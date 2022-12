Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste smarte lyslenke til juletreet (2022)

Dette er den beste smarte lyslenken til juletreet

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Når juletreet skal opp til julen holder det ikke bare med julekuler, isoporpynt fra barnehagen og annet smånips.

Julegranen trenger lys! Og de kommer i så mange ulike former, fasonger og priskategorier nå at det er ganske mye å velge mellom.

Vi har allerede testet juletrelys i form av pakker med trådløse enkeltlys, som kan skrus av og på med en liten fjernkontroll. Disse ser ganske tradisjonelle og fine ut, men denne gangen tenkte vi å modernisere juletreet litt ved hjelp av smarte lyslenker til juletreet.

Vi har tatt inn en håndfull ulike modeller, men felles for dem alle er at de er «smarte». Altså at de kan kobles opp til det trådløse nettverket hjemmet, de kan settes på ulike timere, de kan lyse i ulike farger og flere av dem har en rekke mer avanserte funksjoner i tillegg.

Dette er modellene vi har testet

Calex Smart Julelys (200 LED)

Twinkly Julelysslynge (400 LED)

Deltaco Smart Led juletrelys (270 LED)

Lite BM Smart lysslynge (50 LED)

Philips Hue Festavia (250 LED)

Slik har vi vurdert

Hvor enkle er de å sette opp? Lysslynger er notoriske for å være kronglete greier som knyter seg sammen og ikke vil ligge der de skal. En liten stemningsrapport etter oppsettet belyser problemene vi har opplevd (eller unngått)

Lysslynger er notoriske for å være kronglete greier som knyter seg sammen og ikke vil ligge der de skal. En liten stemningsrapport etter oppsettet belyser problemene vi har opplevd (eller unngått) Hvor enkle er de å koble opp til app/smart hjem? Alle lysslyngene i testen er smarte på et eller annet vis, og det fordrer også at de er enkle og forståelige å koble opp.

Alle lysslyngene i testen er smarte på et eller annet vis, og det fordrer også at de er enkle og forståelige å koble opp. Har de noen avanserte funksjoner? Er de nyttige? Fungerer de godt? Det hjelper ikke med «smarte» funksjoner hvis de ikke er gode å bruke, og faktisk nyttige til noe.

Det hjelper ikke med «smarte» funksjoner hvis de ikke er gode å bruke, og faktisk nyttige til noe. Hvordan ser de ut på juletreet? De må jo tross alt være pene å se på!

De må jo tross alt være pene å se på! Hvor mye koster dem? Pris kommer vi ikke unna. Oppleves to produkter som nesten identiske, men den ene er vesentlig dyrere, vil vi naturligvis heller anbefale den billigere varianten

Resultatene kort oppsummert

Product Montering App/funksjonalitet Oppkobling/oppstart Utseende Calex Smart Julelys RGB 200 LED Deltaco smart RGB lyslenke jul Lite Bulb Moments Smart lysslynge Philips Hue Festavia Twinkly String RGB+W 400L Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Twinkly Julelysslynge

Fra venstre: Regnbuefarger, varm hvitt og kald hvitt. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Twinklys julelys må kunne sies å være de ultimate lysene til juletreet ditt. Enten du vil ha et juletre som blinker og byr opp til discodansing på juletrefesten eller for de litt enklere og roligere kveldene med avslappende og behagelig lys. Twinklys julelysslynge fungerer til og med utendørs!

Der de fleste juletrelysene skuffet oss og vi tenkte «hæ, kan den ikke dét engang?», er Twinkly den rake motsetningen. For det er så mye funksjonalitet stappet inn i et tilsynelatende veldig enkelt produkt.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Det starter første gangen du åpner opp appen og skal koble til lysene. Oppkobling går raskt og enkelt, og det er ikke mange minutter før alt er koblet til. Twinkly skiller seg ut fra de andre konkurrentene med en utrolig kul måte å kartlegge hvor alle de 400 LED-lysene befinner seg.

I stedet for å bare regne med at man har hengt opp lysene i perfekte, uniforme sirkler rundt juletreet, kan du bruke mobilkameraet for å fortelle appen hvor alle lysene er plassert. Du holder mobilen mot treet og i løpet av tre-fire sekunder blinker lysene i ulike mønstre, og plutselig får du et «kart» på appen over samtlige LED-lys.

Du kan også velge «avansert» modus og ta flere bilder, fra flere vinkler, for å sikre at appen forstår hvor alle lysene er på alle sider av treet.

Det er enkelt, raskt og rett og slett ganske genialt, for det muliggjør også en rekke langt mer avanserte animasjoner på lysene enn resten av konkurrentene. Du kan ha 3D-lysshow som endrer farger rundt treet, og ikke bare fra topp til bunn, eller langs LED-stripene. Det er en rekke forhåndslagde modi du kan velge mellom, for eksempel en 3D-regnbue, fyrverkeri eller «snøfall», og alt kan finjusteres og modifiseres.

Du kan velge fargegraderinger, lysstyrke og hastighet. Du kan også lage egne spillelister med ulike animasjoner juletreet skal gå igjennom, med ulike tidsintervaller. Du kan til og med «tegne» farger på lyskartet i appen, hvis du har veldig detaljerte ønsker om hvordan lysene skal være.

Twinkly kan også kobles opp til Alexa, Google Home og Apple Homekit, slik at du kan sette den opp til å aktiveres sammen med andre dingser i hjemmet.

Men det er naturligvis ikke nok at appen er innholdsrik, lysene må jo også se bra ut! Og det gjør de heldigvis. Pakken vi har fått inn til test er varianten med «RGB+W»-lys, som altså betyr at den har dedikerte hvite (W) lys, for å kunne by på «ekte» hvitt lys. Og det fungerer utmerket. Den klarer alt fra kaldt til varmt hvitt, i tillegg til alle regnbuens farger. På de aller enkleste animasjonene og statisk lys ville vi kanskje gitt en marginal seier til Philips Hue i ren visuell score, men det er småpirk.

Det eneste vi kan sette fingeren på som kunne vært litt bedre er synkronisering mot musikk. En rekke animasjoner i appen støtter musikk-synkronisering, slik at lysene endrer seg og blinker i takt med musikken. Det fungerer ganske fint, og lysene endrer seg dynamisk og pent. Men det krever at du har mobilen aktiv, appen åpen og at musikken spilles av et annet sted enn mobilen selv. Hvis du vil ha noe som er litt mer selvgående er du nødt til å kjøpe en ekstern musikk-dings fra Twinkly som koster 370 kroner.

Men at en såpass spesifikk greie krever ekstrautstyr er ingen «dealbreaker» for oss. Men her er for eksempel Philips Hues Spotify-integrasjon langt smidigere.

Merk at vi har testet lysslyngen med hele 400 LED-lys, men den kommer også i mindre varianter. På grunn av litt ulik prisutvikling er varianten med 250 lys betydelig billigere, og koster under tusen kroner. Det er trolig nok for «vanlige» juletrær på rundt 2 meter, mens har du et enda større tre er nok 400 lys en passe mengde.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Twinkly String RGB+W 400L annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1995 hos Power Sjekk nå 9 Imponerende sitat Julelysene som kan absolutt alt, både ute og inne Fordeler + Ekstremt innholdsrik app

+ Vet nøyaktig lokasjon til alle lys

+ Kan ha 3D-animasjoner rundt hele juletreet

+ Lysene ser veldig bra ut med gode farger

+ Kan justere lysstyrken

+ Kan justere animasjonshastigheter (og egentlig at du kan tenke deg)

+ Kan spille i takt med musikken

+ Kan kobles til smarthjem Ting å tenke på — Krever en ekstra USB-dings for best mulig musikksynkronisering

Anbefalt: Philips Hue Festavia

Fra venstre: Egne farger, regnbuefarger «scattered» og varm hvitt. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Philips Hue Festavia er testens tryggeste valg, og trolig valget for deg som tenker «Er ikke fargelys i juletreet litt tacky?». For her veies mangelen på avanserte animasjoner, spillelister og bevegelige lysshow opp med lekre, subtile lysvarianter og sømløs integrering med Philips’ omfattende økosystem.

Men la oss begynne fra starten, for selve esken Philips Hue Festavia kommer levert i har nemlig en funksjon i seg selv. Lysslyngen ligger kveilet rundt en slags papptrommel på innsiden, med et rom for strømforsyningen i midten.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Tanken er at du kan spare på esken og kveile lysslyngen tilbake i esken når du pakker ned julelysene for sesongen, og dermed gjøre jobben enklere for deg selv neste år. Definitivt noe vi foretrekker over de andre juleslyngenes vanlige «liten eske + kabelsalat»-løsning. Kun Lite Bm Smart-lysene kan konkurrere i enkelhet i opp- og nedmontering fordi kabelen er så tykk.

Med Festavia-lysene slynget rundt juletreet er det bare å koble dem opp via Philips Hue-appen. Du kan koble til lysslyngen direkte via Bluetooth, eller via Philips Hue-huben. Sistnevnte har blant annet fordelen med at du kan pare den opp med smarthjemsystemer som Google Home, Homey og alt annet som støtter Philips Hue.

I appen får du opp det vanlige Philips Hue-fargehjulet hvor du kan velge hvordan lysene skal se ut. Du kan imidlertid bare velge tre ulike farger på fargehjulet hvis du vil ha dem som en «gradient» fordelt utover treet. Velger du derimot «scattered» kan du velge opptil fem farger, hvor de da altså er spredd tilfeldig utover alle lysene på treet. I løpet av testperioden dukket det også opp et tredje valgt kalt «mirrored», som «speiler» tre farger på treet fra topp til bunn, slik at du i praksis har seks striper med tre farger.

Ingen av disse skriker party, fest og lekenhet som nærmest samtlige av funksjonene hos konkurrenten Twinkly. Det ser derimot veldig pent ut, nesten uansett hva slags ville fargekombinasjoner du prøver deg på.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Det samme gjelder animasjonene vi så vidt nevnte. Du kan velge mellom «Candle», «Fireplace» og «Sparkle», og alle ser fantastiske ut. Eller kjedelige, alt ettersom hvem du spør. «Candle» er den mest subtile av de tre, hvor du nesten må stirre på lysene for å se at de bare så vidt «beveger» på seg ved å justere lysstyrken opp og ned på ulike lys. Litt som stearinlys, altså. Fireplace er litt spenstigere med rødoransje farger med litt mer bevegelse, mens «Sparkle» er en litt ivrigere variant av «Candle».

Vi synes faktisk alle effektene er virkningsfulle og fine, men Philips har virkelig «safet» litt for mye her. Kunne de i det minste latt oss velge ulike farger på de subtile animasjonene?

Likevel, det er vanskelig å ikke like Philips Hue Festavia, for de er virkelig lekre å se på. Animasjonene er små og subtile, og skal du ha juletreet et sted i huset hvor du ofte ser direkte på det, er det trolig en fordel, ikke ulempe, at det ikke alltid er discostemning blant grenene.

Obs: Philips Hue Festavia-lysene er de eneste julelysene i denne testen som ikke også kan brukes utendørs. Med en IP20-sertifisering vil de rett og slett ikke tåle fukt eller vann. Det er synd, for det begrenser jo bruksområdet en del.

Dobbel-obs: Philips må ha feilkalkulert produksjonen av Festavia ganske betraktelig, for i løpet av testperioden ble de utsolgt i hele Europa.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Philips Hue Festavia annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Julelysene for en lun og rolig stue, ikke for et partyreir Fordeler + Veldig fine lys som kan vise alle slags farger

+ Veldig god justering av både farger og lysstyrke

+ Pen og god app

+ Smart eske som også kan brukes for å pakke ned

+ Kan kobles til smarthjem og byr på mange ulike justeringer

+ Animasjonene er veldig pene, men ikke akkurat "kule" Ting å tenke på — Har veldig få animasjoner å by på (bare 3)

— Litt omstendelig prosess for å synkronisere med musikk

— Dyr

Lite BM Smart lysslynge

Fra venstre: Regnbuefarger, kald hvitt og varm hvitt. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Lite Bulb Moments Smart Lysslynge skiller seg ut fra konkurrentene på flere vis, på både godt og vondt. Den har merkbart færre lys – bare 50 mot de andres 200+ – og kablene er betydelig tykkere. Denne har nemlig såkalt IP67-sertifisering, som gjør den ekstra motstandsdyktig mot vær og vind.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Den tykke kabelen og måten den er festet til lysdiodene gjør den imidlertid utrolig enkel å både montere og demontere, og det er virkelig en undervurdert egenskap når du skal pakke opp lysene neste sesong.

Vi hadde litt trøbbel med oppkoblingen mot appen første gangen, og måtte styre med å skru lyset av og på flere ganger for at den skulle resettes. Ingen veldig tidkrevende oppgave, men mer klønete enn resten.

Vel inne i appen så havner den omtrent midt på treet. Det er positivt å se at vi kan justere både lysstyrke og velge farger fritt, men det er jo litt begrenset hvor avanserte animasjoner og lysshow vi får med bare 50 individuelle lys. Den gjør imidlertid en hederlig innsats, og det hjelper godt at lysene er dimbare, for det gjør at flere av animasjonene er langt penere å se på enn hos de billigste lysslyngene.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Den har en funksjon som lar deg synkronisere lysene med musikk, men du er nødt til å bruke mobilmikrofonen, og den er både litt forsinket og overivrig. Så i praksis er nok ikke dette noe du kommer til å bruke så mye.

Totalt sett er dette en helt grei lysslenke som egner seg aller best utendørs, takket være den høye lysstyrken og den tykke og gode kabelen.

6.5 Helt greit fjerne Lite Bulb Moments Smart lysslynge annonse 789 hos Komplett Sjekk nå 799 hos Power Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Kraftig og solid, og egner seg utmerket utendørs Fordeler + Tjukk ledning gjør det veldig lett å montere og demontere

+ God lysstyrke

+ Kan justere lysstyrke

+ Kan justere hastighetene på animasjonene

+ Kan blinke i takt med musikk

+ Kan brukes utendørs (IP67!) Ting å tenke på — Bare 50 LED-lys

— Klønete å koble til app første gang

— Flere animasjoner var veldig slitsomme og hektiske

— Litt for treg respons på musikksynkroniseringen

Calex Smart Julelys

Fra venstre: Regnbuefarger, kald hvitt (les: blått) og varm hvitt (også kjent som grønt). Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Calex’ lys er de aller billigste i testen og koster deg bare 450 kroner. Dessverre får du det du betaler for.

Den er helt grei å sette opp og koble til appen, og ved første øyekast ser appen ganske grei ut. Den virker mer polert ut enn Deltacos app for eksempel, men den viser seg raskt å være like begrenset i funksjonaliteten.

Forrige Neste Niklas Plikk, Tek.no Åpne fullskjerm

Det er ingen styringsmuligheter i appen for å justere lysstyrke, selv om det virker som noen av animasjonene faktisk dimmer lysene litt. Du kan også bare velge mellom et fåtall forhåndsvalgte farger, og ingen av dem ser direkte pene ut.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Typisk i slike billige LED-lys er det ikke noen egne lysdioder for hvitt, så hvitfargen blir skapt av de tre andre fargene – rødt, grønt og blått. Resultatet er en farge som ligner mye mer på lyseblått enn hvitt, som du kan se på bildet over. Vi prøvde også å finne noe som kunne tilsvare «varmt hvitt», men av de åtte tilgjengelige fargene var det bare gult som var i nærheten. Og den var ikke særlig gul, det ble bare grønt. Deltacos billige lys hadde akkurat samme problem.

Så hvis du er ute etter smarte julelys som både kan være fargerike og morsomme, men også by på litt mer «vanlig» lys, må du litt opp i pris. For hverken Deltaco eller Calex klarer å levere på dette.

5 Middelmådig fjerne Sammenlign Calex Smart Julelys RGB 200 LED annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 449 hos Power Sjekk nå 5 Middelmådig sitat Ganske billig, og det merkes Fordeler + Billig

+ Visuelt pen og enkel app

+ Kan kobles til smarthjemsystemer via Google og Alexa

+ Kan blinke i takt med musikk via mobilmikrofonen

+ Kan brukes utendørs Ting å tenke på — Ikke særlig pen belysning

— Svært begrenset funksjonalitet i appen

— Ingen hastighetsjustering på animasjonene

— Kan ikke justere lysstyrke på lysene

— Kan bare velge en håndfull animasjoner

— Kan bare velge mellom et fåtall farger

Deltaco Smart Led juletrelys

Fra venstre : «Star», hvitt (les: blått) og gult (grønt). Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Juletrelysene fra Deltaco er de eneste i testen som utelukkende er laget for å henges opp i et tre. I stedet for å bare være én lang lysstripe med haugevis av lys, er det i stedet en liten rund ring du plasserer på toppen av treet, og ni individuelle lysstriper som «faller» ned på siden av treet.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

På et «vanlig» juletre som vi har testet på, var det ikke noen åpenbar fordel med et design som dette, men det gikk helt greit å montere. Vi kan se for oss at det kan være utfordrende å få på den lille ringen over toppen av et veldig høyt juletre uten å bruke stige, men ellers var designet helt greit. Så fort ringen var på plass var det i hvert fall en rask jobb med å få resten av kablene dit de skulle.

Oppkoblingen til appen gikk helt smertefritt og appen klarte å finne julelysene umiddelbart. Men der stopper også fordelene med disse julelysene.

Lysene ser rett og slett ikke pene ut, og de åtte ulike forhåndsprogrammerte animasjonene man kan velge via appen gjør ikke ting bedre. Fargene er grelle, og du kan bare velge mellom en håndfull forhåndsbestemte farger. Velger du hvit farge får du lyseblått, og prøver du deg på gult, i håp om å finne noe som kan ligne på «varm hvitt», lyser de i en lysegrønn farge i stedet.

De minst fæle modiene var «Star» og «Stream» med alle farger aktivert, men setter du den til å bare vise én farge blir nærmest alle modiene blinkete og slitsomme.

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Den innebygde mikrofonen plukker ikke opp musikk særlig godt, så du må enten spille ekstremt høyt, eller ha en høyttaler rettet direkte mot mikrofonen, for at den skal fungere. Og selv når den fanger opp musikken fremstår rytmen som litt forsinket.

Deltaco-lysene kan kobles til både Alexa og Google Home, hvor de dukker opp som lys du kan smartstyre med resten av heimen. Fint.

Bonuspoeng for at juletrelyset fungerer utendørs, da! Men vi ville nok plassert dem på et tre i bakhagen som vi ikke ser så ofte.

3 Dårlig fjerne Sammenlign Deltaco smart RGB lyslenke jul annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 3 Dårlig sitat Plasseres best på et juletre i hagen du ikke ser så ofte Fordeler + Billig

+ Rask oppkobling til appen

+ Kan kobles til smarthjemsystemer via Google og Alexa

+ Kan blinke i takt med musikk

+ Kan brukes utendørs Ting å tenke på — Fæle farger

— Klarer ikke å vise noe i nærheten av hvit farge

— Kan bare brukes til et juletre på grunn av utformingen

— "Bare" 8 animasjoner og de fleste er ikke gode

— Kan ikke justere animasjonshastighet

— Kan ikke justere lysstyrke

— Kan bare velge en håndfull forhåndsbestemte farger

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Twinkly String RGB+W 400L Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Philips Hue Festavia Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Lite Bulb Moments Smart lysslynge Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Calex Smart Julelys RGB 200 LED Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Deltaco smart RGB lyslenke jul Forrige Neste