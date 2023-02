Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samletest Beste hodelykter (2023)

Vi har funnet den beste hodelykten

I prisklassen (ca.) 1000 – 2500 kroner.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Oppdatert februar 2023 med følgende nye lykter: Fenix HP30R V2.0, Nitecore HC68, Lupine Penta, Silva Exceed 4R, Lumonite Compass, Fenix HM65R, Fenix HM65R-T, Fenix HM70R.

Vi kan påstå at vi kjenner en skogsti, et islagt vann eller en skiløype «bedre enn vår egen bukselomme» så mye vi bare vil. Men så fort solen går ned blir den bukselommen straks like oversiktlig som en gjennomsnittlig tenårings ryggsekk.

For å finne veien ut av den kaotiske ryggsekken er du prisgitt en god hodelykt, som helst skal passe akkurat til dine behov.

For det er en vesensforskjell mellom hva ulike typer turer krever av en hodelykt. Hvis du løper på delvis opplyst sti, kreves kun det lille ekstra. En skøytetur på kveldstid på sin side, fordrer å kunne se langt nok fremover til å unngå å måtte teste isens tykkelse ved hjelp av egen kroppsvekt.

Likeledes, går du tur i særdeles ulendt terreng, som også gjerne er ganske ukjent, bør du sørge for å ha høyest mulig lysstyrke som brer seg godt utover. Skal du på ski? Vel, du trenger godt lys, men det er mer krevende å få lyst opp mørklagte røtter enn hvitlagt snøterreng hvor skyggene naturlig blir tydeligere.

Generelt kan vi si at ingen av hodelyktene i denne testen er dårlige. Likevel er det noen som utmerker seg ekstra positivt, mens andre har blitt retestet flere ganger fordi vi ikke kunne forstå at de kunne skuffe oss slik.

Vi har flere hodelykttester på lur. Denne testen tar for seg hodelykter i prisklassen (ca.) 1000 – 2500 kroner. I tillegg har vi en test i prisklassen (ca.) 500 – 1000, og rett rundt hjørnet er en test for de virkelig sterke og dyre.

Testkriterier

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Uavhengig prisklasse er det en rekke kriterier vi vurderer før sluttkarakteren gis:

Lysstyrke: Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle.

Vi tester selvsagt lysstyrken, som helt klar vekter høyt hos oss. Men det er ikke alltid slik at høyest lysstyrke plasserer lykten på toppen. For det er andre kriterier lyktene også må oppfylle. Brukervennlighet: Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis du må dobbelttrykke, nei, hvordan var dette her, hurtigtrykke, nei, «Ole?! Kan du ta på hodelykten min, jeg fryser på fingrene og ser ingenting!».

Det enkle er ofte det beste. Ikke gi oss tusen innstillinger som er vanskelig å behandle når det er kaldt og mørkt.

Slik som hvor enkle de faktisk er å bruke. Det hjelper fint lite hvor bra lyset egentlig er hvis du må dobbelttrykke, nei, hvordan var dette her, hurtigtrykke, nei, «Ole?! Kan du ta på hodelykten min, jeg fryser på fingrene og ser ingenting!». Det enkle er ofte det beste. Ikke gi oss tusen innstillinger som er vanskelig å behandle når det er kaldt og mørkt. Batteritid: At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Så må vi selv utvise noe skjønn med tanke på hvor lenge man kan forvente at en lykt skal klare «full guffe» som innstilling. Men de bør holde ut litt i alle fall.

Det er også viktig å nevne at da vi testet flere hodelykter i 2023, ble vi forhindret under testperioden fra å måle batteritiden helt presist. Rett og slett på grunn av teknisk svikt. Vi har derfor poengtert i tabellen at det for disse helt spesifikt er oppgitt batteritid - fremfor målt.

At den lyser som en engel og er skikkelig enkel å bruke er vel og bra, men det hjelper jo ikke hvis batteriet går tomt så fort du har ankommet mørkesonen. Så må vi selv utvise noe skjønn med tanke på hvor lenge man kan forvente at en lykt skal klare «full guffe» som innstilling. Men de bør holde ut litt i alle fall. Ladetype: Batteriet må selvsagt også lades opp på forhånd. Dette er ikke det viktigste kriteriet, men det hjelper på humøret om den kan lades opp ved hjelp av en av de hundre USB-C-laderne, eller til nøds mikro-USBene, som vi uansett allerede har liggende. Kabler forsvinner. Og kommer lykten med en proprietærlader, ja, da kan du banne på at den blir borte vekk akkurat den dagen du trenger den.

Batteriet må selvsagt også lades opp på forhånd. Dette er ikke det viktigste kriteriet, men det hjelper på humøret om den kan lades opp ved hjelp av en av de hundre USB-C-laderne, eller til nøds mikro-USBene, som vi uansett allerede har liggende. Kabler forsvinner. Og kommer lykten med en proprietærlader, ja, da kan du banne på at den blir borte vekk akkurat den dagen du trenger den. Verdi for pengene: I flere tilfeller handler det også vel så mye om hvor mye lys du får for pengene. Vi er ikke interessert i å betale i dyre dommer for noe som ikke innfrir, og det er neppe du heller.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Slik har vi testet

Lysstyrken måles ved å sette opp et lerret med målelinjer (det er 40 cm mellom hver av de mindre målepunktene), hvor vi kan se hvilken form og styrke lyset har. Hodelyktene festet på et isopor-hode for mest mulig riktig posisjon. Deretter måler vi lyset ved hjelp av en lysmåler som står midt i krysset av mållinjene to meter unna hodelykten.

Lysmåleren måler lux fremfor lumen, hvilket vil si at den ikke måler mengden lys som skilles ut fra lyskilden (lumen), men mengden lys som treffer en flate (lux). Det vil derfor være en forskjell mellom oppgitt lumen og målt lux. Det bør også regnes med noe variasjon i målingene våre, altså at selv ved måling på 500 lux, vil det riktige svaret ligge et sted mellom 490–510 lux.

Begge stativene står i samme høyde, og alle lyktene blir festet på det samme punktet. Selv om flere lykter har mulighet for både skarpsyn og bredt, valgte vi å måle lysstyrken med utgangspunkt i deres mest intense lys. Så ser vi hvor mye lysstyrke de ulike styrkemodusene gir, som du kan se i resultatene nedenfor.

Lystest mot lerret

Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene.

Åpne fullskjerm Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LED Lenser H7R LED Lenser H15R Moonlight Bright as day 800 Moonlight Bright As Day 1300 Moonlight Bright As Day 2000 Nitecore HC65 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5X Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LED Lenser H7R LED Lenser H15R Moonlight Bright as day 800 Moonlight Bright As Day 1300 Moonlight Bright As Day 2000 Nitecore HC65 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5X

Lystesten mot lerret kan kun fortelle oss så mye. Men de må også testet i et par andre, mer praktiske målinger.

For den ene testen har vi plassert en person med refleksjakke 20 meter unna hodelyktene. Kameraet er plassert like ved hodelykten, med samme lukkertid og blender. Den reflekskledde (og forfrosne) personen sto også på samme sted i bildetakingsperioden.

Bildene under er kun beskåret og ikke justert på noen som helst annen måte. Ha likevel i mente at det vil være noen ulikheter mellom testbilder tatt i 2022 og 2023.

Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene.

Åpne fullskjerm Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LedLenser H7R Signature LedLenser H15 Core Moonlight Bright as Day 800 Moonlight Bright as Day 1300 Moonlight Bright as Day 2000 Nitecore HC65 V2 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5x Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LedLenser H7R Signature LedLenser H15 Core Moonlight Bright as Day 800 Moonlight Bright as Day 1300 Moonlight Bright as Day 2000 Nitecore HC65 V2 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5x

Vi ønsket også å se hvor mye farger og omgivelser de ulike hodelyktene fanger opp. Derfor plasserte vi isoporhodet ca. 25 meter unna en graffitimalt vegg. Bildene er tatt på likt vis og resultatene kan du se i billedgalleriet nedenfor.

Lystest mot fargerik vegg

Trykk og dra på bildet for å se forskjellen. Velg modell fra rullgardinsmenyene.

Åpne fullskjerm Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LedLenser H7R Signature LedLenser H15 Core Moonlight Bright as Day 800 Moonlight Bright as Day 1300 Moonlight Bright as Day 2000 Nitecore HC65 V2 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5x Bilde #1 Bilde #2 Bilde #3 Bilde #4 Bilde #5 Bilde #6 Bilde #7 Bilde #8 Lars Monsen Bymarka Allround 1000 LedLenser H7R Signature LedLenser H15 Core Moonlight Bright as Day 800 Moonlight Bright as Day 1300 Moonlight Bright as Day 2000 Nitecore HC65 V2 Olight H27E Olight H37W Silva Trail Speed 5x

Det tas selvsagt forbehold om at bildene aldri vil kunne presist gjengi faktisk opplevelse, ei heller presise mål for lysets bredde. Men de vil til gjengjeld kunne gi en indikasjon på både bredde og styrke.

Vi vurderer også hodelyktenes batteritid. For å gjøre dette har vi ladet dem helt opp og satt dem på full styrke. Det er satt opp et kamera foran lyktene, som registrerer hver minste endring og gir oss nøyaktige tidspunkt for når hodelyktene har slått seg av. Merk at de fleste lyktene bare vil gi maksimalt med lys over en kortere periode før de dimmer ned så lykten ikke skal bli for varm. Samtidig er noen flinkere til å «spare» strøm enn andre. Nitecore for eksempel vil dimme ned kontinuerlig for å holde liv i lyset lengst mulig.

Silva Trail Speed 5X Lars Monsen Bymarka Allround 1000 Hodelykt Moonlight Bright as Day 800 Moonlight Bright as Day 1300 Moonlight Mountain Gear Bright As Day 2000 Olight H37W Olight H27E LedLenser H7R Signature LED Lenser H15R Core NiteCore HC65 V2 Fenix HM70R Fenix HM65R-T Fenix HM65R Lumonite Compass Silva Exceed 4R Lupine Penta Nitecore HC68 Fenix HP30R V2.0 annonse Pris 1490 - 1450 1995 - - - 2199 1599 - 899 999 779 1299 1499 1499 - 2199 Maksimal lysmengde oppgitt (lumen) 1200 lm 1000 lm 800 lm 1300 lm 2000 lm 2500 lm 1500 lm 1200 lm 2500 lm 1750 lm. 1600 lm 1500 lm 1400 lm 1250 lm 2300 lm 1000 lm 2000 lm 3000 lm Maksimal lysmengde målt (lux) 1300 lux 530 lux 802 lux 1052 lux 2048 lux 2850 lux 2162 lux 1684 lux 1499 lux 1545 lux 1331 lux 1650 lux 1236 lux 687 lux 1678 lux 500 lux 1100 lux 4400 lux Minste lysmengde målt (lux) 130 lux 29 lux 21 lux 27 lux 70 lux 25 lux 5 lux 27 lux 11 lux 420 lux 27 lux 142 lux 55 lux 39 lux 90 lux 197 lux (nest laveste 25 lux - laveste ble ikke oppfattet av måleren) 93 lux Produktvekt oppgitt 215 g - - 256 g 298 g 301 g 251 g 255 g 380 g 62.7 g 206 g 91 g (u/batteri) 97 g (u/batteri) 55 g 258 g 86 g 118,5 g 437g Batteritid fra høyeste styrke til den slår seg av (flere justerer seg ned i styrke for å holde ut lengst) ca. 9,5 t ca. 2 t ca. 4,5 t ca. 7 t ca. 5 t ca. 5 t ca. 4 t ca. 5 t ca. 3,5 t ca. 12 t + 100 timer (oppgitt, ikke målt) 2-24 timer (oppgitt, ikke målt) 300 timer (oppgitt, ikke målt) 1,5-25 timer (oppgitt, ikke målt) 3- 20 timer (oppgitt, ikke målt) 1- 129 timer (oppgitt, ikke målt) 800 timer (oppgitt, ikke målt) 120 timer (oppgitt, ikke målt) Batteriladerinngang USB-C Proprietærlader USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Proprietærlader Proprietærlader USB-C USB-C Micro USB USB-C Proprietærlader USB-C USB-C USB-C USB-C Pris ved publisering 1 490,- - 1 450,- 1 995,- - - - 2 199,- 1 599,- - 899,- 999,- - - - - - - Åpne fullskjerm Mer +

Best i test: Silva Exceed 4R

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Vi skriver mye om at vi ønsker oss enkle løsninger, hvor lykten er enkel å vinkle og man ikke behøver be til øvrige makter for å få riktig lysinnstilling. Og denne lykten var således en helt egen opplevelse.

Foruten at den i ekte Silva-stil kjører på høyeste lysstyrke ved første tastetrykk (de aller fleste begynner fra lavt til høyt), så har den også testens desidert beste lykt-justering.

Vippemekanismen som gjør at lykten kan flyttes opp og ned, avhengig av hvor tett på du behøver lysstrålen, er altså så behagelig enkel at en del av testpanelet ble sittende i flere minutter å bare dytte lykten opp og ned, i ren euforisk glede.

Gleden handlet utelukkende om at dette er en lykt som gjør seg utmerket når du «kjapt og gæli» trenger å justere lyktens posisjon. Hvilket kan være nødvendig hvis lykten deltar på litt fartsfylte gleder på ski, skøyter eller sykkeltur i ulendt terreng.

Den kommer for øvrig med utstyr for hjelmfeste, hvis ikke du ønsker å ha lykten på hodet. Og det skal være mulig å feste på et tredje bånd. Silva er nemlig også en lykt som både ligger i prisklassen vi har testet den for, og for en dyrere prisklasse. Eneste forskjellen er at den laveste prisklassen kun gir et batteri på 3,5Ah. Hvilket skal holde i noen timer, men skal du på ordentlig langtur bør du nok vurdere om ikke et større batteri er bedre.

Ekstra batterier koster deretter, men du behøver ikke skifte lykt i alle fall, for denne er mer enn god nok.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Silva Exceed 4R annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Ingen trumfer Silvas enkle justeringsmekanikk Fordeler + Godt med lys

+ Behagelig på hodet

+ Kan oppgradere batteriet

+ En rekke ekstrautstyr kan integreres (som hjelmfeste)

+ Den desidert beste lyktjusteringsmekanismen Ting å tenke på — Ikke alle ekstradingser følger med den rimeligste varianten

— Det rimeligste batteriet kan bli for svakt - koster med større batteri

Anbefalt: LedLenser H7R Signature

Forrige Neste Åpne fullskjerm

To av lyktene i denne testen gjør seg fortjent til «Mye for pengene». Og den første av dem er denne modellen fra LED Lenser.

Dette er en lykt som har noe de fleste andre ikke har, nemlig masse reflekser i hodebåndet. «SÅ viktig er vel ikke det», tenker du. Helt til du går deg vill i mørket og batteriet sier takk for seg og noen prøver finne deg. Eller du spaserer langs en vanligvis ikke-trafikkert vei som selvsagt ble trafikkert akkurat i dag. Reflekser er som sykkelhjelmen for syklister: billig sikkerhet.

Dette er selvsagt ikke det viktigste med lykten, men en fin bonus. Av mer vesentlige kvaliteter er at du får en skikkelig god og kompakt lykt med et kraftig hvitt lys, som enkelt lar seg justere.

Lysstyrken justeres med en tilsvarende knappeløsning som Olight bruker. Bare vær obs på at det er en lite forsinkelse fra du trykker på knappen, til lykten slår seg av eller på. Du skrur opp og ned på lysstyrken ved å skru på knappen, og vrir på selve lykten for å skifte mellom nærlys og fjernlys. Men du kan altså ikke bruke begge mulighetene samtidig, slik Olight kan.

Lykten er komfortabel å ha på seg, og siden du har en stropp over toppen av hodet også, egner den seg godt til å tre over en hjelm eller lue.

Det er verdt å merke seg at lykten kommer med en proprietærlader. Her hadde en standard USB-kontakt vært å foretrekke.

Likevel er dette en meget gjennomført hodelykt som gjør seg fortjent til en pallplassering i vår test.

8 Meget bra fjerne Sammenlign LedLenser H7R Signature 8 Meget bra Fordeler + Kommer med refleks rundt hele lykten

+ Høy lysstyrke

+ Skruknapp for å justere lysstyrke

+ Kan justere mellom fjern - og nærlys

+ Behagelig å ha på Ting å tenke på — Bruker proprietærlader

— Bruker tid på å oppfatte at du har trykket på knappen

Mye for pengene: Olight H27E

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den andre modellen som gir deg mye for pengene er en mindre pristung modell fra Olight. Dette er på mange måter lillesøsteren til testvinneren, hvor du får én diode mindre og et smalere og mer kompakt batteri.

Men det står ikke på lysstyrken av den grunn, den er faktisk nest best i vår lysstyrketest. I likhet med testvinneren H37W gir også denne modellen deg en kombinasjon av enten fjernlys, nærlys eller begge deler samtidig. Kombinert med et vesentlig mer praktisk batteri, som henger bak på hodet, gjør det den til en veldig allsidig lykt.

Styrkejusteringen er den samme som på testvinneren, og lykten har ellers den samme, gode komforten som gir flere timer med bruk uten de store anstrengelsene.

Også med denne skal du være påpasselig med å koble fra batteriet før du legger lykten fra deg i sekken for å unngå at den spontant våkner og svir seg ut av sekken.

Alt i alt er dette en lykt som gir mye for pengene.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Olight H27E 8 Meget bra sitat Mye lys for pengene og veldig enkel å bruke Fordeler + Skruknapp for justering av lysstyrke

+ Kan justere mellom fjern- og nærlys

+ Bra lysstyrke

+ Behagelig på hodet

+ Veksler mellom to ulike dioder Ting å tenke på — Blir grådig varm - ikke legg den rett i sekken

Anbefalt: Moonlight Bright as Day 2000

Forrige Neste Åpne fullskjerm

I løpet av testen har vi skrudd av og på hodelykter så mange ganger at man skulle tro vi hadde lært å ikke se inn i lykten når vi tar dem på. Det har vi enda ikke lært, men derfor kan vi også gi denne lykten prisen «herrefred, jeg kommer ikke til å kunne se noe på en uke.»

Det høres kanskje ikke utelukkende positivt ut, men det sterke lyset fra den norskproduserte lykten Moonlight Bright as Day 2000 er det ingenting feil med.

Dette er en kraftig lykt for deg som ønsker mye og konsentrert lys som lyser sterkt og bredt samtidig. For i motsetning til Olight og LedLenser har ikke Moonlight noen justeringsmuligheter i form av fjernlys eller nærlys.

Lykten har totalt fire nivåer med lysstyrke å velge blant, og alle justeringene – inkludert å slå den av og på – gjøres fra en knapp på toppen av lykten. Justeringene er enkle å forstå, lykten er lett i vekt og sitter behagelig på hodet.

I tillegg kommer den med en smart funksjon i form av GoPro-feste. Det betyr at denne lykten kan festes på alt utstyr du måtte ha GoPro-fester på. Genialt? Genialt.

Av små, kan hende nesten ubetydelige, minus er kabelen som stikker ut av batteriet. Den er nemlig så tykk og lite fleksibel at den slynger unødvendig langt ut fra hodet, og ser ut som man skal koble seg til Matrix.

Sci-fi-film eller ei, det er en helt utmerket lykt for dem som krever bredt og sterkt lys.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Moonlight Mountain Gear Bright As Day 2000 8 Meget bra sitat Kjempegodt lys, sitter behagelig og enkel å bruke Fordeler + Behagelig på hodet

+ Enkle funksjoner

+ Lyser svært godt Ting å tenke på — Kan ikke variere mellom fjern- og nærlys

— Tjukk ledning som stikker ut av hodet

LedLenser H15 Core

Forrige Neste Åpne fullskjerm

H15 Core er nok et godt produkt fra LedLenser.

Den har et godt og enkelt håndterbart hodebånd, som gjør at lykten er behagelig å ha på hodet over tid.

Lyktens funksjoner er lik H7R Signature, hvor du slår av og på lykten med et enkelt trykk, og skrur på den samme knappen for å justere styrken.

Også denne modellen lar deg velge mellom en konsentrert lysstråle eller en bredere variant, ved å skru på selve lykten. Du kan heller ikke med denne velge begge deler. Lysstyrken i denne lykten er også god, men ble målt til noe dårligere enn H7R Signature.

H15 Core har også en mer nedtonet «fashion-statement» enn sin refleks-tunge bror, H7R Signature, hvilket gjør den mindre synlig generelt.

Men utover dette er de to lyktene relativt like, med noen få detaljer som i favør H7R Signature. Med det sagt, du kommer neppe til å angre på kjøpet av denne lykten. Det er, tross alt, en god lykt.

8 Meget bra fjerne Sammenlign LED Lenser H15R Core annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En solid lykt som er behagelig på. Fordeler + Behagelig å ha på

+ Kan justere mellom fjern - og nærlys

+ Skruknapp for å justere lysstyrke Ting å tenke på — Bruker proprietærlader

— Bruker tid på å oppfatte at du har trykket på knappen

Fenix HP30R v2.0

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Lykten levner ingen tvil om å ha den sterkeste lysstyrken av dem alle. Her får du innmari mye lykt for pengene. På godt og vondt.

På godt fordi den lyser bredt og sterkt, har utrolig enkle og ryddige justeringsmuligheter for styrke og modus – du vrir om på en «knappehjulet», enkelt og greit – samt en markør som forteller deg hvor mye batteri som er igjen. Den har rett og slett usedvanlig gjennomtenkte funksjoner.

På vondt fordi den er svær. Det er en gedigen klump foran på hodet, og en like stor klump i form av batteriet bak. Takk og lov for båndet som går over hodet, for hele kolossen er tung å bære, men den er i det minste balansert i form av lik tyngde foran og bak.

Det er ei heller det beste båndet i utgangspunktet, for de oppleves som for slank til å bære spesielt batteriet som er festet bak. Den faller jo ikke av, men når det er såpass størrelse og tyngde på det hele, så er det vesentlig mer behagelig med et bredere bånd.

Men ingen slår den altså på lysstyrke, så hvis du tåler å bære en klump på huet så får du, som nevnt, mye lykt for pengene.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Fenix HP30R V2.0 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Stor og klumpete, men ingen gir mer lys for pengene Fordeler + Veldig mye lykt for pengene

+ Enkle lysinnstillinger

+ Greit hodebånd Ting å tenke på — Stor og klumpete

— Kan føles tung på hodet

Moonlight Bright as Day 1300

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Alle Moonlight-lyktene vi har inne til test er nesten identiske. Nesten. Det er hovedsakelig lysstyrken som skiller dem.

Moonlight Bright as Day 1300 er med andre ord en veldig godt lykt, men rimeligere i pris fordi lysstyrken er lavere.

Og det er i all hovedsak den store skilnaden. Lykten skal angivelig klare rundt 1300 lumen, men ifølge være målinger klarer den ikke helt det – og er samtidig betydelig svakere enn sin storebror.

Den har derimot den samme gode bærekomforten og er like enkel å betjene. Du kan ikke justere hvor bredt lykten skal lyse, men den har fire nivåer med lysstyrke.

Også denne modellen har den samme innfestningen som storebror, hvilket betyr at du har muligheten til å bruke den på utstyr du har med et GoPro-feste på.

Alt i alt er dette en god hodelykt, som nok gjør seg godt på de aller fleste turer hvor det ikke er helt kritisk med veldig sterkt lys.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Moonlight Bright as Day 1300 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Bra med lys, god komfort og enkle løsninger Fordeler + Behagelig på hodet

+ Enkle funksjoner

+ Godt og bredt lys Ting å tenke på — Kan ikke variere mellom fjern- og nærlys

— Tjukk ledning som stikker ut av hodet

Fenix HM65R

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fenix HM65R har naturlig nok mye til felles med sin navnebror Fenix HM65R-T. Begge har et praktisk skruhjul for å justere de to lyskildene, samt to ulike av/på-knapper knyttet til disse.

HM65R er derimot svakere i styrke (1236 lux på det sterkeste, mot storebror sine 1650), og har et slankere hodebånd. Sistnevnte betyr for øvrig vesentlig mer for lyktens bruk enn den noe lavere styrken, for øynene våre oppdager ikke den lysforskjellen i særlig grad.

Men hvor vi kunne ha gitt lykten trekk for svakere og slankere hodebånd, som jo, i utgangspunktet føles mindre stabilt på hodet, så veier den opp for det med å ha et tredje bånd over hodet.

Når lysstyrken nesten er like god som HM65R-T, hodebåndet føles mer stabilt på hodet, og prisen er vesentlig lavere, så velger vi helt klart denne.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Fenix HM65R 7.5 Bra sitat Enkel lykt og svært enkle innstillinger Fordeler + Svært enkelt å justere lyset

+ En knapp og hjul for hver lyskilde

Lumonite Compass

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Lumonite sine kombinerte hode- og lommelykter kommer i ulike størrelser. Compass er den største varianten, og i praksis den som har mest mulig «umph».

I likhet med de øvrige variantene, som vi omtalte i v test av «billige hodelykter», så gir lyktene det lille ekstra, ved at de både er svært enkle å bruke som hodelykt, og som avtagbar lommelykt.

Den kan derimot oppleves litt tung på hodet, og vi hadde nok ønsket oss et tredje bånd, men ingenting av dette fremstår likevel videre plagsomt.

Derimot skulle vi helt klart ønske at produsenter slutter å bruke proprietærladere når det fremstår fullstendig unødvendig. Dette er ikke en lykt som har så stort batteri, eller så kompleks konstruksjon at det er nødvendig å bygge et ladesystem som gjør det umulig å fiske frem en av de tusen «vanlige» ladekablene du allerede har liggende. For den proprietærladeren, den har katta tatt med seg til en hemmelig åker, og kommer aldri til å bli funnet igjen.

Den har heller ikke den sterkeste lykten, med målinger på 687 lux på det sterkeste, og lystestene viser at det heller ikke går særlig bredt. Det gjør det ikke til en dårlig hodelykt, men vi hadde nok håpet på litt mer. Til gjengjeld er det ikke en særlig svindyr lykt heller, og til 1300 kroner så får du tross alt en ganske praktisk lykt på mange vis.

7 Bra fjerne Sammenlign Lumonite Compass annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Hodelykt og lommelykt i en og samme lykt! Fordeler + Dobbel funksjon: både hodelykt og lommelykt

+ Lett på hodet og enkle funksjoner Ting å tenke på — Begrenset lysstyrke

— Proprietærlader

Fenix HM70R

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Den har i utgangspunktet godt nok med lys, men lyskjeglen er ganske smal og konsentrert, og det fremstår umulig å ha på begge lyskildene samtidig.

Med mindre det finnes en mulig variant av enkelt-, dobbelt- og trippeltrykking som vi ikke har klart å lokalisere, så må du nemlig velge mellom bredde eller konsentrert lys rett fremover. Sistnevnte er selvsagt det som gir mest lys, målt til 1331 lux.

Det gjør jo lyset noe begrenset som sådan, men det er likevel ikke en dårlig hodelykt. Den bare er ikke en hodelykt for deg som behøver sterkt breddelys. Og det er det ikke alle som behøver, men klart, hvis du introduserer litt fart og noe terreng som ikke bare er en forhåndspreparert sti (være det seg til fots, på ski eller sykkel) så kan det hende du savner det sterke breddelyset.

Utover det er den en utrolig enkel og grei lykt, med godt hodebånd, et batteri som ligger i selve lykten, og opplading via USB-C.

7 Bra fjerne Sammenlign Fenix HM70R annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra Fordeler + Godt hodebånd

+ Enkle lysinnstillinger Ting å tenke på — Får ikke brukt begge lyskildene samtidig

Fenix H65R-T

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Fenix H65R-T (og dens lillebror Fenix H65R) har kanskje testens aller enkleste lystjusteringer. Hjulene på siden justerer begge lysene separat og knappene korresponderer med de ulike lyskildene. Det gjør det innmari enkelt å få akkurat den lysinnstillingen du behøver.

Du får også innmari greit med lys når den er på sitt sterkeste, og ble målt til 1650 lux. Det er selvsagt ikke det samme som testens mest intense Fenix som ble målt til 4400 lux, men 1650 lux holder i massevis for de aller fleste av oss.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Båndet er også av det gode slaget, og er i motsetning til øvrige Fenixer i testen passe bredt i forhold til lykten. Den kommer med et skrusystem som i utgangspunktet er innmari smart, man må bare være litt på vakt når man skrur for å unngå at den fester seg på siden av båndet når du skrur.

Vi skulle som alltid gjerne hatt et tredje bånd, men for en hodelykt hvis batteri ligger i selve frontlykten, så er det ikke så innmari problematisk likevel.

Mye god lykt og skikkelig enkle systemer.

7 Bra fjerne Sammenlign Fenix HM65R-T annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Enkle løsninger for en enkel lykt Fordeler + Godt strammesystem Ting å tenke på — Et litt for enkelt bånd kan hende

Nitecore HC68

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Selv om lykten i utgangspunktet er praktisk, enkel og med god lysstyrke, så møter den seg selv i døren med typiske Nitecore-innstillinger.

Med det menes at du for å finne helt riktig lysinnstilling bør lese instruksjonene nøye fem ganger, danse en værdans til øvrige makter og trykke dobbelt, trippel, og enkelt mange nok ganger til at fingeren kommer ut av ledd.

Den dagen Nitecore lærer at det enkle ofte er det beste, blir hodelyktverden et bedre sted. For det er ingenting i veien med lysstyrken. Den ligger på 1100 lux på det sterkeste, og selv om det ikke er lik toppsjiktet i testen, så viser alle målinger og praktiske tester at bredden på lyset er godt.

Det store minuset er likevel ikke innstillingene som krever hemmelig kode for å forstå, men batteriet som ikke alltid vil spille på lag. Eller som en del av testpanelet sa det: – –

– Den har et anstrengt forhold til kulde.

Det viste seg nemlig at da vi skulle kjøre praktiske lystester, så var Nitecore den eneste som behøvde kjærlighet og omtanke i form av å ta ut batteriet og varme det opp i håndflaten over tid. Og det til tross for at samtlige nylig hadde blitt ladet fullt opp.

Tåler du å muligens måtte utvise litt ekstra kjærlighet i form av varme og tålmodig innstillings-trykking? I fall finner du en god lykt i Nitecore HC68.

7 Bra fjerne Sammenlign Nitecore HC68 7 Bra sitat Enkel og lett hodelykt, men klønete innstillinger Fordeler + Veldig nett og kompakt lykt

+ Gir greit med lys Ting å tenke på — Fremstår allergisk mot kulde

— Klønete å finne ut av lysinnstillingene

Nitecore HC65 V2

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Denne lykten fra Nitecore er blant de billigere og mer kompakte modellene i denne klassen. I motsetning til de fleste deltagerne i denne prisklassen, har ikke Nitecore et ekstra batteri festet i bakhodet. Batteriet sitter bak selve lykten, og er således mindre enn de øvrige deltagerne i denne testen.

Men den er langt fra noen svekling av den grunn.

Snarere tvert imot. Målingene våre viser at den på maks effekt er helt der oppe og terger på seg de dyrere alternativene. I tillegg selvjusterer den sitt eget lys slik at batteriet holder leeeeenge.

Men den holder seg ikke på det sterkeste nivået særlig lenge.

Og akkurat dét er i noen tilfeller fryktelig irriterende. For hvis du er ute på skøytetur på isen sent på kvelden, så trenger du godt lys hele perioden du er der. Da trenger vi det lyset akkurat nå, ikke at den holder ut i hundre timer.

Men så er det likevel noen turer hvor det er det mest praktiske. Når du ikke har anledning til å drive å fikle med lysstyrken fordi du må holde deg i bevegelse i skogen. Da er det en trygghet å vite at denne lykten sørger for at du har lys, lenge. Det er kanskje ikke supersterkt etter 12 timer, men noe lys er det.

Derimot holdt begge testjournalistene på å få spader av innstillingsmulighetene til denne lykten. Du må nesten belage deg på å saumfare bruksanvisningen før turen, fremfor å stå i iskulden og prøve å finne ut av «hvordan fikk vi på det røde nødlyset da? Og er den på fullt nå? Nei? Søren».

Kort fortalt: Hvor mye styrke du skal ha, med nær- eller langlys eller rødt nødlys, justeres ved en og samme knapp. Du må kjøre en kombinasjon av å holde inne lenge og dobbelttrykke. Her kunne de fint laget en enklere løsning.

Utenom den litt kronglete betjeningen er dette en god hodelykt på mange områder. Den har godt med lysstyrke, og gir deg mest mulig ut av batteriet automatisk uten at du trenger å tenke over det.

7 Bra fjerne Sammenlign NiteCore HC65 V2 7 Bra sitat Veldig lett og enkel lykt som funker til det meste Fordeler + Justerer lysstyrken selv for å holde på batteriet

+ Mye lykt for prisen

+ Veldig nett og kompakt lykt

+ Har nødlys Ting å tenke på — Umulig å overkjøre selvjusteringen av lysstyrken

— Klønete innstillinger

Silva Trail Speed 5x

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Silva sin Trail Speed 5x er en hendig liten sak. Den er slank i form, gir et godt lys, og er enkel å tre på hodet.

Den har derimot ikke en tredje festestropp som går over toppen av hodet. Det gjør at den kan være litt mer utfordrende å feste på en hjelm, men den redder seg litt inn på at det er en klebrig overflate på innsiden av stroppen.

Selve lyset er kraftig og det er ingen problemer å justere mellom de ulike modusene. Her trenger du kun trykke på knappen, og lykten slår seg på med maks effekt fra første trykk.

Det følger med en batterikasse som festes bakerst. Lysstyrken er slettes ikke dårlig, men den er likevel ikke så kraftig som flere av de andre modellene som er med i testen.

Det gjør den ikke dårlig av den grunn, for den er en god og velfungerende hodelykt som passer godt for deg som vil ha en helt enkel løsning.

7 Bra fjerne Sammenlign Silva Trail Speed 5X annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat En lykt som er veldig enkel å bruke Fordeler + Smalt og enkelt design

+ Har klister på innsiden av hodebåndet

+ Godt med lys Ting å tenke på — Har ikke ekstra bånd over hodet

Moonlight Bright as Day 800

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Dette er den minste modellen fra Moonlight-modellene i testen. Og i forhold til prisen blir den nok litt sped, sammenlignet med flere av de andre kandidatene i testen.

For lysstyrken er kun midt på treet, om vi i tillegg sammenligner hva denne koster mot for eksempel LED Lenser H7R Signature eller Olight H27E.

Den har mange av de samme kvalitetene til de øvrige Moonlight-modellene. Den er komfortabel på hodet i timevis, den er enkel å behandle og kommer med et GoPro-feste som gjør den til en flerbrukslykt.

Batteriet er noe svakere enn sine søsken, men den holder likevel ut i timevis. Alt i alt, en god lykt, men du får mer for pengene hvis du går litt opp i pris.

7 Bra fjerne Sammenlign Moonlight Mountain Gear Bright As Day 800 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 7 Bra sitat Liten og nett lykt som gir det lyset den lover Fordeler + Behagelig på hodet

+ Greit med lys

+ Enkle funksjoner Ting å tenke på — Du får mye mer lykt for pengene noen prisklasser opp

— Tjukk ledning som stikker ut av hodet

— Kan ikke variere mellom fjern- og nærlys

Lupine Penta

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Noen få ganger blir du bare ordentlig skuffet over et produkt. Dette er en av de gangene.

Det er ikke det at Lupine Penta ikke er bra laget. Faktisk så er det kanskje den lykten i testen som fremstår mest standhaftig og tillitvekkende. Problemet er bare at du betaler en liten formue for veldig lite lykt.

Vi klarte ikke å måle lykten til mer enn 500 lux på det sterkeste, og de praktiske lystestene viser også at lykten ikke heller lyser spesielt bredt. Da hjelper det lite at den har fire innstiller, et forholdsvis sterkt nødlys og er enkel å manøvrer.

Lupine er kjent for å være et usedvanlig godt og tillitsfullt merke. Men her bommer de rett og slett. Dette blir for simpelt for så mye penger.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Lupine Penta annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Tillitsvekkende konstruksjon, men altfor dyr Fordeler + Kompakt og enkle løsninger

+ Veldig tillitsvekkende konstruksjon Ting å tenke på — Koster veldig mye for relativt lite

— Svak lux i forhold til pris

Utgåtte modeller Vis innhold Olight H37W Forrige Neste Åpne fullskjerm Vinneren i denne testen er også blant de dyreste. Men til prisen får du en lykt som overgår de andre i lysstyrke med ganske god margin, og som har et stort nok batteri til at lyset vil vare lenge – forutsatt at du ikke kjører sterkeste styrke konstant. Da tar det kun noen timer før lyset ryker. Lykten er dessuten fenomenalt enkel å bruke. På dens høyre side er en skruknapp du trykker inn, som slår den av og på. Hurtigtrykk et par ganger for å finne de tre ulike modusene, henholdsvis «nærlys», konsentrert «fjernlys» eller begge i kombinasjon. Skrur du på den justerer du lysstyrken. Batteriet passer best i lommen eller festet til buksen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no Et lite minus er at batteriet som følger med er såpass stort at du bør unngå å feste det i selve hodelykten. Da blir løsningen ganske tung over tid. Men det følger med nok kabel til at du fint kan ha batteriet i sekken eller lommen (se bildene). Ellers er lykten komfortabel å ha på seg, og du kan fint feste den til en hjelm. Olight har dessuten det samme kabelsystemet på flere av sine lykter, slik at du fint kan kjøpe ved et mindre batteri om du vil ha en lettere løsning for kortere turer. Lykten blir steike varm om du bruker den på full effekt. «Hot» tips: ikke legg den rett i sekken uten å dra ut ledningen til batteriet, med mindre du skal bruke de nye svidde hullene som unnskyldning for nyinnkjøp av sekk. Men bortsett fra dette er Olight en knallgod lykt som er både praktisk og allsidig. Skitur, sykkeltur, gåtur eller skøytetur i høy hastighet? Ingen problem, Olight stiller opp med lys til alt du måtte ønske. Bare husk å ikke kjøre flombelysning mer enn et par timer, for da blir det fort mørkt. 8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Olight H37W 8.5 Meget bra sitat Mye lys og svært intuitive funksjoner Fordeler + Skruknapp for justering av lysstyrke

+ Kan justere mellom fjern- og nærlys

+ Testens beste på lysstyrke

+ Behagelig på hodet

+ God batteritid

+ Veksler mellom tre ulike dioder Ting å tenke på — Ganske stort batteri som bør pakkes i lommen

— Blir grådig varm - ikke legg den rett i sekken Lars Monsen Bymarka Allround 1000 Forrige Neste Åpne fullskjerm Vi måtte teste både en, to og fem ganger for å forsikre oss om at vi ikke tok feil når vi sier at «dette er ikke godt nok». Ikke at lykten egentlig er dårlig, den er god på mange måter, men vi forventer mer når folkehelten Lars Monsen setter navnet sitt på den. Helt spesifikt, vi forventer at hodelykten har den lysstyrken det oppgis at den har, vi vil ha et batteri som holder koken og vi vil ikke betale i dyre dommer for å ikke få det den lover. Denne lykten gir bare fra seg 1/6-del av lyset som testvinneren, og koster likevel nesten to tusen kroner. Det blir for svakt i dette selskapet. Og det er synd, for den er ordentlig behagelig å ha på hodet, faktisk har den testens mest solide strammestropper. De er noe klønete å fikse på, men når den først er justert riktig sitter den som en drøm. Det er også flere smarte løsninger for hvordan du fester kabelen mellom lykten og batteriet. Selve lykten er også robust, og åpenbart laget for å tåle en del. Det er enkelt å justere lystyrke og hvilken modus du ønsker deg–én skruknapp, helt utmerket–og en lysring rundt knappen som indikerer hvor mye batteri du har igjen. Men den leverer da altså kortest batteritid, lavest lysstyrke, og en pris som ikke står i stil med hva den tilbyr. 6 Helt greit fjerne Sammenlign Lars Monsen Bymarka Allround 1000 Hodelykt 6 Helt greit sitat Lover mye, men gir lite Fordeler + Sitter skikkelig behagelig på hodet

+ Praktiske løsninger for batteriet og ledningene

+ Enkle lysstyrke-justeringer Ting å tenke på — Dårligst lysstyrke

— Koster en del sett i forhold til hva den gir

— Klønete å stille inn hodebåndet

— Dårlig batteritid

