikasjonene.

Da blir også andre ting som mengden watt de kan dytte ut, mengden utganger, størrelsen og ikke minst den reelle kapasiteten desto viktigere. Og som vi skal se senere i testen har også skjedd saker og ting på disse frontene. Under kan du se en oversikt over alle laderne i testen og deres spesifikasjoner (merk at prisene er misvisende fra Prisjakts side; vi har organisert laderne etter pris manuelt):

Product Gear 20000mAh USB powerbank og PD-lader Mophie Powerstation XXL 20K Trust Primo Ultra-Fast Powerbank 20000 Dacota Platinum A20 Sandstrøm 15,000mAh powerbank med PD og QC 45W iiglo Powerbank 20000 mAh (PD+QC, 18W) Belkin BOOST CHARGE Powerbank 20 000 Andersson PRB 2.73 Goji G6P20BK21 Andersson PRB X 737 NOK 559 NOK 344 NOK 499 NOK 599 NOK 192 NOK 369 NOK 349 NOK 399 NOK 699 NOK Oppgitt mAh 20.000 mAh 20.000 mAh 20.000 mAh 20.000 mAh 15.000 mAh 20.000 mAh 20.000 mAh 16.000 mAh 20.000 mAh 20.000 mAh Spenning 3,7V 3.7V 3.7V 3.7V 3.7V 3,7V 3.7V 3.7V 3.7 3.7V Oppgitt Wh 74 Wh 74 Wh 74 Wh 74 Wh 55,5 Wh 74 Wh 74 Wh 59,2 Wh 74 Wh 74 Wh Maks eff. ut 18W + 2,1A 18W PD + 12W + 12W 15W PD + 18W + 18W 18W PD + 3A (QC) + 3A 45W + 27W 18W PD + 3A (QC) + 2A 30W PD + 12W 18W PD + 3A + 3A 15W + 15W + 15W (3A max) 100W Pass-through Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Power Delivery (PD) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja USB Type-C Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hurtiglading Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Tilkoblinger Micro-USB + 1 x USB Type-C + 1 x USB A 1 x USB Type-C + 2 x USB A Micro-USB + 1 x USB Type-C + 2 x USB A Micro-USB + 1 x USB Type-C + 1 x USB A 1x USB Type-C + 1 x USB A Micro-USB + 1 x USB Type-C + 2 x USB A 1 x USB Type-C + 1 x USB A 1x USB Type-C + 2 x USB A Micro-USB + 1 x USB Type-C + 2 x USB A Micro-USB + 1 x USB Type-C + 2 x USB-A Vekt 368 gram 440 425 gram 358 gram 354 427 gram 461 gram 331 gram 366 gram 451 gram

Som vi har gjort i tidligere tester skal vi ikke gå ekstremt nøye inn på hvordan vi tester nødladere i denne testen; vil du lese mer om dette kan du alltids ta en tur over til denne testen . Kort og godt måler vi alle gjentatte ganger over flere uker med multimetere og en gitt last på 1A, og regner ut et gjennomsnitt av de tre målingene. Deretter setter vi disse resultatene opp mot vekt, pris, prosentvis kapasitet og reell kapasitet (målt vs. produsentens oppgitte tall).

NB: Produsenter og avvik Ved publisering av en tidligere test var mange kritiske i kommentarfeltet til vår karakteristikk av «avvik» hos produsentene. Hovedgrunnen var at avviket skyldes nødvendig omgjøring fra batteriets interne spenning (typisk 3,7/3,6 volt) til spenning telefonen kan spise (typisk 5 volt). Avviket har altså en naturlig forklaring, men for å presisere: vi omtaler det allikevel som et klart avvik nettopp fordi produsenten markedsfører nødladerne med kapasiteten de ville hatt uten avviket.

Batterikapasitet forklart Batterikapasitet oppgis gjerne i mAh (milliamperetimer), men denne verdien tar ikke hensyn til spenningen (V) i batteriet. Wh (wattimer) tar denne verdien med i regnestykket, og beregnes ved å dele mAh-verdien på 1 000, og gange dette med spenningen. Slik: V * (mAh / 1 000) = Wh Wh-verdier kan direkte måles mot hverandre, og ideelt sett burde dermed både mobil- og nødladerprodusenter benyttet denne verdien – noe de ikke gjør i stor grad i dag. Det er av sikkerhetsmessige hensyn innført restriksjoner på å ha med seg litiumbatterier ombord på fly. Batterier opptil 100 wattimer er generelt akseptert (løse batterier kun i kabinbagasje), mens batterier mellom 100 og 160 wattimer krever forhåndsgodkjenning fra flyselskapet. Batterier over dette er i utgangspunktet ikke tillatt. Les mer om restriksjonene hos den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA (PDF).

Du kan finne alle tallene og målingene fra testene våre helt nederst i artikkelen. Først og fremst: her er rangeringen av nødladerne i testen, og de vi synes er de aller beste.

Merk: Siden det er en god stund siden vi har testet ladere i denne kategorien vil vi ikke sammenligne direkte med tidligere testvinnere her. Vi har imidlertid mange tidligere tester du kan titte på for å se disse, og oppsummeringer over de beste vi har testet.

Goji G6P20BK21 – Ekstremt høy målt kapasitet og rask lading

Goji G6P20BK21 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 56,76 Wh (76,7 prosent)

Goji stikker av med seieren i denne samletesten, med en lader med et navn som ruller lett av tungen: G6P20BK21. Spøk til side: dette er en veldig god nødlader, med mange gode egenskaper.

Først og fremst er det verdt å nevne at den ikke koster alt for mye, med en hyggelig prislapp på i skrivende stund 399 kroner. Videre har den også eksepsjonelt høy målt kapasitet, med hele 76,7 prosent av den oppgitte kapasiteten. Dette er det nest høyeste vi noensinne har målt, kun slått av nestemann på listen i denne testen.

At nestemann er bittelitt høyere slår imidlertid ikke Goji ned fra tronen, og det er det flere gode grunner til. Tre gode grunner, faktisk: ladeportene.

Alle de tre utgangene her lader raskt hver for seg, noe som slett ikke er vanlig – spesielt ikke i denne prisklassen. Ladingen over Power Delivery er riktig nok «bare» standard 18 watt, men dette er samtidig raskt nok til å lade de fleste PD-støttede enheter som laptoper, Nintendo Switch og lignende.

Det eneste vi egentlig har å utsette på Gojis lader er at strømknappen er av touch-typen og litt rar å bruke, men det er sjelden du vil plages av dette. Totalt sett en fantastisk lader til en god pris.

9 Imponerende Goji G6P20BK21 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Lav pris og høy ytelse rund baut. Og veldig høy kapasitet. Fordeler Lav pris

Lav vekt

Veldig høy målt kapasitet

Både Micro-USB og USB Type-C

Lader raskt med alle porter Ting å tenke på Rar strømknapp

Kunne ladet fortere over PD

Dacota Platinum A20 – Høyeste målte kapasitet noensinne

Dacota Platinum A20 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 57,11 Wh (77,2 prosent)

Dacota leverer laderen med den høyeste målte kapasiteten vi noensinne har sett, med hele 77,17 prosent av oppgitt kapasitet. Dette slår den forrige rekorden med hele fire prosentpoeng, som i nødladersammenheng er en massiv ledelse. Det viser også at det har skjedd saker og ting i nødladermarkedet de siste to årene.

Akkurat som sine lillebrødre i vår forrige test er også A20 både velbygget og pen å se på; ja, en av favorittene i testen. Så hvorfor vinner da ikke A20 over Gojien?

Vel, først og fremst fordi den ikke har like rask lading på USB-A-portene. Der Goji leverer hurtiglading på alle portene, får du det kun på to av tre porter her – og A20 er også noe dyrere.

Men totalt sett er dette fortsatt en soleklar anbefaling, og om den er på tilbud kan den fort være et hakk bedre kjøp enn Gojien til og med.

Veldig høy målt kapasitet og godt spesifisert - et godt produkt. Fordeler Veldig høy målt ytelse

Pent design

Lav vekt

Både Micro-USB og USB Type-C Ting å tenke på Kunne ladet raskere via PD

Pent design

Lav vekt

Både Micro-USB og USB Type-C Ting å tenke på Kunne ladet raskere via PD

Trust Primo 20000 – Lader raskt på alle porter

Trust Primo 20000 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 50,31 Wh (68 prosent)

Trust har også laget en god lader, med enda et hakk raskere lading på alle portene enn Gojis lader. Dette er også en særdeles velbygget lader, om enn en del større enn både Goji og Dacota sine alternativ.

Plasten virker ikke billig, og har en tekstur som gjør den resistent mot både oppskraping og fettmerker fra fingrene dine. Totalt sett en av de mer velbygde laderne.

Samtidig er dette også en lader som ikke har særlig høy målt kapasitet sett opp mot testvinnerne, men til gjengjeld er prisen nokså hyggelig gitt hastigheten du får på alle portene. Vi kunne ønsket oss at den veide noe mindre, men skal du ha rask lader til flere enheter samtidig til en hyggelig pris er dette et svært godt alternativ.

Trusts lader er rask på alle portene, og er generelt god. Fordeler Micro-USB og USB Type-C

Fint design og byggekvalitet

Lav pris

Lader raskt på alle portene Ting å tenke på Ikke veldig høy målt kapasitet

Noe høy vekt

Fint design og byggekvalitet

Lav pris

Lader raskt på alle portene Ting å tenke på Ikke veldig høy målt kapasitet

Noe høy vekt

Sandstrøm 15.000 – Veldig rask lading på begge portene

Sandstrøm 15.000 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 55,5 Wh

Målt kapasitet: 36,49 Wh (76,7 prosent)

Sandstrøms lader er kledd i en form for tøystoff som gjør at den skiller seg ut i priskategorien, og vi liker det godt. Det gjør at laderen med ett føles mer påkostet enn den ellers ville ha vært.

Samtidig er den kun på 15.000 mAh, men er likevel omtrent på fysisk størrelse med flere av laderne med 20.000 mAh kapasitet. Så hvorfor anbefaler vi den likevel?

Vel, fordi den har en helt spesiell egenskap: svært rask lading. Her får du kun to porter, én USB Type-C og én USB A, men til gjengjeld er begge to langt, langt raskere enn alle de andre laderne i testen.

På førstnevnte får du opptil 45 watt effekt via Power Delivery, mens USB A-porten har hele 27 watts hurtiglading. Til sammen kan de gi ut 24 watt hver om begge er i bruk samtidig.

Gitt at prisen også er hyggelig (sett opp i mot disse spesifikasjonene) kan vi se bort fra at den kunne hatt et par flere utganger og har noe lav målt kapasitet. Skal du ha rask lading er Sandstrøms lader et svært godt valg.

Sandstrøms lader har veldig høy hastighet på begge portene. Fordeler 45W på USB Type-C (PD)

27W på USB-A (QC)

Lader veldig raskt, også MacBooker

Pent design og god kvalitet Ting å tenke på Kunne hatt flere utganger

Lav målt kapasitet

Kunne kostet litt mindre

27W på USB-A (QC)

Lader veldig raskt, også MacBooker

Pent design og god kvalitet Ting å tenke på Kunne hatt flere utganger

Lav målt kapasitet

Kunne kostet litt mindre

iiglo Powerbank 20.000 – En god lader som ikke rekker helt opp

iiglo Powerbank 20.000 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 51,81 Wh (70 prosent)

Dette er den eneste laderen i denne testen med et digitalt panel som viser kapasitet i tall, og det er en fordel i seg selv. Dette gir langt mer presis oversikt over gjenværende kapasitet enn lysdiodene vi finner på alle de andre laderne.

Samtidig er også dette en av de kjipest bygde laderne, med en billig plastkropp med tydelige og ikke veldig presise sømmer – og vekten er også ganske høy.

Vi velger likevel å gi den en nokså høy karakter, men uten en direkte anbefaling. Dette er rett og slett fordi det er en god lader, men den gjør ikke nok for å skille seg ut foruten prosentvisningen av kapasiteten.

Den målte kapasiteten er god, og du får også QuickCharge på USB-A-porten, men totalt sett synes vi likevel at testvinnerne er bedre alternativ slik prisen er akkurat nå.

(Merk: prisen i boksen under er i skrivende stund feil)

iiglos lader er bra, men er litt tung og skiller seg ikke veldig ut. Fordeler God målt kapasitet

Digital tallmåler av kapasitet

Micro-USB og USB Type-C

Lav pris

QuickCharge på USB-A Ting å tenke på Noe høy vekt

Litt kjip plastkropp

Digital tallmåler av kapasitet

Micro-USB og USB Type-C

Lav pris

QuickCharge på USB-A Ting å tenke på Noe høy vekt

Litt kjip plastkropp

Mophie Powerstation XXL 20K – Skiller seg ikke nok ut til prisen

Mophie Powerstation XXL 20K Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 53,59 Wh (72,4 prosent)

Mophie er et svært kjent navn i premium-kategorien innen nødladere, og også her leverer de godt på premium-følelsen. Designet og byggekvaliteten er definitivt best i test, og det er neimen ikke rart at Mophie har et tett samarbeid med en rekke luksus-merker der ute (som Apple).

Samtidig er det også en veldig stor og tung lader, som koster mer enn det den burde for det den gir deg.

Kapasiteten er riktig nok ganske høy, og du får ganske rask lading på alle portene. Men når det ikke er bedre enn betydelig billigere konkurrenter blir det også vanskelig med en direkte anbefaling.

Mophies lader skiller seg ikke nok ut, og koster for mye. Fordeler Lader relativt raskt på alle portene

Veldig godt designet, pen å se på

Høy målt kapasitet Ting å tenke på Dyr for hva du får

Stor og tung

Veldig godt designet, pen å se på

Høy målt kapasitet Ting å tenke på Dyr for hva du får

Stor og tung

Andersson PRB X – Ekstremt hurtig lading, men veldig lav kapasitet

Andersson PRB X. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 34,27 Wh (46,31 prosent)

Andersson leverer en lader med noen veldig unike egenskaper i PRB X, spesielt sett opp mot prisen. Denne laderen koster knapt 700 kroner, men kan by på opptil 100W-lading over USB Type-C.

Så hvorfor er den da ikke høyere på listen vår? Vel, svaret finner du rett over her: kapasiteten er også veldig lav. Den reelle, kapasiteten, altså. Dette er den laderen i testen vi har testet desidert mest og brukt mest tid på, rett og slett fordi vi ikke trodde på tallene vi fikk i retur. Men etter å ha målt på ny og på ny (og også bedt om et nytt testeksemplar) var resultatet det samme: en kapasitet på rundt 9.000 mAh ut av 20.000 oppgitt.

Mer nøyaktig var gjennomsnittet vi fant 34,27 Wh, eller 46,31 prosent av oppgitt kapasitet. Dette så vi for så vidt da vi testet tilsvarende spesifiserte ladere fra Zendure , men tallene var likevel oppe rundt 65 prosent-merket. Og når du har en lader på 20.000 mAh er dette en betydelig forskjell.

PRB X er også en veldig tung og stor lader for denne kapasiteten, som har med de andre egenskapene å gjøre. Vi kan ikke direkte anbefale denne laderen så lenge den har kapasitet i 40 prosent-området, med mindre du absolutt må ha raskest mulig lading og ikke bryr deg om mye annet. I den forbindelse er det også verdt å nevne at nær sagt ingen mobiltelefoner støtter 100W-lading uansett, og at dette først og fremst har noe for seg på laptoper med støtte for dette. Så om du bare vil ha en rask mobillader er testvinnerne her mye bedre alternativ, både for lommeboka, vekten du må drasse på og kapasiteten du faktisk får.

Det er jo tross alt en nødlader, ikke en stasjonær ladekloss.

6 Helt greit Andersson PRB X annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Lader lynraskt, men kapasiteten er veldig lav. Fordeler Lader ekstremt fort med 100W PD

Har pass-through-lading

Solid bygget, kommer med gummibeskyttelse

Har både Micro-USB og USB Type-C Ting å tenke på Veldig tung

Stor

Veldig lav kapasitet for størrelsen og oppgitt kapasitet

Belkin BoostCharge 20.000 – Lader hurtig, men er svær, tung og har lav kapasitet

Belkin BoostCharge 20.0000 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 50,27 Wh (67,9 prosent)

Belkin leverer i likhet med Sandstrøm en lader som skiller seg ut på ladehastighet. Her får du 30 watts lading på USB Type-C-laderen, med PD-standard innebygget. Dette gjør at du også her kan lade MacBooker, Nintendo Switcher og annet USB Type-C-utstyr raskere enn mange konkurrenter kan.

Belkins lader er imidlertid også både dyr og svær, og ikke minst også tung. Dette er rett og slett en ganske upraktisk lader å drasse rundt, gitt kapasiteten og utgangene du får.

Så hjelper det heller ikke at den målte kapasiteten er såpass lav sett opp mot testvinnerne.

6 Helt greit Belkin BOOST CHARGE Powerbank 20 000 annonse Sjekk prisen Belkins lader er ikke raskere enn andre, og er veldig stor og tung. Fordeler 30W PD-lading og rask USB-A

Pent design og god byggekvalitet

Kan lade MacBooker med grei hastighet

Lader telefoner veldig raskt Ting å tenke på Veldig tung og stor

Ingen Micro-USB

Nokså lav målt kapasitet

Andersson PRB 2.73 – Lav kapasitet og ingen høydepunkter utenom prisen

Andersson PRB 2.73 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 59,2 Wh

Målt kapasitet: 38,81 Wh (65,6 prosent)

Andersson har hatt mange gode ladere i våre tester, men PRB 2.73 greier ikke helt å nå opp. Dette er totalt sett en ganske middelmådig lader, med veldig, veldig lav målt kapasitet (lavest i denne testen).

Designet er også kjipt, og plasten er både billig og veldig utsatt for fingermerker. Sømmene mellom materialene er tydelige, og også litt skarpe.

Laderen er riktig nok også veldig billig, så om du kun er ute etter høy kapasitet og ikke bryr deg om så mye annet, så leverer den forsåvidt. Samtidig er også den reelle kapasiteten såpass lav at dette i seg selv ikke betyr så mye.

Ja, også er hastigheten på USB A-portene lav.

Andersson leverer en lader med lav kapasitet og ingen høydepunkter. Fordeler Lav pris Ting å tenke på Veldig lav målt kapasitet

Kjipt design og byggekvalitet

Lav hastighet på USB A

Kjipt design og byggekvalitet

Lav hastighet på USB A

Gear 20.000 – Koster alt for mye og har alt for lite

Gear 20.000 Torstein Norum Bugge, Tek.no

Oppgitt kapasitet: 74 Wh

Målt kapasitet: 54,67 Wh (73,9 prosent)

Gear trekker svarteper og havner sist i denne testen, og det er det flere grunner til – men ikke den målte kapasiteten. Faktisk er dette en lader med nokså god målt kapasitet, godt over det vi anser som «greit». Med 73,9 prosent er det faktisk en av de høyeste kapasitetene vi har målt her på Tek.

Så hvorfor da sisteplass?

Vel, laderen er veldig, veldig dyr. Den er desidert dyrest i testen, og lader tregt på alle porter utenom USB Type-C – og på selv denne er hastigheten bare «standard» 18 watt over PD.

Designet er også skikkelig kjipt, med billig plast og knirking i konstruksjonen. Vi liker teksturen i overflaten, men sømmene og den blanke hardplasten er likevel skuffende. Ja, også har den kun én USB A-utgang, der mange andre har to. Så her blir det ikke noen anbefaling, gitt.

Alt for dyr og manglende spesifikasjoner. Fordeler Høy målt kapasitet

Relativt lav vekt Ting å tenke på Veldig dyr

Kjipt design

Lader ikke raskt på USB-A

Kun én USB A

Relativt lav vekt Ting å tenke på Veldig dyr

Kjipt design

Lader ikke raskt på USB-A

Kun én USB A

Bryter gjennom taket på målt kapasitet

I denne testen målte vi den høyeste faktiske kapasiteten på en lader noensinne, og ikke bare med én lader. To ladere pekte seg ut som eksepsjonelt høytytende, og begge er anbefalte: Dacota Platinum A20 og Goji G6P20BK21. Disse ble målt til henholdsvis 77,2 og 76,7 prosent av oppgitt kapasitet, noe som er et godt hakk over forrige høyeste målte lader på snaut 74 prosent (Goji G6PB20K18).

Generelt hadde mange ladere høy målt kapasitet, og det viser at det har skjedd ting i dette segmentet. Produsentene presser batteriene sine videre til nye høyder, og det er gledelig å se. Du kan selv lese alle målingene i grafene under.

Slik leser du tallene I alle nødladertester gjør vi omfattende målinger over lang tid, for å få eksakte tall å forholde oss til. Disse tallene finner du under, i grafer. Vi har ikke oppdatert grafene med nye priser for de gamle laderne, som altså reflekterer prisen ved testtidspunkt. Vi har plukket ut alle testvinnerne fra våre tidligere nødladertester som relevante for sammenligning med de nye laderne i grafene. For målinger av alle laderne vi noensinne har testet, se testene vi lenket til høyere oppe i testen. De tre grafene viser målt kapasitet (den reelle kapasiteten vi målte), prosent av lovet kapasitet du får (forrige graf omgjort til prosent) og gram per Wh/kroner per Wh (hvor mye du må betale/drasse rundt per wattimer du får).

Under finner du alle grafene fra målingene våre, med et utvalg ladere fra tidligere tester inkludert. Dette er blant de beste laderne vi har testet, så det burde gi en pekepinn på hvor de nye legger seg i leia. Legg imidlertid merke til at pris per Wh-grafen ikke har blitt oppdatert for de eldre laderne; vi ønsker å vise verdien på produktet sett opp mot kapasiteten ved test, ikke ved nåværende tidspunkt.

Prosent av lovet kapasitet (grønn = ny, rød = tidligere testet):

Målt kapasitet:

Kroner per Wh + Gram pr Wh: