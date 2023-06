Samletest Sammenleggbare tastaturer - Test

Et sammenleggbart tastatur gjør mobilen til en arbeidsstasjon

Vinneren banker LG og Microsoft, og er noe av det lekreste vi har sett.

24. mai 2016, 06:00

Introduksjon

Det hender man vil være produktiv på farten, og da gjerne med et nettbrett eller en mobiltelefon. Men det er ikke alltid like enkelt – hvem vil vel sitte og skrive møte- eller forelesningsnotater på et skjermtastatur hele tiden? Resultatet blir gjerne at mange drasser med seg datamaskinen overalt.

Ikke at vi har noe i mot datamaskiner, men om du uansett ikke skal gjøre noe annet enn å ta notater og skrive et dokument eller to er det litt «overkill».

Til akkurat dét finnes det også en mer hensiktmessig – og ganske underkommunisert – løsning der ute, i form av sammenleggbare bluetooth-tastaturer. Det er akkurat slike vi skal ta en nærmere titt på i denne testen.

Fem sammenleggbare tastaturer

De fem tastaturene er nokså forskjellige størrelsesmessig. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Testing av sammenleggbare tastaturer er strengt tatt nybrottsarbeid her på Tek, selv om vi flere ganger tidligere har omtalt slike i nyhetssaker og sniktitter. Det nærmeste vi kommer er vel egentlig tester av omslagstastaturer, slik som Sonys spesialtilpassede Xperia Z4 Tablet-tastatur.

Slike tastaturer fungerer fint også med mobiltelefoner og andre enheter, men løsningen blir sjelden optimal. I praksis tilsier størrelsen at du da enten like godt kunne tatt med deg en bærbar datamaskin eller et nettbrett i utgangspunktet.

Vi tenker altså ikke bare på et trådløst tastatur, men et tastatur som på en eller annen måte kan komprimeres slik at det er lett å ha med seg rundt. Det er ikke så mange som produserer slikt – her til lands er det egentlig bare Microsoft som er tilstede, med sitt Universal Foldable Keyboard.

Tykkelsen på de fem tastaturene sett fra siden. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Etter å ha lett litt på nettet fant vi imidlertid raskt et knippe konkurrenter som var kapable til å ta opp kampen mot teknologigigantens brettbare tastatur, deriblant LG med sin Rolly 2. Ellers er alle konkurrentene nykommere i vår bok.

Resultatet ble altså denne samletesten, der totalt fem tastaturer som kan brettes, foldes og rulles skal knive om vår gunst.

Her er en kjapp spesifikasjonsliste:

Spes. Roll-Up Bluetooth Keyboard Periboard-805L II Microsoft Universal Foldable Keyboard Jorno LG Rolly 2 Pris (ca.): 220,- 600,- 799,- 1 000,- 1 040,- Batteri: 360 mAh 160 mAh 165 mAh ? AAA-batteri Batteritid: 48 dager 40 dager 90 dager 220 dager ? Lademetode: Mini-USB Micro-USB Micro-USB Micro-USB Bytte batteri Kommunik. teknologi: Bluetooth 3.0 LE Bluetooth 3.0 LE Bluetooth 3.0 LE Bluetooth 3.0 LE Bluetooth 3.0 LE Rekkevidde: 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter Layout: Amerikansk Amerikansk Nordisk Amerikansk Amerikansk Komprimering: Sammenrullbart Brettbart Brettbart Foldbart Sammenrullbart Farger: Svart, hvit, rød, blå & rosa Sølv & svart Svart Sølv Svart Vekt: 135 gram ca. 230 gram 180 gram 184 gram 161 gram Dimensjoner (foldet): 10,2 x 5 cm (ca.) 16 x 10,4 x 1,28 cm 14,7 x 12,5 x 1,15 cm 14,6 x 8,9 x 1,69 cm 27,4 x 3 cm Åpne fullskjerm Mer +

Hvorfor må det kunne komprimeres?

Slik ser de fem tastaturene ut i komprimert form. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som vi ser er det stor variasjon ikke bare i pris, men også i størrelse, batteritid og vekt. Det blir derfor spennende å se hvordan dette utarter seg i praksis, og hva det har å si for skrivehastighet, komfort og ikke minst presisjon. Det finnes vel knapt noe mer irriterende enn å måtte gå tilbake og endre annenhver setning når du forsøker å være produktiv på trikken, bussen eller venteværelset hos legen.

Portabilitetsaspektet er grunnleggende her: tastaturene skal på et eller annet vis kunne komprimeres slik at de får bedre plass i lomma, veska eller sekken mens du farter rundt.

Det betyr samtidig er vi utelukker en lang, lang rekke konkurrenter som ikke har denne muligheten, og som sikkert kan være gode, trådløse tastaturer ellers. Uten komprimering vil de uansett ikke være like aktuelle å drasse med seg rundt.

Til tross for at tilfanget av komprimérbare tastaturer er nokså smalt, så er ikke testen på noen måte ment å være en uttømmende oversikt.

Vi har forsøkt å finne unike og spennende produkter, som samtidig skal være mulig å få kjøpt her i Norge. Du skal altså kunne få tak i alle disse her på berget relativt enkelt, selv om du for flere må innom utenlandske butikker for å bestille.

Test av tastaturene og praktisk bruk

Denne tastaturtesten kom i gang på et ganske gunstig tidspunkt for undertegnede, som for tiden er mediestudent ved Universitetet i Oslo og strever med dertil egnede eksamener.

Det betyr lange dager med pensumbøker og notatskriving, noe som kombinert med mye T-banekjøring gir stor mulighet for å yte litt ekstra på transportetappene. Idealet er jo å minimere den totale mengden utstyr man er nødt til å drasse rundt på.

Dermed la jeg i en ukes tid fra meg den vanlige skrivemaskinen – en tung 15-tommers MacBook Pro Retina – til fordel for de fem sammenleggbare tastaturene, i håp om at dette skulle fungere vel så bra til de noe begrensede behovene mine.

Også nå vil vi naturligvis vurdere ting som vandring og nedslag, men fokuset i testen hviler på fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til varierende arbeidsforhold. Her spiller både størrelse, vekt, materialer og ikke minst formfaktor inn – er det hensiktsmessig å bruke dette på farta?

Microsoft Universal Foldable Keyboard – nordisk tastatur og lekkert design

Microsoft Universal Foldable Keyboard er en lekker sak. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Microsofts Universal Foldable Keyboard har vært på markedet en stund, og minner om forrige generasjons Surface-tastatur fra samme produsent.

Navnet er kanskje litt generisk, men det nedtonede designet gir et stilig førsteinntrykk. Det stoffaktige materialet både virker og ser eksklusivt ut, og den magnetiske låsen som holder tastaturet sammen i sammenfoldet tilstand fortjener også samme beskrivelse.

Av fargevalg er det svart som gjelder. Foruten dette er det også en tynn, hvit kant som løper langs hele sammenføyningen av produktet.

Helhetsinntrykket er lekkert, og med en tykkelse på kun 5,75 millimeter fullt utslått nærmer man seg smertegrensen for hva som kan lades med Micro-USB.

Microsofts brett er lekkert. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

ØVERST: Hengselen bygger noe opp. NEDERST: De tre ikonene indikerer operativsystem. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Sammenfoldet blir brettet nokså svært. Microsoft har prioritert å trimme midjemålet fremfor fotavtrykket, og både de brede rammene på utsiden og «kløften» mellom de to tasteradene gir inntrykk av litt dårlig plassutnyttelse.

Tastaturet skrur seg automatisk på når det åpnes, noe som signaliseres av at et av operativsystem-symbolene over en knapp øverst i høyre hjørne lyser opp. For første oppkobling velger du riktig system, og holder så inne én av de to bluetooth-knappene øverst til venstre til den blinker.

Så velger du tastaturet i bluetooth-innstillingene på enheten din, taster inn koden som dukker opp og – vips! – du er i gang.

De to bluetooth-knappene muliggjør enkel bytting mellom to lagrede enheter, forutsatt at du også bytter operativsystem med knappen øverst i høyre hjørne. Både Android, iOS og Windows støttes.

Hvordan er tastaturet i bruk?

Microsoft-tastaturet har størst overflate av alle tastaturene i testen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Tastene skal være sprutsikre, og er relativt gode å taste på. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Rent bruksmessig har vi litt blandede følelser for Microsofts løsning. Det er etter vår mening tre ting som har størst potensiale til å skape irritasjon ved et portabelt tastatur:

Tastene : Er tastene for upresise, små og/eller dårlige til å gi en god skriveopplevelse?

: Er tastene for upresise, små og/eller dårlige til å gi en god skriveopplevelse? Stabilitet : Ligger tastaturet godt og stabilt? Rister det eller bøyer seg når du taster?

: Ligger tastaturet godt og stabilt? Rister det eller bøyer seg når du taster? Bruksmuligheter: På hvilke overflater og i hvilke situasjoner kan tastaturet brukes?

På det første punktet har Microsoft gjort en god jobb, den sparsomme tykkelsen tatt i betraktning. Tastene har lite vandring og lett nedtrykk, men bunner på en tilfredsstillende måte.

Det løper en hvit kant langs tastaturet, som kun brytes av denne Micro-USB-inngangen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som eneste tastatur i testen er Microsoft-tastaturet utstyrt med nordiske taster, men siden vi uansett ikke titter ned på tastaturet mens vi taster oppleves det ikke som noe stort pluss. Den totale mengden taster er den samme, uansett språk. Takket være «riktig» oppsett er dog tilgangen på spesialtegn noe enklere, men kan du huske sist du brukte cirkumfleks, kanskje?

Det at tastaturet er delt i to krever sitt av tilvenning, og gjør også at noen taster er veldig mye større (eller mindre) enn de pleier. Eksempelvis er både T og N dobbelt så store, mens Æ, Ø og Å er blitt skvist sammen opp i et hjørne.

Tastene er heller ikke adskilt som egne øyer, hvilket gjør at feiltasting forekommer oftere enn nødvendig.

Det er imidlertid ikke hovedproblemet. Microsoft ser nemlig ikke ut til å ha tatt hensyn til at tastaturet faktisk skal brukes, og ikke bare ligge og se pent ut. Overflaten gir lite motstand, og på rette og glatte overflater skal du hamre særdeles uengasjert på tastene for ikke å flytte på hele fjøla. Samtidig kan du jo ikke bruke tastaturet noen andre steder, takket være bøyen på midten.

To hovedsvakheter: tastaturet bøyer seg på midten, og er ikke gummiert. Da hjelper det ikke at det er lekkert. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det burde dog nevnes at Microsoft har lagt til en svært kjekk hurtigknapprad øverst, spesialtilpasset bruk på mobile enheter. Her er knappene store, og har genuint viktige og ryddige funksjoner.

Godt forsøk – men mye kan bli bedre

Akilleshælen: tastaturet bøyer seg. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Universal Foldable Keyboard er på alle måter et lekkert, solid og veldesignet produkt. Design hjelper imidlertid ikke når tastaturet ikke fungerer etter hensikten. Ikke kan det brukes på farten, ikke vil det ligge helt stille og ikke er det smertefritt å taste på.

Stoff-overflaten kunne med fordel vært byttet ut med en gummiert overflate, tastene kunne vært delt opp i egne øyer og Æ, Ø og Å kunne fått en tanke mer boltreplass.

Slik det er nå er det rett og slett vanskelig å treffe dem. Den nordiske layouten er dessuten til syvende og sist mest kosmetisk, siden den totale mengden taster forblir den samme.

Bunnlinje: Universal Foldable Keyboard har stilig design, sparsom tykkelse og kan skryte av å være sprutsikkert. Men det er rett og slett upraktisk i bruk.

LG Rolly 2 – ulikt alt annet der ute

Rullemekanismen til Rolly 2 er innovativ og lekker. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Rolly 2 er LGs andre generasjon rullbare tastatur, og man har nå fått skvist inn enda en tasterad. Med fem rader er pinnen også blitt femkantet, der forgjengeren var firkantet.

Vi har ikke testet forgjengeren, men konseptet er det samme: tastaturet kan rulles ut og inn fra en slags «kjerne». Slikt design smelter naturlig nok et teknofilt hjerte, og kvalitetsmessig er det heller ingenting å utsette her. Materialvalg og kvalitet er på topp.

Utsiden av pinnen minner om samme materiale som du finner på innsiden av en del hansker, men er nokså glatt.

Ruller du ut tastaturet ser du at tasteradene er individuelle og festet fleksibelt sammen, med forhøyninger ytterst mot kantene. Som med Microsofts tastatur er det også kun svart som gjelder her, men svartfargen er dypere.

Sammenrullet er Rolly 2 ganske lang, men samtidig veldig kompakt. Men tastene virker noe små i forhold til størrelsen, og det er lagt til en ekstra rad på høyre side som spiser plass. Nuvel.

Komprimert og ukomprimert. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Oppkobling er latterlig enkelt. Slå ut tastaturet, hold inne en av de tre bluetooth-knappene helt til høyre, vent til lyset på kjernen blinker og finn tastaturet i mobilens bluetooth-meny. Klikk, og du er «good to go».

Rolly 2 har en utslagbar støtte bak. På baksiden finner vi også AAA-batteriet. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Du kan lagre opptil tre enheter, og i utgangspunktet helst Android eller Windows. Men så lenge du ikke er veldig opptatt av spesialkommandoer og snarveistaster fungerer Rolly 2 med det meste der ute, også iOS.

Hvordan er tastaturet i bruk?

Da vi satte oss ned med Rolly 2 begynte vi nesten instinktivt å lete etter noe å støtte mobilen mot, og ble positivt overrasket. LG har nemlig bygget inn en utslagbar holder i ryggen av kjernen, som støtter opp alt fra mobiler til nettbrett. Dermed var det bare å putte mobilen nedi og taste i vei.

Å taste på pinnetastaturet er imidlertid ingen fryd. Tvert i mot – det er ganske irriterende, faktisk. For det første er tastene ganske små og glatte, og for det andre er vandringen svært begrenset.

Innslaget kommer fort, og kombinert med et ganske lineært og tungt nedtrykk blir tilbakemeldingen veldig «pakket inn» og hard.

Det er også forvirrende at Ctrl- og Fn-knappen har byttet plass, og at tilbaketasten ikke ligger ytterst i høyre hjørne.

Rolly 2 har en fin profil, men overflaten på utsiden har tilnærmet null friksjon. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Nei, disse tastene har vi ikke sansen for. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Men aller verst er det at tastaturet glir rundt som et såpestykke, nærmest uansett hvor du plasserer det. Det er bokstavelig talt null motstand mellom underlaget og overflaten på Rolly 2, og til tross for at en tung enhet (les: nettbrett) i holderen avhjelper situasjonen noe så er det praktisk talt umulig å taste forsiktig nok til at man ikke beveger på fjøla. Med en mobil er det håpløst.

Noen lyspunkter er det dog. Alle tastene er mer eller mindre like store, og de ikke er splittet i to grupper. Tastaturet er heller ikke pepret med spesialkommandoknapper, og har kun det mest essensielle oppe i dagen.

Det burde egentlig si seg selv, men det er for øvrig en dårlig idé å benytte tastaturet på offentlige transportmidler eller andre steder uten en plan, stillestående overflate.

Unikt konsept med såpestykkefølelse

Tastaturet har en tynn og lekker profil. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Såpeglatt overflate. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi vil gjerne like Rolly 2 – det er en artig dings. Men etter et par frustrerende uker med aktiv bruk er det rett og slett ikke mulig å bli særlig god venn med denne dingsen, som etter vår mening har flere grunnleggende problemer. Det største er at tastaturet – i likhet med Microsofts konkurrent – ikke fungerer noen andre steder enn på plane overflater, og selv der oppleves som direkte plagsomt å bruke.

Men LGs alternativ er etter vår mening enda verre, ettersom det heller ikke er en god tasteopplevelse i utgangspunktet.

Tastene er utilfredsstillende og vonde å taste på over lengre tid, og det blir alt for mange skrivefeil takket være glattheten på både taster og underside – samt også fordi tastene er ganske små. Da hjelper det ikke at LG skryter av at selve tastaturet er i «fullstørrelse».

Om pinneform er den mest egnede formfaktoren kan også diskuteres. Har du en stor veske kan det kanskje være lettere å plassere, men mange vil nok oppleve Rolly 2 som vel lang. En siste ting er dessuten at tastaturet ikke kan lades, men benytter et «gammeldags» AAA-batteri som strømkilde. Unødvendig, etter vår mening.

Bunnlinje: Rolly 2 er en svært god idé, som faller fullstendig igjennom ved møtet med virkeligheten. Gi oss et tastatur som kan låses i stiv form, som har større taster, standard ladeinngang og litt mindre såpestykkefølelse så skal vi vurdere det.

Jorno – dønn stabil og smart mekanisme

Jorno har en unik foldemekanisme vi virkelig har sansen for. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Jorno ble folkefinansiert gjennom Kickstarter, og har en helt unik mekanisme som folder tastaturet inn fra sidene mot midten ved hjelp av et sett spesiellt hengsler. Det hele ser svært lekkert ut.

Leddmekanismen er komplisert, og krever høy presisjon i produksjonen. Dette lover godt for kvaliteten ellers også. Slår vi sammen tastaturet ser vi at alle overflater består av aluminium, rent utenom hengselene selv som virker å være av plast.

Det er også i disse vi finner det eneste av slark i hele konstruksjonen, men totaltinntrykket er solid – hengslingen fungerer knirkefritt.

Omslaget har en uttrekkbar støtte. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Utsiden fås kun i aluminiumsgrå, mens tastene og innsiden er svart. Når man åpner tastaturet kommer imidlertid noe svært gledelig til syne: tastene er ikke delt i grupper, men samlet i en øy-design på én stor flate. Som et tradisjonelt datamaskintastatur, altså.

Sammenfoldet er tastaturet tykkere enn sine konkurrenter, noe som skyldes den spesielle leddmekanismen og at batteriet bygger noe ut bak. Her ligger også Micro-USB-tilkoblingen.

Jorno støtter både iOS, Android og Windows, og kobles opp ved å trykke inn Fn- og C-knappen samtidig. Da lyser et blått lys opp, og du kan finne tastaturet på telefonen din. Trykk på enheten, og så er du i gang.

Både Android, Windows og iOS støttes, og angis ved å trykke Fn og enten Q, W eller E. Det er dog ikke mulig å lagre flere enheter på én gang.

Hvordan er tastaturet i bruk?

Med omslaget som støtte fungerer Jorno ypperlig på farten. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Jorno har utnyttet tasteplassen svært godt. Baksiden er også lekker. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vi var naturlig nok spente på om hengslingen på Jorno hadde noe å si for brukeropplevelsen. Det har den, både på godt og vondt. Mest godt, heldigvis. Leddene sørger for at sømløs overgang mellom de tre tastaturdelene, slik at man i praksis har et «vanlig» tastatur.

Hengslingen muliggjør også bruk i fang og på overflater som ikke er plane. Når du hamrer løs vil du imidlertid merke at tastaturet kan vippe litt, men det handler mest om hvor hardt man taster.

Tastene er for øvrig gode å bruke. De har langt mer vandring enn både Rolly 2 og Microsoft-tastaturet, og bunner på en svært tilfredsstillende måte. Nedtrykket er også merkbart tyngre og fastere, samtidig som tastene produserer lite støy.

Oppsettet er internasjonalt, men via en enkel tur ned i menyene kan vi konfigurere norsk. Da får vi også Æ, Ø og Å, men en del spesialtegn må vi lete frem ved behov. Jorno er litt mindre enn et vanlig fulltastatur, og krever dertil tilvenning. Men takket være at alle bokstavtastene har lik størrelse og at tastaturet ikke er delt, så er terskelen lavere her enn hos flere andre.

Plassen på Jorno er svært godt utnyttet, og takket være gummiering under er tastaturet superstabilt. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

En annen ting er at tastaturet ligger dønn stabilt på nær sagt alle overflater. På baksiden er det fire gummierte «bein», som gjør at Jorno ikke flytter seg en millimeter. Her har konkurrentene noe å lære.

Med på kjøpet følger det dessuten et pent omslag, som lukkes med en magnet og kan brukes som beskyttelse. Men nevnte magnet gjør dobbel nytte ved å forvandle omslaget til en mobilstøtte, og det er bygget inn en trinnløs skuff slik at du kan regulere vinkelen på enheten din.

Dette fungerer svært godt, og under testperioden har vi like godt brukt denne holderen i testene av de andre tastaturene også.

Dønn stabilt, lekkert og praktisk

Den unike hengslingen har mange fordeler. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det kan være skummelt å være utfordrer med store produsenter som LG og Microsoft allerede på banen, men Jorno tar utfordringen på strak arm. Det er et gjennomgående godt produkt vi har med å gjøre, både kvalitetsmessig og målt i nytteverdi.

Det er svært sjelden skrivefeil ute og går her, og ettersom tastaturet ikke er delt opp i seksjoner og tastene er større er terskelen for tilvenning lav.

Tastene er også svært tilfredsstillende, og lager lite lyd. Du kan skrive lenge uten å bli sliten i fingrene. Blir man veldig engasjert kan tastaturet ha en tendens til å vippe litt på kantene, men det handler mest av alt om vane. Vi er heller ikke helt enige i at tilbaketasten burde hete Delete og være såpass liten.

Flisespikkeri til side: tastaturet kan brukes nær sagt overalt, og har ingen tendenser til å gli rundt takket være gummieringen bak. Vi er også sterke tilhengere av både foldemekanismen og omslaget, som bidrar til å løfte produktet mange hakk.

Bunnlinje: Jorno er lekker, velfungerende og annerledes. Den kan brukes på nær sagt alle overflater, og med et omslag som også kan brukes som støtte for enheten din er pakken nær komplett.

Roll-Up Bluetooth Keyboard – sammenrullbar og vannavstøtende

Roll-up Bluetooth Keyboard er mindre enn det ser ut som. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med en prislapp på knapt over 200 kroner er Roll-up Bluetooth Keyboard det desidert billigste i testen, og det selges attpåtil av en norsk nettbutikk.

I tillegg til å være rullbart i lengderetningen, er det også laget av myk gummi og er dermed også vannavstøtende. Søler du en kopp kaffe i dette tastaturet skal det rett og slett bare være å skylle av kaffen og skrive videre.

Roll-up-tastaturet kom levert i en liten, rund beholder, med lader og nødvendig dokumentasjon pakket inn. Laderen er av den relativt sjeldne Mini-USB-typen, altså det samme som du finner i eksempelvis Dualshock 3-kontrolleren til Playstation 3. "Gammeldags" er vel det mest beskrivende ordet.

Siden dette er et generisk Kina-produkt kan det fås i alle himmelens farger. Vår fargekombinasjon i svart og hvitt er den kanskje mest elegante, uten at tastaturet i seg selv er spesielt pent. Det er gummi hele veien opp til plastklumpen som inneholder ladeinngangen, elektronikken og batteriet.

Roll-up-tastaturet er laget av gummi, og kan rulles sammen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det er like mange tasterader på disse to, men Microsoft har gjort jobben mye bedre. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

På undersiden av denne klumpen finner du en av/på-bryter, samt også en bluetooth-knapp.

Holder du knappen inne i et par sekunder blinker lyset på fremsiden blått, og du kan finne tastaturet fra telefonens menyer. Når du da taster inn koden som dukker opp er det bare tut og kjør.

Hvordan er tastaturet i bruk?

Å lage et tastatur nesten utelukkende av gummi har vært gjort før, og det har vært gjort bedre. Det finnes en god del tastaturer der ute med gummiknapper, men felles for de fleste er at de er langt større enn dagens testkandidat. Størrelsen er rett og slett Roll-up-tastaturets store akilleshæl.

Nei, dette er ingen stor tastaopplevelse. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Man har valgt å skvise seks rader inn på et tastatur som er desidert minst i hele testen, og den øverste raden er rett og slett så liten at det er vanskelig å vite om man treffer eller ikke. Men ingen av tastene er spesielt presise eller stabile, noe som fører til mange skrivefeil.

Tilbakemeldingen fra trykkene er så godt som inteteksisterende, og det er neimen ikke godt å si hvor stor vandring det er her – det virker å variere. Nedtrykket er dessuten så lett at tastene registrer tastetrykk nesten bare du gløtter bort på dem. Spesielt mellomromstasten er uregjerlig, og har null tilbakemelding.

Vi tviler på at dette har noe med tilvenning eller preferanser å gjøre – og det vil neppe bli bedre med tiden. Dog, det burde nevnes at tastaturet ligger bom stille på plane overflater, og er lydløst som få.

Det er dessuten flust med spesialkommandoer og hurtigknapper her, men få ser ut til å faktisk gjøre det vi vil. Symboloppsettet ser ut til å være rettet mot Mac OS X, men vi ville ikke i våre villeste drømmer finne på å bytte ut det fantastiske Mac-tastaturet med dette.

Plastklumpen har en bryter, en knapp og Mini-USB-inngang. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Sammenfoldet er Roll-up Bluetooth Keyboard nokså lite, men det er liksom ikke noen naturlig måte å lagre det på – det bare springer ut til full størrelse igjen så snart du slipper det. Upraktisk.

– Bedre med mobiltastatur

Om ikke annet så ser tastaturet helt O.K. ut. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Roll-Up Bluetooth Keyboard er ikke et godt produkt. Det er rett og slett skikkelig, skikkelig dårlig, og gjør alle former for skriving til en irriterende og faktisk mer ineffektiv prosess. Undertegnede ville faktisk heller ha skrevet notater på et mobiltastatur et par timer enn å måtte bruke dette produktet.

Tastene er alt for små, de er ustabile, har tilnærmet null tilbakemelding og gir deg mer skrivefeil enn en treåring som nettopp har lært seg alfabetet. Når det en gang må lades har du attpåtil helt garantert rotet bort den gammeldagse laderen og bestilt deg sinnemestringskurs.

I likhet med fyren som kjørte en Bugatti Veyron i grøfta for å kreve inn forsikringspengene vil nok også eiere av dette tastaturet etterhvert ønske pengene tilbake. I motsetning til Bugatti-eieren vil imidlertid eiere av det rullbare tastaturet enkelt kunne sende det i retur og få erstatning – og ikke bli avslørt i forskringssvindel av en tilfeldig YouTube-bruker.

Bunnlinje: Styr unna Roll-up Bluetooth Keyboard, og bruk pengene dine på noe annet. Dette er et gjennomgående dårlig produkt.

Periboard 805L II – god skriveopplevelse og lur låsemekanisme

Periboard 805L II kommer ikke med noen egen støtte, men med litt kreativitet får man til det meste. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det siste tastaturet i testen vår bærer det noe kryptiske navnet Periboard 805L II, og har sitt opphav hos den relativt ukjente, tyske produsenten Perixx. Disse tyskerne har flere tastaturer på samvittigheten, og dette er andre iterasjon av deres foldbare modell.

Tastaturet fås i både svart og hvit utgave, der den svarte er rettet mot Windows-brukere mens den hvite er spesialisert mot OS X. For vårt formål er det egentlig litt hipp som happ, men for ordens skyld: det er Windows-utgaven vi har testet.

Tastaturet har den kanskje mest tradisjonelle foldemekanismen av alle, med en enkel, solid hengsel på midten som folder de to delene sammen. Sammenfoldet holdes det hele sammen av en magnet, og byggekvaliteten virker jevnt over svært god.

Periboard 805L II er lekkert designet, og kan låses (øverst til høyre). Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Her er det knapt noe slark å spore, og materialvalget er eksklusivt. Hele baksiden er dekket av sort aluminium, med blanke, freste kanter på sidene. Også hele rammen og fremsiden virker å være av metall, mens knappene er av en type hard plast.

Totalinntrykket er svært lekkert, men samtidig også minimalistisk. Periboard 805L II er definitivt det tastaturet som er nærmest å være et fulltastatur, og har både store knapper og generøst med plass mellom disse. Til tross for dette er tastaturet stadig mindre enn Microsofts alternativt, takket være god plassutnyttelse. Hengselen stjeler knapt plass, og rammene er tynne.

LED-lys, bryter og knapp. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lading foregår via Micro-USB på venstre side av enheten, og ved siden av inngangen finner du også en aktiveringsknapp («P»), tre LED-lys som indikerer Caps Lock, av/på-status og bluetooth-modus, samt av/på-bryteren.

Etter aktivering holder du P-knappen nede, hvorpå bluetooth-indikatoren vil blinke. Deretter er det mye som før: du velger tastaturet fra enheten din, taster inn en liten kode og så er de paret. Etter paring kan du også trykke Fn og enten Y, I eller O for å lagre enheten. Opptil tre enheter kan lagres – smart!

Hvordan er tastaturet i bruk?

Periboard 805L II er stort – faktisk svakt større enn tilsvarende tastatur på undertegnedes MacBook Pro. Sammen med store og hevede taster og godt med mellomrom mellom disse innbyr ikke tyskertastaturet til mye feiltasting. Som på Microsofts løsning er også noen taster her større enn vanlig, men det er ikke like problematisk.

Dette er først og fremst fordi glippen mellom de to delene er knapt merkbar, og også fordi det ikke har hatt den bieffekten at noen knapper har blitt skvist sammen. Her er alt i «riktig» størrelse.

Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skriveopplevelsen på Perixx-fjøla er svært god. Tastene har godt med vandring, og et passe tungt nedtrykk. De bunner ganske dypt, og når de først gjør det er det svært tilfredsstillende.

Tilbakemeldingen og opplevelsen minner egentlig ganske mye om den du får fra Apples Mac-maskiner, og det er ikke en dårlig merkelapp å få på seg. Tastene er eller ikke spesielt bråkete, og kan trygt brukes på stille møterom.

Periboard 805L II kan naturlig nok brukes på de fleste plane overflater, men hva med andre steder? Her har man kommet opp med en genial løsning: med en bryter på toppen av tastaturet kan det enkelt låses i posisjon, slik at ujevne overflater slik som fang også kan gjøre nytte som underlag.

Ved hjelp av denne skyvebryteren kan du låse Periboard i posisjon. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

På plane overflater er tastaturet dønn stabilt, takket være åtte gummiknotter på undersiden. Høy vekt trekker også opp på dette punktet – skjønt, det blir jo mer vekt å dra på.

Mange vil nok sette pris på at piltastene er smalere og dermed lettere å skille ut. Undertegnede setter også pris på fraværet av mange spesialkommandoer, noe som gjør tasteopplevelsen noe «renere».

Tysk fornuftighet og komfort

Tyske Perixx har laget de desidert beste tastene i testen. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Av alle tastaturene i testen er nok Periboard 805L II det som krever desidert minst tilvenning, takket være størrelsen og de store, godt adskilte tastene. Tastene er en fryd å hamre løs på, uavhengig av om du sitter på trikk, T-bane, tog, kontor, møterom eller konferanse. Periboard kan brukes uansett.

Stereotypien om at tyskere er fornuftismennesker gjelder i aller høyeste grad her. Både design- og bruksmessig er tastaturet enkelt og fornuftig – du har det du trenger og litt til. Med låsemekanismen har man også tatt hensyn til varierende arbeidsforhold, og det løfter produktet mange hakk.

Og bare for å ha sagt det: dette er en solid sak. Det merkes på byggematerialer og mangelen på tydelige svakheter og slark.

Det er også fint å kunne lagre opptil tre enheter. Skal vi pirke på noe, så må det være vekten. Brettet er merkbart tyngre enn flere konkurrenter, men om du har det i en sekk eller veske er det ikke spesielt merkbart.

Bunnlinje: Periboard 805L II er et svært godt produkt, og gir deg det aller nødvendigste på en god og oversiktlig måte. Det er litt tungt, men til gjengjeld får du både kvalitet, bedre taster og en mer treffsikker inndataopplevelse enn konkurrentene kan tilby.

Sammenligning og konklusjon

Det er bare å innrømme: det var med spenning jeg gikk inn i de to testukene med tastaturene. Ikke bare skulle de ta over for Mac-en min, de skulle også sørge for gode nok notater til at en eksamen kunne bestås.

Det har vært både opp- og nedturer med tastaturene, men eksamen gikk iallefall som ønsket. Men det er det ikke alle tastaturene som kan gis æren for – et par av dem virket til og med mot hensikten, og gjorde meg mindre produktiv.

I utgangspunktet var tanken å bruke hvert individuelt tastatur utelukkende én dag av gangen, men den idéen ble raskt skrinlagt. Hovedsakelig fordi et par av produktene var såpass irriterende å bruke at de heller bygde opp under stresset mitt enn å avhjelpe det. Tastaturene vi snakker om er først og fremst Roll-up Bluetooth Keyboard og LG Rolly 2.

Begge to utmerker seg ved å gjøre vondt verre, om enn på litt forskjellig vis. LGs alternativ sklir rundt på nær sagt alle overflater, og kan ikke brukes noen andre steder takket være formfaktoren. Roll-up-tastaturet er derimot alt for lite, og rett og slett et dårlig produkt. Punktum.

...men hva med prisen?

Fem tastaturer – men kun én kan stå igjen som vinner. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Microsoft sitt alternativ er på sett og vis bedre, men i likhet med Rolly 2 ligger det altså ikke helt stille. At tastene er delt i to litt merkelige grupper og at de norske spesialtegnene er skvist sammen i et hjørne er vi også litt skeptiske til. Øy-design på tastene ville også vært å foretrekke.

Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dermed sitter vi igjen med to tastaturer som kniver om seieren, og som det er vanskelig å kåre en klar vinner blant. Det har også med pris å gjøre. Ser vi på prisen på de inviduelle tastaturene er det nemlig store sprik:

Vi tar forbehold om at vi ikke har regnet inn frakt for de to butikksolgte norske alternativene, og heller ikke avgifter for de tre utenlandske. I en del tilfeller selges de nok uansett billigere fra eksempelvis eBay og andre steder.

Vi har ikke hatt batteritid som en avgjørende faktor i testen, ettersom alle tastaturene uansett har en batteritid på flerfoldige uker. Med litt lading hver tredje uke eller så burde du klare deg ubekymret gjennom hverdagen uansett hva du velger.

Utgangspunktet i denne samletesten var uansett å finne den mest helhetlige og tilfredsstillende løsningen for deg som har lyst til å benytte telefonen eller en annen liten enhet som notatblokk eller dokumentmaskin på farten. I den sammenheng er pris på sett og vis litt underordnet, ettersom noen av alternativene rett og slett ikke gjør jobben på en god nok måte.

Så, hva blir egentlig konklusjonen?

Jorno – den mest helhetlige og tilfredsstillende løsningen

Student og tar notater? Da kommer du til å elske Jorno. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Det er rett og slett ikke til å komme i fra at Jorno er det tastaturet som har gjort min skrivehverdag enklest de siste ukene. Ser vi bort i fra pris og design, så kan tastaturet krysse av på de aller fleste punkter jeg ser etter i en portabel tastefjøl.

Hengslingen på Jorno er lekker og funksjonell. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

For det første er plassutnyttelsen svært god, med store taster som dekker nær sagt hele overflaten. Takket være de geniale hengslene er også denne overflaten sammenhengende, og tastene mer eller mindre like store. Dette minimerer mengden feiltasting, og det som oppstår rettes som regel opp av stavekontrollen.

Videre er tastene svært deilige og tilfredsstillende i bruk, og gummiputene under gir tastaturet et fjellstøtt fundament. Tasting på fang, sekker, seter, puter og sakkosekker er også uproblematisk, takket være konstruksjonen med to folder innover istedet for to deler som foldes inn over hverandre. At Jorno lades via Micro-USB og skrur seg automatisk av og på når den åpnes og lukkes er også udelt positivt.

Men den biten som får hele pakken til å føles helhetlig og suveren er faktisk omslaget. I tillegg til å beskytte Jorno på elegant vis, har den også dobbel funksjonalitet som støtte for mobilen eller nettbrettet. Det høres kanskje banalt ut, men det er bare frem til du har prøvd å bruke en halvtime på å balansere enheten mellom en kaffekopp og et viskelær. At støtten da i tillegg kan justeres trinnløst er nesten mest som en bonus å regne.

Designmessig er tastaturet også en vinner, med en lekker aluminiumskropp og en unik og elegant hengsling.

Uansett: med Jorno i baklomma kan vi garantere deg en produktiv dag med kun mobilen som arbeidsstasjon. Det er dog ikke til å komme i fra at tastaturet – med en pris inkludert frakt hit til lands på rundt regnet 1 000 kroner – er nokså dyrt, . Og det bringer oss over på det neste alternativet...

Periboard 805L II – et knakende godt alternativ for den prisbevisste

Periboard 805L II får et klart anbefalt-stempel fra oss. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

...nemlig Periboard 805L II. Dette er også et tastatur vi virkelig har sansen for, til tross for at vi heller ville valgt Jorno om ikke lommeboka bestemte. Men det er ikke til å komme i fra at Periboard med en startpris inkludert frakt på intet mindre enn 600 kroner er svært mye tastatur for pengene.

Jorno oppå Periboard 805L II. Størrelsen er nokså forskjellig, men felles for begge er god plassutnyttelse. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Her får du ren, minimalistisk design, eksklusive byggematerialer og en bunnsolid konstruksjon. Tastene er videre store og fordelt utover en stor flate, og er det nærmeste du kommer et fulltastatur i lommeformat.

Vandringen, nedtrykket og tilbakemeldingen gjør tastene til de desidert beste i hele samletesten, og selv Jorno må se seg slått her. Du kan hamre lenge og vel i vei uten å bli sliten her.

Et helt essensielt poeng med at vi anbefaler Periboard 805L II er også at det kan låses i utslått posisjon, slik at det kan brukes andre steder enn på plane overflater. Slikt er totalt nødvendig når du skal være produktiv på transportmidler eller konferanser, der du kun har ditt eget fang som underlag.

Ellers er muligheten til å lagre opptil tre enheter kjekk, og vi setter faktisk pris på at det ikke er så veldig mange ekstra hurtigvalg på tastene. Det rendyrker selve skriveopplevelsen, og gjør det enklere å forholde seg til de funksjonene man faktisk trenger.

Derfor får Perixx' tastatur et klart anbefalt-stempel fra oss!

OBS: Vi har fått opplyst fra LG at dersom Rolly 2 kommer i salg her på berget, så vil det være med nordisk tastaturoppsett.

