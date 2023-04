Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Muttertrekkere på batteri

Klar for nye dekk til bilen? Vi tester muttertrekkere på batteri

Vi røsker opp bolter så det griner etter.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er to ganger i året de fleste av oss ønsker oss en muttertrekker. På våren når vi skal skifte til sommerdekk, og på høsten når vinterdekkene skal på.

Gjør du jobben selv, uten elektronisk hjelp, kan det være et strev å få løsnet boltene. Enten fordi snø og salt har hjulpet boltene å sette seg ekstra godt, eller fordi bilen har vært innom et verksted der det ofte trekkes til med luftverktøy.

Som regel følger det med verktøy i bilen til å skifte hjulene, men det finnes langt mer hendige løsninger.

Muttertrekkere er verktøyet som passer midt i blinken når denne jobben skal gjøres. Kjøper du en slik maskin med batterier, får du en løsning som fint kan hjelpe deg å løsne bolter som ellers kan være utfordrende å løsne med en vanlig hjulvinne.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vær forsiktig når du bruker muttertrekker

Men du skal være forsiktig når boltene skal trekkes til igjen. Det er nemlig sånn at de fleste muttertrekkere kan skru til langt strammere enn hva som er anbefalt.

Tommelfingerregelen er at du ikke skal trekke til med mer enn 120 newtonmeter (Nm), spesielt ikke på lettmetallsfelger.

Det tilsvarer kraften om du henger cirka 12 kilogram fra en horisontal stang på én meter og lar gravitasjonen dra den ned.

Dette må du tenke på før du bruker en muttertrekker

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Muttertrekkere kan underlette mye strev og frustrasjon når hjulene skal skiftes. Men det er også en del ting du bør være klar over.

Som vi allerede har nevnt så er disse muttertrekkerne mer enn sterke nok til å skru til boltene på bilen din. Men det er en risiko å ta. Flere av disse maskinene har riktignok mulighet for å skru ned momentet slik at den ikke skrur til med full kraft. Men det aller beste er kun bruke maskinen til å skru til boltene etter at du har startet å feste dem for hånd - og deretter ta den siste strammeprosessen for hånd.

Og for å vite at du har strammet akkurat passe er det kjekt med en momentstav. Da kan du justere inn ønsket moment, og trekke til det knepper. Da slipper du å stramme til altfor mye, og 120 Nm vil nok virke overraskende lite. Normalt pleier vi, også undertegnede, å skru til i nærheten av det man klarer. Men det er altså ikke bra for felgene, spesielt ikke om du har lettmetallsfelger. Du ender bare opp med å potensielt skade felgen.

Samtidig så slipper du å sitte med en bolt som har satt seg «noe inn i granskauen» neste gang du skal legge om. Et annet problem er at boltene kan ryke om du strammer alt for mye, og en knekt bolt kan fort bli en kostbar affære – eller i beste fall helt unødvendig plunder.

Husk også å etterstramme etter at du har skiftet hjul. Selv om 120 Nm skal holde dekk og felg trygt fast på bilen, så er det viktig å sjekke etter at du har kjørt noen kilometer. Ofte gjør vi ikke dette, før bilen enten begynner å lage rare lyder når du svinger eller at det har gått langt nok til at du sitter i grøfta på tre hjul – mens det fjerde triller videre inn i solnedgangen.

Under denne testen brukte vi pipesett med blant annet 24 mm kopp. Dette er en størrelse du normalt ikke trenger på bil. Oftest er disse enten 17, 19 eller 21 millimeter store. Og her kan det lønne seg å kjøpe et sett med kraftpiper. Disse er både kraftigere og ikke minst litt lengre, slik at du enklere kommer til uten at maskinen skrubber borti felgen.

Muttertrekker er heller ikke bare til hjulskift. For de som liker å skru bil er det et yndig verktøy, samt at man også kan bruke dem til andre ting som å skru kraftige treskruer eller montere sammen andre gjenstander som bruker bolter.

Derfor valgte vi akkurat disse muttertrekkerne Vis innhold I denne testen har vi tatt for oss muttertrekkere som bruker 18-volts batterier. Har du for eksempel en 18-volts drill liggende fra før, er sjansen stor for at du kan bruke det samme batteriet på muttertrekkeren fra samme merke. 18-volts batteri gir mer enn kraftige nok maskiner til hjulskift, men har også nok futt dersom boltene skulle sitte ekstra godt. Vi har testet maskiner i to ulike klasser: Lettere maskiner på 300–400 newtonmeter (Nm) og større og kraftigere på 600–750 Nm, hvor sistnevnte i større grad er «kraftkarer» som fungerer til mer enn hjulskift. I tillegg finnes det langt sterkere maskiner enn de vi har testet, men de er i hovedsak for større oppgaver som å skru på traktorer, anleggsmaskiner og den slags. De aller fleste maskinene i testen finner du på nett mellom 2000 og 3000 kroner i skrivende stund - uten batteri.

Slik har vi testet Vis innhold Som nevnt så har vi delt opp de totalt 13 maskinene i to ulike kategorier. Men de har likevel blitt vurdert på mange av de samme kriteriene, selv om bruksområdet til disse vil kunne være noe forskjellig. I denne testen har vi brukt 5 ampere store batterier, som er ganske vanlig størrelse for 18-volts batterier. Det finnes også både større og mindre batterier, og vil gjøre en forskjell i størrelse totalt ettersom mindre batterier er mer kompakte og kraftige batterier desto større. Vi har derfor ikke tatt med batterilevetid på disse maskinene. Skal du bare skifte hjul, så vil batteriet holde til flere biler innen du trenger å tenke på å lade opp batteriet igjen, selv med de litt mindre pakkene. Ofte har man i tillegg mer enn et batteri, slik at du fint kan bruke et mens det andre står i laderen. Og normalt er de fylt helt opp på rundt en times tid. Det første vi sjekker er hvordan maskinen er å holde i hånden . Et godt grep er alltid viktig, og samtidig er det fint om balansen i maskinen er sånn at den ikke føles «topptung». Da gjør at bruken går langt mer uanstrengt enn om vekten er feil fordelt.

. Et godt grep er alltid viktig, og samtidig er det fint om balansen i maskinen er sånn at den ikke føles «topptung». Da gjør at bruken går langt mer uanstrengt enn om vekten er feil fordelt. Her spiller også vekten en rolle. Siden vi har tatt utgangspunkt i maskiner uten batteri i testen rent prismessig, er også maskinene veid uten batteri. Her vil du naturlig nok måtte legge på en solid slump før du har den reelle totalvekten på maskin med batteri, men vår måling gir deg i alle fall en indikasjon på hvor matchvekten på bare maskinen ligger.

en rolle. Siden vi har tatt utgangspunkt i maskiner uten batteri i testen rent prismessig, er også maskinene veid uten batteri. Her vil du naturlig nok måtte legge på en solid slump før du har den reelle totalvekten på maskin med batteri, men vår måling gir deg i alle fall en indikasjon på hvor matchvekten på bare maskinen ligger. Samtidig ser vi på andre praktiske elementer som for eksempel om maskinen har gummiert beskyttelse ut mot der du skrur, slik at for eksempel felger ikke står i like stor fare for å bli ripete om du kulle være uheldig. Vi ser også på andre elementer som hvordan knapper og styring av moment er plassert, hvor godt lys maskinen har, og annen hendig funksjonalitet som for eksempel mulighet for å koble maskinen til telefonen din via bluetooth.

som for eksempel om maskinen har gummiert beskyttelse ut mot der du skrur, slik at for eksempel felger ikke står i like stor fare for å bli ripete om du kulle være uheldig. Vi ser også på andre elementer som hvordan knapper og styring av moment er plassert, hvor godt lys maskinen har, og annen hendig funksjonalitet som for eksempel mulighet for å koble maskinen til telefonen din via bluetooth. Så er det å måle kreftene, da. Momentet . En øvelse som er vanskelig å gjennomføre helt presist, når det er mange elementer som spiller inn. I denne testen har vi skrudd fast 24 mm-muttere til en gjennomgående bolt, og strammet disse med momentnøkler, hvor den største nøkkelen går helt opp til 1000 Nm. Dermed er alle boltene festet like hardt, og vi har gitt muttertrekkerne gjentatte forsøk på å løsne flere muttere strammet med samme moment.

. En øvelse som er vanskelig å gjennomføre helt presist, når det er mange elementer som spiller inn. I denne testen har vi skrudd fast 24 mm-muttere til en gjennomgående bolt, og strammet disse med momentnøkler, hvor den største nøkkelen går helt opp til 1000 Nm. Dermed er alle boltene festet like hardt, og vi har gitt muttertrekkerne gjentatte forsøk på å løsne flere muttere strammet med samme moment. Vi startet pent, med 120 Nm. Det tilsvarer hvor hardt du bør trekke til hjulboltene på bilen din. Men, alle vet at bolter kan skrues hardere, og andre påkjenninger kan også gjøre at boltene setter seg litt igjennom sesongen. Derfor tok vi steget videre opp til 300 Nm, så videre til 350 Nm, 500 Nm og til slutt 600 Nm. Når vi kom opp mot 600 Nm med moment, startet boltene å virkelig få det tøft, og vi vil tro at man sjeldent vil trenge å løsne noe som sitter noe særlig hardere enn 600 Nm i vanlig hjemmebruk.

I tillegg tok vi frem en overgang til bits, og lot maskinene skru inn kraftige treskruer i en limtredrager. Dette var ikke noe problem for noen av maskinene.

Til slutt å så spiller prisen en vesentlig rolle. Skulle to maskiner prestere like godt, vil prisen komme den billigste til gode. Men som alltid så er vi villig til å betale noe mer for en maskin, om den gir en langt bedre ytelse eller kvalitet enn andre.

De minste og netteste:

Dette er de åtte modellene vi har tatt inn som havner i den enkleste kategorien av muttertrekkere.

De letteste Dewalt DCF921 Metabo SSW 18 LTX 300 BL Metabo SSW 18 LTX 400 BL HiKOKI WR18DBDL2 Milwaukee M18 FIW2F12 Panasonic EY-7552 Bosch GDS 18V-450 HC Makita LXT DTW300 annonse Pris 1990 1499 2507 1595 2790 3879 3299 2047 Pris når testet 1990,- 1500,- 2500,- 2000,- 2800,- 3800,- 3200,- 1990,- Vekt (u. batt) 1132g 1131g 1299g 1136g 1089g 1860g 1568g 1190g Omdreininger / min. 2500 rpm 2650 rpm 2150 rpm 2700 rpm 2400 rpm 1500 rpm 2300 rpm 3200 rpm Slag / min 3600 ipm 3750 ipm 4250 ipm 3600 ipm 3500 ipm 2400 ipm 3300 ipm 4000 ipm Antall moduser 4 12 12 4 4 1 3* 4 Prod. max til (fastening) 406 Nm 300 Nm 400 Nm 305 Nm 339 Nm 470 Nm 450 Nm 330 Nm Prod. max fra (busting) 609 Nm 480 Nm 620 Nm Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt 800 Nm 580 Nm Testet ok busting 500 Nm 350 Nm 350 Nm 260 Nm 350 Nm 350 Nm 500 Nm 350 Nm Arbeidslys Rundt driver Base Base Under driver Rundt driver Har ikke lys Under driver Under driver Fukttoleranse Ikke oppgitt Ikke oppgitt Ikke oppgitt IP56 Vannavstøtende IP56 Ikke oppgitt Vannavstøtende Andre egenskaper - - - - - - Appstyring/WiFi for flere justeringer - Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: DeWalt DCF 921

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

DeWalt stiller med én av de fysisk minste maskinene i testen. Den veier lite og har veldig god ergonomi, med et slankt, gummiert grep som gjør den god å holde og lett å svinge. At den er liten gjør at den får enkelt plass de fleste steder.

Hvis det er trangt er det en stor fordel at det er kraftige regulerbare LED-lys rundt drevet på maskinen - dermed får du lys på området du jobber, uten fare for at det skygges av andre ting slik du kan oppleve hvis lyset er på basen eller bare under drevet.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her er fire ulike innstillinger for hastighet og slag. Styrkemessig klarte den å få løs mutteren vi strammet med 500 newton, og dermed tok den den hardeste utfordringen vi konsekvent klarte å gi disse trekkerne. De sterkeste er nok litt sterkere - men til vanlig husholdningsbruk spørs det om du har veldig mye bruk for mer.

Som for de fleste maskinene i testen kan du velge en egen boltemodus som gjør at den ikke fester bolter for hardt, og justerer ned moment når mutteren først har løsnet. Du har også en modus for festing av vanlige skruer, og ellers to trinn på ren styrke og hastighet.

Vi tester vanligvis ting med 5 Ah-batterier på, men med tanke på størrelse og ergonomi her, merker vi oss hvor vanvittig lett og ledig det er å jobbe med DCF921 med DeWalts vesle Powerstack 2 Ah-batteri - et batteri som påstås å yte som om det var 50 prosent større.

Maskinen har mye til felles konstruksjonsmessig med den røde andreplassen fra Milwaukee, og til samme pris ble det nesten hipp som happ hvilken som tok toppen. Men går du for gult har du råd til å kjøpe batteriet også for samme pris bare trekkeren fra Milwaukee.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Dewalt DCF921 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat DeWalt DCF921 gir topp ytelse og god ergonomi til en overraskende lav pris. Fordeler + Lett

+ Kommer til overalt

+ Godt arbeidslys

+ Masse kraft til størrelsen

+ Gummi rundt driveren

+ Fin å holde

+ Inngår i stort økosystem

+ God pris Ting å tenke på — Ingen tydelig oppgitt vanntålighet

— Svært lite å utsette for prisen

Anbefalt: Milwaukee Fuel FIW2F12

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jakter du en kraftig og solid maskin så vil denne modellen fra Milwaukee neppe skuffe deg heller. Du betaler riktignok en del mer enn hva du gjør for Dewalt-en, men du får en maskin som har det aller meste av funksjoner og kvaliteter over seg.

Maskinen har et meget godt grep, og er sammen med Dewalt-en den minste maskinen i testen. Dette er et godt valg for deg som liker å skru litt bil og sliter med at vanlige muttertrekkere blir litt i største laget for å komme til i alle kriker og kroker.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Når det gjelder krefter så fikser denne saken det vi hiver på den opp mot 350 Nm. Da bruker den litt tid, men klarer likevel å løsne bolten. Så man kan i alle fall si at maskinen fint takler å skru opp med den kraften som produsenten selv oppgir, og enda bitte litt til.

Vi liker at maskinen har et godt, varmt lys i snuten. Så med mindre du skal ha på en gigantisk pipe, så vil dette lyset gi deg god oversikt over hva du driver med. Og i motsetningen til Dewalt-en, som har et kaldt lys, er diodene i denne maskinen langt mer varme og naturlige.

En annen detalj som er greit å ta med seg er at maskinen har gummi i fronten. Så du slipper å engste deg unødvendig for at de nye felgene skal skrapes opp av maskinen.

Som nevnt koster denne maskinen mer enn Dewalt-en, og derfor misser den ut på topplasseringen. Men det er ingen tvil om at dette er en maskin vi trygt kan anbefale deg.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Milwaukee M18 FIW2F12 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Milwaukee innfrir - som vanlig, men det koster også flesk. Fordeler + Aller lettest i testen

+ Kommer til overalt

+ Best arbeidsbelysning

+ Masse kraft til størrelsen

+ Gummi rundt driveren

+ Fin å holde

+ Inngår i stort økosystem

+ Vannavstøtende Ting å tenke på — Svært lik, men koster mer enn testvinneren

Mye for pengene: Makita DTW300

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I likhet med testens to vinnere er også Makitas letteste trekker forholdsvis kompakt. Den har tillitvekkende byggekvalitet, og plast rundt drevet slik at ikke gulvet tar skade når du legger den fra deg.

Trekkeren er både lett å håndtere og enkel å betjene. Her er fire ulike hastigheter med og uten slag, for god fleksibilitet.

Da vi gikk opp fra 350 newton-klassen på mutterløsninga måtte Makitaen gi seg, men hvis hjulboltene dine sitter bedre fast enn dét, er det sannsynlig at du har traktor og ikke bil.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er blant testens kjappeste trekkere, med høyt antall både omdreininger og slag i minuttet, så for deg som har mange og lange bolter som skal på plass er det en utmerket maskin. Selv om den ikke har lyset dandert rundt driveren, slik de to andre pallplassene har, er det likevel rett under, så faren for at noe kommer i veien er liten.

Alt i alt en meget god trekker til en fornuftig pris for deg som ikke har ekstremt høye krav til rå kraft.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Makita LXT DTW300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Solid utvalg innstillinger og bra holdbarhet Fordeler + Svært kjapp

+ Mange innstillinger

+ Ålreit grep

+ Plast rundt driveren beskytter gulvet

+ Ok arbeidslys rett under driver

+ Fuktsikret (XPT) Ting å tenke på — Kunne kanskje vært litt sterkere i dette selskapet

Bosch GDS 18V-450HC

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av testens dyreste maskiner kommer fra Bosch. Men selv om den er dyr, så er den fortsatt blant de aller beste maskinene.

Er det noe denne maskinen kan skilte med, så er det godt med krefter for størrelsen sin. Den er riktignok litt mer omfangsrik enn de minste maskinene i denne kategorien, men den kan også enkelt trekke opp bolter som sitter ganske godt.

Under vår test så taklet den alt opp mot 500 Nm uten problemer, selv om sistnevnte var noe den måtte jobbe litt med.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er også en maskin som har en liten wow-faktor om du liker apper og dingser. Her kan du nemlig legge inn en app og koble mobilen din mot muttertrekkeren. Det gir deg mulighet til å justere de ulike modusene, justere lyset og ikke minst slå av eller på myk start. Da vil maskinen starte i et roligere tempo og gradvis bygge seg opp i hastighet. Kjekt om du skal skru bolter med litt finere gjenger.

Denne maskinen har ingen form for polstring i snuten, så du må nødvendigvis være noe mer forsiktig når du skal skifte hjul med tanke på riper.

Det er også verdt å nevne at Bosch har et hav av ulike maskiner som bruker de samme batteriene som denne muttertrekkeren, så den er en del av et mulig større økosystem på sikt.

Alt i alt er dette en sikker traver fra Bosch, en kraftig og fin maskin som etter alt å dømme vil stå støtt i stormen i flere år fremover. Den misser likevel ut på et anbefalt-merke fra oss, da den rett og slett er ganske mye dyrere enn mange av maskinene i testen. Men at den er god, er det lite tvil om.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Bosch GDS 18V-450 HC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Her får du en nyttig app og en råsterk maskin som passer i ett av de mest utbredte økosystemene. Fordeler + App som faktisk gir nytteverdi

+ Godt med styrke i dette selskapet

+ Bosch har et voldsomt utbredt økosystem

+ Hendige hurtiginnstillinger på basen Ting å tenke på — Svært kostbar maskin

— Lys på base er ikke helt optimalt

— Ingen beskyttelse rundt drivverket

— Ingen spesiell vannsikring

Metabo SSW 18 LTX 300 BL

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Metabos minste maskin i testen er også en av de rimeligste. De to går nesten om hverandre, med unntak av at den større modellen altså er litt kraftigere. Dermed ble rekkefølgen mellom dem i stor grad avgjort av stein, saks, papir - og det faktum at du ikke er så langt unna å få komplett sett med lader og batteri (1200 kroner) for de 700 kronene du sparer på å velge LTX 300-utgaven fra Metabo.

Maskinen er lett i konstruksjonen, og enkel å kontrollere med myk start før den virkelig tar i. Vi synes håndtaket er i tykkeste laget, så selv om den er kompakt er den ikke helt på nivå med de beste på ergonomi.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den måtte jobbe litt for å klare 350 newton-bolten da vi testet, men den kom frem etter litt hamring.

På listen over ulemper nevner vi et nokså svakt lys som er montert på basen, slik at ting og tang kan komme i veien for arbeidslyset. Det er også ugunstig at batteri og utløserknapp er litt krøkkete å betjene, slik at det krever et visst håndlag å bytte batterier raskt.

Men alt i alt er ulempene her få og små, og totalt sett snakker vi om en godt og vel godkjent muttertrekker. Dens eneste synd er å være testet i et utvalg der det finnes enda bedre utgaver.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Metabo SSW 18 LTX 300 BL annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat God allround-maskin som ikke koster for mye. Fordeler + Lett og grei maskin

+ Klarer de fleste jobber

+ Svært presis styrkestyring (12 trinn)

+ Plast rundt driver skåner gulvet Ting å tenke på — Litt tykt grep

— Ikke blant de sterkeste lette

— Ikke supert arbeidslys

— Treg batterimekanisme

Metabo SSW 18 LTX 400BL

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På neste plass på stigen finner vi også en velfungerende storebror i Metabo-familien. Og den har et par forskjeller som kan være viktige for noen. Som om at den koster en del mer en den rimeligere 300 Nm-modellen, men også er en del sterkere.

Når vi kjører testen av 350 Nm så klarer denne maskinen det ganske greit, og det vitner om litt mer trøkk der du måtte trenge det. Selv om også lillebroren klarte denne, måtte den likevel jobbe langt hardere for å komme i mål.

Utover det så er konstruksjonen på disse to modellene ganske like. Naturlig nok er denne 400 Nm-varianten et lite hakk større, men noen gigantisk forskjell er det likevel ikke.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Også denne modellen har et ganske nøkternt lys, selv om det jo er bedre enn ingenting. Da vi testet driller var løsningen til Metabo for å løse ut batteriet litt knotete, og det er det også på muttertrekkeren. Heldigvis er det ikke sånn at du må skifte så ofte, men det er likevel greit å notere seg.

Men alt i alt så gjør Metabo en god figur her, og mangler ikke mye før de er oppe og matcher de aller beste i denne testen.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Metabo SSW 18 LTX 400 BL annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Metabos trekker gir presisjon og styrke, men også noen svakheter. Fordeler + Lett og grei maskin

+ Klarer også litt tyngre jobber

+ Svært presis styrkestyring (12 trinn)

+ Plast rundt driver skåner gulvet Ting å tenke på — Litt tykt grep

— Ikke supert arbeidslys

— Treg batterimekanisme

— Enda mer styrke i de beste

Hikoki WR18DBDL2 NNK

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hikokis muttertrekker var den eneste i utvalget som ikke klarte å dra av en mutter som var festet med 300 newtonmeter moment. Vi måtte justere ned utfordringen spesielt for denne trekkeren, og klarte til slutt å løse opp en mutter som vare festet ved 260 newton. Forholdsvis nært, men ingen sigar.

Her er styrken såpass lav at en godt vintersaltet bolt kan risikere å sitte i hardeste laget, og tyngre utfordringer kan bli for voldsomme for Hikokis modell. Likevel er det nok snakk om unntakene der denne trekkeren kommer til kort i vanlig husholdningsbruk.

En viss fordel får du dog i at dette er en relativt rask trekker. Så hvis du har en haug mer finkalibrede skruer som skal på plass kan dette likevel være riktig trekker.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Maskinen likner en del rent fysisk på Makitas letteste, og fremstår med det som både hendig og kompakt. Det er plast rundt drivverket slik at du ikke treffer gulvet med reint metall når du legger den fra deg.

Som alltid fra dette merket er det en nokså solid og grei maskin ellers, og også prisen er noenlunde grei. Her er det rett og slett styrken som gjør at Hikoki nærmer seg jumboplass - om enn i en test der vi utelukkende har plukket deltakere fra kjente kvalitetsleverandører.

7 Bra fjerne Sammenlign HiKOKI WR18DBDL2 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Hvis boltene er mange og lette kan Hikokis raske trekker være riktig. Fordeler + God plassering av lys

+ Vannavstøtende

+ Hendig og lett

+ Plast rundt drivverket

+ Enkelt å justere styrke på basen

+ Høy hastighet Ting å tenke på — Testens svakeste trekker

Panasonic EY7552 18V

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jumboplassen går til denne muttertrekkeren fra Panasonic. Den er blant de aller dyreste maskinene i testen, og gir deg ingenting mer enn hva de andre modellene kan skilte med. Heller tvert i mot.

Denne modellen virker å være av typen som var moderne for noen år siden, men som har stått litt stille i utviklingen mens de andre produsentene har turet videre. Men det betyr ikke at det er noe direkte dårlig produkt.

For det er en ganske så sterk trekker vi har med å gjøre, hvor den klarer 350 Nm uten altfor mye problemer. Dog må den kaste inn håndkleet på 500 Nm, men det må nesten alle i denne klassen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi liker grepet maskinen gir deg, og det er ikke dumt at den har et solid gummikrage rundt hele maskinen som beskytter både den når du legger den fra deg og felgene når du skal skru hjulene. Samtidig har den et lavere antall omdreininger, og støyer med det ikke i nærheten like intenst som resten av trekkerne i denne testen.

Men maskinen blir som sagt for dyr i forhold til at den er stor og klumpete, faktisk en del større enn de kraftigere maskinene som kommer under her, og i tillegg mangler den muligheten for å kunne justere hastigheten og kreftene du har til rådighet.

Samtidig har den heller ikke noe lys, som den eneste i hele testen. Og selv om lyset på Metabo heller ikke er urkraftig, så er det likevel noe der. Så dette er nok en liten ting som trekker ned totalen.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Panasonic EY-7552 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Panasonics trekker koster og veier mye, og er hverken kraftig nok eller funksjonsrik nok til å helt rettferdiggjøre det. Fordeler + Gummikappe gjør den lett å legge fra seg

+ Presis motorkontroll

+ Lavt støynivå

+ Fuktsikret Ting å tenke på — Tung

— Dyr

— Ingen innstillinger

— Lav RPM og IPM

— Ikke spesielt sterk

De store og kraftige muttertrekkerne:

Dette er de fem modellene vi har tatt inn som havner i den kraftigere kategorien av muttertrekkere.

De tyngste Dewalt DeWalt DCF891 Milwaukee M18 FMTIW2F12 Makita DTW700 Ryobi RIW18 Ryobi One+ HP RIW18X annonse Pris 3367.21 2890 2790 1899 1998 Pris når testet 2800,- 2700,- 2800,- 1800,-* 1999,- - - - - - Vekt (u. batt) 1727g 1600g 2023g 1724g 1690g Omdreininger / min. 2000 rpm 2575 rpm 2200 rpm 2600 rpm 2800 rpm Slag / min 3250 ipm 3100 ipm 2700 ipm 2900 ipm 3800 ipm Antall moduser 4 4 4 3 3 Prod. max til (fastening) 760 Nm 745 Nm 700 Nm Ikke oppgitt 700 Nm Prod. max fra (busting) 813 Nm 881 Nm 1000 Nm 600 Nm 900 Nm Testet ok busting 500 Nm 500 Nm 500 Nm 350 Nm 350 Nm Arbeidslys Base Rundt driver Under driver Base Rundt driver Fukttoleranse - Vannavstøtende Vannavstøtende - - Andre egenskaper - - - Ikke børsteløs, pris for kit med lader og batt. - Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Milwaukee Fuel FMTIW2F12

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Milwaukees kraftigste er den eneste i vårt utvalg av enda sterkere trekkere som har en formfaktor som minner om de lette trekkerne. Den er rett nok litt lengre og tyngre, men dette er fortsatt en trekker du kommer til nesten overalt med, og mange av de lette er fysisk større - om ikke tyngre - enn denne tassen her.

Som den lette fra samme selskap får du upåklagelig belysning av arbeidsområdet med tre dioder rundt drivverket. Den er hendig og god å holde i. Og det er gummi rundt tuppen på maskinen for alle gangene den legges litt brått ned på gulvet i arbeidets hete.

Denne maskinen er særdeles sterk og klarte en mutter festet med 500 newton uten nevneverdige problemer. Det burde den da i og for seg også klare. Vi forsøkte å sette maskinene på prøve med sterkere lut, men gjentatte runder med 600 newton stramming tok rett og slett livet av stålboltene våre - så resultatene ble ikke brukbare.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Selv om den tar særdeles hardt i er den ikke spesielt utfordrende å holde mens den gjør det. Du får også presis og god kontroll over kreftene, og det er enkelt å stille styrken på basen til maskinen.

Prismessig er faktisk ikke denne saken så verst heller - til 3.000 kroner på testtidspunktet havner du på linje med de litt påkostede av de lette. Så hva du velger handler nok mest om du behøver såpass med krefter som denne kan gi, eller om du heller vil spare en halvkilo i vekt for å ha en trekker det er enda lettere å jobbe med.

At denne likevel er den eneste som minner om de kompakte, og samtidig har denne styrken, gjør at vi hever den til topps blant de sterke. Trenger du en lett trekker som av og til kan ta de store jobbene føles ikke dette som et gærent kompromiss.

9.5 Imponerende fjerne Sammenlign Milwaukee M18 FMTIW2F12 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9.5 Imponerende sitat Milwaukees muttertrekker er kompakt, bjørnesterk og fornuftig priset. Fordeler + Svært kompakt med tanke på styrken

+ Godt grep

+ God arbeidsbelysning

+ Lett å justere styrke

+ Vannavstøtende Ting å tenke på — Litt tung hvis du kun skal gjøre lette jobber

Anbefalt: Makita DTW700

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av testens virkelig tungvektere hva gjelder krefter er denne modellen fra Makita. En skikkelig arbeidshest som uten problemer napper opp de utfordringene vi gir den.

Dette er en av de større maskinene rent fysisk, men er likevel meget god å holde i. Med et fem amperetimers batteri får du en pakke som hvor trekkeren er helt i balanse. Grepet på maskinen er gummiert, og ikke for smalt. For undertegnede som har en hånd som passer best i hansker på størrelse 9 eller 10, er dette kanskje testens beste grep.

Som nevnt har denne drillen overhodet ingen problemer med å trekke opp bolter som er festet med 500 Nm, altså strammet betydelig strammere enn du bør på en bil.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fordelen er at trekkeren også har flere effekttrinn å velge blant, slik at den kan temmes nok til å ta unna hjulbolter uten at du sprenger grensene for hvor hardt det skal strammes.

Også denne maskinen har et kraftig lys, som er montert i underkant av «nesen». Det gir godt og oversiktlig lys fra den kanten, men den gir ikke et like godt lys som det vi finner hos blant annet Milwaukee og DeWalt. Men det er likevel bedre enn mange av de andre modellene i testen.

Makita er kanskje den aktøren på markedet som har flest dingser du kan bruke det samme batteriet på. Det gjør at du får massivt med alternativer dersom du velger denne modellen.

Alt i alt er dette en meget tillitvekkende trekker som får jobben gjort og vel så det. Et klart anbefalt produkt.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Makita DTW700 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Skikkelig godt grep og haugevis av krefter fra Makita Fordeler + Bjørnesterk maskin

+ Testens beste grep

+ Enormt økosystem

+ Gummiering rundt drev

+ Vannavstøtende Ting å tenke på — Stor maskin

— Vesentlig tyngre enn konkurrentene

DeWalt DCF891

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

DeWalt sin største trekker føles unektelig fra en annen generasjon enn den som vant blant de lette. Visse ting likner, som den hendige styrkekontrollen på basen - og naturligvis den kanarigule fargen. Men ellers blir vi litt skuffet av at ikke denne er så voldsomt god som sin lillebror.

For her er både størrelse og vekt skutt i taket sammen med den ekstra styrken. Og flere av de praktiske fordelene med minstemann har blitt borte.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Maskinen er tyngre enn Milwaukees sterke. Her får du et enkelt lys på basen, der det lett kan skygges for av saker og ting du jobber med. Det er heller ingen gummipolstring foran på maskinen.

Styrken er det likevel ikke noe å si på, og maskinen klarte 500 newton-mutteren vår uten for mye trøbbel. Slik den burde med oppgitte styrker.

Dette er på ingen måte en dårlig trekker, men med en pris som legger seg omtrent på samme nivå som de to beste blant de tunge, ser vi få grunner til å velge den med færrest praktiske egenskaper av dem. Hvis du likevel er i DeWalts økosystem med batterier og trenger en muttertrekker til de virkelig tunge oppgavene ser vi heller ingen grunn til å avbefale denne kraftpluggen.

Den kommer bare litt til kort i akkurat dette utvalget.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Dewalt DeWalt DCF891 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En fin og kraftig muttertrekker som bare forbigås på noen komfortegenskaper Fordeler + Greit med krefter

+ Enkel justering av styrke Ting å tenke på — Relativt tung

Ryobi RIW18

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I utgangspunktet er Ryobi ofte sett på som et produkt som passer best i en «hobbykategori». Men siden produsenten vant vår forrige test tilbake i 2017, følte vi at de burde være med også i år. Selv om den altså må bryne seg på modeller som ofte betegnes som en del av proffklassen.

Men du trenger ikke avskrive denne modellen av den grunn. Selv om den ikke er best på noe, så er den heller ikke dårlig på noe. Og når du baker inn prisen i totalen, som er snaue 1800 kroner for maskinen inkludert et batteri, litt piper og lader, så må vi si at maskinen klarer seg overraskende godt.

Dette er den rimeligste av de to maskinene vi har tatt med, og den har en vanlig, tradisjonell børstemotor. Nå skal det sies at momentet som er oppgitt av produsenten virker i overkant optimistisk, særlig når maskinen ikke klarer å ta opp bolten vi har festet med 500 Nm. Men når det er sagt, har den ingen problemer med å skru løs bolten som er festet med 350 Nm. Så du vil normalt klare deg fint med denne når hjulskiftene skal tas – også om boltene sitter ekstra godt.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Maskinen har i tillegg tre ulike hastigheter / momenter å velge mellom, slik at du kan roe ned maskinen når du skal skru til boltene igjen. Men igjen, den siste strammingen gjør du med en momentstav.

Maskinen har også lys, uten at det er noe i nærheten av det beste i testen, så er det likevel noe som hjelper deg i tussmørket. Og det er et aldri så lite pluss.

Alt i alt er dette en helt kurant maskin som vi tror kan tilfredsstille mange vanlige hjem, spesielt om maskinen i hovedsak brukes til hjulskift. Da kan du fint leve med at maskinen er ganske storvokst. En maskin vi mener rett og slett er mye for pengene – selv om den altså er litt underdog i dette beitet.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Ryobi RIW18 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Ryobi gir deg full og fornuftig pakke til ekstremt lav pris. Fordeler + Selges svært billig med alt (1800 kroner)

+ Klarer de fleste utfordringer du kan ha på hjemmebane

+ Greit nok grep

+ Omfattende økosystem for batteriene Ting å tenke på — Tung med tanke på kreftene

— Børstemotor

— Lys på basen kan lett skygges for

— Metallhuset kan sette merker i gulvet

Ryobi RIW18X

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ryobis påstått sterkeste maskin klarer ikke å dra løs 500 newton-mutteren vår. Men får i likhet med lillebror få problemer med 350 newton. Den er kraftig nok for de fleste formål, og her får du en del gode egenskaper.

For eksempel får du arbeidslys rundt driveren, og gummidempere som sitter på selve huset, slik at ikke gulvet går i stykker.

Maskinen ser definitivt mer moderne ut enn den minste Ryobien og har designmessig mer til felles med de dyrere maskinene i denne testen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Her får du et ok grep, og enkel justering av styrken på basen. Et enormt økosystem, med et fokus rettet litt mer inn mot huslige sysler enn typiske «proffsysler» gjør nok Ryobis maskiner litt mer aktuelle for hvermannsen.

Ryobis maskin har oppgitte styrketall som plasserer den med de sterkeste vi testet. Men i praksis føler nok denne maskinen seg langt mer hjemme med de letteste modellene vi testet. Og der blir den både litt stor - og den er priset like høyt som testvinneren blant de lette fra DeWalt.

Det blir rett og slett litt dyrt fra en leverandør som ellers er meget gode på kombinasjonen god pris og passelig kvalitet. Som vi har sagt i noen fall ellers; hvis du allerede er i økosystemet er dette en helt ok trekker. Men skal du velge kun basert på trekkerens pris og egenskaper kommer Ryobis dyreste akkurat til kort.

7 Bra fjerne Sammenlign Ryobi One+ HP RIW18X annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Ryobi gjør en grei nok jobb, men til pris og styrke matcher ikke vinneren blant de lette. Fordeler + Solid konstruksjon

+ Klarer testmutter opp i 350 newton

+ Lett å velge styrke

+ God arbeidsbelysning rundt drev

+ Gummibeskyttelse på sidene av drevet Ting å tenke på — Påstått svært store krefter, nærmere testens lette trekkere i styrke

— Fysisk litt klumpete

— Kostnad på linje med testvinneren av de lette

