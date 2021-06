Enorm forskjell blant billige bærbare

Sjelden har vi sett en så klar vinner.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 24 Juni 2021 11:14

Noen ganger trenger du bare en bærbar for å gjøre de enkle tingene effektivt. Surfe på nettet, skrive e-poster, oppdatere budsjettet, strømme serier eller være med på videomøter og «Slacke».

Da kan selv maskinene vi tester til 10.000 kroner hver høst bli litt i meste laget.

Og butikkene tilbyr da vitterlig mye rimeligere maskiner. Faktisk kan de fås helt ned mot 2500 kroner!

Men de bør du styre langt unna. Blant annet av alle grunnene vi lister opp i vår guide til å velge en bærekraftig og fremtidssikker bærbar.

Med god kjennskap til bærbarmarkedet vet vi at disse nyttige, eller for deg kanskje bare «nødvendige» maskinene, først begynner å bli interessante for noe som helst fra 5000 kroner og oppover.

Og selv da skal du virkelig passe på hvilken du velger.

Det viser ikke minst denne testen, der vi nettopp skal hjelpe deg med å skaffe en god bærbar så billig som det lar seg gjøre.

Produsenter med modeller til salgs i Norge fikk tilbud om å delta. Kravene våre for å ta inn maskiner til vurdering var som følger:

Normalpris under 6000 kroner

13- eller 14-tommer skjerm

Minst 8 GB minne

Windows 10

Til testen mottok vi tre maskiner. En hver fra HP, Lenovo og Asus.

Vi hopper rett i det, men la oss først si at vi sjelden har opplevd like stort sprik i kvalitet mellom identisk prisede maskiner som her.

Og testvinneren? Den imponerer, og kunne ikke vært klarere.

Maskinene i testen

Product HP Pavilion 13" Lenovo IdeaPad 3 14" Asus D415DA 14" 5999 NOK 5995 NOK 5799 NOK Skjerm 13.3" Full HD, IPS 14" Full HD, IPS 14" Full HD, TN Prosessor Intel Core i3-1115G4 (2 kjerner/4 tråder, 1.7 - 4.1 GHz) Intel Core i5-10210U (4 kjerner/8 tråder, 1.6 - 4.2 GHz) AMD Ryzen r5-3500U (4 kjerner/8 tråder, 2.1 - 3.7 GHz) Grafikk Intel UHD Intel UHD AMD Radeon Vega 8 Lagring 256 GB (PCIe NVMe) 256 GB (PCIe NVMe) 512 GB (PCIe NVMe) Minne 8 GB (3200 MHz) 8 GB (2667 MHz) 8 GB (2400 MHz) Radio WiFi 6, BT 5 WiFi 6, BT 5 WiFi 5, BT 4.1 Batteri 42 Wh 35 Wh 37 Wh Porter USB-C, 2x USB-A 3.2, HDMI, MicroSD-kortleser, jackinngang, strøm 2x USB-A 3.2, USB-A 2.0, HDMI, SD-kortleser, jackinngang, strøm USB-C, USB-A 3.2, 2x USB-A 2.0, HDMI, MicroSD-kortleser, jackinngang, strøm Biometri Ingen Ingen Ingen Kamera 720p-oppløsning 480p-oppløsning 480p-oppløsning Vekt 1,3 kg 1,5 kg 1,6 kg Mål 31 x 21 x 1,7 cm 33 x 24 x 2 cm 32,5 x 22 x 2 cm Pris ved test 6000 kroner 6000 kroner 5800 kroner

Dette synes vi om maskinene

Før vi tar for oss hver av maskinene kan du få oversikt over hvordan vi har bedømt de viktigste egenskapene deres her. Du kan panorere tabellen mot høyre for å se alle vurderingspunktene.

Klikk på «Mer» eller «Åpne fullskjerm» under tabellen for å lese detaljerte vurderinger og få bedre oversikt.

Product Bygg og design Prosessorytelse Spillytelse Skjerm Tastatur Pekeplate Batteritid Støy Portutvalg Kamera Lyd HP Pavilion 13" Svært bra. Metallkabinett, god skjermhengsle, smal skjermramme, liten og nett med pent design. Bra. Holder til alle typiske kontoroppgaver og nettsurfing. Takler ikke tunge apper. Middels. Drar enkelte lette spill. Svært bra. Skarp, mettede farger, god kontrast og innsynsvinkel. Utsatt for refleksjoner. Bra. Godt dempet, med passe vandring og baklys. Føles solid. Lager noe lyd. Følger ikke nordisk tasteoppsett. Bra. God bygget presisjonspute god på flerfingerbevegelser. Jevn glassflate, grei presisjon. Ingen lyd ved «tapping». Ganske kort, så lett å stange i rammen rundt. Bra Best i testen, med 8 timer. Svært bra. Ingen støy under vanlig bruk, noe susing ved tungt arbeid. Jevn vifte. Svært bra. Alt du trenger, kanskje med unntak av SD-leser i full størrelse. Middels. Soleklart best i testen., uten å imponere. Minste akseptable oppløsning, «ok» farger, lys og kontrast. Bra. Spiller høyt, fin diskant, grei mellomtone, svak bass. «Levende» lyd. Lenovo IdeaPad 3 14" Middels. Plastkropp, svært tykk skjermramme, stor, uinspirert design. Bra. Holder til alle typiske kontoroppgaver og nettsurfing. Svært dårlig. Ikke egnet for selve eldre, lette 3D-spill. Middels. Skarp, med god lysstyrke, ok farger og grei innsynsvinkel. Fri for refleksjoner. Middels. Greie taster med lang vandring. Lager noe kliprelyd. Ikke baklys. Middels. Presisjonspute god på flerfingerbevegelser. Stor og svært jevn glassflate. Presis for alt annet enn detaljarbeid. «Slerk», og tilhørende støy ved «tapping» trekker ned. Middels. 7 timer. Svært bra. Ingen støy under vanlig bruk, noe susing ved tungt arbeid. Jevn vifte. Middels. Mangler USB-C, som mye ekstrautstyr leveres med nå. Svært dårlig. Helt elendig oppløsning, fargegjengivelse, lysstyrke, kontrast og bildeflyt. 2001 og VGA-mobilkameraene ringte. Dårlig. Lavt volum, ok diskant, fraværende mellomtone, null bass. Kjedelig. Asus D415DA 14" Middels. Plastkropp, tykk skjermramme, stor og tung, uinspirert design. Bra. Holder til alle typiske kontoroppgaver og nettsurfing. Middels. Drar enkelte lette spill. Svært dårlig. Elendig innsynsvinkel, lav kontrast og svake farger. Blåstikk. Fri for refleksjoner. Dårlig. Raske taster som er dårlig dempet, slår nedi basen og lager resonnerende, hul lyd. Ikke baklys. Ikke nordisk tasteoppsett. Bra. Presisjonspute god på flerfingerbevegelser. Grei størrelse, jevnhet og presisjon (for annet enn pirkearbeid). Ingen lyd ved «tapping». Dårlig. Inntil 6 timer. Her må laderen ofte være med. Middels. Ingen støy under vanlig bruk, men godt hørbar vifte ved tyngre oppgaver. Svært bra. Alt du trenger, kanskje med unntak av SD-leser i full størrelse. Svært dårlig. Helt elendig oppløsning, fargegjengivelse, lysstyrke, kontrast og bildeflyt. 2001 og VGA-mobilkameraene ringte. Svært dårlig. Veldig lavt volum, innestengt lyd, null bass. Ekstremt kjedelig.

HP Pavilion 13

Det var aldri noen tvil. HPs Pavilion 13 stiller i en helt annen liga enn sine konkurrenter i denne testen. For mange tror vi den til og med kunne vært et like greit og mye rimeligere valg enn maskinene som vant testen vår av studentmaskiner for 10.000 kroner i fjor høst.

Maskinen står ikke særlig ut når det gjelder ytelse. Der er den på nivå med konkurrentene. Men det er på de andre tingene som også er ekstremt viktig at den virkelig skinner.

Maskinen er solid bygget i metall, har testens peneste design med slanke skjermrammer, og den er desidert nettest og lettest i testen. Vi liker også at skjermen elegant kan vippes opp med en finger, uten at basen må «holdes igjen».

Ikke minst er skjermen skikkelig god for prisklassen. Den er kanskje en anelse blank, men gjør alt du ser på interessant. Slik blir det takket være klare, mettede farger, svært god innsynsvinkel og god nok lysstyrke og kontrast.

Også tastaturet er godt å bruke, takket være taster med lang vandring som også er godt dempet. Det er bakbelyst, men følger ikke nordisk oppsett.

Pekeplaten er jevn og presis for alt annet enn virkelige «pirkeoperasjoner», og støtter alle Windows 10 sine flerfingerbevegelser. Den er smal og du kan av og til stange inn i rammen, men vi tror du overlever dette kompromisset med størrelsen.

Batteritiden er klart best i testen med åtte timer, så det er ikke nødvendigvis krise om laderen glemmes hjemme.

Prosessoren, fra Intels aller nyeste generasjon, har bare to kjerner. Konkurrentene har fire, men i praksis er ikke dette noe problem. Kjernene er svært effektive, og til alt annet enn bruk med tunge spesialiserte apper merker vi ingen tegn til at den puster tungt. Enkelte lette spill kan den også takle.

Alt av nødvendige tilkoblingsporter er på plass, støtte for nye WiFi 6 like så, og selv om kameraet ikke akkurat blåser oss av banen regelrett banker det konkurrentenes.

Se sammenligningsbilde fra kameraet her!

Maskinen er i praksis lydløs mesteparten av tiden, og støyer lite under tyngre bruk. Når du vil den skal lage lyd, altså musikk, er den klart best i testen her også med solid volum og fin dynamikk.

Vi savner finger- eller ansiktspålogging, men til prisen er det uansett ingen tvil:

HP Pavilion 13 er i særklasse når det kommer til å levere kvalitet og ytelse for pengene.

9 Imponerende HP Pavilion 13" annonse Sjekk prisen Imponerende mye kvalitet for pengene. Fordeler Solid bygget og pent design

Kompakt og lett

Fin ytelse

Svært god skjerm

Godt tastatur og pekeplate

Best batteritid

Støyer lite

Har alt av porter

God og høy lyd Ting å tenke på Pekeplaten er litt liten

Svakt kamera

Lenovo IdeaPad 3

Lenovos IdeaPad 3 legger seg nærmere det vi før testen regnet med å få servert i dette prissegmentet. Altså ganske uraffinerte løsninger, utviklet uten at noen har lagt sjelen i arbeidet.

«Kroppen» er som hentet ut fra en hvilken som helst budsjettmaskin fra det siste tiåret. Den er stor, har en virkelig massiv skjermramme, og er utelukkende bygget i hardplast. Trygt er det pene ordet. Billig, gammeldags og uinspirert er de mer presise.

Pekeplaten, enn så jevn og presis den ellers er, «dirrer» og skramler når du «tapper» på den. Her finner du ingen USB-C-port, som brukes på mer og mer ekstrautstyr for tiden. Kameraet er blant de verste vi noen gang har sett, vi klarte aldri å få det til å vise annet enn 480p-oppløsning - se eksempelbilde her - og lyden er også stusselig.

Selv om det kanskje ikke er viktig for deg, er det også greit å vite at 3D-grafikk av noe slag sender denne maskinen rett i knestående.

Maskinen er også merkbart tyngre enn testvinneren, og selv om batteritiden er helt ok, tør vi ikke garantere for noen form for heldags bruk her.

Blant det positive, som gjør at du ikke trenger å føle deg «lurt» hvis du allerede har skaffet deg denne maskinen, finner vi skjermpanelet. Det er relativt lyssterkt og viser et veldig behagelig bilde fritt for reflekser. Kontrast og fargemetning er bare ok, men vi har sett mye verre!

Også tastaturet er ganske behagelig å skrive på, og følger dessuten nordisk oppsett (med høy Enter-tast) for den som er opptatt av slikt. Bakbelysning mangler dessverre.

Maskinen er også som oftest støyfri. Den éne finurligheten vi fant er dessuten verdt å nevne: et lokk som kan skyves over kameralinsen for å blokkere det.

For typisk kontorbruk og nettsurfing kan IdeaPad 3 fungere for mange, og ytelsen oppleves som helt fin. Satt opp mot testvinneren til samme pris fremstår den imidlertid totalt utdatert.

6 Helt greit Lenovo IdeaPad 3 14" annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Får til mye, men er ingen match for HPs Pavilion. Massiv skjermramme og stort, tungt design trekker ned. Fordeler Fin ytelse

Behagelig skjerm

Gode taster

Støyer lite

Fysisk kameradeksel Ting å tenke på Fysisk stor, med enorme skjermrammer

Bygget i hardplast

Elendig kamera

Dårlig lyd

Mangler USB-C-port

Pekeplaten skramler

Takler ikke 3D-grafikk

Ikke baklys på tastatur

Asus D415DA

«D415DA», som Asus leverte til testen, er en slik maskin vi ser på i to sekunder og straks tenker vil få en vanskeligere oppgave med å hevde seg enn andre. Selv om det på papiret skulle være mulig for den også å finne noen som elsket seg.

Men altså, Asus har jo ikke engang gitt krabaten et skikkelig navn, så hva kan vi forvente?

Det desidert største problemet vi har med denne stakkaren, er skjermen. Panelet er av TN-typen, og det betyr at skjermen har arvet nær ubrukelige innsynsvinkler. Her må du sitte rett overfor en perfekt vinklet skjerm for å se hva du holder på med. Vri litt på hodet, eller sett deg i en litt annen posisjon på stolen, og bildet viskes ut.

Selv perfekt stilt inn leverer skjermen lav lysstyrke, elendig kontrast og svake farger. Det fører til at selv dette Google-søket etter «blomstereng» ikke gjør oss annet enn deppa, sett gjennom det grå, livløse sløret til dette panelet - som burde vært parkert i forrige tiår.

Nyansene av grå til side, D415DA er også ellers en forglemmelig affære. Designet i grå blank og matt hardplast er så kjedelig og uinspirert som det får blitt, og vekten sukrer heller ikke pillen om noen fremdeles er litt på glid. Dette er testens tyngste maskin.

Og dét uten at det kommer verken batteritid eller ytelse til gode. Førstnevnte er svakest i testen, med knapt seks timer i vår ganske enkle test. I praksis kan du forvente noe nærmere fem timer. Ytelsen er på linje med den vi finner i langt mer kompakte og snasne HP Pavilion.

Tastene er raske og gjør selvsagt jobben, men om du skriver litt intensivt slår de som mitraljøser ned i plastkroppen, som burde vært bedre avstivet. Resultatet er resonnerende og hul støy. Tastaturet følger ikke nordisk tasteoppsett, og mangler bakbelysning.

Pekeplaten er god, alle portene du trenger er på plass og Asus er alene i testen om å servere 512 GB lagringsplass. Spørsmålet er om du orker å bruke denne maskinen til disken er fylt opp, for vi må også nevne det dårlige kameraet, den svake lyden og et støynivå som er høyest i testen når du gjør flere ting på en gang.

Slike superbillige løsninger og skjermteknologi som D415DA representerer burde aldri fått være med over til 20-tallet. Ikke kjøp denne.

4.5 Svakt Asus D415DA 14" annonse Sjekk prisen Skjermen er rett og slett elendig. Resten av maskinen er også fylt av budsjettløsninger. Fordeler Fin ytelse

God pekeplate

Har alt av porter

Mye lagringsplass Ting å tenke på Elendig skjerm

Elendig kamera

Elendig lyd

Bygget i hardplast

Kjedelig design

Tastene resonnerer med basen og mangler baklys

Svak batteritid

Noe støy

Tung

