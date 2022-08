Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Bærbare PC-er under 10.000 kroner (høst 2022)

Den beste bærbare under 10.000 kroner

«Samme» maskin kaprer begge topplasseringene!

Vi har testet bærbare mellom 7500 og 10.000 kroner.

For studenter – og mange andre – er det viktig å ha en god bærbar datamaskin. Den må være praktisk å ta med seg rundt, lett å bruke og ikke gå tom for strøm midtveis i dagen. August er studiestart, og tid for mange til å finne en passende følgesvenn for de kommende årene.

Vi har derfor testet syv bærbare datamaskiner mellom 7500 og 10.000 kroner, og sett på hvor godt de egner seg for studentlivet og generell kontorjobbing der man ikke alltid jobber fra samme sted.

Vi har sett på alle sider ved maskinene, men særlig vektlagt egenskaper som batteritid, interaksjon, skjerm, vekt, fremtidssikring og pris.

NB: Enkelte vil kanskje savne en Mac i testen vår. Disse er dessverre for dyre til å være med, men vi har ingen problemer med å anbefale en «Air» til deg som ønsker en Mac. Du finner testen vår av den forrige – fremdeles supre modellen med spiselig pris her. En sniktitt på den blodferske, men svindyre årsmodellen kan du lese her.

Alle målingene våre, sammenligning av kamera, samt tips til deg som vil jakte den perfekte bærbare på egen hånd, følger helt til slutt i saken!

Her er de 7 testdeltagerne

Modell Acer Swift 3X 14 Huawei MateBook D14 Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021) Asus VivoBook S14 HP Pavilion Plus 14 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022) annonse Pris 7 490,- 5 999,- 8 990,- 8 999,- 9 995,- 9 990,- 9 995,- Pris ved test 7500,- 8500,- 9000,- 9000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- Skjerm 14" IPS, 16:9, 1920 x 1080 14" IPS, 16:9, 1920 x 1080 14" Touch IPS, 16:10, 2240 x 1400 14" IPS, 16:10, 2880 x 1800, 90 Hz 14" OLED, 16:10, 2880 x 1800, 90 Hz 14" IPS, 16:10, 2240 x 1400 14" IPS, 16:10, 2880 x 1800, 9 Hz Prosessor Intel Core i5-1135G7 (4 kjerner) Intel Core i5-1135G7 (4 kjerner) AMD Ryzen r5-5600U (6 kjerner) Intel Core i5-11300H (4 kjerner) Intel Core i5-12500H (4+8 kjerner) Intel Core i5-1240P (4+8 kjerner) Intel Core i5-12500H (4+8 kjerner) Grafikk Intel Iris Xe Max (96 kjerner) Intel Iris Xe (80 kjerner) AMD Radeon (7 kjerner) Intel Iris Xe (80 kjerner) Intel Iris Xe (80 kjerner) Intel Iris Xe (80 kjerner) Intel Iris Xe (80 kjerner) Minne 16 GB (4267 MHz) 8 GB (3733 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (4266 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (3200 MHz) 16 GB (4800 MHz) Lagring 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB 512 GB Sikkerhet Fingerleser Fingerleser Ansiktslås Ansiktslås Fingerleser, kameradeksel Fingerleser Ansiktslås Kommunikasjon WiFi 6, BT 5.1, HD-kamera WiFi 6, BT 5.1, HD-kamera WiFi 6, BT 5.1, HD-kamera WiFi 6, BT 5.1, HD-kamera WiFi 6E, BT 5.2, HD-kamera WiFi 6, BT 5.2, 5MP-kamera WiFi 6, BT 5.2, Full HD-kamera Tilkoblinger Thunderbolt 4/USB-C, 2x USB-A, HDMI, minijack, lader USB-C, 2x USB-A, HDMI, minijack 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, SD-leser, minijack 2x Thunderbolt 4/USB-C, USB-A, minijack 2x Thunderbolt 4/USB-C, 2x USB-A, HDMI, minijack 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI, Micro SD-leser, minijack 2x Thunderbolt 4/USB-C, USB-A, minijack Vekt og tykkelse (med føtter) 1.35 kg, 2 cm 1.4 kg, 2 cm 1.5 kg, 2.1 cm 1.4 kg, 1.9 cm 1.65 kg, 2.3 cm 1.3 kg, 1.9 cm 1.3 kg, 1.9 cm

Klikk på «Mer» eller «Åpne fullskjerm» for å få bedre oversikt.

Styrker og svakheter

Før vi tar for oss hver av maskinene får du en enkel oversikt over hvordan vi har bedømt de viktigste egenskapene til hver og en. Du kan panorere tabellen mot høyre for å se alle vurderingspunktene.

Klikk på «Mer» eller «Åpne fullskjerm» under tabellen for å lese detaljerte vurderinger og få bedre oversikt.

Modell Batteritid Skjerm Tastatur og pekeplate Konstruksjon og design Minne og lagring Prosessorytelse 3D-ytelse Støy Portutvalg Kamera Lyd Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021) Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022) Acer Swift 3X 14 Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 Asus VivoBook S14 HP Pavilion Plus 14 Huawei MateBook D14

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021)

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021).

To Lenovo Yoga-modeller vinner testen vår denne gang. Hvilken av dem du bør velge kommer an på hvordan du vil jobbe. De to vinnerne er begge helt fantastiske å bruke, men er ikke like gode på alle områder.

Denne Yogaen, som vi betegner som en 2021-modell fordi den har forrige generasjon prosessor, har for eksempel et skikkelig dårlig kamera og er ikke det beste valget for deg som skal kjøre tunge programmer. Om du klarer deg uten den aller råeste ytelsen – noe de fleste studenter og kontorister absolutt gjør – og ikke bruker eller bryr deg om kameraet, er det denne maskinen du bør gå for.

Den er stilig å se på, lett og har et solid design i aluminium, med detaljer som at skjermen enkelt kan åpnes med en finger. Sistnevnte er ofte en indikator på gjennomført konstruksjon, og er veldig praktisk. Batteritiden er også helt suveren. Vi målte over 13 timer videoavspilling, og selv med variert bruk har denne alle forutsetninger for å vare hele dagen uten lading.

Skjermen er en annen juvel og egner seg fint for bilderedigering. Panelet er i et praktisk 16:10-format som gjør at du får bedre oversikt og plass til flere apper om du multitasker. Oppløsningen er høy, og bildet knivskarpt. En oppdateringsfrekvens på inntil 90 Hz sikrer også jevnere bevegelser på skjermen, og med mettede og presise farger blir alt du ser på mer interessant. Lysstyrken er såpass høy at det ikke er noe stort problem at skjermen er ganske blank.

Tastaturet og pekeplaten er blant de absolutt beste i testen. Tastene er raske, med god demping og lager lite lyd. De har også pen bakbelysning. Glasspekeplaten er på sin side stor, presis og veldig jevn – den lugger aldri.

Mye minne og lagringsplass er med på å fremtidssikre maskinen og sørge for at den takler mange apper og nettleserfaner samtidig. Viften høres neste aldri, og støyer faktisk ikke mye selv når du tyner den. Yogaen har ingen HDMI-port, så her må du kanskje kjøpe til en USB-C- eller Thunderbolt til HDMI-adapter om du vil koble til en del eksterne skjermer.

Maskinen fremstår veldig responsiv og raskt til all normal bruk, og er på omtrent før du har åpnet lokket. Tyngre apper for videoredigering eller modellering ville vi likevel vurdert «årets» Yoga for.

Kameraet er som nevnt også svakt. Virkelig kriminelt dårlig. Så ikke velg denne maskinen om du vil bruke det mye.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022)

Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022).

De andre av Yoga-modellene i testen, årets modell, er god på det «fjorårsmodellen» ikke hevdet seg helt med. Ytelsen er høyest i testen og helt rå, mens kameraet har gått fra helt elendig til å være ganske bra.

Men. Batteritiden har gått klart ned. Vi målte den til inntil 9,5 timer, og ved variert bruk vil vi estimere at det varer mellom 6 og 8 timer for deg. Kanskje må du lade litt i løpet av en lang dag, altså. Selv om det kanskje er en liten detalj er faktisk lyden blitt litt daffere i årets modell også.

Prisen er dessuten en tusenlapp høyere, tastaturet har blitt ørlite grann mer kontant og skjermen er matt fremfor blank.

Men ellers har denne alle de øvrige gode egenskapene som vi skrev om for Yogaen over, og er altså veldig god og praktisk å jobbe på.

Du må likevel velge:

Rå ytelse for også tunge oppgaver, og et godt kamera hos årets modell - eller helt rå batteritid og litt lavere pris hos fjorårsmodellen.

Vi anbefaler at du velger årets modell om du har den ekstra tusenlappen og sjelden skal jobbe veldig mange timer på steder uten sikkert lademulighet. Hurtiglading sørger uansett for at du sjelden vil sitte lenket til en stikkontakt med denne om batteriet går tomt. En halvtime lading kan nemlig gi flere timer brukstid.

Acer Swift 3X 14

Acer Swift 3X 14.

Flere maskiner har et mer gjennomført og oppdatert design, eller kan på andre måter være bedre enn Acers Swift 3X. Men, der denne ikke er et toppvalg for den aller mest kresne bærbarbrukeren gjør den det aller meste på en mer enn god nok måte. Og til prisen får du så mye maskin for pengene her at vi ikke kommer unna den som et godt budsjettvalg. Ingen andre kan nemlig matche Acers kandidat på valuta for pengene.

Noe av det beste med den, ut over prisen, er den suverene batteritiden. Med inntil 13 timer målt driftstid holder den koken en hel dag med normal bruk. Den er også blant de letteste i testen og har et tastatur som er veldig lett å like. Det har superraske og myke taster som innbyr til mye skriving med sin svake og vanedannende «klimprelyd». Pekeplaten er også god, bare litt mindre enn konkurrentene.

Mye lagringsplass og minne sikrer at maskinen ikke «går ut på dato» eller mister piffen etter et par år. Her kan du multitaske deg inn i fremtiden og slipper å tenke på at «disken» blir full. Hva gjelder tilkoblinger byr maskinen på alt du skulle trenge, med unntak av minnekortleser – men denne maskinen er nok uansett ikke fotografen eller bildebehandlerens førstevalg.

For mens skjermen får helt godkjent – med blant annet fine farger å vise til – er den ikke helt «oppdatert». Den har et smalt «gammeldags» 16:9-format, og den er ikke så lyssterk. For den jevne student bør likevel ikke det by på noen problemer, bare ikke regn med å bruke denne utendørs.

I praksis oppleves maskinen som rask og responsiv for alle vanlige studie- og kontoroppgaver. Bare kravstore brukere, som driver med tung bildebehandling eller video, bør velge en annen for ytelsens skyld. Viften kan suse litt, men støyer ikke før du presser den skikkelig.

Acers Swift har før øvrig best grafikkytelse i testen, så om du vil kombinere studier eller jobb med litt lett spilling er jo det en bonus.

Kameraet er ganske dårlig, men få bærbare har noe bedre å tilby. Og ingen til samme pris.

Lenovo IdeaPad 5 Pro 14

Lenovo IdeaPad 5 Pro 14.

Den tredje Lenovo-maskinen i testen, IdeaPad-en, er en helt fin sak som likevel sliter litt med å hevde seg fordi den er like dyr som en av testvinnerne – uten å slå den på andre punkter enn ytelse. Og rå prosessorytelse er bare ikke så viktig for de fleste studenter eller «kontorister», rett og slett fordi de fleste oppgaver ikke avhenger av den.

Men er ytelsen viktig for deg, og du er på et stramt budsjett, er dette maskinen som tilbyr mest råskap til prisen. Batteritiden er også god, og dette er testens eneste med berøringsskjerm. Som også fungerer veldig bra. For eksempel for å tegne inn formler eller lage noen raske skisser og figurer.

Det er jo også greit å ha en maskin i bakhånd om en av testvinnerne skulle bli utsolgt eller stige i pris, og budsjettvalget vårt (Acer-maskinen) ikke kjennes riktig ut for hvordan du vil bruke den.

For her har du tross alt en bærbar med en veldig god og høyoppløst 16:10-berøringsskjerm, lang batteritid, raske og støysvake taster og en god pekeplate.

Maskinen er også virkelig «altetende» når det kommer til tilbehør og tilkoblinger, har masse minne og lagring som gjør den fremtidssikker, og altså nevnte høye ytelse til prisen.

Vi synes designet er helt greit, men kanskje litt anonymt. Den største forskjellen mot de helt «premium»-maskinene i testen er likevel at skjermen ikke kan åpnes med en hånd og at den er litt tyngre enn de letteste.

Den eneste grunnen vi kan se til at du bør styre helt unna maskinen er om du vil spille litt ved siden av jobbingen. Denne har nemlig testens svakeste grafikkbrikke.

Asus VivoBook S14

Asus VivoBook S14.

Selv om Asus’ VivoBook ikke er vårt førstevalg forstår vi det om det er denne du faller for i butikken. Skjermen er helt fantastisk. Den har et OLED-panel som virkelig får alt av innhold til å skinne. Det er som den har sperret inne regnbuen, der alle farger «popper» skikkelig, men i realiteten skyldes det nok det bunnløse sortnivået og den tilnærmet uendelige kontrasten til OLED-panelet. Sammen med testens høyeste lysstyrke som gjør denne mektig god å se film og serier på. Du skal vel ikke bare studere og jobbe...?

Skjermen er for øvrig så høyoppløst at du ikke kan se enkeltpiksler, og er ekstra rask, med 90 fremfor de vanlige 60 hertzene. Det sørger for jevnere bevegelser når du ruller nedover nettsider og lignende. Og den har det «nye» og praktiske 16:10-formatet med mer plass i høyden som gjør det lettere å holde oversikt over flere apper og være produktiv.

Tastene er også blant de beste i testen. Annet enn at det «smeller» litt i mellomromstasten er de øvrige superstille, raske og godt dempede. Pekeplaten er ditto god å bruke, med en stor, presis og «laggfri» glassflate.

Maskinen har overflod av krefter og oppleves selvfølgelig som veldig responsiv. Det er plenty av rask lagringsplass og minne.

Portutvalget er godt og sikrer at de fleste slipper unna adaptere, og vi bare nevner at lyden til de integrerte høyttalerne er best i testen. Batteritiden er på sin side helt grei, selv om vi ikke kan garantere heldags bruk.

Grunnen til at maskinen «bare» får en 7-er av oss, til tross for alle disse positive beskrivelsene, er at vi ikke tror den er helt riktig for de fleste vanlige studenter eller kontorister.

Viften plaget oss nemlig en del. Det skal «ingenting» til før den setter i gang. Vi hørte den både under nettsurfing, app-installasjoner, Windows-oppdateringer og spesielt lading. Det ville være litt pinlig å ha en maskin som høres så godt på en lesesal.

Problemet ble riktignok mindre når ikke laderen var koblet i eller batteriet var fulladet. Det virker altså som maskinen blir veldig varm under lading, og dette kan være noe som kan justeres i en fremtidig fastvareoppdatering.

Om du er allergisk mot støy er altså ikke dette maskinen å satse på. Den kan imidlertid være verdt å prøve om du trenger en kraftig maskin for bilde- og videobehandling, modellering eller lignende og støy ikke er noe som vil plage deg eller andre rundt deg under hard bruk.

Maskinen er for øvrig tyngst og tykkest i testen.

HP Pavilion Plus 14

HP Pavilion Plus 14.

Det er hovedsakelig to ting ved HPs Pavilion Plus som gjør at vi ikke vil anbefale den som en student-PC. Batteritiden er svakest i testen med målte åtte timer, og vil i praksis ikke gi deg i nærheten av en hel dag brukstid. Tastene er også veldig tydelige, med lang vandring, men høres desidert best i testen. Om sidemannen vår på lesesalen hadde knastet på denne en halv dag, ville vi bli lettere frustrerte.

Det HP virkelig har skjønt med denne er imidlertid at mange bruker kameraet mye til å holde kontakt. Og kameraet til Pavilion Plus er noe av det aller beste vi har sett i en bærbar. Med fem megapiksler oppløsning blir skarpheten og detaljnivået noe helt annet enn de fleste konkurrentenes HD-kameraer – som da har under 1 megapiksel oppløsning – kan vise til.

Testens råeste kamera hjelper likevel ikke når maskinen koster det samme som årets jevnt over bedre Lenovo Yoga med sitt også ganske gode «Full HD»-kamera.

Om du er interessert kan du lese vurderinger av flere av Pavilion Plus’ egenskaper i tabellen i toppen av saken.

Huawei MateBook D14

Huawei MateBook D14.

OBS: Akkurat ved publisering har MateBook D14 fått en ny, lavere pris, slik at den for tiden koster 6000 kroner. Det er hele 2500 kroner mindre enn da vi vurderte den og skrev teksten nedenfor. For dagens lavere pris tror vi du som bare skal bruke maskinen til notater, nettsurfing og andre enklere oppgaver kan bli godt fornøyd med den. I alle fall om du kan klare deg uten heldags batteritid og ikke skal jobbe med fargesensitive oppgaver. Opprinnelig vurdering følger.

For noen år siden anbefalte vi MateBook D14 og kalte den en budsjettmaskin med super balanse mellom fremtidssikker ytelse og god brukeropplevelse.

Fem ting har endret seg siden. Maskinen har blitt 1000 kroner dyrere. Batteritiden har gått ned. Vi bruker kameraet mer. Konkurrentene har blitt bedre. Og kravene har økt.

Særlig når vi skal anbefale en maskin for studenter og kontorister som i stadig større grad jobber fra der de er – og ikke nødvendigvis kontoret eller lesesalen, er batteritiden viktig. Og her er den på et nivå hvor vi slett ikke kan garantere deg heldags bruk uten lading selv når maskinen er ny. Vi målte 8,5 timer i vår test, men denne er ganske enkel. Normal jobbing, nettsurfing og musikkstrømming tapper batteriet raskere.

Prisøkningen sørger også for at maskinen ikke er billigst i testen. Og sammenlignet med den rimeligste – fra Acer – har ikke denne noe av betydning å slå i bordet med. For en femhundrelapp ekstra kan du også stikke av med en av testvinnerne, som er bedre på omtrent alle punkter.

Her må du dessuten klare deg med halvparten så mye minne som de andre i testen. Det kan absolutt gå fint for noen nå, men særlig multitaskere kan slite. Om ikke akkurat i dag, så med å kjøre alle appene eller nettleserfanene de vil i årene som kommer.

MateBook D 14 har også testens svakeste skjerm, med upresise farger. VG-rødfargen ser nesten oransje ut. Dette blir ekstra tydelig fordi konkurrentene har oppgradert sine skjermer i det siste.

Få maskiner har bedre kamera, men plasseringen i tastaturet gjør Huaweis løsning mindre aktuell enn før nettmøter «eksploderte» under pandemien. Her har du nemlig et kamera som alltid peker opp i nesen din, noe du kan se i galleriet under.

For å hevde seg trenger MateBook D14 enten et priskutt eller lengre batteritid, en mer presis skjerm og et kamera som ikke peker opp på deg, slik at den bedre matcher de andre maskinene i sin prisklasse. Da kan den bli aktuell for deg som er på jakt etter en god og rimelig maskin for enklere oppgaver. Maskinen har jo ellers mye vi likte, som et supergodt og stille tastatur, en god pekeplate, et stilrent og solid design og god lyd, for å nevne noe.

Utvalgte målinger

Vi kan beskrive og synse til krampen tar oss. Noen ganger er det kanskje mer betryggende å se noen objektive grafer og målinger også før man kjøper dyr elektronikk. Under finner du resultatene fra alle målingene vi utførte på testkandidatene våre før vi konkluderte.

Her er det viktig å poengtere at den opplevde ytelsen for typiske kontorprogrammer og nettlesere er svært god hos alle maskiner. Ytelsesforskjellen mellom de syv vil altså oppleves som marginal eller umulig å merke ved lett arbeid.

Også batteritiden du får ut av den bærbare avhenger veldig av hva du jobber med, hvor mye du gjør samtidig, lysstyrke på skjermen og annet. Våre tider er relativt realistiske anslag ved lett jobbing og nettsurfing med moderat skjermlysstyrke. Ved hard jobbing, svært mange åpne faner eller videostrømming vil batteritiden gå ned.

Sammenligning av kamera

Åpne fullskjerm Acer Swift 3X Asus VivoBook S14 HP Pavilion Plus 14 Huawei MateBook D14 Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021) Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022) Acer Swift 3X Asus VivoBook S14 HP Pavilion Plus 14 Huawei MateBook D14 Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2021) Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 (2022)

Tips: åpne sammenligningen i fullskjerm med «firkanten» oppe til høyre.

Tips til å velge studentbærbar

Føleri er viktigere enn spesifikasjoner

De rene tekniske spesifikasjonene bør som oftest komme i andre rekke når en studentmaskin skal velges. Vi anbefaler heller at du ser på hvordan maskinen er i bruk. Og, for å få en maskin med et godt tastatur, en presis pekeplate og ikke minst en klar og lyssterk skjerm må du forbi de aller rimeligste maskinene du finner. Nettopp derfor ligger våre testkandidater i prisklassen 7.000 kroner og over.

Velg en lett maskin med godt batteri

Nesten uansett hvor du studerer har du litt skolevei og gjerne vil du at maskinen skal få plass sammen med noen bøker i en ryggsekk eller i en veske. Vekten bør ikke overstige mer enn et par kilo, og om skjermen blir større enn 15 tommer kan den bli mer utfordrende å transportere.

Dessuten, enten du planlegger å henge på skolen fra åtte om morgenen til åtte om kvelden, eller bare noen timer om dagen, er det greit å ha en datamaskin som ikke skriker etter strøm allerede etter fire-fem timer. Det har en verdi å kunne legge igjen laderen hjemme, eller sitte et sted uten lademulighet. Vi anbefaler å velge en maskin med minst åtte timer batteridrift, men gjerne mer for litt sikkerhetsmargin ettersom alle batterier mister kapasitet med alderen.

Sørg også for at maskinen kan lades via en USB-C-port. USB-C-ladere er noe «alle» har for tiden, og det blir lettere å låne en lader fra andre som passer om du skulle komme i knipen.

Se etter en god skjerm

For å være effektiv når du studerer er det viktig å kunne ha flere vinduer oppe på skjermen samtidig, eller i det minste vise så mye informasjon som mulig på skjermen uten å behøve å rulle rundt eller veksle mellom vinduer. Ikke undervurder det å ha skikkelig overblikk. Derfor anbefaler vi maskiner med minimum Full-HD-oppløsning, som altså er 1920 x 1080 piksler. Se også gjerne etter skjermer med 16:10-, 3:2- eller 4:3-forhold for bedre oversikt når du har flere ting oppe på skjermen samtidig.

Det kan også være greit å velge en maskin med litt større skjerm for å slippe og myse ned på den, for eksempel 13 til 15 tommer. Mindre skjermer bør i det minste være sylskarpe og ha høy kontrast. Sørg også for at skjermen har god lysstyrke slik at du ikke plages med refleksjoner.

Prioriter interaksjon

Under studiene kommer du nok til å føle skrivekrampa minst en gang. Ettersom du skal levere lange rapporter og ta mange notater er derfor tastaturet en svært viktig del av maskinen du skal kjøpe.

Her er forskjellen mellom de bærbare maskinene enorm, og ingen spesifikasjonsark i hele verden kan fortelle deg hvordan et tastatur føles. Da er det greit å vite at vi i Tek ikke gir gode karakterer eller anbefalinger til maskiner med dårlige tastaturer. Til det er tastaturene en for viktig del av den bærbare.

For noen kan det også ha stor verdi om du kan notere på skjermen med en penn. Økonomistudenter kan raskt tegne formler og diagrammer, mens gruppearbeid og idémyldring gjerne blir litt «løsere» ved å skrible ned tankene enn å sitte med punklister i Word. Ingen av maskinene i denne testen hadde berøringsskjermer. Ingen har heller dedikert talltastatur «num-pad» ettersom dette er noe som stort sett bare finnes på større maskiner med 15-tommers skjermer og oppover.

Du finner flere nyttige og mer utbroderende tips på lenken under:

Slik har vi hentet inn maskiner til testen Med basis i historisk salgsstatistikk for PC-markedet i august har vi lett etter maskiner i den mest populære prisgruppen som er 7.000 til 10.000 kroner, og med skjermer på 13 -14 tommer. Produsentene Asus, Acer, Dell, HP, Huawei, Lenovo og Microsoft, samt butikkene Elkjøp, Komplett, Multicom og Power, ble i juni invitert til å nominere bærbare til testen. Vi har tatt inn minst én modell fra hver av aktørene som ønsket å sende maskiner til oss. Enkelte produsenter har valgt å sende test-PC til oss via en butikkjede som kan være alene om å selge den aktuelle modellen i Norge. Dell og Multicom valgte å ikke delta i testen. Microsoft rakk ikke få frem sin kandidat i tide. Apple har ingen bærbare maskiner i prisgruppen. I testen finner du uansett de bærbare maskinene som produsentene og butikkene selv har aller mest tro på i den mest aktuelle priskategorien for mange. Eller som de aller mest ønsker å selge, da. Men, vi har også kikket etter andre maskiner å ta inn til testen selv, uten å komme over noen andre innlysende kandidater. Mer +

