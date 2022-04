Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Samletest Beste spill-PC påske 2022 (15.000 kroner)

En nykommer gir deg best spillytelse til påske

5 butikker konkurrerer om å gi deg best spill-PC.

Tre av de fem deltagerne.

Her på Tek har det blitt en hyggelig tradisjon å kåre «Beste spill-PC» et par ganger i året. Konseptet går ut på at store og små butikker får mulighet til å sende inn sine beste tilbud i en prisklasse, før vi vurderer dem og kårer en vinner.

Med tiden har det vist seg at butikkene strekker seg langt for å hevde seg, med tilbud som gir deg som Tek-leser sjansen til å kjøpe kraftige og gode spillmaskiner til en penge som ellers ville være svært vanskelig.

Det har allerede gått et halvt år siden Multicom stakk av med seieren med sin «Mesh i824 Gaming». Den bød på RTX 3060 Ti-grafikk, en 11.-generasjons Intel Core-prosessor med seks kjerner, super kjøling og store muligheter for oppgraderinger.

Nå er vi tilbake med en ny kåring med fem deltagere. Akkurat i tide til den store «gaminghøytiden»: Påsken.

Vi kan avsløre at vinneren i denne runden gir rundt 15 til 20 prosent bedre spillytelse enn sist. Nå takket være inntil RTX 3070-grafikk og 10-kjernede prosessorer. Og alt for maks 15.000 kroner.

PS: Du kan se alle målingene våre nederst i testen!

Dette er deltagerne

Power Komplett Multicom Elkjøp Digital Impuls annonse Pris 14 999,- 14 999,- 14 995,- 13 495,- 14 995,- Pris ved test 15.000 kroner 15.000 kroner 15.000 kroner 13.500 kroner 15.000 kroner Modell Cepter Champion i37 Komplett i156 Epic Gaming Multicom Mesh i826 Gaming PCSpecialist Vortex G50R DI:PC EVO Frenzy Operativsystem Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 10 Grafikkort Nvidia RTX 3070 (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) Nvidia RTX 3060 Ti (8 GB) AMD RX 6600 XT (8 GB) Prosessor Intel Core i5 12600KF (6+4 kjerner) Intel Core i5 12600K (6+4 kjerner) Intel Core i5 12400F (6 kjerner) Intel Core i5 12400F (6 kjerner) AMD Ryzen r5 5600X (6 kjerner) Minne 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3600 MHz) Lagring 1 TB (M.2 NVMe) 2 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) 500 GB (M.2 NVMe) Kommunikasjon Ingen WiFi 6, BT 5.2 WiFi 6, BT 5.2 WiFi 6, BT 5 WiFi 5, BT 5 Brikkesett B660 (ATX) B660 (ATX) B660 (ATX) B660 (ATX) A520 (mATX) Kabinett Standard (ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Standard (ATX) Strømforsyning 750 Watt (80+ Gold) 650 Watt (80+ Gold) 700 Watt (80+ Bronze) 650 Watt (80+ Bronze) 550 Watt (80+ Gold)

Oppsummert om maskinene

Grafikkytelse Prosessorytelse Minne og lagring Støy Kjøling Oppgraderingsmuligheter og tilkoblinger Bygg og design Power Komplett Multicom Elkjøp Digital Impuls

Trykk på «Mer» eller åpne tabellen i fullskjerm for mer detaljerte vurderinger.

1. plass: Powers Cepter Champion i37

Cepter Champion i37.

Power har tidligere levert maskinen med best ytelse i kåringen vår. Denne gang klarer imidlertid kjeden for første gang å kombinere rå ytelse med andre viktige egenskaper også. Som oppgraderingsmuligheter og kjøling.

Såpass god er ytelse og inntrykk at maskinen vinner kåringen vår.

Ekstra artig er seieren fordi det er Powers splitter nye satsing på selvbygde spill-PC-er, under «Cepter»-merkevaren, som drar den i land.

Cepter er Powers eget merke, på linje med Kompletts «Svive» og Elkjøps «PC Specialist», men er altså bygget opp av komponenter fra mange mer kjente produsenter.

Og Cepter Champion i37, som kjeden har sendt oss, imponerer altså på flere plan:

Først og fremst er den alene i testen om å levere et RTX 3070-grafikkort. Det er en solid «TUF Gaming»-modell fra Asus med topp kjøling og merkbart høyere ytelse enn de nærmeste rivalenes ulike RTX 3060 Ti-kort. I våre tester målte vi 13 prosent bedre ytelse her, og dette har ingen problemer med å dra spill på høyeste grafikkvalg i 1440p-oppløsning eller høyere. Selv med teknologier som strålesporing og DLSS. Selv 4K-oppløsning kan denne maskinen ha suksess med i flere spill.

Best grafikkytelse kombineres med testens råeste prosessorytelse. En nyere 12. generasjon Core i-prosessor med 6 ytelseskjerner og 4 effektivitetskjerner sørger for topp ytelse nesten uansett hva du utfordrer maskinen med.

Også lagringen, en PCIe M.2-SSD på en terabyte, imponerer med rå hastighet.

Alle kan lage kraftige maskiner, men for første gang serverer Power en som også er svært stille. Helt stille under lett arbeid, faktisk, og såpass støysvak under spilling at du bare merker svak susing hodetelefoner tar fullstendig knekken på. Ironisk nok, ettersom prosessoren er vannkjølt, er det belastning av nettopp denne som skaper mest støy. Men da bare for rene prosessortester, noe «gamere» sjelden driver med.

På dette tidspunktet er maskinen nesten solgt, men det som overbeviste oss var strømforsyningen. Den er modulær for å redusere kabelsalat, men enda viktigere: den har høyest kapasitet i testen og er svært effektiv. Det betyr at veien ligger åpen for alle tenkelige oppgraderinger du måtte ønske deg i fremtiden. Være seg entusiastgrafikkort som trenger strøm fra tre PCIe-kabler, en enda kraftigere prosessor eller annet.

Hovedkortet gir deg allerede i dag mulighet til å utvide med mer lynrask PCIe 4.0-lagring, en håndfull SATA-SSD-er og mer minne. Alt kan enkelt installeres i et romslig metallkabinett og gjerne skjules på klargjorte gjemmesteder slik at du får et presentabelt oppsett å skue inn på gjennom glassdøren. Godt hjulpet av akkurat passe mengde RGB-belysning.

Innsiden av maskinen holder seg pen takket være lett avtakbare støvfilter foran alle innsug.

Kabinettet har et veldig stramt og moderne design med helsvart tema, og er solid nok bygget selv om andre har bedre løsning for tilgang til komponentene.

Det eneste vi har å utsette på nykommeren fra Power er at den leveres uten trådløst nettverkskort. Det er en pussig mangel som fremstår billig. Et slikt kort koster lite.

Det betyr likevel at det kan ettermonteres av deg for en liten penge også, og den ekstra kostnaden synes vi det er verdt å ta for å gjøre denne maskinen perfekt. Du kan enten kjøpe et M.2-nettverkskort, et PCIe-nettverkskort eller en standard «WiFi-dongle» (enklest!) som du putter i en USB-port.

Enten du gjør det eller ikke har behov for WiFi må vi bare berømme Powers Cepter-maskin for entreen. Den vil bli lagt merke til også av konkurrentene.

Men altså først etter at du har fått mulighet til å velge den.

Så blir det spennende å se om Power klarer å holde posisjonen neste gang vi skal kåre «beste spill-PC»!

Og sjekk gjerne ut 2.-plassen vår før du bestemmer deg helt. Den har også sitt å friste med.

OBS: Maskinen til Power maskin har etter publisering av kåringen vår fått lang leveringstid. Den har også tidvis vært umulig å bestille fra deres nettsider. Vi følger med på status her.

9 Imponerende Cepter Champion i37 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En super og fremtidsrettet totalpakke med rå spillytelse. " Fordeler Krysse av Rå spillytelse for pengene

Krysse av Topp prosessorytelse

Krysse av Svært støysvak og godt kjølt

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Ekstremt oppgraderingsvennlig

Krysse av Stilig kabinett Ting å tenke på Bytt Mangler WiFI!

2. plass: Kompletts i156 Epic Gaming

i156 Epic Gaming.

Kåringens 2. plass, Kompletts i156 Epic Gamer, har lavere spillytelse enn vinneren fra Power som de fleste bør velge når de jakter spill-PC i dette prissjiktet.

Så, hvorfor i det hele tall vurdere en maskin med svakere grafikkytelse enn vinneren når prisen er lik?

God spørsmål, og det kan faktisk finnes grunner til det, om enn for et mindretall.

Kompletts maskin har blant annet dobbelt så mye lynrask PCIe M.2-SSD-lagring som Power-maskinen, på totalt 2 terabyte. Slik lagring er, i likhet med grafikkort, ganske dyrt, og utvidelsen gir deg plass til mange flere spill før du må tenke på å bruke penger på mer lagring.

Maskinen kommer også med en WiFi 6- og blåtann-modul ferdig installert, noe som er utrolig praktisk og sparer deg for flere hundrelapper om du skal ha like raskt WiFi-kort til Power-maskinen. Kompletts PC har også integrert grafikk i prosessoren som du kan falle tilbake på om noe en gang skulle skje med grafikkortet ditt.

Om du driver med veldig prosessorintensive oppgaver kan det dessuten være verdt å merke seg forskjellen i støynivået her kontra testvinneren. Det er merkbart, men altså bare for rene prosessoroppgaver. Ikke spilling!

Når dette er sagt er det jo ekstremt enkelt å legge til mer lagring senere, og det trenger ikke å være den dyre og lynraske PCIe M.2-typen. Ikke alle trenger WiFi heller, og for gamere flest er spillytelse og støynivå under spilling naturlig nok prioriterte egenskaper.

Om du likevel skulle føle en tiltrekning mot Komplett-maskinen for dens høye lagringskapasitet, raske WiFi og kanskje mer balanserte kjøleløsning, kan du stole på at resten av maskinen er tipp topp.

Du er sikret mulighet for å oppgradere med ekstra, lynrask PCIe-lagring, flere SATA-SSD-er og mer minne. SSD-er kan monteres enten bak hovedkortet eller i skuffer tilgjengelige fra front.

Kabinettet er pent å se på og har helt grei byggekvalitet i metall og plast. Det er klargjort for montering av radiator i front dersom du ønsker vannkjøling.

Fokuserte RGB-striper skaper akkurat passe «moro» og show uten at belysningen «tar av», og støvfilter i topp og bunn sikrer at komponentene du kikker inn på gjennom glassvinduet ikke støver ned.

Innsiden er superryddig, og alt ligger til rette for at det kan forbli slik etter at du har installert ekstra lagring eller lignende også.

Om vi skulle ønske oss forbedringer som ikke inkluderer et like kraftig grafikkort som Powers maskin har, ville vi helst sett at den semimodulære strømforsyningen hadde et hakk høyere kapasitet så den kunne drevet de aller råeste grafikkortene og prosessorene i fremtiden, og ikke «bare» «high end»-kort. De kunne også kostet på en vifte til i front som kunne forbedret luftflyten, men dette er altså ikke noe stort problem og mest småplukk.

Et mulig alternativ til vinneren fra Power er den likevel, om du prioriterer lagringsplass og WiFi over høyere grafikkytelse.

8.5 Meget bra Komplett i156 Epic Gaming annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En god kandidat for deg med mange spill. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning

Krysse av Topp prosessorytelse

Krysse av Støysvak og godt kjølt

Krysse av Mest lagringsplass i testen og godt med minne

Krysse av Oppgraderingsvennlig

Krysse av Pent og effektivt kabinett

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann Ting å tenke på Bytt Svakere grafikk enn testvinner.

3. plass: Multicom Mesh i826 Gaming

Mesh i826 Gaming.

Maskinen fra Multicom yter omtrent like godt i spill som 2.-plassen fra Komplett over. Den har imidlertid bare halvparten så mye lagringsplass og en noe svakere prosessor. Det har ikke så mye å si for den rene spillytelsen, men kan få det på sikt.

Selv om Multicoms kandidat ikke når helt opp i forhold til Power eller Kompletts kandidater må vi trekke frem noen høydepunkter:

Som at maskinen ikke høres med mindre du spiller. Det er utrolig behagelig å trykke på på-knappen og måtte se etter RGB-lysene for å vite om den er i gang. Samt å kunne surfe på nett eller jobbe uten å høre et knyst. Under spilling vil du riktig nok høre en jevn suselyd som ikke er blant de laveste i testen, men som likevel forsvinner helt for deg når du tar på deg hodetelefoner.

Kjølingen er også god, blant annet på grunn av et kabinett med skikkelig fokus på luftflyt. Vil du forbedre den ytterligere kan du slenge inn en ekstra vifte i front for en hundrings.

Mulighetene for senere oppgraderinger er også veldig gode her, med plass til en lynrask M.2-SSD til, flere SATA-SSD-er, mer minne og andre utvidelseskort. Strømforsyningen er også såpass kraftig at den vil takle flere av fremtidens rå grafikkort og prosessorer.

Multicom vant den forrige kåringen vår med en lignende maskin som dette. Økt konkurranse, samt i hovedsak god luftflyt og lite støy å slå i bordet med, ender dagens kandidat likevel ikke opp med å utmerke seg, til tross for at den isolert sett er en god og fremtidsrettet maskin.

8 Meget bra Multicom Mesh i826 Gaming annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Maskinen som bare høres når du spiller. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning

Krysse av Effektivt og stilig kabinett

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Oppgraderingsvennlig

Krysse av Høres bare under spilling Ting å tenke på Bytt Svakere grafikk enn testvinner.

4. plass: Elkjøp PCSpecialist Vortex G50R

PCSpecialist Vortex G50R.

Elkjøps maskin yter ganske likt den fra Multicom over, men er 1500 kroner rimeligere.

Det kan være viktig og riktig for deg. Vi mener imidlertid de ekstra hundrelappene bør investeres i noen av de andre maskinene i denne omgang: I Powers testvinner fordi den er kraftigere, eller Kompletts 2. plass fordi den har dobbelt så mye lagring som denne og ellers minst like god ytelse.

Og vi valgte altså å plassere Elkjøps maskin bak Multicoms fordi den har en kraftigere strømforsyning og vi ikke er så glade i unødvendig støy.

Elkjøps maskin bråker for all del ikke, men den lager alltid merkbart mer lyd enn de andre i testen og er aldri stille. Det suser og suser og suser. Og det er det faktisk ingen god grunn til ettersom den er utstyrt med flest vifter i testen og temperaturene er helt fine.

For deg som elsker masse tydelig RGB-belysning, som er integrert i nevnte vifter, ser vi selvsagt appellen, dog. Og kanskje liker du designet på kabinettet? Det er det største i testen og har et gigantisk vindu å skue inn på komponentene og belysningen gjennom.

Om du skulle falle for denne maskinen til tross for at vi mener det finnes enda bedre kandidater, kanskje på grunn av prisen, kan du uansett stole på at dere vil følge hverandre i mange år. Maskinen gir deg nemlig mange utvidelsesmuligheter, og kan oppgraderes med nyere og kraftigere komponenter i fremtiden. Så lenge du holder deg unna de aller råeste entusiastgrafikkortene, som strømforsyningen kan komme til å slite litt med.

7.5 Bra PCSpecialist Vortex G50R annonse Lagre Lagre Sammenlign sitat " Satser mer på RGB enn støyreduksjon. " Fordeler Krysse av God grafikkytelse for 1440p-oppløsning

Krysse av Integrert WiFi 6 og blåtann

Krysse av Bra med minne og lagringsplass

Krysse av Oppgraderingsvennlig

Krysse av Masse RGB (om du liker det!)

Krysse av Lave temperaturer Ting å tenke på Bytt Svakere grafikk enn testvinner.

Bytt Konstant sus fra viftene. Støyer mest i testen.

5. plass: Digital Impuls DI: PC EVO Frenzy

DI: PC EVO Frenzy.

Digital Impuls står etter vår mening for testens mest elegante maskin. Den er hakket mer kompakt enn konkurrentene, har et metallkabinett som oser kvalitet med magnetisk, verktøyfri tilgang, stort glassvindu og diskré RGB-belysning som også mer voksne gamere kan sette pris på.

Videre bemerker maskinen seg ved at den ikke høres med mindre du spiller. Og selv da er den ganske stille.

I denne kåringen hevder likevel ikke maskinen seg. Konkurrentene leverer nemlig signifikant kraftigere grafikkytelse der forskjellene merkes ekstra god i titler med strålesporing. AMD Radeon RX 6600 XT-kortet dens holder overhodet ikke følge med Nvidias RTX 3060 Ti og høyere.

Prosessoren er på sin side absolutt god nok om du bare skal spille, men den er svakest i testen og vil kunne bli en flaskehals tidligere enn rivalene. Det at maskinen leveres med bare 500 GB lagring, halvparten av testvinnerens kapasitet og en fjerdedel av hva 2.-plassen byr på, er enda mer problematisk. Lagringen er lynrask, men moderne spill tar ofte opp minst 100 GB, noe som bare gir plass til fire til fem spill før du må ettermontere mer lagring. Ettersom hovedkortet mangler flere ledige plasser for M.2-SSD-er må du ta til takke med SATA-baserte SSD-er.

Vi synes for øvrig det er under par å levere en maskin uten en eneste USB-C-port nå i 2022, og merker oss at maskinen ikke støtter nyeste WiFi-standard.

Strømforsyningen er modulær og svært effektiv, og vil takle de fleste fremtidige oppgraderinger. Den er imidlertid testens svakeste, og vil ikke like å drive neste generasjons entusiastgrafikkort. Der er heller ikke til å komme bort fra at det finnes fire andre maskiner i denne testen som gir deg et bedre utgangspunkt den dagen du vil oppgradere.

At maskinen kommer med Windows 10 er også litt rart ettersom Windows 11 ble lansert for et halvt år siden. Du kan oppgradere gratis via nett, men den jobben skulle gjerne vært gjort på forhånd.

Til tross for enkelte lysglimt leverer ikke Digital Impuls’ kandidat på ytelse eller oppgraderingsmuligheter, og ender på jumboplass i denne kåringen.

5.5 Middelmådig DI:PC Evo Frenzy annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Henger ikke med på gigakjedenes tilbudskrig. " Fordeler Krysse av Kvalitetskabinett med smarte løsninger

Krysse av Elegant RGB-belysning

Krysse av Høres kun under spilling Ting å tenke på Bytt Svakest spillytelse som ikke takler strålesporing

Bytt Knapp strømforsyning

Bytt Lite lagringsplass

Bytt Leveres med Windows 10

Bytt Forrige generasjon WiFi

Bytt Ingen USB-C-porter

Bytt Få ledige spor for oppgraderinger

Målinger

Om testen Vi vurderer hver maskin med særlig tanke på spillytelse, fremtidige oppgraderingsmuligheter og kjøling. Også helhetlig bygg/design spiller inn. Vi har testet spillytelsen i ett svært krevende spill (Control) med teknologier som strålesporing og DLSS/RSR aktivert, samt i ett populært «lettdrevet» spill (Overwatch). Da ved 1440p-oppløsning med høyeste detaljnivå. Ved siden av spillytelse har vi målt prosessor- og lagringsytelse, hvor mye maskinene støyer og hvor effektiv kjølingen til grafikkortet og prosessoren er. Multicom, Digital Impuls, Power, Elkjøp og Komplett fikk forespørsel om å være med i kåringen. Alle takket ja til å delta. Maskiner som deltar i testen må koste under 15.000. Butikkene kan benytte eventuelle logoer de oppnår i testen i inntil tre måneder etter publisering, men kun så lenge prisen er den samme som eller lavere enn ved publisering. Mer +

Eier du noen av produktene i samletesten? Hjelp andre ved å skrive en anmeldelse Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Cepter Champion i37 Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Komplett i156 Epic Gaming Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse Multicom Mesh i826 Gaming Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse PCSpecialist Vortex G50R Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Stjerne Skriv en anmeldelse DI:PC Evo Frenzy Forrige Neste