Samletest Elektriske tannbørster under 1000 kroner

For 500 kroner får du en tannbørste som pusser nesten like godt som toppmodellene

Store forskjeller i vår test av de billigste elektriske tannbørstene.

Vi har testet seks nye rimelige elektriske tannbørster, i tillegg til fire fra den opprinnelige testen.

Oppdatert juli 2022 med seks nye modeller: Oral-B Pro 1 970, Oral-B Pro 3 3400N, Jordan TBX-300B Smile Plus, Philips Sonicare 4500 ProtectiveClean, Ordo Sonic+, samt Oclean Air 2T Electric Toothbrush.

Modeller som er fjernet siden de ikke lenger er i salg: Oral-B Pro 600, Jordan Clean TB-60W og Jordan Clean Plus TBPL-120W.

Mange er skeptiske til elektriske tannbørster og ser det som et unødvendig luksusprodukt. Hvorfor skal man kjøpe en elektrisk tannbørste når man fint klarer å pusse tennene med en enkel tannbørste kjøpt på dagligvaren?

Selv om vanlige manuelle tannbørster fungerer fint er det også slik at mange tannleger anbefaler bruk av elektriske tannbørster fordi de fjerner mer plakk på kortere tid. Dessuten kan det være behagelig å la en maskin gjøre mesteparten av jobben for deg når klokken har passert midnatt og alt du vil er å kaste deg i seng.

Når det er sagt så byr elektriske tannbørster på et uoversiktlig marked med store prisforskjeller. Her er det mange modellnavn og mange nesten-identiske modeller å holde styr på. For en liten tid tilbake skrev vi en sak der vi forsøkte å adressere noen av disse problemstillingene. I saken sammenlignet vi tre ulike tannbørstemodeller i vidt ulike prisklasser.

Et av spørsmålene vi forsøkte å svare på var om det er nødvendig å bruke flere tusen kroner på en elektrisk tannbørste, eller om det holder å kjøpe en rimeligere modell. Det korte svaret var at mellomløsningen ga mest for pengene. Den rimeligste børsten, Oral-B Pro 3, gjorde det også godt. Derfor er den representert her i sammenligning med de andre rimelige modellene.

For de som er skeptiske til å bruke flerfoldige tusen på en elektrisk tannbørste har vi derfor samlet ti tannbørste-modeller til under tusenlappen. Hvilke modeller vi har testet kan du se under:

- Merke Oral-B Pro 2700 Oral-B Pro 1 970 Oral-B Pro3 3400N Jordan TBX-300B Jordan Clean Fresh (TB-120P) Philips Sonicare 4500 Philips Sonicare EasyClean (HX6511/22) Philips Sonicare HealthyWhite (HX6711/02) Ordo Sonic+ Oclean Air 2T annonse Pris 649,- - 499,- 485,- 269,- 847,- 491,- 797,- 661,- 699,- Pris ved test 499 kr 699 kr 499 kr 485 kr 599 kr 847 kr 499 kr 799 kr 664 kr 649 kr Batteritid 0:55 0:43 1:15 3:55 2:43 3:56 3:26 1:35 5:52 6:50 Pulseringer pr/min 28800 28800 45000 10000 omdreininger 9800 omdreininger 62000 31000 31000 40000 80000 Trykksensor Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt Ja (lydsignal) Bytt Bytt Bytt Bytt Tidssensor Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Krysse av Støynivå - 47 db 50 db 46 db - 37 db - - 46 db 34 db Vekt 129 gram 128 gram 126 gram 150 gram 123 gram 130 gram 131 gram 144 gram 104 gram 91 gram Reiseetui Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Krysse av Bluetooth/WiFi Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Påminnelse om børsteskifte Bytt Bytt Bytt Bytt Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt Bytt Antall børstemoduser 2 3 3 2 2 2 1 2 4 1 Antall børstehoder 2 stk 3 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk 1 stk Annet tilleggsutstyr - - Stand med børsteholder - - - - - starter-kit med tanntråd, munnskyll, tannkrem, munnskylleflaske Veggfeste

Slik testet vi

Det er utfordrende å teste elektriske tannbørster. Produsentene kaster om seg med moteord og spesifikasjoner det er vanskelig å motbevise. Spesielt dette med vibreringsfrekvens eller såkalt «oscillering» som det ofte kalles.

Vibreringsfrekvensen på en tannbørste kan være en indikasjon på motorkraft, men forteller sjelden hele historien. Enkelte av de mindre kjente produsentene etterligner dessuten designet på mer kjente modeller, uten at de klarer å matche egenskapene eller effektiviteten.

Ordo Sonic+ er, med unntak av fargen, til forveksling lik Philips Sonicare 4500. Modellen er allikevel langt unna når det kommer til effektivitet.

Samtidig merker man godt hvor kraftfulle de ulike tannbørstene er, og svak kraft kombinert med lav omdreiningseffekt kan gi en opplevelse av at man må gjøre store deler av jobben selv.

Når det er sagt så kan man altså ikke bare se på tallene, da det er store forskjeller i hvordan tannbørstene fungerer. På Jordan sine modeller for eksempel, så snurrer tannbørstehodet helt rundt istedenfor å svinge frem og tilbake. Det gjør at frekvensen blir mye lavere. Andre modeller har igjen en kombinasjon av både svingninger og små pulseringer, noe som på sin side gir en ekstremt høy vibreringsfrekvens. Vi har derfor lagt vekt på hvor effektive tannbørstene oppleves i bruk, og lagt mindre vekt på de oppgitte tallene.

Et annet viktig moment er hvor stødige tannbørstene oppleves under bruk. Noen av modellene oppleves «skranglete» mens man børster. Nå er nok ikke dette farlig for tennene, men det gir ingen behagelig opplevelse.

Andre viktige kriterier er batteritid og hvorvidt tannbørsten kommer med trykksensor eller ikke. Når det gjelder batteritid var det ekstremt store forskjeller på de ulike modellene. Det er også verdt å merke seg at noen av tannbørstene slår seg av etter to minutter, mens andre går til det er tomme. Selv om dette vanligvis ikke har så mye å si, kan det være viktig hvis man er mye ute å reiser og ikke har reiseetui.

Og til sist har vi sett på ekstrautstyr, og da spesielt ekstra børstehoder og reiseetui - da vi mener at dette er ekstrautstyret som gir mest merverdi. Nye børstehoder kan koste opp mot flere hundre kroner (for en pakke med 3-4 stk), og bruker man tannbørsten sin to ganger daglig er man nødt til å skifte børstehode noen ganger i året. Derfor anbefales det også å sjekke pris på ekstra børstehoder før man går til innkjøp av en ny tannbørste, siden dette kan bli en kostbar ekstrautgift på sikt.

Slik presterte tannbørstene mot hverandre:

Product Kraft Stødighet Batteritid Ekstra tannbørstehoder Reiseetui Trykksensor Oral-B Pro 2700 Jordan Clean Fresh (TB-120) Philips Sonicare HealthyWhite (HX6711/02) Philips Sonicare EasyClean (HX6511/22) Oral-B Pro 3 3400N CrossAction Oral-B Pro1 970 Jordan TBX-300B Smile Plus Blå Philips Sonicare 4500 ProtectiveClean Krysse av Ordo Sonic+ Oclean Air 2T Electric Toothbrush

Best i test: Philips Sonicare 4500 ProtectiveClean

Forrige Neste David Johansen Auby, Tek.no Åpne fullskjerm

Philips, Jordan og Oral-B regnes som de store tannbørsteprodusentene, og hver har sine unike egenskaper. Det spesielle med de elektriske tannbørstene fra nettopp Philips er at de kommer med avlang, «normal», børste. Avlang børste oppleves genuint annerledes enn runde børster (som på Oral-B).

For det første kiler den mer på siden av tungen og på tannkjøttet. For det andre spruter det mer tannkrem ut av munnen ved bruk. Det første er nok en vanesak, mens det andre må sees som en liten ulempe. På den annen side så er det enklere å pusse manuelt med en børste fra Philips om man har gått tom for strøm.

Uansett form, så synes vi Philips Sonicare 4500 er en tannbørste som fungerer veldig godt. Selv om den som nevnt kiler litt i tannkjøttet så er den ellers behagelig i bruk. Den har to moduser: «clean» og «white», der forskjellen ligger i at «white» gjør at børstehodet vibrerer noe mer fra side til side. Det er etter vår mening mer ubehagelig og vil nok ta lenger tid å vende seg til. «Clean» opplevdes mer skånsom og er derfor den modusen vi vil anbefale i starten.

Tannbørsten har tidssensor som gir et lite signal hvert halve minutt. Den stopper dessuten automatisk etter to minutter, noe som er bra hvis den uheldigvis skulle starte mens den ligger i bagasjen. Her skiller Philips seg fra blant annet Oral-B, som etter den har startet etter hvert vil gå tom for batteri. Tannbørsten har også testens nest laveste støynivå, og gir også fra seg en ganske behagelig summelyd. Det kan være en fordel hvis man skal børste tennene sent på kvelden eller tidlig om morgenene før resten av familien har stått opp. Batteritiden er på nesten fire timer, noe som er veldig bra.

Tannbørsten har også trykksensor som gir fra seg en lyd når den aktiveres. Det teller positivt, men vi opplevde ikke at lyden var tydelig nok. Her synes vi det fungerer bedre med lyssignal som på modellene til Oral-B. Som eneste modell i testen har også Philips Sonicare en funksjon som minner deg på at det er på tide å bytte børste. Ellers følger det kun med ett børstehode i esken, noe vi synes er litt snaut for denne prisen. Til gjengjeld følger det med reiseetui.

Det som imidlertid virkelig trekker denne tannbørsten opp er pussekraften. Her får man veldig rene tenner til en overkommelig pris.

Godt kjøp: Philips Sonicare EasyClean (HX6511/22)

Man skal ikke skue hunden på hårene, sier ordtaket. Den rett ut stygge plastinnpakningen får virkelig Philips Sonicare HX6511 til å se ut som noe billig ræl. Vel, noe sant er det i det. Philips HX6511 er billig.

Men det er ikke bare på pris at HX6511 imponerte. I batteritesten klokket denne inn med en batteritid på nesten tre og en halv time. Vi var også veldig imponert over hvor godt den pusset.

Noen trekk må vi allikevel gjøre. Modellen kommer dessverre uten innebygget trykksensor. I tillegg kommer den uten reiseetui og ekstra børstehoder. Når det er sagt så kommer tannbørsten med en egen plasthette for børstehodet, så det er begrenset bruk for etui så lenge man pakker den godt inn.

I vår test av mer eksklusive modeller var det også en Philips-tannbørste som kom best ut. Da informerte vi om at denne modellen kanskje ikke var ideell for deg med sensitive tenner. Ironisk nok er ikke dette noe problem med denne svakere modellen.

Svingningshastigheten er cirka halvparten til toppmodellene, og den reduserte styrken har rett og slett gitt bedre komfort. Dette har selvfølgelig litt å si når det kommer til pusseeffektivitet, men ikke så mye som man skulle tro.

Med en overlegen batterikapasitet og svært behagelige og effektive pusseegenskaper kommer Philips Sonicare HX6511 (testet modell 6511/04) godt ut i vår test.

Anbefalt: Oral-B Pro3 3400N

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Med en pris på 500 kr fremstår Oral-B Pro 3 som et veldig godt kjøp. Den er mer kraftull enn Oral-B Pro 1, som også er representert i denne testen, og batteritiden klokket dessuten inn på en halvtime lenger enn Oral-B sin andre modell. Det eneste som trekker Pro 3 ned i forhold til Pro 1, er at sistnevnte kommer med flere ekstra børstehoder. Allikevel mener vi at Pro 3 er et overlegent bedre kjøp.

Vi er spesielt imponert over motorkraften her. I bruk fremstår børsten nærmest som en toppmodell, så her får man mye kraft for pengene. Tannbørsten er også behagelig i bruk og rister ikke ubehagelig i hånden. Et problem noen ganger oppstår på tannbørster med rundt hode er at de fremstår som «skranglete». Dette gjelder ikke for denne modellen. Det er også positivt at tannbørsten har en lyssensor som slår inn hvis man presser for hardt. Det fungerer mye bedre enn lydsignal som er brukt på noen av av Philips sine modeller.

Oral-B Pro 3 kunne definitivt hatt enda bedre batteritid og gjerne mer tilleggsutstyr som ekstra børstehoder eller reiseetui. Det er også synd at tannbørsten ikke stopper automatisk etter to minutters bruk - noe som kan være et problem hvis den skulle slå seg på ved et uhell under reise. Dette blir uansett bare småplukk, for det viktigste er at tannbørsten pusser svært så godt, spesielt med tanke på prisen. Modellen kommer i både sort og rosa, så her har man litt å velge i hvis man er kresen på den slags.

PS: Det er ikke første gang Oral-B Pro 3 3400N er inne til test hos oss. Modellen ble nemlig også grundig testet i desember 2021, og hele testen kan du lese her.

Philips Sonicare HealthyWhite (HX6711/02)

Tannbørstene til Philips leverer jevnt over gode resultater når det kommer til batteritid. Philips Sonicare HX6711 er dessverre et negativt unntak. Etter kun en time og 37 minutter tok tannbørsten kvelden. Det er under halvparten av tiden til HX6511.

Dette må sies å være ganske spesielt og vi tar forbehold om at vårt testeksemplar kan ha levert under det som er normalt fra denne modellen. Et tips er uansett å sjekke batteritiden umiddelbart hvis du allikevel skulle gå til innkjøp av denne børsten, og eventuelt levere den tilbake om batteritiden ikke skulle leve opp til forventningene.

Når det er sagt så må det sies at Philips Sonicare HX6711 leverer gode pusseresultater. Forskjellene med testvinner er minimale, og vibreringshastigheten er også identisk på de to børstene (31000 svingninger per minutt). Den store forskjellen ligger som sagt i batteritid, men også pris.

Denne modellen er noe dyrere enn søstermodellen, og selv om HX6711 kan skilte med to børstemoduser ser vi liten grunn til å velge denne modellen over HX6511.

Jordan TBX-300B Smile Plus

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Noe som er unikt med tannbørstene vi har hatt inne til test fra Jordan er at de har børstehoder som dreier helt rundt og ikke bare frem og tilbake (typisk kalt «oscillerende» på tannbørstespråk). Denne modellen har på høyeste effekt 10.000 omdreininger per minutt. En direkte sammenligning mot de andre modellene blir derfor vanskelig. I praksis opplever vi uansett ikke at dette har så mye å si. Jordan kommer med en helt grei motorstyrke og tannbørsten føles stabil i hånden og ikke skranglete som en del andre billige modeller.

Uansett, det er ikke kraft, men batteritid som er denne modellens store styrke. På esken reklameres det med 3 timers batteritid, noe som tilsvarer 45 dager hvis man pusser to ganger om dagen i to minutter. Vi målte. En liten evighetsmaskin med andre ord. Her trenger man definitivt ikke å ta med seg lader om man skal ut på reise.

Vi setter også pris på at tannbørsten stopper automatisk etter 10 minutter. Ikke fordi det er en påminnelse om å slutte å børste (vi håper de fleste slutter lenge før det), men fordi det er en liten garanti mot at tannbørsten går tom for strøm hvis man skulle være så uheldig at den starter i bagasjen under transport. På Oral-B sine modeller for eksempel så vil tannbørsten først stoppe når den er helt tømt for batterikraft.

I bruk er ikke Jordan TBX-300B den mest behagelige. Vi synes av/på-knappen var både tung og lite responsiv. Her må man dessuten trykke seg gjennom hastighetsvalgene for å slå av tannbørsten. Tannbørsten har heller ikke trykksensor, noe som er litt synd siden man gjerne vil ta i litt når motoren ikke er så sterk på denne. I esken følger det kun med ett børstehode og ikke noe annet ekstrautstyr.

Jordan Clean Fresh (TB-120)

Blant trauste tannbørster i hvitt og grått finner man denne spreke fargesprakende varianten fra Jordan. Jordan Clean Fresh er tannbørsten for deg som absolutt må assosiere alt du eier med personligheten din. Tannbørsten kommer i både rosa, blått og sort, men det er ikke bare fargen som er annerledes på denne modellen. Tannbørsten skilter også med et bedre grep. Håndtaket er omsvøpet av en myk gummi som unektelig gjør den god å holde i.

Prestasjonsmessig gjør denne modellen det ørlite grann bedre enn standardmodellen Jordan Clean. Så blir spørsmålet om man ønsker å betale dobbel pris for litt sterkere kraft, et par fargevalg og et bedre grep.

Som de andre Jordan-modellene har denne modellen også god batteritid. Dessuten har akkurat denne modellen en egen hurtigladingsfunksjon som gir cirka én ukes brukstid med 20 minutters lading. Det kan absolutt være nyttig hvis man er mye på farten.

Er du opptatt av et godt grep og ønsker deg en sporty tannbørste så er ikke dette noe dårlig kjøp.

Oral-B Pro 1 970

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi har to nye Oral-B modeller med i denne testen, og det mest naturlige er å sammenligne de opp mot hverandre. Oral-B Pro 1 970 koster i skrivende stund rundt 700 kroner, og er med det ca 200 kroner dyrere enn Pro 3. Med den lille prisforskjellen er det også naturlig å tenke at det også er en noe bedre modell. Når vi åpner pakken ser det også lovende ut. Pro 1 kommer med 3 tannbørstehoder totalt, noe som absolutt gir en merverdi. Til sammenligning kommer Pro 3 kun med ett tannbørstehode.

I bruk, derimot, må vi si at modellen skuffer litt. Den har ikke trykksensor, slik som det står lovet på pakken. Vi synes også tannbørsten er noe ustabil sammenlignet med Pro 3. Pro 3 har dessuten trykksensor som fungerer som den skal. Ellers er motorkraften på det jevne. Pulseringsfrekvensen er oppgitt til 28800, noe som er en god del lavere enn på Pro 3. Disse tallene skal man som nevnt i innledningen ta med en klype salt, men motorkraften oppleves i bruk også noe svakere. Viktigere er det kanskje å nevne at Pro 1 har en halvtime kortere batteritid enn Pro 3.

Utover dette fungerer Pro 1 på noenlunde samme måte som Pro 3. Begge børstene har tre hastigheter, men kun én av og på-knapp. Vi fant etter hvert ut at man kan holde inne knappen for å slå av istedenfor å trykke seg gjennom valgene for å slå av. Det er ikke ideelt, men fungerer greit nok. Det er også synd at tannbørsten ikke har noen tegn eller indikasjon på hvilken hastighet som er valgt. Det gjør at man noen ganger blir usikker og trykker seg forbi flere ganger enn nødvendig.

Pro 1 er en ganske standard modell fra Oral-B. Samtidig må vi si at den virker overpriset med tanke på kvaliteten man får her, og dette er nok et eksempel på at prisene på enkelte modeller henger igjen på et for høyt nivå.

Oral-B Pro 2700

Oral-B Pro 2700.

Sammenliknet med Oral-B Pro 600 (fjernet fra testen siden den ikke er i salg) kommer denne modellen fra samme produsent godt ut. Det er ikke en spesielt god tannbørste, men den utfører jobben greit nok. I motsetning til Oral-B Pro 600 har denne trykksensor med lys, noe som gir en god indikasjon på når man trykker for hardt.

Når det kommer til batteri har denne modellen cirka samme kapasitet som den billigere modellen. I testen gikk det snaut en time før børsten måtte resignere. Det er allikevel viktig å presisere at samtlige modeller fra Oral-B vi har forsøkt både i denne og forrige test har begrenset batterikapasitet, og alle har klokket inn på rundt én time.

Oral-B Pro 2700 er en ok tannbørste. I likhet med andre Oral-B-modeller har den svak batterikapasitet. Dessuten vibrerer den ganske kraftig, noe som trekker ned helhetsinntrykket.

Ordo Sonic+

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ordo Sonic+ er - med unntak av fargevalget - som snytt ut av nesa på Philips Sonicare. Men det er én stor forskjell: effektivitet. Mens Sonicare sørger for at tennene blir skinnende rene, oppleves denne børsten fra Ordo dessverre veldig svak i bruk - til tross for at den på papiret kan skilte med hele 40.000 pulseringer per minutt. Tannbørsten er et godt eksempel på at tall om omdreininger og pulseringer må tas med en stor klype salt.

Med dette i mente er det nesten komisk at Ordo Sonic+ har en av de flotteste innpakningene vi har sett på en elektrisk tannbørste. Alt ser lekkert ut og innpakningen er intet annet enn delikat. Her følger det dessuten med masse ekstrautstyr: tanntråd, munnskyll, tannkrem og en gedigen munnskylleflaske. Det gir kanskje litt merverdi for noen, men hvor nyttig alt dette er kan diskuteres. Vi hadde heller sett at det fulgte med flere tannbørstehoder eller reiseetui.

Tannbørsten er behagelig i bruk og oppleves stabil i hånden, men kraften er påtagelig svak. Vi gjorde en direkte sammenligning med Philips sin Sonicare-modell og det er ikke tvil om at den er overlegent bedre til å pusse. På Ordo må man gjøre mye av jobben selv, noe som er irriterende når man bruker en elektrisk tannbørste. Ja, det er mer effektiv enn med en vanlig børste, men når man først går for elektrisk så finnes det mye bedre alternativer til rundt samme pris.

Oclean Air 2T Electric Toothbrush

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Noen ganger opplever vi at produsenter overrasker med rimelige modeller som danker ut kjente kvalitetsaktører. Oclean Air faller ikke i den kategorien. Om noe, så er den kanskje enda svakere enn Ordo Sonic+.

Pulseringsfrekvensen er oppgitt til utrolige 80.000 per minutt (på Ocleans offisielle nettside). Uten at vi har undersøkt dette nærmere, må vi si at det virker mistenkelig høyt. Tannbørsten er uansett ikke særlig effektiv, og oppleves nesten mer som en «hjelpebørste» enn en fullverdig elektrisk tannbørste - der mye av pussejobben må gjøres på egen hånd.

Modellen er den minste i testen og med sine 91 gram er den også den lettesten. Dermed kan den kanskje være et greit alternativ om man er mye ute på reise. Tannbørsten kommer også med reiseetiu, noe som er et pluss. Batteritiden er på over 6 timer så denne kan man trygt ta med ut på reise uten å måtte ta med lader.

Tannbørsten har også testens laveste støynivå, men det er nok mye på grunn av at motoren er såpass svak.

Les også Elektriske tannbørster over 1000 kroner : Joda, en av børstene har app, men velg den som gir deg renest tenner