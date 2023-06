Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Projektorer til under 25 000 kroner

Du får ikke «ekte» 4K til denne prisen, men jammen meg får du gode projektorer likevel

Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen og Ole Henrik Johansen 2. juni 2018, 06:00

Enten du skal følge med på fotball-VM med venner, eller se filmer og serier med din kjære, vil en projektor gi deg det største bildet for pengene. Sammen med et godt lerret vil du fint kunne få et bilde som strekker seg over 100 tommer.

Vi har allerede testet en rekke projektorer til under 10.000 kroner, hvor flere av kandidatene overrasket oss positivt. Om du nøyer deg med tradisjonell HD-oppløsning vil noen få tusenlapper gi deg mye glede for pengene.

Men hva om du ønsker bedre oppløsning eller støtte for HDR? Vi ba de ulike produsentene om å sende oss det beste de hadde til under eller rundt 20 000 kroner. Vi aksepterte også en litt dyrere modell fra Epson, siden det var det eneste de hadde å tilby og de vant testen vår sist.

Hvorfor skal du velge en projektor?

Billigst per tomme bilde: Vil du ha et stort bilde å se på er det ingenting som slår en projektor. Per i dag kan du få TV-er opp mot 105 tommer, men disse er helt hysterisk høyt priset. For eksempel koster 100-tommers utgaven av Sonys ZD9-modell rett under 650 000 kroner.

Du kan selvsagt velge noen tommer mindre, som for eksempel en LCD på 88 tommer eller en OLED på 77, men fortsatt vil du passere over 150 000 kroner før du har et eksemplar i hus.

Prisen for å få denne størrelsen med en projektor er derfor kun brøkdel av hva en TV vil koste deg i tilsvarende størrelse. Likevel koster det mer penger jo høyere oppløsning og bedre kvalitet du ønsker deg.

Skal du for eksempel blåse bildet opp godt over 100 tommer, vil 4K-oppløsningen virkelig komme til sin rett – gitt at du faktisk finner innhold som er i denne oppløsningen. Fotball-VM vil neppe blir sendt her på berget i noe mer en tradisjonell HD.

Lag bildet større eller mindre etter behov: For å gjøre dårlig oppløst innhold bedre kan du endre størrelsen ved å minske bildet projektoren lager. Oftest bare ved å bruke en zoom-funksjon som de fleste modeller er utstyrt med. Skulle ikke dette være mulig er en annen løsning å flytte selve projektoren fysisk nærmere lerretet.

Med en projektor er det langt enklere og billigere å få et enormt bilde. Her Orange is the New Black. Bilde: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Er det duket for fotballkveld og bildekvalitet ikke er like viktig som størrelsen på bildet, har du mulighet til å lage bildet større enn hva det tradisjonelt er, så lenge du har et lerret som er stort nok. Alternativt vil en hvit eller lys grå vegg fungere til nød for å lage storskjerm for ihuga supportere.

Spar plass i stuen din: Du slipper å ha en stor, sort overflate hengende på veggen når du ikke ser TV eller film. Eventuelt slipper du å ha en ruvende stereobenk som TV-en din står på.

Koster du i tillegg på deg et motorisert lerret kan du i prinsippet rydde unna det meste av spor av filmkvelden, annet enn projektoren som enten henger i taket eller står på et bord eller i en hylle.

Hvorfor skal du ikke velge en projektor?

Dårligere jo lysere det er i rommet: En av de største utfordringene med en projektor er lyset i rommet der du skal se. Sortnivået på bildet du får servert vil aldri bli bedre enn hvor mørkt du har det rundt deg. Riktignok får du projektorer som er kapable til å bidra med nok lys til at du kan ha noe lys på i rommet uten av bildet vaskes helt bort, men fortsatt gjelder «jo mørkere, jo bedre».

Ordliste Regnbueeffekt: På grunn av måten DLP-projektorer er bygget opp, kan mange oppleve å se et slags regnbueaktig bakheng når øynene glir over hvite eller lyse områder på skjermen. Man er gjerne litt ulik i følsomheten på dette, så det er ikke alle som merker det. Lens shift: Fysisk justering av linsa innvendig i projektoren, som igjen flytter bildet opp eller ned og i noen tilfeller mot høyre eller venstre. Kan enten gjøres med motor eller manuelt med en vrider eller knott. Keystone: Hvis projektoren ikke står i perfekt vinkel til lerretet eller veggen, vil bildet ikke fremstå rektangulært. Keystone er en digital funksjon som lar deg justere på formen på bildet for å kompensere for dette. Mer +

Kan støye en del: Projektorer utvikler en del varme som må flyttes vekk fra elektronikken på innsiden ved hjelp av vifter. Resultatet er at du får en enhet som alltid lager noe støy, selv om de er ganske rolige i øko-modus. Men når du først trenger mer lys enn hva denne modusen klarer å gi deg vil du oppleve at viftene kan bli irriterende, spesielt i rolige deler av en film.

Må skifte pære: Projektorer er en lyskaster, og dermed trengs en kraftig pære for å gi nok lys. Denne har en viss levetid, avhengig av hvilken modus du bruker. Desto mer lys du klemmer til med, desto kortere levetid har pæren. Altså må du regne med en ekstrakostnad i form av nye pærer i løpet av projektorens levetid.

Trenger lange kabler: Selv om du henger projektoren i taket, vil du neppe henge opp dekoderen, spill-maskinen eller PC-en der også. Dermed trenger du lange kabler for å føre signalet frem til videokanonen. Kabler som er lenger enn ti meter blir fort kostbare, samtidig som de nødvendigvis ikke er spesielt pene å henge opp i taket. En mulig løsning er å gå for kabler som er i samme farge som taket, eventuelt male over dem. Noen av projektorene har trådløse løsninger som ekstrautstyr, men disse har vi ikke testet.

Acer V7850 BenQ TK800 Epson EH-TW7300 Optoma UHD300X ViewSonic PX747-4K Levetid lampe (normal modus) 4000 timer 4000 timer 3500 timer 4000 timer 4000 timer Projektortype DLP DLP 3 LCD DLP DLP Projeksjonsforhold 1,39 - 2,22:1 1,47 - 1,76:1 1,35 - 2,84:1 1,21 - 1,59:1 1,47 - 1,76:1 HDMI 2 stk 3 stk 2 stk 2 stk 2 stk USB Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Kontrast 1.200.000:1 10 000:1 160 000:1 250 000:1 12 000:1 Lysstyrke 2200 Ansi 3000 Ansi 2300 Ansi 2200 Ansi 3500 Ansi Oppløsningsteknologi 4K XPR 4K XPR 4K Enhanced 4K XPR 4K XPR HDR-støtte Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Vekt 5,2 kg 4,2 kg 11 kg 5,22 kg 4,2 kg Støy (oppgitt) 29 dB 33 dB 24 dB 25 dB 27 dB Beste pris på nett* 29 995 kr 13 490 kr 24 990 kr 12 995 kr 11 501 kr Åpne fullskjerm Mer +

*Prisene er hentet inn 31.05.2018. Da projektorene ble hentet inn kostet Aceren betraktelig mindre, og den skal visstnok også ned igjen i pris. Vi velger likevel å ta den med, siden vi uansett har gjort testen.

«Native» 4K vs XPR og 4K Enhanced Når det kommer til 4K og projektorer er det mange rare betegnelser ute og går, og produsentene bruker forskjellige teknikker for å oppnå det de kaller 4K. De færreste projektorer i denne prisklassen har nemlig full «native» 4K-oppløsning på brikken. DLP-brikkene i testen bruker såkalt XPR-teknologi fra Texas Instruments, hvor bildebrikken enten har en oppløsning på 2716x1528 eller 1920x1080 piksler. Pikslene er individuelle små speil, og ved at to eller fire bilder legges oppå hverandre (projiseres annenhver eller hver fjerde gang med totalt 120 Hz eller 240 Hz, såkalt pixel shift) oppnås totalt 8,3 millioner piksler, det samme som ekte 4K. Epsons LCD-projektor lager det de kaller «4K Enhanced», men her har bildebrikken bare en oppløsning på 1920x1080, slik at oppløsningen etter at bildene legges på to ganger (pixel shift) bare blir halvparten av XPR-løsningene, totalt drøyt fire millioner piksler. På video er forskjellene nærmest umulig å se, men på stillbilder, presentasjoner eller liknende vil forskjellen i oppløsning kunne være merkbar. Mer +

Slik testet vi:

Vi kapret et møterom for å utføre testen, med et godt, motorisert lerret til å vise innholdet på. Ved å fylle dette lerretet fullt ut havnet vi på rundt 100 tommer i størrelse. Her har vi tatt utgangspunkt i en avstand på tre meter fra lerretet, og justert ut fra dette etter behov. Der projektorene ikke har maktet å produsere et bilde som fyller lerretet, så har vi brukt det største bildet de leverer.

Ut av esken har vi sett hvor enkelt det er å justere bildet mot lerretet. Altså hvordan de ulike produsentene har løst dette i form av fysiske og digitale justeringer – og ikke minst hvor forståelig menyene er.

Under testen har vi bedømt støynivået til de ulike modellene. Generelt øker støyen jo mer lysstyrke du ønsker deg. Derfor oppgir vi støy både i øko- og normalmodus i resultat-tabellen lenger ned i teksten. Dette er målt rundt 50 centimeter unna den siden av projektoren hvor viften fører ut varmen.

Lysstyrke er essensielt for en projektor. Etter å ha funnet riktig avstand slik at bildet er 100 tommer, har vi målt hvor mye lys du får på lerretet fra de ulike modellene. Her har vi brukt en følsom måler i et mørkt rom.

Inputlag er viktig om du skal bruke projektoren til å spille på. Ved hjelp av det samme måleutstyret som vi bruker til TV-ene har vi målt dette med 720p-oppløsning. Jo lavere tall, desto bedre respons opplever du når du spiller.

Tyngst av alt teller bildekvaliteten du får servert. Her har vi testet alle projektorene med forskjellig materiale, fra mørke og dystre scener i Marco Polo og Bright med HDR fra Netflix, til å se på raskere bevegelser ved hjelp av Top Gear, Eliteserie-fotball og 4K-kamper fra den spanske toppligaen. Spesielt utfordrende er kampene fra Eliteserien, som kun er i 720p med en båndbredde på rett over 5 mbps. I alle bildetestene ser vi på hvor godt projektoren klarer å gjengi sortnivå, detaljer i lyse partier, fargenøyaktighet og bevegelsesskarphet, både med lyset i rommet slått svakt på, og i bekmørket med alt av lys sperret ute.

Til slutt vurderer vi prisen på projektoren mot hva du får for pengene dine. Her ser vi også på hva det koster deg i ekstra kostnader som for eksempel ny pære når den blir brukt opp med tiden.

Til venstre BenQ (oppå) og Viewsonic. I midten Epson og til høyre Optoma (oppå) og Acer. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Resultatene kort oppsummert:

Acer V7850 BenQ TK800 Epson EH-TW7300 Optoma UHD300X Viewsonic PX747-4K Bruker-vennlighet og justerings-muligheter Middels. Ingen keystone-justering i det hele tatt fremstår som ganske begrensende, men fysisk linsejustering via en knott foran på projektoren trekker opp. Middels. Automatisk vertikal keystone er praktisk når du flytter på justeringsskruen i front. Ingen lens shift og begrenset zoom gjør den litt mindre plasseringsvennlig enn enkelte andre. Fin fjernkontroll, men irriterende at en del knapper ikke fungerer fordi de tilsynelatende brukes på flere produkter. Meget god. Svært funksjonsrik fjernkontroll med baklys og umiddelbar tilgang til de fleste funksjoner, pluss HDMI-CEC. Motorisert linsejustering gjør projektoren veldig plasseringsvennlig, og også zoom og fokus kan justeres med fjernkontrollen. Kun vertikal keystone er et lite minus, men svært fleksibel zoomlinse veier til dels opp. God. Fysisk linsejustering (lens shift), men litt begrenset hvor mye du kan justere. Kun vertikal keystone. Fjernkontrollen som fulgte med testutgaven fungerte ikke. Også irriterende at projektoren lyser opp et mye større felt enn selve bildet. Middels. Fjernkontrollen har baklys og tilgang til mange funksjoner, men projektoren mangler horisontal keystone eller hjørnejustering. Zoomen er også ganske begrenset. Støy maks 40,6 dB 41,8 dB 45,1 dB 41,3 dB 41,5 dB Støy i øko 36,9 dB 39,4 dB. 37,9 dB 37,4 dB 36,2 dB Lysstyrke på lerret (maks) 370 nits 798 nits 790 nits 568 nits 445 nits Lysstyrke på lerret (øko) 182 nits 310 nits 205 nits 233 nits 226 nits Bildestørrelse fra 3 meters hold (16:9) 63-98 tommer 79-95 tommer 49-103 tommer 87-117 tommer 78-92 tommer Inputlag (laveste) 78,2 ms 53,7 ms 26,8 ms 46,2 ms 44,5 ms Bildekvalitet Middels. Helt grei til fotball og annet lyst innhold i kontrollerte lysforhold, men sortnivået er nærmest sjokkerende svakt på en projektor til denne prisen. Dessuten en viss regnbueeffekt. God. Enorm lysstyrke gjør denne meget bra til for eksempel fotball og annen sport, selv midt på lyse dagen. Sortnivået og detaljnivået i mørke scener er imidlertid ikke på nivå med de beste i testen. Litt regnbueeffekt, men ikke veldig plagsomt. Meget god. Byr både på knall lysstyrke og meget godt detaljnivå i mørke scener. Naturlige, fine farger og flott dynamikk i bildet, selv om det nok finnes projektorer på markedet som kan by på enda bedre sortnivå. Fine bildemoduser fra fabrikk. God. Produserer et gigantisk bilde fra kort avstand. Meget nøyaktige farger, like god som Epson på detaljnivå i mørke scener. Mangler kanskje litt lysstyrke for optimal bruk på dagtid. Nesten ingen regnbueeffekt, uvanlig til DLP å være. Svak. Mangler trøkk i fargene og dårlig på hudtoner, selv om den håndterer bevegelser godt. Tydelige oppskalerings-artefakter på 720P-fotball. Svakt detaljnivå i mørke scener. En viss regnbueeffekt og ikke nok lys til å bruke den på dagtid i noen stor grad. Lydkvalitet Middels. God til projektor å være. Kan brukes. Ingen høyttaler. Middels. Middels. Pris på erstatnings-pære ca 1200 kroner ca 1500 kroner ca 1750 kroner ca 1790 kroner ca 1700 kroner Pris Veldig høy. Lav. Høy. Lav. Meget lav. Åpne fullskjerm Mer +

Epson EH-TW7300

Epson fortsetter satsingen på sine LCD-projektorer, og stikker nok en gang av med best i test-hederen hos oss. Dette er en dyr og fysisk svær projektor, men du får funksjoner ingen av de andre projektorene kan by på.

Først og fremst får du en motorisert, fysisk linsejustering som fungerer både horisontalt og vertikalt. Det betyr at du kan justere bildet i alle retninger uten annet enn fjernkontrollen i hånda. Også zoom og fokus er motorisert og gjøres med fjernkontrollen. Det eneste vi savner på justeringsfronten er keystone-justering også horisontalt, men det bør likevel være grei skuring å få plassert bildet fra denne innenfor lerretets fire rammer.

TW-7300 har dessuten en voldsom zoom. Fra våre oppmålte tre meter kan den levere et bilde så lite som 49 tommer, og oppad stoppet det ikke før bildet var 103 tommer stort. Slik en fleksibilitet er det ingen av de andre som kommer i nærheten av.

Epson-projektoren byr sammen med BenQ på de heftigste lysstyrkene, og denne kan helt fint brukes selv om du ikke har anledning til å mørklegge rommet fullstendig – også om du ikke ser fotball eller liknende lyssterkt innhold. Det spesielle er imidlertid at Epson-projektoren har såpass god kontroll på lyset også når vi mørklegger rommet, og byr på testens beste farger og detaljnivå i mørke scener av både serien Marco Polo og filmen Bright fra Netflix.

Det må selvfølgelig nevnes at Epsons «Enhanced 4K» ikke er ekte 4K, men kun byr på halve oppløsningen sammenliknet med XPR-løsningen de fleste andre projektorene i testen benytter. I praksis tror vi imidlertid du skal se veldig, veldig nøye for å finne forskjeller i skarphet, i alle fall når det gjelder video, og bildekvaliteten du får servert oppleves uansett som betydelig skarpere enn vanlig full HD.

Bildemodusen Dynamic ville vi unngått for enhver pris, men både Bright Cinema, Natural og Cinema har tydelige bruksområder, og projektoren kommer godt kalibrert fra fabrikk. Dette er også projektoren i testen som har den soleklart laveste input-forsinkelsen, som er verdt å tenke på om du spiller spill som krever rask respons, men i motsetning til sist fant vi ingen forskjell på «fine» og «fast» bildeprosessering her.

Epson-projektoren er nesten ikke hørbar i økomodus, mens den blir mer og mer enerverende jo mer lysstyrke du skrur på. Med maks strøm til lampa er den også den klart mest bråkete i testen, som kan være verdt å tenke på om du er støyallergisk eller må sitte veldig nært projektoren. Det er også verdt å nevne at den ikke har noen høyttaler i det store og hele, men det anser vi som en ganske begrenset nødvendighet på en projektor.

Alt i alt synes vi Epson TW-7300 er den teknisk beste og mest allsidige projektoren i testen, med kombinasjonen høy lysstyrke og godt sortnivå. Den er imidlertid dobbelt så volumøs som de fleste av de øvrige og koster mer, så det kan definitivt være verdt å se på modellen fra Optoma om du vil spare noen kroner eller ikke har anledning til å ha en så stor projektor.

PS: Vi har sett denne til under 20000 kroner ved tidligere anledninger, så det kan være verdt å vente litt om du ønsker å spare noen kroner.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Epson EH-TW7300 8.5 Meget bra sitat Epsons LCD-teknologi overbeviser igjen, selv om 4K-betegnelsen kan diskuteres. Fordeler + Meget høy maks lysstyrke

+ Motorisert linse; kan justeres både horisontalt og vertikalt

+ Naturlige farger, bra dynamikk i bildet

+ Godt detaljnivå i mørke scener

+ Lav inputlag gjør den egnet til raske spill

+ Svært mye zoom gjør den fleksibel å plassere Ting å tenke på — Fysisk svært stor projektor

— Ingen høyttaler

— Kun vertikal keystone

— Dynamic-modusen er ubrukelig

— Ganske høy pris

Optoma UHD300X

Optoma har et vell av 4K-projektorer, hvor testmodellen UHD300X er den aller billigste, til rundt 13 000 kroner i skrivende stund. Til den prisen er den et meget godt kjøp.

Den leverer først og fremst det største bildet av alle projektorene i testen fra våre tilmålte tre meters avstand, men litt begrenset zoom gjør også at du må være sikker på at du har et stort nok lerret hvis du ikke har muligheten til å sette projektoren nært. Projektoren har fysisk justering av linsehøyden via en knott i front, men den har langt fra like stor aksjonsradius som Epsons motoriserte variant.

Optoma-projektoren har heller ikke like god lysstyrke å by på, men den hevder seg fortsatt greit til fotball i noenlunde kontrollerte lysforhold. Den har også meget godt detaljnivå i mørke scener, selv om vi synes at Epson-projektoren bevarer dynamikken i fargene hakket bedre. Fargene oppleves også som veldig nøyaktige, men mangler kanskje litt sprut for å nå helt opp. Likevel er dette veldig bra når vi tar prisen med i betraktningen, og Optoma-projektoren henger dessuten godt med i svingene til kjappe bevegelser.

Av DLP-projektorene i testen er også UHD300X den som gir oss minst problemer med regnbueeffekt, som kan være verdt å tenke på om du er følsom for slikt. Det er imidlertid ganske irriterende at lysfeltet projektoren produserer er mye større enn selve bildet, slik at du får et stort område på veggen eller lerretet som blir lyst opp uten noen stor hensikt. Dette er visstnok et vanlig problem med DLP XPR-projektorer, men Optoma-modellen er verst i testen på akkurat dette.

Støynivået er jevnt over lavt, både i økomodus og med full lysstyrke aktivert, selv om sistnevnte selvfølgelig høres bedre.

For å oppsummere synes vi Optoma leverer en meget god projektor uten noen store kompromisser. Den leverer fine bilder både i mørke og med litt omgivelseslys, og er dessuten fysisk en god del mindre enn testvinneren fra Epson. Om prisen betyr mer enn et lite knepp i bildekvalitet er dette den du velger.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Optoma UHD300X 8 Meget bra sitat Optomas billigste 4K-projektor er et svært godt kjøp Fordeler + Veldig stort bilde fra kort avstand

+ God lysstyrke, kan brukes med en viss mengde lys i rommet

+ Svært stillegående i økomodus

+ Godt detaljnivå i mørke partier

+ Fysisk lens shift-knott

+ Nesten ingen regnbueeffekt

+ Lav pris Ting å tenke på — Ikke enormt hvasse farger i mørke scener, litt lite mettet også ellers

— Støyer noe i Bright-modus

— Lysfeltet er mye større enn selve bildet

— Det store bildet kan også være utfordrende om du har begrenset med plass

Benq TK800

BenQ markedsfører TK800 som en sportsprojektor, og har sågar utstyrt den med bildemoduser både for fotball og annen sport. Den er også den aller mest lyssterke i testen, med nesten 800 nits på lerretet fra tre meters avstand.

Det gjør at den er meget godt egnet hvis formålet er å bruke projektoren i litt opplyste rom, for eksempel på dagtid – spesielt om det du ser på er godt belyst innhold som sport gjerne er. Det skal sies at fotball-modusen er litt i ivrigste laget på å mette den grønne gressmatta med farge, og det gir et grønnskjær også i ansiktet på spillerne.

Oppskaleringsmotoren virker heller ikke å være på høyde med de beste, og vi ser tydelige oppskaleringsartefakter når vi prøver å se fotball i 720P, som er oppløsningen folk flest får servert for eksempel Eliteserien i.

Den heftige lysstyrken gjør også at TK800 ikke makter å dimme ned godt nok når vi lukker igjen gardinene og setter på film. Mørke detaljer i filmen Bright gjengis ikke på langt nær like godt som hos Optoma og Epson, og vi opplever også en viss regnbueeffekt her, spesielt på hvit tekst.

En liten sidenote er for øvrig at TK800 har en litt spesiell pixel shift-variant hvor den i utgangspunktet bare har en bildebrikke på 1920 x 1080 piksler, men projiserer hver piksel fire ganger med litt forskyving for hver gang. Øyet rekker ikke se denne forskyvingen, og oppfatter bildet som noe tilnærmet ordentlig 4K. Se for øvrig faktaboksen lenger opp.

Vi setter stor pris på automatisk keystone-justering, selv om det nok er en funksjon som faller mer i smak hos oss testere, som gjerne bytter mellom projektorene ofte og dermed må sette opp igjen på nytt og på nytt. Vi hadde imidlertid gjerne sett at TK800 hadde noe mer zoom å by på. Slik det er nå er den litt lite fleksibel hva gjelder plassering, og den har heller ingen fysisk linsejustering, verken motorisert eller manuell.

BenQ-projektoren er akkurat som sist den i testen som leverer best lyd fra de interne høyttalerne. Denne er faktisk brukbar som mer enn absolutt siste utvei, noe vi ikke kan si om så mange av de andre. Det sagt, så vil du selvfølgelig ha en ordentlig lydløsning når du skal se på så store bilder som disse projektorene produserer, så vi vil kanskje ikke anbefale å bruke den interne høyttaleren uansett.

Den er også stillegående, om enn ikke like mye som projektorene fra spesielt Viewsonic og Acer. I høylysmodus leverer også BenQ-projektoren fra seg en høyfrekvent støysignatur som er spesielt irriterende å høre på, men ikke nødvendigvis reflekteres når vi måler støy.

Totalt sett leverer BenQ en god projektor til bruk på dagtid, men når mørket faller på sliter den litt med å gjengi detaljer i de mørkeste delene av bildet.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Benq TK800 7.5 Bra sitat BenQs fotballprojektor er blant de beste til nettopp det: Fotball i mye lys. Fordeler + Svært høy maksimal lysstyrke

+ Automatisk keystonejustering

+ God innebygd høyttaler

+ Relativt stillegående Ting å tenke på — Ingen lens shift

— Litt svakere detaljnivå i mørket enn konkurrentene

— Støysignaturen er litt høyfrekvent og irriterende

— Litt regnbueeffekt

Acer V7850

Kamera Acer V7850

Acers V7850 har for tiden en nærmest obskøn pris på 30 000 kroner. Det skal imidlertid skyldes mangel på produktet fra fabrikk, og Acer spår at prisen vil komme ned igjen om kort tid. Vi har tidligere også sett den på nett til cirka 23 000 kroner.

Dessverre lar vi oss ikke imponere av Acer-projektoren, som også benytter såkalt XPR-teknologi for å lage et 4K-bilde ut fra en bildebrikke som i utgangspunktet er på 2716 x 1528 piksler.

Den fungerer fint til fotball om du har kontroll på lysinnslippet rundt, og vi liker funksjonen AcuMotion i begrensede mengder godt. Den jevner ut bevegelser ved å sette inn ekstra bilder innimellom bildene den får levert fra kilden, og det gir en jevnere og mer behagelig bildeflyt såfremt du ikke overdriver. Da fremstår det fort overbehandlet og kunstig.

Der Aceren faller gjennom er imidlertid på sortnivå og detaljer i mørke nivåer av bildet. At en projektor til over 20 000 kroner skal ha så svakt sortnivå er rett og slett ganske uforståelig. Mørke områder fremstår som store svarte bildeblokker, såkalt «black crush», og det fremstår som spesielt merkelig, all den tid Aceren heller ikke har noen enorme lysressurser å by på.

Den har dessuten en viss regnbueeffekt å spore, og overraskende er også at den kommer helt uten keystone-justering. Det gjør det ekstra vanskelig å tilpasse bildet hvis du må plassere projektoren litt for høyt/lavt eller litt ut til siden fra lerretet.

Nei, Acer, denne får dere oss ikke til å si så mye pent om. Den er helt grei til å se godt opplyst innhold på, men så fort det er snakk om mørke scener og å gjengi detaljer i sort, så faller den fullstendig gjennom.

6 Helt greit fjerne Sammenlign Acer V7850 6 Helt greit sitat Høy pris og dårlig sortnivå stikker kjepper i hjulene for denne Acer-projektoren. Fordeler + Fine farger og god dynamikk i vel opplyste scener

+ Meget stillegående

+ Fysisk lens shift Ting å tenke på — Høy pris

— Ingen keystone-justering

— Svært svakt detaljnivå i mørke scener

ViewSonic PX747-4K

Kamera ViewSonic PX747-4K

Viewsonic PX-747-4K er den billigste 4K-projektoren på markedet, og et godt symbol på at det noen ganger kan bli for billig.

Den har rett og slett litt for blasse farger til å overbevise, og dessuten det samme problemet som Acer-projektoren ved at detaljnivået i mørke scener er fullstendig fraværende. Viewsonic opplyser riktignok at 747-4K er laget for bruk i mer opplyste rom, mens modellen 727-4K vil by på bedre kontrast i mørke rom, men da hadde vi også forventet mer sprut i fargene med lysstyrken på fullt.

Dette fungerer greit til fotball, sport, tegnefilm og annet lyssterkt innhold, men samtidig er det ikke til å komme utenom at vi nok heller ville valgt en god full HD-projektor – for eksempel Epson-modellen som vant sist – enn denne. Det er heller ikke mange tusenlapper opp til Optoma UHD300X om du gjerne vil ha «4K»-oppløsning.

Viewsonic-projektoren håndterer bevegelser godt, men fargene mangler metning og hudtoner fremstår som ganske svake. Vi ser også tydelige oppskaleringsartefakter på fotball i 720P-oppløsning ved at banen får store områder som bare fremstår som en grønn masse.

Den har heller ingen fysisk lens shift, som gjør det litt ekstra utfordrende å justere riktig, og heller ikke her får vi justere keystone i noe mer enn én retning. Vi savner den enkle hjørnejusteringen billigprojektorene vi testet sist ga oss.

Uheldigvis for Viewsonic: Markedets billigste 4K-projektor fremstår ikke for oss som noe godt kjøp.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign ViewSonic PX747-4K 5.5 Middelmådig sitat Markedets billigste 4K-projektor er dessverre også ganske svak. Fordeler + Lav pris

+ God på å håndtere bevegelser i bildet

+ Liten og plasseringsvennlig Ting å tenke på — Blasse farger, svakt sortnivå og dårlig detaljnivå i mørket

— Ikke imponerende lysstyrke

— En viss regnbueeffekt

— Ingen lens shift

Stein Jarle Olsen, Tek.no Epson TW-7300. Stein Jarle Olsen, Tek.no Epson TW-7300. Stein Jarle Olsen, Tek.no Acer V7850.

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse

2. juni 2018, 06:00

